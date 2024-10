kostenlose Vorlagen für Notion Kanban Boards

Das allererste Kanban Board wurde in den 1940er Jahren von einem Toyota-Ingenieur entwickelt, um Ineffizienzen im Lieferkettenmanagement zu verringern.

Seitdem ist es ein beliebtes Tool zur Visualisierung komplexer Geschäftsprozesse und Workflows, bei dem Spalten, Zeilen, Gruppen und einzelne Aufgaben durch bewegliche Karten dargestellt werden.

In diesem Blog werden die besten kostenlosen Vorlagen für Notion Kanban Boards zur Steigerung der Produktivität freigegeben. Außerdem werden einige alternative Optionen für diejenigen vorgestellt, die erweiterte Features für das Aufgabenmanagement suchen. 🌈

Lassen Sie uns besprechen, wie Kanban-Vorlagen Ihrem Team helfen können, auf derselben Seite zu bleiben und Ihre Projekte und Aufgaben besser zu verfolgen.

Was macht eine gute Notion Kanban-Vorlage aus?

Während Teams, die mit Notion für das Projektmanagement könnte bequemer sein mit Notion Gantt Diagramme die richtige Vorlage für ein Kanban Board in Notion zu finden, ist der Schlüssel.

Hier sind die wichtigsten Komponenten, auf die Sie bei der Auswahl einer Notion Kanban-Vorlage achten sollten:

Anpassbare Spalten: Eine gute Vorlage sollte es Ihnen ermöglichen, die Nummer und den Namen der Spalten zu ändern, um die verschiedenen Phasen Ihres Workflows widerzuspiegeln

Eine gute Vorlage sollte es Ihnen ermöglichen, die Nummer und den Namen der Spalten zu ändern, um die verschiedenen Phasen Ihres Workflows widerzuspiegeln Konsolidiertes Aufgabenmanagement: Tools für die Zuweisung von Aufgaben, die Einstellung von Fristen und die Bewertung des Fortschritts sind für die Nachverfolgung von Meilensteinen in Projekten unerlässlich

Tools für die Zuweisung von Aufgaben, die Einstellung von Fristen und die Bewertung des Fortschritts sind für die Nachverfolgung von Meilensteinen in Projekten unerlässlich Visuelle Verbesserungen: Achten Sie auf Layouts mit Farbcodierung und anderen visuell ansprechenden Features, die das Board leichter lesbar und verständlich machen

Achten Sie auf Layouts mit Farbcodierung und anderen visuell ansprechenden Features, die das Board leichter lesbar und verständlich machen Automatisierungstools: Vorlagen mit eingebauter Automatisierung für sich wiederholende Aktionen und Benachrichtigungen können Zeit sparen und die Gefahr menschlicher Fehler verringern

Sehen wir uns nun einige Beispiele für Notion Kanban Board Vorlagen an.

Free Notion Kanban Board Vorlagen

1. MYP Design Cycle Project Tracking Vorlage (Kanban Stil)

über Notion Die MYP Design Cycle Vorlage für die Nachverfolgung von Projekten ist ideal für Pädagogen, die den MYP Design-Lehrplan unterrichten und den Fortschritt durch die 16 Phasen des MYP Design-Zyklus verfolgen müssen.

Sie vereinfacht die Verwaltung für Designlehrer, indem sie eine klare, strukturierte Methode bietet, um Schüler durch den Designprozess zu führen. Die Vorlage ermöglicht auch die Nachverfolgung der Phasen und erlaubt Anpassungen, wenn sich die Projekte weiterentwickeln.

Sie erhalten anpassbare Kanban-Karten für jede umfassende Phase des MYP-Design-Zyklus - Untersuchen, Planen, Erstellen, Bewerten und Freigeben - und die Flexibilität, Karten zu bearbeiten, wenn sich die Phasen des Projekts ändern.

📑Wer kann diese Kanban-Vorlage verwenden?

Die Kanban-Vorlage hilft Lehrkräften bei der Bewertung von Entwürfen. Das Board ermöglicht es den Schülern, ihren Workflow zu verwalten, während die Lehrkräfte eine Ansicht des Fortschritts der gesamten Klasse aus der Vogelperspektive erhalten.

2. CRM Professional System Vorlage

über Notion Die CRM Professional System Vorlage wurde entwickelt, um Sie bei der Verwaltung von Clients, Leads und Geschäften in einem gut organisierten Workspace zu unterstützen. Es eignet sich hervorragend für Führungskräfte im Bereich Vertrieb und Kundenerfolg, die Kundendaten verwalten, Vertriebspipelines nachverfolgen, Aufgaben nachverfolgen und Kundeninteraktionen ansehen müssen

Es verfügt über eine integrierte Automatisierung, um die Nachverfolgung von Clients und Fortschritten zu optimieren. Sie können damit Vertriebs-Pipelines mit integrierten Ansichten visualisieren und Eigenschaften benutzerdefiniert an spezifische CRM-Anforderungen anpassen.

Wer kann diese Kanban-Vorlage verwenden?

Stellen Sie sich einen Berater vor, der mit mehreren Clients in verschiedenen Phasen des Lebenszyklus eines Projekts jongliert. Die Vorlage hilft ihm, alle seine Projekte/Verkaufsaktivitäten an einem Ort zu verwalten, was ihm mehr Effizienz und bessere kundenbindung und ein reibungsloseres Projektmanagement.

3. Anthropic's Projekt Planer Vorlage

über NotionAnthropic's Projekt Planer bietet ein Setup mit zwei Datenbanken für die Nachverfolgung von Projektübersichten auf hoher Ebene und detaillierten Listen von Aufgaben. Er hilft Teams, große Projekte mit umsetzbaren Aufgaben zu verwalten und gleichzeitig den Fortschritt zu überwachen.

Mit der Vorlage für den Projektplaner können Sie und Ihr Team das Projekt vom Beginn der Planung bis zur Ausführung verfolgen. Die zweistufige Struktur (Übersicht + Aufgaben) stellt sicher, dass jedes Detail beachtet wird, während die langfristigen Ziele im Auge behalten werden.

📑Wer kann diese Kanban-Vorlage verwenden?

Diese Vorlage ist ideal für ein kleines Produktentwicklungsteam, das mehrere Projekte gleichzeitig verwaltet. Sie können die Vorlage für den Anthropic Project Planner verwenden, um die langfristigen Ziele des Projekts zu verfolgen und gleichzeitig die täglichen Aufgaben aufzuschlüsseln, die zur Einhaltung der Fristen erforderlich sind. Während die Mitglieder des Teams ihre Aufgaben abschließen, werden die Zeitleiste und die Gesamt fortschritte des Projekts leicht nachverfolgt werden und bei Bedarf angepasst werden.

4. Task Manager Dashboard

über Notion Die Task Manager Dashboard Vorlage ermöglicht den Benutzern die Organisation von Aufgaben, die Einstellung von Prioritäten, und die mühelose Überwachung des Workflows. Es bietet einen zentralen Hub, in dem alle projekt- und aufgabenbezogenen Informationen auf einen Blick verfügbar sind und hilft den Benutzern, den Überblick über Fristen und tägliche Aufgaben zu behalten.

Mit dieser Vorlage können Sie ein Dashboard in Notion erstellen um den Fortschritt Ihrer Aufgabe übersichtlich zu visualisieren.

📑Wer kann diese Kanban-Vorlage verwenden?

Ein Projektmanager, der mit mehreren Terminen und Ergebnissen zu tun hat, kann die Vorlage für das Dashboard des Projektmanagers verwenden, um alle Aufgaben an einem Ort zu organisieren. Mit der Möglichkeit, Prioritäten einzustellen, können sie sich auf wichtige Elemente konzentrieren und gleichzeitig sicherstellen, dass kleinere Aufgaben nicht durch die Maschen rutschen.

5. Problem Tracker Vorlage

über Notion Die Vorlage für den Problem-Tracker ist für Teams gedacht, insbesondere für solche, die agile Methoden verwenden, um die Nachverfolgung von Fehlern, Aufgaben und Problemen im Projekt zu gewährleisten

Die anpassbaren Sprints, das Priorisierungssystem und die Integrationsfunktionen helfen Ihnen, Probleme systematisch zu behandeln. Die Vorlagen verfügen über ein Sprint-Management mit Backlog-Priorisierung, um Fehler zu identifizieren, Lösungen zu priorisieren und Ihren Team-Mitgliedern Aufgaben zuzuweisen.

Außerdem erhalten Sie Filteroptionen nach Status, Priorität, Mitglied des Teams und Integrationen mit Github, Slack und anderen wichtigen Tools, die von Ihren Entwicklungsteams verwendet werden.

📑Wer kann diese Kanban-Vorlage verwenden?

Ein Team, das an einer Produktveröffentlichung arbeitet, kann die Vorlage für den Issue Tracker verwenden, um die Nachverfolgung von durch die QA berichteten Fehlern zu gewährleisten und so den Veröffentlichungsprozess zu rationalisieren. Jedes Problem wird dem entsprechenden Entwickler zugewiesen, nach Schweregrad priorisiert und durch den Zyklus des Sprints nachverfolgt, um sicherzustellen, dass es vor der nächsten Veröffentlichung behoben wird.

Limitierungen bei der Verwendung von Notion für Kanban Boards

Bei der Auswahl einer Kanban-Vorlage in Notion ist es wichtig, sich über bestimmte Features im Klaren zu sein, die Ihren Workflow erschweren oder behindern könnten, anstatt ihn zu optimieren.

Die größte Herausforderung bei der Verwendung von Notion Kanban-Boards besteht darin, dass sie nur einen Überblick über Ihre Aufgaben und Projekte bieten und mehr Features für die Planung, Terminierung und Nachverfolgung benötigen, die für das Projektmanagement notwendig sind.

Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Limits bei der Verwendung von Notion Kanban Boards:

Es gibt keine Features zur Zeitverfolgung oder Kostenschätzung in Notion Kanban Boards. Sie können zwar Aufgaben an Ihre Teammitglieder delegieren, aber Sie können deren Arbeitszeiten oder Arbeitskosten nicht überwachen

in Notion Kanban Boards. Sie können zwar Aufgaben an Ihre Teammitglieder delegieren, aber Sie können deren Arbeitszeiten oder Arbeitskosten nicht überwachen Keine bedingte Automatisierung , um Aufgaben zwischen den Phasen in Bewegung zu halten

, um Aufgaben zwischen den Phasen in Bewegung zu halten Das Fehlen von Dashboards sowie von Ziel- und OKR-Trackern limitiert die Anwendung auf bestimmte Anwendungsfälle

limitiert die Anwendung auf bestimmte Anwendungsfälle Vorlagen mit zu vielen Kategorien und mangelnder benutzerdefinierter Anpassung können Ihre Boards unübersichtlich und schwer zu navigieren erscheinen lassen, was die Gesamteffizienz verringert

können Ihre Boards unübersichtlich und schwer zu navigieren erscheinen lassen, was die Gesamteffizienz verringert Notion ist zwar intuitiv, hat aber eine hohe Lernkurve, insbesondere für neue Benutzer. Viele müssen sich auf externe Ressourcen wie YouTube-Tutorials verlassen, um Notion reibungslos nutzen zu können

Wie wir oben sehen, verfügt Notion zwar über einige großartige Vorlagen, hat aber erhebliche Limits in Bezug auf Skalierbarkeit und Integrationen.

Alternativen zu Notion Kanban-Vorlagen

Auf der Suche nach besseren Notion Alternativen clickUp zeichnet sich durch seine einfache Benutzeroberfläche und seine kollaborativen tools aus. ClickUp ist eine kostenlose Projektmanagement-Lösung, die es Teams ermöglicht, zahlreiche Workflows zu verwalten, effektiver zu interagieren und die gesamte Arbeit in einer Anwendung zu konsolidieren, und zwar mit mehreren kollaborativen Features, einschließlich Kanban-Boards.

Und das Beste daran? Sie können benutzerdefiniert ClickUp's Kanban Board passt sich jeder Größe des Teams an.

Schauen wir uns einige der besten Kanban Board Vorlagen von ClickUp an.

1. ClickUp Kanban Board Vorlage

ClickUp Kanban Board Vorlage

Die ClickUp Kanban Board Vorlage wurde entwickelt, um Aufgaben in Spalten wie "Zu erledigen ", "In Bearbeitung" und "Erledigt" zu kategorisieren Damit können Sie Arbeitsabläufe nachverfolgen, große Projekte verwalten und Einblicke in Engpässe gewinnen.

Die Vorlage enthält außerdem hilfreiche Features wie benutzerdefinierte Status (z. B. Geschlossen, In Bearbeitung, Blockiert) und benutzerdefinierte Felder zur Kategorisierung von Aufgaben, die eine hohe Flexibilität für unterschiedliche Workflows bieten

📑Wer kann diese Kanban-Vorlage verwenden?

Die Kanban Board Vorlage ist perfekt für Projektmanager, die mehrere Teams und komplexe Projekte betreuen. Sie können anpassbare Status einstellen und die Schritte jeder Aufgabe überwachen, was sie ideal für die Verwaltung sowohl von hochrangigen Projektzielen als auch von alltäglichen Aufgaben macht.

Weiterlesen: 11 kostenlose Vorlagen für Kanban-Boards in OneNote & ClickUp > Unsere Ingenieure und Produktmanager waren mit der manuellen Aktualisierung des Status zwischen Jira und anderen Tools überfordert. Mit ClickUp haben wir viele Stunden Zeit zurückgewonnen, die wir mit doppelten Aufgaben verschwendet haben. Noch besser: Wir haben die Produktfreigabe beschleunigt, indem wir die Übergabe der Arbeit zwischen QA, technischer Redaktion und Marketing verbessert haben.

Nick Foster, Leiter des Produktmanagements, Lulu Press

2. ClickUp Kanban Ansicht Roadmap Vorlage

ClickUp Kanban Ansicht Roadmap-Vorlage

Die ClickUp Kanban Ansicht Roadmap Vorlage ist ein flexibles und anpassbares tool, das Teams dabei hilft, zu visualisieren, wie individuelle Beiträge das Endergebnis des Projekts formen

Wenn Sie zum Beispiel an einer Aufgabe wie der Erstellung einer Landing Page arbeiten, zeigt die Roadmap, wie sie das übergeordnete Ziel, etwa eine Produkteinführung, direkt unterstützt. So können Sie sehen, wie Ihre Arbeit in die Zeitleiste des Projekts passt.

Mit dem visuellen Board Layout System können Teams Aufgaben an Teammitglieder zuweisen und den Fortschritt effizient mit einer einfachen Drag-and-Drop-Oberfläche verfolgen.

Wer kann diese Kanban-Vorlage verwenden?

Diese Vorlage ist besonders nützlich für Produktentwicklungs- oder Marketing-Teams, die langfristige Projekte mit klaren Meilensteinen verwalten müssen. Sie bietet eine strukturierte Ansicht der laufenden Aufgaben und ihrer Fristen, so dass Sie und Ihr Team die täglichen Aktivitäten mit den umfassenderen strategischen Zielen in Einklang bringen können.

3. ClickUp Kanban Software-Entwicklungsvorlage

Kanban für Softwareentwicklung Vorlage von ClickUp

Die ClickUp Kanban Vorlage für Softwareentwicklung ist ein spezielles Tool für Software-Entwicklungsteams, die agile Methoden verwenden. Es bietet eine visuelle Workflow-Management-Methode, bei der die Arbeit durch Karten dargestellt wird, die sich durch verschiedene Phasen des Softwareentwicklungsprozesses bewegen.

Seine Features zur Sprint-Planung, Backlog-Priorisierung und Nachverfolgung von Problemen helfen Entwicklern, Aufgaben in einem Sprint-basierten Workflow besser zu verwalten.

Außerdem ermöglicht diese Vorlage die Agile Teams zur Nachverfolgung des Fortschritts in Phasen wie Entwicklung, Überprüfung und Bereitstellung.

📑Wer kann diese Kanban-Vorlage verwenden?

Entwicklerteams können diese Vorlage für die Softwareentwicklung verwenden, um Fehler zu verwalten, Feature-Anfragen zu bearbeiten und Code in jeder Phase des Softwareentwicklungszyklus bereitzustellen. Dadurch wird sichergestellt, dass Software-Releases rechtzeitig und innerhalb des Umfangs erfolgen

4. ClickUp Kanban Agiles Projektmanagement Vorlage

ClickUp Kanban Vorlage für agiles Projektmanagement

Die ClickUp Kanban Vorlage für agiles Projektmanagement wurde für Teams entwickelt, die nicht in der Softwareentwicklung tätig sind und die agile Methodik einführen möchten. Anpassbare Ansichten, wie z. B. Aufgaben-Boards und Zeitleisten, helfen, komplexe Projekte einfach zu verwalten.

Mit den Features zur Sprint-Planung und Nachverfolgung des Workloads können Sie den Fortschritt jeder Aufgabe vom Backlog bis zur Fertigstellung bewerten.

Außerdem erhalten Sie benutzerdefinierte Automatisierung und Nachverfolgung von Sprint-Punkten, die Ihr Projektmanagement rationalisieren und sicherstellen, dass Sie die hektischen Zyklen der Sprints einhalten.

Wer kann diese Kanban-Vorlage verwenden?

Die Kanban-Vorlage für das agile Projektmanagement kann sich als nützlich für Projektmanager erweisen, die iterative Entwicklungszyklen beaufsichtigen. Sie hilft Teams bei der Aufrechterhaltung eines Agiler Workflow und fördert die Flexibilität und Reaktionsfähigkeit bei Änderungen der Projektanforderungen.

💡Pro-Tipp: Agile Teams, die in Sprints arbeiten, können 13 verschiedene ClickApps in ClickUp, um das Workload-Management, die Zusammenarbeit im Team, die Organisation und die Berichterstellung über den Fortschritt der Arbeit zu benutzerdefinieren.

5. ClickUp Einfache Sprint Kanban-Vorlage

Einfache Sprint Kanban Board Vorlage von ClickUp

Die ClickUp Einfache Sprint Kanban-Vorlage ist ideal für agile Teams, die eine unkomplizierte Möglichkeit suchen, Sprints mit Features und Komponenten wie Aufgabenzuweisungen, Nachverfolgung des Fortschritts und Backlog-Organisation zu verwalten.

Mit einer klaren Struktur und vorkonfigurierten Status wie "Offen", "In Bearbeitung" und "Geschlossen" können Sie mit der ClickUp Simple Sprint Kanban-Vorlage Ihre Sprint-Zyklen schnell einrichten und verwalten.

*Wer kann diese Kanban-Vorlage verwenden?📑

Die Vorlage Simple Sprint Kanban Template ist ideal für kleinere Teams oder für diejenigen, die neu in der Agiles Projektmanagement . Es vereinfacht den Sprint-Prozess und bietet gleichzeitig wichtige tools zur Nachverfolgung des Fortschritts und zur Sicherstellung, dass die Aufgaben reibungslos durch den Workflow laufen.

Mit Kanban Boards Projekte in ClickUp besser visualisieren

Notion bietet zwar einen Bereich nützlicher Kanban-Vorlagen für die Organisation von Arbeitsabläufen, ist aber in Bezug auf Integration und Skalierbarkeit limitiert.

Hier bieten Ihnen die Kanban Board Vorlagen von ClickUp eine effizientere Lösung.

Mit den Kanban-Boards von ClickUp können Sie Ihren Workflow mit farbcodierten Status, benutzerdefinierten Feldern und der Automatisierung von Aufgaben vollständig anpassen. Sie können auch kollaborative Features wie ClickUp Chat und Erwähnungen nutzen, um mit Ihrem Team zu kommunizieren, während Sie Aufgaben auf einer Kanban-Tafel verwalten.

Egal, ob Sie einfache Aufgaben oder komplexe Projekte verwalten, ClickUp's Kanban-Boards bieten Flexibilität, Klarheit und Kontrolle und machen es einfacher, Teams aufeinander abzustimmen und Projekte auf Kurs zu halten. Anmeldung bei ClickUp und probieren Sie diese Vorlagen aus, um Ihren Workflow zu optimieren, die Zusammenarbeit zu fördern und die Produktivität insgesamt zu verbessern.