11 beste Onboarding- und Schulungssoftware für den Vertrieb 2024

In modernen Verkaufsgesprächen geht es darum, ein Produkt zu pushen und den Kunden einen echten Wert zu bieten, indem man ihre Probleme löst. Um dies erfolgreich zu erledigen, brauchen Sie ein gut ausgestattetes und sachkundiges Team, das die Probleme der Kunden versteht und sie sanft anspricht.

Die Ausbildung eines Teams ist jedoch keine leichte Aufgabe. Vertriebsausbilder haben oft Mühe, jedem neuen Vertriebsmitarbeiter ihr Wissen zu vermitteln.

Hier kommen Tools für das Onboarding ins Spiel, die sicherstellen, dass Ihre neuen Mitarbeiter mit praktischen Schulungen und einem reibungslosen Onboarding sofort einsatzbereit sind.

In diesem Blog haben das ClickUp Team und ich 11 verschiedene Onboarding- und Trainingssoftware für den Vertrieb vorgestellt. Wir werden alle Features, Limits und Preise dieser besten Sales Onboarding-Tools untersuchen, damit Sie die optimale Wahl für Ihr Team treffen können.

Worauf sollten Sie bei Sales Onboarding-Plattformen achten?

Hier sind die wichtigsten Features der besten Onboarding-Plattform, auf die Sie achten sollten:

Einfache Bedienung: Die Plattform sollte sich einfach anfühlen, wie Ihre bevorzugte App. Vertriebsleiter sollten in der Lage sein, Schulungsmaterialien schnell hochzuladen, und neue Mitarbeiter sollten sich nicht verloren fühlen, wenn sie versuchen, sich zurechtzufinden. Das Onboarding-Programm für den Vertrieb sollte reibungslos und präzise sein, nicht kompliziert

Anpassung: Nicht jeder lernt auf dieselbe Weise, daher sollte eine gute Plattform personalisierte Lernpfade anbieten. Ganz gleich, ob Sie jemanden einarbeiten, der bereits über umfangreiche Erfahrungen verfügt, oder jemanden, der ganz neu im Vertrieb ist, die Schulung sollte auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sein

Automatisierung : Eine gute Plattform sollte sich wiederholende Aufgaben wie das Versenden von Erinnerungen oder die Nachverfolgung des Fortschritts übernehmen. Auf diese Weise kann sich Ihr Team auf das Erlernen von Produktkenntnissen und den Aufbau von Vertriebsfähigkeiten konzentrieren, anstatt sich um kleinere Aufgaben zu kümmern

Verkauf Analytik: Es wäre auch gut, wenn die Plattform die Verkaufsleistung nachverfolgen würde, damit Sie sehen können, wie gut die Schulung funktioniert

Features zur Zusammenarbeit: Wenn Ihr Vertriebsteam über mehrere Standorte verteilt ist oder aus der Ferne arbeitet, benötigen Sie eine Plattform, die die Zusammenarbeit fördertkohärentes Team-Management. Achten Sie auf Features wie Echtzeit-Zusammenarbeit und einfaches Freigeben von Ressourcen, damit das Onboarding zu einem Aufwand für das Team wird

Da Sie nun wissen, worauf Sie achten müssen, sehen wir uns die beste Onboarding-Software für den Vertrieb an, die all diese Aspekte abdeckt!

Die 11 besten Onboarding-Plattformen für den Vertrieb

1. ClickUp (am besten für die Verwaltung von Aufgaben und die Zusammenarbeit im Vertrieb)

clickUp hilft Ihnen mit der besten Unterstützung für den Vertrieb und die Zusammenarbeit bei Aufgaben_

Nach meiner Erfahrung ist ClickUp ein absoluter Lebensretter für die Organisation von Projekten und die Unterstützung von trichter für Verkaufsprojekte zu rationalisieren . Ich benutze ClickUp schon seit einigen Jahren, und es macht die Verwaltung von Aufgaben 10x einfacher, was wiederum hilft, Geschäfte schneller zu konvertieren.

Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie leiten ein Vertriebsteam, das mehrere Clients in verschiedenen Phasen der Pipeline betreut. Mit ClickUp können Sie jedem Vertriebsmitarbeiter Aufgaben zuweisen, den Status jedes Geschäfts nachverfolgen und die Leads an einer Stelle priorisieren.

Darüber hinaus bietet ClickUp einen Bereich anpassbarer Vorlagen für den Vertrieb, mit denen Sie alles von der Lead-Generierung bis zum Geschäftsabschluss mit wenigen Klicks erledigen können. Lassen Sie uns diese gemeinsam erkunden.

ClickUp Vorlage für die Vertriebseinführung

ClickUp Sales Onboarding Vorlage

So wird die ClickUp Sales Onboarding Vorlage kann für Ihre Vertriebsmitarbeiter ein entscheidender Faktor sein. Mit einem klaren Plan und Checklisten für wichtige Aufgaben wie die Einstellung von Zielen und die Planung von Demos wird nichts übersehen.

Außerdem sorgen die automatisierten Workflows dafür, dass alles ohne ständige Überwachung abläuft. Egal, ob es um die Verwaltung von Onboarding-Programmen oder die Planung von Vertriebsschulungen geht, ClickUp sorgt für einen reibungslosen Ablauf.

Die besten Features von ClickUp

Aufgabenmanagement: Einfaches Erstellen, Zuweisen und Nachverfolgen von Vertriebsaufgaben für Ihr Team, damit alle auf derselben Seite stehen und verantwortlich sind

Einfaches Erstellen, Zuweisen und Nachverfolgen von Vertriebsaufgaben für Ihr Team, damit alle auf derselben Seite stehen und verantwortlich sind Einfache Zusammenarbeit: Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen, geben Sie Dateien frei und kommunizieren Sie über Kommentare und Erwähnungen

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen, geben Sie Dateien frei und kommunizieren Sie über Kommentare und Erwähnungen Benutzerdefinierte Ansichten: Beschleunigen Sie das Wachstum Ihrer Clients und die Kundenzufriedenheit mitClickUp's intuitivem CRM. Ansicht von Aufgaben in verschiedenen Formaten, wie Liste, Gantt-Ansicht, Workload-Ansicht und Kalender, je nach den Vorlieben Ihres Teams

Beschleunigen Sie das Wachstum Ihrer Clients und die Kundenzufriedenheit mitClickUp's intuitivem CRM. Ansicht von Aufgaben in verschiedenen Formaten, wie Liste, Gantt-Ansicht, Workload-Ansicht und Kalender, je nach den Vorlieben Ihres Teams Automatisierung: Richten Sie automatisierte Workflows ein, um sich wiederholende Aufgaben zu rationalisieren, z. B. die Zuweisung von Aufgaben oder das Senden von Benachrichtigungen

Richten Sie automatisierte Workflows ein, um sich wiederholende Aufgaben zu rationalisieren, z. B. die Zuweisung von Aufgaben oder das Senden von Benachrichtigungen Integrationen: Integrieren Sie ClickUp mit Ihren bevorzugten Vertriebstools wie Salesforce, HubSpot, Zapier und vielen anderen

ClickUp Limits

Einige Benutzer finden das umfangreiche Feature-Set von ClickUp überwältigend, insbesondere während des ersten Setups

ClickUp Preise

Free Forever:

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Benutzer pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Mindtickle (am besten für vertieftes Vertriebstraining und Leistungscoaching)

Via Mindtickle Mindtickle ist eine Onboarding-Plattform für den Vertrieb, die speziell dafür entwickelt wurde, Vertriebsteams bei der schnellen und effizienten Einführung zu unterstützen. Was ich an der Plattform schätze, ist, dass sie anpassbare Lernpfade und Schulungsprogramme bietet.

Außerdem sorgt das Compliance-Training dafür, dass alle auf dem richtigen Weg sind. Seine sales Enablement Features sind ebenfalls effektiv. Sie erleichtern die Nachverfolgung von Fortschritten, helfen dem Team, seine Fähigkeiten zu schärfen, und haben die Einzelziele fest im Blick.

Die besten Features von Mindtickle

Vertriebsförderung und Schulung : Umfassende Tools zur Durchführung und Verwaltung von Trainingsprogrammen, die sicherstellen, dass neue Vertriebsmitarbeiter über die für den Erfolg erforderlichen Produktkenntnisse und Fähigkeiten verfügen

: Umfassende Tools zur Durchführung und Verwaltung von Trainingsprogrammen, die sicherstellen, dass neue Vertriebsmitarbeiter über die für den Erfolg erforderlichen Produktkenntnisse und Fähigkeiten verfügen Vertriebscoaching : Echtzeit-Coaching-Tools helfen Vertriebsmanagern, ihre Teams mit kontinuierlichem Feedback zu unterstützen, was wiederum zu einer besseren Vertriebsleistung führt

: Echtzeit-Coaching-Tools helfen Vertriebsmanagern, ihre Teams mit kontinuierlichem Feedback zu unterstützen, was wiederum zu einer besseren Vertriebsleistung führt Intelligente Unterhaltung : Mindtickle analysiert Unterhaltungen und bietet Einblicke, die Vertriebsleiter nutzen können, um die Kommunikation zu verbessern und Geschäfte schneller abzuschließen

: Mindtickle analysiert Unterhaltungen und bietet Einblicke, die Vertriebsleiter nutzen können, um die Kommunikation zu verbessern und Geschäfte schneller abzuschließen Analysen und Dashboards : Detaillierte Einblicke und anpassbare Dashboards helfen bei der Nachverfolgung der Vertriebsbereitschaft, der Leistung und der allgemeinen Trainingseffektivität

: Detaillierte Einblicke und anpassbare Dashboards helfen bei der Nachverfolgung der Vertriebsbereitschaft, der Leistung und der allgemeinen Trainingseffektivität Index für die Vertriebsbereitschaft: Ein einzigartiges Feature, das Vertriebsleitern hilft, die Bereitschaft ihres Teams zu messen und nachzuverfolgen, um sicherzustellen, dass alle bereit sind, mit Kunden vertrauensvoll zu kommunizieren

Mindtickle-Einschränkungen

Echtzeit-Analysen : Benutzer müssen ihren Workflow verlassen, um auf Echtzeit-Analysen zuzugreifen, was die Produktivität stören kann

: Benutzer müssen ihren Workflow verlassen, um auf Echtzeit-Analysen zuzugreifen, was die Produktivität stören kann Oberfläche : Einige Benutzer finden die Oberfläche unübersichtlich, veraltet und nicht intuitiv

: Einige Benutzer finden die Oberfläche unübersichtlich, veraltet und nicht intuitiv Lernkurve: Die Features von Mindtickle können zu kompliziert sein, was zu einer steilen Lernkurve führt

Mindtickle Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Mindtickle Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,190+ Bewertungen)

4.7/5 (2,190+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (120+ Bewertungen)

3. Allego (am besten geeignet für die Verwaltung von Inhalten und interaktives Coaching im Vertrieb)

Via Allego Möchten Sie die Verwaltung von Inhalten im Vertrieb verbessern? Ich habe Allego in dieser Hinsicht als hilfreich empfunden. Was ich am meisten schätze, ist die Fähigkeit, relevante Inhalte genau dann zu liefern, wenn sie gebraucht werden.

Vorbei sind die Zeiten, in denen man nach Schulungsmaterialien suchen oder sich an Produktdetails erinnern musste - diese Informationen sind in Allego leicht zugänglich. Außerdem sorgt die Plattform mit ihren interaktiven Coaching-Features dafür, dass sich Ihr Team engagiert und aktiv lernt. Allego ist benutzerfreundlich und so konzipiert, dass es einen echten Einfluss auf die Vertriebsleistung hat.

Die besten Features von Allego

Verkäufer mit Inhalten ausstatten : Geben Sie Ihrem Team einfachen Zugang zu dem Wissen, das sie brauchen, wenn sie es brauchen

: Geben Sie Ihrem Team einfachen Zugang zu dem Wissen, das sie brauchen, wenn sie es brauchen Verkäufer schulen und coachen : Unterstützen Sie Ihr Team dabei, Spitzenleistungen zu erbringen, indem Sie die Lerninhalte nahtlos in den Arbeitstag integrieren

: Unterstützen Sie Ihr Team dabei, Spitzenleistungen zu erbringen, indem Sie die Lerninhalte nahtlos in den Arbeitstag integrieren Verbinden Sie Verkäufer und Käufer : Heben Sie Ihr Team hervor, indem Sie benutzerdefinierte, praktische Erfahrungen anbieten, an die sich Käufer erinnern werden

: Heben Sie Ihr Team hervor, indem Sie benutzerdefinierte, praktische Erfahrungen anbieten, an die sich Käufer erinnern werden Lernen im Unternehmen : Stellen Sie allen Mitarbeitern die Tools, das Wissen und die Inhalte zur Verfügung, die sie für ihren Erfolg benötigen

: Stellen Sie allen Mitarbeitern die Tools, das Wissen und die Inhalte zur Verfügung, die sie für ihren Erfolg benötigen Gesprächsintelligenz und Anrufanalyse: Nutzen Sie KI, um Verkaufsunterhaltungen mit Echtzeiteinblicken und automatisiertem Coaching zu verbessern

Allego Grenzen

Komplexes Setup : Zeitaufwendig und schwierig für Administratoren, insbesondere bei größeren Teams

: Zeitaufwendig und schwierig für Administratoren, insbesondere bei größeren Teams Unübersichtliche Oberfläche : Die Navigation kann überwältigend und schwierig zu handhaben sein.

: Die Navigation kann überwältigend und schwierig zu handhaben sein. Einschränkungen für Mobilgeräte: Die mobile App ist nicht vollständig für die einfache Nutzung unterwegs optimiert

Allego Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Allego Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

4.7/5 (500+ Bewertungen) Kapitelra: Nicht genug Bewertungen

4. Brainshark (am besten geeignet für die Erstellung von Inhalten für den Vertrieb und Schulungen)

Via Brainshark Brainshark wurde entwickelt, um Teams mit ansprechenden Trainingsprogrammen und detaillierten Bereitschafts-Scorecards zu unterstützen. Diese Lösung hilft Ihren Vertriebsmitarbeitern, ihr Produktwissen und ihre Verkaufspreise zu verbessern - und zwar genau das, was sie brauchen, um ihre Leistung zu steigern.

Mir ist unter anderem aufgefallen, wie einfach es ist, On-Demand-Schulungen zu erstellen und durchzuführen. Vertriebsleiter können Karten mit strukturierten Lernpfaden erstellen, die neue Mitarbeiter durch die wichtigsten Kurse führen. Das herausragende Feature? Die in Brainshark integrierten Tools für Coaching und maschinelle Analyse stellen sicher, dass die Vertriebsmitarbeiter den Inhalt nicht nur überfliegen, sondern ihn auch beherrschen.

Die besten Features von Brainshark

Bereitschafts-Scorecards : Visualisieren Sie die Vorbereitung Ihres Teams durch Nachverfolgung des Fortschritts und der Leistung anhand detaillierter Scorecards

: Visualisieren Sie die Vorbereitung Ihres Teams durch Nachverfolgung des Fortschritts und der Leistung anhand detaillierter Scorecards Inhaltserstellung : Erstellen Sie Ihre eigenen fesselnden, sprachlich angereicherten Präsentationen mit interaktiven Quizfragen, Umfragen und mehr

: Erstellen Sie Ihre eigenen fesselnden, sprachlich angereicherten Präsentationen mit interaktiven Quizfragen, Umfragen und mehr Schulung und Einarbeitung : Bieten Sie On-Demand-Lernpfade und Kurse an, die in den Zeitplan Ihres Teams passen

: Bieten Sie On-Demand-Lernpfade und Kurse an, die in den Zeitplan Ihres Teams passen Coaching und Übung : Überprüfen Sie, ob Ihr Team die Schlüssel-Botschaften mit Hilfe von Video-Bewertungen, Peer-Reviews und Rollenspielen gemeistert hat

: Überprüfen Sie, ob Ihr Team die Schlüssel-Botschaften mit Hilfe von Video-Bewertungen, Peer-Reviews und Rollenspielen gemeistert hat Maschinelle Analyse und Bewertung: Automatische Bewertung und Beurteilung von Video-Präsentationen mit Echtzeit-Feedback für Ihre Vertriebsmitarbeiter

Brainshark Preise

Benutzerdefinierte Preise

Brainshark Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (570+ Bewertungen)

4.4/5 (570+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (20+ Bewertungen)

5. WorkRamp (am besten für flexible Mitarbeiter- und Kundenschulungen)

Via WorkRamp Ich habe festgestellt, dass WorkRamp flexibel ist, vor allem wenn es darum geht, die Weiterbildung von Mitarbeitern und Kunden zu unterstützen. Neue Mitarbeiter einarbeiten? Versuchen Sie, Ihr aktuelles Team weiterzubilden? Die Learning Cloud von WorkRamp bietet das Setup, um dies zu ermöglichen.

Die Plattform lässt sich leicht an Ihre Anforderungen anpassen. Instanz können Sie benutzerdefinierte Trainingsprogramme erstellen, die Vertriebsleistung nachverfolgen und sie nahtlos in andere Tools integrieren, die Sie bereits verwenden. Außerdem helfen der KI-Assistent von WorkRamp und die anpassbaren Lernpfade dabei, den Fokus auf die Entwicklung der richtigen Fähigkeiten zu legen, ohne Ihr Team zu überfordern.

Die besten Features von WorkRamp

Umsatzbefähigung : Statten Sie Ihr Vertriebsteam mit maßgeschneiderten Trainingsmodulen aus, die sich auf die Verbesserung der Vertriebsbereitschaft konzentrieren

: Statten Sie Ihr Vertriebsteam mit maßgeschneiderten Trainingsmodulen aus, die sich auf die Verbesserung der Vertriebsbereitschaft konzentrieren KI-Assistenz und Kompetenzzertifizierung : Automatisieren Sie die Erstellung von Inhalten und zertifizieren Sie Ihre Mitarbeiter in Verkaufs- und Demo-Pitches, um die Produktivität zu steigern

: Automatisieren Sie die Erstellung von Inhalten und zertifizieren Sie Ihre Mitarbeiter in Verkaufs- und Demo-Pitches, um die Produktivität zu steigern Employee Learning Cloud : Schaffen Sie eine Kultur des kontinuierlichen Lernens und der Entwicklung mit Tools, die Ihr Team schnell weiterbilden

: Schaffen Sie eine Kultur des kontinuierlichen Lernens und der Entwicklung mit Tools, die Ihr Team schnell weiterbilden Erstellung von Inhalten und Sicherheit : Einfaches Erstellen und Verwalten ansprechender Inhalte bei gleichzeitiger Wahrung der Sicherheit durch erweiterten Datenschutz

: Einfaches Erstellen und Verwalten ansprechender Inhalte bei gleichzeitiger Wahrung der Sicherheit durch erweiterten Datenschutz Erweiterte Berichterstellung: Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Schulungsprogramme und weisen Sie den ROI mit benutzerdefinierten Dashboards und detaillierten Analysen nach

WorkRamp Preise

Benutzerdefinierte Preise

WorkRamp Beschränkungen

Beschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten : Bestimmte Features wie benutzerdefinierte Lernpfade sind limitiert und erfordern manuelle Arbeit für Updates

: Bestimmte Features wie benutzerdefinierte Lernpfade sind limitiert und erfordern manuelle Arbeit für Updates Skalierung der Berichterstellung : Wenn Teams wachsen, kann die Erstellung umfassender Berichterstellungen ohne zusätzliche benutzerdefinierte Anpassungen zu einer Herausforderung werden

: Wenn Teams wachsen, kann die Erstellung umfassender Berichterstellungen ohne zusätzliche benutzerdefinierte Anpassungen zu einer Herausforderung werden Limitierungen durch SCORM und xAPI: SCORM-Kurse können inkonsistent sein, und der Plattform fehlt derzeit der Support für xAPI, was die Nachverfolgung von Inhalten limitiert

WorkRamp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (550+ Bewertungen)

4.4/5 (550+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

6. Continu (Am besten für nahtlose Vertriebsschulungen und Nachverfolgung des Fortschritts in Echtzeit)

Via Fortsetzung Continu ist ebenfalls eine LMS-Lösung (Learning Management System), aber eine, die die Vertriebsschulung viel einfacher macht. Es wurde entwickelt, um Ihrem Team zu helfen, sich schnell zurechtzufinden und Geschäfte schneller abzuschließen.

Mit Continu ist die Erstellung von Vertriebsschulungsprogrammen ganz einfach. Sie können problemlos benutzerdefinierte Kurse erstellen, alle Schulungsmaterialien an einem Ort speichern und die Leistung Ihrer Mitarbeiter in Echtzeit überwachen. Es ist, als hätten Sie einen persönlichen Assistenten, der Ihre Schulungen verwaltet, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen.

Die besten Features von Continu

Lern-Workflows : Mit Continu können Sie Ihre Vertriebsschulungen automatisieren, so dass Ihre Vertriebsmitarbeiter die richtigen Lektionen zur richtigen Zeit erhalten, ohne dass Sie jede Phase überblicken müssen

: Mit Continu können Sie Ihre Vertriebsschulungen automatisieren, so dass Ihre Vertriebsmitarbeiter die richtigen Lektionen zur richtigen Zeit erhalten, ohne dass Sie jede Phase überblicken müssen Personalisiertes Lernen : Continu weiß, dass nicht jeder auf die gleiche Weise lernt. Sie können Lernpfade erstellen, die auf jeden Vertriebsmitarbeiter, jedes Team oder jede Abteilung zugeschnitten sind

: Continu weiß, dass nicht jeder auf die gleiche Weise lernt. Sie können Lernpfade erstellen, die auf jeden Vertriebsmitarbeiter, jedes Team oder jede Abteilung zugeschnitten sind Nachverfolgung in Echtzeit : Möchten Sie wissen, was Ihr Team zu erledigen hat? Continu liefert Ihnen Echtzeitdaten über deren Fortschritt, so dass Sie immer wissen, wer verkaufsbereit ist und wer vielleicht noch ein wenig Hilfe braucht

: Möchten Sie wissen, was Ihr Team zu erledigen hat? Continu liefert Ihnen Echtzeitdaten über deren Fortschritt, so dass Sie immer wissen, wer verkaufsbereit ist und wer vielleicht noch ein wenig Hilfe braucht Automatisierte Lernreise : Continu hilft Ihrem Team, eine strukturierte Lernreise zu durchlaufen, die automatisiert ist - so bleibt es auf dem richtigen Weg, ohne viel manuelles Eingreifen

: Continu hilft Ihrem Team, eine strukturierte Lernreise zu durchlaufen, die automatisiert ist - so bleibt es auf dem richtigen Weg, ohne viel manuelles Eingreifen Integrationen: Egal, ob Ihr Team Salesforce, Zoom oder Google Kalender nutzt, Continu lässt sich nahtlos in alle gängigen Tools integrieren

Grenzen von Continu

Navigationsprobleme : Einige Benutzer sagen, dass die Navigation auf der Plattform etwas schwierig sein kann, wenn es eine Menge Inhalte gibt

: Einige Benutzer sagen, dass die Navigation auf der Plattform etwas schwierig sein kann, wenn es eine Menge Inhalte gibt Benutzeroberfläche : Einige Benutzer sind der Meinung, dass das Design aufgefrischt werden sollte, damit es moderner aussieht

: Einige Benutzer sind der Meinung, dass das Design aufgefrischt werden sollte, damit es moderner aussieht Kundensupport: Der Support erfolgt größtenteils per E-Mail, und die Benutzer wünschen sich schnellere Optionen wie einen Live-Chat

Preise für Continu

Benutzerdefinierte Preise

Continu Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (430+ Bewertungen)

4.7/5 (430+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

7. 360Learning (am besten für kollaboratives Lernen und kollegiales Training)

Via 360Lernen Ich habe 360Learning eine Woche lang genutzt, um sein Potenzial zu testen. Vom Sales Enablement bis zum Onboarding stattet 360Learning die Vertriebsmitarbeiter mit den Tools aus, die sie für die Verwaltung ihrer Vertriebspipelines benötigen.

Mit 360Learning können Sie ansprechende Schulungsprogramme erstellen. Sie sind interaktiver und teamorientierter - keine generischen Vorträge von oben nach unten. Stattdessen können Ihre Vertriebsmitarbeiter voneinander lernen. Mit Echtzeit-Feedback können Vertriebsleiter genau dann ein Coaching anbieten, wenn es nötig ist.

Die besten Features von 360Learning

Praktisches Coaching : Skalieren Sie internes Coaching mit Videoaufzeichnungen, 1:1-Feedback und kollegialer Zusammenarbeit und machen Sie die Vertriebsschulung zu einem kontinuierlichen, interaktiven Prozess

: Skalieren Sie internes Coaching mit Videoaufzeichnungen, 1:1-Feedback und kollegialer Zusammenarbeit und machen Sie die Vertriebsschulung zu einem kontinuierlichen, interaktiven Prozess Spielerei : Motivieren Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter mit spielerischen Lernerfahrungen, einschließlich Erfolgen und gesundem Wettbewerb

: Motivieren Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter mit spielerischen Lernerfahrungen, einschließlich Erfolgen und gesundem Wettbewerb Integrationen: Mit der Salesforce-Integration können Vertriebsmitarbeiter direkt über ihr CRM auf Schulungsinhalte zugreifen und so das Lernen in ihren Workflow einbetten

360Learning Grenzen

Anpassung : Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Plattform mehr benutzerdefinierte Optionen bieten könnte, insbesondere für groß angelegte Schulungsinitiativen

: Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Plattform mehr benutzerdefinierte Optionen bieten könnte, insbesondere für groß angelegte Schulungsinitiativen Kundensupport : Einige Benutzer sind der Meinung, dass der Kundensupport verbessert werden könnte, auch wenn er im Allgemeinen schnell reagiert

: Einige Benutzer sind der Meinung, dass der Kundensupport verbessert werden könnte, auch wenn er im Allgemeinen schnell reagiert Suchfunktionalität: Mehrere Benutzer merkten an, dass die Suchfunktion besser sein könnte

360Learning Preise

Team Plan : $8 pro Benutzer/Monat (bis zu 100 Benutzer)

: $8 pro Benutzer/Monat (bis zu 100 Benutzer) Business-Plan: Benutzerdefiniert

360Learning Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (380+ Bewertungen)

(380+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (390+ Bewertungen)

8. TalentLMS (am besten geeignet für benutzerfreundliches Vertriebstraining und spielerisches Lernen)

Via TalentLMS TalentLMS wurde entwickelt, um Vertriebsschulungen einfach und effizient zu gestalten. Wenn Sie zum Beispiel eine neue Gruppe von Vertriebsmitarbeitern einarbeiten, können Sie mit TalentLMS schnell personalisierte Schulungsmodule einrichten, die alles von Produktkenntnissen bis hin zu Verkaufstechniken umfassen.

Die Gamification-Elemente - wie Abzeichen und Bestenlisten - sorgen für einen unterhaltsamen Wettbewerbsvorteil, der Ihre Mitarbeiter dazu anregt, sich zu engagieren und sich zu verbessern. Mit der Nachverfolgung des Fortschritts in Echtzeit können Sie schnell erkennen, wer die besten Leistungen erbringt und wer zusätzliches Coaching benötigt.

Die besten Features von TalentLMS

Lernen auf Abruf: Geben Sie Ihrem Team die Freiheit zu lernen, wann immer es ihnen am besten passt. Ob in einer Pause oder zwischen Kundengesprächen, sie können auf Vertriebskurse, Quiz und Videos zugreifen, wann immer sie wollen

Geben Sie Ihrem Team die Freiheit zu lernen, wann immer es ihnen am besten passt. Ob in einer Pause oder zwischen Kundengesprächen, sie können auf Vertriebskurse, Quiz und Videos zugreifen, wann immer sie wollen Spielerei: Bringen Sie mit Punkten, Abzeichen und Bestenlisten Spaß in den Lernprozess. So bleibt Ihr Team motiviert, sich mit dem Material zu beschäftigen und seine Fähigkeiten zu verbessern

Bringen Sie mit Punkten, Abzeichen und Bestenlisten Spaß in den Lernprozess. So bleibt Ihr Team motiviert, sich mit dem Material zu beschäftigen und seine Fähigkeiten zu verbessern Detaillierte Berichterstellung und Analysen: Behalten Sie den Überblick über die Fortschritte Ihres Teams mit Echtzeitberichten, die aufzeigen, was funktioniert und wo Verbesserungen erforderlich sind

TalentLMS Grenzen

Anpassungsfeatures: Einige Benutzer sind der Meinung, dass es von mehr Flexibilität bei Massenaktionen und Zertifikatszuweisungen profitieren könnte

Einige Benutzer sind der Meinung, dass es von mehr Flexibilität bei Massenaktionen und Zertifikatszuweisungen profitieren könnte Benutzererfahrung: Die Benutzeroberfläche wirkt etwas veraltet und könnte von einer Modernisierung profitieren

Die Benutzeroberfläche wirkt etwas veraltet und könnte von einer Modernisierung profitieren Verfügbarkeit des Supports: Benutzer mit niedrigeren Plänen wünschen sich möglicherweise direktere Kommunikationsmöglichkeiten wie Live-Chat oder Telefon-Support

Benutzer mit niedrigeren Plänen wünschen sich möglicherweise direktere Kommunikationsmöglichkeiten wie Live-Chat oder Telefon-Support Eingeschränkte Quiz-Optionen: Die Quiz-Features könnten mehr Vielfalt und Flexibilität bieten, um ansprechende und vielfältige Fragetypen zu erstellen

TalentLMS Preise

Core Plan : $69/Monat

: $69/Monat Erweiterter Plan : $109/Monat

: $109/Monat Pro Plan : $139/Monat

: $139/Monat Enterprise Plan: Benutzerdefinierte Preise

TalentLMS Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (720+ Bewertungen)

4.6/5 (720+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (530+ Bewertungen)

9. iSpring Learn (am besten für schnelles Onboarding und Vertriebsschulung)

Via iSpring Lernen Wenn Sie auf der Suche nach einer Plattform sind, die schnelles, praktisches Training liefert und gleichzeitig Ihr Team beschäftigt, ist iSpring Learn eine gute Wahl. Es ist eine effektive software für das Onboarding von Mitarbeitern , Kompetenzentwicklung und Zertifizierung ohne unnötige Komplikationen.

Sie können ein Schulungsprogramm von Grund auf neu erstellen oder ein bestehendes erweitern, und iSpring Learn passt sich perfekt an. Was die Plattform auszeichnet, ist ihre einfache Handhabung, insbesondere für Administratoren, die mehrere Verantwortungsbereiche verwalten. Außerdem machen es die automatisierten Erinnerungen und die Live-Nachverfolgung der Leistung einfach, die Fortschritte Ihres Teams zu überwachen.

Die besten Features von iSpring Learn

Content Management: Einfaches Hochladen und Organisieren verschiedener Inhalte in strukturierten Lernpfaden

Einfaches Hochladen und Organisieren verschiedener Inhalte in strukturierten Lernpfaden Lernpfade: Kombinieren Sie Kurse und Bewertungen zu flexiblen, schrittweisen Lernpfaden

Kombinieren Sie Kurse und Bewertungen zu flexiblen, schrittweisen Lernpfaden SCORM-Konformität: Vollständiger Support von SCORM 1.2 und 2004 für nahtlose Kompatibilität mit externen Inhalten

Vollständiger Support von SCORM 1.2 und 2004 für nahtlose Kompatibilität mit externen Inhalten Berichterstellung in Echtzeit: Zugriff auf detaillierte Metriken zur Nachverfolgung von Fortschritten und verbesserungswürdigen Bereichen

Zugriff auf detaillierte Metriken zur Nachverfolgung von Fortschritten und verbesserungswürdigen Bereichen Spiele: Motivieren Sie Teams mit Punkten, Abzeichen und Bestenlisten für einen freundschaftlichen Wettbewerb

iSpring Learn Beschränkungen

Limitierte Anpassungsmöglichkeiten: Branding ist verfügbar, aber eine tiefere Anpassung des Layouts ist nicht möglich

Branding ist verfügbar, aber eine tiefere Anpassung des Layouts ist nicht möglich Übersetzungstools: Keine integrierten Übersetzungstools; für mehrsprachige Inhalte sind Integrationen von Drittanbietern erforderlich

Keine integrierten Übersetzungstools; für mehrsprachige Inhalte sind Integrationen von Drittanbietern erforderlich SSO-Einschränkungen: SSO-Funktionalität kann bei der Verwaltung mehrerer Organisationen einschränkend sein

SSO-Funktionalität kann bei der Verwaltung mehrerer Organisationen einschränkend sein Features für Rollenspiele: Für Rollenspielsimulationen ist iSpring Suite Max erforderlich, was die Kosten erhöhen könnte

iSpring Learn Preise

Start Plan : $3 pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

: $3 pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung Business Plan : $4 pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

: $4 pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung Benutzerdefinierter Plan: Für Unternehmen oder diejenigen, die eine Vor-Ort-Installation benötigen

iSpring Learn Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (90+ Bewertungen)

4.6/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (140+ Bewertungen)

10. SmartWinnr (Ideal zur Steigerung der Verkaufsleistung und des Engagements)

Via SmartWinnr SmartWinnr bietet einen modernen Ansatz für die Vertriebsleistung, der Echtzeit-Wettbewerbe, Nachverfolgung von Anreizen und Video-Coaching auf einer Plattform vereint.

Mit SmartWinnr können Sie den gesamten Verkaufsprozess spielerisch gestalten. Ganz gleich, ob Sie Wettbewerbe nachverfolgen, von unterwegs coachen oder Incentive-Pläne verwalten - SmartWinnr macht den Vertrieb zu einem wettbewerbsorientierten und fesselnden Erlebnis.

Die besten Features von SmartWinnr für Vertriebsteams

Verkaufswettbewerbe : Verstärken Sie den Wettbewerb mit langfristigen Wettbewerben, Herausforderungen vor Ort oder regionalen Turnieren. Die Mitarbeiter können die Ranglisten unterwegs überprüfen und so die Motivation hoch halten

: Verstärken Sie den Wettbewerb mit langfristigen Wettbewerben, Herausforderungen vor Ort oder regionalen Turnieren. Die Mitarbeiter können die Ranglisten unterwegs überprüfen und so die Motivation hoch halten Verkaufsanreize : Vereinfachen Sie komplexe Vergütungspläne mit dem Formel-Builder von SmartWinnr. Verwalten Sie Auszahlungsstrukturen, automatisieren Sie Abgleiche und bearbeiten Sie Ausnahmen mühelos

: Vereinfachen Sie komplexe Vergütungspläne mit dem Formel-Builder von SmartWinnr. Verwalten Sie Auszahlungsstrukturen, automatisieren Sie Abgleiche und bearbeiten Sie Ausnahmen mühelos Video-Coaching : Vertriebsmitarbeiter können ihre Präsentationen aufzeichnen, sofortiges Feedback erhalten und ihre Leistung verbessern. So können Sie auf einfache Weise Ihre Fähigkeiten verbessern und Vertrauen aufbauen

: Vertriebsmitarbeiter können ihre Präsentationen aufzeichnen, sofortiges Feedback erhalten und ihre Leistung verbessern. So können Sie auf einfache Weise Ihre Fähigkeiten verbessern und Vertrauen aufbauen KI-Rollenspiele : KI-gesteuerte Rollenspiele in Echtzeit helfen den Vertretern, Verkaufsszenarien in einer realistischen Umgebung zu üben und ihre Fähigkeiten zu verbessern

: KI-gesteuerte Rollenspiele in Echtzeit helfen den Vertretern, Verkaufsszenarien in einer realistischen Umgebung zu üben und ihre Fähigkeiten zu verbessern SmartFeeds: Liefern Sie wichtige Produktkenntnisse und Markteinblicke in mundgerechten Mikro-Lerneinheiten, damit Ihr Team informiert und bereit ist

Die Grenzen von SmartWinnr

Strenge benutzerdefinierte Limits : SmartWinnr ist zwar vollgepackt mit Features, kann sich aber in Bezug auf die benutzerdefinierte Anpassung etwas schwierig anfühlen, vor allem, wenn es um Administrator Dashboards und Berichterstellungen geht

: SmartWinnr ist zwar vollgepackt mit Features, kann sich aber in Bezug auf die benutzerdefinierte Anpassung etwas schwierig anfühlen, vor allem, wenn es um Administrator Dashboards und Berichterstellungen geht Komplexes anfängliches Setup: Administratoren könnten die Lernkurve anfangs als steil empfinden, insbesondere bei der Konfiguration von Benutzergruppen oder der Einstellung von detaillierten Coaching-Plänen

SmartWinnr Preise

Benutzerdefinierte Preise

SmartWinnr-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (200+ Bewertungen)

4.9/5 (200+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

11. Trainual (am besten für die Rationalisierung der Mitarbeiterschulung und die Zentralisierung des Wissens)

Via Trainual Vergessen Sie endlose PDFs, E-Mails oder veraltete Tabellenkalkulationen. Trainual organisiert alle Abläufe, Aufgaben und Informationen in Ihrem Unternehmen auf einer einzigen Plattform.

Sie müssen sich nicht mehr fragen, wer was weiß oder ob Ihr Team die erforderliche Ausbildung abgeschlossen hat. Trainual ist die Lösung für kleine Geschäfte und expandierende Unternehmen gleichermaßen.

Trainuals beste Features

KI-gestützte Dokumentation : Erstellen Sie schnell neue Schulungsunterlagen oder laden Sie bestehende Dokumente, PDFs und Videos hoch. Organisieren Sie alles nach Abteilung, Rolle oder Speicherort für einen einfachen Zugriff

: Erstellen Sie schnell neue Schulungsunterlagen oder laden Sie bestehende Dokumente, PDFs und Videos hoch. Organisieren Sie alles nach Abteilung, Rolle oder Speicherort für einen einfachen Zugriff Automatisierte Einarbeitung : Weisen Sie Schulungen nach Rolle zu und verfolgen Sie den Fortschritt mühelos. Trainual stellt sicher, dass neue Mitarbeiter vom ersten Tag an alles haben, was sie brauchen

: Weisen Sie Schulungen nach Rolle zu und verfolgen Sie den Fortschritt mühelos. Trainual stellt sicher, dass neue Mitarbeiter vom ersten Tag an alles haben, was sie brauchen Interaktive Lernpfade : Erstellen Sie ansprechende Schulungen mit Videos, Quizfragen und benutzerdefinierten Pfaden. Verfolgen Sie die Fertigstellungsraten, um alle auf dem Laufenden zu halten

: Erstellen Sie ansprechende Schulungen mit Videos, Quizfragen und benutzerdefinierten Pfaden. Verfolgen Sie die Fertigstellungsraten, um alle auf dem Laufenden zu halten Zentrale Wissensdatenbank: Speichern Sie alle Richtlinien, Prozesse und FAQs Ihres Unternehmens an einem Ort. Die KI-gestützte Suche liefert auch sofortige Antworten

Die Grenzen von Trainual

Beschränkte benutzerdefinierte Anpassungen : Einige Benutzer empfinden die Formatierungs- und Schriftartoptionen für Dokumente als etwas restriktiv

: Einige Benutzer empfinden die Formatierungs- und Schriftartoptionen für Dokumente als etwas restriktiv Lernkurve für große Teams: Die Strukturierung der Inhalte für größere Teams kann einige Zeit in Anspruch nehmen, aber der Kundensupport ist sehr reaktionsschnell und hilft

Trainual Preisgestaltung

Kleiner Plan : $249/Monat (bis zu 25 Mitarbeiter)

: $249/Monat (bis zu 25 Mitarbeiter) Mittelgroßer Plan : $279/Monat (bis zu 50 Mitarbeiter)

: $279/Monat (bis zu 50 Mitarbeiter) plan Wachstumsplan : 419 $/Monat (bis zu 100 Mitarbeiter)

: 419 $/Monat (bis zu 100 Mitarbeiter) Benutzerdefinierte Preise: Verfügbar für Unternehmen mit mehr als 101 Mitarbeitern

Trainual Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (700+ Bewertungen)

4.7/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (450+ Bewertungen)

Onboard ClickUp für Ihr Verkaufstraining

Das Urteil ist eindeutig: Die beste Erfahrung beim Onboarding von Vertriebsmitarbeitern machen Tools, die sich mehr auf die Erstellung von Werten und die Zusammenarbeit konzentrieren. Ich habe 11 solcher Tools geprüft, aber jedes hat seine Stärken und ist besser auf die Anforderungen einzelner Vertriebsteams abgestimmt.

Es gibt keine "Einheitsgröße" für Vertriebstrainingssoftware.

Aber ClickUp ist das ideale tool, das alles unter einem Dach vereint - von der Vertriebseinführung bis zum Projektmanagement. Die leistungsstarken Features von ClickUp für das Aufgabenmanagement, die Tools für die Zusammenarbeit, die Automatisierung und die KI-gestützten Einblicke helfen den Benutzern, ihre Vertriebspipelines einfach zu verwalten.

Ganz gleich, ob Sie Aufgaben zuweisen, Geschäfte nachverfolgen oder mit Hilfe von KI-basierten Features Erkenntnisse in Echtzeit gewinnen möchten - ClickUp bietet Ihnen die Flexibilität und Leistungsfähigkeit, um Ihren Sales Onboarding-Prozess zu optimieren.

Sind Sie bereit, mehr zu verkaufen? Registrieren Sie sich bei ClickUp heute!