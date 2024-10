Wie man die Stärken und Schwächen der Mitarbeiter erkennt

Durch die Vorstellungskraft können wir die ungeschaffenen Welten des Potenzials, die in uns liegen, sichtbar machen

Steven Covey, Verfasser

Dieser Satz stammt aus Stephen R. Coveys meistverkauftem Buch zur Selbstverbesserung, Die 7 Gewohnheiten hocheffektiver Menschen bringt auf den Punkt, was es bedeutet, sein bestes Selbst zu sein.

In der täglichen Geschäftspraxis können Sie Ihrem Team dabei helfen, dies zu erreichen, indem Sie die Stärken und Schwächen Ihrer Mitarbeiter erkennen und optimieren. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie.

Stärken und Schwächen der Mitarbeiter verstehen

Mitarbeiterstärken und -schwächen beziehen sich auf die fachlichen, verhaltens- und mentalitätsbezogenen Fähigkeiten jedes Mitglieds eines Teams, die die Leistung in seiner Rolle beeinflussen.

Mitarbeiterstärken: Dies sind Fähigkeiten, Eigenschaften und Verhaltensweisen, die es ihnen ermöglichen, sich in ihrer Rolle auszuzeichnen.

Zum Beispiel sind Problemlösungsfähigkeiten und logisches Denken Stärken eines Entwicklers. Die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, ist eine große Stärke für einen Schriftsteller.

Schwächen des Mitarbeiters: Dies sind Bereiche, in denen der Mitarbeiter Schwierigkeiten hat oder sich verbessern muss. Dabei kann es sich um Lücken im Wissen, in der Erfahrung in einem bestimmten Bereich, im Verhalten oder in den persönlichen Gewohnheiten handeln.

Ein Beispiel: Mangelnde Erfahrung im Gesundheitswesen kann für jemanden, der in dieser Branche arbeitet, eine Schwäche sein. Andererseits kann mangelndes Zeitmanagement ein großes Hindernis für die Produktivität darstellen.

Zu erledigen: Warum müssen Führungskräfte die Stärken und Schwächen ihrer Mitarbeiter erkennen?

Bei der wissensbasierten Arbeit spielen unabhängig vom Prozess und der Operationalisierung der Aufgaben die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen eine enorme Rolle für die Ergebnisse des Teams. Instanz, die pünktlich ist und ein gutes Auftreten hat, kann dieses Verhalten ihren Mitarbeitern vorleben. Ein Kollege, der stets mangelhafte Arbeit abliefert, kann die Qualität des gesamten Teams herabsetzen.

Das ist nur der Anfang. Die Ermittlung der Stärken und Schwächen der Mitarbeiter bietet unzählige Vorteile, wie z. B. die folgenden.

Objektive Beurteilungen: Jedes Unternehmen, das die Stärken und Schwächen seiner Mitarbeiter ermitteln will, wird objektive Beurteilungen in Form von Zertifizierungen, Bewertungen, internem/externem Feedback usw. einrichten. Dies ist eine große Hilfe bei der langfristigen Personalplanung und der Gestaltung der Organisation.

Angemessene Verteilung der Arbeit: Projektleiter können Aufgaben zuweisen, die am besten zu den Stärken und Schwächen der einzelnen Mitarbeiter passen. Dies verbessert die Arbeitsgeschwindigkeit, die Qualität und die allgemeine Mitarbeiterzufriedenheit.

Gezieltes Lernen und Entwicklung: Die Identifizierung von Schwächen ermöglicht eine gezielte Schulung, die die Mitarbeiter bei der Bewältigung ihrer Probleme wirksam unterstützt.

Strategische Karriereplanung: Die regelmäßige Ermittlung von Stärken und Schwächen ermöglicht es der Geschäftsleitung, die berufliche Laufbahn jedes Mitarbeiters zu planen. Ein Beispiel: "Wenn Sie bis Ende des Jahres Ihre Präsentationsfähigkeiten verbessern, werden Sie mit größerer Wahrscheinlichkeit für eine Beförderung in Betracht gezogen."

Mitarbeiterengagement: Wenn Mitarbeitern Aufgaben zugewiesen werden, die ihren Stärken entsprechen, arbeiten sie effizienter und motivierter.

Positive Kultur: Wenn Mitarbeiter an dem arbeiten, was sie gut können, entsteht ein Gefühl von Positivität und Sinnhaftigkeit. Infolgedessen sind sie eher bereit, anderen zu helfen und an Ideen mitzuarbeiten. Andererseits können unbehandelte Schwächen den gegenteiligen Effekt haben.

Wenn Sie davon überzeugt sind, dass es an der Zeit ist, sich strategisch mit den Stärken und Schwächen Ihrer Mitarbeiter zu befassen, dann lassen Sie uns sehen, wie Sie das als Nächstes erledigen können.

Stärken der Mitarbeiter erkennen

Intuitiv wissen die meisten Menschen, was ihre Stärken sind. Am Arbeitsplatz gibt es jedoch wahrscheinlich unzählige verborgene Fähigkeiten und Talente Ihrer Mitarbeiter, die nie das Tageslicht erblicken - Fähigkeiten, die für Ihr Unternehmen einen großen Unterschied machen können. Der erste Schritt zur Identifizierung dieser Stärken besteht darin, zu wissen, wie sie aussehen werden.

Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Beispiele für die Stärken Ihrer Mitarbeiter. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Ihre Teams mit Hilfe eines Projektmanagement-Tools wie ClickUp .

Technisches Fachwissen

Die Kenntnisse und Fähigkeiten eines Mitarbeiters in einem bestimmten Bereich, z. B. Softwareentwicklung oder Buchhaltung, sind sein Fachwissen. Ein technisch versierter Softwareentwickler kann zum Beispiel Fehler schnell diagnostizieren und beheben.

Um die technische Kompetenz eines Mitarbeiters zu beurteilen, können Sie sich darauf konzentrieren, wie lange er braucht, um eine bestimmte Art von Aufgabe abzuschließen oder wie gut er sie erledigt.

Nutzen Sie die ClickUp Zeiterfassung zur Messung der technischen Leistungsfähigkeit bei der Arbeit

Als Beispiel können Sie verwenden ClickUp Zeiterfassung um Trends bei den Aufgaben zu erkennen, die die kürzeste Zeit benötigen (unter Berücksichtigung der Komplexität der Aufgabe). Sie können sich auch die Aufgaben ansehen, die die wenigsten Fehler, Nacharbeiten oder Rückmeldungen aufweisen. Auf diese Weise lässt sich die Qualität des Outputs messen, was ein Indikator für die technische Kompetenz ist.

Problemlösung

Problemlösung bedeutet eine Situation zu analysieren, die Grundursache zu ermitteln und praktische Lösungen zu entwickeln. Mitarbeiter mit ausgeprägten Problemlösungsfähigkeiten können sich im Management von Client Beziehungen, im Presales, in der Beratung oder im Krisenmanagement auszeichnen. Es ist wichtig zu bemerken, dass ein gewisses Maß an Problemlösungskompetenz für jeden erforderlich ist!

einfache qualitative Umfragen zur Ermittlung der Stärken von Mitarbeitern mit ClickUp Forms_

Eine gute Möglichkeit, dies zu erledigen, ist die Durchführung periodischer Umfragen und das Sammeln von Feedback, insbesondere bei Mitarbeitern, die nach außen hin tätig sind, wie z. B. im Vertrieb, Presales, Kundenerfolg usw. ClickUp Formulare bietet eine einfache, anpassbare Möglichkeit, die benötigten Informationen zu erfassen und sie mühelos in Ihre Aufgabenmanagement-Workflows zu integrieren.

Sie können auch sofort mit einem der ClickUp Produkte loslegen vorlagen für Feedback-Formulare .

Anpassungsfähigkeit

Anpassungsfähigkeit ist die Bereitschaft und Fähigkeit eines Mitarbeiters, sich auf Veränderungen am Arbeitsplatz einzustellen, sei es in Bezug auf Zeitleisten für Projekte, Teamstrukturen oder Prioritäten. Ein anpassungsfähiger Mitarbeiter wird sich eher in funktionsübergreifenden Teams bewähren, die qualitativ hochwertige Arbeit leisten.

Die Identifizierung von Anpassungsfähigkeit ist vielleicht schwieriger als andere Fähigkeiten, aber nicht unmöglich. Auf ClickUp können Sie sich das ansehen:

Die Zeit, die zum Abschließen bestimmter Aufgaben benötigt wird, um herauszufinden, wie schnell der Mitarbeiter in jedem Sprint einsteigt (oder wie lange er braucht, um sich an neue Projekte zu gewöhnen)

Die Kommentare, Chats und Unterhaltungen, die sie führen, um sich schneller mit den wechselnden Prioritäten vertraut zu machen

Benchmarks für den Fortschritt auf dem Weg zu bestimmten Zielen oder Einzelzielen

Führungsqualitäten

Die Organisationen von heute werden immer flacher. Die Unternehmen suchen nach Mitarbeitern, die sich selbst und die Teams, mit denen sie arbeiten, führen können. In diesem Zusammenhang können Führungsqualitäten eine besondere Stärke sein. Zu den typischen Führungskompetenzen gehören:

Führung und Anleitung von Teammitgliedern

Aufgaben delegieren und Projekte managen

Ermöglichung von Konfliktlösungen zwischen internen und externen Beteiligten

Feedback geben und den Fortschritt bei der Erreichung von Zielen neu abstimmen

Zusammenführung von Teams, um knappe Fristen einzuhalten oder komplexe Arbeiten zu erledigen

Klar und effektiv kommunizieren

Emotionales Bewusstsein und Reflexion des eigenen Handelns

software Sprint Berichte auf ClickUp Dashboards_

Einige dieser Fertigkeiten haben einen direkten Einfluss auf die Ergebnisse des Projekts, die auf folgenden Seiten sichtbar werden ClickUp Dashboards . Eine klare Kommunikation könnte zum Beispiel bedeuten, dass für jede Aufgabe klare Beschreibungen und Abnahmekriterien geschrieben werden, was zu weniger Fehlern oder Nacharbeit führt. Sie können dies anhand der Zeit, die für das Abschließen der Aufgabe benötigt wird, oder der Zeit in Status wie "Nacharbeit" messen

Andere, wie die Konfliktlösung, sind jedoch eher qualitativer Natur. Um diese zu ermitteln, kann ein 360-Grad-Feedback erforderlich sein. Sie können Ihr qualitatives Feedback in einem ClickUp Whiteboard konsolidieren und analysieren, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Die ClickUp Soar Analyse Vorlage ist genau für diesen Zweck konzipiert. Sammeln Sie während Ihrer regelmäßigen Leistungsbeurteilung das Feedback Ihrer Vorgesetzten und Mitglieder des Teams und ordnen Sie es in Stärken und Chancen ein. Ermitteln Sie auf der Grundlage Ihrer Analyse Ihre Ziele und verfolgen Sie die Ergebnisse im Laufe der Zeit.

Bonus: Nicht alle Führungskräfte sind gleich. Überlegen Sie also, welche Art von Führungskraft Sie sind. Die Myers-Briggs-Führungsstil bietet einen guten Ausgangspunkt.

Kommunikationsfähigkeiten

**Bei guter Kommunikation kommt es nicht darauf an, was man sagt, sondern was der Empfänger versteht

Die Fähigkeit, verstanden zu werden, ist eine außerordentliche Stärke. Instanz, ein Projektmanager mit guten Kommunikationsfähigkeiten wird den Projektsponsor/Kunden eher zufrieden stellen.

Noch wichtiger ist, dass Kommunikationsfähigkeiten heute auch asynchrone Nachrichten in Textform umfassen. Gute Kommunikatoren denken also an die Konsequenzen in zweiter Reihenfolge, schreiben detaillierte Antworten und vermeiden Missverständnisse.

Bewerten Sie die Kommunikationsfähigkeiten Ihrer Teammitglieder mit Hilfe des ClickUp Chat Ansicht .

Wie oft muss sich der Mitarbeiter wiederholen?

Wie oft verwenden sie verschiedene Tools wie Whiteboards, Mindmaps, Dokumente, Bildschirmaufzeichnungen usw., um mehr Klarheit zu schaffen?

Wie oft bitten die Empfänger der Nachricht um einen Anruf/ein persönliches Meeting zur Klärung?

Wie einfühlsam sind sie im Umgang mit Kollegen, die Schwierigkeiten haben, etwas zu verstehen?

clickUp Clips für eine reibungslosere asynchrone Kommunikation

Die fünf oben erwähnten Stärken - technisches Fachwissen, Problemlösungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Führungsqualitäten und Kommunikationsfähigkeit - bilden die Grundlage. Je nach der Aufgabe, die von einem erwartet wird, gibt es jedoch noch weitere Stärken.

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für die Stärken von Mitarbeitern je nach Rolle/Funktion:

Personalwesen: Einfühlungsvermögen, emotionales Bewusstsein, Vertrauenswürdigkeit, Achtsamkeit

Verkauf: Pünktlichkeit, Organisationstalent, Aufbau von Beziehungen, Motivation zur Erreichung von Quoten, positive Einstellung gegenüber Ablehnung

Buchhaltung und Finanzen: Liebe zum Detail, Genauigkeit, aktuelles Wissen über Compliance, Risikomanagement

Marketing: Geschichtenerzählen, Kreativität, Empfang von Feedback, Experimentieren, datengestützte Entscheidungsfindung

Die eigenen Stärken zu kennen ist ebenso wichtig wie die Schwächen zu erkennen. Darauf gehen wir als Nächstes ein, bevor wir uns damit beschäftigen, was Sie zu erledigen haben, um Ihre Stärken zu verbessern und Ihre Schwächen zu beseitigen.

Schwächen der Mitarbeiter erkennen

Zunächst einmal gilt das Fehlen der oben genannten Stärken eines Mitarbeiters allein schon als Schwäche. Wir werden den obigen Abschnitt also nicht für Sie umkehren!

Hier sind einige spezifische Mitarbeiterschwächen, auf die Sie achten müssen.

Schlechtes Zeitmanagement

Schlechtes Zeitmanagement bezieht sich auf die Unfähigkeit, die Zeit für die Erledigung der zugewiesenen Arbeit einzuschätzen und zu verwalten. Mitarbeitern mit schlechtem Zeitmanagement fällt es schwer, Fristen einzuhalten oder Aufgaben effektiv zu priorisieren.

Instanz verbringen sie möglicherweise zu viel Zeit mit Aufgaben geringer Priorität und lassen wichtige Projekte unvollständig. Dies kann die Produktivität des Teams insgesamt verringern und zu Verzögerungen bei Projekten führen.

berichterstellung zur Ermittlung individueller Schwächen im Zeitmanagement

Um ein schlechtes Zeitmanagement bei Ihren Teammitgliedern zu erkennen, sind die Features zur Nachverfolgung von Projektzeiten in ClickUp die beste Lösung. Sehen Sie sich Timesheets, Berichterstellungen und Zeitschätzungen an, um zu verstehen, wie jedes Mitglied des Teams seine Zeit verwaltet.

Multitasking-Schwierigkeiten

Akzeptieren wir es: Multitasking hat, wenn es schlecht erledigt wird, negative Auswirkungen auf die Produktivität. Das passiert jedoch, wenn man versucht, mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen.

Instanz, einen Blogbeitrag zu schreiben, auf Slack-Nachrichten zu antworten und gleichzeitig einer Online-Schulung zuzuhören, kann ein bisschen viel sein.

Von jedem Mitarbeiter in der modernen Wissensarbeit wird jedoch erwartet, dass er mit mehreren Rollen jongliert. Instanz, ein Entwickler könnte an mehreren Projekten arbeiten. Ein Autor hat vielleicht mehrere Artikel in verschiedenen Phasen des Workflows. Die Unfähigkeit, diese zu managen, kann eine Schwäche sein, besonders in kleinen Teams.

Um Schwächen beim Multitasking zu erkennen, verwenden Sie die software zur Leistungsbewertung zu finden:

Aufgaben, bei denen Fristen überschritten werden

Aufgaben, die zu lange im gleichen Status verbleiben, insbesondere in Phasen der Überarbeitung/Fehlerbehebung

Ziele, die fast erledigt sind

Emotionale Reaktivität

Wie der Name schon sagt, bezieht sich die emotionale Reaktivität auf die Art und Weise, wie jemand auf eine Situation reagiert - oder überreagiert. Ein emotional reaktiver Mitarbeiter hat möglicherweise Schwierigkeiten, seine Gefühle in stressigen oder schwierigen Situationen zu kontrollieren, was zu impulsiven Reaktionen oder schlechten zwischenmenschlichen Beziehungen führt.

So kann er beispielsweise wütend auf Feedback reagieren oder sich bei Ereignissen mit hohem Druck in ein Schneckenhaus zurückziehen, was zu Spannungen am Arbeitsplatz und Störungen im Workflow führt.

Es gibt (noch) kein Tool, das die emotionalen Reaktionen einer Person genau messen kann. Um diese Schwäche zu erkennen, sind Sie also auf Ihr eigenes Einfühlungsvermögen, Ihre Beobachtungsgabe und Ihr emotionales Bewusstsein angewiesen.

Mangelnde Aufmerksamkeit für Details

Mitarbeiter, denen es an Detailgenauigkeit mangelt, neigen dazu, häufig Fehler zu machen oder wichtige Aspekte ihrer Arbeit zu übersehen. Dies wird zu einer Schwäche, weil sie sich mit der Zeit verstärken kann.

Ein Beispiel: Ein Fehler von 0,1 $ bei der Eingabe von über 100.000 Transaktionen bedeutet einen Verlust von 10.000 $. In ähnlicher Weise kann ein falsch gesetztes Semikolon im Code einer Anwendung zu einem Fehler führen, der erst nach Stunden gefunden und behoben werden kann. Ein falsch ausgerichtetes Logo in einem Beitrag in den sozialen Medien kann den Ruf einer Marke schädigen.

Mangelnde Selbstbeobachtung

Viele von uns haben mit diesem Problem zu kämpfen. Mangelnde Selbstbeobachtung führt dazu, dass man entweder seine eigenen Schwächen nicht kennt oder keine Widerstandsfähigkeit dagegen aufbaut. Beides führt schließlich zu beruflichem Burnout, der sich in verminderter Leistungsfähigkeit, geistiger Ermüdung, Stress und Desengagement äußert.

ClickUp's Vorlage für eine persönliche SWOT-Analyse

Eine der besten Möglichkeiten, diese Schwäche zu erkennen, besteht darin, in regelmäßigen Abständen eine gründliche Bewertung durchzuführen. ClickUp's Vorlage für eine persönliche SWOT-Analyse bietet einen soliden Rahmen. Sie hilft Ihnen, Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen zu identifizieren und ermöglicht Ihnen, Ihre Probleme im Kontext zu bewerten.

Bonus: Mehr vorlagen für Gap-Analysen und Vorlagen für SWOT-Analysen für die Selbsteinschätzung

Nachdem Sie nun einige allgemeine Stärken und Schwächen Ihrer Mitarbeiter ermittelt haben, wollen wir sehen, wie Sie letztere in erstere verwandeln können.

Stärken der Mitarbeiter ausbauen

Der beste Weg, die Stärken Ihrer Mitarbeiter zu fördern, ist, sie dabei zu unterstützen, sie zu nutzen. Hier sind einige Strategien, die Ihnen dabei helfen werden.

1. Üben und perfektionieren

Wenn Ihre Teammitglieder etwas gut können, sollten Sie sie ermutigen, es weiter zu tun. Ist jemand ein guter Python-Programmierer? Geben Sie ihm Projekte, damit er sich jeden Tag im Code üben kann.

Bieten Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, an Aufgaben zu arbeiten, bei denen sie besonders gut sind, damit sie Vertrauen in ihre Fähigkeiten aufbauen können. Geben Sie ihnen dann die Möglichkeit, ihre Kenntnisse in verwandten Bibliotheken und angrenzenden Tools zu erweitern.

2. Setzen Sie ehrgeizige Ziele

Bauen Sie die Stärken Ihrer Mitarbeiter in Ihre Karriereziele ein. Wenn jemand zum Beispiel gut im Lösen von Problemen innerhalb des Projekts ist, bieten Sie ihm eine bessere Position an. Wenn ein Mitglied des Teams sich besonders gut mit visuellem Design auskennt, setzen Sie ihm Ziele, damit es im kommenden Jahr User Experience Design lernt.

Verwenden Sie ClickUp Ziele um spezifische, messbare, erreichbare, relevante und zeitgebundene (SMART) Ziele für jedes Mitglied des Teams einzustellen, die dessen aktuelle Fähigkeiten konsequent verbessern.

setzen und verfolgen Sie alle Ihre Ziele an einem Ort mit ClickUp

3. Mehr Möglichkeiten bieten

Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, Entscheidungen in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich zu treffen. Nutzen Sie ihr Fachwissen, indem Sie sie in strategische Diskussionen einbeziehen und ihnen Verantwortung für Entscheidungen übertragen.

Fördern Sie die Arbeitsmoral und das kreative Denken der Mitarbeiter, indem Sie ihnen die Freiheit geben, neue Ideen zu entwickeln, Risiken einzugehen und mit innovativen Ansätzen zu experimentieren.

Schwächen der Mitarbeiter ansprechen

Kommen wir nun dazu, wie Sie Ihren Mitarbeitern helfen können, ihre Schwächen zu überwinden. Einige wirksame Strategien sind:

1. Ausbildung und Entwicklung

Bieten Sie spezifische Schulungsprogramme für die Schwächen der einzelnen Mitarbeiter an (nachdem Sie dies mit ihnen besprochen haben).

Wenn es sich um einen technischen Aspekt handelt, schicken Sie sie zu einem Bootcamp oder melden Sie sie zu einem Online-Kurs an

Wenn es sich um Soft Skills handelt, suchen Sie ihnen einen Coach

Wenn es um Zeitmanagement geht, helfen Sie ihnen mit Tools wie einem Pomodoro Timer, einer App zum Blockieren von Kalendern oder einer Matrix zur Prioritätensetzung

2. Prozessverbesserungen

Richten Sie Prozesse und Workflows ein, die Teammitgliedern helfen, ihre Schwächen zu überwinden. Ein Beispiel:

Wenn mangelnde Detailgenauigkeit ein Problem ist, erstellen Sie Checklisten, um Qualität zu operationalisieren

Wenn mangelnde Selbstbeobachtung das Problem ist, fördern Sie persönliche Überprüfungen vor jedem 1-zu-1-Gespräch

3. Kulturelle Veränderungen

Mitarbeiter, die mit Stress zu kämpfen haben, leiden oft unter geringerer Produktivität und Arbeitszufriedenheit. Dies kann sich dann in Schwächen wie Ungeduld oder mangelndem Vertrauen äußern.

Förderung einer gesunden Work-Life-Balance

Schaffen Sie eine Atmosphäre, in der die Mitarbeiter ihre Stärken ausspielen und ihre Schwächen minimieren können

Bieten Sie Workshops zur Stressbewältigung, Support für psychische Gesundheit usw. an.

Binden Sie Sabbaticals, übergeordneten Elternurlaub usw. in Ihre Politik ein

Schaffen Sie ein offenes Umfeld, in dem die Mitarbeiter über ihre Probleme sprechen können

Zusätzlich zu all dem gibt es eine Sache, die Sie als Manager oder Leiter eines Geschäfts erledigen können, um Ihren Mitarbeitern zu helfen, ihre Stärken zu nutzen und ihre Schwächen zu minimieren: Geben Sie ihnen Feedback!

Die Rolle von Feedback und Leistungsbeurteilung

Gutes Feedback ist konstruktiv, zeitnah und gibt konkrete Hinweise auf die Handlungen, Aufgaben oder das Verhalten eines Mitarbeiters. Bieten Sie regelmäßig Feedback an, um den Mitarbeitern zu helfen, ihre Stärken auszubauen und ihre Schwächen zu überwinden.

Hier sind einige Hinweise, wie Sie dies gut erledigen können.

Seien Sie objektiv: Feiern Sie Erfolge und leiten Sie sie an, Misserfolge zu überwinden. Machen Sie Ihr Feedback spezifisch und umsetzbar. Zu erledigen wäre zum Beispiel: "Ihre Arbeit am Jahresbericht hat die Erwartungen nicht erfüllt, weil er Tippfehler und falsche Aussagen enthielt."

Seien Sie nicht vage: Sagen Sie nicht "zu viele Fehler", es sei denn, Sie können das mit Zahlen belegen. Weisen Sie anhand von Beispielen auf Probleme hin.

Unterstützen Sie die Mitarbeiter: Bringen Sie ihnen bei wie man um Feedback bittet damit sie nicht emotional auf Ihre Meinung reagieren. Angebot beispiele für Mitarbeiter-Feedback um zu zeigen, wie es aussehen kann.

Förderung der Eigenständigkeit: Erlauben Sie den Mitgliedern des Teams, Ihr Feedback auf ihre eigene Weise zu verarbeiten, zu akzeptieren und darauf zu reagieren. Laden Sie sie dazu ein, Ihnen zu widersprechen und mit Ihnen zu diskutieren, wenn sie es für richtig halten.

Behalten Sie eine Struktur bei: Verwenden Sie employee feedback tools für eine problemlose Leistungsbeurteilung. ClickUp's Vorlage für Leistungsbeurteilung hilft Ihnen, die Fortschritte Ihrer Mitarbeiter nachzuverfolgen, ihre Leistungen zu bewerten, Feedback zu geben und Ziele zu erreichen.

ClickUp's Vorlage für Leistungsbeurteilung

Bonus: Sehen Sie sich einige der anderen vorlagen für Leistungsbeurteilungen Beginnen Sie am Anfang: Warten Sie mit der Ermittlung von Stärken, Schwächen und Persönlichkeitsmerkmalen nicht, bis jemand ein Mitarbeiter ist. Nutzen Sie Beurteilungen und Bewertungen als Teil des Vorstellungsgesprächs und des Einstellungsprozesses. Berücksichtigen Sie dies in HR-KPIs und zu einer einheitlichen Praxis machen.

Nutzen Sie dann diese Informationen, um den Einführungsprozess zu gestalten. Integrieren Sie spezielle Schulungen, Bootcamps oder Workshops in die Einarbeitung, damit der neue Mitarbeiter für den Erfolg gerüstet ist.

Nutzen Sie die ClickUp Checklisten oder Vorlagen für das Onboarding, um das Onboarding jedes neuen Mitarbeiters zu analysieren und sicherzustellen, dass sie auf seine Stärken und Schwächen abgestimmt sind.

Ganzheitliches Personalmanagement mit ClickUp

Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Tatsächlich kann eine Stärke auch zu einer Schwäche werden. Ein Beispiel: Jemand, der sehr auf Details achtet, ist vielleicht nicht gut darin, das große Ganze zu sehen. Jemandem mit außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten fehlt es vielleicht an sozialer Kompetenz.

Als Personalleiter oder Teammanager ist es Ihre Aufgabe, den Mitarbeitern zu helfen, die beste Version ihrer selbst zu werden. Das bedeutet, ihre Stärken zu nutzen und ihre Schwächen zu minimieren.

Um dies zu erledigen, müssen Sie zunächst diese Stärken und Schwächen ermitteln. Ein Projektmanagement-Tool wie ClickUp erfasst diese unschätzbaren Daten während Ihrer Arbeit.

Sie können Einblicke in den Einstellungsprozess, die Zeitleisten der Aufgaben, die Engpässe im Projekt, die Fehlkommunikation, die Workloads der Mitarbeiter und vieles mehr erhalten, indem Sie einfach Dashboards in dem Tool einrichten, das Sie bereits verwenden.

Sie können qualitative und quantitative Informationen für Ihre personalbezogenen Entscheidungen an einem Ort finden. Und das Beste daran? Da die Daten von ClickUp stammen, können Sie sicher sein, dass die Erkenntnisse objektiv sind und nicht auf den persönlichen Meinungen von Managern und Führungskräften beruhen.

Befähigen Sie Ihre Mitarbeiter. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos!