Wie man experimentelle Marketingstrategien umsetzt (+Beispiele)

Im Jahr 2012 schrieb Red Bull Geschichte mit dem legendären Stratos Jump, bei dem der Fallschirmspringer Felix Baumgartner vom Rand des Space sprang, Rekorde brach und Millionen Menschen weltweit in seinen Bann zog.

Das war nicht nur ein Stunt - es war eine Meisterklasse im Erlebnismarketing. Red Bull hat den Menschen nicht nur gesagt, dass sie "Flügel verleihen" können, sondern sie haben es auf eine kühne, unvergessliche Art und Weise gezeigt, die perfekt zu ihrer Marke passte.

Das Ergebnis? Globale Begeisterung, rekordverdächtige Live-Streaming-Nummern und eine starke emotionale Verbindung mit ihrem Publikum. Das ist nichts anderes als experimentelles Marketing. ✨

In diesem Artikel erklären wir, was Erlebnismarketing ist und wie Sie es umsetzen können.

Was ist Erlebnismarketing?

Erlebnisorientiertes Marketing ist eine marketing-Kommunikationsstrategie die über die Werbung für ein Produkt hinausgeht, indem sie die Verbraucher in einprägsame, interaktive Erlebnisse eintauchen lässt, die ihnen eine tiefere emotionale Verbindung mit der Marke vermitteln. Diese Erlebnisse können viele Formulare annehmen, von Live-Events und Pop-ups bis hin zu Augmented- oder Virtual-Reality-Aktivierungen.

Was das Erlebnismarketing vom traditionellen Marketing unterscheidet, ist die Tatsache, dass der Schwerpunkt auf Engagement und nicht auf Exposition liegt. Während traditionelles go-to-Marketing-Strategien auf die Verbreitung von Botschaften über Medien wie Fernsehwerbung, Printmedien oder digitale Banner angewiesen sind, verlagert das Erlebnismarketing den Schwerpunkt auf eine wechselseitige Interaktion, die es den Verbrauchern ermöglicht, direkt mit der Marke in Kontakt zu treten.

Im Gegensatz zu den traditionellen Methoden, die sich oft wie eine Transaktion anfühlen, setzt das Erlebnismarketing auf kreative, ausgefallene Kampagnen. Diese einzigartige Perspektive schafft lang anhaltende Markeneindrücke und stellt sicher, dass der Verbraucher nicht nur ein Käufer ist, sondern ein Fürsprecher für die Werte und die Vision der Marke.

Vorteile von Experiential Marketing

Hier sind die Vorteile, die ein erfahrungsbasiertes Marketing-Projekt gibt Ihnen:

Aufbau einer emotionalen Verbindung mit den Verbrauchern

Erlebnismarketing geht über das Erzählen einer Geschichte hinaus - es ermöglicht den Verbrauchern, sie zu erleben. Dies schafft tiefe emotionale Verbindungen, die noch lange nach dem Erlebnis nachwirken. Im Gegensatz zu traditioneller Werbung, die sich unpersönlich anfühlen kann, gibt Erlebnismarketing den Menschen die Möglichkeit, echte Erinnerungen mit einer Marke zu bilden, was sie persönlicher und glaubwürdiger macht.

Stärkung der Markentreue durch sinnvolle Erlebnisse

Wenn potenzielle Kunden sich aktiv mit einer Marke auseinandersetzen, fühlen sie sich zugehörig. Dieses Eintauchen macht aus Gelegenheitskäufern treue Kunden, weil sie die Marke nicht nur beobachten, sondern Teil von ihr sind. Diese Art von Loyalität ist mit traditionellen Methoden nur schwer zu erreichen, da sie sich oft einseitig anfühlt.

Steigern Sie die Markenbekanntheit durch Mund-zu-Mund-Propaganda

Nichts verbreitet sich schneller als eine großartige Erfahrung. Wenn Menschen etwas wirklich Einzigartiges erleben, möchten sie es natürlich mit anderen teilen. Ob durch Beiträge in den sozialen Medien oder persönliche Unterhaltungen, Erlebnismarketing steigert markenbewusstsein Die Marke wird auf die vertrauenswürdigste Weise beworben - durch persönliche Empfehlungen

Reichweite in den sozialen Medien erhöhen

In einer Zeit, in der jeder auf der Suche nach freizugebenden Momenten ist, bietet das Erlebnismarketing genau das. Durch die Bereitstellung interaktiver, visuell fesselnder Erlebnisse geben Marken den Verbrauchern den perfekten Inhalt, um ihn auf ihren Konten in den sozialen Medien zu posten. Jedes Freigeben steigert die der Produktmarketing-Kampagne reichweite der Produktmarketing-Kampagne zu erhöhen und so einen Dominoeffekt zu erzeugen, der weit über die ursprüngliche Zielgruppe hinausgeht.

Von der Konkurrenz abheben

Erlebnisorientiertes Marketing hilft Marken, sich von der Masse abzuheben. Anstatt mit generischer Werbung um die Aufmerksamkeit des Publikums zu kämpfen, schafft es unvergessliche Momente, die die Marke von der Konkurrenz abheben. In einem Meer von Mitbewerbern gibt das Angebot eines einzigartigen Erlebnisses den Verbrauchern einen Grund, sich für Ihre Marke zu entscheiden, und fördert so stärkere, dauerhafte Verbindungen.

Ein Beispiel: Bei der Einführung des vollelektrischen Macan auf der SXSW 2024 bot Porsche ein virtuelles Road Trip, das von einer altmodischen Tankstelle aus startete (die für das Aufladen von Elektroautos aktualisiert wurde).

Die Besucher der Veranstaltung konnten das Gebäude betreten und durch eine Autowaschanlage gehen, um sich dann in einem Motel-Hof wiederzufinden, vor dem ein klassischer Porsche geparkt war. Die Motelzimmer waren mit speziellen sensorischen Erfahrungen für ältere Menschen und Kinder ausgestattet.

Arten von experimentellem Marketing

Erlebnisorientiertes Marketing gibt es in verschiedenen Formen und Ausprägungen. Im Folgenden finden Sie die gängigsten Beispiele für experimentelles Marketing:

Event-Marketing

Bei dieser Form des Erlebnismarketings veranstaltet oder sponsert die Marke Live-Ereignisse wie Konzerte, Festivals oder Messen. Event-Marketing ermöglicht es Marken, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen, die das Publikum fesseln und ein Gefühl der Gemeinschaft fördern. Der Schlüssel liegt darin, den Teilnehmern eine Plattform zu bieten, auf der sie auf sinnvolle und angenehme Weise mit der Marke interagieren können, so dass sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Markenaktivierungen

Hierbei handelt es sich um wirkungsvolle Kampagnen, die sofortige Aufmerksamkeit erregen und das Engagement fördern sollen. Markenaktivierungen konzentrieren sich häufig auf die Einführung eines neuen Produkts oder einer neuen Dienstleistung mit dem Ziel, Aufmerksamkeit zu erregen und Mund-zu-Mund-Propaganda zu betreiben. Sie können in Form von Pop-up-Stores, Flashmobs oder Guerilla-Marketing-Taktiken durchgeführt werden, um die Verbraucher auf unerwartete Weise zu begeistern.

Produktproben

Bei dieser experimentellen Marketingstrategie geht es darum, den Verbrauchern eine praktische Erfahrung mit den Produkten der Marke zu ermöglichen. Durch das Angebot von kostenlosen Beispielen oder Testversionen bringen Unternehmen die Verbraucher direkt mit ihren Produkten in Kontakt. Dadurch wird langsam Vertrauen aufgebaut und die Wahrscheinlichkeit einer Konversion erhöht. Ereignisse zur Produktbemusterung funktionieren besonders gut, wenn eine Marke von der Qualität ihres Angebots überzeugt ist und den Verbrauchern durch direkte Interaktion das gleiche Vertrauen einflößen möchte.

Immersive Erlebnisse

Immersive Erlebnisse heben erfahrungsbasierte Marketing-Ereignisse auf die nächste Stufe, indem sie die Sinne und Emotionen der Verbraucher voll ansprechen. Dazu gehören Virtual- oder Augmented-Reality-Erlebnisse (VR/AR), multisensorische Pop-ups oder interaktive Kunstinstallationen. Das Ziel ist es, die Verbraucher in die Welt der Marke zu versetzen und eine Geschichte zu schaffen, die sie miterleben und erforschen können. Diese Erlebnisse fesseln die Aufmerksamkeit und bauen eine starke emotionale Verbindung auf, die dem Publikum lange erhalten bleibt.

Beispiele für erfolgreiche Marketingkampagnen mit Erlebnischarakter

Die Geschichte ist voll von Marken, die immer wieder auf Erlebnismarketing gesetzt haben. Hier sind einige coole Beispiele für erfolgreiche Erlebnismarketing-Kampagnen marketing-Kampagnen .

Der LV-Traum von Louis Vuitton

Ein herausragendes Beispiel für experimentelles Marketing ist die Ausstellung LV Dream von Louis Vuitton in Paris. Dieses Erlebnis ermöglichte es den Besuchern, die Geschichte und die Kooperationen der Marke zu erkunden und persönliche Verbindungen zu schaffen, anstatt nur Produkte zu präsentieren. Das Erlebnis wurde fortgesetzt mit einem Geschenkladen, der exklusive Elemente anbietet, und Le Café, in dem Markengebäck eine weitere Ebene der Interaktion darstellt.

Durch die Verschmelzung von Mode, Geschichte und Gastronomie schafft Louis Vuitton ein unvergessliches, multisensorisches Erlebnis, das sowohl treue Kunden als auch Laufkundschaft anspricht. Dieser Ansatz verdeutlicht perfekt, wie Erlebnismarketing eine tiefere emotionale Verbindung zu einem Unternehmen herstellt.

IKEAs Übernachtungsevent

Im Jahr 2011 organisierte IKEA eine Übernachtung für eine Gruppe glücklicher Kunden in einem seiner Einrichtungshäuser in Essex, Großbritannien. Dieses Ereignis wurde durch eine Facebook-Gruppe inspiriert, in der Menschen ihren Wunsch äußerten, eine Nacht in einem IKEA Einrichtungshaus zu verbringen. Die Teilnehmer bekamen das volle "Übernachtungs"-Erlebnis, einschließlich Massagen, Schlaftipps von Experten und der Möglichkeit, IKEA Betten zu testen. Dieses interaktive Erlebnis bot den Verbrauchern eine einzigartige Gelegenheit, sich mit den Produkten von IKEA auf persönliche und unvergessliche Weise zu verbinden.

Nike's 'Haus der Innovation' Stores

Die Flagship-Stores von Nike in New York, Shanghai und Paris, das so genannte "House of Innovation", bieten den Kunden ein umfassendes Markenerlebnis. Besucher können ihre eigenen Turnschuhe benutzerdefinieren, die neuesten Technologien im Bereich Sportbekleidung erkunden und Augmented Reality nutzen, um Produkte auf einzigartige Weise zu visualisieren. Diese Läden gehen über den traditionellen Einzelhandel hinaus und ermöglichen es den Kunden, sich auf praktische Weise mit der Marke auseinanderzusetzen, was das Engagement von Nike für Innovation unterstreicht.

Der Google Startseite Mini Donut Shop

Google kombinierte die Produktdemonstration mit einer süßen Leckerei, indem es Pop-up-Donut-Shops in mehreren US-Städten einrichtete, um den Google Startseite Mini zu bewerben. Mit dieser werbeaktion konnten die Besucher einem Google Startseite Mini-Gerät Fragen stellen, und im Gegenzug gab das Gerät entweder einen kostenlosen Donut oder einen Google Startseite Mini aus. Dieses unterhaltsame und interaktive Erlebnis hob nicht nur die Fähigkeiten von Google Startseite Mini auf einzigartige Weise hervor, sondern schuf auch ein unvergessliches Erlebnis für die Teilnehmer, das sie mit anderen teilen konnten.

Umsetzung von Marketingstrategien mit Erlebnischarakter

Erlebnisorientiertes Marketing muss gut erledigt werden, um Ergebnisse zu erzielen. Es geht nicht mehr nur darum, ein Ereignis zu veranstalten. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie Marketing mit Erlebnissen zu erledigen haben:

1. Beginnen Sie mit einem Zweck, nicht nur mit einem Ziel

Wenn Sie mit einem Zweck und nicht nur mit einem Ziel beginnen, verlagern Sie den Fokus von der Nachverfolgung von Metriken auf das Anbieten von Werten. Im traditionellen Marketing geht es oft darum, bestimmte Nummern zu erreichen, z. B. den Umsatz zu steigern. Diese sind zwar wichtig, aber beim Erlebnismarketing geht es darum, eine tiefere emotionale Verbindung mit dem Publikum zu schaffen, um die Markenbekanntheit zu steigern - etwas, das mit Metriken allein nicht erfasst werden kann.

Um eine Marketingstrategie für Erlebnisse zu entwickeln, müssen Sie tiefer gehen:

Welche emotionale Verbindung wollen Sie aufbauen?

Soll sich Ihr Publikum inspiriert, abenteuerlustig oder als Teil einer größeren Bewegung fühlen?

Definieren Sie den Zweck Ihres Erlebnisses, und lassen Sie dieses Ziel jedes Detail formen.

Wenn Sie zum Beispiel ein Outdoor-Abenteuerprodukt auf den Markt bringen, sollte das Erlebnis den Teilnehmern das Gefühl geben, abenteuerlustig und kostenlos zu sein. Wenn Sie eine Sache oder eine soziale Bewegung fördern, sollte Ihr Ereignis Leidenschaft und Solidarität hervorrufen.

2. Kennen Sie Ihr Publikum in- und auswendig

Beim Erlebnismarketing geht es darum, personalisierte Momente für Ihr Einzelziel zu schaffen. Beginnen Sie also damit, Ihre Zielgruppe genau zu kennen. **Gehen Sie über die demografischen Daten hinaus - erforschen Sie ihre Vorlieben und Herausforderungen. Analysieren Sie, welche Erlebnisse sie überraschen werden oder was sie dazu veranlasst, diese mit ihren Freunden zu teilen Wenn Sie ihre Emotionen anzapfen, machen Sie aus passiven Zuschauern aktive Teilnehmer an Ihrer Marke.

💈Bonus : Sie können ClickUp's User Persona Vorlage um die Bedürfnisse und Vorlieben Ihrer Kunden zu verstehen und erlebnisorientierte Kampagnen durchzuführen.

3. Schaffen Sie ein einzigartiges, denkwürdiges Erlebnis

Vergessen Sie das Standardprogramm für Ereignisse - konzentrieren Sie sich darauf, etwas zu kreieren, das auffällt und für Gesprächsstoff sorgt. **Es geht nicht um das Budget, sondern darum, Erwartungen zu brechen

Beginnen Sie mit der Frage: "Was können Sie zu erledigen, was sonst niemand tut?"

Egal, ob es sich um ein immersives virtuelles Erlebnis oder eine einfache, aber wirkungsvolle Mitmach-Aktivität handelt, der Schlüssel ist, etwas anzubieten, das überrascht und fesselt.

Die besten Erlebnisse setzen nicht auf Größe oder Extravaganz - sie fallen auf, weil sie anders sind.

Sie können verwenden ClickUp Whiteboards um Ideen für Erlebnismarketing-Kampagnen zu sammeln und herauszufinden, wie Sie eine Verbindung zu Ihrem Einzelziel herstellen wollen. Sie können Notizen hinzufügen, Links, Dateien und Bilder anhängen und Aufgaben für Ihre Teammitglieder erstellen, um die Vision in die Realität umzusetzen.

Teams können auch Whiteboards verwenden, um Ideen, den Flow von Ereignissen und die wichtigsten Berührungspunkte visuell zu kartografieren und so zu visualisieren, wie das Erlebnis zum Leben erweckt wird. Es eignet sich perfekt für die Planung aller Aspekte des Ereignisses, von der Logistik bis hin zu kreativen Konzepten, wobei alle Beteiligten auf derselben Seite stehen.

mit ClickUp Whiteboards können Sie gemeinsam mit Ihrem Team Ideen für Erlebnismarketing-Kampagnen entwickeln und umsetzen

4. Seien Sie dort, wo Ihr Publikum ist

Wählen Sie die richtige Umgebung - sei es ein physischer Speicherort oder ein digitaler Space - je nachdem, wo Ihr Einzelziel seine Zeit verbringt. Machen Sie das Erlebnis für sie zugänglich und relevant, sei es durch einen Pop-up-Shop oder eine Online-Aktivierung.

Verwenden Sie ClickUp's Kartenansicht beim Brainstorming für den richtigen Veranstaltungsort. Damit können Sie Aufgaben an bestimmte Speicherorte auf einer Karte anheften, sie nach Status oder Priorität farblich codieren und sie sogar im Satellitenmodus anzeigen. Dies ist besonders nützlich für Teams, die auf dem Feld arbeiten müssen, wie z. B. Ihr Team für Erlebnismarketing. Durch die Visualisierung von Aufgaben auf einer Karte können Sie leicht erkennen, wo die Arbeit zu erledigen ist, potenzielle Konflikte identifizieren und Routen optimieren.

Verwenden Sie die Kartenansicht von ClickUp, um ereignisbezogene Aufgaben an bestimmte Speicherorte auf einer Karte zu heften

5. Bauen Sie Vorfreude und Aufregung auf

Das Erlebnis beginnt lange vor dem Ereignis. Schaffen Sie ein Gefühl der Exklusivität mit Teasern, Inhalten hinter den Kulissen und strategischen Partnerschaften mit Influencern. Geben Sie Ihrem Publikum das Gefühl, dass es Insider-Zugang zu etwas Besonderem erhält.

Je mehr Neugierde und Spannung Sie im Vorfeld aufbauen, desto mehr Menschen werden in den Bann gezogen. Wenn sie das Gefühl haben, Teil von etwas Seltenem und Aufregendem zu sein, nehmen sie nicht nur teil, sondern investieren auch. So verwandeln Sie das Interesse in eine Teilnahme, noch bevor das Ereignis überhaupt begonnen hat.

Sie können verwenden ClickUp's Kampagnen Plan Vorlage um Marketingkampagnen effizient zu planen und durchzuführen. Die Vorlage bietet einen abschließenden Rahmen für die Durchführung erfolgreicher Erlebnismarketing-Kampagnen.

Starten Sie erfolgreiche Erlebnismarketing-Kampagnen mit ClickUp's Vorlage für den Kampagnen Plan

Sie hilft Ihnen dabei, Ziele zu setzen, den Fokus des Teams auf die Kampagnenziele auszurichten und Aufgaben zu verwalten. Außerdem können Sie den Fortschritt der Kampagne in Echtzeit verfolgen und bei Bedarf Anpassungen vornehmen.

6. Echtzeit-Freigeben von Inhalten fördern

Schaffen Sie Momente innerhalb des Erlebnisses, die sich natürlich teilen lassen. Egal, ob es sich um ein auffälliges Bild, eine lustige Aktivität oder etwas Unerwartetes handelt, gestalten Sie das Erlebnis so, dass die Teilnehmer ermutigt werden, ihre Momente festzuhalten und in den sozialen Medien freizugeben.

7. Verwandeln Sie einen Moment in eine Beziehung

Der wahre Wert des Erlebnismarketings liegt in dem, was nach dem Ereignis passiert. Lassen Sie die Verbindung nicht abklingen, sondern sorgen Sie für eine personalisierte Kommunikation, die die Bindung, die Sie geschaffen haben, verstärkt. Bieten Sie etwas Sinnvolles an, z. B. exklusive Inhalte, Sonderangebote oder einen frühzeitigen Zugang zu künftigen Ereignissen.

Der Schlüssel liegt darin, diese Bindung aufrechtzuerhalten, damit die Teilnehmer das Gefühl haben, Teil der Reise Ihrer Marke zu sein und nicht nur Teilnehmer eines Ereignisses. So verwandeln Sie Erlebnisse in Kundentreue.

8. Metriken nachverfolgen

Erlebnismarketing ist eine hervorragende Möglichkeit, Kunden zu binden und eine Community aufzubauen.

Doch wie erledigen Sie eigentlich die Nachverfolgung des Erfolgs einer Erlebnismarketing-Kampagne? Durch Lead-Generierung, Erwähnungen in den sozialen Medien oder Verkäufe bei Ereignissen?

Sehen wir uns einige Schlüssel Metriken an, die Sie nachverfolgen können:

📌 Teilnahmequote: Nachverfolgung, wie viele Teilnehmer physisch oder virtuell an dem Ereignis teilgenommen haben

📌 Engagementquote: Analysieren Sie das Engagement der Verbraucher anhand der Zeit, die sie für die Interaktion mit der Marke oder die Bewertung des Produkts aufwenden. Sie können auch eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit nach dem Ereignis durchführen, um die allgemeine Meinung über die Marke zu erfahren

📌 Lead Conversion: Überprüfen Sie, wie viele Neuanmeldungen Sie durch die Kampagne erhalten haben und wie viele Verbraucher nach dem Ereignis nachgefasst haben

📌 Reichweite in den sozialen Medien: Analysieren Sie die Reichweite und die Impressionen Ihrer Beiträge in den sozialen Medien im Zusammenhang mit den Kampagnen. Außerdem können Sie das Volumen der von Benutzern erzeugten Daten, einschließlich Fotos und Videos, überprüfen ClickUp Dashboards können Ihnen bei der Nachverfolgung und Analyse von Kampagnenengagements und Konversionen helfen. Mit ihnen können Sie die Reichweite und das Engagement von Benutzer-generierten Inhalten in sozialen Medien überwachen. Sie können sogar einen detaillierten Bericht erstellen, um die Kampagnenleistung mit relevanten Stakeholdern zu besprechen.

messen Sie die Leistung von Erlebnismarketing-Kampagnen mit ClickUp Dashboards

Technologie im Erlebnismarketing nutzen mit ClickUp

Wenn es um Erlebnismarketing geht, ist es der Schlüssel zum Erfolg, alles zu organisieren und auf dem Laufenden zu halten, und das ist der Punkt, an dem ClickUp Marketing Solution ist sehr nützlich. Es ist mehr als nur ein Tool zur Verwaltung von Aufgaben - es hilft Ihrem Team, jedes Detail einer Kampagne zu planen, zusammenzuarbeiten und reibungslos auszuführen.

Sehen wir uns an, wie Sie ClickUp nutzen können, um alles zu vereinfachen - von der Ideenfindung bis hin zur Überwachung des Budgets.

erstellen Sie Marketing-Strategien und -Kampagnen und verfolgen Sie deren Leistung ganz einfach mit der ClickUp Marketing Solution

Generieren Sie Ideen für Erlebnismarketing-Kampagnen mit KI

Erlebnisorientierte Marketingkampagnen müssen kreativ sein, um Ihr Einzelziel zu erreichen. Sie können zwar versuchen marketing-Inspiration wenn Sie sich von anderen Marken inspirieren lassen wollen, ist es wichtig, einzigartige Ideen zu finden, die mit den Werten und Zielen Ihrer Marke übereinstimmen. ClickUp Gehirn , der leistungsstarke KI-Assistent, kann Ihnen dabei helfen. Sie müssen nur einzelne Ziele wie Zielgruppe, Kampagnenziele, Budget und bevorzugte Kanäle eingeben, und er liefert Ihnen relevante Kampagnenideen.

generieren Sie interaktive Kampagnenideen für Ihre Marke mit ClickUp Brain

Kampagnendetails verwalten

Sobald Sie die Kampagnenideen fertig haben, müssen Sie einen detaillierten Marketing Plan erstellen . ClickUp Dokumente kann diesen Prozess für Sie vereinfachen. Es ermöglicht Teams das Erstellen, Freigeben und Bearbeiten von relevanten Informationen in Echtzeit

Sie können verwenden ClickUp Dokumente zur Erstellung von Strategien, Zeitleisten und Schlüsseln für Marketing-Kampagnen mit Erlebnischarakter. Es hilft Ihnen:

Die Liste der Kampagnenziele zu erstellen

Das Einzelziel zu definieren

Eine Karte mit klaren Ergebnissen für die Kampagne zu erstellen

Egal, ob Sie Pläne für Ereignisse dokumentieren, kreative Briefings freigeben oder Berichte nach der Veranstaltung verfassen, ClickUp Docs organisiert die gesamte Kommunikation an einem Ort.

verwenden Sie ClickUp Docs, um Marketingstrategien an einem Ort zu speichern

Automatisierung von Marketing-Workflows

Egal, ob Sie den Versand von Follow-up-E-Mails nach einem Ereignis automatisieren oder Benachrichtigungen auslösen möchten, wenn Aufgaben abgeschlossen sind, ClickUp Automatisierungen können den manuellen Workload reduzieren. Dies stellt sicher, dass sich Ihr Team auf die übergeordnete Strategie konzentriert, anstatt sich mit manuellen Aufgaben zu verzetteln.

erstellen Sie mehrere Arten von Automatisierungen, um den Erfolg von Marketingkampagnen mit ClickUp Automations zu steigern

Aufgaben zuweisen und den Fortschritt der Kampagne nachverfolgen

Jetzt kommt der schwierige Teil - die Durchführung der Kampagne. Dazu müssen Sie Ressourcen verwalten, Aufgaben zuweisen und den Fortschritt ständig auf der Registerkarte behalten. Hier müssen Sie ClickUp Aufgaben . Damit können Sie für jedes einzelne Element eine eigene Liste mit Aufgaben erstellen, z. B. die Definition der Zielgruppe, die Festlegung des Budgets für ein Ereignis, die Entscheidung über den Veranstaltungsort, die Zusammenarbeit mit Influencern und die Koordinierung von Produktproben mit Anbietern.

Sie können Aufgaben schnell verschiedenen Teammitgliedern zuweisen und Fristen setzen, um die Verantwortlichkeit sicherzustellen, verschiedene Aufgaben verknüpfen und Prioritäten für Aufgaben festlegen.

erstellen Sie umsetzbare Aufgaben für experimentelle Marketingkampagnen mit ClickUp Aufgaben

Starten Sie Ihre Experiential Marketing-Kampagne mit ClickUp

ClickUp vereinfacht den gesamten Prozess des Experiential Marketing - vom Projektmanagement und der Nachverfolgung von Aufgaben bis hin zum Brainstorming mit Whiteboards und der Automatisierung von Workflows mit ClickApps. Mit Features wie ClickUp Docs für nahtlose Zusammenarbeit und Time Tracking für die Verwaltung von Budgets bleibt jeder Aspekt Ihrer Kampagne organisiert und im Zeitplan.

Um mit der Entwicklung des Erlebnismarketings Schritt zu halten, müssen Sie Tools verwenden, die Ihnen helfen, intelligenter und nicht härter zu arbeiten. Mit ClickUp können Sie diese Erwartungen effizient erfüllen und gleichzeitig innovativ sein.

Sind Sie bereit, Ihre Erlebnismarketing-Kampagnen auf die nächste Stufe zu heben? Melden Sie sich für ClickUp an und erwecken Sie Ihre großen Ideen zum Leben, alles an einem Ort.