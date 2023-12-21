Wie viele Stunden sollten Sie pro Woche arbeiten, um einem Burnout vorzubeugen?

Ah, die uralte Frage: Wie viele Stunden sollte man arbeiten? In den Vereinigten Staaten würden die meisten Unternehmen den Richtwert für eine durchschnittliche Arbeitswoche auf 40 Stunden oder mehr festlegen.

Die Antwort auf diese Frage zu finden, ist schwieriger, als Sie vielleicht denken. Nicht nur die Art der Arbeit, die Sie verrichten, wirkt sich auf das Ergebnis aus, sondern auch, wie Sie über die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben denken. Kulturelle Einflüsse, Kapazitäten und Erwartungen spielen hier eine Rolle. Und die endgültige Antwort lautet: Es kommt darauf an.

Hier werden wir uns genauer ansehen, wie viele Arbeitsstunden Sie pro Woche leisten sollten. Wir werden uns mit den Risiken von Unter- und Überlastung befassen. Außerdem geben wir Ihnen Strategien an die Hand, mit denen Sie die Zeit, die Sie mit Arbeiten verbringen, optimal nutzen können - ohne dabei auszubrennen. 🤩

Wie viele Stunden sollten Sie arbeiten?

Wie viele Stunden sollten Sie pro Tag oder pro Woche arbeiten? Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, wo Sie in Ihrem Berufsleben stehen, und davon, ob Sie ein Gleichgewicht finden, das für Sie passt. Unternehmer, die ein neues Unternehmen gründen, sollten damit rechnen, dass sie mehr Stunden arbeiten als eine Fachkraft auf mittlerer Ebene, die es bereits geschafft hat

prozesse zu rationalisieren

und maximieren Sie die Zeit für regelmäßige Aufgaben.

Was ist der Konsens darüber, wie viele Stunden Sie arbeiten sollten? Nun, es scheint keinen zu geben. Aber es gibt eine Reihe von Meinungen, die sich über die ganze Bandbreite erstrecken. 👀

Gary Vaynerchuk, ein berühmter Marketing-Guru, schlug Wellen, als er sagte

startup-Gründer sollten 18 Stunden am Tag arbeiten

oder mehr während ihres ersten Jahres arbeiten. Die Idee dahinter ist, dass jede wache Minute dem Erfolg Ihres Unternehmens in den ersten Tagen gewidmet sein sollte.

Elon Musk ist ein bekannter Workaholic und hat sich für

80- bis 120-Stunden-Arbeitswochen

. Er sagt, dass die Arbeit überschaubar ist, aber es gehört dazu, im Büro zu schlafen, auf Mahlzeiten zu verzichten und oft nicht zu duschen - auch wenn es einen ein bisschen verrückt macht.

Erstellen Sie Stundenzettel, um die erfasste Zeit über Aufgaben und Standorte hinweg zu sammeln und anzuzeigen, um einen schnellen Einblick in Ihren Fortschritt zu erhalten

Laut einer Studie von EuroNews arbeiteten Vollzeitbeschäftigte in Europa in der Regel zwischen

32 bis 42 Stunden pro Woche

. Die Europäer sind dafür bekannt, dass sie eine bessere Work-Life-Balance haben als die Amerikaner, die von einer "Sei der Erste, der kommt, und der Letzte, der geht"-Mentalität im Büro angetrieben werden.

Wired berichtete über eine Marketingagentur in Liverpool, die

einen sechsstündigen Arbeitstag ausprobierte

. Sie stellten fest, dass die Mitarbeiter zwar effizienter arbeiteten, aber auch gestresster waren, weil sie in kürzeren Zeitfenstern viel zu tun hatten. Daher entschied man sich für drei lange und zwei kürzere Arbeitstage, um ein besseres Gleichgewicht zu erreichen.

Wie Sie sehen, hängt die Antwort auf die Frage "Wie viele Stunden sollten Sie arbeiten?" von der Unternehmenskultur ab, davon, woran Sie arbeiten, und davon, was Sie glücklich macht. Egal, ob Sie 40 Stunden pro Woche, etwas mehr oder etwas weniger arbeiten, Ihr Ziel sollte es sein, eine ideale Arbeitswoche zu gestalten, die

die Produktivität maximiert

ohne sich am Schreibtisch ausgebrannt oder gelangweilt zu fühlen.

Die Risiken von Unter- und Überarbeitung

Ganz gleich, ob Sie einen Vollzeitjob haben oder einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen, zu viel oder zu wenig zu arbeiten ist schädlich. Wenn Sie sich überanstrengen, fühlen Sie sich ausgebrannt und von der Aufgabe abgekoppelt. Wenn Sie nachlassen, bleiben Sie zurück und fühlen sich gestresst, wenn die Zeit der Leistungsbeurteilung gekommen ist. 📚

Hier sind einige der Risiken von Überarbeitung:

Schlafentzug: Studien zeigen, dass übermäßige Arbeitsbelastungen und schlafmangel tatsächlich die Produktivität verringern können

Studien zeigen, dass übermäßige Arbeitsbelastungen und schlafmangel tatsächlich die Produktivität verringern können Hohes Stressniveau: Lange Arbeitszeiten können zu Stress führen, der die Fähigkeit, gute Arbeit zu leisten, verringert

Lange Arbeitszeiten können zu Stress führen, der die Fähigkeit, gute Arbeit zu leisten, verringert Unzufriedenheit: Arbeitnehmer, die viele Stunden im Büro verbringen, sind oft unzufrieden mit ihrer Arbeit, was die Unzufriedenheit steigert und oft die Beziehungen zu den Mitarbeitern beeinträchtigt

Arbeitnehmer, die viele Stunden im Büro verbringen, sind oft unzufrieden mit ihrer Arbeit, was die Unzufriedenheit steigert und oft die Beziehungen zu den Mitarbeitern beeinträchtigt Psychische und physische Gesundheitsprobleme: Der Zusammenhang zwischen burnout und psychischer Gesundheit ist bemerkenswert, denn viele Arbeitnehmer, die viele Stunden im Büro verbringen, fühlen sich unmotiviert, deprimiert und ängstlich

Der Zusammenhang zwischen burnout und psychischer Gesundheit ist bemerkenswert, denn viele Arbeitnehmer, die viele Stunden im Büro verbringen, fühlen sich unmotiviert, deprimiert und ängstlich Körperliche Gesundheitsprobleme: Es ist nicht nur die psychische Gesundheit, die leidet. Exzessive Arbeitszeiten haben mit einem erhöhten Risiko für Herzkrankheiten in Verbindung gebracht und anderen Krankheiten in Verbindung gebracht. Sie haben möglicherweise wenig Energie und sind nicht in der Lage, Sport zu treiben oder andere körperlich anstrengende Aktivitäten auszuüben

Es ist nicht nur die psychische Gesundheit, die leidet. Exzessive Arbeitszeiten haben mit einem erhöhten Risiko für Herzkrankheiten in Verbindung gebracht und anderen Krankheiten in Verbindung gebracht. Sie haben möglicherweise wenig Energie und sind nicht in der Lage, Sport zu treiben oder andere körperlich anstrengende Aktivitäten auszuüben Geschädigte Beziehungen: Zu viel Arbeit kann Ihre Fähigkeit beeinträchtigen, sinnvolle Beziehungen in Ihrem Privatleben aufzubauen. Sie verpassen die Zeit mit Ihrer Familie, Ihren Freunden und Ihren Lieben, was zu einem Gefühl der Abgeschiedenheit führt

Legen Sie messbare Ziele für Aufgaben und Projekte mit automatischer Progression fest, um Ziele mit definierten Zeitplänen und quantifizierbaren Vorgaben effektiver zu erreichen

Zu wenig Arbeit ist genauso schlimm. Sie kann einen emotionalen Tribut fordern, indem Sie sich schuldig fühlen, der Anerkennung nicht würdig sind und sich Sorgen um Ihre Arbeitsplatzsicherheit machen. In manchen Fällen kann unzureichende Leistung zu Depressionen und Angstzuständen führen, so dass es schwierig ist, sich aus dem Trott zu befreien.

Hier sind einige der Hauptrisiken von zu wenig Arbeit:

Schuldgefühle: Wenn Sie Ihre Zeit nicht gut nutzen, können sich Schuldgefühle aufbauen, wenn projektziele verfehlt werden oder andere Mitarbeiter durch Ihre verpassten Aufgaben beeinträchtigt werden

Wenn Sie Ihre Zeit nicht gut nutzen, können sich Schuldgefühle aufbauen, wenn projektziele verfehlt werden oder andere Mitarbeiter durch Ihre verpassten Aufgaben beeinträchtigt werden Angst: Wenn Sie weniger Stunden arbeiten als Sie sollten und Fristen verpassen, können Leistungsbeurteilungen Angst und Stresspegel in die Höhe schnellen lassen

Wenn Sie weniger Stunden arbeiten als Sie sollten und Fristen verpassen, können Leistungsbeurteilungen Angst und Stresspegel in die Höhe schnellen lassen Geringere Arbeitsplatzsicherheit: Wenn Sie Ihre Arbeit nicht erledigen, ist Ihr Lebensunterhalt gefährdet, was zu Depressionen und Sorgen führen kann

Was sind alternative Arbeitszeiten?

Alternative Arbeitszeiten

(AWS) ist ein Begriff, der flexible Arbeitsregelungen außerhalb der üblichen 40-Stunden-Woche beschreibt. Diese Idee ist nach der Pandemie zunehmend verbreitet und konzentriert sich darauf, bestimmte Aufgaben zu erledigen, wenn sie günstig sind, und nicht innerhalb einer bestimmten Anzahl von Stunden.

Viele Unternehmen setzen AWS ein, um das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu verbessern und die Effizienz zu maximieren. Die Idee ist, dass die Mitarbeiter ihre Aufgaben während ihrer produktivsten Zeit erledigen können. Ob früh am Morgen oder spät in der Nacht, Manager verfolgen den Erfolg auf Aufgaben- oder Projektbasis und nicht anhand der wöchentlichen Arbeitsstunden.

Viele Unternehmen legen Kernarbeitszeiten fest. Diese Zeit ist für Teams gedacht, die zusammenarbeiten müssen, da von allen erwartet wird, dass sie zur gleichen Zeit online und ansprechbar sind. Jeder Mitarbeiter kann entscheiden, wann und wie lange er außerhalb dieses Zeitrahmens arbeiten möchte. Das Ergebnis ist, dass jeder unterschiedlich viel Zeit mit seiner Arbeit verbringt. 📊

Bringen Sie die Teamkommunikation in einem Raum mit ClickUp Chat zusammen und teilen Sie Updates, verlinken Sie Ressourcen und arbeiten Sie mühelos zusammen

Zu den alternativen Arbeitsplänen gehört auch eine Abkehr von der typischen Fünf-Tage-Woche. Einige Unternehmen haben kürzere drei- oder viertägige Arbeitswochen mit längeren Arbeitszeiten. Andere verteilen die Aufgaben auf sechs Tage, aber mit weniger täglichen Arbeitsstunden.

Bei der Einführung alternativer Arbeitszeiten müssen klare Erwartungen formuliert werden, vor allem wenn die Mitarbeiter selbst entscheiden können, wie sie ihre Zeit einteilen wollen. Das bedeutet auch, dass die Manager eine bessere Aufsicht haben und Instrumente zur genauen Verfolgung des Fortschritts einsetzen müssen, um Projektverzögerungen zu vermeiden.

Strategien zur optimalen Nutzung der Arbeitszeit

Die Wahl der richtigen täglichen oder wöchentlichen Arbeitsstunden ist nicht so wichtig wie die optimale Nutzung der Zeit, in der man arbeitet. Indem Sie sich mehr auf effizientes und effektives Arbeiten konzentrieren, können Sie die Zeit, die Sie arbeiten, tatsächlich nutzen - anstatt Stunden mit dem Surfen im Internet oder in den sozialen Medien zu verschwenden.

Im Folgenden finden Sie einige Strategien, mit denen Sie Ihre Produktivität maximieren und das Beste aus der von Ihnen gewählten Anzahl von Arbeitsstunden herausholen können. Von

tipps zum Zeitmanagement

zu

verbesserung von Geschäftsprozessen

finden Sie, was Sie brauchen, um Dinge besser und schneller zu erledigen.

Nutzen Sie einen Time Tracker, um die Fristen einzuhalten

Viele Mitarbeiter - insbesondere solche mit Teilzeitjobs, flexiblen Arbeitsvereinbarungen und Telearbeiter - wissen nicht, wie viele Stunden sie arbeiten. Verwenden Sie ein Tool wie

ClickUps Zeiterfassung für Projekte

um zu sehen, wie viele Stunden Sie für die Erledigung der einzelnen Aufgaben aufwenden.

Beauftragte können ihre für eine Aufgabe aufgewendete Zeit leicht nachverfolgen, die in einer einfachen Dropdown-Liste zusammengefasst wird

Als Auftragnehmer oder Freiberufler ist es so einfach, Stunden abzurechnen und Rechnungen zu versenden. Als Angestellter in einem Vollzeit- oder Teilzeitjob mit einem Gehalt macht die Zeiterfassung Sie effektiver. Sie können sehen, welche Aufgaben die meiste Zeit in Anspruch nehmen, und Wege finden, um

prozesse zu automatisieren

um sie schneller und effizienter zu machen.

Das Beste daran ist, dass Sie die Zeit von jedem Gerät aus und überall dort, wo Sie arbeiten, erfassen können. Fügen Sie Notizen hinzu, um Kontext zu liefern, wenn eine Aufgabe länger als erwartet dauert. Erstellen Sie Etiketten, um die für ein Projekt aufgewendete Zeit zu kategorisieren, und nutzen Sie Sortierfilter, um Engpässe und Bereiche für stündliche Verbesserungen zu erkennen.

Erstellen Sie einen Aufgabenplan mit Kalenderansichten, um Arbeitsabläufe zu visualisieren

Um Ihre Arbeitszeit zu maximieren, müssen Sie wissen, woran Sie arbeiten und wann. Für Mitarbeiter, die an mehreren Projekten arbeiten, kann ein Kalender ein visuelles Hilfsmittel sein, um den Zeitplan einzuhalten und keine wichtigen Termine zu verpassen. Diese

zeitmanagement-Technik

sorgt für Ordnung und stellt sicher, dass Sie auf dem richtigen Weg zum Erfolg sind. 🗓️

Seien Sie produktiv, indem Sie Fristen einhalten, Zeitpläne verwalten und Ihre Arbeitskapazität mit einem Kalender verwalten.

ClickUp Kalender-Ansicht

. Fügen Sie eine Farbcodierung hinzu, um die Arbeit nach bestimmten Projekten zu kategorisieren, und verwenden Sie Prioritätskennzeichen, um die wichtigste oder gefährdete Arbeit hervorzuheben.

Verwalten Sie Projekte und planen Sie Aufgaben in der flexiblen Kalenderansicht, damit Ihre Teams immer auf dem gleichen Stand sind

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, um jeder Aufgabe Kontext hinzuzufügen. Fügen Sie Abhängigkeiten hinzu, um Aufgaben zu identifizieren, die auf Ihre Aufmerksamkeit warten. Wenn Sie mit einer Aufgabe fertig sind, können Sie sie per Drag-and-Drop in die nächste Phase Ihrer Pipeline verschieben - und sich über eine gut erledigte Aufgabe freuen!

Arbeit in überschaubare Aufgaben unterteilen

Das kennen wir alle. Sie setzen sich mit einem großen Projekt an Ihren Schreibtisch und wissen nicht, wo Sie anfangen sollen. Sie fühlen sich überfordert und arbeiten an etwas anderem oder sind in den sozialen Medien unterwegs, um sich vor der Arbeit zu drücken. 👨🏽‍💻

Verwenden Sie stattdessen ein Tool zur Aufgabenverwaltung

ClickUp-Aufgaben

um die Arbeit in überschaubare, weniger einschüchternde Projekte aufzuteilen. Fügen Sie der Aufgabe mehrere Beauftragte hinzu, wenn Sie mit einem anderen Mitarbeiter zusammenarbeiten, oder verwenden Sie Kommentar-Threads, um die Übergabe der nächsten Schritte zu vereinfachen.

Erhöhen Sie die Übersichtlichkeit in Ihren Projekten mit anpassbaren Aufgabentypen und verbessern Sie die Organisation Ihrer Aufgabenverwaltung

Mit anpassbaren Unteraufgaben können Sie die Arbeit weiter untergliedern, so dass Sie sich konzentrieren können und das Gefühl haben, die Dinge erledigt zu haben. Wechseln Sie zwischen Ansichten wie Aufgabenlisten, Tafeln und Gantt-Diagrammen, je nachdem, was Sie mehr motiviert.

Zuweisung von Prioritäten und Abhängigkeiten zu Projektaufgaben

Eine weitere Möglichkeit, sich bei der Arbeit ablenken zu lassen, besteht darin, Dinge zu tun, die für die Unternehmensziele irrelevant sind.

Organisiert bleiben

und machen Sie das Beste aus Ihrem Tag, indem Sie Prioritätenlisten mit Aufgaben erstellen und die Arbeiten markieren, die am dringendsten Ihre Aufmerksamkeit erfordern. ⚠️

ClickUp Aufgabenprioritäten

nimmt Ihnen das Rätselraten bei der Maximierung der Produktivität ab. Markieren Sie dringende Aufgaben mit einer roten Flagge und arbeiten Sie sich in Ihrer Aufgabenliste nach unten, indem Sie jedem Element eine Prioritätsstufe zuweisen. So wissen Sie, wenn Sie sich anmelden oder das Büro betreten, in welcher Reihenfolge Sie die Aufgaben abarbeiten müssen.

Abhängigkeiten

ClickUp-Abhängigkeiten

geben Ihnen einen noch besseren Einblick in die Arbeit und die Beziehungen zwischen den einzelnen Aufgaben, an denen Sie gerade arbeiten. Sie sehen schnell, welche Aufgaben andere Arbeiten blockieren, so dass Sie sich zuerst darum kümmern und verhindern können, dass in der Pipeline Hindernisse entstehen.

Nein zu neuen Aufgaben, wenn Sie ausgelastet sind

Bei der Maximierung der Produktivität geht es nicht nur um den Einsatz von Projektmanagement-Tools. Es bedeutet auch, dass Sie wissen, wie Sie Nein sagen und Ihre Vorgesetzten wissen lassen können, wenn Sie an Ihrer Kapazitätsgrenze angelangt sind. Wenn Sie ständig zu jeder Anfrage Ja sagen, haben Sie weniger Zeit für sinnvolle Aufgaben, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. ⛔️

Mit der ClickUp-Zeitleistenansicht können Sie die Arbeitsbelastung Ihres Teams visuell vergleichen und die Entwicklung verfolgen

Wenn jemand Sie bittet, wichtige oder niedere Aufgaben zu erledigen, sagen Sie nein, wenn Sie keine Zeit haben. Schlagen Sie vor, den betreffenden Vorgang zu automatisieren oder einen Assistenten oder einen anderen Mitarbeiter einzusetzen, der mehr Kapazität für diese Aufgabe hat.

Begrenzen Sie Multitasking, um Ablenkungen zu vermeiden

Die Forschung zeigt, dass Multitasking tatsächlich zu einem langsameren Fortschritt führt da Sie Zeit verlieren, wenn Sie zwischen den Aufgaben wechseln. Außerdem besteht ein größeres Risiko, Fehler zu machen oder die Aufgabe nicht vollständig zu erledigen, da man abgelenkt ist. Bekannt als kontextwechsel -der Prozess des Hin- und Herwechselns zwischen nicht zusammenhängenden Aufgaben- diese Praxis kann die Produktivität beeinträchtigen und zu Projektproblemen führen. 🛠️

Mit ClickUp Home können Sie Ihre tägliche Arbeit, Ihre Erinnerungen und Ihre Kalendereinträge auf einen Blick überblicken und besser organisieren

Anstatt Multitasking zu betreiben, konzentrieren Sie sich auf eine bestimmte Aufgabe zur gleichen Zeit. Erstellen Sie einen Tagesplan mit einigen der wichtigsten Aufgaben, die Sie erledigen möchten. Teilen Sie die Arbeit dann auf und erledigen Sie eine Aufgabe nach der anderen. Vermeiden Sie die Versuchung, während der Arbeit zwischen den Aufgaben zu wechseln.

Blockieren Sie Zeit für intensive Arbeit

Eine der besten zeitmanagement-Fähigkeiten ist es, sich Zeit für intensive Arbeit zu nehmen. Auf diese Weise haben Sie eine bestimmte Anzahl von Stunden, in denen Sie sich ohne Ablenkung auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren können.

Verwenden Sie

Verwenden Sie

zeitsperrende Werkzeuge

um bestimmte Zeitabschnitte für bestimmte Aufgaben zu reservieren. Vielleicht sind es ein paar Stunden am Morgen, um Managementaufgaben zu erledigen, oder vielleicht mehrere Stunden am Nachmittag, um sich mit Produktentwicklung, Marketingkampagnen oder Vertriebsberichten zu beschäftigen. Wie auch immer die Arbeit aussieht, fassen Sie ähnliche Prozesse in einem Zeitfenster zusammen und konzentrieren Sie sich darauf, während des festgelegten Zeitraums nur an diesen Aufgaben zu arbeiten.

Steigern Sie Ihre Produktivität, wenn Sie mit ClickUp arbeiten

Als Geschäftsinhaber oder Angestellter ist die Entscheidung, wie viele Stunden Sie arbeiten sollten, der erste Schritt im Zeit- und Projektmanagement. Als nächstes sollten Sie sich darauf konzentrieren, die Zeit, die Sie mit der Arbeit verbringen, zu maximieren.

Letzten Endes ist es egal, wie viele Stunden Sie arbeiten. Das Wichtigste ist, gute Arbeit zu leisten und die Zeit, die Sie für Ihre Aufgaben aufwenden, zu maximieren.

