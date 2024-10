Wie man einen Digital Asset Management Workflow erstellt

Sie arbeiten an einer wichtigen Präsentation für einen Client und benötigen hochwertige Bilder Ihrer Produkte, um Ihre Präsentation zum Erfolg zu führen.

Aber Ihr Ordner ist voll von zufälligen digitalen Dateien ohne Beschreibungen, Kategorien oder Tags. 😞

Genau dann brauchen Sie einen Digital Asset Management (DAM) Workflow. Er bietet einen klaren, strukturierten Prozess für das Hochladen, Organisieren und den effizienten Zugriff auf digitale Assets.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, was ein Digital Asset Management Workflow ist und wie Sie ihn für Ihr Unternehmen einrichten können. Fangen wir an!

Was ist ein Digital Asset Management Workflow?

Ein Digital Asset Management Workflow ist eine Abfolge von Schritten, die ein Asset durch seinen Lebenszyklus führen - von der Konzeption bis zum Abschluss. Er umfasst Asset-Management-Aktivitäten wie Erstellung, Kategorisierung, Organisation, Überprüfung, Genehmigung, Speicherung, Abruf und Verteilung

Betrachten Sie Digital Asset Management Workflows als eine Liste von Elementen für die Verwaltung digitaler Assets. Sie skizzieren eine Struktur, mit der Sie Ihre Projekte erfolgreich abschließen können. Hier ist ein Beispiel:

Angenommen, Ihr Marketing Team benötigt Grafiken für eine neue Kampagne. Ihr Workflow für das Digital Asset Management kann folgendermaßen aussehen👇

Asset Erstellung : Grafikdesigner erstellen Bilder für die Produktkampagne

: Grafikdesigner erstellen Bilder für die Produktkampagne Hochladen : Das Team lädt die Rohdateien in das Digital Asset Management-System hoch

: Das Team lädt die Rohdateien in das Digital Asset Management-System hoch Erstellung von Metadaten : Das Team fügt relevante Tags und Beschreibungen für die Bilder hinzu, wie z. B. Produkt- und Kampagnennamen und Verwendungszwecke (soziale Medien, Print usw.)

: Das Team fügt relevante Tags und Beschreibungen für die Bilder hinzu, wie z. B. Produkt- und Kampagnennamen und Verwendungszwecke (soziale Medien, Print usw.) Organisieren : Die Assets werden nach vordefinierten Kriterien sortiert - Kampagne, Produktlinie oder Art des Inhalts

: Die Assets werden nach vordefinierten Kriterien sortiert - Kampagne, Produktlinie oder Art des Inhalts Genehmigung : Das Marketing Team prüft den Inhalt, bearbeitet ihn und gibt das Design frei

: Das Marketing Team prüft den Inhalt, bearbeitet ihn und gibt das Design frei Verteilung : Das Design-Team gibt die endgültigen Dateien für das Marketing-Team frei

: Das Design-Team gibt die endgültigen Dateien für das Marketing-Team frei Archivierung: Nach Abschluss der Kampagne werden die Bilder aus der aktiven Suche entfernt und in der Marketingdatenbank des Unternehmens archiviert

Was ist der Zweck eines DAM Workflows?

DAM-Workflows erleichtern die Verwaltung digitaler Assets.

Sie definieren klare Verantwortlichkeiten und Zeitleisten für Asset-Manager und einen schnellen Abrufprozess für relevante Teams wie Vertrieb oder Marketing, die mit Assets arbeiten. Die Verwaltung digitaler Assets verbessert auch die Kommunikation zwischen Teams und stellt sicher, dass alle an einem Projekt beteiligten Mitglieder des Teams auf derselben Seite stehen.

Im Folgenden finden Sie einige Gründe, warum die Einrichtung eines Workflows für das Digital Asset Management für Ihr Unternehmen wichtig ist.

Strukturierte Bestandsverwaltung

Digital Asset Management Workflows bieten einen strukturierten Prozess für die Verwaltung der digitalen Assets Ihres Unternehmens. Sie konzentrieren sich auf die Aufbewahrung von Assets und deren Organisation, damit sie leicht zugänglich sind.

Schneller Zugriff

Ein effizienter Workflow für das Digital Asset Management hilft Ihnen, schnell die richtige Datei zu finden. Anstatt Zeit damit zu verschwenden, durch zufällige, nicht gekennzeichnete Dateien zu blättern, können Sie ganz einfach durch die neuesten Dateien navigieren, indem Sie den einzelnen Phasen des DAM-Workflows folgen.

Ein DAM ist ein aktiver Arbeitsplatz, d. h., wenn Assets dort abgelegt werden, können Sie sie jederzeit durchsuchen, wiederverwenden und neu nutzen.

Elizabeth Keathley, Digital Asset Management: Inhaltsarchitekturen, Projektmanagement und die Schaffung von Reihenfolge aus dem Medienchaos

Sicherheit für digitale Inhalte

DAM-Workflows enthalten granulare Zugriffskontrollen, mit denen Sie Berechtigungen für jedes Asset einstellen können. Dadurch wird sichergestellt, dass nur autorisierte Benutzer auf die Assets zugreifen können. Ein Workflow zur Verwaltung digitaler Assets gewährleistet auch die Einhaltung von Sicherheits- und Datenschutzgesetzen, da die Assets vor der Veröffentlichung nachverfolgt und überprüft werden. Außerdem können Sie alle Bearbeitungen oder Änderungen an den Dateien mit der Versionskontrolle nachverfolgen.

Die 5 Phasen eines Digital Asset Management Workflows

Die Phasen Ihres DAM Workflows hängen vom Umfang und der Komplexität des jeweiligen Projekts ab. Zum Beispiel könnte eine Marketingkampagne zur Barrierefreiheit andere Phasen des Workflows haben als brand Asset Management .

Für eine Marketingkampagne zur Barrierefreiheit würde der Workflow die Erstellung von Assets (Hinzufügen von Alt-Texten für Bilder und Untertiteln für Videos), die Einhaltung von Richtlinien zur Barrierefreiheit und die Durchführung von Barrierefreiheitstests umfassen.

Im Gegensatz dazu konzentriert sich der DAM-Workflow für die Verwaltung von Markenressourcen auf die einfache Erstellung von Assets, das Hinzufügen von Metadaten für eine einfache Suche und Kategorisierung sowie die Zugriffskontrolle.

5 gängige Phasen des Digital Asset Management

Erstellung von Assets: Der erste Schritt besteht darin, ein Asset zu erstellen. Diese Phase umfasst die Ideenfindung, den Entwurf oder die Beschaffung von Assets wie Dokumente, Audio und Videos. In der Regel legen Marken in dieser Phase klare Richtlinien fest, um die Konsistenz bei der Erstellung von Assets zu gewährleisten Asset-Organisation: In dieser Phase werden die vorhandenen Assets nach Typ, Projekt oder Abteilung kategorisiert und in die entsprechenden Ordner des Digital Asset Management-Systems verschoben Speicherung von Assets: In dieser Phase geht es darum, die Assets so zu speichern, dass sie leicht zugänglich sind. Instanzen, die relevante Tags, Beschreibungen und Metadaten verwenden, können beispielsweise hilfreich sein, um die Assets zu filtern oder zu sortieren Verteilung der Assets: In dieser Phase werden die Assets zur Genehmigung und zur Verwendung im Projekt an die entsprechenden Beteiligten verteilt Asset-Archivierung: In dieser Phase wird das Asset aus dem aktiven System entfernt. Sobald der Lebenszyklus eines digitalen Assets abgeschlossen ist, muss es archiviert werden, damit es bewahrt und wiederverwendet werden kann, was den DAM-Workflow effizienter macht

Die Arten von DAM Workflows

Inzwischen ist klar, wie ein Digital Asset Management Workflow funktioniert. Lassen Sie uns nun die verschiedenen Arten von DAM-Workflows besprechen. Die Auswahl des Workflows hängt davon ab, woran Sie arbeiten, welchen Asset-Typ Sie haben und in welcher Phase des Lebenszyklus Sie sich befinden.

Projektbasierter Workflow

Projektbasierte Workflows sind am besten für das Projektmanagement geeignet. Sie umfassen die Verwaltung mehrerer Assets für ein einzelnes Projekt. Instanz, die einen projektbasierten Workflow für eine Produkteinführung verwendet, hilft Ihnen bei der Verwaltung mehrerer Assets wie Produktbilder, Demo-Videos, Anzeigen, Bilder der Landing Page und anderer digitaler Inhalte.

Sie können die Assets anhand des Projekttyps, des Namens des Clients oder projektbezogener Schlüsselwörter kategorisieren.

Pro-Tipp:

ClickUp's Lösung für das Projektmanagement

kann Ihnen helfen, projektbasierte Workflows zu verbessern. Sie können Ihr Projekt planen, Aufgaben planen, Zeitleisten nachverfolgen, Assets und Ressourcen verwalten und die Zusammenarbeit verbessern.

planen und Verwalten von Projekten, Zuweisen von Aufgaben und Nachverfolgung des Fortschritts mit ClickUp's Project Management Solution_

Kollaborativer Workflow

Wie der Name schon sagt, ist dieser DAM Workflow für Projekte gedacht, die Folgendes erfordern

zusammenarbeit im Team

. Es ermöglicht Teams, in Echtzeit an demselben Asset zu arbeiten, zu kommunizieren und es zu verändern.

Nehmen wir an, Sie arbeiten an der Erstellung eines Marketing-Playbooks. Die Teams aus den Bereichen Produkt, Marketing, Vertrieb, Kundenerfolg und Kreativität müssen zusammenarbeiten und ihre Erkenntnisse einbringen. Dies erfordert kollaborative Workflows für die Teams zur Überprüfung und Bearbeitung der Assets.

In diesem Workflow:

Das Produktteam wird technische Spezifikationen und Produktbilder hochladen

Mitglieder des Marketingteams fügen Markenrichtlinien, werbliche Inhalte und Texte hinzu

Der Vertrieb kann Fallstudien und Verkaufsunterlagen beisteuern

Das Team für Kundenerfolg gibt Kundenfeedback und Best Practices frei

Pro-Tipp: Sie können Folgendes verwenden

ClickUp Dokumente

zur Erstellung des perfekten Playbooks durch Brainstorming, Zusammenarbeit mit dem Team in Echtzeit und Zuweisung von Aufgaben.

zusammenarbeit in Echtzeit und Umsetzung von Ideen mit ClickUp Docs

Asset-basierter Workflow

Asset-basierte Workflows konzentrieren sich auf die Aufgaben, die mit der Verwaltung von Asset-Blogs, Landing Pages, Videos und anderen Medien-Assets verbunden sind. Instanz wollen Sie eine neue Produkteinführung erstellen. Der Workflow kann Folgendes umfassen:

Hochladen des Videos zur Produkteinführung in das DAM-System unter Angabe des Produktnamens

Kennzeichnung des Videos als "Produkteinführungsvideo" 2024 und Einstufung als Marketingvideo

Das Marketing Team wird den Stil der Assets genehmigen, während das Legal Team die Einhaltung der Richtlinien überprüft

Transaktioneller Workflow

Transaktions-Workflows werden für die Verwaltung des Verkaufs digitaler Assets verwendet. Instanz können Sie diesen Workflow zum Beispiel für die Verwaltung der Lizenzierung von Stockfotos oder Musiktiteln nutzen. Dazu gehören die Nachverfolgung der Nutzungsrechte und die Einhaltung von Lizenzvereinbarungen.

Workflow zur Freigabe

Genehmigungs-Workflows dienen dazu, Assets vor der Verteilung zu genehmigen. Ein gängiger Anwendungsfall für Genehmigungs-Workflows ist der Prozess der Überprüfung von Inhalten. Vor der Veröffentlichung digitaler Inhalte (Blog, Social Post oder Kampagnenbild) durchläuft das Asset mehrere Phasen der Überprüfung und Qualitätskontrolle, um sicherzustellen, dass es mit den Zielen und Richtlinien der Marke übereinstimmt.

Workflow für die Archivierung

Dieser DAM-Workflow bewahrt Assets, wenn sie nicht mehr verwendet werden. Sie können die Assets an geeigneten Orten speichern, wo sie leicht zugänglich sind. Der Aufbau eines Wiederherstellungsprozesses ist ebenfalls wichtig, um einen nahtlosen Abruf der Assets zu gewährleisten.

Instanzen in regulierten Branchen wie dem Bankwesen und dem Gesundheitswesen könnten beispielsweise Archivierungs-Workflows verwenden und

dokumentenverwaltung

software zur Speicherung digitaler Bestandsdaten.

Die Komponenten des DAM Workflows

Ein Workflow für das Digital Asset Management sorgt dafür, dass die Assets organisiert sind und Ihr Team zur richtigen Zeit das findet, was es braucht. Unabhängig von der Art des Workflows, für den Sie sich entscheiden, sind die folgenden Komponenten ein Muss für den Aufbau eines "DAM(N)-guten" Workflows 😉

Medienbibliothek

Stellen Sie sich eine Mediathek als eine

datenlager

-ein zentrales Repository für die Speicherung von Assets. Speichern Sie alle Ihre Assets in der Mediathek, stellen Sie sicher, dass sie organisiert sind, und pflegen Sie die Zugriffskontrollen. Sobald Sie Ihre Assets in die Mediathek verschoben haben, können Sie die Mediathek überprüfen, Asset-Updates erledigen, Assets entfernen und sie bei Bedarf neu organisieren.

Taxonomie und Metadaten-Tagging sind wichtige Aspekte von DAM-Workflows, um die Durchsuchbarkeit zu verbessern. Taxonomie ist wie die Sortierung Ihrer Dateien in beschriftete Ordner, während Metadaten-Tagging wie das Hinzufügen von Haftnotizen zu diesen Dateien mit zusätzlichen Details ist

Eine ständige Herausforderung für uns ist das Taggen von Bildbeständen. Während die automatische Verschlagwortung für Textinhalte gut funktioniert, sind Bildunterschriften und andere manuell hinzugefügte Metadaten für Bildinhalte wichtig.

Heather Hedden,, Verfasserin von The Accidental Taxonomist

Asset-Freigabe

Erstellen Sie einen Standardüberprüfungs- und -genehmigungsprozess, bevor Sie digitale Assets verteilen. Um zu verfolgen, wo sich Ihre Assets im Genehmigungsprozess befinden, können Sie Tags wie "in Prüfung", "zur Genehmigung anstehend", "zurückgestellt" und "genehmigt" erstellen

💡Pro-Tipp:

ClickUp's benutzerdefinierte Status

können Sie den Status je nach Projekt, an dem Sie arbeiten, benutzerdefinieren. Zum Beispiel können Sie Status wie "in Bearbeitung", "ausstehend", "Überprüfung", "halten" usw. verwenden, wenn Sie mit Assets wie Bildern oder Blogs arbeiten.

setzen Sie benutzerdefinierte Status zur Nachverfolgung von Assets über ihren gesamten Lebenszyklus mit ClickUp Custom Statuses_

DAM-Software

Wählen Sie eine Digital Asset Management-Software, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Marke entspricht. Suchen Sie nach einer DAM-Lösung mit den folgenden Features:

Dient als zentrale Quelle der Wahrheit für alle digitalen Assets

Verfügt über automatische Tag-Funktionen und benutzerdefinierte Status

Bietet Nachverfolgung und Nutzungsanalyse von Assets

Integrierbar mit anderen Business-Plattformen

Rollenbasierte Zugriffskontrolle

Diese Komponente ist entscheidend für die Sicherheit Ihrer digitalen Assets. Sie limitiert den Zugriff und verhindert potenzielle Datenverstöße. Bei der Implementierung von Zugriffskontrollen sollten Sie die verschiedenen Rollen in Ihrem Unternehmen und deren Anforderungen kennen. Überprüfen und aktualisieren Sie den Zugriff regelmäßig, um die Sicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig einen einfachen Zugriff zu ermöglichen.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie die

ClickUp Matrix-Vorlage für rollenbasierte Zugriffskontrolle

um auf einfache Weise einen angemessenen Zugriff sicherzustellen. Weisen Sie Rollen mit organisatorischen Berechtigungen zu, kontrollieren Sie Benutzeraktivitäten und verfolgen Sie, wer auf welche Assets zugreifen kann.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Vorlage für eine Matrix zur rollenbasierten Zugriffskontrolle

Entwicklung und Maintaining eines DAM Workflows

Stellen Sie sich eine Restaurantküche vor, in der die Köche mit der Zubereitung mehrerer Gerichte beschäftigt sind. 🍜

Was passiert, wenn die Zutaten nicht richtig beschrieben und organisiert sind? Verspätete Lieferungen, Salz in der Crème brulé, Zucker in den Spaghetti und endlose Kundenbeschwerden!

In ähnlicher Weise können Sie ohne geeignete DAM-Workflows in einem Chaos enden - verlorene Bilder, mehr Zeit für die Suche und verspätete Lieferungen von Projekten.

Schlüssel-Schritte bei der Erstellung eines DAM-Workflow-Systems

Lassen Sie uns die Schritte zum Aufbau eines soliden Digital Asset Management Workflow-Systems besprechen.

Schritt 1: Bewertung der Anforderungen an digitale Assets

Machen Sie sich klar, welche Art von digitalen Assets Sie haben - Bilder, Videos, Dokumente und andere Multimedia-Ressourcen. Legen Sie die Prioritäten für die Verwaltung der Bestände auf der Grundlage ihrer Verwendung und Bedeutung fest.

Schritt 2: Ermitteln Sie den Bedarf

Arbeiten Sie mit anderen Mitgliedern des Teams zusammen und verschaffen Sie sich einen Einblick in die bestehenden Asset-Management-Prozesse. Ermitteln Sie den Bedarf für die Einrichtung eines DAM-Workflows, z. B. zur Verbesserung der Organisation und des Abrufs von Assets, zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Team und zur Gewährleistung eines effizienten Genehmigungsprozesses.

dokumentieren Sie den Umfang Ihres DAM Workflow Projekts und umreißen Sie die Ziele mit *[_ClickUp Docs]( https://clickup.com/features/docs)*

Schritt 3: Ziel(e) festlegen

Legen Sie die Ziele für die Erstellung eines DAM Workflows fest. Es könnte sein, die Erstellung von Inhalten zu beschleunigen, die Suchzeit zu reduzieren oder den Überprüfungsprozess zu beschleunigen.

Sie können verwenden

ClickUp Ziele

um Ziele mit klaren Zeitleisten einzustellen. Es hilft bei der automatischen Nachverfolgung von Fortschritten und der Verwaltung all Ihrer Ziele an einem zentralen Speicherort für mehr Effizienz.

clickUp Goals zum Einstellen und Nachverfolgen von Zielen für Digital Asset Management Workflows verwenden

Schritt 4: Erstellen eines DAM-Workflows

Ein DAM erstellen

workflow-Gestaltung

und einen Plan für die Integration. **Geben Sie spezifische Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Zeitleisten für jede Phase der Implementierung an

Sie können DAM-Workflows einfach erstellen mit

ClickUp Whiteboards. Damit können Sie

zeichnen

workflow-Diagramme

erstellen Sie Flow-Diagramme und eine Karte mit den Verantwortlichkeiten der Beteiligten. Außerdem können Sie mit Ihren Teammitgliedern ein Brainstorming zu effektiven Workflow-Prozessen durchführen und Elemente zuweisen, um die Verantwortlichkeit zu verbessern.

planen und benutzerdefinieren Sie digitale Asset-Workflows mit ClickUp Whiteboards

Schritt 5: Besorgen Sie sich das richtige tool

Die wichtigste Entscheidung ist die Integration einer Digital Asset Management Workflow-Lösung, die Ihren Anforderungen entspricht. Berücksichtigen Sie beim Abwägen der Optionen Geschäftsanforderungen, Anpassungsfähigkeit, Skalierbarkeit, Preise und Integrationsmöglichkeiten

Sie können ClickUp ausprobieren, um einen Digital Asset Management Workflow zu erstellen. Die Website

ClickUp für das Marketing

lösung bietet einen zentralen Speicherort für alle Ihre kreativen Prozesse. Sie können einen dedizierten Space einrichten, um alle digitalen Assets an einem Ort zu speichern, Kampagnen und Projekte mit Inhalten durchzuführen sowie Roadmaps und vordefinierte Workflows zu erstellen.

verwenden Sie ClickUp's Marketing Solution, um alle digitalen Assets zu verwalten

Schritt 6: Definieren Sie die Rollen und Verantwortlichkeiten der Stakeholder

Erwähnen Sie die Zuständigkeiten der Beteiligten in jeder Phase des Workflows, um Verantwortlichkeit und reibungslose Abläufe zu gewährleisten.

Zum Beispiel können Ersteller von Inhalten, wie Designer und Autoren, die Eigentümerschaft für die Phase der Erstellung von Assets übernehmen. Der Marketingmanager oder Projektmanager kann die erste Genehmigung für das Asset erteilen, der Senior Manager kann sein Feedback freigeben, und der Marketingkoordinator kann für die Verteilung der Inhalte in den sozialen Medien und auf anderen Plattformen verantwortlich sein.

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, wie z. B. die Änderung des Status der Marken-Assets, während sie den Workflow durchlaufen. Automatisieren Sie außerdem Prozesse wie die Freigabe

ClickUp bietet 100+

benutzerdefinierte Workflow-Automatisierungen

. Sie können verwenden

ClickUp Automatisierung

zur Automatisierung von Routineaufgaben und Genehmigungsprozessen. So können Sie beispielsweise eine Automatisierung des Genehmigungsprozesses einrichten, um ein Asset automatisch von der Phase "Überprüfung" in die Phase "Qualitätsprüfung" zu verschieben, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

automatisieren Sie Workflows und sich wiederholende Aufgaben mit ClickUp Automations

Schritt 8: Implementierung des DAM-Workflows

Implementieren Sie den Workflow und verfolgen Sie die Nutzung. Gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse darüber, was funktioniert und was nicht.

Schritt 9: Arbeiten Sie an der Verbesserung und Optimierung

Verfolgen Sie den DAM-Workflow, nehmen Sie Feedback entgegen und diskutieren Sie mit internen und externen Teams, um Schwachstellen zu erkennen. Reagieren Sie auf das Feedback und sorgen Sie für kontinuierliche

optimierung des Workflows

.

Eine hervorragende Möglichkeit zur Optimierung Ihres DAM Workflows ist die Verwendung von

ClickUp Gantt Diagramme

. Sie helfen bei der Nachverfolgung von Prioritäten und Fälligkeitsdaten für das Abschließen jeder Phase des Workflows und bei der Bewältigung von Engpässen, damit alles im Fluss bleibt.

dAM-Workflows mit ClickUp Gantt-Diagrammen rationalisieren

Ohne geeignete Workflow tools ist es unmöglich, DAM-Workflows aufrechtzuerhalten. Hier sind Tools wie ClickUp gefragt.

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Produktivität, Zusammenarbeit und Workflow-Management, mit der Sie Ihre Digital Asset Management-Prozesse einfach einstellen und optimieren können. Sehen wir uns an, wie ClickUp bei der Verwaltung von DAM-Workflows hilft.

Workflow nachverfolgen

ClickUp bietet

15+ anpassbare Ansichten

wie Board, Liste und Kalender, mit denen Sie den Workflow optimal nachverfolgen können. Zum Beispiel,

ClickUp Board-Ansicht

bietet Ihnen eine Ansicht aller Phasen und Aufgaben Ihres Workflows aus der Vogelperspektive. Sie können Aufgaben in benutzerdefinierten Spalten anzeigen, Assets per Drag-and-Drop durch die Phasen des Workflows ziehen und sie einfach nachverfolgen.

visualisieren Sie Phasen und Aufgaben des DAM Workflows mit ClickUp Board View

Workflow-Vorlagen verwenden

ClickUp erleichtert Ihnen auch die Arbeit mit seinen anpassbaren, sofort einsatzbereiten

workflow-Vorlagen

. Zum Beispiel können Sie Folgendes verwenden

ClickUp's Process Flow Vorlage

können Sie Ihren Digital Asset Management Workflow von Anfang bis Ende visualisieren. Außerdem können Sie besser zusammenarbeiten, den Fortschritt nachverfolgen, um sicherzustellen, dass alles wie geplant abläuft, und mögliche Hindernisse leicht erkennen.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Prozess Flow Vorlage

Die Rolle des Projektmanagements bei der Aufrechterhaltung eines DAM Workflows

Die Integration von Projektmanagement mit DAM-Plattformen rationalisiert Ihre Arbeitsabläufe.

Was auch immer Ihre Ziele sein mögen - einfacher Zugriff auf digitale Assets, effiziente Verwaltung von Workflow-Phasen oder Reduzierung des Zeitaufwands für Administratoren und sich wiederholende Aufgaben - Projektmanagement in DAM sorgt dafür, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen.

Im weiteren Sinne kann Projektmanagement in DAM:

Bereitstellung einer zentralen Plattform für Teams zur Kommunikation, Freigabe von Assets und Nachverfolgung des Fortschritts

Einen strukturierten und organisierten Ansatz für die Verwaltung von Assets aufrechterhalten

Bessere Workflows durch Elemente wie Automatisierung von Aufgaben, Zeiterfassung und Ressourcenzuweisung ermöglichen

Die Nachverfolgung des Lebenszyklus von Assets verbessern und sicherstellen, dass sie ordnungsgemäß verwaltet, gespeichert und gewartet werden, wodurch das Risiko von Verlust oder Beschädigung verringert wird

Was sind die Vorteile eines DAM Workflows?

Nachdem wir nun wissen, was ein DAM Workflow ist und wie man einen solchen erstellt, wollen wir nun seine Vorteile untersuchen.

Steigert die Produktivität

DAM Workflows definieren Prozesse und Schritte und beseitigen Engpässe. Indem sie beispielsweise den Genehmigungsprozess definieren, machen DAM-Workflows Ad-hoc-Meetings zur Überprüfung überflüssig, die die Arbeitsabläufe stören. Das Ergebnis ist, dass mehr Aufgaben in kürzerer Zeit erledigt werden können.

Bewahrt die Markenkonsistenz

Ein solides Markenimage entsteht durch Konsistenz, und DAM-Workflows stellen sicher, dass die Assets den Markenrichtlinien entsprechen. Dies trägt dazu bei, ein konsistentes Markenimage über alle Kanäle hinweg zu erhalten.

Erhöht den ROI

DAM-Workflows verbessern nicht nur die Produktivität und die Nutzung von Assets, sondern senken auch die Lizenzkosten. Sie erhöhen die Sichtbarkeit der verfügbaren Assets, der allgemeinen Asset-Nutzung, der wiederverwendbaren Assets und der Lizenzvereinbarungen, was dazu beiträgt, unnötige Asset-Ausgaben zu reduzieren und Ressourcen effektiv zuzuweisen.

Was sind die Herausforderungen eines DAM Workflows?

DAM Workflows sind nützlich, aber nur, wenn sie Schritt für Schritt implementiert und befolgt werden. Auch wenn ein Workflow für die Verwaltung digitaler Bestände von großem Nutzen ist, können die folgenden Herausforderungen auftreten.

Eigentümerschaft : Missverständnisse über Aufgaben oder Zuständigkeiten können den gesamten Workflow zum Stillstand bringen. Stellen Sie daher sicher, dass die Rollen und Verantwortlichkeiten der Beteiligten zu Beginn der Erstellung des Workflows festgelegt werden

: Missverständnisse über Aufgaben oder Zuständigkeiten können den gesamten Workflow zum Stillstand bringen. Stellen Sie daher sicher, dass die Rollen und Verantwortlichkeiten der Beteiligten zu Beginn der Erstellung des Workflows festgelegt werden Silierter Workflow : Wenn Teams der Meinung sind, dass der Workflow nur für das Marketing oder das Produktmanagement bestimmt ist, wird der Workflow zu einem Silo. Um diese Herausforderung zu überwinden, sollten Sie DAM-Workflows mit anderen Tools wie dem Projektmanagement integrieren, software für den digitalen Arbeitsplatz , Content-Management-Systemen und mehr

: Wenn Teams der Meinung sind, dass der Workflow nur für das Marketing oder das Produktmanagement bestimmt ist, wird der Workflow zu einem Silo. Um diese Herausforderung zu überwinden, sollten Sie DAM-Workflows mit anderen Tools wie dem Projektmanagement integrieren, software für den digitalen Arbeitsplatz , Content-Management-Systemen und mehr Übermäßige Abhängigkeit von Automatisierung oder manuellen Prozessen: Automatisierung ist in DAM-Workflows unerlässlich, aber eine zu starke Automatisierung bringt unvorhergesehene Probleme mit sich, wie z. B. unbeabsichtigte Genehmigungen. Verfolgen Sie daher einen ausgewogenen Ansatz

Definieren Sie Asset Management mit DAM Workflows neu

DAM-Workflows definieren den schrittweisen Prozess von der Erstellung bis zur Verteilung von Assets. Sie sorgen für Konsistenz, kontrollierte Aktionen, verbesserte Zusammenarbeit und die Festlegung der Eigentümerschaft.

DAM-Workflows müssen jedoch korrekt befolgt werden, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Stellen Sie also sicher, dass Ihre Workflows nicht isoliert über mehrere Tools und Prozesse hinweg funktionieren. Integrieren Sie die Workflows mit einer All-in-One-Produktivitätsplattform wie ClickUp.

ClickUp bietet eine Fülle von Tools und Vorlagen, mit denen Sie digitale Assets erstellen, freigeben und verwalten können. Es gewährleistet eine nahtlose Zusammenarbeit und macht die Implementierung von DAM-Workflows zu einem Kinderspiel.

Möchten Sie weitere Informationen erhalten? Melden Sie sich noch heute für ClickUp an !