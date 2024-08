Wie man einen Job kündigt, ohne beruflich Brücken zu sprengen

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie haben ein attraktives Angebot von dem Unternehmen Ihrer Träume erhalten. Die E-Mail mit den Einzelheiten des Angebots frisst ein Loch in Ihren Posteingang. Wäre dies eine Filmszene, würden Sie dramatisch den ganzen Papierkram wegwerfen, auf Ihren Chef zugehen und erklären, dass Sie kündigen.

Aber dies ist keine Filmszene, sondern das wirkliche Leben, und ein Ausstieg aus dem Job muss nicht dramatisch sein.

Die Bewältigung von Karriereübergängen und das Wissen, wie man einen Job kündigt, ohne Brücken abzubrechen, sind entscheidend für die Wahrung Ihres beruflichen Ansehens. Wenn Sie in gutem Einvernehmen kündigen, können Sie sicher sein, dass Sie positive Referenzen vorweisen können, und Sie demonstrieren Professionalität.

Wir haben diesen Leitfaden erstellt, um Ihnen dabei zu helfen, einen Job mit Würde zu verlassen - ein Fahrplan für einen reibungslosen und mühelosen Wechsel.

Faktoren, die Sie bei der Kündigung Ihres Jobs beachten sollten

Ein attraktives Jobangebot, von dem Sie geträumt haben, wurde Ihnen angeboten, oder Sie stehen kurz vor dem Abschluss des Angebots. Unabhängig von der Situation sollten Sie mehrere Faktoren berücksichtigen, bevor Sie kündigen. Hier sind einige Faktoren, die Sie beachten sollten:

Zeitpunkt und Zeitraum der Kündigung

Überlegen Sie sich genau, wann Sie kündigen wollen. Sie wollen nicht mitten in einem wichtigen Projekt kündigen, von dem Sie wissen, dass Ihr derzeitiger Arbeitgeber keine andere Wahl hat. Sprechen Sie diskret mit Ihrem Chef, um zu verstehen, wie sich Ihr Ausscheiden auf laufende Projekte auswirken wird.

Halten Sie sich an die in Ihrem Arbeitsvertrag oder in den Unternehmensrichtlinien festgelegte Kündigungsfrist. Je nach Ihrer Rolle und Ihren Aufgaben müssen Sie bei manchen Stellen eine Kündigungsfrist von zwei Wochen einhalten, während Sie bei anderen Stellen frühzeitig vorgewarnt werden müssen, um einen geeigneten Ersatz zu finden.

Wissenstransfer und Übergabe

Wissenstransfer und nahtlose Übergabe sind der Schlüssel HR Ziele für einen reibungslosen Übergang. Arbeiten Sie eng mit Ihrem Team, Ihrem Vorgesetzten und der Personalabteilung zusammen, um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen, ohne dass es zu Unterbrechungen kommt oder Brücken abgebrochen werden. Sie wollen institutionelles Wissen hinterlassen, das Ihrem Nachfolger und Ihren ehemaligen Kollegen hilft.

Beginnen Sie damit, detaillierte Notizen zu allen wichtigen Prozessen, Kontakten, Projekten und anderen Details zu dokumentieren, um diejenigen, die in Ihre Fußstapfen treten, zu befähigen und zu unterstützen.

Ergänzen Sie diese Ressourcen mit persönlichen Einsichten, Best Practices, Beobachtungen und Anekdoten, um die Kontinuität des Geschäfts zu gewährleisten. Ein solcher Wissenstransfer, der auf Zusammenarbeit und Fachwissen aufbaut, wird Ihnen zu einem nahtlosen Ausstieg verhelfen.

Finanzielle Auswirkungen

Bevor Sie Ihre derzeitige Position aufgeben, sollten Sie die finanziellen Auswirkungen des Wechsels berechnen. Berücksichtigen Sie finanzielle Verpflichtungen, anstehende größere Ausgaben, Ersparnisse und andere Einkommenslücken während des Übergangszeitraums, insbesondere wenn Sie planen, vor dem Antritt der neuen Stelle ein kurzes Sabbatical zu nehmen. Berücksichtigen Sie alle indirekten oder mit dem Wechsel verbundenen Kosten, wie Umzug, tägliches Pendeln usw., um die finanziellen Auswirkungen zu vergleichen.

Finden Sie heraus, ob Sie eine Abfindung erhalten oder ob Sie Ihre bezahlte Freistellung in bar auszahlen lassen können. Diese umfassende Bewertung wird Ihnen helfen, Ihre finanzielle Stabilität und Ihren Lebensunterhalt zu sichern, bis Sie die neue Stelle gefunden haben und sich sicher fühlen, dass Sie sie auf Dauer ausüben können.

Vergünstigungen und andere Vorteile

Finanzielle Unabhängigkeit ist nicht nur eine Funktion des Gehalts, sondern auch der Vergünstigungen, Leistungen und Zulagen, die der aktuelle Arbeitgeber bietet.

Loggen Sie sich in die HR-Software und sehen Sie sich Leistungen wie Krankenversicherung, Aktienoptionen, Altersvorsorge usw. an. Machen Sie sich klar, wie sich diese Leistungen nach Ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen verändern und auf Ihren Lebensstil auswirken werden. Nicht greifbare Vorteile wie Remote-Arbeit oder bezahlte Freistellung sind ebenfalls einige Überlegungen, die Arbeitnehmer bei der Abwägung ihrer Optionen anstellen.

Rechtliche Verpflichtungen

Informieren Sie sich über die rechtlichen Verpflichtungen Ihres derzeitigen Arbeitsplatzes. Gehen Sie Ihren Arbeitsvertrag durch, um Klauseln zu finden, die sich auf geistiges Eigentum, Geheimhaltung, Wettbewerbsverbot, Vertraulichkeit und mehr beziehen.

Informieren Sie sich über diese Klauseln und stellen Sie sicher, dass Sie sie einhalten, um rechtliche Konsequenzen und Probleme bei Ihrer künftigen Beschäftigung zu vermeiden. Vermeiden Sie die Weitergabe sensibler Informationen über das Unternehmen oder seine Tätigkeiten, um Ihren beruflichen Ruf zu schützen.

Emotionale Auswirkungen

Das Verlassen eines Arbeitsplatzes kann eine emotionale Erfahrung sein - für Sie und Ihre Kollegen. Noch schwieriger ist es, wenn Sie enge Beziehungen zu Kollegen haben oder mehrere Jahre lang im selben Büro gearbeitet haben. Seien Sie sich der emotionalen Auswirkungen einer Kündigung bewusst und stellen Sie sich darauf ein, dass Sie bis zu Ihrem letzten Tag in Ihrer jetzigen Rolle eine Achterbahn der Gefühle durchleben.

Vielleicht freuen Sie sich über den Arbeitsplatzwechsel, denken nostalgisch an die Zeit, die Sie hier verbracht haben, fühlen sich schuldig, weil Sie Ihre Kollegen zurücklassen, oder sind einfach erleichtert, dass Sie eine dringend benötigte Pause bekommen.

Es ist normal, dass man sich bei einem Arbeitsplatzwechsel überfordert fühlt, und das bedeutet oft, dass man nicht in der Lage ist, auf seine geistige Gesundheit zu achten. Achten Sie in diesem Zeitraum besonders auf Ihre psychische Gesundheit. Erstellen Sie einen Plan für die psychische Gesundheit, um aktive Schritte zur Verbesserung Ihres Wohlbefindens zu unternehmen. Nutzen Sie ClickUp's Mental Health Action Plan vorlage, um Ihre Strategie für körperliches, emotionales und geistiges Wohlbefinden zu benutzerdefinieren.

Holen Sie sich bei Bedarf Unterstützung von Ihrer Familie, Ihren Freunden und sogar Ihren beruflichen Netzwerken, um eine positive Einstellung zu bewahren, während Sie das nächste Kapitel Ihrer Karriere in Angriff nehmen.

Beziehungen nach der Abreise

Pflegen Sie nach Ihrem Ausscheiden gute Beziehungen zu Ihren ehemaligen Kollegen, Managern und Vorgesetzten. Bleiben Sie über Plattformen wie LinkedIn in Kontakt mit ihnen. Pflegen Sie Ihre beruflichen Beziehungen, indem Sie Ihre früheren Mitarbeiter bei geselligen Zusammenkünften, Netzwerkveranstaltungen und anderen formellen Einstellungen kontaktieren. Wenn Sie dies erledigen, können Sie Ihr berufliches Netzwerk stärken und Ihre Chancen im Laufe Ihrer Karriere nutzen.

Einführung beim neuen Arbeitgeber

Wenn Ihr nächster Job bereits auf Sie wartet, müssen Sie sich auch auf den Einführungsprozess beim neuen Arbeitgeber vorbereiten. Machen Sie sich mit dem Unternehmen vertraut onboarding-Software , Unternehmensrichtlinien, Arbeitsplatzkultur und Erwartungen.

Gleichen Sie diese mit Ihrer Verfügbarkeit ab, um mit der Integration in den neuen Arbeitsplatz zu beginnen. Falls es zu Rückschlägen oder Verzögerungen kommt, sollten Sie die Probleme proaktiv mit Ihrem neuen Arbeitgeber besprechen, damit dieser auf dem Laufenden ist. Wenn Sie sich auf Ihre neue Position vorbereiten, zeigen Sie Verantwortung und Engagement und bauen gleichzeitig eine positive Beziehung auf.

Wie man einen Job kündigt, ohne Brücken zu brechen: Tipps für einen würdevollen Abgang

Wenn Sie herausgefunden haben, dass es richtig ist zu kündigen, ist es an der Zeit, den Stecker zu ziehen. Hier sind ein paar Tipps, wie Sie vermeiden können, dass Sie bei Ihrer Kündigung Brücken abbrechen:

Gestalten Sie ein professionelles Kündigungsschreiben

Sie wissen, dass Sie kündigen müssen, aber wie erledigen Sie das? Indem Sie einen formellen Brief schreiben, natürlich!

Das Verfassen eines professionellen Kündigungsschreibens erfordert Fingerspitzengefühl. Sie möchten Ihre Entscheidung, das Büro zu verlassen, mitteilen und gleichzeitig Ihre Dankbarkeit für die gemeinsam verbrachte Zeit zum Ausdruck bringen.

Achten Sie darauf, dass Ihr Kündigungsschreiben wichtige Details enthält, wie z. B. den Tag, an dem Sie Ihre Arbeit beenden wollen, die Gründe für Ihre Kündigung und die Unterstützung, die Sie für einen reibungslosen Übergang anbieten werden.

Ein gut geschriebenes Kündigungsschreiben bietet den respektvollen Abschluss, den Ihre berufliche Beziehung verdient. Wenn Schreiben nicht zu Ihren Stärken gehört, sollten Sie Folgendes in Erwägung ziehen ClickUp Gehirn um es mit professioneller Finesse zu erledigen.

Ausreichende Vorankündigung

Wir haben bereits erwähnt, wie wichtig es ist, während des Prozesses eine ausreichende Kündigungsfrist einzuhalten. Kommen Sie also Ihren Verpflichtungen nach, indem Sie eine ausreichende Kündigungsfrist einhalten, auch wenn der Arbeitsvertrag oder die Unternehmensrichtlinien dies nicht vorschreiben.

In der Regel ist eine Kündigungsfrist von zwei Wochen üblich. Je nach Rolle, Verantwortung, Branche und laufenden Projekten kann es jedoch sein, dass Sie diese Frist verlängern müssen. Bieten Sie Ihrem Arbeitgeber genügend Zeit, um Ihre Ablösung zu planen, Aufgaben zu übertragen, Verantwortlichkeiten zu delegieren und die Übergabe durchzuführen, und zeigen Sie dabei Professionalität und Rücksichtnahme.

Arbeiten Sie weiter hart und geben Sie Ihr Bestes

Arbeiten Sie weiter hart und geben Sie Ihr Bestes bis zum letzten Tag, um Integrität, Professionalität und Engagement bei der Arbeit zu bewahren. Die Erfüllung Ihrer Pflichten und Verantwortlichkeiten, das Meeting von Terminen und Ihr Beitrag zu den Aufwänden des Teams werden Ihr berufliches Image positiv beeinflussen. Ihr Chef oder Vorgesetzter wird Ihre Sorgfalt und Rücksichtnahme zu schätzen wissen, und die meisten Menschen werden von dem Beispiel, das Sie ihnen geben, begeistert sein.

Verbinden Sie lose Enden

sie und Ihr Nachfolger können mehrere Mitarbeiter in ClickUp sein, um die Kontinuität zu wahren

Schließen Sie offene Aufgaben oder Projekte ab, die Sie innerhalb der nächsten zwei Wochen erledigen können. ClickUp's feature zur Aufgabenverwaltung ist eine großartige Möglichkeit, anstehende Arbeiten zu organisieren, Prioritäten zu setzen und sie bis zu einem festgelegten Termin abzuschließen.

Wenn Sie nicht alle Arbeiten abschließen können, haben Sie zumindest eine geordnete Aufzeichnung der anstehenden Angelegenheiten, die Sie Ihrem Chef oder Nachfolger übergeben können. Sie können sogar einen zukunftsorientierten Fahrplan für alle laufenden Projekte erstellen, damit die Arbeit auch in Ihrer Abwesenheit nahtlos fortgesetzt werden kann, falls ein Nachfolger bis dahin nicht verfügbar ist.

Dokumentieren Sie die Schlüssel Ihrer Rolle

Die Dokumentation ist ein zentraler Bestandteil des Wissenstransfers und der Übergabe. Verwenden Sie tools wie ClickUp Dokumente um ein zentrales Repository aller geschäftskritischen Dokumente mit den Prozessen, Verfahren und Projektinformationen zu erstellen. Geben Sie diese Dokumente für Ihre Teamkollegen frei und fordern Sie sie auf, sie regelmäßig zu ändern oder zu aktualisieren.

Entwickeln Sie einen Leitfaden, der Ihre Verantwortlichkeiten, bewährte Methoden, Details zum Team und andere relevante Informationen enthält, um Ihren Nachfolger zu unterstützen, zu befähigen und zu befähigen.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um diese detaillierte Dokumentation zu erstellen, die als unschätzbare Ressource dient und auch nach Ihrem Ausscheiden weiterhin zum Erfolg des Unternehmens beiträgt!

Verfolgen Sie einen Plan für das Veränderungsmanagement

mit Funktionen wie der Umplanung von Abhängigkeiten können Sie ClickUp nutzen, um die Auswirkungen zu visualisieren

Ihr Austritt ist eine organisatorische Veränderung. In Ihrem Unternehmen gibt es wahrscheinlich einen Plan für das Änderungsmanagement, der in Kraft tritt, sobald Sie Ihre Kündigung einreichen. Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten und das Team der Personalabteilung, um zu erfahren, wie Sie aktiv am Änderungsmanagement teilnehmen und dazu beitragen können.

Befolgen Sie alle festgelegten Verfahren für die Mitteilung Ihres Ausscheidens, die Übertragung von Verantwortlichkeiten und die Ausgliederung aus dem Unternehmen. Die Einhaltung eines solchen strukturierten Prozesses sorgt für Konsistenz und Kontinuität in den Abläufen und minimiert Unterbrechungen für die Stabilität der Organisation.

Bitten Sie schließlich an Ihrem letzten Arbeitstag Ihren Vertreter der Personalabteilung, Ihren Namen aus der software zur Mitarbeiterverwaltung um den Vorgang abzuschließen.

Für den Fall, dass Ihr Unternehmen keine Richtlinie für die Verwaltung von Änderungen hat, haben wir ein paar pläne für das Änderungsmanagement , checklisten und vorlagen auf ClickUp, die Sie übernehmen und befolgen können, damit Sie Ihren Teil dazu beitragen können.

Dankbarkeit ausdrücken

Nehmen Sie sich die Zeit, Ihrem Chef, Ihren Kollegen, Mentoren, Managern, Vorgesetzten und Mitgliedern Ihres Teams dafür zu danken, dass sie Ihnen eine unvergessliche Zeit beschert haben. Ganz gleich, ob sie Ihnen in schwierigen Zeiten mit Rat und Tat zur Seite standen oder Ihre Erfolge und Meilensteine gefeiert haben, lassen Sie sie wissen, wie sie Ihnen den Arbeitsplatz verschönert haben.

Erinnern Sie sich an persönliche Anekdoten und erwähnen Sie Geschichten, in denen andere für Sie da waren, um sie wissen zu lassen, wie sie Ihr Leben berührt haben. Drücken Sie Ihre Dankbarkeit für die verschiedenen Möglichkeiten, praktischen Erfahrungen und Erfahrungen aus, die Sie durch die Organisation gewonnen haben.

Wertschätzung und Dankbarkeit sind ein Zeichen von Bescheidenheit und Wohlwollen - Eigenschaften, mit denen Sie in Verbindung gebracht werden wollen, wenn Sie gehen.

Sein Sie ehrlich in Ihrem Abschiedsgespräch

Es kann sein, dass Sie vor Ihrem Ausscheiden an einem Austrittsgespräch teilnehmen müssen. Wir empfehlen Ihnen, bei diesem Ausstiegsgespräch absolut ehrlich zu sein, damit Sie einen ausgewogenen Einblick in Ihre Verbesserungsmöglichkeiten geben können. Sprechen Sie über die positiven Aspekte, Chancen und Höhepunkte Ihrer Karriere bei Ihrem jetzigen Unternehmen, und gehen Sie dann zu den Herausforderungen, mit denen Sie konfrontiert waren, zu möglichen Lücken, ungenutzten Ressourcen und nicht ausgeschöpftem Potenzial über.

Konzentrieren Sie sich auf Kommentare zu den Prozessen, der Kultur oder den Richtlinien des Unternehmens, anstatt Missstände oder persönliche Angelegenheiten anzusprechen. Überprüfen Sie einige vorlagen für Austrittsgespräche um sich gut auf das Gespräch vorzubereiten und eine Spur positiver Veränderungen zu hinterlassen.

Verbindungen aufrechterhalten

Bleiben Sie in Kontakt mit Ihrem ehemaligen Chef, Ihren Kollegen und Vorgesetzten. Ob bei Veranstaltungen, gelegentlichen Meetings oder beim Austausch von Nachrichten über LinkedIn - zeigen Sie sich, damit Sie nicht aus den Augen und aus dem Sinn sind.

Der Aufbau und die Pflege eines soliden beruflichen Netzwerks erfordert Zeit und Aufwand. Es kann sich jedoch als vorteilhaft erweisen, wenn sich Ihnen Gelegenheiten wie Empfehlungen und Kooperationen bieten!

Einen Job verlassen: Was sagen Internetforen dazu?

Einen Job zu verlassen ist nicht einfach - und die verschiedenen Diskussionen zu diesem Thema sind ein Beweis für diese Aussage. Wir haben uns an verschiedene Internetforen gewandt, von Reddit bis Quora, um Erkenntnisse darüber zu sammeln, wie man am besten kündigt. Hier ist eine kurze Übersicht über das, was wir herausgefunden haben (abgesehen von dem, was bereits oben diskutiert wurde):

Setzen Sie die Kündigung eines Jobs nicht mit einer Selbstkündigung gleich. Lassen Sie die Schuldgefühle los und konzentrieren Sie sich auf den Aufbau von Kapazitäten oder die Verbesserung Ihrer Kernkompetenzen

Das Leben ist kurz. Machen Sie es angenehmer, indem Sie den Job kündigen, den Sie bereits gekündigt haben

Führen Sie Buch über Ihre formelle Kündigung (CC oder BCC an Ihre persönliche E-Mail) und über die Rückgabe aller vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Dinge (machen Sie ein Foto von Schlüsseln, ID, Geräten, Anmeldedaten - von allem, was Sie übergeben)

Lassen Sie sich von Ihrem derzeitigen Büro nicht zum Bleiben überreden, es sei denn, sie machen Ihnen ein Gegenangebot, das die neue Rolle übertrifft, und sind bereit, Ihnen dies schriftlich zu geben

Informieren Sie immer zuerst Ihren Chef, dann die Personalabteilung und schließlich Ihre engen Kollegen

Ihre Gesundheit sollte immer Vorrang vor Ihrem Job haben

Lassen Sie nicht zu, dass Unternehmen Ihnen ein schlechtes Gewissen machen, weil sie keinen Ersatz für Sie haben, vor allem nicht, wenn Sie rechtzeitig gekündigt haben. Das ist schlechtes Management seitens des Unternehmens und nicht Ihre Verantwortung

Vermeiden Sie es, Ihr früheres Unternehmen, Ihre Vorgesetzten oder Ihre Kollegen schlecht zu machen. Sie wissen nie, mit wem Sie am Ende zusammenarbeiten werden

Erledigen Sie in den letzten Wochen Ihrer Tätigkeit genauso viel Arbeit wie in den ersten Wochen

Respektieren Sie keinen Job, der Sie nicht respektiert

Wenn Sie ein Unternehmen unter schlechten Bedingungen verlassen haben, vermeiden Sie es, dessen Empfehlung bei künftigen Bewerbungen freizugeben

Am wichtigsten ist, dass alle Quellen übereinstimmend sagen, dass Sie, sofern Ihr Arbeitgeber Sie nicht schlecht behandelt oder sich unethisch oder zwielichtig verhält, immer den guten Weg wählen und im Guten gehen sollten. Wenn Sie Ihre Brücken nicht abbrechen, eröffnen sich Ihnen bessere Zukunftsperspektiven oder Sie können sich ein Polster schaffen, falls Sie jemals wieder zurückfallen wollen.

Mit Herausforderungen umgehen, wenn man einen Job verlässt, ohne Brücken zu brechen

Im Folgenden finden Sie einige Herausforderungen, mit denen Sie möglicherweise konfrontiert werden, und wie Sie verhindern können, dass diese einen negativen Einfluss auf Ihr Ausscheiden haben:

Emotionale Anhänge

Die Kündigung eines Arbeitsplatzes, an dem Sie eine enge Beziehung zu Ihren Kollegen pflegen oder lange Zeit gearbeitet haben, ist eine emotionale Herausforderung. Vielleicht zweifeln Sie Ihre Entscheidung an und fühlen sich wie ein Enttäuschter, weil Sie das Schiff verlassen haben.

Um dieses Problem zu bewältigen, sollten Sie daran denken, dass Menschen ein Unternehmen ausmachen. Jedes Büro, egal wie groß oder klein, kann auch nach Ihrem Ausscheiden weiter funktionieren.

Alle Mitarbeiter sind austauschbar; was zählt, sind die Freunde, die Sie auf Ihrem Weg gewonnen haben. Sie können auch nach Ihrem Ausscheiden noch mit ihnen in Kontakt bleiben und sinnvolle Beziehungen pflegen.

Ressentiments

Wenn Sie Ihren Entschluss, das Unternehmen zu verlassen, mitgeteilt haben, kann es sein, dass Ihr Chef oder Vorgesetzter (und sogar Ihre Kollegen) Ihnen diesen Schritt übel nehmen. Das kann daran liegen, dass sie sich in hohem Maße auf Ihren Beitrag verlassen, oder sie nehmen es persönlich als Versagen ihrer Kapazität als Führungskraft. Manche sind vielleicht einfach nur verbittert darüber, dass Sie eine bessere Chance bekommen haben.

In jedem Fall können Sie solchen Ressentiments vorbeugen, indem Sie klar und offen kommunizieren, warum Sie gehen möchten. Erläutern Sie, wie Ihre Kündigung Ihre Aussichten verbessern wird oder warum Sie eine Pause brauchen.

Räumen Sie eventuelle Missverständnisse aus und bekräftigen Sie Ihr Engagement für einen nahtlosen Übergang. Bringen Sie Ihre Dankbarkeit zum Ausdruck und geben Sie die positiven Aspekte der gemeinsamen Arbeit frei, damit man Sie gehen lässt.

Zurückschieben

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass Ihre Kündigung auf Ablehnung stößt. Es kann sein, dass Ihr Chef die Kündigung nicht von Anfang an akzeptiert oder versucht, mit Ihnen zu verhandeln, indem er Ihnen Gegenangebote macht. Diese Taktik kann besonders unangenehm sein, wenn Sie ohnehin nicht wissen, ob Sie kündigen sollen.

Schicken Sie deshalb eine formelle E-Mail oder ein formelles Kündigungsschreiben, in dem Sie Ihre Kündigungsabsicht mitteilen und das Datum nennen, an dem die Kündigung wirksam wird. Wenn Sie sich entschieden haben, gehen Sie nicht auf Einzelheiten ein und diskutieren Sie nicht über Ihr Ausscheiden, sondern bleiben Sie höflich, aber bestimmt, während Sie mitteilen, dass Sie gehen. Wenn Sie sich entscheiden, ein Gegenangebot anzunehmen, ist es wichtig, dass Sie die Vereinbarung schriftlich festhalten.

Angst

Zu kündigen ist eine beängstigende Aussicht. Vielleicht haben Sie Angst, diese Entscheidung mitzuteilen oder Ihre Kündigung einzureichen. Wenn Sie diese angstauslösenden Szenarien durchspielen, kann das Ihre Position weiter gefährden und dazu führen, dass Sie Ihrem jetzigen Arbeitgeber am liebsten aus dem Weg gehen und nie wieder auftauchen würden.

Um diese Angst zu überwinden, sollten Sie Ihre Kündigung schriftlich einreichen. Ein formelles Kündigungsschreiben wirkt viel professioneller und macht Ihren Abgang freundschaftlich.

Unterbrechung

Ihr Ausscheiden kann die Dynamik im Team stören, insbesondere wenn Sie eine Führungsrolle innehaben. Eine solche Auswirkung kann auch dazu führen, dass Unternehmen zögern, Sie zu entlassen, was Ihren Weggang erschwert.

Entschärfen Sie dieses Problem durch einen effektiven Wissenstransfer. Halten Sie sich an einen strukturierten Plan für das Veränderungsmanagement und dokumentieren Sie Ihr gesamtes institutionelles Wissen, um den Übergang proaktiv zu unterstützen. Bieten Sie proaktiv Support an, um eventuelle Ängste vor Unterbrechungen zu zerstreuen. Motivieren Sie Ihr Team, auch in Ihrer Abwesenheit weiterzumachen, und machen Sie ihm Mut.

Abschied nehmen muss nicht schwer sein mit ClickUp

Einen Job respektvoll und professionell zu verlassen, ist eine Kunst - die mit Tools wie ClickUp nicht schwer zu erlernen oder auszuführen ist. Um einen Job unter guten Bedingungen zu verlassen, muss man bis zum letzten Tag zuverlässig bleiben und alle seine Pflichten erfüllen.

Erstellen Sie eine Liste von Aufgaben in ClickUp und delegieren Sie diese an Ihre Nachfolger, um Ihre Aufgaben vom ersten Tag an effektiv zu verwalten. Ebenso ist ClickUp Docs ein Hub für Wissen und Ressourcen.

Nutzen Sie es, um Wikis zu erstellen und Dokumente für die Übernahme der Verantwortung in der neuen Position zu organisieren. Nutzen Sie ClickUp für die Zusammenarbeit und Kommunikation mit Ihrem Chef, Ihren Kollegen und Vorgesetzten, um während des Übergangs ständig in Kontakt zu bleiben. Schließlich sollten Sie einen logischen und strukturierten Plan für das Veränderungsmanagement aufstellen, um das Offboarding der Mitarbeiter zu erleichtern.

Alles in allem kann ClickUp Ihnen helfen, zahlreiche Aspekte des Ausstiegsprozesses zu bewältigen. Anmeldung bei ClickUp kostenlos an und probieren Sie die tollen Features aus!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Wie erledige ich meinen Job, ohne eine Brücke zu verbrennen?

Um zu kündigen, ohne Brücken zu bauen, sind die folgenden Schlüssel-Schritte erforderlich:

Einreichen einer formellen Kündigung mit ausreichender Kündigungsfrist (mindestens zwei Wochen) Kooperieren Sie während des Zeitraums des Übergangs, indem Sie Wissen dokumentieren, Erkenntnisse freigeben und vieles mehr Bleiben Sie engagiert und liefern Sie bis zu Ihrem letzten Tag Wertvolles Nehmen Sie an Austrittsgesprächen teil und geben Sie ehrliches und objektives Feedback Danken Sie Ihren Vorgesetzten, Mitarbeitern und Mentoren und bleiben Sie auch nach Ihrem Ausscheiden in Kontakt

2. Wie erledige ich eine Kündigung, ohne Brücken abzubrechen?

Eine professionelle Kündigung ist an den Manager oder Vorgesetzten gerichtet und teilt in der Regel Ihre Absicht, zu kündigen, zusammen mit dem letzten Arbeitstag mit. Sie können auch Ihre Dankbarkeit für die Möglichkeiten und Erfahrungen in Ihrem jetzigen Unternehmen zum Ausdruck bringen und darlegen, wie Sie eine reibungslose Übergabe planen.

3. Sollte ich meine Stelle kündigen, bevor ich eine neue finde?

Im Allgemeinen ist es ratsam, zu kündigen, nachdem Sie ein anderes Stellenangebot erhalten haben. Eine Kündigung ohne Backup kann ein finanzielles Risiko darstellen und Ihre Verhandlungsposition beeinträchtigen. Wenn Ihr derzeitiger Arbeitsplatz jedoch Ihr körperliches oder geistiges Wohlbefinden und Ihre Gesundheit dramatisch beeinträchtigt oder Sie eine Kehrtwende in Ihrer beruflichen Laufbahn planen, können Sie kündigen, bevor Sie sich nach einer anderen Stelle umsehen.