Wie Sie Referenzen für Jobs bekommen, um Ihre nächste Rolle zu sichern

Sie haben das perfekte Stellenangebot gefunden, an Ihrem Lebenslauf gefeilt und das Vorstellungsgespräch gemeistert. Aber es gibt noch einen letzten Punkt, der über Erfolg oder Misserfolg Ihrer Bewerbung entscheiden kann - die Referenzen.

Man kann sie leicht übersehen, aber gute Referenzen können Sie auf dem umkämpften Arbeitsmarkt auszeichnen. Sie zeigen Ihrem künftigen Arbeitgeber, wie solide Ihr berufliches Ansehen in der Vergangenheit war.

Die Frage ist nur, wie Sie diese wertvollen Empfehlungen zu erledigen haben

Im Folgenden erfahren Sie, wer, wie und mit welchen Best Practices Sie sich solide Referenzen sichern können, um Ihre nächste Rolle zu ergattern. 🛬

Was sind professionelle Referenzen?

**Professionelle Referenzen stammen von Personen, die sich für Ihre Fähigkeiten, Qualifikationen und Arbeitsmoral verbürgen können

In der Regel handelt es sich dabei um Personen, mit denen Sie in einer beruflichen Einstellung zusammengearbeitet haben, z. B. ein ehemaliger Chef, ein Kollege oder sogar ein Client.

Wenn Sie sich für eine Stelle oder eine berufliche Veränderung vornehmen können Arbeitgeber Referenzen anfordern, um mehr Einblick in Ihre Fähigkeiten zu erhalten.

Warum sind berufliche Referenzen wichtig?

Arbeitszeugnisse sind wertvoll, weil sie:

Sie bestätigen Ihre Qualifikationen: Sie bestätigen, dass die in Ihrem Lebenslauf aufgeführten Fähigkeiten und Erfahrungen korrekt sind

Sie bestätigen, dass die in Ihrem Lebenslauf aufgeführten Fähigkeiten und Erfahrungen korrekt sind Ein Blick von außen: Referenzen geben Einblicke in Ihre Arbeitsmoral, Ihre Leistung und Ihre Zusammenarbeit mit anderen

Referenzen geben Einblicke in Ihre Arbeitsmoral, Ihre Leistung und Ihre Zusammenarbeit mit anderen Vertrauen bei Arbeitgebern aufbauen: Positives Feedback von vertrauenswürdigen Fachleuten hilft Personalchefs, mehr Vertrauen in Ihre Fähigkeiten zu haben

Positives Feedback von vertrauenswürdigen Fachleuten hilft Personalchefs, mehr Vertrauen in Ihre Fähigkeiten zu haben Stärken Sie Ihre Bewerbung: Starke Referenzen können Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, besonders wenn andere Bewerber ähnliche Qualifikationen haben

Starke Referenzen können Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, besonders wenn andere Bewerber ähnliche Qualifikationen haben Einstellungsentscheidungen beeinflussen: Eine überzeugende Referenz kann Ihre Eignung für die Rolle unterstreichen und Sie von anderen Bewerbern abheben

Arten von beruflichen Referenzen

Wenn Sie sich um eine Stelle bewerben, können Sie verschiedene Arten von Arbeitszeugnissen vorlegen, von denen jedes eine einzigartige Perspektive auf Ihre Fähigkeiten und Ihr Zeichen bietet.

Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Arten. 🗂️

Arbeitszeugnisse

Arbeitszeugnisse stammen von Personen, mit denen Sie in einer beruflichen Einstellung zusammengearbeitet haben. Das kann ein ehemaliger Manager, Vorgesetzter, Kollege oder Client sein.

Sie sind die häufigsten Referenzen, nach denen Arbeitgeber suchen, weil sie einen direkten Einblick in Ihre Arbeitsleistung, Arbeitsmoral und Fähigkeiten in der Praxis bieten.

Diese Personen können sich zu Ihren täglichen Beiträgen, Problemlösungsfähigkeiten und dazu äußern, wie gut Sie in ein Team oder eine Unternehmenskultur passen.

Wissenschaftliche Referenzen

Wenn Sie neu im Berufsleben sind oder sich für eine akademische Rolle bewerben, benötigen Sie möglicherweise akademische Referenzen.

Diese stammen von Professoren, Beratern oder Mentoren, die für Ihre intellektuellen Fähigkeiten, Arbeitsgewohnheiten und Leistungen während Ihres Studiums bürgen können.

Auch wenn sie Sie nicht am Arbeitsplatz gesehen haben, vermitteln akademische Referenzen den Arbeitgebern einen Eindruck von Ihrer Lernfähigkeit, Ihrem Engagement in Ihrem Feld und Ihrem Potenzial für beruflichen Erfolg.

Zeichen-Referenzen

Charakterliche Referenzen konzentrieren sich auf Sie als Person und nicht auf Ihre berufliche oder akademische Erfahrung.

Es handelt sich um persönliche Referenzen, die in der Regel von Personen ausgestellt werden, die Sie gut kennen, z. B. langjährige Freunde, führende Persönlichkeiten der Gemeinde oder Koordinatoren von Freiwilligenarbeit.

Sie geben Einblicke in Ihre persönlichen Qualitäten, wie Integrität, Zuverlässigkeit und zwischenmenschliche Fähigkeiten, und vermitteln den Arbeitgebern ein umfassenderes Bild von Ihnen als Person.

Die Wahl der richtigen beruflichen Referenzen kann einen großen Unterschied bei Ihrer Stellensuche ausmachen.

Hier sind ein paar Dinge, die Sie bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen sollten. 📋

Relevanz für die Stelle

Denken Sie an die Stelle, für die Sie sich bewerben, und an die Fähigkeiten oder Erfahrungen, die für diese Rolle am wichtigsten sind. Ihr Arbeitszeugnis sollte diese Schlüsselaspekte Ihres Werdegangs hervorheben können.

Ein Beispiel: Ein ehemaliger Vorgesetzter, der sich zu Ihrem Führungsstil äußern kann, wäre ideal, wenn Sie sich für eine Führungsposition bewerben.

Handelt es sich um eine technische Rolle, hat jemand, der Ihr Fachwissen in der Praxis erlebt hat, mehr Gewicht. Wenn Sie Ihre Referenzen auf die Stellenbeschreibung abstimmen, können Sie Ihre Bewerbung stärken.

Vertrautheit mit Ihrer Arbeit

Es ist wichtig, dass Sie Personen auswählen, die mit Ihrer Arbeit vertraut sind und sich positiv über Ihre Fähigkeiten äußern können. Dies bedeutet, dass Sie Referenzen auswählen sollten, die eng mit Ihnen zusammengearbeitet haben - sei es als Ihr direkter Vorgesetzter, ein Kollege oder ein Mentor.

Wenn Ihre Referenzperson ein klares Verständnis Ihrer Beiträge und Leistungen hat, wird sie in der Lage sein, eine viel überzeugendere Empfehlung auszusprechen.

Fähigkeit, eine starke Empfehlung auszusprechen

Sie möchten Personen auswählen, die eine positive und enthusiastische Empfehlung abgeben werden.

Bevor Sie eine potenzielle Referenz auf die Liste setzen, sollten Sie sich überlegen, welche Ansichten sie über Ihre Arbeit haben. Wenn Sie Zweifel an der Bereitschaft haben, eine überzeugende Empfehlung auszusprechen, sollten Sie sich nach einer anderen Person umsehen.

Es empfiehlt sich auch, potenzielle Referenzen zu fragen, ob sie Sie gerne empfehlen würden. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass sie bereit sind, Ihre besten Qualitäten hervorzuheben.

Wie findet man professionelle Referenzen für Jobs?

Die Suche nach guten Referenzen ist ein wichtiger Schritt bei der Stellensuche, der sowohl Professionalität als auch sorgfältige Planung erfordert.

Im Folgenden finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen dabei hilft, mit Zuversicht Referenzen anzufordern. 💪🏼

1. Frühzeitig Kontakt aufnehmen

Warten Sie nicht bis zur letzten Minute, um nach einer Referenz zu fragen.

Wenn Sie mit der Stellensuche beginnen, überlegen Sie, wer für Sie in Frage kommen könnte, und nehmen Sie frühzeitig Kontakt zu diesen Personen auf. So haben Ihre potenziellen Referenzen genügend Zeit, sich vorzubereiten, und Sie überstürzen den Prozess nicht.

Eine durchdachte, rechtzeitige Anfrage wird immer geschätzt und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer positiven Antwort.

2. Bitten Sie um Berechtigung

Wenn Sie herausgefunden haben, wen Sie als Referenz angeben möchten, fragen Sie ihn, bevor Sie seine Kontaktdaten an einen potenziellen Arbeitgeber weitergeben.

Eine einfache, höfliche Anfrage, entweder per E-Mail oder per Telefon, funktioniert am besten.

Lassen Sie sie wissen, wofür Sie sich bewerben und warum Sie ihre Unterstützung schätzen. Auf diese Weise respektieren Sie ihre Zeit und geben ihnen die Möglichkeit, abzulehnen, wenn sie keine gute Empfehlung abgeben können.

3. Geben Sie die Details frei

Nachdem Sie die Zustimmung der Kunden erhalten haben, sollten Sie Ihre Referenzen mit einem gewissen Kontext versehen.

Geben Sie Details über die Rolle, für die Sie sich bewerben, das Unternehmen und alle besonderen Qualifikationen oder Erfahrungen frei, die der Arbeitgeber sucht.

Sie können sie auch an bestimmte Projekte oder Erfolge erinnern, an denen sie mit Ihnen beteiligt waren. So können sie ihre Empfehlung so gestalten, dass die wichtigsten Aspekte Ihrer Erfahrung hervorgehoben werden.

*Pro-Tipp:💡 Einen neuen Job beginnen ? Keine Sorge! Mit Selbstvertrauen, Konzentration und diesen Tipps werden Sie Ihre neuen Aufgaben problemlos meistern.

4. Bieten Sie Materialien zur Hilfe an

Bieten Sie nach Möglichkeit an, zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen, um dem Anbieter die Arbeit zu erleichtern. Dies könnte eine Kopie Ihres Lebenslaufs oder eine Zusammenfassung der Stellenbeschreibung sein.

Diese Details helfen Ihren Referenzen, sich beim Freigeben sicherer zu fühlen, und stellen sicher, dass ihr Feedback mit dem übereinstimmt, wonach der Arbeitgeber sucht.

5. Dankbarkeit ausdrücken

Nehmen Sie sich immer die Zeit, um Ihre Wertschätzung für die Unterstützung durch den Arbeitgeber auszudrücken.

Die Anerkennung ihres Aufwands zeigt Professionalität und hilft eine positive Beziehung aufzubauen . Eine kleine Geste wie diese zeigt, dass Sie ihren Beitrag wertschätzen und die Zeit respektieren, die sie sich genommen haben, um Ihnen zu helfen.

Vorlagen für professionelle Referenzanfragen

Die richtige E-Mail kann den Unterschied ausmachen zwischen einer guten Referenz und der Ungewissheit des Empfängers, wie er reagieren soll.

Um Ihnen dabei zu helfen, haben wir drei einfache Vorlagen für E-Mails erstellt, die Sie je nach Beziehung zu der Person, um die Sie bitten, benutzerdefiniert anpassen können. 📧

1. Ersuchen um eine Referenz von einem ehemaligen Manager

Hallo [Name der Führungskraft],

Ich hoffe, Sie erledigen Ihre Arbeit gut. Ich bin derzeit auf der Suche nach neuen Beschäftigungsmöglichkeiten und wollte Sie fragen, ob Sie bereit wären, als Referenz für mich zu fungieren.

Während meiner Zeit bei [Name des Unternehmens] habe ich unter Ihrer Leitung wertvolle Erfahrungen gesammelt, und ich glaube, dass Sie eine aufschlussreiche Perspektive auf meine Fähigkeiten und Beiträge bieten würden.

Wenn Sie bereit sind, ein Arbeitszeugnis auszustellen, lassen Sie es mich bitte wissen, und ich werde weitere Einzelheiten über die Positionen, für die ich mich bewerbe, freigeben.

Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Ihr Interesse!

Mit freundlichen Grüßen, [Ihr Name]

2. Ehemalige Kollegen um ein Arbeitszeugnis bitten

Hallo [Name des Kollegen],

Ich hoffe, dass es Ihnen mit dieser Nachricht gut geht. Ich wende mich an Sie, weil ich mich gerade für eine neue Stelle bewerbe und wissen möchte, ob Sie bereit wären, ein Arbeitszeugnis für mich auszustellen.

Da wir bei [Name des Unternehmens] zusammengearbeitet haben, habe ich das Gefühl, dass Sie meine Arbeitsmoral und meine Fähigkeiten zur Zusammenarbeit gut einschätzen können.

Wenn Sie dafür offen sind, stelle ich Ihnen gerne weitere Einzelheiten zur Verfügung.

Vielen Dank im Voraus für Ihren Support!

Mit freundlichen Grüßen, [Ihr Name]

3. Kontaktaufnahme mit einem Client für eine Referenz

Hallo [Name des Kunden],

Ich hoffe, alles läuft gut für Sie!

Ich bin derzeit auf der Suche nach neuen Möglichkeiten und würde gerne wissen, ob Sie bereit wären, mir als Referenz zu dienen.

Die Zusammenarbeit mit Ihnen bei [Projektname] war eine lohnende Erfahrung, und ich glaube, dass Ihre Sichtweise auf meine Beiträge wertvoll wäre.

Bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie damit einverstanden sind. Ich kann alle notwendigen Details zur Verfügung stellen, um den Prozess zu vereinfachen.

Vielen Dank für Ihre Überlegungen!

Mit freundlichen Grüßen, [Ihr Name]

Erleichtern Sie Ihre Jobsuche mit ClickUp

Das Jonglieren mit Referenzanfragen, Bewerbungen und Fristen kann überwältigend sein, aber ClickUp hat die Tools, die Ihnen helfen, alles reibungslos zu gestalten.

Sehen Sie, wie! 👇

ClickUp Brain ClickUp Gehirn ist ein innovatives KI-Tool, das in die ClickUp-Plattform integriert ist. Es hilft Ihnen, effektive E-Mails mit Leichtigkeit zu erstellen.

Geben Sie Schlüsselinformationen wie den Zweck und den Tonfall ein, damit ClickUp Brain gut ausgearbeitete E-Mail-Entwürfe generieren kann, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. So sparen Sie Zeit und verbessern die Qualität Ihrer Kommunikation.

Verfassen Sie mit ClickUp Brain überzeugende E-Mails, indem Sie Schlüssel-Details wie Zweck, Tonfall und mehr angeben

Eines der herausragenden Features ist die Möglichkeit, Ihre E-Mails auf Grammatik, Stil und Kohärenz zu analysieren.

Wenn Sie also Erstanfragen oder Follow-up-E-Mails verfassen, hilft Ihnen ClickUp Brain, die richtige Balance zwischen Professionalität und Herzlichkeit zu finden.

Es kann auch dabei helfen, komplexe Ideen in eine klare, prägnante Sprache umzuwandeln, die es den Empfängern erleichtert, Ihre Nachrichten zu verstehen.

Mit ClickUp Brain erhalten Sie in Echtzeit Vorschläge zu Grammatik, Stil und Wortschatz, um Ihre E-Mails kohärenter und ansprechender zu gestalten

ClickUp Docs

Nächste, ClickUp Dokumente ist eine vielseitige Plattform, die Ihnen hilft, Ihre Referenzanfragen effektiv zu organisieren und zu formatieren.

Exportieren Sie Ihre Dokumente in verschiedenen Formaten und geben Sie sie so einfach und effizient außerhalb von ClickUp Docs frei

Sie können gut strukturierte E-Mails erstellen, relevante Informationen hinzufügen und sogar Links zu Ihrer Arbeit oder Ihren Projekten einbinden.

Diese Flexibilität macht ClickUp Docs zum idealen Werkzeug für die Erstellung optisch ansprechender E-Mails, die sich von anderen abheben und auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind, ganz gleich, an wen Sie sich wenden.

Nutzen Sie die Vorteile der Rich-Text-Formatierung in ClickUp Docs, um Ihre Referenzanfragen hervorzuheben

Stellensuche Vorlagen

Um Ihre Stellensuche weiter zu rationalisieren, sollten Sie die Vorlagen von ClickUp nutzen.

ClickUp Vorlage für die Stellensuche

Diese Vorlage herunterladen

Die ClickUp Vorlage für die Stellensuche soll Ihnen helfen, die Nachverfolgung Ihrer Stellensuche an einem Ort zu behalten.

Die ClickUp Vorlage für die Stellensuche ist ein hervorragendes Tool, das Ihre Stellensuche vereinfacht und für Ordnung sorgt.

Zu Beginn Ihrer Reise werden Sie feststellen, dass es von unschätzbarem Wert ist, Stellenausschreibungen aus verschiedenen Quellen zu sammeln und sicherzustellen, dass alle Ihre Angebote an einem zentralen Speicherort zu finden sind. So sparen Sie Zeit und behalten den Überblick über Ihre Bewerbungen, Fristen und Aufgaben.

Ein Schlüssel-Feature dieser Vorlage ist die Nachverfolgung Ihrer Kommunikation mit Personalverantwortlichen und Personalleitern. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie um Arbeitszeugnisse bitten.

Durch die detaillierte Aufzeichnung Ihrer Interaktionen können Sie leicht auf frühere Unterhaltungen zurückgreifen und Ihre Anfragen durchdachter und relevanter gestalten.

Diese Vorlage herunterladen

Die ClickUp Vorlage für ein Jobangebot ergänzt dies, indem es Ihnen hilft, überzeugende Angebote zu erstellen, die sich bei potenziellen Arbeitgebern durchsetzen.

Wenn Sie auf Jobsuche sind, fühlt es sich wie ein Drahtseilakt an, nach Referenzen zu fragen. Ein falscher Schritt, und Sie könnten eine wertvolle Chance verpassen. Hier sind einige häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten:

Vergessen Sie nicht, rechtzeitig Bescheid zu geben: Ihre Referenzen sind vielbeschäftigte Menschen, und wenn Sie sie in letzter Minute fragen, kann das einen falschen Eindruck hinterlassen. Fragen Sie mindestens ein paar Wochen im Voraus, damit sie Zeit haben, sich vorzubereiten

Ihre Referenzen sind vielbeschäftigte Menschen, und wenn Sie sie in letzter Minute fragen, kann das einen falschen Eindruck hinterlassen. Fragen Sie mindestens ein paar Wochen im Voraus, damit sie Zeit haben, sich vorzubereiten **Wenn Sie sich an eine Referenzperson wenden, geben Sie Details über die Stelle frei, für die Sie sich bewerben, und warum Sie glauben, dass ihr Wissen wertvoll wäre. Dies hilft ihnen, ihr Feedback so zu gestalten, dass es den Anforderungen des Personalchefs entspricht

Ungeeignete Referenzen auswählen: Es ist verlockend, den bevorzugten ehemaligen Kollegen oder den Freund der Familie, der Sie gut kennt, auf die Liste zu setzen, aber sie sind vielleicht nicht die beste Wahl. Entscheiden Sie sich stattdessen für jemanden, der speziell über Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen in einem beruflichen Kontext sprechen kann, z. B. einen ehemaligen Manager oder Mentor

Worauf achten Arbeitgeber bei Referenzen?

Wenn Arbeitgeber sich an Ihre Referenzen wenden, suchen sie nach spezifischen Informationen, die ihnen helfen, Ihre Eignung für die Rolle zu beurteilen.

Sie wollen etwas über relevante Fähigkeiten und Leistungen erfahren. Wenn Sie zum Beispiel ein Projekt erfolgreich geleitet oder einen Prozess verbessert haben, sollte Ihr Arbeitszeugnis diese Erfolge hervorheben und deren Auswirkungen auf das Team oder das Unternehmen erläutern.

Arbeitgeber achten auch auf Ihre Arbeitsgewohnheiten und Ihr Zeichen. Sie wollen wissen, ob Sie zuverlässig sind, gut mit anderen zusammenarbeiten und wie Sie mit Herausforderungen umgehen. Ein gutes Arbeitszeugnis sollte auf Ihre Professionalität, Ihre Einstellung und Ihre Fähigkeit, sich an verschiedene Situationen anzupassen, eingehen können.

Der Einfluss von Referenzen auf den Einstellungsprozess ist erheblich. Eine überzeugende Empfehlung kann Sie von anderen Bewerbern abheben und Ihre Qualifikationen unterstreichen.

Umgekehrt kann ein vages oder negatives Feedback bei potenziellen Arbeitgebern Bedenken auslösen. Aus diesem Grund müssen Ihre Referenzen die wichtigsten Eigenschaften kennen, damit sie die überzeugendsten und relevantesten Informationen über Sie freigeben können.

Wie Sie Referenzen in Ihrem Lebenslauf auflisten

Die Liste der beruflichen Referenzen in Ihrem Lebenslauf mag einfach erscheinen, aber es gibt einige Schlüssel-Tipps, um sie effektiv zu gestalten.

Zunächst sollten Sie einen separaten Abschnitt mit dem Titel "Referenzen" oder "berufliche Referenzen" am Ende Ihres Lebenslaufs einrichten. So behalten Sie die Übersicht und der Arbeitgeber kann sie leicht finden.

Geben Sie bei der Formatierung den Namen, den Titel, das Unternehmen, die Telefonnummer und die E-Mail Adresse der einzelnen Referenzen an. Achten Sie darauf, die Liste so zu gestalten, dass sie leicht zu lesen ist - verwenden Sie für jeden Eintrag ein einheitliches Layout.

Über: In der Tat Es ist auch wichtig, dass Ihre Liste der Arbeitszeugnisse aktuell und korrekt ist. Ein Arbeitszeugnis, das das Unternehmen oder die Rolle gewechselt hat, kann Arbeitgeber verwirren, daher sollten Sie sich vorher mit Ihren Referenzen in Verbindung setzen, um deren Angaben zu bestätigen.

Nachbereitung nach der Referenzprüfung

Sobald Ihre Referenzen eine Rückmeldung gegeben haben, ist es wichtig, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Beginnen Sie damit, eine herzliche Notiz oder E-Mail zu schicken. Eine einfache Nachricht, in der Sie Ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, zeigt Ihre Wertschätzung für den Support und stärkt Ihre berufliche Beziehung. Lassen Sie sie wissen, wie sehr Sie ihre Zeit und ihren Aufwand schätzen, mit denen sie Ihnen bei Ihrer Stellensuche geholfen haben.

Es ist auch eine gute Idee, Ihre Referenzen über den Status Ihrer Stellensuche auf dem Laufenden zu halten.

Geben Sie spannende Neuigkeiten frei, z. B. Vorstellungsgespräche, die Sie geführt haben, oder Angebote, die Sie in Betracht ziehen. So bleiben sie auf dem Laufenden und können sich ein Bild von Ihnen machen, wenn sie in Zukunft um weitere Informationen über Sie gebeten werden.

Außerdem können sie so zusätzliche Ratschläge geben oder Sie unterstützen, was von unschätzbarem Wert sein kann.

Make Your Connections Count with ClickUp

Wenn es darum geht, Ihren nächsten Job zu bekommen, können Referenzen eine entscheidende Rolle spielen. Denken Sie daran, dass diese Verbindungen nicht nur für diese Jobsuche wichtig sind - sie können Ihnen auch in der Zukunft Türen öffnen.

Optimieren Sie die Verwaltung von Referenzen und Nachfassaktionen mit ClickUp.

ClickUp macht das Schreiben professioneller Referenzanfragen, das Organisieren von Bewerbungen und die Nachverfolgung Ihrer Verbindungen einfach - alles an einem Ort.

Warum probieren Sie es nicht aus? Anmeldung für ClickUp und bringen Sie Ihre Jobsuche auf die nächste Stufe!