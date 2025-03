Wie man eine Spalte in Excel summiert | ClickUp

Sie arbeiten gerade an einer Tabellenkalkulation und brauchen plötzlich eine schnelle Summe für eine Liste von Nummern.

Es gibt eine viel einfachere Möglichkeit, diese Aufgabe zu erledigen, als sie von Hand zu addieren oder endlos durch Ihre Daten zu blättern. Die Summenfunktion von Excel kann Ihnen das Leben retten, ganz gleich, ob es um die Nachverfolgung von Umsätzen, Ausgaben oder sogar so etwas Einfaches wie Ihr Lebensmittelbudget geht.

In diesem Blog werden wir uns die besten Möglichkeiten ansehen, wie man in Excel Spalten zusammenfasst! Sind Sie bereit, alles zusammenzufassen? ✅

Schritte zum Summieren einer Spalte in Excel

Das Summieren einer Spalte in Excel ist ein praktischer Trick, den Sie öfter anwenden werden, als Sie denken. Es ist ganz einfach, und mit ein paar Klicks können Sie Ihre Daten im Handumdrehen addieren.

Gehen wir die Schritte durch. 👇

Verwendung von AutoSum für schnelle Ergebnisse

Schritt 1: Wählen Sie die Zelle für die Summe aus

Der erste Schritt besteht darin, die Zelle auszuwählen, in der die Summe erscheinen soll.

Im folgenden Beispiel enthalten die Zellen B3 bis B6 die Daten, und die Zelle B8 ist die ausgewählte Summe.

Wählen Sie die Zelle aus, in der Sie Ihre Antwort erhalten möchten; hier ist es B8

Schritt #2: Zugriff auf das AutoSum Feature

Wechseln Sie in der Multifunktionsleiste von Excel zur Registerkarte Startseite.

Suchen Sie nach der Schaltfläche AutoSum. Sie wird durch den griechischen Buchstaben Sigma (Σ) in der Bearbeitungsgruppe auf der rechten Seite der Multifunktionsleiste dargestellt.

Sie finden die Schaltfläche "AutoSum" in der Multifunktionsleiste "Startseite"

Schritt #3: Klicken Sie auf die Schaltfläche AutoSum

Sobald Sie auf die Schaltfläche AutoSum klicken, markiert Excel automatisch den Bereich der Zellen, von dem es annimmt, dass Sie die Summe bilden möchten. Es fügt die Formel in die ausgewählte Zelle ein.

In unserem Beispiel erhalten wir '=SUMME(B3:B7)'

Hinzufügen der Formel zur ausgewählten Zelle

Schritt #4: Bestätigen Sie die Auswahl

Drücken Sie Eingabetaste, um die Formel abzuschließen. Excel zeigt die Summe in der ausgewählten Zelle an.

Drücken Sie die Eingabetaste, um die Antwort in der letzten Zelle zu erhalten

Pro-Tipp: Sie können auch die AutoSum-Verknüpfung 'ALT =' verwenden. Wählen Sie einfach die Zelle aus, in der Sie die Summe haben möchten, halten Sie die Alt-Taste gedrückt, drücken Sie das '='-Zeichen und dann die Eingabetaste. Ihre Summe wird sofort angezeigt.

Summieren mit Excel Formeln

Eine weitere Möglichkeit, eine Spalte in Excel zu summieren, sind seine Formeln. Mit der Funktion SUMME() können Sie einen Bereich von Zahlen addieren. Sie wird meist für arithmetische Berechnungen in Tabellenkalkulationen verwendet.

Sehen wir uns an, wie man mit dieser Formel Zahlen addieren kann. 📑

Schritt 1: Bestimmen Sie Ihren Bereich und wählen Sie eine Zelle aus

Suchen Sie den Bereich der Zellen mit den Nummern, die Sie addieren möchten. Klicken Sie auf die Zelle, in der die Summe erscheinen soll.

Wenn sich Ihre Summenwerte zum Beispiel in den Zellen A2 bis A9 befinden, wählen wir A10 für die Summe.

Wählen Sie die Zelle für die Antwort aus

Schritt #2: Geben Sie die SUMME()-Formel ein

Nachdem Sie die Zelle ausgewählt haben, in der die Summe erscheinen soll, geben Sie die Formel ein. Sie können auch auswählen und den Cursor durch den Bereich der Nummern ziehen.

In diesem Beispiel schreiben wir '=SUMME(A2:A9)'.

Geben Sie die Formel für die Summe ein

Schritt #3: Drücken Sie die Eingabetaste

Sobald Sie die Formel eingegeben haben, müssen Sie nur noch die Eingabetaste drücken.

Excel berechnet die Summe aller Zahlen in den Zellen A2 bis A9 und zeigt sie im Zellbezug A11 an.

Drücken Sie die Eingabetaste, um die Antwort zu erhalten

Schritt #4: Mehrere Bereiche hinzufügen

Wenn Sie mehrere Bereiche summieren möchten, können Sie sie durch Kommas trennen.

Zum Beispiel: '=SUMME(A2:A9,B2:B9).' Dadurch werden die numerischen Werte in diesen Zellen summiert und Sie erhalten die Antwort in der ausgewählten Zelle. Eventuelle Textwerte werden ignoriert.

Hinzufügen von Kommas, um mehrere Bereiche zu addieren

Drücken Sie die Eingabetaste, um die Antwort zu erhalten.

Klicken Sie 'Enter'

🔍 Wussten Sie schon? Microsoft 365, das Dienste wie Excel, Word, PowerPoint und mehr umfasst, wird von über einer Million Unternehmen weltweit genutzt, wobei über einer Million Kunden allein in den Vereinigten Staaten.

Summierung mit angewendeten Filtern

Sie können die Funktionen SUBTOTAL oder AGGREGATE verwenden, um nur die sichtbaren Zellen in einem Datensatz mit Filtern zu summieren. Diese Funktionen sind speziell für gefilterte Daten geeignet.

Schauen wir uns das mal an. 🛠️

Filter anwenden

Schritt 1: Wählen Sie die Spalte aus, auf die Sie den Filter anwenden möchten.

Wählen Sie die Spalte 'Region' aus

Schritt #2: Gehen Sie auf die Registerkarte "Daten" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Filter".

Speicherort von 'Filter' in Sortieren & Filtern suchen

Schritt #3: In den Kopfzeilen der Spalten werden Pfeile zum Ausklappen angezeigt. Klicken Sie auf den ausklappbaren Pfeil in der Spalte 'Region' und wählen Sie die Abschnitte aus, die Sie anzeigen möchten. Beispiel: "Süden"

Sie können die Abschnitte alphabetisch, nach Farben oder nach verschiedenen anderen Kriterien sortieren.

Sortieren der ausgewählten Spalte nach bestimmten Kriterien

Klicken Sie auf die Schaltfläche 'OK', um Ihre Antwort zu erhalten.

Sie erhalten die Antwort, wenn Sie auf 'OK' klicken

💡 Profi-Tipp: Für bessere Excel Berichterstellung verwenden Sie Pivottabellen, um große Datenmengen schnell zusammenzufassen und zu analysieren. Wählen Sie einen relevanten Bereich aus, um Ihre Daten zu organisieren und wichtige Trends und Erkenntnisse zu erkennen, um die Klarheit und Effektivität Ihrer Berichterstellung zu verbessern.

Verwendung der Funktion SUBTOTAL

Mit der Funktion ZWISCHENSUMME in Microsoft Excel können Sie Berechnungen wie Summen, Zählungen und mehr in einem gefilterten Bereich von Daten durchführen. Ausgeblendete Zeilen werden ignoriert, so dass die Funktion für große Datensätze nützlich ist.

Die Syntax für die Funktion SUBTOTAL lautet '=SUBTOTAL(function_num, ref 1,[ref2])'.

Hier sind die Elemente der Funktion:

function_num: Eine Nummer (1-11 oder 101-111), die den Berechnungstyp angibt

Eine Nummer (1-11 oder 101-111), die den Berechnungstyp angibt ref1: Der erste Bereich, der in die Berechnung einbezogen wird

Der erste Bereich, der in die Berechnung einbezogen wird ref2: Zusätzliche Bereiche (optional)

Die Nummern der Funktionen bestimmen, wie sich die Funktion SUBTOTAL verhält. 1-11 schließt manuell ausgeblendete Zeilen ein, und 101-111 schließt manuell ausgeblendete Zeilen aus.

Hier ist eine kurze Tabelle mit Nummern für andere in Excel häufig verwendete Funktionen:

Funktion Beschreibung 1 DURCHSCHNITT 2 ZAEHLEN 3 ZAEHLEN 4 MAX 5 MIN 9 SUMME

Funktionen

📖 Lies auch: Wie man ein Dashboard in Excel erstellt? (Schritte & Vorlagen) Lassen Sie uns nun die Schritte zur Verwendung der Funktion SUBTOTAL anhand eines Beispiels aufschlüsseln. 👇

Schritt #1: Wählen Sie den Bereich aus und aktivieren Sie die Filter in den drei Spalten. Hier ist es 'A1:C5'

Wählen Sie den Bereich 'A1' und aktivieren Sie die Filter in allen Spalten, einschließlich Spalte C

Schritt #2: Geben Sie in Zelle C6 die Formel SUBTOTAL ein.

Wir haben '=SUBTOTAL(9, C2:C5)' eingegeben, um die Summe der Spalte zu erhalten.

Geben Sie die Formel in C6 ein und drücken Sie 'Enter', um die Antwort zu erhalten

Schritt #3: Filtern Sie die Spalte 'Region' so, dass nur 'Ost' angezeigt wird

Hinzufügen spezifischer Kriterien zum Sortieren Ihrer Daten

Die Formel in C6 zeigt nun nur noch die Summe der Verkaufsbeträge für "John" und "Mike" an.

Abrufen der Antwort in der ersten leeren Zelle, die Sie ausgewählt haben

📖 Lies auch: Wie Sie Excel automatisieren, um Ihren Workflow und Ihre Aufgaben zu rationalisieren

Summieren eines dynamischen Bereichs

Excel-Tabellen sind der einfachste Weg, um dynamische Bereiche zu erstellen. Wenn Sie einen Bereich von Daten in eine Tabelle konvertieren, passt Excel den Bereich automatisch an, wenn Sie Daten hinzufügen oder entfernen.

Nehmen wir einen einfachen Datensatz mit monatlichen Verkaufsdaten.

Schritt 1: Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in Ihrem Datensatz. Wählen Sie zum Beispiel die Zellen 'A1: B4' Drücken Sie "Strg + T", um das Dialogfeld "Tabelle erstellen" zu öffnen.

Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen für "Meine Tabelle hat Kopfzeilen" aktiviert ist. Der Grund dafür ist, dass "Monat" und "Umsatz" Kopfzeilen sind.

Erstellen einer 'Tabelle' mit Daten in den Zellen A1:B4

Schritt #2: Klicken Sie auf 'OK'. Excel wird den ausgewählten Bereich in eine Tabelle umwandeln.

Excel macht eine Tabelle daraus, sobald Sie 'OK' drücken

Schritt #3: Gehen Sie bei ausgewählter Excel-Tabelle auf die Registerkarte 'Tabellendesign' in der Multifunktionsleiste. Geben Sie der Tabelle einen aussagekräftigen Namen, z. B. "SalesData".

Benennen Sie die Excel-Tabelle

Schritt #4: Verwenden Sie strukturierte Referenzen, um in Formeln auf Ihre Tabelle zu verweisen.

Um zum Beispiel den Gesamtumsatz zu berechnen, fügen Sie '=SUMME(Umsatzdaten[Umsatz])' ein

Verwenden Sie den offiziellen Namen der Tabelle, um in verschiedenen Funktionen darauf zu verweisen

Schritt #5: Um den dynamischen Charakter Ihrer Tabelle zu verdeutlichen, können Sie neue Zeilen unter den vorhandenen Daten hinzufügen.

Fügen wir die Verkaufszahlen des Monats April als 40\ hinzu. Die Antwort wird sich ändern.

Fügen Sie eine neue Spalte oder ein anderes Zahlenformat in derselben Zeile hinzu, um die Dynamik Ihrer Tabelle zu testen

Summieren mit bedingten Kriterien (SUMIF und SUMIFS)

Die Funktion SUMIF summiert die Werte in einem bestimmten Bereich, die einer bestimmten Kategorie entsprechen.

Die Syntax für die Formel lautet '=SUMIF(Bereich, Kriterien, [sum_range])'.

Hier finden Sie eine Erklärung der Elemente:

Bereich: Der Bereich der Zellen, der anhand der Kriterien ausgewertet werden muss

Der Bereich der Zellen, der anhand der Kriterien ausgewertet werden muss Kriterien: Die Bedingung, die erfüllt sein muss, damit eine Zelle in die Summe einbezogen werden kann

Die Bedingung, die erfüllt sein muss, damit eine Zelle in die Summe einbezogen werden kann Summenbereich: Dies ist optional. Dies bedeutet die tatsächlich zu summierenden Zellen, falls sie vom Bereich abweichen

Fun Fact: Die Funktion SUMIF wurde in Excel 2007 eingeführt und ermöglicht es Benutzern, Daten auf der Grundlage bestimmter Kriterien zu addieren.

Nehmen wir ein Beispiel, um sie zu verstehen.

Sie haben Umsatzdaten in den Spalten A (Region) und B (Umsatzbetrag) und möchten die Umsätze der Region "Ost" summieren.

Verwenden Sie die Formel '=SUMIF(A1:A6, "Ost",B1:B6)'. Das Ergebnis ist 300, also der Gesamtumsatz der Region Ost (100+150+50).

Verwenden Sie die SUMIF-Formel mit Variablen, um eine Antwort auf der Grundlage eines Kriteriums zu erhalten

Die Funktion SUMIFS summiert Werte auf der Grundlage mehrerer Kriterien.

Die Syntax für die Formel lautet '=SUMIFS(sum_bereich, kriterien_bereich1, kriterien1, [kriterien_bereich2], [kriterien2]...)'

Ihre Elemente umfassen:

Summe_bereich: Der Bereich der Zelle, in der die Summe gebildet wird

Der Bereich der Zelle, in der die Summe gebildet wird Criteria_range1: Der erste Bereich, der anhand des ersten Kriteriums zu bewerten ist

Der erste Bereich, der anhand des ersten Kriteriums zu bewerten ist Criteria1: Die erste Bedingung, die erfüllt sein muss

Die erste Bedingung, die erfüllt sein muss Zusätzliche Paare von Kriterienbereichen und Kriterien

Hier ist ein Beispiel.

Mit '=SUMIFS(B1:B6, A1:15, "Ost", B1:B6, ">100")' erhalten Sie 150, d. h. die Gesamtverkäufe aus der Region Ost, die 100 übersteigen.

Verwenden Sie die SUMIFS-Formel, um eine Antwort auf der Grundlage mehrerer Kriterien zu erhalten

📖 Auch gelesen: die 10 besten KI-Excel-Tools für Produktivität

Nachteile der Verwendung von Excel

Excel wird zwar häufig für Berechnungen und Datenanalysen verwendet, hat aber auch einige Limits, die die Genauigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Arbeit beeinträchtigen können.

Hier sind einige spezifische Nachteile bei der Verwendung von Excel für Berechnungen:

Performance-Probleme: Große Datensätze verlangsamen Excel und führen dazu, dass es einfriert oder abstürzt

Große Datensätze verlangsamen Excel und führen dazu, dass es einfriert oder abstürzt Risiken des Datenverlusts: Wenn große Datensätze in kleinere Dateien aufgeteilt werden, erhöht sich das Risiko einer Beschädigung oder eines Datenverlusts, wodurch die Daten gefährdet werden

Wenn große Datensätze in kleinere Dateien aufgeteilt werden, erhöht sich das Risiko einer Beschädigung oder eines Datenverlusts, wodurch die Daten gefährdet werden Hohe Fehlerquote: Menschliche Fehler, wie falsche Einträge in Formeln oder falsche Datenzuordnung, führen zu ungenauen Ergebnissen

Menschliche Fehler, wie falsche Einträge in Formeln oder falsche Datenzuordnung, führen zu ungenauen Ergebnissen Limitierte statistische Funktionen: Excel fehlen fortgeschrittene statistische tools, wie nichtparametrische Tests oder detaillierte Regressionsanalysen

Excel fehlen fortgeschrittene statistische tools, wie nichtparametrische Tests oder detaillierte Regressionsanalysen Unzureichender Support für die Automatisierung: Die Automatisierung komplexer Aufgaben ist unzureichend, wodurch Workflows weniger effizient sind

📖 Lesen Sie auch: 10 beste kostenlose Datenbank-Software (Features, Preise) Das ist noch nicht alles. ClickUp verfügt über eine Bibliothek mit über 1000 Vorlagen, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Schauen wir uns ein paar davon gemeinsam an.

⚡ Vorlagenarchiv: Suche nach anpassbare Vorlagen für Tabellenkalkulationen um Ihre Daten zu organisieren? ClickUp bietet eine Vielzahl von Vorlagen für verschiedene Zwecke, die es Ihnen erleichtern, Aufgaben zu rationalisieren, Projekte zu verwalten und Daten zu analysieren.

