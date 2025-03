Wie man sich in einem neuen Team vorstellt und Verbindungen herstellt

Die ersten Tage mit einem neuen Team? Sie können überwältigend sein. Man ist von unbekannten Gesichtern umgeben und weiß nicht, wo man anfangen soll. 😅

Erste Einführungen sind wichtig. Deshalb ist es wichtig, dass diese ersten Interaktionen sinnvoll sind und Ihnen helfen, authentische Verbindungen mit Ihren Kollegen aufzubauen.

Ihr erster Eindruck formt, wie Ihre Kollegen Sie sehen - über Ihren Namen und Ihren Titel hinaus. Es geht darum, eine gemeinsame Basis zu finden, zu zeigen, dass Sie bereit sind, Teil des Teams zu sein, und den Grundstein für starke Arbeitsbeziehungen zu legen.

In diesem Blog stellen wir effektive Strategien vor, um sich in einem neuen Team vorzustellen und sinnvolle berufliche Beziehungen aufzubauen. 👥

Vorbereitung auf Ihre Einführung

Bevor Sie das Büro betreten, sollten Sie sich etwas Zeit nehmen, um sich mit Ihrem neuen Unternehmen vertraut zu machen. Machen Sie sich mit dem Auftrag, den Werten und der Unternehmenskultur vertraut.

Genauso wichtig ist es, etwas über Ihr Team zu erfahren und einige Hintergrundinformationen zu sammeln.

Dies umfasst zwei Teile. 👇

1. Untersuchung der Dynamik von Teams

Die Teamdynamik ist der Schlüssel für die Zusammenarbeit aller Beteiligten. Hier sind einige Möglichkeiten, dies zu erfahren:

Bestimmen Sie den Grad des Vertrauens und der Offenheit: Können die Mitglieder des Teams ihre Ideen und Bedenken freigeben, ohne ein Urteil befürchten zu müssen? Ein unterstützendes Umfeld fördert die Zusammenarbeit und Kreativität

Können die Mitglieder des Teams ihre Ideen und Bedenken freigeben, ohne ein Urteil befürchten zu müssen? Ein unterstützendes Umfeld fördert die Zusammenarbeit und Kreativität Messen Sie den Kommunikationsstil: Bevorzugt das Team formelle Meetings, digitale tools oder zwanglose Unterhaltungen? Dies wird Ihnen helfen, sich reibungslos einzufügen

2. Sammeln von Hintergrundinformationen

Um das Team kennenzulernen, müssen Sie dessen Projekte, Rollen und bisherige Erfahrungen verstehen. So gehen Sie dabei vor:

Machen Sie sich mit den Projekten des Teams vertraut: Informieren Sie sich über die laufenden Projekte, Ziele und Zeitleisten des Teams. So können Sie vom ersten Tag an einen professionellen Beitrag leisten und zeigen, dass Sie sich für den Erfolg des Teams engagieren

Informieren Sie sich über die laufenden Projekte, Ziele und Zeitleisten des Teams. So können Sie vom ersten Tag an einen professionellen Beitrag leisten und zeigen, dass Sie sich für den Erfolg des Teams engagieren Lernen Sie die einzelnen Rollen kennen: Verstehen Sie, welches Mitglied des Teams für was zuständig ist. Wenn Sie die Stärken und Zuständigkeiten jedes Einzelnen kennen, können Sie leichter zusammenarbeiten

Verstehen Sie, welches Mitglied des Teams für was zuständig ist. Wenn Sie die Stärken und Zuständigkeiten jedes Einzelnen kennen, können Sie leichter zusammenarbeiten Untersuchen Sie frühere Erfolge und Herausforderungen: Ermitteln Sie, was für das Team funktioniert hat und was nicht. So erhalten Sie einen Kontext, an dem Sie Ihre Interaktionen ausrichten können und der Ihnen hilft, Fehler zu vermeiden

Einführung gestalten

Um bei Ihrem ersten Team Meeting einen guten Start hinzulegen, müssen Sie sich auf eine Art und Weise vorstellen, die sich natürlich anfühlt und dennoch einen Eindruck hinterlässt.

Hier erfahren Sie, wie Sie das mühelos hinbekommen. ✅

Geben Sie Ihren persönlichen Hintergrund frei

Beginnen Sie damit, ein wenig über sich selbst freizugeben. Es muss nicht tiefgründig sein - nur genug, um das Eis zu brechen und vielleicht eine gemeinsame Basis zu finden. Sprechen Sie kostenlos darüber, woher Sie kommen, welche Hobbys Sie haben oder welche Zinsen Sie haben. Das hilft Ihnen, eine persönliche Verbindung herzustellen, und macht Sie für Ihre neuen Mitglieder im Team zugänglicher und sympathischer.

📌 Beispiel: "Ich komme ursprünglich aus Prescott, Arizona, und in meiner Freizeit spiele ich gerne Volleyball und fotografiere Tiere."

💡 Profi-Tipp: Eine gute Einleitung sollte der 70/30-Regel folgen - 70% zuhören und 30% reden. Dies fördert den Dialog und zeigt, dass Sie den Beitrag Ihrer neuen Kollegen wertschätzen.

Hinweis auf Ihren beruflichen Werdegang

Beschreiben Sie als Nächstes kurz Ihren beruflichen Werdegang, einschließlich Ihres Titels und Ihrer Bildungsabschlüsse.

Erwähnen Sie wichtige Rollen, die Sie in einem früheren Unternehmen innehatten, oder Projekte, die mit Ihrer neuen Position zusammenhängen. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Leistungen, die für den Erfolg Ihres Teams entscheidend sind. Erläutern Sie, wie diese Erfahrungen Ihre berufliche Entwicklung geformt und Sie auf diese Rolle vorbereitet haben.

📌 Beispiel: "Ich habe die letzten fünf Jahre in der Personalabteilung eines Versicherungsunternehmens gearbeitet. Das hat mir sicherlich geholfen, meine Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Ich freue mich darauf, mein Fachwissen einzubringen, damit wir unsere Ziele gemeinsam erreichen können."

Bestimmen Sie Ihren Führungsstil

Wenn Sie in eine Führungsrolle schlüpfen, sollten Sie sich eine Minute Zeit nehmen, um Ihren Führungsstil freizugeben. Machen Sie sich klar, wie Sie gerne führen und wie Sie mit Teamdynamik, Entscheidungsfindung und Konflikten umgehen. So können Sie von Anfang an Erwartungen setzen und Vertrauen aufbauen ersten Team Meeting .

📌 Beispiel: "Ich stehe für zusammenarbeit am Arbeitsplatz ich glaube an eine offene Kommunikation, sei es über eine Chat-Nachricht, eine E-Mail oder wenn Sie einfach in mein Büro kommen und mich sehen. Sie können sich darauf verlassen, dass ich transparent bin und Sie bei der Arbeit an unseren Zielen unterstütze."

Es ist nicht immer einfach, die perfekte Einleitung zu verfassen - es kann Testversionen und Fehler erfordern, bevor man das Ziel erreicht.

Zum Glück, ClickUp , eine leistungsstarke Plattform zur Steigerung der Produktivität, bietet wertvolle tools für eine effektive Einführung eines neuen Mitglieds im Team.

: https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Docs-6.gif Erstellen Sie verschachtelte Seiten mit ClickUp Docs, um Ihre Informationen zu organisieren: Wie Sie sich einem neuen Team vorstellen /%img/

Erstellen Sie verschachtelte Seiten mit ClickUp Docs, um Ihre Informationen zu organisieren ClickUp Dokumente können Sie Ihre Informationen in verschiedene verschachtelte Seiten aufgliedern. Sie können eine Einführungsseite mit Links zu Unterseiten erstellen, die tiefer gehende Themen wie persönliche Informationen, den beruflichen Hintergrund und die Ziele des Teams behandeln.

Umfangreiche Formattierungs-Tools wie Überschriften, Aufzählungspunkte und Banner helfen Ihnen, wichtige Informationen hervorzuheben.

"Wie Sie sich einem neuen Team vorstellen: Gestalten Sie Ihre Einführung mit umfangreichen Formatierungs- und Slash-Befehlen in ClickUp Docs"

Verwandeln Sie Ihre Einführung mit reichhaltigen Formatierungen und Slash-Befehlen in ClickUp Docs ClickUp Gehirn ergänzt dies als Brainstorming tool und hilft Ihnen, Ideen zu entwickeln und Ihre Botschaft zu verfeinern.

Es erweist sich als besonders nützlich, wenn Sie Ihren Hintergrund, Ihre Fähigkeiten und Ihre Persönlichkeit ansprechend vermitteln wollen.

"Nutzen Sie ClickUp Brain, um eine einleitende E-Mail für Sie zu schreiben und sie für verschiedene Teams und Abteilungen anzupassen"

Nutzen Sie ClickUp Brain, um eine einleitende E-Mail für Sie zu schreiben und sie auf verschiedene Teams und Abteilungen zuzuschneiden

Verwenden Sie ClickUp Brain zusammen mit Dokumenten, um sicherzustellen, dass Ihre Einleitung den richtigen Ton trifft. Das Tool optimiert auch Ihren Text und macht Vorschläge zur Verbesserung von Klarheit und Wirkung. Ganz gleich, ob Sie an Ihrer Sprache feilen oder Ihre Struktur verbessern möchten, ClickUp Brain sorgt dafür, dass Ihre Einführung professionell und geschliffen bleibt.

📌 Wenn Sie eine geschäftliche E-Mail verfassen, in der Sie sich vorstellen, zeigen Sie Ihren beruflichen Hintergrund und unterstreichen Ihr Engagement, zum Erfolg des Teams beizutragen.

➡️ Mit ClickUp Brain können Sie ein Beispiel für eine E-Mail zur Selbstvorstellung erstellen, die eine kurze Beschreibung Ihrer bisherigen Rollen enthält und hervorhebt, wie Ihre Fähigkeiten zum Erfolg des Teams beitragen 🎯

"Setzen Sie einen positiven Akzent für Ihre neue Position, indem Sie ClickUp Brain zusammen mit Docs zur Bearbeitung Ihrer Einleitung verwenden"

Setzen Sie einen positiven Akzent für Ihren neuen Job, indem Sie ClickUp Brain zusammen mit Docs zur Bearbeitung Ihrer Einleitung nutzen

Einbindung Ihres Teams

Um eine echte Verbindung zu Ihrem Team herzustellen, ist eine offene Kommunikation unerlässlich. Die Mitglieder des Teams müssen sich wohl fühlen, wenn sie ihre Erwartungen und Vorstellungen mit Ihnen freigeben.

Wie also erledigen Sie den Umgang mit ihnen auf persönlicher und beruflicher Ebene?

Schauen wir mal!

Förderung der Interaktion im Team

Zeigen Sie Interesse an Ihren neuen Kollegen. Fragen Sie sie nach ihren Rollen, aktuellen Projekten und Erfahrungen. Wenn Sie unsicher sind, was Sie fragen sollen, bereiten Sie ein paar allgemeine Fragen vor, um die Unterhaltung zu beginnen.

Hier sind einige Vorschläge:

Woher kommen Sie?

worin besteht Ihre Rolle?

wie lange arbeiten Sie schon hier?

was gefällt Ihnen am meisten an Ihrer Arbeit hier?

gibt es etwas, worauf ich in meiner ersten Woche achten sollte?

Denken Sie daran, dass eine zweiseitige Unterhaltung viel effektiver ist als eine einseitige Vorstellung.

Es ist auch eine gute Idee, sich mit Leuten außerhalb Ihres unmittelbaren Teams auszutauschen. Wenn Sie Beziehungen zu Kollegen in Abteilungen wie Konto, IT und Verwaltung aufbauen, können Sie sich leichter an sie wenden, wenn Sie Hilfe benötigen.

Pro-Tipp: Nutzen Sie die Mittagspause oder die Kaffeepause, um zwanglos mit neuen Kollegen in Verbindung zu treten. Diese entspannten Momente bieten eine ideale Gelegenheit, Prozesse und Richtlinien offen zu diskutieren.

Erwartungen setzen

Teilen Sie Ihrem Team von Anfang an mit, was es von Ihnen erwarten kann, um eine produktive Teamarbeit zu gewährleisten. Besprechen Sie Ihre Vorgehensweise bei:

Führung: Seien Sie sich darüber im Klaren, wie transparent Sie sowohl bei Erfolgen als auch bei Misserfolgen sein werden. Sprechen Sie über gemeinsameherausforderungen in der Kommunikation und verstehen Sie, wie Sie diese überwinden können. Zeigen Sie, dass Sie Wert auf Konsistenz und Einfühlungsvermögen legen, um einen offenen Dialog zu fördern

Seien Sie sich darüber im Klaren, wie transparent Sie sowohl bei Erfolgen als auch bei Misserfolgen sein werden. Sprechen Sie über gemeinsameherausforderungen in der Kommunikation und verstehen Sie, wie Sie diese überwinden können. Zeigen Sie, dass Sie Wert auf Konsistenz und Einfühlungsvermögen legen, um einen offenen Dialog zu fördern Kommunikation: Legen Sie Ihre Ziele und Erwartungen klar dar. Vermeiden Sie Unklarheiten, damit alle Beteiligten ihre Rollen und Verantwortlichkeiten verstehen. Stellen Sie sicher, dass es einen zweiseitigen Kommunikationskanal gibt, damit sich Ihre Kollegen gehört fühlen

Legen Sie Ihre Ziele und Erwartungen klar dar. Vermeiden Sie Unklarheiten, damit alle Beteiligten ihre Rollen und Verantwortlichkeiten verstehen. Stellen Sie sicher, dass es einen zweiseitigen Kommunikationskanal gibt, damit sich Ihre Kollegen gehört fühlen Support: Informieren Sie die Mitglieder Ihres Teams darüber, dass Sie ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sie sollten sich wohl fühlen, wenn sie sich mit Fragen oder Bedenken an Sie wenden. Seien Sie auch offen dafür, konstruktives Feedback zu geben und zu erhalten

Pro-Tipp: Ihre Körpersprache ist wichtig, wenn Sie diese Erwartungen formulieren und sich vorstellen. Sprechen Sie klar und selbstbewusst und passen Sie Ihren Tonfall der Situation an. Stehen Sie außerdem aufrecht, lächeln Sie und stellen Sie Augenkontakt her.

Finden Sie Ihren Communication Flow mit ClickUp

Während Sie sich vielleicht bemühen effektiv mit Ihrem Team zu kommunizieren kann es eine Herausforderung sein, dies mit Ihren Aufgaben in Einklang zu bringen. Neben dem Freigeben von Aktualisierungen ist es wichtig, dass alle Beteiligten ihren Aufwand koordinieren.

Hier erfahren Sie, wie Sie ClickUp nutzen können, um die Kommunikation mit Ihrem Team zu verbessern. 📋

Es gibt eine Vielzahl von software für die interne Kommunikation es gibt zahlreiche Tools, die Ihrem Team helfen können, in Verbindung zu bleiben und effizienter zusammenzuarbeiten. Der Schlüssel liegt jedoch darin, die Software zu finden, die zu den Arbeitsabläufen und Präferenzen Ihres Teams passt.

ClickUp bringt alles an einem Ort zusammen und hilft Ihrem Team, organisiert zu bleiben und Aufgaben zu verwalten, ohne das Durcheinander von mehreren Tools. ClickUp Meetings bietet eine konsolidierte Lösung für die Verwaltung von Team Meetings. Während des Meetings können Sie detaillierte Notizen machen, eine Tagesordnung erstellen und den Teilnehmern Elemente für Aktionen zuweisen.

"Gestalten Sie Ihr virtuelles Meeting effektiver mit den Notizen von ClickUp Meetings: Wie Sie sich einem neuen Team vorstellen"

Machen Sie Ihr virtuelles Meeting effektiver mit den Notizen von ClickUp Meetings

Die integrierte ClickUp Chatten ist ebenfalls eine effektive Möglichkeit, im selben Space wie Ihre Aufgaben zu kommunizieren, so dass Sie nicht zwischen Apps wechseln müssen.

Finden Sie Ihren Kommunikations Flow mit ClickUp Chat

Der Start in einem neuen Team kann sich wie eine Informationsflut anfühlen, vor allem, wenn Sie versuchen, alle Beteiligten kennenzulernen und gleichzeitig den Überblick über neue Projekte zu behalten. ClickUp Chat vereinfacht diesen Prozess, indem es alle Ihre Unterhaltungen und Aufgaben zusammenführt und Ihnen dabei hilft, sich in das Team einzufügen, ohne etwas zu verpassen. Hier erfahren Sie, wie ClickUp Chat die Verbindung, den Beitrag und die Organisation erleichtert:

Verknüpfen Sie Unterhaltungen direkt mit Ihrer Arbeit

Wenn Sie Ihr Team kennenlernen, werden Ihnen wahrscheinlich sofort Aufgaben und Projekte zugewiesen. Mit ClickUp Chat können Sie diese Unterhaltungen sofort mit Aufgaben verbinden, sodass Sie sich nie wieder fragen müssen: "Was sollte ich noch mal zu erledigen haben?"_ Außerdem bleibt alles an einem Ort organisiert, wodurch das Hin und Her minimiert wird.

Weiterverfolgungen im Blick behalten

Vor allem in den ersten Tagen vergisst man leicht Details, wenn es viel zu verarbeiten gibt. Durch die Zuweisung von Wiedervorlagen in ClickUp Chat können Sie sicherstellen, dass wichtige Punkte nicht verloren gehen. Egal, ob es sich um eine Erinnerung an eine Vorstellung oder an ein Projekt handelt, die ClickUp-Follow-ups helfen Ihnen, die Details reibungslos zu verwalten.

Mit KI schnell aufholen

Wenn Sie sich noch nicht ganz zurechtfinden und ein paar Updates verpassen, erhalten Sie mit Catch Me Up eine schnelle, KI-gestützte Zusammenfassung wichtiger Unterhaltungen, damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben. Das ist perfekt für die ersten Tage, in denen Sie das Onboarding mit neuen Unterhaltungen und Aufgaben meistern müssen.

Feinabstimmung der Benachrichtigungen für den Fokus

Seien wir ehrlich, ständige Benachrichtigungen können überwältigend sein. Mit ClickUp Chat können Sie die Benachrichtigungen benutzerdefiniert anpassen, um sich auf die wichtigsten Nachrichten zu konzentrieren, damit Sie nicht durch unnötige Pings aufgehalten werden, während Sie versuchen, sich einzuleben.

Diese Features erleichtern die Verbindung mit Ihrem neuen Team und machen es Ihnen leichter, den Überblick über alles zu behalten. So können Sie schnell starke Beziehungen aufbauen und selbstbewusst Ihren Beitrag leisten.

"Verknüpfen Sie Aufgaben und Nachrichten für eine optimierte Kommunikation mit ClickUp Chat"

Verknüpfen Sie Aufgaben und Nachrichten für eine optimierte Kommunikation mit ClickUp Chat

Außerdem können Sie mit nur einem Klick einen schnellen Sprach- oder Videoanruf tätigen, wenn Sie in einer anderen Einstellung arbeiten.

Mit einer garantierten Zuverlässigkeit von 99,99 % macht es der Chat einfach, Ihr Team ohne unnötige Ablenkungen produktiv zu halten.

Zusätzlich zu diesen Features bieten Kommentare eine hervorragende Möglichkeit zur Zusammenarbeit. ClickUp Aufgabe Kommentare können Sie direkt innerhalb von Aufgaben kommunizieren. So bleibt alles transparent und das gesamte Team kann an einem Ort auf wichtige Diskussionen zugreifen.

"Weisen Sie mit ClickUp Aufgaben-Kommentare bestimmten Mitgliedern des Teams zu"

Zuweisung von Kommentaren an bestimmte Mitglieder des Teams mit ClickUp Aufgabe Kommentare

Es gibt drei Arten von Kommentaren, die Sie hinzufügen können:

Aufgabenkommentare für Aktualisierungen, Fragen oder Feedback

für Aktualisierungen, Fragen oder Feedback Unteraufgabenkommentare für granulare Diskussionen

für granulare Diskussionen Thread-Kommentare für Benutzer, die auf bestehende Kommentare zu Aufgaben antworten

Sie können auch Teammitglieder mit "@" taggen, Anhänge hinzufügen und sogar Emojis oder Reaktionen einfügen, um die Unterhaltung lebendig zu halten.

Ich glaube, dass sich die Kommunikation zwischen den Teammitgliedern bei unseren größeren Projekten verbessert hat. Die Möglichkeit, direkte Unterhaltungen über eine bestimmte Aufgabe oder Unteraufgabe zu führen, hat die Qualität verbessert und die Verwirrung verringert.

Scott Rushing, Direktor für Forschungsinformationssysteme, Wake Forest Baptist Health, über ClickUp

Regelmäßige Check-Ins

Konsistente Kommunikation hält Projekte auf Kurs und gibt Ihrem Team das Gefühl, geschätzt zu werden. Es ist auch eine gute Möglichkeit, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.

Check-ins helfen

vertrauen im Team aufbauen

und konzentrieren sich eher auf laufende Unterhaltungen als auf formelle Überprüfungen. Sie entlasten auch den Druck der jährlichen Leistungsbeurteilung, indem sie Probleme lösen, sobald sie auftreten.

Diese Meetings sind auch eine gute Möglichkeit, um Kollegen die Gelegenheit zu geben, einander konstruktives Feedback zu geben.

"Erstellen Sie ClickUp-Erinnerungen für wiederkehrende Termine von überall in Ihrem Workspace : wie Sie sich einem neuen Team vorstellen"

Erstellen Sie ClickUp-Erinnerungen für wiederkehrende Termine von überall in Ihrem Workspace aus

Dies ist der Ort ClickUp-Erinnerungen kommt ins Spiel. Damit können Sie mühelos regelmäßige Kontrollbesuche planen. Richten Sie einfach eine wiederkehrende Erinnerung ein, wählen Sie die Häufigkeit (täglich, wöchentlich, monatlich), und schon können Sie loslegen.

Diese Erinnerungen sind flexibel, sodass Sie sie an die Bedürfnisse Ihres Teams anpassen können. Außerdem sind sie mit Ihren Aufgaben verknüpft, so dass Sie Diskussionen und Fortschritte leicht nachverfolgen können.

🧠 Wussten Sie schon? Die 7/38/55-Regel die 7/38/55-Regel besagt, dass nur 7 % der Kommunikation aus den Worten besteht, die Sie sagen, 38 % aus dem Tonfall und 55 % aus der Körpersprache. Wenn Sie sich also Ihrem neuen Team vorstellen, kommt es nicht nur darauf an, was Sie sagen, sondern auch darauf, wie Sie es sagen und wie Sie sich verhalten.

Beziehungen aufbauen

Letztendlich geht es darum, solide Beziehungen zu Ihrem Team aufzubauen. A positives Arbeitsumfeld macht die Arbeit angenehmer, steigert die Produktivität, verbessert die Arbeitsmoral und reduziert den Stress.

Sie wollen nicht mit Angst zur Arbeit gehen, sondern sich auf die Arbeit mit Ihrem Team freuen.

Sehen wir uns an, wie Sie Beziehungen stärken und ein besseres Verständnis für Ihr Team entwickeln können. 🤝

One-on-one Meetings

One-on-One Meetings sind eine gute Möglichkeit, tiefere Unterhaltungen zu führen und Vertrauen zu Ihrem Team aufzubauen, vor allem zu Beginn Ihrer Amtszeit. Sie ermöglichen es Ihnen, Herausforderungen zu besprechen und Lösungen zu entwickeln und bieten gleichzeitig einen privaten Space für direktes Feedback.

Für introvertierte Teammitglieder bieten persönliche Unterhaltungen ein angenehmeres Umfeld, um ihre Gedanken freizugeben, was die Einbeziehung aller fördert und sicherstellt, dass jeder zu Wort kommt.

Wenn Sie die Initiative ergreifen und Meetings unter vier Augen abhalten, zeigen Sie Ihrem Team, dass Sie Wert auf ihren Input legen und ihre Beiträge schätzen.

Doch wie erledigen Sie Meetings unter vier Augen am besten? Hier sind einige Tipps:

Stellen Sie eine Tagesordnung auf, um Ihre Kollegen im Voraus darüber zu informieren, was Sie besprechen wollen Stellen Sie Fragen, um zu zeigen, dass Sie aktiv zuhören und ihre Zeit wertschätzen Erstellen Sie Elemente, um sich gegenseitig zu helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben Schauen Sie regelmäßig vorbei, um an vorher festgelegten Problemen zu arbeiten Seien Sie ein aktiver Zuhörer, indem Sie sich Notizen machen und aufgeschlossen bleiben Führen Sie informelle Gespräche, um einen sicheren Space zu schaffen, in dem beide Parteien offen reden können

🧠 Wussten Sie schon? Der Akt des Händeschüttelns geht auf das antike Griechenland zurück und symbolisiert Vertrauen. Während virtuelle Einführungen dies limitieren können, hat der Aufbau von Vertrauen durch Augenkontakt und einen freundlichen Ton eine ähnliche Wirkung.

Teambildende Aktivitäten

Der Aufbau solider Beziehungen findet nicht nur in Meetings statt. Teambildende Aktivitäten können Beziehungen stärken, die Arbeitsmoral fördern und ein positives Arbeitsumfeld schaffen.

Ganz gleich, ob Ihr Team im Büro sitzt oder aus der Ferne arbeitet, diese Aktivitäten bringen alle zusammen. Im Folgenden finden Sie einige kreative Möglichkeiten, um den Zusammenhalt außerhalb der täglichen Aufgaben zu fördern:

Ein-Wort-Übung

Wählen Sie einen Ausdruck, der mit dem Thema Ihres Meetings zusammenhängt, und bitten Sie alle, das erste Wort, das ihnen einfällt, auf eine Notiz zu schreiben. Sammeln Sie dann alle Wörter auf einem Whiteboard oder in einer Präsentation. Dies hilft den Teams, ihre Gedanken und Gefühle zu einem bestimmten Thema zu ordnen.

Beispiel: Wenn Sie ein jährliches Ereignis besprechen, notieren alle ihre ersten Gedanken. Wenn die Antworten "Stress" oder "Erschöpfung" lauten, ist es an der Zeit, Ihren Ansatz zu überdenken.

Lassen Sie Ihr Team in der Reihenfolge ihrer Geburtstage antreten - ohne zu sprechen. Ermutigen Sie sie, sich mit Gesten, Gebärdensprache oder Stößen zu verständigen. Möchten Sie etwas Druck aufbauen? Setzen Sie ein Limit, um es spannender zu machen.

Jeder erfährt den Geburtstag des anderen (ein guter Anfang für eine spätere Unterhaltung), und das Team arbeitet ohne Worte zusammen. Außerdem werden so die nonverbale Kommunikation, die Zusammenarbeit und die Problemlösungsfähigkeiten gefördert.

📌 Beispiel: Die Mitglieder des Teams zeigen mit Handzeichen ihre Geburtsmonate oder halten ihre Finger hoch, um das Datum anzugeben.

Verhaltenskodex

Schreiben Sie zunächst die Wörter "sinnvoll" und "angenehm" auf ein Whiteboard. Fragen Sie Ihr Team, was nötig ist, um das Projekt oder den Workshop sinnvoll und angenehm zu gestalten - Ideen wie "regelmäßige Pausen" oder "Transparenz"

Sobald sich alle auf die Schlüsselwerte geeinigt haben, halten Sie diese in ClickUp Docs als offiziellen Code of Conduct des Projekts fest.

Beispiel: Für ein Marketingprojekt kann Ihr Team Ideen wie "klare Ziele" für den Bereich "sinnvoll" und "kreative Brainstorming-Sitzungen" für "angenehm" vorschlagen

Hier sind einige andere Spiele, die Sie mit Ihrem Team spielen können:

Scharade

Wörterbuch

Penny für Ihre Gedanken

Zeigen und erzählen

Trivia-Spiele

Nachbereitung nach der Einführung

Nachdem Sie sich vorgestellt haben, sollten Sie nachfassen, um zu zeigen, dass es Ihnen mit dem Aufbau von Verbindungen ernst ist.

Ob es sich um eine kurze E-Mail oder einen Kaffee-Chat handelt, die Fortsetzung der Unterhaltung wird dazu beitragen, den ersten Eindruck zu festigen.

Hier erfahren Sie, wie Sie nachfassen können, ohne zu aufdringlich zu wirken. 💬

Bitte um Feedback

Feedback von Ihrem Team und Ihrem neuen Vorgesetzten hilft Ihnen zu verstehen, wie gut Sie sich in die Gruppe integriert haben. Regelmäßiges konstruktives Feedback erhält den Zusammenhalt des Teams und fördert die persönliche Entwicklung.

Sie und Ihr Team profitieren von der Möglichkeit, zu lernen und zu wachsen. Feedback kann auch dazu dienen, die Verantwortlichkeit Ihres Teams zu fördern.

Wenn sich jeder dafür verantwortlich fühlt, zum Feedbackprozess beizutragen, stärkt dies die Beziehungen und minimiert Konflikte.

Hier sind einige Vorschläge für diesen Ansatz:

Sein Sie klar und definieren Sie die Art des Feedbacks, die Sie wünschen

und definieren Sie die Art des Feedbacks, die Sie wünschen Stellen Sie offene Fragen , um detaillierte Antworten anstelle von Ja- oder Nein-Antworten zu fördern

, um detaillierte Antworten anstelle von Ja- oder Nein-Antworten zu fördern Wählen Sie den richtigen Zeitpunkt und bitten Sie um Feedback, solange die Erfahrung noch frisch im Gedächtnis ist

und bitten Sie um Feedback, solange die Erfahrung noch frisch im Gedächtnis ist Machen Sie es Ihrem Team leicht , Feedback freizugeben. Bitten Sie sie, eine Umfrage oder einen direkten Fragebogen auszufüllen

, Feedback freizugeben. Bitten Sie sie, eine Umfrage oder einen direkten Fragebogen auszufüllen Zeigen Sie Ihrem Team Wertschätzung und teilen Sie ihm mit, wie Sie sein Feedback nutzen werden

Sie fangen ruhig an? Das ist okay - Wachstum geschieht Schritt für Schritt 🌱

Denken Sie daran, dass es völlig normal ist, am ersten Tag nervös zu sein und sogar ein wenig still zu werden. Die Anpassung an eine neue Umgebung braucht Zeit, und die meisten Menschen verstehen das (und können es nachvollziehen)! 😊

Machen Sie sich keine Gedanken darüber, wie viel Sie gesprochen haben, sondern konzentrieren Sie sich darauf, zu beobachten, zuzuhören und sich in Ihre Rolle einzuleben. Wenn Sie bereit sind, werden sich diese Unterhaltungen von selbst ergeben, und wenn Sie um Feedback bitten, können Sie sich noch besser mit Ihrem Team verbinden. Denken Sie daran, dass ein langsamer Start einen reibungsloseren Übergang ermöglichen kann. Sie machen das großartig - machen Sie einfach einen Schritt nach dem anderen!

Sein Sie ansprechbar

Wenn sich die Mitglieder eines Teams wohl dabei fühlen, ihre Ideen und Anliegen freizugeben, fördert dies die Zusammenarbeit und das Gefühl der Zugehörigkeit. Um dies zu erreichen, müssen Sie sich selbst als ansprechbar und zugänglich präsentieren.

Fördern Sie aktiv den Dialog. Fordern Sie Ihr Team auf, in Meetings oder zwanglosen Gesprächen ihre Gedanken und Anregungen mitzuteilen, um ihnen zu zeigen, dass Sie ihre Beiträge freigeben. Ein einfaches "Was denken Sie darüber?" kann viel dazu beitragen, dass sie sich einbezogen fühlen.

Bemühen Sie sich, für informelle Chats zur Verfügung zu stehen. Erwägen Sie die Einstellung einer "offenen Sprechstunde", in der die Mitglieder des Teams alles besprechen können, was ihnen auf dem Herzen liegt - ob projektbezogen oder persönlich.

Gehen Sie außerdem mit gutem Beispiel voran. Wenn Sie Ihre Ideen und Erfahrungen offen freigeben, ermutigen Sie andere, das Gleiche zu erledigen. Zeigen Sie sich verletzlich, indem Sie über Herausforderungen sprechen, mit denen Sie konfrontiert waren, und darüber, wie Sie diese überwunden haben. Dies kann dazu beitragen, Führung zu entmystifizieren und Sie sympathischer zu machen.

🧠 Wussten Sie schon? Die ähnlichkeit-Anziehungskraft-Effekt besagt, dass wir uns zu Menschen hingezogen fühlen, die einen ähnlichen Hintergrund, ähnliche Erfahrungen oder ähnliche Einstellungen haben. Das Hervorheben gemeinsamer Ziele oder Zinsen in Ihrer Vorstellung kann auf natürliche Weise Verbindungen zu Ihrem neuen Team aufbauen.

Mit ClickUp die Phase der Zusammenarbeit einleiten

Einen positiven ersten Eindruck bei Ihrem neuen Team zu hinterlassen, muss sich nicht überwältigend anfühlen. Mit ein wenig Vorbereitung und der richtigen Herangehensweise können Sie sinnvolle Verbindungen aufbauen, um Ihr Arbeitsleben angenehmer zu gestalten.

Ob in persönlichen Meetings, bei teambildenden Maßnahmen oder indem Sie immer ansprechbar bleiben - die Beziehungen, die Sie jetzt aufbauen, bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

ClickUp macht diesen Prozess so einfach wie nie zuvor. Dank Features wie Dokumente, Chats und Aufgabenkommentare können Sie alles organisieren und alle Ihre Unterhaltungen zentralisieren. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an um die perfekte Einführung zu schaffen und die Zusammenarbeit mit Ihrem neuen Team zu verbessern. 🌟