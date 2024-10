Kostenlose Vorlagen für die 5-Ursachen-Analyse (Root Cause Analysis)

Wir alle haben schon einmal ein Projekt gehabt, das nicht ganz zu erledigen war. Trotz mehrfacher Korrekturen.

Manchmal muss man das Problem einfach an der Wurzel packen, also am Kern des Problems. 🧐

Hier kommen die Vorlagen für die 5-Whys-Ursachenanalyse ins Spiel.

Diese strukturierten Tools dienen als Kompass für die Problemlösung, der Teams durch die trüben Gewässer komplexer Probleme führt, um echte, dauerhafte Lösungen zu finden.

Dabei geht es nicht um schnelle Lösungen oder Pflaster. Stattdessen helfen sie dabei, die Schichten abzuschälen, die richtigen Fragen zu stellen und zum Kern dessen vorzudringen, was wirklich los ist.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der besten 5-Whys-Vorlagen vor, die es gibt. Dabei handelt es sich nicht um irgendwelche Vorlagen, sondern um sorgfältig zusammengestellte Tools, die die Art und Weise, wie Sie und Ihr Team an die Problemlösung herangehen, verändern können. Los geht's! 🚀

Was sind 5 Whys-Vorlagen?

5-Whys-Vorlagen sind leistungsstark root cause analysis (RCA) tools die Projektmanagern und Fachleuten, die sich mit Strategie und Problemlösung befassen, dabei helfen, einem Problem auf den Grund zu gehen, indem sie die Frage nach dem "Warum" - in der Regel fünfmal - wiederholen

Diese Methode wurde entwickelt von Sakichi Toyoda, der Gründer von Toyota Industries um den Grund für die Probleme im Toyota-Produktionssystem zu finden.

Diese Vorlagen enthalten in der Regel Spaces, um jede "Warum"-Frage und -Antwort zu dokumentieren und den Teams dabei zu helfen, die Ursachenkette hinter einem Problem systematisch zu untersuchen und Entfernung von Engpässen .

Jede Antwort auf "Warum?" dient als Grundlage für die nächste Frage. Sie bieten oft zusätzliche Abschnitte zur Erfassung der Problemstellung, der beteiligten Mitglieder des Teams und möglicher Lösungen.

mit Hilfe von 5-Whys-Vorlagen können Sie einen strukturierten Rahmen schaffen, der sicherstellt, dass Sie in Ihrem Team einen einheitlichen und effektiven Ansatz zur Problemlösung verwenden.

Außerdem können Sie mit dieser Methodik einen standardisierten Ansatz zur Verbesserung der Dokumentation und der Rechenschaftspflicht verfolgen und so die kontinuierliche Verbesserung im gesamten Unternehmen fördern.

Was macht eine gute 5-Whys-Vorlage aus?

Eine gute 5-Whys-Vorlage sollte Teams durch den Prozess der Identifizierung des Grundproblems leiten. Zunächst sollte die Vorlage Ihnen helfen, das Problem zu definieren, und dann sollten Sie die fünf aufeinanderfolgenden "Warum"-Fragen verwenden, um die zugrunde liegenden Ursachen zu ergründen.

Eine gute 5-Whys-Vorlage muss diese Elemente enthalten:

Problemdefinition: Beginnen Sie mit einer prägnanten und gut definierten Problemstellung, um sich auf die Analyse des richtigen Problems zu konzentrieren

Beginnen Sie mit einer prägnanten und gut definierten Problemstellung, um sich auf die Analyse des richtigen Problems zu konzentrieren Sequentielle Struktur: Fünf aufeinander aufbauende "Warum"-Fragen, die den Benutzer durch fünf Fragen führen, um das zugrunde liegende Problem zu ergründen

Fünf aufeinander aufbauende "Warum"-Fragen, die den Benutzer durch fünf Fragen führen, um das zugrunde liegende Problem zu ergründen Benutzerfreundliches Design: Bieten Sie eine einfache und klar definierte Vorlage, die leicht zu befolgen ist, unnötige Komplexität beseitigt und gleichzeitig sicherstellt, dass jedes "Warum" logisch verbunden ist

Bieten Sie eine einfache und klar definierte Vorlage, die leicht zu befolgen ist, unnötige Komplexität beseitigt und gleichzeitig sicherstellt, dass jedes "Warum" logisch verbunden ist Zusammenarbeit im Team: Bieten Sie Tools für die Zusammenarbeit an, um den Input des Teams zu ermöglichen, so dass mehrere Perspektiven und Beiträge möglich sind, um grundlegende Probleme effektiv zu identifizieren

Bieten Sie Tools für die Zusammenarbeit an, um den Input des Teams zu ermöglichen, so dass mehrere Perspektiven und Beiträge möglich sind, um grundlegende Probleme effektiv zu identifizieren Maßnahmenplanung: Bietet Space für die Planung und Dokumentation der Grundursache und der umsetzbaren Schritte zur Lösung des Problems mit einer praktischen und datengestützten Lösung

Langfristig verschafft die Durchführung von 5-Whys-Analysen den Managern ein tieferes Verständnis der zentralen Probleme und erleichtert kontinuierliche Prozessverbesserung .

10 kostenlose 5-Whys-Vorlagen

Werfen wir einen Blick auf die besten Vorlagen für die 5-Whys-Ursachenanalyse. Unabhängig von Ihrem bevorzugten Arbeitsstil oder dem spezifischen Problem, mit dem Sie sich befassen, finden Sie hier eine passende Vorlage für die 5 Whys-Analyse.

1. ClickUp 5 Whys Vorlage

Mit der ClickUp 5-Whys-Vorlage können Sie die Ursache für Ihre Blockaden herausfinden

Die ClickUp 5 Whys Vorlage ist ein umfassendes Tool für die Durchführung gründlicher Ursachenanalysen. Diese Vorlage bietet eine strukturierte Herangehensweise an die 5-Whys-Technik, die es Teams ermöglicht, tief in Probleme einzudringen und ihre wahren Ursachen aufzudecken.

Sie erhalten einen eingebauten Space, um Ihre Problembeschreibung zu dokumentieren, sowie fünf Abschnitte, um Ihre 5 Warum-Fragen zu formulieren, um potenzielle Ursachen zu untersuchen. Plus:

Diese 5-Whys-Vorlage verfügt über einen Tracker für Aktionen, damit der Prozess nicht bei der Identifizierung des Problems stehen bleibt, sondern sich auf die Suche nach einer praktischen Lösung begibt

Sie können Ihre 5-Whys-Erkenntnisse ganz einfach mit verwandten Aufgaben, Projekten oder Dokumenten in ClickUp verknüpfen und so sicherstellen, dass die aus Ihrer Bewertung gewonnenen Erkenntnisse in umsetzbare Schritte umgesetzt werden und helfenwirksame Projektkontrollen zu erstellen für die Zukunft

Ideal für: Projektmanager, Business-Analysten und Teamleiter, die klare Handlungsanweisungen benötigen.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie die Benutzerdefinierten Felder von ClickUp, um jeder identifizierten Ursache Bewertungen des Schweregrads oder der Priorität hinzuzufügen. Dies kann Ihrem Team helfen, sich zuerst auf die kritischsten Probleme zu konzentrieren.

2. ClickUp Vorlage für die Ursachenanalyse

Finden Sie die Kernprobleme in Ihrem Projekt mit der ClickUp Vorlage für die Ursachenanalyse

Die ClickUp Vorlage für die Ursachenanalyse ist eine gute Option, um Probleme aufzuschlüsseln und praktikable Lösungen zu implementieren. Es handelt sich um eine umfassende Vorlage, die Ihr Team anleiten soll, ursachen identifizieren und ergreifen Sie Abhilfemaßnahmen.

Verfolgen Sie wichtige Details wie den Schweregrad des Problems, den Status seiner Lösung und die Abhängigkeiten von Aufgaben mithilfe benutzerdefinierter Felder

Dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse in der Dokumentansicht, um sicherzustellen, dass Sie und Ihr Team auf dem gleichen Stand bleiben

Diese Vorlage kann verwendet werden, um die 5-Whys-Methode weiter auszubauen, indem zusätzliche analytische Tools wie Fischgrätdiagramme und die 5W2H-Methode einbezogen werden.

Ideal für: Analysten und Projektmanager, die tief in ihre Geschäftsprozesse eintauchen wollen.

3. ClickUp IT Vorlage für Ursachenanalyse

Finden Sie die Lösung für Ihr Website-Problem mit der ClickUp IT-Ursachenanalyse-Vorlage

Wenn IT-Probleme Ihren Workflow stören, ClickUp's Vorlage für die IT-Ursachenanalyse kann Ihnen zur Hilfe kommen. Sie wendet die Ursachenanalyse mit IT-spezifischen Überlegungen an und hilft Ihnen, lästige technische Probleme schnell zu lösen.

Diese Vorlage verfügt über folgende Funktionen incident management software **Sie hilft bei der Identifizierung, Dokumentation, Analyse und Lösung von technischen Problemen und erleichtert die Arbeit von IT-Teams fehlerbericht erstellung.

Es kommt mit:

Eine Ansicht der Probleme, um verschiedene Incidents zu lokalisieren und zu organisieren

Eine Ansicht des Status zur Protokollierung des Fortschritts und der Aktualisierungen zu jedem Problem

Eine Ansicht des Formulars für Website-Probleme zur schnellen Erfassung von Problemen im Zusammenhang mit der Website Betrachten Sie diese Vorlage als Ihre ultimative root cause analysis tool zur endgültigen Lösung von IT-Problemen.

Ideal für: IT-Manager, Systemadministratoren oder Support-Spezialisten, die IT-Probleme einstufen und lösen müssen.

4. ClickUp Ursache & Wirkung Whiteboard Vorlage

Stellen Sie die Ursache von Problemen mit der ClickUp Cause & Effect Whiteboard Template visuell dar

Wenn Sie sehen wollen, wie sich kleinste Fehler zu größeren Problemen entwickeln, können Sie die ClickUp Cause & Effect Whiteboard Vorlage kann Ihnen und Ihrem Team helfen, Probleme zu visualisieren und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten

Diese Vorlage ist für Teams gedacht, die die Verbindungen zwischen Ursachen und Ergebnissen untersuchen wollen. Ihre flexible Struktur ermöglicht es Ihnen, mit einer Problemstellung zu beginnen und die Ursachenkette und mögliche Szenarien visuell zu kartografieren, was sich perfekt für die Durchführung einer gründlichen Analyse in einem eher visuellen Format eignet.

Nutzen Sie die intuitiven Drag-and-Drop-Elemente, um Ihre Workflow-Analyse besser zu benutzerdefinieren. Mit den Features zur Echtzeit-Zusammenarbeit von ClickUp können Sie und Ihr Team sich synchronisieren ClickUp Whiteboards um in 5-Whys-Sitzungen Antworten zu finden und umsetzbare Lösungen zu entwickeln.

Ideal für: Produktmanager, Entwickler und Projektmanager, die die möglichen Konsequenzen einer bestimmten Entscheidung verstehen wollen.

5. ClickUp Vorlage für einen Aktionsplan zur Leistungsverbesserung

Verbessern Sie Ihren Plan ganz einfach mit der ClickUp Vorlage für einen Aktionsplan zur Leistungsverbesserung

Ob es sich um einen Richtungswechsel in Ihrem Unternehmen handelt oder um einen plötzlichen Rückgang der Produktivität eines Mitglieds Ihres Teams - jeder Manager wird irgendwann mit dem Thema Leistungsverbesserung konfrontiert.

Um zu verstehen, was schief gelaufen ist oder was verbessert werden muss, können Sie einfach das 5 Whys Format verwenden. Versuchen Sie das ClickUp Vorlage für einen Aktionsplan zur Leistungsverbesserung um den Rahmen in Ihre Leistungsverbesserungsprozesse einzubinden.

Verwenden Sie es, um:

Klare Ziele setzen, spezifische Schritte skizzieren und den Fortschritt bei der Verbesserung verfolgen

Nachverfolgung von Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs)

Ihr Team im Zeitplan zu halten, indem Sie Fristen für jeden Schritt Ihres Plans einstellen

Dies ist Ihre Komplettlösung, um die zugrunde liegenden Probleme aufzudecken, das Wachstum voranzutreiben und das volle Potenzial Ihres Teams zu erreichen.

Ideal für: Manager, Personalverantwortliche oder Teamleiter, die ihre Teams durch Leistungsverbesserungsprozesse führen.

6. ClickUp Zeitanalyse Vorlage

Verfolgen und verbessern Sie Ihre Produktionsgeschwindigkeit mit der ClickUp Vorlage für Zeitanalysen

In den meisten 5-Whys-Analysen taucht das Zeitmanagement als kritischer Aspekt auf, der Aufmerksamkeit erfordert. Wie wir wissen, führen ineffiziente Prozesse zu einer Verschwendung von Zeit und Ressourcen, die im weiteren Verlauf zu größeren Problemen führen können.

Warum also nicht Ihren 5-Whys-Prozess umkehren? Verwenden Sie die ClickUp Zeitanalyse Vorlage um eine kristallklare Sichtbarkeit der Zeitverwendung Ihres Teams zu erhalten. Schlüsseln Sie Aktivitäten auf - ob täglich, wöchentlich oder projektspezifisch - um Aufgaben nachzuverfolgen und Ihren Zeitaufwand zu kategorisieren.

Verwenden Sie es, um:

Aufgaben nach Typ, Priorität oder Zeitaufwand zu kategorisieren und so einen detaillierten Einblick in Ihre Zeiteinteilung zu erhalten

Ihre Zeitverteilung mit benutzerdefinierten Ansichten wie Ansicht des Formulars zur Erfassung von Leerlaufzeiten, Ansicht von Problemen mit Leerlaufzeiten, Ansicht des Status von Aktionen und Liste der Leerlaufzeiten einfach zu visualisieren

einfach zu visualisieren Nutzen Sie die robusten Features der Vorlage zur Berichterstellung und Analyse, um zeitraubende Aktivitäten und Möglichkeiten zur Leistungssteigerung zu identifizieren

Ideal für: Verwalten der persönlichen Produktivität oder Optimieren der Leistung Ihres Teams.

7. ClickUp Gelernte Lektionen Vorlage

Dokumentieren und lernen Sie Ihre Lektionen aus vergangenen Erfahrungen mit der ClickUp Lessons Learned Vorlage

Lessons Learned aus früheren Projekten oder Erfahrungen können eine solide Grundlage für den 5-Whys-Prozess bilden. Indem Sie vergangene Misserfolge oder Erfolge verstehen, können Sie Ihre Untersuchung mit einer fundierteren Perspektive beginnen und sich auf relevante Bereiche konzentrieren

Die ClickUp Lessons Learned Vorlage ist ein leistungsfähiges tool zur Erfassung von Erkenntnissen aus abgeschlossenen Projekten, um sicherzustellen, dass jede Erfahrung zu einer besseren zukünftigen Leistung beiträgt.

Mit dieser Vorlage können Sie Notizen zu den wichtigsten Erkenntnissen machen, herausfinden, was gut funktioniert hat und was nicht, und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen. Mit diesem vorlage "Lessons Learned wird es einfach, Fehler zu vermeiden und Ihre Prozesse zu verfeinern.

Es kommt mit:

Ansicht "Lessons Learned" zur Erfassung wertvoller Erkenntnisse aus vergangenen Projekten

Ansicht des Überprüfungsprozesses zur Rationalisierung der Analyse und des Verständnisses dieser Erkenntnisse

Ansicht des Handlungsbedarfs, um Bereiche zu identifizieren, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern

Ansicht "Unsere Projekte", um innovative Ideen für zukünftige Verbesserungen zu entwickeln

Ideal für: Projektmanager, die erfolgreiche PM-Strategien nachahmen und potenzielle Schwachstellen dokumentieren möchten.

8. ClickUp 4Ls Retro Vorlage

Halten Sie fest und reflektieren Sie, was bei dem Projekt gut gelaufen ist, indem Sie die ClickUp 4Ls Retrospektiv-Vorlage verwenden

Die ClickUp 4Ls Retro Vorlage ähnelt der ClickUp-Vorlage "Lessons Learned", geht aber noch einen Schritt weiter.

Sie hilft Ihnen dabei, die Leistung Ihres Teams mit einem 5-Whys-Ansatz zu reflektieren. Die Vorlage basiert auf den "4Ls" -Liked, Learned, Lacked, und Longed For - und konzentriert sich auf einen kollaborativen Retrospektionsprozess.

Die Vorlage kann Ihnen helfen, Folgendes zu bewerten:

Was ist gut gelaufen?

Welche neuen Erkenntnisse wurden gewonnen?

Was hätte besser sein können

Was hätten sich die Mitglieder des Teams während des Projekts gewünscht?

Ob Sie nun agile Teams leiten, Projekte managen oder Stakeholdern Rede und Antwort stehen, diese Vorlage ist Ihr Schlüssel zur kontinuierlichen Verbesserung.

Ideal für: Teamleiter, die eine Brainstorming-Sitzung zur Leistungsverbesserung durchführen möchten.

9. ClickUp Vorlage für Projekt-Retrospektive

Halten Sie Rückschau auf Ihr letztes Projekt mit der ClickUp Vorlage für Projektrückblicke

Durch die Kombination von Retrospektiven und 5 Whys können Teams effektiv Brainstorming-Sitzungen planen, um wiederkehrende Probleme zu identifizieren, Einzelziele zu entwickeln und zukünftige Probleme zu vermeiden. Während Retrospektiven dabei helfen, Muster in vergangenen Ereignissen zu erkennen, können die 5 Whys dabei helfen, die Ursachen für diese Probleme zu finden.

Um mit diesem kombinierten Ansatz zu beginnen, nutzen Sie The ClickUp Vorlage für die Projekt-Retrospektive . Es wird Ihnen helfen:

Überprüfen Sie, was gut gelaufen ist, beheben Sie Engpässe und erstellen Sie umsetzbare Pläne für zukünftige Projekte

Kategorisierung des Feedbacks in Erfolgsfaktoren, Schmerzpunkte und verbesserungswürdige Bereiche mithilfe benutzerdefinierter Felder

Erkennen Sie Fehlermuster und konzentrieren Sie sich auf verbesserungswürdige Bereiche, um mit dieser Lösung gezielten Aufwand zu betreiben

Ideal für: Teams, die vergangene Projekte überprüfen und bestehende Prozesse verbessern möchten

10. Excel Vorlage für Ursachenanalyse

Vereinfachen Sie Ihre Ursachenanalyse mit der Excel-Vorlage für die Ursachenanalyse

Wenn Sie eine einfache Vorlage für die Ursachenanalyse benötigen, ist die leicht zu verwendende Excel-Vorlage für die Ursachenanalyse ist Ihre Antwort. Sie bietet einen einfachen strukturierten Ansatz, der alle Schlüssel-Details erfasst, einschließlich Problem ID, Titel und Datum der Berichterstellung

Es ist eine großartige Lösung für die Auflistung potenzieller Grundursachen und die Bewertung ihrer Wahrscheinlichkeit, um sicherzustellen, dass Sie schnell herausfinden, was genauer untersucht werden muss. Die Vorlage hilft bei der Definition von Metriken für den Erfolg, bei der Erstellung von Notizen zu Testverfahren und bei der Erfassung von Ergebnissen.

Mit dieser Vorlage können Sie sich darauf konzentrieren, die Kritikalität von Problemen zu bewerten, eine detaillierte Begründung für die Grundursache zu liefern, alle Änderungen nachzuverfolgen und kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben.

Ideal für: Software-Teams oder Kundensupport-Teams, die eine Ursachenanalyse zu erledigen haben.

Effektive Problemlösung mit 5-Whys-Vorlagen freischalten!

Die 5-Whys-Vorlagen bieten einen dynamischen und strukturierten Ansatz, um Probleme anzugehen und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern. Sie leiten Sie durch einen systematischen Prozess, der Ihnen hilft, die zugrunde liegenden Probleme zu erkennen und effektive Lösungen zu erarbeiten.

Mit ihrem einfachen, aber leistungsstarken Design sind sie die perfekte Lösung für Projektmanager, Business-Analysten und Teamleiter, die kontinuierliche Verbesserungen anstreben und ihre Geschäftsprozesse rationalisieren möchten.

Denken Sie daran: Der Schlüssel zum Erfolg mit der 5-Whys-Technik liegt nicht nur in der Anwendung der vorlagen für die Ursachenanalyse sondern in der Kultivierung einer Mentalität der Neugierde und der kontinuierlichen Verbesserung. Ermutigen Sie Ihr Team, tief zu graben, schwierige Fragen zu stellen und sich nie mit oberflächlichen Lösungen zufrieden zu geben.

Sind Sie bereit, Ihren Problemlösungsansatz zu revolutionieren? Melden Sie sich noch heute für ClickUp an !