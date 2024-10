Slack Preisstrukturierung: Finden Sie den richtigen Plan für Ihr Business

Die Wahl des richtigen Kommunikationstools kann sehr schwierig sein, vor allem wenn es darum geht, die Kosten mit den Features, die Ihr Team benötigt, in Einklang zu bringen.

Die Suche nach dem richtigen Slack Plan kann verwirrend sein - Sie möchten die Zusammenarbeit und Produktivität verbessern, ohne zu viel Geld auszugeben.

Egal, ob Sie Eigentümer eines Geschäfts, Teamleiter oder Freiberufler sind, Sie brauchen Klarheit darüber, was die einzelnen Pläne bieten, damit Sie nicht für ungenutzte oder fehlende Features zahlen müssen.

In diesem Artikel werden wir den Preisplan von Slack aufschlüsseln, um Ihnen zu helfen, den perfekten Plan zu finden, der zu den Bedürfnissen und dem Budget Ihres Unternehmens passt. 👇

Aufschlüsselung der Slack-Preise

Wie viel kostet Slack? Werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Pläne:

Free-Plan

Wenn Sie ein kleines Team gründen oder leiten, kann der Free-Plan eine großartige Option für die grundlegende Kommunikation sein, ohne dass Kosten anfallen. Der kostenlose Free-Plan von Slack deckt die Grundbedürfnisse ab, einschließlich Direktnachrichten und begrenzte Integrationen

Der Plan hat jedoch einige Limits, die das langfristige Wachstum Ihres Teams möglicherweise nicht vollständig unterstützen, wenn sich Ihre Anforderungen weiterentwickeln.

Schlüssel-Features:

Nachrichten- und Dateiverlauf: Sie erhalten Zugang zu den letzten 90 Tagen des Nachrichtenverlaufs und des Dateispeichers. Das mag im Moment noch funktionieren, könnte aber zu einem Problem werden, wenn Sie ältere Unterhaltungen zu Referenz- oder Compliance-Zwecken ausgraben müssen

Sie erhalten Zugang zu den letzten 90 Tagen des Nachrichtenverlaufs und des Dateispeichers. Das mag im Moment noch funktionieren, könnte aber zu einem Problem werden, wenn Sie ältere Unterhaltungen zu Referenz- oder Compliance-Zwecken ausgraben müssen Integrationen: Mit dem Free-Plan können Sie bis zu 10 Apps von Drittanbietern, wie Google Drive, Office 365 und Trello, verbinden. Dies ist zwar für kleine Teams hilfreich, aber wenn Ihr Unternehmen auf einen großen Bereich von Tools angewiesen ist, könnten Sie dieses Limit als einschränkend empfinden

Mit dem Free-Plan können Sie bis zu 10 Apps von Drittanbietern, wie Google Drive, Office 365 und Trello, verbinden. Dies ist zwar für kleine Teams hilfreich, aber wenn Ihr Unternehmen auf einen großen Bereich von Tools angewiesen ist, könnten Sie dieses Limit als einschränkend empfinden Kommunikationsmöglichkeiten: Sie können nur Einzel-Audio- und Video-Meetings durchführen, was ideal für schnelle Check-ins oder individuelle Meetings ist. Wenn Ihr Team jedoch auf Gruppenanrufe angewiesen ist, werden Sie auf ein Hindernis stoßen, da dieser Plan diese Features nicht abdeckt

Für wen ist es geeignet:

Der Free-Plan ist ideal für kleine Teams, Startups oder Organisationen, die eine Basislösung suchen kommunikations-Tool für den Arbeitsplatz für Routineaufgaben. Es ist ein kostenloser Weg, um mit Slack zu beginnen, aber es hat Limits bei der Nachrichtenhistorie, den Integrationen und den Anrufmöglichkeiten.

📖 Lies auch: Slack-Knigge: DOs und DON'Ts der Verwendung von Slack bei der Arbeit

Pro Plan

Wenn Sie ein kleines bis mittelgroßes Geschäft leiten und erweiterte Features benötigen, um Ihr wachsendes Team zu unterstützen, ist der Pro-Plan eine gute Option.

Er erweitert Ihre Kommunikation um weitere Features, wie unbegrenzte Direktnachrichten, Audio- und Video-Meetings und die Möglichkeit, benutzerdefinierte Monitoring-Tools für ein besseres Projektmanagement zu erstellen. Dieser Plan ist ein solider Schritt über den Free-Plan hinaus und bietet alles, was Sie brauchen, um sowohl die Produktivität als auch die Zusammenarbeit im Team zu steigern.

Schlüssel-Features:

Unbegrenzter Nachrichtenverlauf: Der Pro-Plan bietet unbegrenzten Zugriff auf alle Direktnachrichten und Team-Chats und stellt sicher, dass wichtige Unterhaltungen für Referenz- oder Compliance-Zwecke immer verfügbar sind

Der Pro-Plan bietet unbegrenzten Zugriff auf alle Direktnachrichten und Team-Chats und stellt sicher, dass wichtige Unterhaltungen für Referenz- oder Compliance-Zwecke immer verfügbar sind Unbegrenzte Integrationen: Verbinden Sie unbegrenzt Apps von Drittanbietern und verwandeln Sie Slack in einen zentralen hub für alle Ihre tools, vom Projektmanagement bis zum Speicher für Dateien

Verbinden Sie unbegrenzt Apps von Drittanbietern und verwandeln Sie Slack in einen zentralen hub für alle Ihre tools, vom Projektmanagement bis zum Speicher für Dateien Bessere Kommunikation: Mit Slack Huddles können Sie Gruppenanrufe per Sprache und Video mit bis zu 50 Teilnehmern veranstalten, was perfekt für Team Meetings, schnelle Check-Ins oder Schulungen ist

Mit Slack Huddles können Sie Gruppenanrufe per Sprache und Video mit bis zu 50 Teilnehmern veranstalten, was perfekt für Team Meetings, schnelle Check-Ins oder Schulungen ist Anpassbare Aufbewahrungsrichtlinien: Legen Sie benutzerdefinierte Aufbewahrungsregeln für Nachrichten und Dateien fest, um sie mit den Richtlinien und Vorschriften Ihres Unternehmens in Einklang zu bringen

Legen Sie benutzerdefinierte Aufbewahrungsregeln für Nachrichten und Dateien fest, um sie mit den Richtlinien und Vorschriften Ihres Unternehmens in Einklang zu bringen Gastzugang: Gewähren Sie Kunden und Auftragnehmern einen erweiterten Gastzugang für eine sichere Zusammenarbeit und stellen Sie sicher, dass sie in Ihrem Workspace arbeiten können, ohne die Sicherheit des Hauptarbeitsbereichs Ihres Teams zu gefährden

Gewähren Sie Kunden und Auftragnehmern einen erweiterten Gastzugang für eine sichere Zusammenarbeit und stellen Sie sicher, dass sie in Ihrem Workspace arbeiten können, ohne die Sicherheit des Hauptarbeitsbereichs Ihres Teams zu gefährden Benutzerdefinierte Benutzergruppen: Erstellen Sie benutzerdefinierte Benutzergruppen, um Teams zu organisieren, Berechtigungen zu verwalten und Benachrichtigungen zu vereinfachen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Benutzergruppen, um Teams zu organisieren, Berechtigungen zu verwalten und Benachrichtigungen zu vereinfachen Prioritäts-Support: Der Pro Plan unterstützt Sie mit Priorität, um Probleme schnell zu lösen. Ideal, um Ihr Team ohne größere Ausfallzeiten am Laufen zu halten

Der Pro Plan unterstützt Sie mit Priorität, um Probleme schnell zu lösen. Ideal, um Ihr Team ohne größere Ausfallzeiten am Laufen zu halten Nutzungstrends: Das Dashboard für Slack-Analysen bietet Sichtbarkeit für grundlegende analytische Features, einschließlich Kanalnutzung, Nachrichtenvolumen und Benutzeraktivität

Weitere Features: Unlimitierte Workflow-Builder, Möglichkeit zur gemeinsamen Bearbeitung von Listen und Dokumenten

Für wen ist es geeignet:

Der Pro Plan ist perfekt für wachsende Geschäfte, die fortschrittliche tools benötigen, um Teams verbunden und effizient zu halten. Er ist ideal für diejenigen, die vollständige Direktnachrichten, Anrufprotokolle und mehr benötigen Slack-Integrationen und die Möglichkeit, Gruppen-Meetings zu veranstalten.

Preisgestaltung:

7,25 $ pro Benutzer und Monat (bei jährlicher Abrechnung)

$8,75 pro Benutzer pro Monat (bei monatlicher Abrechnung)

Business+ Plan

Dieser Plan wurde für mittelgroße bis große Geschäfte entwickelt und bietet bessere Sicherheit, Compliance-Features und administrative Kontrollen - perfekt für die Verwaltung komplexerer organisatorischer Anforderungen.

Schlüssel-Features:

SAML-basiertes Single Sign-On (SSO): Mit SSO kann sich Ihr Team mit nur einem Satz von Anmeldedaten sicher auf mehreren Plattformen anmelden. Diese zusätzliche Sicherheitsebene bedeutet, dass nur autorisierte Personen Zugang zu Ihrem Slack Workspace haben

Mit SSO kann sich Ihr Team mit nur einem Satz von Anmeldedaten sicher auf mehreren Plattformen anmelden. Diese zusätzliche Sicherheitsebene bedeutet, dass nur autorisierte Personen Zugang zu Ihrem Slack Workspace haben Support rund um die Uhr mit einer Reaktionszeit von 4 Stunden: Wenn etwas schief geht, können Sie es sich nicht leisten zu warten. Mit dem Business+ Plan erhalten Sie vorrangigen Support mit einer garantierten Reaktionszeit von vier Stunden, um Probleme schnell zu beseitigen

Wenn etwas schief geht, können Sie es sich nicht leisten zu warten. Mit dem Business+ Plan erhalten Sie vorrangigen Support mit einer garantierten Reaktionszeit von vier Stunden, um Probleme schnell zu beseitigen 99,99 % Betriebszeit-SLA: Slack garantiert 99,99 % Betriebszeit und sorgt so für minimale Ausfallzeiten, damit Ihr Team reibungslos zusammenarbeiten und Projekte verfolgen kann

Slack garantiert 99,99 % Betriebszeit und sorgt so für minimale Ausfallzeiten, damit Ihr Team reibungslos zusammenarbeiten und Projekte verfolgen kann Erweiterte Sicherheits-Features: Der Business+ Plan beinhaltet Datenexporte, die Integration von Data Loss Prevention (DLP)-Tools und anpassbare Einstellungen für die Aufbewahrung von Daten, um strenge Datenschutzanforderungen zu erfüllen

Der Business+ Plan beinhaltet Datenexporte, die Integration von Data Loss Prevention (DLP)-Tools und anpassbare Einstellungen für die Aufbewahrung von Daten, um strenge Datenschutzanforderungen zu erfüllen Größere Kontrolle über Berechtigungen: Verwalten Sie große Teams ganz einfach, indem Sie festlegen, wer in Kanälen posten oder Erwähnungen verwenden darf, die alle Mitglieder benachrichtigen, so dass Ankündigungskanäle ablenkungsfrei bleiben

Verwalten Sie große Teams ganz einfach, indem Sie festlegen, wer in Kanälen posten oder Erwähnungen verwenden darf, die alle Mitglieder benachrichtigen, so dass Ankündigungskanäle ablenkungsfrei bleiben Gastzugang: Einfache Zusammenarbeit mit externen Partnern wie Clients oder Auftragnehmern, ohne Slack verlassen zu müssen, und kontrollierter Zugang zu Ihrem Workspace bei gleichzeitiger Wahrung der Sicherheit Ihrer internen Daten

Einfache Zusammenarbeit mit externen Partnern wie Clients oder Auftragnehmern, ohne Slack verlassen zu müssen, und kontrollierter Zugang zu Ihrem Workspace bei gleichzeitiger Wahrung der Sicherheit Ihrer internen Daten Benutzerdefinierte Benutzergruppen: Mit diesem Feature können Sie Berechtigungen und Benachrichtigungen effizient verwalten und sicherstellen, dass die richtigen Personen immer auf dem Laufenden sind

Weitere Features: Alles aus dem Pro Plan, plus Bereitstellung und Aufhebung der Bereitstellung von Benutzern für Gastkonten, Identitätsmanagement und Datenexport für alle Nachrichten.

Für wen ist es geeignet:

Der Business+ Plan gibt Geschäften, die über die Basic- und Pro-Pläne hinausgewachsen sind, mehr Kontrolle über ihren Betrieb. Wenn Ihr Geschäft strikte Compliance und erweiterte Sicherheit erfordert, bietet der Business+ Plan die Tools, um alles unter Kontrolle zu halten.

Features wie Prioritäts-Support und Gastzugang helfen bei der schnellen Lösung von Problemen und ermöglichen eine sichere Zusammenarbeit mit externen Partnern - ideal für Unternehmen, die mit sensiblen Daten und großen Betrieben arbeiten.

Preisgestaltung:

12,50 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)

$15 pro Benutzer und Monat (monatliche Abrechnung)

📖 Lies auch: 25 Slack-Hacks zur Verbesserung der Kommunikation am Arbeitsplatz

Enterprise Grid Plan

Der Enterprise Grid Plan von Slack (der teuerste Plan) ist für große Unternehmen mit komplexen Kommunikationsanforderungen geeignet. Im Gegensatz zu anderen Plänen wird der Preis auf der Grundlage der spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens benutzerdefiniert

Dieser Plan bietet eine solide Reihe von Features, die die Zusammenarbeit und Sicherheit über vernetzte Arbeitsbereiche hinweg verbessern.

Schlüssel-Features:

Unbegrenzte Workspaces: Mit dem Enterprise Grid Plan können Sie mehrere Slack Workspaces zentral erstellen und verwalten, was ideal für große Unternehmen mit verschiedenen Abteilungen oder Teams ist, wobei diese miteinander verbunden bleiben

Mit dem Enterprise Grid Plan können Sie mehrere Slack Workspaces zentral erstellen und verwalten, was ideal für große Unternehmen mit verschiedenen Abteilungen oder Teams ist, wobei diese miteinander verbunden bleiben Erweiterte Sicherheit und Compliance: Bietet Datenverschlüsselung, Enterprise-Schlüsselverwaltung, DLP-Integration und HIPAA-Konformität, ideal für Branchen mit strengen Datenschutzanforderungen

Bietet Datenverschlüsselung, Enterprise-Schlüsselverwaltung, DLP-Integration und HIPAA-Konformität, ideal für Branchen mit strengen Datenschutzanforderungen eDiscovery und rechtliche Aufbewahrungsfristen: Umfasst erweiterte eDiscovery-Features, die es juristischen Teams ermöglichen, auf bestimmte Kommunikationsvorgänge zuzugreifen und diese für Audits und Aufzeichnungen aufzubewahren

Umfasst erweiterte eDiscovery-Features, die es juristischen Teams ermöglichen, auf bestimmte Kommunikationsvorgänge zuzugreifen und diese für Audits und Aufzeichnungen aufzubewahren Dedizierter Kundensupport: Bietet einen 24/7-Support mit Priorität und einer Reaktionszeit von vier Stunden sowie Zugang zu Teams für den Erfolg von Kunden, die das Onboarding, die Schulung und die Optimierung der Slack-Nutzung übernehmen

Weitere Features: Alles aus dem Business-Plan, plus Support für Data Loss Prevention, Audit Logs, Integration mit Enterprise Mobility Management (EMM), Domain Claiming, benutzerdefinierte Vertragsbedingungen und mehr.

Für wen ist es geeignet:

Der Enterprise Grid Plan ist ideal für große Unternehmen mit Tausenden von Mitarbeitern, die eine sichere, skalierbare und anpassbare Kommunikationslösung benötigen tool für die Remote-Zusammenarbeit .

Es eignet sich am besten für Unternehmen in regulierten Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Finanzwesen oder der Regierung, wo Datensicherheit und Compliance wichtig sind. Außerdem können Sie mehrere Workspaces verwalten und erhalten erweiterte Sicherheits-Features.

Dieser Plan bietet das umfassendste Feature-Set und ist die Premium-Option für Geschäfte, die von ihrer Kommunikationsplattform einen erstklassigen Service erwarten.

Preisgestaltung:

Benutzerdefinierte Preise

Slack Preispläne: Schneller Vergleich

Plan Preis Schlüssel Features Für wen Free-Plan Free 90 Tage Nachrichten- und Dateiverlauf Bis zu 10 Slack-IntegrationenEinzelne Sprach- und Videoanrufe Kleine Teams, Startups oder Organisationen mit grundlegenden Kommunikationsanforderungen und knappen Budgets Pro Plan $7,25 pro Benutzer/Monat (jährlich) $8,75 pro Benutzer/Monat (monatlich) Unbegrenzter NachrichtenverlaufUnbegrenzte App-IntegrationenGruppenanrufe mit bis zu 50 TeilnehmernAnpassbare Aufbewahrungsrichtlinien24/7 Support Kleine bis mittlere Geschäfte, die erweiterte Kommunikationsfeatures und mehrere App-Integrationen benötigen Business+ Plan $12,50 pro Benutzer/Monat (jährlich) $15 pro Benutzer/Monat (monatlich) SAML-basiertes SSO24/7-Support mit 4-stündiger Reaktionszeit99,99% Betriebszeit SLAErweiterte Sicherheitsfeatures Mittelgroße bis große Geschäfte, die erweiterte Sicherheit, Compliance und administrative Kontrollen benötigen Enterprise Grid Plan Benutzerdefinierte Preise Unbegrenzte ArbeitsbereicheErweiterte Sicherheit und Compliance (HIPAA, DLP)eDiscovery und Legal Holds99,99 % Betriebszeit SLADedizierter 24/7-Support mit einer Reaktionszeit von 4 Stunden Große Unternehmen mit komplexen Kommunikationsanforderungen, insbesondere in regulierten Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzwesen oder Behörden

📄 Notiz: Das Slack KI Add-On ist für den Pro Plan und höher verfügbar.

Wie Sie den richtigen Slack Plan für Ihr Team auswählen

Die Wahl des richtigen Slack-Plans kann die Produktivität und den Flow der Kommunikation in Ihrem Team verbessern. Da jeder Plan seine eigenen Vor- und Nachteile bietet, kann die Wahl des falschen Plans dazu führen, dass Sie mit Limitierungen zu kämpfen haben, die Ihr Team ausbremsen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie den besten Slack-Plan auswählen können, indem Sie sich auf die Faktoren konzentrieren, die für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind:

1. Nach Größe des Teams

Kleine Teams: Die Free oder Pro Pläne sind ideal für Startups oder kleine Teams. Der Free-Plan bietet grundlegende Kommunikationstools, während der Pro-Plan erweiterte Features wie einen unbegrenzten Nachrichtenverlauf und Speicher für Dateien mit erweiterten Integrationen für wachsende Teams bietet

Die oder sind ideal für Startups oder kleine Teams. Der Free-Plan bietet grundlegende Kommunikationstools, während der Pro-Plan erweiterte Features wie einen unbegrenzten Nachrichtenverlauf und Speicher für Dateien mit erweiterten Integrationen für wachsende Teams bietet Größere Teams: Für Unternehmen mit mehr Mitarbeitern und komplexen Workflows bieten die Business+ oder Enterprise Grid-Pläne die Möglichkeit, eine große Anzahl von Benutzern zu verwalten und zusätzliche administrative Kontrolle zu bieten

2. Nach Sicherheit und Compliance Features

Standard-Sicherheitsanforderungen: Der Pro Plan bietet grundlegende Sicherheits-Features wie Datenverschlüsselung (im Ruhezustand und bei der Übertragung) und zweistufige Authentifizierung (2FA) und eignet sich daher für Teams, die routinemäßig mit Geschäftsdaten umgehen

Der bietet grundlegende Sicherheits-Features wie Datenverschlüsselung (im Ruhezustand und bei der Übertragung) und zweistufige Authentifizierung (2FA) und eignet sich daher für Teams, die routinemäßig mit Geschäftsdaten umgehen Erweiterte Sicherheitsanforderungen: Für Unternehmen, die sensible Daten verwalten, bieten die Business+ und Enterprise Grid Pläne SAML-basiertes SSO, Data Loss Prevention (DLP) und HIPAA-Konformität für verbesserten Datenschutz

3. Nach Kommunikationsbedarf

Grundlegende Kommunikation: Der Free-Plan deckt die grundlegenden Kommunikationsbedürfnisse mit einem Limit von 90 Tagen für den Nachrichten- und Dateiverlauf ab. Für Teams, die leistungsfähigere Tools für die Zusammenarbeit benötigen, ist er jedoch möglicherweise nicht ausreichend

Der deckt die grundlegenden Kommunikationsbedürfnisse mit einem Limit von 90 Tagen für den Nachrichten- und Dateiverlauf ab. Für Teams, die leistungsfähigere Tools für die Zusammenarbeit benötigen, ist er jedoch möglicherweise nicht ausreichend Umfassendere Kommunikationsanforderungen: Wenn Ihr Team Gruppen-Videoanrufe, unbegrenzte App-Integrationen und Workflow-Automatisierung benötigt, ist der Pro Plan unerlässlich. Der Business+ Plan bietet zusätzlich erweiterte tools und Premium-Support

4. Nach Budget

Kosteneffiziente Lösungen: Der Free-Plan eignet sich für budgetbewusste Teams, die grundlegende Features benötigen. Der Pro Plan , der bei 7,25 $/Benutzer pro Monat beginnt (jährliche Abrechnung), bietet einen großen Wert mit erweiterten Features

Der eignet sich für budgetbewusste Teams, die grundlegende Features benötigen. Der , der bei 7,25 $/Benutzer pro Monat beginnt (jährliche Abrechnung), bietet einen großen Wert mit erweiterten Features Höhere Investitionen für mehr Kontrolle: Für größere Teams, die solide Sicherheits- und Compliance-Funktionen benötigen, sind der Business+ Plan für 12,50 US-Dollar pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung) oder der Enterprise Grid Plan die bessere Wahl

📖 Lies auch: Die Vor- und Nachteile von Slack bei der Arbeit

Introducing ClickUp: Eine bessere Slack-Alternative

Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass es eine bessere Slack-Alternative ?

Ja, wir sprechen über ClickUp , eine beliebte tool für Projektmanagement und Zusammenarbeit das vielseitiger ist.

Während Slack schon seit einiger Zeit für Team-Chats beliebt ist, wird ClickUp Sie überraschen, wenn Sie etwas suchen, das mehr als nur Messaging erledigt.

Sehen wir uns an, warum ClickUp Slack übertrifft:

ClickUp Chat

Da wir uns eine Alternative zu einer Chat-Plattform ansehen, beginnen wir mit ClickUp Chat .

Im Gegensatz zu Slack, wo das Chatten das Hauptereignis ist, geht ClickUp einen Schritt weiter, indem es Ihre Unterhaltungen direkt mit Ihren Aufgaben verknüpft.

Rationalisieren Sie die Kommunikation im Team mit ClickUp' Chat, Kommentaren und @mentions

Mit ClickUp Chat laufen alle Ihre Aufgaben und Unterhaltungen an einem Ort zusammen, so dass Sie nicht mehr zwischen Apps wie Slack wechseln müssen. Statt zwischen Tools hin- und herzuspringen oder den Kontext zu verlieren, sorgt ClickUp dafür, dass Chats, Aufgaben und Dateien Ihres Teams in einem Workspace vereinheitlicht und miteinander verbunden werden.

ClickUp zeichnet sich auch dadurch aus, dass Sie wichtige Chat-Nachrichten sofort in umsetzbare Aufgaben umwandeln können.

Nutzen Sie ClickUp Assigned Comments, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten.

Im Gegensatz zu Slack, wo wichtige Kommentare in Threads untergehen können, bietet ClickUp nützliche Features wie Zugewiesene Kommentare um Aufgaben bestimmten Teammitgliedern zuzuweisen und die Verantwortlichkeit jederzeit sicherzustellen. Beginnen Sie eine Unterhaltung überall in Ihrem Workspace, über Aufgaben, Dokumente oder direkt im Chat, und verabschieden Sie sich von der Umschaltsteuer!

Markieren Sie einfach Text in einem Dokument oder zitieren Sie einen Kommentar, um einen Thread für eine Unterhaltung mit Ihren Kollegen zu starten

ClickUp Docs

Zusammenarbeit in Echtzeit mit ClickUp Docs - behalten Sie alle Ihre Dokumente für ein Projekt an einem Ort

Slack eignet sich hervorragend für die Kommunikation, ClickUp Dokumente geht noch einen Schritt weiter, indem es Kommunikation mit Dokumentation, Aufgabenmanagement und Workflow-Organisation kombiniert - alles auf einer Plattform.

Nutzen Sie Features wie ClickUp Collaboration Detection , Versionsverlauf und nahtlose Integration mit Aufgabens, um eine Projektübersicht mit Ihren Kollegen zu erstellen und Projektaufgaben direkt aus Ihren Dokumenten zuzuweisen. Dokumente verfügen über umfangreiche Formatelemente wie Banner und Einbettungsfunktionen, mit denen Sie das Erscheinungsbild der Dokumente anpassen und Bilder und Links hinzufügen können.

Und das Beste daran? Sie können Seiten als verschachtelte Elemente organisieren und sie weiter in verschiedene Kategorien einteilen ClickUp Spaces mit Ordnern und Tags.

Wussten Sie schon? Team Liquid, eine bekannte eSports-Marke, hat ClickUp benutzt, um seine effizienz um 3x . Zu den größten Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert waren, gehörten unzusammenhängende Teams mit mehreren Tools, Fehlkommunikation und mangelhafte Dokumentation.

Durch die Konsolidierung von vier verschiedenen Tools in ClickUp wurden die Arbeitsabläufe gestrafft, die Zusammenarbeit im Team verbessert und die Sichtbarkeit der Projekte erhöht.

Diese Umstellung führte zu einer 100-prozentigen Akzeptanz von ClickUp im gesamten Unternehmen und trug zu einem beeindruckenden 10-fachen Unternehmenswachstum in nur vier Jahren bei.

ClickUp Brain

Steigern Sie Ihre Produktivität mit ClickUp Brain - holen Sie sich intelligente Vorschläge, Zusammenfassungen von Aufgaben und Automatisierung, um Ihre Arbeit zu rationalisieren ClickUp Gehirn bietet mehr als nur Zusammenfassungen von Aufgaben - es ist ein vollständiger KI-Assistent, der direkt in Ihren Workspace integriert ist. Mit mehr als 100 vorgefertigten Eingabeaufforderungen automatisiert es alles, vom Schreiben von Inhalten bis hin zur Zusammenfassung langer Diskussionen, und steigert die Produktivität, indem es Aufgaben an einem Ort rationalisiert.

Dies minimiert den Bedarf an externen Apps und steigert die Produktivität durch die nahtlose Integration von KI-Funktionen in Projektmanagement, Dokumentation und Nachverfolgung von Aufgaben

Im Gegensatz zu Slack AI, das sich hauptsächlich auf Kommunikationsthreads konzentriert, lässt sich ClickUp Brain in den gesamten Workflow integrieren und ist damit ideal für Teams, die komplexe Projekte und mehrere Tools verwalten. Die KI in Slack ist lediglich darauf limitiert, Unterhaltungen zusammenzufassen oder schnelle Antworten zu finden.

✨Zusätzliche Ressource: Für Teams, die ihre Kommunikation weiter verbessern möchten, indem sie effektive vorlagen für Kommunikationspläne und Erforschung der besten kommunikationsstrategien können die Zusammenarbeit noch mehr fördern.

Zusammen machen diese Features ClickUp zum besten Slack-Konkurrent .

ClickUp Preise

Der kostenlose Plan von ClickUp ist recht großzügig und bietet 100 MB Speicher, unbegrenzte Aufgaben und Zugang zu den meisten Features. Unsere kostenpflichtigen Pläne beginnen bei nur $7 pro Benutzer pro Monat (jährlich abgerechnet) und bieten unbegrenzten Speicher und erweiterte Tools.

Im Vergleich dazu, wie in unserem ClickUp vs Slack slacks kostenloser Plan ist eingeschränkter, vor allem in Bezug auf den Nachrichtenverlauf und die Speicherbeschränkungen. Der Startpreis für den Slack Pro Plan in den USA beträgt $8,75 pro Benutzer (monatliche Abrechnung). Wenn Sie auf der Suche nach einem kostenpflichtigen Plan sind, um Ihr Budget zu maximieren, bietet die Preisgestaltung von ClickUp mehr Flexibilität und Wert für Teams.

💡Pro-Tipp: Erkunden Sie diese ClickUp kostenlose Vorlagen für Kommunikationspläne um die Kommunikation mit Ihrem Team zu vereinfachen und alles zu organisieren.

ClickUp liefert mehr für weniger

ClickUp ist das Schweizer Taschenmesser der Workspaces - es hat alles, was Sie brauchen, an einem Ort.

Sie können chatten, Aufgaben verwalten, die Zeit nachverfolgen und sogar Dokumente bearbeiten, ohne die Plattform zu verlassen. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Überlastung mit Tools zu reduzieren und alles zu organisieren.

Auf der anderen Seite geht es bei Slack darum, die Dinge einfach zu halten. Es ist einfach zu bedienen und perfekt, wenn Sie es unkompliziert brauchen, unkomplizierte Kommunikation. Wenn Ihr Team jedoch mehr als das braucht, müssen Sie Slack vielleicht mit anderen Tools für das Projektmanagement jonglieren.

Wenn Sie also ein Slack-Fan sind, könnte es sich lohnen, ClickUp auszuprobieren. Es könnte die All-in-One-Lösung sein, von der Sie nicht wussten, dass Sie sie brauchen - und Ihr Arbeitsleben viel zugänglicher machen und vielleicht sogar mehr Spaß. Melden Sie sich kostenlos für ClickUp an und sehen Sie selbst, warum ClickUp die bessere Wahl sein könnte.