Top 10 kostenlose Vorlagen für Kündigungsgespräche & Fragen für HR-Teams

Haben Sie bemerkt, dass Mitarbeiter Ihr Unternehmen ohne große Erklärung verlassen? Vielleicht stellen Sie ihnen nicht die richtigen Fragen.

Der Chat zwischen einem Arbeitgeber und einem Mitarbeiter beim Austritt könnte nützlicher sein, als Sie denken. Und genau deshalb sollten Sie Entlassungsgespräche ernst nehmen.

Sie sind Ihre Chance, in das Arbeitsleben der ausscheidenden Mitarbeiter einzutauchen, zu verstehen, warum sie gehen, und ihre wertvollen Vorschläge zu sammeln, um Ihr Unternehmen zu einem besseren Arbeitsplatz zu machen.

Anhand dieses Feedbacks können Sie sinnvolle Änderungen vornehmen, um Ihre Mitarbeiter zu halten und Ihre Arbeitgebermarke zu verbessern, um neue Talente anzuziehen.

Wir haben eine Liste von Vorlagen für Austrittsgespräche zusammengestellt, die Ihnen bei der Durchführung von aufschlussreichen Austrittsgesprächen helfen werden.

Was macht eine gute Vorlage für ein Austrittsgespräch aus?

Eine Vorlage für ein Austrittsgespräch ist ein vorgefertigtes Dokument, das als Leitfaden für die Unterhaltung während des letzten Gesprächs eines Mitarbeiters vor seinem Ausscheiden aus einem Unternehmen dient.

Betrachten Sie es als eine Brücke zwischen der Vergangenheit eines Mitarbeiters und der Zukunft des Unternehmens. Es ist die Einstellung eines gemütlichen Chats zum ehrlichen Freigeben von Erkenntnissen für diejenigen, die bleiben.

Es umfasst in der Regel offene und geschlossene Fragen, die in verschiedene Kategorien eingeteilt sind, um ein umfassendes Feedback über die Erfahrungen des Mitarbeiters zu erhalten.

Hier ist ein kurzer Leitfaden für die Personalabteilung zur Durchführung eines guten Austrittsgesprächs:

Kategorisieren: Gruppieren Sie Fragen wie Arbeitsklima, Kultur und Gründe für das Ausscheiden Ermutigen Sie zu Geschichten: Verwenden Sie "Warum" oder "Erzähl mir mehr über", um tiefer einzutauchen Diversifizieren Sie Fragen: Mischen Sie direkte, indirekte und handlungsorientierte Abfragen, um vielfältige Einblicke zu erhalten Personalisieren: Fragen einbeziehen, die auf bestimmte Rollen oder Abteilungen zugeschnitten sind Vertraulichkeit wahren: Anonymität gewährleisten und ehrliche Antworten fördern Stellen Sie Bewertungsskalen zur Verfügung: Verwenden Sie Skalen für bestimmte Aspekte wie Zufriedenheit oder die Wahrscheinlichkeit, das Unternehmen weiterzuempfehlen Bieten Sie Space für Extras: Lassen Sie Raum für abschließende Gedanken oder Bedenken Machen Sie es für alle zugänglich: Bieten Sie eine digitale und eine gedruckte Version an, um den verschiedenen Vorlieben gerecht zu werden

Denken Sie daran, dass eine gute Vorlage ein Ausgangspunkt ist, kein Skript. Wenn Sie sie an jeden Mitarbeiter anpassen und aktiv zuhören, können Sie den wahren Wert des Austrittsgesprächs freisetzen.

10 Vorlagen für Kündigungsgespräche

Sie wissen nicht, wo Sie mit Ihren Austrittsgesprächen anfangen sollen?

Wir haben eine einfache Lösung: anpassbare Vorlagen für Austrittsgespräche. Diese Vorlagen eignen sich für verschiedene Branchen und helfen Ihnen, die gewünschten Antworten von Mitarbeitern zu erhalten, die Ihr Unternehmen verlassen.

Sie helfen Ihnen auch, den ersten Schritt zu tun, um Ihr Unternehmen in ein florierendes Arbeitsumfeld zu verwandeln, das die besten Talente bindet.

Stöbern Sie! 👀

1. Entlassungsgespräch Formular Vorlage by Template.net

über Vorlage.net Suchen Sie nach einer einfachen, effektiven Vorlage für Entlassungsgespräche, die zu fast jeder Abteilung oder Branche passt? Das ist es, wonach Sie gesucht haben!

Erhalten Sie verwertbare Erkenntnisse über die Gründe für das Ausscheiden von Mitarbeitern, mit praktischen Ankreuzfeldern und offenen Kommentarbereichen.

Die Mitarbeiter können Bewertungen von der höchsten bis zur niedrigsten Stufe für Parameter abgeben, die die Mitarbeiterzufriedenheit definieren, wie z. B. erhaltene Leistungen, Nutzung von Fähigkeiten, allgemeine Arbeitszufriedenheit, Arbeitsumgebung und mehr. Passen Sie die Vorlage an Ihre spezifischen Bedürfnisse an, indem Sie relevante Faktoren hinzufügen oder entfernen.

Nehmen Sie einen Stift zur Hand oder arbeiten Sie digital! Wählen Sie zwischen Word, Google Tabellen, Photoshop und anderen Formaten, um Austrittsinterviews nach Ihren Vorstellungen durchzuführen.

2. Entlassungsgespräch PDF Vorlage von Volunteering Resource Hub

über Volunteering Resource Hub

Freiwillige in Ihrer Organisation sind nicht verpflichtet, an einem Abschlussgespräch teilzunehmen, aber es ist immer gut, ihnen für ihre Zeit zu danken und sie zu fragen, ob sie bereit sind, Ihnen ein solches zu gewähren.

Diese kostenlose, anpassbare Vorlage mit spannenden Fragen kann Ihnen dabei helfen, wertvolle Erkenntnisse über die Gründe für das Ausscheiden von Freiwilligen, die Unterstützung durch Ihre Organisation, etwaige Hindernisse, mit denen sie während ihrer Freiwilligentätigkeit konfrontiert waren, und die Frage, ob sie mit Ihnen in Kontakt bleiben möchten, zu gewinnen.

Diese Vorlage kann Ihnen dabei helfen, ein besseres Freiwilligenprogramm für zukünftige Talente zu entwickeln, und die Freiwilligen selbst fühlen sich wertgeschätzt und angehört, was zu Empfehlungen, besserem Wohlwollen und zukünftiger Unterstützung führt.

3. Entlassungsgespräch für Bauarbeiter Vorlage by Template.net

über Vorlage.net Bauunternehmen haben häufig mit einer hohen Mitarbeiterfluktuation zu kämpfen, weshalb es wichtig ist, die Gründe für das Ausscheiden von Mitarbeitern zu verstehen.

Diese Vorlage ist ein hervorragender Ausgangspunkt für jedes Bauunternehmen. Sie ist sehr einsteigerfreundlich für die Durchführung von Austrittsgesprächen, da sie wesentliche Faktoren wie Vergütungsleistungen, Work-Life-Balance, Arbeitsumfeld, Sicherheit und Wohlbefinden, Schulung und Entwicklung anspricht.

Diese Vorlage wurde von Experten für das Baugeschäft geschrieben und gestaltet und entspricht den Standardvorgaben für Bauunternehmen. Sie kann für jeden Mitarbeiter benutzerdefiniert werden. Sie können sie mit Ihrem Branding versehen, um ihr eine persönliche Note zu verleihen.

4. Leitfaden für Entlassungsgespräche von People Managing People

über Menschen Menschen verwalten Die Durchführung effektiver Entlassungsgespräche kann für Ihr Team der Personalabteilung von entscheidender Bedeutung sein. Dieser Leitfaden liefert Schlüssel für die Formulierung gut strukturierter Fragen, die auf verschiedene Aspekte der Erfahrungen des Mitarbeiters eingehen.

Auf diesen Seiten finden Sie anpassbare Musterfragen für jedes ausscheidende Mitglied Ihres Teams. Zu den Schlüsselkategorien gehören die Gründe für den Austritt sowie rollenspezifische, führungsspezifische und teamspezifische Fragen. Außerdem gibt es Fragen zur Entwicklung, zur Integration und Vielfalt sowie zur Organisation.

Indem Sie sich auf diese Schlüsselbereiche konzentrieren, führen Sie nicht nur ein Vorstellungsgespräch, sondern nehmen an einer sinnvollen Unterhaltung teil, die Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigt und positive Veränderungen in Ihrem Unternehmen anregt - für aktuelle und zukünftige Mitarbeiter.

Um die kostenlose Vorlage herunterzuladen, müssen Sie sich bei People Managing People anmelden.

5. HR Vorlage für Austrittsgespräch von Breathe HR

über HR atmen Diese Vorlage enthält eine Reihe von Fragen, die Sie Ihren Mitarbeitern stellen können, z. B. "Was waren Ihre Gründe für das Ausscheiden?", "Was hat Ihnen an Ihrer Arbeit am besten gefallen?" "Was hätten wir erledigen können, um Sie zu halten?" und "Wenn Sie für eine andere Rolle gehen, was hat Sie an dieser Position gereizt?"

Durch diese Fragen erhalten Sie wertvolle Erkenntnisse darüber, was Ihre Mitarbeiter denken und fühlen und wie ihre Einstellung ihre Karriereentscheidungen beeinflusst. Diese Informationen können Sie dann nutzen, um Änderungen vorzunehmen, die zur Verbesserung der Kultur in Ihrem Unternehmen beitragen.

Wenn Sie eine Vorlage für Ihre Austrittsgespräche suchen, ist die Vorlage in diesem Artikel ein guter Anfang. Sie können die Vorlage jedoch auch benutzerdefiniert an die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen.

6. Entlassungsgespräch Formular Vorlage by Best Templates

über Beste Vorlagen Wenn Sie Entlassungsgespräche abteilungsübergreifend in Ihrem Unternehmen rationalisieren möchten, sind Formulare für Entlassungsgespräche genau das Richtige für Ihr HR-Team.

Leicht anzukreuzende Kästchen, zusätzliche Kommentarabschnitte, die die Mitarbeiter dazu auffordern, ihre Meinung zu äußern, eine Bewertungsskala, um zu messen, was die Mitarbeiter über das Unternehmen denken, und die Ja- oder Nein-Fragen halten das Gespräch kurz und aufschlussreich.

Während der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, ist er bereits auf die nächste Chance eingestellt, muss sich im aktuellen Unternehmen verabschieden und sich mit dem Ausfüllen von Papieren herumschlagen.

Dieses einfache Format für Austrittsgespräche ist nicht nur schnell und einfach für alle umzusetzen, sondern lässt sich auch leicht in verschiedenen funktionalen Teams standardisieren.

Sie ist als einzelne Vorlage oder im Rahmen eines Abonnements erhältlich, um Zugang zu einer umfangreichen Sammlung zu erhalten, die für praktisch jedes Szenario geeignet ist.

Diese vollständig anpassbare Vorlage wurde für das Freigeben auf allen digitalen Plattformen entwickelt und ist auch mit universellen Dokumentenlesern kompatibel.

7. Word Entlassungsgespräch Vorlage by Legal Templates

über Rechtliche Vorlagen Alle Entlassungsgespräche sind wichtig, unabhängig davon, ob ein Mitarbeiter einvernehmlich ausscheidet oder nicht. Der Grund dafür ist, dass solche Gespräche nicht unter dem direkten Befehl des Mitarbeiters stattfinden. So kann der Mitarbeiter möglicherweise eine neue Sichtweise auf die oberste Führungsebene einbringen, die er vielleicht übersehen hat.

Diese Vorlage für ein Austrittsgespräch von Legal Templates enthält alle wichtigen Fragen zu den "Faktoren, die zu der Entscheidung des Mitarbeiters, das Unternehmen zu verlassen, beigetragen haben", "was den Mitarbeiter an seiner Rolle am meisten befriedigt hat", "was ihn an dieser Rolle am wenigsten befriedigt hat", "ob die Aufgaben mit den Erwartungen des Mitarbeiters übereinstimmen" und "was der Mitarbeiter zur Verbesserung des Unternehmens vorschlägt"

Diese Vorlage, die kostenlos heruntergeladen werden kann und leicht anpassbar ist, bietet auch eine zusätzliche Seite über das Firmeneigentum, das der ausscheidende Mitarbeiter der Personalabteilung vorlegen muss, so dass diese einen Überblick über die zurückgegebenen oder noch zurückzugebenden Elemente erhält.

8. Entlassungsgespräch Fragen Vorlage by Paycor

über Paycor HR Teams, die so viel Aufwand in den Offboarding-Prozess stecken, wie sie ihn beim Onboarding erledigen, sind selten. Aber dank ihres Engagements und ihrer Aufrichtigkeit gelingt es ihnen oft, ihre betrieblichen Abläufe zum Besseren zu verändern.

Diese kostenlos herunterzuladende Vorlage eignet sich hervorragend als Ausgangspunkt für ein ausführliches Austrittsgespräch, bei dem jede Frage den Mitarbeiter dazu auffordert, aus seiner authentischen Erfahrung heraus zu antworten. Bei einigen Fragen gibt es mehrere Optionen und ein zusätzliches Kommentarfeld, um die Antwort zu erläutern.

Die Daten, die Sie mit dieser Vorlage für das Austrittsgespräch erhalten, sollten angemessen ausgewertet werden. Nutzen Sie sie, um kritische Themen zu ermitteln, Elemente für Maßnahmen zu erstellen und diese umzusetzen, um rechtliche Probleme und PR-Desaster zu vermeiden oder eine toxische Arbeitskultur zu erkennen, die dem Ruf Ihres Unternehmens schaden kann.

9. Entlassungsgespräch Formular Vorlage by CaseIQ

über Fall IQ Mit bearbeitbaren Abschnitten und Beispieltexten hilft Ihnen diese kostenlos herunterzuladende Vorlage für ein Austrittsgespräch dabei, die offboarding-Prozess !

Das Feedback der Mitarbeiter, das Sie erhalten, kann dazu genutzt werden, die Unternehmenskultur zu verbessern, Bereiche zu identifizieren, in denen sich das Unternehmen verbessern kann, und Änderungen vorzunehmen, um Mitarbeiter zu binden, und deckt alle wichtigen Fragen des Austrittsgesprächs ab.

Nehmen wir an, ein Mitarbeiter äußert sich im Kündigungsgespräch darüber, dass er nicht genügend Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung erhält. Das Unternehmen kann seine Schulungs- und Entwicklungsprogramme auf der Grundlage dieser Bemerkung ändern.

In ähnlicher Weise können Sie Fragen für verschiedene Abteilungen benutzerdefinieren, in denen Managementschulungen durchgeführt wurden.

10. Entlassungsgespräch Format Vorlage by Startup HR Toolkit

über Startup HR Toolkit Obwohl sie für Unternehmen jeder Größe von Vorteil sind, sind Austrittsgespräche für Startups aufgrund ihrer Dynamik, ihrer begrenzten Ressourcen und ihrer Ausrichtung auf Wachstum und Kultur besonders wichtig.

Durch das aktive Sammeln und Analysieren von wertvollem Feedback aus Austrittsgesprächen können sich Startups einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, die Mitarbeitererfahrung verbessern und eine florierende Unternehmenskultur aufbauen.

Diese kostenlose Vorlage lässt sich leicht benutzerdefinieren, freigeben und anpassen, da sie alle notwendigen Fragen enthält, um herauszufinden, warum die Person das Unternehmen verlässt, wie zufrieden sie mit ihrer Rolle war und was sie über die Work-Life-Balance und die Vorteile des Unternehmens denkt.

Austrittsgespräche schaffen eine Feedback-Schleife, die es Ihrem HR-Team ermöglicht, die Wirksamkeit von Änderungen zu bewerten, die auf der Grundlage des Feedbacks früherer Mitarbeiter umgesetzt wurden. Dieser kontinuierliche Lern- und Verbesserungszyklus ermöglicht es Ihrem Unternehmen, sich weiterzuentwickeln und besser anzupassen.

Die Verwaltung von HR-Prozessen kann sich wie das Jonglieren mit vielen Aufgaben anfühlen! Zwischen Dokumentenchaos, sich wiederholender administrativer Arbeit und der Notwendigkeit, datengestützte Entscheidungen zu treffen, haben HR-Teams oft Mühe, ihre Wirkung zu optimieren.

A system zur Verwaltung der Humanressourcen würde die meisten dieser Aufgaben für Sie vereinfachen.

Hier kommt ClickUp ins Spiel eine leistungsstarke Software für das Projektmanagement die Dokumentenmanagement, KI-Tools und vorgefertigte HR-Vorlagen nahtlos integriert, um Ihren Workflow zu rationalisieren, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und Ihre Mitarbeitererfahrung zu verbessern.

Verwalten Sie alle HR-Prozesse auf einer einzigen Plattform mit dem HR Management tool von ClickUp

Verwenden Sie Die HR-Management-Plattform von ClickUp um die Einstellung und das Onboarding zu verwalten. Abgesehen davon, dass sie eine großartige recruitment tool für die Bearbeitung von Bewerbungen und die Kontaktaufnahme, es hilft auch bei der Einbindung und Information der Mitarbeiter.

Erstellen Sie ansprechende ClickUp Dokumente, Wikis und mehr - und verbinden Sie sie mit Workflows, um Ideen mit Ihrem Team umzusetzen ClickUp Dokumente wird zum digitalen Aktenschrank für Ihr HR Team. Speichern Sie Mitarbeiterakten, Handbücher, Richtlinien und vieles mehr an einem sicheren, zugänglichen Speicherort.

Mit Docs können Sie alles gemeinsam bearbeiten, von einer neuen Richtlinie für Mitarbeitergeräte bis hin zu einem Schulungsprogramm für die Sicherheit. Mit der gemeinsamen Live-Bearbeitung können Sie und Ihr Team Aktualisierungen in Echtzeit vornehmen, eine Versionskontrolle einführen und Kommentare zuweisen und lösen, um auf der gleichen Seite zu bleiben.

Sie können auch benutzerdefinierte Vorlagen für Einführungspakete, Angebotsschreiben und Richtlinienaktualisierungen erstellen, um Konsistenz zu gewährleisten und Zeit zu sparen.

Wenn Sie Docs mit der KI-gestützten Suche von ClickUp kombinieren, die Kontext und Schlüsselwörter versteht, erhalten Sie alle benötigten Informationen direkt auf Knopfdruck.

Verwenden Sie ClickUp AI zum Bearbeiten, Zusammenfassen, Vereinfachen oder Paraphrasieren von Onboarding- und Offboarding-Materialien für Mitarbeiter

Mit ClickUp's KI-Tools können Sie intelligente Erkenntnisse gewinnen und Ihre HR-Strategie entsprechend optimieren. Analysieren Sie Mitarbeiterdaten, um Trends und Muster bei Fluktuation, Engagement und Leistung zu erkennen. Fordern Sie KI auf, Fragen und sogar Vorlagen für Austrittsgespräche zu erstellen und diese in Sekunden zu bearbeiten.

Sie können auch Onboarding-Pläne auf der Grundlage der Rollen und Fähigkeiten der Mitarbeiter personalisieren und so das Engagement und die Mitarbeiterbindung verbessern. Generieren Sie Texte für Umfragen und analysieren Sie Stimmungen, um die Gefühle der Mitarbeiter und verbesserungswürdige Bereiche zu verstehen. ClickUp's HR Vorlagen machen Ihre tägliche Routine zu einer gut einstudierten Performance. Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen für die Einstellung, das Onboarding, die Leistungsbeurteilung und die Kündigung und sorgen Sie so für Effizienz und Konsistenz.

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für den 30-60-90-Tage-Plan, um Ihre neuen Mitarbeiter bei den erforderlichen Onboarding-Aufgaben zu unterstützen und sie schnell auf den neuesten Stand zu bringen

Benutzerdefiniert HR-Vorlagen mit benutzerdefinierten Feldern, Tags und Status in ClickUp. Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, wie das Versenden von Erinnerungen an Leistungsbeurteilungen oder das Auslösen von Hintergrundprüfungen. Verfolgen Sie den Fortschritt, mitarbeiter verwalten und überwachen alle HR-KPIs und Aktivitäten im Rahmen dieser Vorlagen, so dass jeder informiert und verantwortlich ist.

Entlassungsgespräche aufschlussreich gestalten mit ClickUp

Jeder ausscheidende Mitarbeiter bringt Erfahrungen und Erkenntnisse mit. Sie gehen zu lassen, ohne ihr Feedback zu erfassen, ist, als würde man eine Schatztruhe zuschlagen, bevor man einen Blick hinein geworfen hat.

Hier kommen die Austrittsgespräche ins Spiel, die eine wertvolle Gelegenheit bieten, die Stimmung der Mitarbeiter zu verstehen, Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen und letztendlich eine florierende Arbeitsplatzkultur zu kultivieren.

Die Durchführung überzeugender Austrittsgespräche erfordert jedoch mehr als nur eine Checkliste.

Sie brauchen leistungsstarke HR-Software die Sie in die Lage versetzt, ehrliches Feedback zu sammeln, es sorgfältig zu analysieren und in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln. Registrieren Sie sich bei ClickUp um Ihre HR Teams mit den Tools auszustatten, die sie benötigen, um ihre Offboarding-Prozesse und den gesamten Rekrutierungslebenszyklus zu verbessern.