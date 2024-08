Die 10 wichtigsten Konferenzen zum Thema Digitales Marketing im Jahr 2024

Digitales Marketing ist selten statisch, aber in den letzten paar Jahren war es besonders turbulent. 📉

Wir wurden Zeuge von Umwälzungen durch Googles GA4, Search Generative Experience (SGE) und generative KI-Tools wie ChatGPT. Hinzu kommen der Verlust von Cookies von Drittanbietern und natürlich das sich ständig ändernde Kundenverhalten. Für digitale Vermarkter war es eine Zeit des ständigen Lernens und Verlernens.

Wie können Sie also Ihren Finger am Puls des Online-Marketings halten? Wie können Sie aufkommende digitale Marketingtrends kennenlernen und übernehmen, bevor sie sich zu einem viralen Phänomen entwickeln?

Ein guter Anfang ist es, sich mit Experten aus Ihrer Branche auszutauschen. Auf Konferenzen für digitales Marketing treffen sich weltweit führende Marketingfachleute aus allen Branchen, und sie sind eine gute Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten aus der digitalen Marketingbranche auszutauschen.

Wenn Sie also Ihren Kalender für das Jahr planen, finden Sie hier unsere Liste der 10 wichtigsten Konferenzen für digitales Marketing, die Sie im Jahr 2024 besuchen sollten. Fangen Sie an, Ihre Tickets zu buchen! ✈️

Die Rolle von Konferenzen für Fachleute und Teams im digitalen Marketing

Viele glauben, dass alles, was man zum Thema digitales Marketing wissen muss, online zur Verfügung steht. Warum sollte man sich die Mühe machen, an persönlichen Ereignissen teilzunehmen? Es gibt jedoch mehr als einen Grund, warum Sie die Teilnahme an einer Konferenz für digitales Marketing in Betracht ziehen sollten.

Hier sind ein paar davon:

Networking: Die Möglichkeit, auf Konferenzen für digitales Marketing mit Branchenführern und Marketingfachleuten in Verbindung zu treten, ist von unschätzbarem Wert. Sie wissen nie, ob die Person, neben der Sie sitzen, Ihr nächster Mentor, Mitarbeiter oder Chef werden könnte

Die Möglichkeit, auf Konferenzen für digitales Marketing mit Branchenführern und Marketingfachleuten in Verbindung zu treten, ist von unschätzbarem Wert. Sie wissen nie, ob die Person, neben der Sie sitzen, Ihr nächster Mentor, Mitarbeiter oder Chef werden könnte Lernmöglichkeiten: Konferenzen für digitales Marketing bieten eine äußerst anregende Lernumgebung, in der Sie neues Wissen aufnehmen können. Sie bieten auch ein Forum, um bewährte, praktische Lösungen für gemeinsame Herausforderungen zu finden

Konferenzen für digitales Marketing bieten eine äußerst anregende Lernumgebung, in der Sie neues Wissen aufnehmen können. Sie bieten auch ein Forum, um bewährte, praktische Lösungen für gemeinsame Herausforderungen zu finden Umsetzbare Erkenntnisse für die Zukunft: Standardmäßig ist der Schwerpunkt von Konferenzen für digitales Marketing auf die Zukunft ausgerichtet. Im Ergebnis werden sie zu einem Crash-Kurs darüber, wie man die Erwartungen erfüllt und sich auf kommende Veränderungen vorbereitet, oft durch neue Marketingtechnologien

Standardmäßig ist der Schwerpunkt von Konferenzen für digitales Marketing auf die Zukunft ausgerichtet. Im Ergebnis werden sie zu einem Crash-Kurs darüber, wie man die Erwartungen erfüllt und sich auf kommende Veränderungen vorbereitet, oft durch neue Marketingtechnologien Entfachen Sie Ihre Liebe zum digitalen Marketing: Die Hauptredner und Diskussionsteilnehmer der meisten Konferenzen verfügen über eine Menge Fachwissen und Weisheit. Vielleicht finden Sie sich inspiriert und werden daran erinnert, warum Sie überhaupt Marketer geworden sind

Der wichtigste Grund ist jedoch die Perspektive und die Einblicke, die Sie von führenden Marketingfachleuten erhalten, die Ihnen sonst vielleicht unzugänglich wären. Das ist nicht nur etwas, das Sie online finden können.

Lassen Sie uns hören, was ehemalige Konferenzteilnehmer über ihre Erfahrungen zu sagen haben. Hier ist, wie ein person auf Reddit beschrieb ihre Erfahrung.

über Reddit Konferenzen sind wichtige networking hubs. Sie bieten eine Plattform, um gleichgesinnte Vermarkter zu finden und sich mit ihnen auszutauschen. So können Sie Beziehungen knüpfen, die sich später zu Geschäftspartnerschaften entwickeln.

Liste der wichtigsten Konferenzen für digitales Marketing im Jahr 2024

In diesem Jahr gibt es ein erstaunliches Angebot an Konferenzen und Gipfeltreffen zum Thema digitales Marketing, die Sie auf keinen Fall verpassen dürfen.

Hier sind die 10 besten Konferenzen für digitales Marketing, die Sie 2024 besuchen sollten.

1. Social Media Marketing World Social Media Marketing Welt ist eine dreitägige Konferenz mit Keynotes von namhaften Marketingfachleuten wie Ann Handley und Jim Louderback, die ihre Erkenntnisse über die neuesten digitalen Marketingtrends freigeben und Vorhersagen zu Marketingstrategien machen.

Alle Teilnehmer können während der exklusiven Networking-Mischung nach der Sitzung persönliche Verbindungen zu Top-Experten und anderen Fachleuten knüpfen.

Ein weiteres Feature dieses Ereignisses sind die von Experten geleiteten Workshops für Marketingexperten, die ihr Fachwissen vertiefen möchten.

Datum: 18.-20. Februar 2024

18.-20. Februar 2024 Speicherort: San Diego, Kalifornien

San Diego, Kalifornien Typische Themen: Marketingstrategie, Social Media Marketing, Content Marketing, organisches Social Marketing, Paid Social Marketing

Marketingstrategie, Social Media Marketing, Content Marketing, organisches Social Marketing, Paid Social Marketing Wer sollte teilnehmen: Social-Media-Vermarkter, Ersteller von Inhalten und Business-Führungskräfte, die Marketingstrategien erlernen möchten

über Social Media Examiner

2. Produktgesteuerter Gipfel Produktgesteuerter Gipfel ist eine der wichtigsten Konferenzen des Jahres im Bereich digitales Marketing für PLG-Enthusiasten (Product-Led Growth).

Das Gipfeltreffen ist vollgepackt mit Back-to-Back-Sitzungen von globalen Produktmarketing-Führungskräften über zwei Tage im geschäftigen New York City. Den Abschluss bildet eine "Happy Hour"-Netzwerksitzung, die von der Product-Led Alliance veranstaltet wird.

Etwa 80 % des Publikums besteht aus Senior-Level-Professionals und C-Suite-Führungskräften von Unternehmen wie Meta, Amazon und Shopify, so dass Sie sich auf ein spannendes Networking freuen können.

Datum: 20.-21. März 2024

20.-21. März 2024 Speicherort: New York City, New York

New York City, New York Typische Themen: Produktorientiertes Wachstum, Strategie und Marketing

Produktorientiertes Wachstum, Strategie und Marketing Wer sollte teilnehmen: Produktvermarkter, SaaS-Gründer und Wachstumsleiter, die eine produktgesteuerte Strategie und Operationen beaufsichtigen

3. HubSpot's INBOUND HubSpot's INBOUND ist "der Ort, an dem Karrieren abheben, Geschäfte zu wachsen beginnen und die Gemeinschaft uns zum Besseren verändert."

Wer einen Platz reserviert, kann sich auf drei Tage voller Aha-Momente freuen, mit lehrreichen Breakouts, von Experten geleiteten Panels, verschiedenen Keynotes und praktischen Workshops. Außerdem können Sie sich mit aufstrebenden Fachleuten für digitales Marketing vernetzen und sich über Marketingstrategien und Tools zur Förderung des Wachstums informieren.

Datum: 18.-20. September 2024

18.-20. September 2024 Speicherort: Boston, Massachusetts

Boston, Massachusetts Typische Themen: KI, Erstellung von Video-Inhalten, E-Mail-Marketing, Storytelling, Führung, kundenzentrierte Strategie

KI, Erstellung von Video-Inhalten, E-Mail-Marketing, Storytelling, Führung, kundenzentrierte Strategie Wer sollte teilnehmen: Führungskräfte aus den Bereichen Vertrieb, Marketing und Business sowie Fachleute, die sich beruflich weiterentwickeln und ihr Wissen zur Verbesserung der Unternehmensleistung nutzen möchten

über INBOUND

4. Gartner Marketing Symposium/Xpo

In diesem Jahr war das Thema des Gartner Marketing Symposium/Xpo ist Lead Marketing Through Disruption's Next Wave

Als Teilnehmer werden Sie erfahren, wie wichtig es ist, "die menschliche Seite der Marketingführung zu pflegen, um Ihrem Team zu helfen, den strategischen Wert zu demonstrieren und Ihre Wachstumsziele zu erreichen"

Dies wird von persönlichen Unterhaltungen mit Gartner-Experten begleitet.

Darüber hinaus haben Sie Zugang zu über 150 Sitzungen mit den neuesten Marketingforschungsergebnissen von Gartner, zu Roundtable-Sitzungen, Fallstudien für Endbenutzer und Unterhaltungen mit Gleichgesinnten.

Datum: bis 5. Juni 2024

Speicherort: Denver, Colorado

Denver, Colorado Typische Themen: Marketingstrategie, Multichannel-Marketing, Markenstrategie und KI

Marketingstrategie, Multichannel-Marketing, Markenstrategie und KI Wer sollte teilnehmen: CMOs, Marketingleiter, Strategen und Fachleute, die ihre Organisationen zukunftssicher machen und gleichzeitig eine hohe Wirkung erzielen wollen

über Gartner

5. Content Marketing Welt

Produziert vom Content Marketing Institute, CMWorld ist eine jährliche Konferenz für Fachleute des Inhalts.

Diese dreitägige Veranstaltung besteht aus Keynotes von zukunftsorientierten Führungskräften und Sitzungen zum Ideenaustausch. Die Konferenz ist ideal, um das Wissen zu erweitern und praktische Lösungen für eine erfolgreiche Content-Strategie zu erlernen.

Ein Teilnehmer gab folgendes frei: "Nachdem ich die CMWorld besucht hatte, fühlte ich mich, als hätte ich einen Master-Abschluss in inhaltliches Marketing !".

Datum: 21.-23. Oktober 2024

21.-23. Oktober 2024 Speicherort: San Diego, Kalifornien

San Diego, Kalifornien Typische Themen: Content-Marketing-Strategie, Content-Erfahrung, Zukunft des Content-Marketings

Content-Marketing-Strategie, Content-Erfahrung, Zukunft des Content-Marketings Wer sollte teilnehmen: Fachleute für digitales Marketing, Kreative, Ersteller von Inhalten und Agenturen, die ihre Karriere und ihre Fähigkeiten verbessern möchten

über Content Marketing Welt

6. LeadsCon

Das größte Ereignis im Bereich der Leadgenerierung, LeadsCon versammelt über 3000 Fachleute aus dem Bereich der Lead-Generierung für drei Tage mit von Experten geleiteten Schulungen und interessanten Diskussionen.

Die einzelnen Tage haben unterschiedliche Tagesordnungen. Erwarten Sie jedoch Power-Stunden mit Keynotes, Workshops zur Kundenakquise, interaktiven Sitzungen, Networking-Pausen und Mixern zum Abschluss des Tages.

Über den MeetingsHub von LeadCon können Sie auch Meetings vor Ort planen, um sich mit Fachleuten aus Branchen wie Gesundheitswesen, FinTech usw. zu verbinden.

Datum: 8-10. April 2024

8-10. April 2024 Speicherort: Las Vegas, Nevada

Las Vegas, Nevada Typische Themen: Kundenakquise, Datenanalyse, KI, Partnermarketing

Kundenakquise, Datenanalyse, KI, Partnermarketing Wer sollte teilnehmen: Vermarkter, Agenturen, Beschaffungsteams und Fachleute, die direkt am Kauf, der Generierung oder der Messung von Geschäftskontakten beteiligt sind

7. DigiMarCon UK

Eine gute Konferenz für digitales Marketing ist ein One-Stop-Shop, um wertvolle Lektionen und umsetzbare Erkenntnisse für alle Marketingkanäle und Herausforderungen zu gewinnen. Das ist genau das, was DigiMarCon UK liefert!

Neben zwei Tagen mit anregenden Keynotes und Strategie-Masterclasses auf einem der besten persönlichen digitalen Marketing-Ereignisse können Sie die Ausstellungshallen besuchen, in denen die neuesten digitalen Marketing-Technologien, Mobile, SaaS, AdTech, etc. gezeigt werden.

Sie können an der Konferenz online oder persönlich teilnehmen, was diesen globalen virtuellen Martech-Gipfel zu einem lohnenswerten Ereignis für Sie macht.

Datum: 29.-30. August 2024

29.-30. August 2024 Speicherort: London, UK

London, UK Typische Themen: Vertriebs- und Marketing-Automatisierung, künstliche Intelligenz, ChatGPT, SEO, Social Media Marketing, CRO, Inbound- und Outbound-Marketing

Vertriebs- und Marketing-Automatisierung, künstliche Intelligenz, ChatGPT, SEO, Social Media Marketing, CRO, Inbound- und Outbound-Marketing Wer sollte teilnehmen: Fachleute für digitales Marketing, Werbung und Medien, die sich mit Vordenkern vernetzen und Elemente für den Erfolg mit nach Hause nehmen möchten

über DigiMarCon UK

8. Internationaler Sozialgipfel

Die Internationaler Sozialgipfel ist eine eintägige Konferenz für digitales Marketing, die speziell für Fachleute konzipiert wurde, die digitale und Social-Media-Marketingkanäle auf globaler Ebene verwalten.

Freuen Sie sich auf actiongeladene Sitzungen mit effektiven Lerninhalten zur erfolgreichen Gestaltung und Durchführung internationaler Kampagnen. Sie erhalten umsetzbare Einblicke in das digitale Marketing sowie Tipps und Taktiken, die Sie an Ihr Team weitergeben können.

Außerdem wird jede Stunde des Marketing-Events zwei verschiedene Features für die Teilnehmer bieten. Sie können je nach Vorliebe kostenlos zwischen ihnen wählen.

Datum: Mai 2024

Speicherort: Barcelona, Spanien

Barcelona, Spanien Typische Themen: Social Media Marketing, Customer Journey, Anzeigen, organisches und bezahltes Marketing

Social Media Marketing, Customer Journey, Anzeigen, organisches und bezahltes Marketing Wer sollte teilnehmen: Social Media Marketing Manager und Digital Marketing Manager, die in globalen Organisationen arbeiten

9. Revenue Operations Summit

Wie der Name schon sagt, ist der Revenue Operations Summit konzentriert sich ausschließlich auf Revenue Operations (RevOps), Strategie und Management.

Die zwei Konferenztage mit einflussreichen Keynotes, Podiumsdiskussionen und Breakouts wurden von hochkarätigen Experten zusammengestellt. Sie werden praktische Lösungen, Strategien und Frameworks freigeben, die Sie beim Aufbau Ihres Wachstumsmotors unterstützen.

Oh, und die abendlichen Networking-Drinks werden mit freundlicher Genehmigung der Revenue Operations Alliance organisiert.

Datum: bis 5. September 2024

Speicherort: San Francisco, Kalifornien

San Francisco, Kalifornien Typische Themen: RevOps, Change Management, Stakeholder Management, RevTech, Umsatzprognosen

RevOps, Change Management, Stakeholder Management, RevTech, Umsatzprognosen Wer sollte teilnehmen: RevOps-Führungskräfte und Sales Enablement Professionals, die Antworten auf schwierige RevOps-Herausforderungen suchen, und Marketing-Technologiepartner, die sich auf schnelllebigen Märkten bewegen

über Revenue Operations Alliance

10. eTail eTail ist die führende E-Commerce- und Omnichannel-Konferenz in Amerika. Sie werden von Vizepräsidenten, Gründern, CEOs und Experten der größten Einzelhändler des Landes hören.

Obwohl die Konferenz 30 Stunden dauert, ist sie vollgepackt mit Sitzungen im Stil der Tonight Show, geschlossenen Think Tanks mit C-Suite-Führungskräften, Roundtables und Gruppendiskussionen.

Die Organisatoren bieten auch Segmente wie das 'Innovation Theater', die EXPO für die neuesten E-Commerce-Marketing-Technologien, und 'Retailer Hangouts' für 30-minütige informelle Diskussionen unter der Leitung von Rednern an.

Datum: 12.-15. August 2024

12.-15. August 2024 Standort: Boston, Massachusetts

Boston, Massachusetts Typische Themen: Kundenbindung, Social Commerce, Mobile Marketing, Benutzererfahrung, Verbraucherverhalten, KI & MI im eCommerce

Kundenbindung, Social Commerce, Mobile Marketing, Benutzererfahrung, Verbraucherverhalten, KI & MI im eCommerce Wer sollte teilnehmen: Verantwortliche für E-Commerce und digitales Marketing im Einzelhandel, die global agieren wollen

über eTail Ereignisse

ClickUp für effektives digitales Marketing-Management Digitales Marketing besteht aus vielen beweglichen Teilen: Kampagnen erstellen, Inhalte kreieren, Beziehungen zu Kunden pflegen und vieles mehr. Dann messen Sie Ihre Leistung, passen sie an und fangen wieder von vorne an.

Das kann überwältigend sein. Die Teams für digitales Marketing in wachstumsorientierten Unternehmen sind oft überlastet und gestresst. Und das kann zu Marketing-Ergebnissen führen, die weniger als optimal sind. Aber das muss nicht so sein.

Plattformen wie ClickUp für Marketing Teams helfen Ihnen bei der Planung, Durchführung und Nachverfolgung digitaler marketing-Kampagnen in einem All-in-One Workspace. Sie können damit gemeinsam mit Ihrem Team Lösungen entwickeln, die Produktivität und Kreativität steigern.

Sehen wir uns an, wie ClickUp das digitale Marketing-Management für Sie vereinfachen kann. 💪

Organisieren, Anzeigen und Nachverfolgen von digitalen Marketingprojekten an einem Ort

Greifen Sie auf mehr als 10 anpassbare Ansichten für Projekte zu und sparen Sie sich das stundenlange Durchforsten verschiedener Kommunikationsthreads. ClickUp Ansichten können Sie zwischen der Board-Ansicht, der Tabellen-Ansicht, Gantt-Diagrammen und anderen Ansichten wählen, um einen Überblick über die Aufgaben, Unteraufgaben, Verantwortlichkeiten und Projekte zu erhalten, die Ihr Team täglich, wöchentlich und monatlich bearbeitet.

Damit können Sie den Fortschritt von Projekten nachverfolgen, Engpässe erkennen und beheben und sicherstellen, dass Ihre Arbeitsabläufe für eine fehlerfreie und reibungslose Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern und Teams optimiert sind.

Nutzen Sie die ClickUp Kalender-Ansicht zur Ansicht und Nachverfolgung von monatlichen, wöchentlichen und täglichen Aufgaben für Ihr digitales Marketing-Projekt

Verwalten Sie große und kleine Kampagnen kanalübergreifend

Mit ClickUp Dokumente , ClickUp Whiteboards und den Tools für Berichterstellung, Prüfung und Automatisierung von ClickUp ist die strategische Planung und Koordinierung funktionsübergreifender Kampagnen ein Kinderspiel.

Verwenden Sie ClickUp Docs, um ansprechende Dokumente, Wikis und mehr zu erstellen - und verbinden Sie sie dann mit Workflows, um Ideen mit Ihrem Team umzusetzen

Diese tools können Ihnen helfen planen von Kalendern für Inhalte für alle Ihre Kampagnen und verfolgen Sie deren Fortschritt genau nach. Sie können gemeinsam an Kampagnenstrategien und Texten in freigegebenen Dokumenten arbeiten und diese Dokumente dann direkt mit Aufgaben verknüpfen, damit alle an einem Strang ziehen und zur Verantwortung gezogen werden können. Sie können Ihr Team sogar direkt in Dokumenten und Whiteboards taggen, um Aktionselemente zuzuweisen und Projekte voranzutreiben.

Sie können diese Tools auch verwenden, um Folgendes zu erstellen marketing-Roadmaps um über Fortschritte zu berichten und die Zustimmung der Beteiligten zu erhalten.

Mit den vollständig anpassbaren Dashboards in ClickUp erhalten Sie tiefere Einblicke und Übersichten über Ihre Kampagnen auf höchster Ebene

ClickUp ermöglicht Ihnen auch die Erstellung benutzerdefinierter ClickUp Dashboards zur Überwachung von Kampagnen-KPIs. Fügen Sie Ihren Kampagnen Aufgaben zur Berichterstellung hinzu, um Metriken wie Website-Traffic, Conversions und soziales Engagement nachzuverfolgen.

Das Beste daran ist, dass jeder die Sichtbarkeit von Kampagnenplänen und -ressourcen hat. Sie müssen sich nicht mehr per E-Mail um Genehmigungen bemühen oder die neueste Version eines Dokuments nachverfolgen. Mit ClickUp erhalten Sie eine einzige Quelle der Wahrheit für die Rationalisierung von Kampagnen über alle Kanäle hinweg.

Vom Brainstorming für Kampagnenideen über die Erstellung von Marketing-Fallstudien bis hin zu verbesserung der Prozesseffizienz in der Wertschöpfungskette können Sie sowohl kreative Arbeit als auch Routinearbeiten delegieren an ClickUp AI .

Nutzen Sie ClickUp AI, um in wenigen Minuten Marketingmaterial zu erstellen. Vom Verfassen von Texten für die Landing Page bis hin zur Optimierung Ihrer Anzeigen ist es ein leistungsstarker KI-Assistent, der alles zu erledigen vermag. Sie können sich auch darauf verlassen, dass er Kampagnen-Briefe und Berichterstellungen zusammenfasst, um Zeit zu sparen.

Schreiben Sie mit ClickUp AI in Minutenschnelle Marketing-Fallstudien

Beginnen Sie nie wieder ein digitales Marketingprojekt von Grund auf

Für eine zügige Durchführung können Sie in ClickUp auf eine Vielzahl von Vorlagen zugreifen, die für Funktionen wie Content Management und Testing, Kampagnenmanagement, Client Onboarding, Projektabwicklung usw. vorgefertigt sind.

Ein Beispiel, ClickUp's Vorlage für Marketing-Agenturen wurde speziell für Solopreneure und Eigentümer von Agenturen entwickelt, die digitale Marketingdienstleistungen für mehrere Clients anbieten.

Sie können benutzerdefinierte Status in der Vorlage verwenden, um den Fortschritt jedes Projekts einfach zu visualisieren, wichtige Details zum Konto nahtlos mit benutzerdefinierten Feldern zu organisieren und die nachverfolgung von Projekten mit Funktionen zur Zeiterfassung, Tags, Warnungen vor Abhängigkeiten, E-Mails und mehr.

Verwalten Sie mehrere Clients und Projekte mit der ClickUp Vorlage für Marketing-Agenturen, damit Sie keine wichtigen Details vergessen

Und wir verwenden den Begriff "All-in-One" nicht leichtfertig. Sie können alle Ihre digitalen Marketingprozesse über unser Team verwalten, was ClickUp zu einer einzigen Quelle der Wahrheit für Ihr Marketingteam macht.

Und das Beste daran? Sie erhalten über 200 Integrationen mit Tools, die bereits in Ihrem Marketing-Tech-Stack enthalten sind - HubSpot, Slack, Dropbox, Zoom und mehr. Alle Tools sind über eine native Zwei-Wege-Integration mit ClickUp verbunden.

Das bedeutet mehr Workflow-Effizienz und weniger Ärger, da Ihre Daten immer synchronisiert sind.

Wenn Sie also noch an Tabellenkalkulationen festhalten oder mit digitale marketing tools in Silos, ist es an der Zeit, auf eine bessere Alternative umzusteigen: ClickUp.

Schon eine Konferenz für digitales Marketing gewählt?

Nein? Dann lesen Sie die Bewertungen ehemaliger Teilnehmer und treffen Sie schnell eine Entscheidung. Viele Konferenzen für digitales Marketing bieten Rabatte für eine frühzeitige Anmeldung an.

Aber wenn Sie mit einem begeisterten "Ja!" geantwortet haben, sollten Sie sofort mit der Planung der Reise beginnen.

Zwischen der Antragstellung zur Genehmigung des Konferenzbudgets und der Buchung der Tickets gibt es wahrscheinlich hundert Dinge, die Sie verpassen können. Zum Glück für Sie macht ClickUp das Planen und Organisieren Ihrer Arbeit zu einem Kinderspiel. Anmelden für ClickUp noch heute!

Häufig gestellte Fragen

1. Was ist der Zweck einer Konferenz für digitales Marketing?

Auf Konferenzen für digitales Marketing treffen sich Marketingfachleute an einem Ort, um die neuesten Trends zu diskutieren, Erkenntnisse freizugeben, Vorhersagen zu treffen und sich mit Branchenführern und Multiplikatoren zu vernetzen.

2. Was ist ein digitaler Gipfel?

Ein digitales Gipfeltreffen ist eine führende Konferenz für digitales Marketing, die sich an Marketingexperten aller Ebenen und Branchen richtet. Der Schwerpunkt liegt auf dem kontinuierlichen Lernen durch bahnbrechende Strategien, Taktiken und Tools.

3. Warum sind Marketingkonferenzen wichtig?

Marketingkonferenzen sind wichtig, da sie einen Space für persönliches oder virtuelles Lernen und Networking bieten. Die Teilnehmer können Einblicke in das digitale Marketing gewinnen, sich über die neuesten Trends auf dem Laufenden halten und mit Top-Experten und anderen digitalen Vermarktern in Verbindung treten.