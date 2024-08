Wie Sie Ihre Karriere wieder in Gang bringen (10 umsetzbare Schritte)

Ein Karriereknick ist jedes Ereignis oder jeder Umstand, der Ihren beruflichen Fortschritt und Ihr Vorankommen auf dem Weg zu Ihren Karrierezielen unterbricht oder behindert.

Ob es sich um den Verlust des Arbeitsplatzes, eine Auszeit aus gesundheitlichen Gründen, Elternzeit, eine fehlende Beförderung oder ein ungünstiges Arbeitsumfeld handelt, berufliche Rückschläge können Ihren beruflichen Fortschritt stören und Ihre Ziele behindern.

Denken Sie daran, dass ein Rückschlag nicht zwangsläufig ihren beruflichen Werdegang bestimmen . Dies kann zwar eine Herausforderung sein, bietet aber auch die Möglichkeit, zu wachsen, sich selbst zu reflektieren und die Chance zu ergreifen ihre beruflichen Ziele neu zu setzen und Bestrebungen.

Dieser Artikel soll eine positive Perspektive auf berufliche Rückschläge bieten und Schritte aufzeigen, wie Sie Ihre Karriere wieder auf Kurs bringen können!

Entdecken Sie Tools und Strategien zur Produktivität, die Ihnen helfen, sich wieder zu konzentrieren, Ihr Selbstvertrauen zu stärken und bei der Rückkehr in die Arbeit erfolgreich zu sein.

Karriere-Rückschläge verstehen

Berufliche Rückschläge können in verschiedene Kategorien eingeteilt werden, die sich alle auf unterschiedliche Weise auf den Einzelnen und seine berufliche Laufbahn auswirken:

Verlust des Arbeitsplatzes: Dies kann verschiedene Gründe haben, z. B. Umstrukturierung des Unternehmens, Konjunkturabschwächung, Fusionen und Übernahmen sowie Probleme mit der Leistung

Keine Beförderung: Es kann sein, dass Sie für eine Beförderung übergangen werden, die Sie erwartet haben oder für die Sie sich qualifiziert fühlen, möglicherweise aufgrund begrenzter Möglichkeiten oder des Nichterreichens bestimmter Kriterien

Es kann sein, dass Sie für eine Beförderung übergangen werden, die Sie erwartet haben oder für die Sie sich qualifiziert fühlen, möglicherweise aufgrund begrenzter Möglichkeiten oder des Nichterreichens bestimmter Kriterien Herausforderungen im Arbeitsumfeld: Ein ungünstiges Arbeitsumfeld, mangelnde Entwicklungsmöglichkeiten, negative Leistungsbeurteilungen, Achten oder eine fehlende Übereinstimmung mit den Werten des Unternehmens können zu Demotivation und Unzufriedenheit führen und letztlich den beruflichen Fortschritt behindern

Kompetenzlücke: Das Fehlen der für den gewünschten beruflichen Aufstieg erforderlichen Kompetenzen oder Erfahrungen kann dazu führen, dass man sich festgefahren fühlt oder nicht in der Lage ist, Fortschritte zu erzielen

Veraltetes Wissen: Die sich schnell entwickelnde Technologie in Ihrem Feld kann dazu führen, dass Ihre derzeitigen Fähigkeiten veraltet sind und Sie ständig lernen und sich anpassen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben

Persönliche Umstände: Eine Unterbrechung der Arbeit, z. B. aufgrund von Elternurlaub, psychischer oder physischer Gesundheit, Umzug, Pflegeverantwortung oder persönlicher Weiterentwicklung, ist zwar nicht immer negativ, kann aber eine wahrgenommene Lücke in Ihrem Lebenslauf verursachen

Sie können viele dieser Rückschläge überwinden, wenn Sie sich nicht unterkriegen lassen, ein unterstützendes Netzwerk aus Freunden, Familie und Kollegen aufbauen und in Ihre persönliche und berufliche Entwicklung investieren.

Die Rolle der Resilienz bei der Überwindung von Rückschlägen

Resilienz, die Fähigkeit, sich von Widrigkeiten zu erholen und sich an Veränderungen anzupassen, ist entscheidend für die Überwindung beruflicher Rückschläge. Resiliente Menschen verfügen über mehrere Schlüsselmerkmale:

Anpassungsfähigkeit : Die Bereitschaft, sich auf Veränderungen einzulassen, neue Fähigkeiten zu erlernen und alternative Karrierewege zu erkunden

: Die Bereitschaft, sich auf Veränderungen einzulassen, neue Fähigkeiten zu erlernen und alternative Karrierewege zu erkunden Durchhaltevermögen : Die Entschlossenheit, angesichts von Herausforderungen und Rückschlägen durchzuhalten und die Fähigkeit, sich nach Misserfolgen wieder aufzurappeln

: Die Entschlossenheit, angesichts von Herausforderungen und Rückschlägen durchzuhalten und die Fähigkeit, sich nach Misserfolgen wieder aufzurappeln Optimismus : Eine positive Einstellung, die sich auf Chancen konzentriert, anstatt sich mit Rückschlägen aufzuhalten, und der Glaube, dass man Herausforderungen überwinden kann

: Eine positive Einstellung, die sich auf Chancen konzentriert, anstatt sich mit Rückschlägen aufzuhalten, und der Glaube, dass man Herausforderungen überwinden kann Support-System: Ein starkes Netzwerk aus Familie, Freunden, Mentoren oder Fachleuten, die emotionale Unterstützung, Anleitung und Ressourcen bieten können

Ein starkes Netzwerk aus Familie, Freunden, Mentoren oder Fachleuten, die emotionale Unterstützung, Anleitung und Ressourcen bieten können Selbstbewusstsein: Die Fähigkeit, über die eigenen Stärken, Schwächen, Werte und Ziele nachzudenken und fundierte Entscheidungen über berufliche Veränderungen oder Anpassungen zu treffen

Zur Entwicklung von Resilienz gehört es, eine wachstumsorientierte Denkweise zu kultivieren, Selbstfürsorge zu praktizieren, Unterstützung zu suchen und kontinuierlich zu lernen und sich anzupassen.

Wenn Sie sich Resilienz zu eigen machen, können Sie berufliche Rückschläge überwinden und gestärkt und anpassungsfähiger aus ihnen hervorgehen, um künftige Herausforderungen zu meistern und Ihre beruflichen Ziele zu erreichen.

Und wir zeigen Ihnen, wie!

10 Schritte, um Ihre Karriere wieder auf Kurs zu bringen

Ein beruflicher Rückschlag kann entmutigend sein, aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass dies nicht das Ende des Weges ist. Mit Entschlossenheit und der richtigen Herangehensweise können Sie Ihr Berufsleben wieder in die richtige Bahn lenken.

Im Folgenden finden Sie 10 Schritte, die Ihnen den Weg zu einem erfolgreichen beruflichen Neustart erleichtern:

1. Auslöser für berufliche Rückschläge erkennen und überwinden

Karriererückschläge können zwar entmutigend und störend sein, aber sie sind oft ein natürlicher Bestandteil des Lebens.

Der Schlüssel zum Wiederaufstieg liegt darin, die unmittelbare Hürde zu überwinden und die Auslöser zu erkennen und zu neutralisieren, die zu ähnlichen Rückschlägen in der Zukunft führen könnten.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie Auslöser für berufliche Rückschläge erkennen und überwinden können:

Selbstreflexion über Ihren Weg Tauchen Sie tief in die Ereignisse ein, die zu Ihrem Rückschlag geführt haben, und analysieren Sie Ihre Gedanken, Gefühle und Ihr Verhalten, um wertvolle Erkenntnisse über mögliche blinde Flecken oder wiederkehrende Herausforderungen zu gewinnen

Tauchen Sie tief in die Ereignisse ein, die zu Ihrem Rückschlag geführt haben, und analysieren Sie Ihre Gedanken, Gefühle und Ihr Verhalten, um wertvolle Erkenntnisse über mögliche blinde Flecken oder wiederkehrende Herausforderungen zu gewinnen Üben Sie sich in Achtsamkeit. Techniken wie Meditation und Tagebuchführung können Ihnen helfen, sich Ihrer Gedanken und Gefühle bewusster zu werden, so dass Sie in auslösenden Situationen reagieren können, anstatt impulsiv zu reagieren. Sie können Tools zum Aufschreiben von Notizen verwenden wieClickUp Notizen verwenden, um mögliche Auslöser für berufliche Rückschläge zu erkennen und zu überwinden

Techniken wie Meditation und Tagebuchführung können Ihnen helfen, sich Ihrer Gedanken und Gefühle bewusster zu werden, so dass Sie in auslösenden Situationen reagieren können, anstatt impulsiv zu reagieren. Sie können Tools zum Aufschreiben von Notizen verwenden wieClickUp Notizen verwenden, um mögliche Auslöser für berufliche Rückschläge zu erkennen und zu überwinden Gehen Sie zur Berufsberatung. Vielleicht ist der Beruf, den Sie gewählt haben, nicht der richtige für Sie. Berufsberater können Ihnen dabei helfen, einen Karriereweg zu wählen, der besser zu Ihren Fähigkeiten und Wünschen passt, sich beruflich zu verändern, Ihren beruflichen Fortschritt zu steuern und mit anderen berufsbezogenen Problemen umzugehen

Hier erfahren Sie, wie Sie ClickUp Notes nutzen können, um Ihre Gefühle über berufliche Rückschläge und die daraus gezogenen Lehren aufzuschreiben:

Erstellen Sie einen Workspace oder Space, der Ihrer beruflichen Entwicklung und Ihrem Karrierewachstum gewidmet ist

Erstellen Sie in diesem Workspace/Space eine neue Notiz speziell für "Auslöser für berufliche Rückschläge"

Beginnen Sie mit einer Liste aller beruflichen Rückschläge, die Sie in der Vergangenheit erlebt haben. Analysieren Sie für jeden Rückschlag die Faktoren oder Auslöser, die zu diesem Rückschlag geführt haben

Ordnen Sie diese Auslöser in verschiedene Abschnitte der Notiz ein, z. B. "Persönliche Auslöser", "Auslöser am Arbeitsplatz" und "Auslöser in der Branche"

Nutzen Sie Formatierungsoptionen wie Überschriften, Aufzählungspunkte und Checklisten, um Ihre Gedanken zu ordnen und den Inhalt lesbarer und umsetzbarer zu machen

Stellen Sie Erinnerungen oder wiederholende Aufgaben in ClickUp ein, um diese Notiz regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren

Sobald Sie die potenziellen Auslöser identifiziert haben, erstellen Sie einen Aktionsplan innerhalb derselben Notiz oder verknüpfen Sie sie mit einer separatenClickUp Aufgaben oderClickUp Dokumente* Nutzen Sie ClickUp's Collaboration Features, um Mentoren, Coaches oder vertrauenswürdige Kollegen einzubeziehen. Teilen Sie die Notiz mit ihnen und bitten Sie sie um ihr Feedback oder ihre Erkenntnisse zur Identifizierung und Behandlung von Auslösern für berufliche Rückschläge

Integrieren Sie diese Notiz in andere ClickUp Features wieClickUp Kalender-Ansicht zur Planung regelmäßiger Check-Ins oder Erinnerungen zur Überprüfung und Aktualisierung Ihres Aktionsplans

Mit dem Feature "Notizen" von ClickUp können Sie ein lebendiges Dokument erstellen, das Ihnen hilft, mögliche Auslöser für berufliche Rückschläge im Auge zu behalten und sie proaktiv abzumildern oder zu überwinden. Dies kann erheblich zu Ihrer allgemeinen beruflichen Widerstandsfähigkeit und Ihrem Wachstum beitragen.

2. Nutzen Sie Mentorenschaft für Ihre berufliche Erholung

Mentoring ist eine unterstützende Beziehung zwischen einer erfahreneren Fachkraft (dem Mentor) und einer weniger erfahrenen Fachkraft (dem Mentee), die Orientierung und Wachstum sucht. Es handelt sich um eine dynamische Partnerschaft, die für beide Parteien eine einzigartige Mischung von Vorteilen bietet.

Ein Mentor mit Erfahrung in der Bewältigung beruflicher Herausforderungen kann wertvolle Ratschläge zur Neugestaltung des Lebenslaufs geben und Einblicke in die Branche vermitteln. Ein Karriere-Coach motiviert und unterstützt Sie, weist Sie auf neue Möglichkeiten hin, gibt Empfehlungen, entwickelt eine Strategie für die Stellensuche und hilft Ihnen, sich im Bewerbungsprozess zurechtzufinden.

Im Folgenden finden Sie einige empfohlene Schritte für die Auswahl und Kontaktaufnahme mit einem Mentor:

Überlegen Sie, in welchen Bereichen Sie die meiste Unterstützung benötigen, z. B. bei der Entwicklung von Fähigkeiten,arbeitsgewohnheitennetzwerkstrategien und Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche

Suchen Sie sich einen Mentor, der ähnliche berufliche Herausforderungen erfolgreich gemeistert hat oder über Erfahrungen in dem von Ihnen gewünschten Feld verfügt und eine starkearbeitsethik* Ermitteln Sie potenzielle Mentoren über Berufsverbände, Alumni-Netzwerke oder Online-Plattformen wie LinkedIn

Schicken Sie keine generische E-Mail oder Nachricht. Stellen Sie sich kurz vor, erklären Sie Ihre beruflichen Ziele und erläutern Sie, warum Sie glauben, dass eine Mentorenschaft von Vorteil wäre

Besprechen Sie bei Ihrem ersten Meeting Ihre Ziele für die Mentorenschaft und das Maß an Engagement, das Sie anbieten können

Skizzieren Sie die Häufigkeit der Meetings und Ihre bevorzugten Kommunikationsmethoden

3. Ziele und Prioritäten neu ausrichten

Ein beruflicher Rückschlag kann Ihre berufliche Landschaft verändern. Vielleicht haben Sie Ihren Traumjob verloren, sind nicht befördert worden oder haben eine Veränderung in Ihrer Branche erlebt. In Anbetracht dieser neuen Umstände sollten Sie Ihre Ziele neu ausrichten, damit sie realistisch und erreichbar bleiben.

Nutzen Sie die ClickUp Vorlage für die Stellensuche um neue Jobangebote zu finden.

Dies kann Ihnen helfen, Ihre Ziele neu zu bewerten und anzupassen und Prioritäten für den Wiedereinstieg in Ihre Karriere zu setzen. Mit dieser Vorlage behalten Sie den Überblick über Bewerbungen, aktuelle Stellenangebote, Unternehmensbewertungen, Vergünstigungen und Ressourcen für Vorstellungsgespräche.

4. Erstellen Sie Ihre persönliche Marke

Schaffen Sie ein positives und professionelles Image, das ihre Fähigkeiten widerspiegelt , Werte und Karrierewünsche wider. Dies kann durch Ihre Online-Präsenz, Ihren Kommunikationsstil und Ihre Interaktionen im Netzwerk erreicht werden.

Fangen Sie klein an. Jeder Weg ist einzigartig; geben Sie Ihren beruflichen Weg frei - Ihre Erfolge, Ihre Fehler und was Sie daraus gelernt haben. Entscheiden Sie sich für eine Plattform und investieren Sie Ihre Zeit. Welche Plattform Sie wählen, hängt möglicherweise davon ab, wo sich Ihr Publikum und Ihre Community aufhalten. LinkedIn ist eine beliebte Wahl; für andere könnte es X oder TikTok sein.

Gehen Sie einen Schritt weiter - erstellen Sie eine einfache Website, ein Portfolio Ihrer Leistungen und verknüpfen Sie es mit Ihren sozialen Profilen.

PROTIP: Die Entwicklung Ihrer Marke kann Ihnen auch dabei helfen, projektbasierte Arbeit oder freiberufliche Möglichkeiten zu erkunden, um Geld zu verdienen, während Sie zwischen den Karrieren wechseln.

5. Entwickeln Sie starke Kommunikationsfähigkeiten

Verbessern Sie Ihre Fähigkeit, Ihre Ideen mündlich und schriftlich klar und prägnant zu vermitteln.

Effektive Kommunikation ist wichtig, um Beziehungen aufzubauen, einen guten Eindruck zu hinterlassen und in Vorstellungsgesprächen und Präsentationen erfolgreich zu sein.

PROTIP: Um Ihre Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern, sollten Sie einen Kurs in Rhetorik belegen oder aktiv nach Möglichkeiten suchen, in der Öffentlichkeit zu sprechen, z. B. indem Sie sich an öffentlichen Vorträgen versuchen oder einem Toastmasters-Club beitreten.

6. Eine wachstumsorientierte Haltung einnehmen

Anstatt den Rückschlag als Versagen zu betrachten und sich negativen Gefühlen hinzugeben, sollten Sie ihn als Chance zum Lernen und Wachsen betrachten. Stellen Sie sich Fragen wie "Was kann ich aus dieser Erfahrung lernen?" und "Welche Fähigkeiten oder Kenntnisse könnte ich entwickeln, um ähnliche Situationen in Zukunft zu vermeiden?".

Vertiefen Sie sich in Selbsthilfebücher und Autobiografien von Menschen, um etwas über Erfolg und Misserfolg zu lernen. Hier sind einige Bücher, die Ihnen helfen können, Ihre Lesegewohnheiten zu verbessern:

Mindset: Die neue Psychologie des Erfolgs von Carol S. Dweck

aufschwung: Nach jedem Rückschlag gestärkt zurückkommen_ von Matthew Syed

das Hindernis ist der Weg_ von Ryan Holiday

großes wagen_ von Brené Brown

INSPIRATION: Hören Sie motivierende Podcasts wie The Science of Success, moderiert von J. Matthew Bodnar auf Apple Podcasts, und Tiny Leaps, Big Changes, von Gregg Clunis auf TLB, um positiv zu bleiben und die Motivation zu steigern.

7. Entwickeln Sie ein Support-System

Ein beruflicher Rückschlag kann dazu führen, dass Sie nicht weiterkommen und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Die gute Nachricht ist, dass Sie diesen Umweg nicht allein bewältigen müssen. Der Aufbau eines soliden Support-Systems kann der Treibstoff sein, der Sie wieder in die Spur bringt und Sie mit neuem Schwung vorwärts treibt.

Unterschätzen Sie nicht die Kraft Ihrer engen Freunde und Familie. Suchen Sie Unterstützung, indem Sie Ihre Erfahrungen offen und ehrlich freigeben. Ihr unerschütterlicher emotionaler Support und ihr Glaube an Sie können eine starke Kraftquelle sein und Ihnen in schwierigen Zeiten neue Energie geben.

Wenden Sie sich an ehemalige Kollegen, Mentoren oder Klassenkameraden, zu denen Sie den Kontakt verloren haben. LinkedIn kann ein wertvolles tool sein, um wieder mit Menschen in Kontakt zu treten.

8. Feiern Sie Ihre Erfolge

Erkennen Sie Ihre Erfolge an und feiern Sie sie, auch wenn sie noch so klein sind. Das wird Ihnen helfen, motiviert zu bleiben und auf Ihrem Karriereweg weiter voranzukommen.

Feiern Sie den Abschluss einer Schulung, eine positive Leistungsbeurteilung, eine Beförderung oder das Erlernen einer neuen Fähigkeit.

Sie können neue Zertifizierungen oder Erfolge einfach auf Ihrem LinkedIn-Profil freigeben und sogar einen Bereich für Zertifizierungen und Lizenzen einrichten, der Sie zu einem Top-Kandidaten für jeden Personalverantwortlichen macht.

9. Erstellen Sie Networking-Gelegenheiten oder nehmen Sie an solchen teil

Networking kann Türen zu neuen Möglichkeiten öffnen und wertvolle Einblicke und Ratschläge liefern.

Nehmen Sie an branchenbezogenen Ereignissen teil, treten Sie Facebook-Gruppen bei, die sich auf Ihr Feld beziehen, oder stellen Sie auf LinkedIn eine Verbindung zu Personen her, die einen ähnlichen Karriereweg haben.

Verbinden Sie sich mit Personalvermittlern, die auf Ihr gewünschtes Feld spezialisiert sind, auf Recruiting-Websites. Beschäftigen Sie sich aktiv mit deren Inhalten, nehmen Sie an Diskussionen teil und präsentieren Sie Ihr Fachwissen, um bei entsprechenden Stellenausschreibungen als Kandidat erkennbar zu sein.

Ergreifen Sie die Initiative und bringen Sie Menschen zusammen, indem Sie ein Branchentreffen organisieren, das sich auf ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Fähigkeit konzentriert. Dadurch positionieren Sie sich als Vordenker, der bereit ist, mehr Verantwortung zu übernehmen, und Sie können sich mit Gleichgesinnten vernetzen.

10. Kümmern Sie sich um Ihr Wohlbefinden

Wussten Sie, dass die 2023 Arbeit in Amerika Umfrage ergab, dass 77 % der Arbeitnehmer eine Berichterstellung über arbeitsbedingten Stress erlebt haben? Darüber hinaus gaben 57 % der Befragten an, negative Auswirkungen aufgrund von arbeitsbedingtem Stress zu erleben, der manchmal mit Burnout am Arbeitsplatz in Verbindung gebracht wird.

Burnout bei der Arbeit ist ein Zustand der emotionalen, körperlichen und geistigen Erschöpfung, der durch übermäßigen und anhaltenden Stress verursacht wird. Es tritt auf, wenn man sich überfordert und emotional ausgelaugt fühlt und nicht in der Lage ist, den ständigen Anforderungen gerecht zu werden.

Gehen Sie daher regelmäßig zur Therapie, pflegen Sie einen engen Kreis von Menschen, auf die Sie sich bei emotionalen Problemen verlassen können, führen Sie täglich ein Tagebuch über Ihre Gefühle und machen Sie sich keinen Stress, wenn Sie jeden Tag produktiv sein müssen. Die psychische Gesundheit kann eine wichtige Rolle bei der Wiederherstellung Ihrer Karriere spielen, also sorgen Sie für die richtige Einstellung und achten Sie auch auf Ihr körperliches Wohlbefinden!

Wie Sie einen Aktionsplan erstellen, um Ihre Karriere wieder in Gang zu bringen

Arbeitslosigkeit kann sich negativ auf Ihr Konto und Ihre Fähigkeit auswirken, Ihre Aufgaben zu erfüllen.

Diese 10 Schritte sind zwar allgemeine Ansätze für Ihren beruflichen Neustart, aber lassen Sie uns einen umsetzbaren Plan erstellen, um Ihre Karriere wieder in Schwung zu bringen!

1. Bilden Sie sich weiter und gehen Sie einen Weg des kontinuierlichen Lernens

Upskilling bedeutet, sich neue Fähigkeiten anzueignen oder vorhandene zu verbessern, um in Ihrer aktuellen Position oder auf Ihrem angestrebten Karriereweg relevant und wettbewerbsfähig zu bleiben. Es geht darum, Ihr vorhandenes Wissen und Ihre Fachkenntnisse auszubauen, um sich an die sich ständig verändernden Anforderungen des Arbeitsmarktes anzupassen.

Analysieren Sie die Gründe für Ihren beruflichen Rückschlag. Gab es bestimmte Fähigkeiten, die Ihnen fehlten? Recherchieren Sie Stellenausschreibungen in Ihrem gewünschten Feld, um herauszufinden, welche Fähigkeiten von Arbeitgebern am meisten gesucht werden.

Nutzen Sie die ClickUp SMART Goals Vorlage um spezifische, messbare, erreichbare, relevante und zeitgebundene Ziele für Ihre Weiterbildungsreise festzulegen, wie z. B. das Erreichen verschiedener Zertifizierungen oder das Abschließen professioneller Projekte. So erhalten Sie einen klaren Fahrplan für Ihren Lernprozess.

Sie können eine neue Sprache lernen, um Arbeitsmöglichkeiten in verschiedenen Ländern zu schaffen oder kostenlos programmierzertifikate von Google oder HubSpot. Wenn Sie Interesse haben an design, viele Zertifizierungen können Ihnen helfen, sich zu verbessern.

Sie können sich auch in neuen Hobbys weiterbilden und unkonventionelle Karrierewege wie Schreinerei, Seifenherstellung, Kerzenziehen oder Glasblasen erkunden.

2. Aufgabenmanagement und Zeiterfassung priorisieren

Wenn Sie einen beruflichen Rückschlag erleiden, wirkt sich das am stärksten auf Ihre Routine aus. Versuchen Sie also jeden Morgen, eine gezielte Einstellung zu finden, um einen neuen Job zu bekommen oder weitere Möglichkeiten zu erkunden. Manifestieren Sie positive Gedanken, indem Sie eine Routine aufbauen und daran festhalten.

Natürlich brauchen Sie Hilfe bei der Neuausrichtung von Zielen und Prioritäten. Versuchen Sie es mit ClickUp's Personal Project Management Software, um Ihre täglichen Aufgaben zu organisieren. Kombinieren Sie Ihre Liste zu erledigender Aufgaben, wandeln Sie Ihre Notizen in umsetzbare Aufgaben um, führen Sie Ihren Kalender zusammen, um Vorstellungsgespräche erfolgreich abzuwickeln, und verfolgen Sie Ihren Fortschritt mit klar definierten Zielen.

Planen Sie Ihren Tag von Anfang bis Ende, definieren Sie Ihre Ziele, richten Sie Ihre Prioritäten aus und verfolgen Sie den Fortschritt mit ClickUp Personal Project Management Software

Das Beste daran ist, dass Sie Ihr eigenes Programm erstellen können ClickUp Dashboards um alles zu verfolgen: verdientes oder ausgegebenes Geld, für Aufgaben aufgewendete Zeit, überfällige Aufgaben für den nächsten Tag, usw. Mit 50+ Widgets können Sie Ihre Produktivität analysieren und herausfinden, was für Sie funktioniert und was verbessert werden muss.

3. Verbessern Sie Ihren Lebenslauf und Ihr Anschreiben

Denken Sie daran, Ihren Lebenslauf und Ihr Anschreiben während Ihrer Jobsuche zu aktualisieren. Dies erfordert eine gut durchdachte Strategie, die Sie mit dem ClickUp Vorlage für einen Aktionsplan .

Sie können alle noch zu erledigenden Änderungen im Abschnitt "Zu erledigen" planen, sie in den Abschnitt "Erledigt" verschieben, wenn sie in Arbeit sind, und sie in den Abschnitt "Erledigt" verschieben, wenn das Ziel erreicht ist.

Diese Vorlage herunterladen

Hier finden Sie einige Tipps, um Ihren Lebenslauf und Ihr Anschreiben zu verbessern:

Schneiden Sie Ihren Lebenslauf zurecht: Analysieren Sie die Stellenbeschreibung sorgfältig und heben Sie die Fähigkeiten und Erfahrungen hervor, die direkt mit den Anforderungen des Arbeitgebers übereinstimmen

Analysieren Sie die Stellenbeschreibung sorgfältig und heben Sie die Fähigkeiten und Erfahrungen hervor, die direkt mit den Anforderungen des Arbeitgebers übereinstimmen Verwenden Sie Zahlen und Metriken , um die Wirkung Ihrer Arbeit zu verdeutlichen. Beispiele: "Steigerung der Besucherzahlen auf der Website um 20 %" oder "Verkürzung der Zeit für den Abschluss eines Projekts um 15 %"

, um die Wirkung Ihrer Arbeit zu verdeutlichen. Beispiele: "Steigerung der Besucherzahlen auf der Website um 20 %" oder "Verkürzung der Zeit für den Abschluss eines Projekts um 15 %" Wenn die Lücke in der Beschäftigung beträchtlich ist, können Sie eine kurze Erklärung in Ihren Lebenslauf und Ihr Anschreiben aufnehmen. Konzentrieren Sie sich auf die positiven Aspekte, z. B. "Ich habe die Zeit außerhalb meiner Arbeit genutzt, um mich beruflich weiterzuentwickeln"

Stellen Sie im Anschreiben klar, wie Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen den Anforderungen des Unternehmens entsprechen, und zeigen Sie, dass Sie gerne einen Beitrag für das Unternehmen leisten möchten und sich auf dieses neue berufliche Kapitel freuen

Streuen Sie relevante Schlüsselwörter aus der Stellenbeschreibung in Ihren Lebenslauf und Ihr Anschreiben ein, um von Systemen zur Nachverfolgung von Bewerbern (ATS) wahrgenommen zu werden

4. Verwalten und verfolgen Sie Ihre berufliche Entwicklung

Haben Sie den Job, den Sie wollten? Wir sind uns sicher, dass Sie es schaffen werden - mit umsetzbaren Schritten, die Sie wieder ins Spiel bringen. Jetzt, wo Sie in dieser nächsten Karrierephase angekommen sind, sollten Sie einen Weg des Fortschritts schaffen, damit Sie sich auf viele Jahre des Erfolgs freuen können.

Verwenden Sie die ClickUp Karriereweg Vorlage zum Erstellen arbeitspläne und Zeitpläne die persönliche Karrierewünsche und Unternehmensziele nahtlos miteinander verbinden und gleichzeitig Möglichkeiten für Wachstum und Lernen aufzeigen.

Sie können diese Vorlage auch während Ihres Beurteilungszyklus vorlegen, um den Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass Sie lange dabei bleiben wollen, und um die guten Ergebnisse hervorzuheben, die Sie erreicht haben, um eine Erhöhung zu verdienen.

Bringen Sie Ihre Karriere wieder in Schwung und auf Kurs

Große Dinge können erreicht werden, wenn man einen Plan hat! Und vergessen wir nicht, wie einfach der Weg mit einem persönlichen Entwicklungspartner sein kann, der sich auf Sie, Ihre Ziele und Ihre Leistungen konzentriert.

Ja, die Rede ist von ClickUp! Als Ihr Begleiter kann es Ihnen dabei helfen, wieder in die Spur zu kommen, sich mit Ihren Stärken zu beschäftigen, an Ihren Schwächen zu arbeiten und die Leiter des Erfolgs schneller zu erklimmen. Anmelden bei ClickUp und probieren Sie es selbst aus!