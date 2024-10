Zendesk vs. Salesforce: Finden Sie das richtige CRM für Ihr Business

Die Entscheidung für das richtige CRM kann die Art und Weise verändern, wie Ihr Team mit Kunden interagiert und die täglichen Abläufe verwaltet.

Tools wie Zendesk und Salesforce zeichnen sich dadurch aus, dass sie einzigartige Features bieten, die auf unterschiedliche Geschäftsanforderungen und Benutzerpräferenzen zugeschnitten sind. Diese Vertriebs- und Marketing-Tools dominieren die Unterhaltung rund um Kundenkommunikation und Beziehungsmanagement und versprechen, Ihre Geschäftsprozesse zu automatisieren.

Doch die Entscheidung zwischen ihnen ist nicht einfach. Beide Plattformen bieten nützliche Features, aber ihre Benutzererfahrungen und spezifischen Anwendungen unterscheiden sich erheblich.

In diesem Blog gehen wir auf die Stärken und Grenzen beider Tools ein und zeigen, welches CRM für Ihr Team am besten geeignet ist. Sind Sie bereit? Los geht's.

Zendesk ist ein vielseitiges CRM tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz des Kundenservices und das Interaktionsmanagement zu verbessern.

Es kombiniert eine Reihe von Features, darunter KI-gestützte Automatisierung, Live-Chat, Ticketing und eine umfassende Wissensdatenbank. Neben anderen Tools für den Kundensupport ist es eine gute Wahl für Geschäfte, die die Kundenzufriedenheit und die betriebliche Produktivität verbessern möchten.

Durch die Integration von Kundendaten und die Bereitstellung von verwertbaren Erkenntnissen hilft Zendesk Unternehmen dabei, personalisierte und zeitnahe Kundenerfahrungen zu liefern und sicherzustellen, dass jede Interaktion einen Mehrwert schafft und die Loyalität stärkt. Zendesk verfügt außerdem über zugängliche Community-Foren, in denen Benutzer Ideen austauschen, Probleme lösen und Best Practices freigeben können.

Zendesk Features

Zendesk bietet eine Reihe leistungsstarker Features zur Optimierung von Kundeninteraktionen und zur Steigerung der Effizienz von Teams.

Sehen wir uns die wichtigsten CRM-Funktionen an.

{vom_ Inetsoft Zendesk CRM bietet eine Sichtbarkeit der Vertriebspipeline, ein wichtiges Feature für jedes Vertriebsteam, das Überraschungen am Quartalsende vermeiden möchte. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Vertriebspipeline in Echtzeit prognostizieren und effektiv verwalten.

Mit help desk tools zur Planung, Nachverfolgung und Analyse jedes Teils Ihres Vertriebsprozesses können Sie potenzielle Probleme erkennen, bevor sie sich auf Ihre Ergebnisse auswirken. Dieser Einblick hilft Ihnen, Ihre Abläufe zu optimieren und sicherzustellen, dass Sie immer einen Schritt voraus sind.

Ihr Team kann auf der Grundlage von Echtzeitdaten und -analysen fundierte Entscheidungen treffen, die die Leistung optimieren und ein beständiges Umsatzwachstum fördern.

{vom_ {\an8}Die Software ist sehr gut Hier erfahren Sie, wie die Produktivität von Zendesk Ihre Vertriebsprozesse rationalisiert:

{vom} Venturebeat Zendesk KI setzt intelligente Agenten ein, um komplexe Kundeninteraktionen effizienter zu bearbeiten als Standard-Bots. Diese KI-Agenten lösen gängige Anfragen und Support-Probleme selbstständig. Mit diesem Feature können sich Ihre Kundendienstmitarbeiter auf kompliziertere und wertvollere Interaktionen konzentrieren.

KI-gesteuerte Bots sind entscheidend für die Skalierung des Kundensupports ohne Qualitätseinbußen und ermöglichen es Unternehmen, auch in Spitzenzeiten eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Zendesk-Preise

Salesforce ist eine Cloud-basierte Customer Relationship Management (CRM)-Plattform, mit der Sie alle Ihre Kundeninteraktionen und Geschäftsprozesse an einem Ort verwalten können.

Es verbessert Ihre Fähigkeit, mit Kunden, Interessenten und Partnern in Verbindung zu treten, indem es Daten zentralisiert, Aufgaben automatisiert und verwertbare Einblicke in verschiedene Funktionen des Geschäfts liefert.

Die Plattform ist skalierbar und eignet sich für Geschäfte aller Größen und Branchen und hilft Ihnen, in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt zu wachsen und sich anzupassen.

Salesforce CRM Features

Die Features von Salesforce CRM sind so konzipiert, dass sie jeden Berührungspunkt in der Customer Journey abdecken. Das macht die Plattform zu einem unverzichtbaren Instrument für Geschäfte, die skalieren und innovieren möchten.

Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Features der Salesforce Service Cloud:

{vom_ {\an8}Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin Salesforce verfügt über fortschrittliche Tools zur Berichterstellung und Analyse, die große Datenmengen in verwertbare Erkenntnisse umwandeln. Durch die Analyse von Kundeninteraktionen und Vertriebsleistungen erkennen Sie Trends und Muster, die zu datengesteuerten Entscheidungen führen.

Mit diesen Funktionen können Sie Marktveränderungen vorhersehen und Ihre Geschäftsstrategie verfeinern CRM-Strategien in Echtzeit, um sicherzustellen, dass Ihr Geschäft der Zeit voraus ist.

Salesforce CRM wurde entwickelt, um die Produktivität in Ihrem gesamten Unternehmen durch die Integration von erweiterten service Desk tools die verschiedene Verkaufsprozesse rationalisieren.

Im Folgenden werden einige der wichtigsten Features zur Produktivität in Salesforce CRM näher beleuchtet:

Salesforce Einstein, die KI-Komponente von Salesforce CRM, liefert leistungsstarke Einblicke durch die Analyse Ihrer Service Cloud-Daten in Echtzeit.

Dieses Feature automatisiert prädiktive Analysen, hilft bei der Personalisierung von Kundeninteraktionen und optimiert Prozesse, damit Ihr Team schneller Entscheidungen treffen kann.

Mit den Funktionen von Einstein können Sie Kundenbedürfnisse und -trends vorhersehen und so sicherstellen, dass Ihre Strategien stets auf die Kundenerwartungen und die Marktdynamik abgestimmt sind.

Salesforce-Preise

Sowohl Zendesk als auch Salesforce bieten leistungsstarke CRM-Tools zur Lösung von Kundenabfragen und zur Rationalisierung von Vertriebsprozessen. Obwohl sie viele Gemeinsamkeiten aufweisen, sind ihre Features auf unterschiedliche Geschäftsanforderungen und Anwendungsfälle ausgerichtet.

Im Folgenden finden Sie einen Vergleich in den wichtigsten Bereichen:

Zendesk bietet eine abschließende Sichtbarkeit der Vertriebskette, so dass Vertriebsteams ihre Vertriebsketten besser prognostizieren und verwalten können. Es hilft bei der Planung, Nachverfolgung und Analyse aller Teile des Vertriebsprozesses und hilft dabei, potenzielle Probleme zu erkennen, bevor sie sich auf die Ergebnisse auswirken.

Auch Salesforce bietet eine starke Sichtbarkeit der Pipeline mit erweiterten Analysen, die die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen und der Vertriebsleistung unterstützen. Die Integration mit der Salesforce-eigenen KI, Einstein, erweitert diese Funktionen und bietet prädiktive Einblicke und Empfehlungen.

🏆Gewinner: Unentschieden. Beide Plattformen zeichnen sich durch die Sichtbarkeit der Pipeline aus, aber die KI-Integration von Salesforce könnte Zendesk für Unternehmen, die tiefere Analysefunktionen und prädiktive Einblicke benötigen, den Rang ablaufen.

Für kleinere Teams mit geradlinigen Vertriebsprozessen ist die einfachere, benutzerfreundliche Oberfläche von Zendesk möglicherweise attraktiver.

Pro-Tipp: Holen Sie das Beste aus Ihrer Kundenbindungsreise heraus, indem Sie die unterschied zwischen Clients und Kunden damit Sie die besten Techniken einsetzen können, um neue Kunden für Ihre Marke zu gewinnen!

Zendesk steigert die Produktivität durch die Zentralisierung wichtiger Vertriebstools wie Kontakt- und Geschäftsabwicklungsmanagement, Aktivitätsverfolgung und Lead-Management. Seine Features zur Automatisierung und die anpassbaren Auslöser rationalisieren Routineaufgaben, sodass sich die Vertriebsmitarbeiter auf den Verkauf konzentrieren können.

Salesforce steigert die Produktivität mit einem umfassenden Satz von Tools wie der Automatisierung von Vertriebsabläufen und der Zusammenarbeit über Plattformen wie Slack. Seine skalierbaren Features sind auf Wachstum und komplexe Zyklen ausgelegt.

Gewinner: Der Gewinner hängt von Ihren Bedürfnissen ab. Salesforce eignet sich gut, insbesondere für größere Unternehmen oder solche mit komplexen Vertriebsprozessen. Zendesk ist möglicherweise besser für Geschäfte geeignet, die Benutzerfreundlichkeit und Einfachheit gegenüber umfangreichen benutzerdefinierten Anpassungen bevorzugen.

Zendesk setzt KI ein, um den Kundenservice durch intelligente Bots zu verbessern, die Routineanfragen und Support-Aufgaben erledigen. So können sich die Mitarbeiter auf komplexe und hochwertige Interaktionen konzentrieren und den Kundensupport insgesamt effizienter unterstützen.

Salesforce Einstein geht einen Schritt weiter, indem es Deep Learning und prädiktive Analysen direkt in das CRM einbettet, personalisierte Kundeneinblicke bietet und eine Vielzahl von Aufgaben im gesamten Vertriebs- und Marketingbetrieb automatisiert.

Gewinner: Wenn Ihre Priorität eine fortschrittliche KI ist, die nicht nur Service-Agenten unterstützt, sondern auch Vertriebs- und Marketingstrategien durch prädiktive Analysen vorantreibt, ist Salesforce der klare Gewinner.

Die gezielten KI-Tools von Zendesk sind jedoch mehr als ausreichend für Unternehmen, die KI in erster Linie benötigen, um die Effizienz von tools zur Unterstützung des Kundensupports .

Auf Reddit diskutieren die Benutzer intensiv über die Vor- und Nachteile von CRM tools wie Zendesk und Salesforce, die oft ihre unterschiedlichen Erfahrungen und Anwendungsfälle widerspiegeln.

Finden wir heraus, was die Leute über die beiden Apps sagen auf Reddit . Für Salesforce, ein Benutzer erwähnt:

Salesforce wurde uns so verkauft, dass es zu 90 % das ist, was man braucht, und dass man es nur ein bisschen konfigurieren muss, um es genau richtig zu machen. Aber wir stellen fest, dass es eher 30 % dessen ist, was wir brauchen, und eine Menge Entwicklungsarbeit erfordert - insbesondere Omnichannel, das wir nutzen, um bestimmte Arten von Fällen an bestimmte Arten von Agenten weiterzuleiten.