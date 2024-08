Erstellen eines Gantt-Diagramms in Notion (mit schrittweiser Anleitung)

Mehrere Teams zu leiten bedeutet, ein Auge auf Verzögerungen oder Rückstände zu haben.

Als Projektleiter haben Sie wahrscheinlich täglich damit zu tun, mehrere Teams bei ihren Aufgaben, Zeitleisten und Abhängigkeiten zu beaufsichtigen.

Sie werden schnell feststellen, wie schwierig es ist, Ressourcen ohne die richtigen Tools und Strategien zuzuweisen. Aus diesem Grund werden Tools wie Notion zur Erstellung von Gantt-Diagrammen eingesetzt. Notion bietet Managern eine Ansicht der Aufgaben aus der Vogelperspektive und hilft bei der Einstellung von Zeitleisten und Meilensteinen mit visuellen Workflows.

Ein Gantt Diagramm von Notion vereint Projektmanagement und Nachverfolgung von Aufgaben in einem Dashboard. Es ermöglicht Ihnen, Aufgaben zu visualisieren und Engpässe zu vermeiden. Mit anpassbaren Vorlagen und Echtzeit-Zusammenarbeit ist es einen Versuch wert, um Ressourcen effektiv zu verwalten.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ein Notion Gantt Diagramm erstellen und Aufgaben besser verwalten können.

Wie man ein Gantt Diagramm in Notion erstellt

Folgen Sie diesen einfachen Schritten auf wie man ein Gantt Diagramm erstellt in Notion:

Schritt 1: Richten Sie Ihren Notion Workspace ein und erstellen Sie eine neue Seite

Organisieren Sie Ihren Notion Workspace, um mehrere Seiten zu erstellen und zu verwalten. Das hilft Ihnen, den Überblick zu behalten und sich zu konzentrieren.

Erwägen Sie, einen eigenen Workspace für die Verwaltung von Projekten einzurichten, um den Prozess zu rationalisieren

Öffnen Sie Notion und navigieren Sie zu den aktuellen Seiten und Workspaces in der linken Seitenleiste

Klicken Sie auf das "+"-Zeichen neben der Schaltfläche Private. Dadurch wird eine neue leere Seite erstellt, die Sie als Workspace für das Gantt-Diagramm verwenden können

Geben Sie dieser Seite einen aussagekräftigen Titel, z. B. 'Praxis Gantt Diagramm auf Begriff'

Mit Notion können Sie mehrere Projekte einrichten, so dass Sie alle Ihre Arbeiten auf einen Blick sehen können

Notion bietet mehrere Vorlagen für diese Seiten an. Wählen Sie die Option Leer, um mit einem leeren Blatt zu beginnen. Sie können nun ein Notion Gantt Diagramm ohne bereits vorhandene Formate erstellen

Als Nächstes benötigen Sie eine Datenbank mit den Datenpunkten und Datentypen, die Ihr Gantt-Diagramm füllen sollen.

Geben Sie auf Ihrer neuen Seite im Bereich Inhalt '/table' ein

Notion zeigt nun ein Dropdown-Menü mit drei Optionen an

Wählen Sie 'Tabellenansicht' unter der Registerkarte Datenbank

Die Tabelle von Notion bietet benutzerdefinierte Ansichten zur Darstellung verschiedener Parameter Ihres Projekts

Beachten Sie, dass die Tabelle mit Standard-Spalten ausgestattet ist. Sie müssen diese benutzerdefiniert an Ihr Projekt und Ihre Bewertungsanforderungen anpassen. Ein guter Anfang wäre, auf die Kopfzeile jeder Spalte zu klicken und sie mit einem eindeutigen Tag nach Bedarf umzubenennen.

Auch gelesen: 10 Beste kostenlose Gantt Diagramm Software: Ein Leitfaden für Projektmanager

Die in Notion integrierten Anpassungsmöglichkeiten passen Ihre Tabelle so an, dass sie die für Ihr Gantt-Diagramm benötigten spezifischen Daten erfasst.

Mit den Eigenschaften von Notion können Sie Ihre Datenbank auch durch Strukturierung, Kategorisierung und Organisation verbessern. Sie können jetzt die Erstellung abschließen

Klicken Sie auf die Kopfzeile der ersten Spalte und benennen Sie sie in 'Aufgabenname' um. In diese Spalte können Sie die Namen der einzelnen Aufgaben in Ihrem Projekt manuell eintragen. Geben Sie diesen Namen eine aussagekräftige Bezeichnung, um besser zu verstehen, wie Ihre Ressourcen für bestimmte Aufgaben verwendet werden

Klicken Sie auf das '+'-Symbol rechts neben Ihrer Tabelle, um eine neue Spalte hinzuzufügen. Wählen Sie 'Datum' als Eigenschaftstyp aus dem Dropdown-Menü. Beschriften Sie diese Spalte mit 'Start Date' und geben Sie darin an, wann die einzelnen Aufgaben beginnen sollen

Fügen Sie eine Spalte mit dem Namen 'End Date' hinzu. Mit diesen beiden Spalten können Sie die Dauer der Aufgaben visualisieren

Fügen Sie eine weitere Spalte hinzu und wählen Sie als Eigenschaftstyp 'Auswahl'. Benennen Sie die Spalte in 'Status' um und fahren Sie mit der Definition der verschiedenen Status fort, die Sie zur Nachverfolgung jeder Aufgabe hinzufügen möchten. Ziehen Sie Optionen wie 'Noch zu beginnen', 'In Bearbeitung', 'Abgeschlossen' und 'Veröffentlicht' in Betracht

Nachverfolgungsoptionen helfen Ihnen, den Fortschritt jeder Aufgabe innerhalb Ihres Projekts zu überwachen

lesen Sie auch:*_ die 10 besten Notion-Integrationen zur Verbindung Ihrer Apps_*

Schritt 3: Erstellen des Notion Gantt-Diagramms durch Hinzufügen einer Ansicht für die Zeitleiste

Wussten Sie schon zeitleisten und Gantt-Diagramme sind verschiedene Tools für die Nachverfolgung des Fortschritts? Es ist an der Zeit, diese Tabelle in ein Gantt-Diagramm zu verwandeln, indem Sie eine Ansicht der Zeitleiste hinzufügen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "+" unter dem Namen Ihrer Tabelle und scrollen Sie nach unten, um 'Zeitleistenansicht' auszuwählen. In dieser Ansicht wird visuell dargestellt, welche Aufgaben wie viel Zeit in Anspruch nehmen, aufgeschlüsselt nach Daten

Ein Blick auf die Zeitleisten-Ansicht von Notion für Gantt-Diagramme

Sie werden auch aufgefordert, diese Ansicht der Zeitleiste zu benennen. Klicken Sie auf die Box mit dem Titel 'Untitled' und benennen Sie sie in 'Gantt-Diagramm' um, um ihren Zweck zu verdeutlichen

Vergessen Sie nicht, die Datumseigenschaften für Ihre Zeitleiste des Projekts auszuwählen. Die Spalten 'Startdatum' und 'Enddatum' sind normalerweise ausreichend

💡Pro-Tipp: Sie können diese Vorlagen für Gantt Diagramme für Projekte prüfen um zu überprüfen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind.

Die Ansicht der Zeitleiste von Notion gibt den Zeitplan des Projekts genau wieder.

Schritt 4: Aufgaben, Termine und Status eingeben

Im nächsten Schritt fügen Sie die Aufgaben und Unteraufgaben Ihres Projekts mit ihren jeweiligen Start- und Fälligkeitsdaten ein.

Verwenden Sie die Spalte 'Aufgabenname', um die Namen aller Aufgaben innerhalb Ihres Projekts einzugeben. Achten Sie hier auf Präzision und Klarheit

Geben Sie als Nächstes das Start- und Enddatum ein, um die Zeitleiste jeder Aufgabe und ihre Darstellung im Gantt-Diagramm zu definieren

Aktualisieren Sie auch die Spalte Status, um zu kategorisieren, wo jede Aufgabe in ihrer Entwicklungspipeline steht

Ein Beispiel für die Ansicht einer Tabelle in der Gantt-Diagramm-Vorlage von Notion

Schritt 5: Anpassen des Gantt Diagramms durch Einstellung von Abhängigkeiten

Die Einstellung von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben macht es zu einem Kinderspiel, die Reihenfolge und Beziehung von Projektaktivitäten zu verstehen.

Diese Abhängigkeiten zeigen an, welche Aufgaben abgeschlossen sein müssen, bevor andere beginnen können.

Öffnen Sie die Eigenschaften der Aufgabe, indem Sie in der Ansicht der Zeitleiste auf die entsprechende Aufgabe klicken

Klicken Sie auf 'Neue Eigenschaft hinzufügen' und wählen Sie unter den Eigenschaftstypen 'Relation'

Denken Sie daran, dass die Beziehung mit derselben Tabelle verknüpft sein muss, damit Sie Abhängigkeiten in Ihrem Gantt Diagramm erstellen können

Wählen Sie schließlich in der Eigenschaft Abhängigkeit die Aufgaben aus, die abgeschlossen sein müssen, bevor die aktuelle Aufgabe beginnen kann. Dies bietet eine visuelle Verknüpfung zwischen den Aufgaben in der Ansicht der Zeitleiste und hilft Ihnen bei der Verwaltung der Aufgabenreihenfolge

Abhängigkeiten durch Hinzufügen von Relationseigenschaften festlegen

Schritt 6: Aufgaben zuweisen

Weisen Sie bestimmten Teammitgliedern Aufgaben zu, um die Verantwortlichkeit zu überwachen und alle Mitglieder auf ihre Zuständigkeiten aufmerksam zu machen.

Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche '+', wählen Sie als Eigenschaft 'Person' und fügen Sie eine Spalte mit der Beschreibung 'Zugewiesen an' hinzu. In dieser Spalte können Sie nun ein oder mehrere Mitglieder des Teams eintragen, die für die einzelnen Aufgaben verantwortlich sind. Ihr Bildschirm zeigt nun zeigt ein klassisches Beispiel für ein Notion Gantt Diagramm das für das Projektmanagement verwendet werden kann

Verwenden Sie den Kommentarbereich in jeder Aufgabe, um den jeweiligen Mitgliedern des Teams die genaue Aufgabenstellung mitzuteilen.

Ein abgeschlossenes Gantt Diagramm in Notion

Probieren Sie die obigen 8 Schritte aus, um Gantt Diagramme mit verschiedenen Eigenschaften zu erstellen.

lesen Sie auch: *[10 Gantt Diagramme zur Verwaltung der Arbeit und Steigerung des Projekterfolgs](https://clickup.com/de/blog/36146/alternativen-zum-gantt-diagramm/)* Grenzen von Notion Gantt Diagrammen

Obwohl die Erstellung eines Notion Gantt Diagramms sehr einfach ist, hat es einige Grenzen. Lassen Sie uns diese hier erkunden:

Probleme mit der Skalierbarkeit machen es für große Projekte ungeeignet

Notion ist zwar ein leistungsfähiges Tool für die Verwaltung kleiner bis mittelgroßer Projekte, hat aber in der Regel Probleme mit der Verwaltung größerer, komplexer Projekte. Wenn die Zahl der Aufgaben und Abhängigkeiten zunimmt, werden die Gantt Diagramme von Notion unübersichtlich und schwieriger zu verwalten.

Die Oberfläche von Notion ist zwar flexibel, aber nicht für die komplizierten Anforderungen eines umfangreichen Projekts ausgelegt.

So kann es beispielsweise schwierig sein, viele Aufgaben auf einer einzigen Zeitleiste zu visualisieren, und die Leistung kann mit der Menge der Daten abnehmen.

Abhängigkeitsmanagement erfordert manuellen Aufwand von Projektmanagern

Das Abhängigkeitsmanagement ist bei der Planung von Projekten in einer Umgebung mit mehreren Teams von entscheidender Bedeutung, da es hilft, den erforderlichen Aufwand zu überwachen und Aufgaben automatisch neu zu planen, wenn sie sich verzögern. Notion Gantt Diagramme verfügen nicht über automatische Umplanungsfunktionen, was die Einstellung der Abhängigkeiten von Aufgaben erschwert.

Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Zeitleiste für ein Projekt mit verknüpften abhängigen übergeordneten Aufgaben und Unteraufgaben. Sie beschließen, den Zeitraum der ersten Aufgabe zu ändern, aber die zweite Aufgabe passt sich nicht automatisch an. Dies bedeutet, dass Ihre Abhängigkeiten nicht mit Notion verknüpft sind, was dem Zweck funktionaler Gantt Diagramme zuwiderläuft.

Um die Zeitleisten von Projekten anzupassen, müssen Sie alle abhängigen Aufgaben manuell umplanen, wenn sich die vorhergehende Aufgabe verzögert. Dieser manuelle Prozess ist zeitaufwändig und auf Dauer fehleranfällig, insbesondere bei Projekten mit vielen voneinander abhängigen Aufgaben.

Notion bietet auch keine visuellen Indikatoren oder Warnungen für Abhängigkeitskonflikte. Die Zeitleiste des Projekts kann sich verschieben, wenn Sie diese Probleme nicht proaktiv erkennen können.

*Profi-Tipp:💡 Alternativen zur KI von Notion erforschen funktionen, bevor Sie diese Tools in Ihren Projekt-Workflows einsetzen.

Fehlende Berichterstellung erschwert die Analyse des Fortschritts

Fast jedes Projektmanagement-Tool verfügt über integrierte Funktionen zur Berichterstellung, mit denen Sie die Fortschritte Ihres Teams verfolgen und besser planen können. Bei Notion fehlt dieses grundlegende Feature jedoch.

Verwenden Sie ClickUp Dashboards, um Daten zu verarbeiten und zu sortieren, bevor Sie Gantt-Diagramme erstellen

Integrationen zur Berichterstellung sind in Notion verfügbar, haben aber einen hohen Preis. Zum Glück, ClickUp Dashboards helfen Ihnen bei der Visualisierung von Projektdaten mit Hilfe von Velocity-Diagrammen, Burnup-Diagrammen, Burndown-Diagrammen und mehr, ohne dass Sie dafür extra bezahlen müssen.

Erstellen von Gantt Diagrammen in ClickUp

Wenn es um die Erstellung von Gantt Diagrammen geht, ist ClickUp aufgrund seiner umfangreichen Features und seines benutzerzentrierten Designs eine hervorragende Alternative zu Notion.

Notion ist zwar in hohem Maße anpassbar, wird aber komplexen Anforderungen an das Projektmanagement nicht gerecht. ClickUp hingegen überwindet diese Limitierungen durch robuste integrierte Funktionen, die komplexe Projekte unterstützen.

ClickUp Vorlagen

Der ClickUp-Katalog mit vorgefertigten Vorlagen reduziert die Setup-Zeit erheblich und schafft einen Rahmen für Ihre Projekte. Dies erspart den Aufwand für die Einstellung von Tabellen und die manuelle Verwaltung übereinstimmender Abhängigkeiten von Aufgaben.

Features wie die automatisierte Verwaltung von Aufgaben, Zusammenarbeit in Echtzeit und erweiterte Berichterstellung tragen ebenfalls zur Rationalisierung Ihres Workflows bei.

Die einfache Gantt-Vorlage von ClickUp bietet einen umfassenden Überblick über ein Projekt, macht Abhängigkeiten sichtbar und hilft, Blockaden zu vermeiden, bevor sie entstehen.

ClickUp's einfache Gantt-Vorlage automatisiert den Umgang mit den Abhängigkeiten von Aufgaben und verbessert die Produktivität Ihres Teams.

Sie bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklungspipeline Ihres Projekts, Einblicke in aufgabenspezifische Zeitleisten, Aufgaben-Flows und die Leistung Ihres Teams im Hinblick auf die Termine.

Die Gantt Diagramme von ClickUp verwenden dynamische Komponenten, die mit Elementen wie Aufgabenlisten, Kalendern und Dashboards interagieren.

Mit dem Gantt Diagramm von ClickUp können Sie auch Prioritäten organisieren und einstellen ClickUp's Gantt Diagramme fördern die leichte Lesbarkeit des Status von Aufgaben mit mehreren Farbschemata. Von der automatischen Konvertierung von Aufgaben in Meilensteine bis hin zur Wiederverwendung von Vorlagen für Aufgaben in Gantt-Diagrammen - ClickUp hat alles zu bieten.

ClickUp unterstützt auch die import von Notion Workspaces, so dass Sie Ihre Projektmanagement-Funktionen erweitern können, ohne vorhandene Daten zu verlieren. Der Import von Notion-Daten in ClickUp ermöglicht auch den Zugriff auf Features für die Zeiterfassung und die Nachverfolgung von Zielen, die Integration mit Tools von Drittanbietern und das Setup für die Zusammenarbeit in Echtzeit.

lesen Sie auch:_ clickUp AI vs. Notion AI: Welches KI-Tool ist das Beste? Notion vs ClickUp - Welches Tool ist besser für die Erstellung von Gantt Diagrammen?

Hier ist eine kurze Vergleichstabelle zu mit Notion vs. ClickUp :

Hier eine erweiterte Ansicht, wie ClickUp hilft Ihren Teams, mehr Arbeit zu erledigen .

ClickUp's exklusive Features für Gantt Diagramme

Im Gegensatz zu Notion ermöglicht das fortschrittliche Abhängigkeitsmanagement von ClickUp automatische Anpassungen, wenn sich die Zeitleisten der Aufgaben ändern, und stellt sicher, dass alle abhängigen Aufgaben entsprechend aktualisiert werden. Dies reduziert den manuellen Aufwand und das Risiko von Fehlern.

Die robusten Planungstools von ClickUp, einschließlich Zeitblöcken und Kalenderintegrationen, sorgen dafür, dass Ihre Teammitglieder denselben Zeitplan einhalten. Automatisierte Erinnerungen und Benachrichtigungen sorgen dafür, dass Termine nicht verpasst werden.

Skalierbarkeit und Vielseitigkeit einer Projektmanagement-Software sind bei ClickUp für Gantt-Diagramme eine Selbstverständlichkeit. Hier sind einige exklusive ClickUp Features.

ClickUp Zeiterfassung

Aktualisieren Sie Ihre Zeit von überall aus, indem Sie alle Geräte und Apps mit dem Feature Zeiterfassung von ClickUp integrieren ClickUp's Time Tracking Feature ermöglicht die Nachverfolgung mit mehreren Geräten von jedem Speicherort aus und bietet umfangreiche Berichterstellungen zu den Aktivitäten der Mitarbeiter. Außerdem können Sie Apps zur Zeiterfassung mit der Oberfläche synchronisieren und die Ergebnisse filtern, sortieren und beschreiben.

ClickUp Ziele

Einstellung und Nachverfolgung von Zielen für die Leistung Ihres Teams

Ein weiteres Feature ist ClickUp's Ziele , mit dem Sie messbare Einzelziele einstellen und den Fortschritt mit aufgaben- und projektspezifischen Meilensteinen überwachen können. Sie können sogar monetäre und andere Einzelziele mit Beschreibungen und erwähnenswerten KPIs festlegen.

ClickUp Wiederholende Aufgaben

Verwenden Sie Aufgaben, um Teammitgliedern Aufgaben zuzuweisen und eine aufgabenübergreifende Zusammenarbeit zu ermöglichen

Auch, ClickUp's Wiederholende Aufgaben Feature vermeidet das wiederholte Ausfüllen von Aufgaben und automatisiert die täglichen Arbeitsabläufe, um Zeit zu sparen.

Erweitern Sie Ihre Gantt Diagramme mit ClickUp

Die Erstellung eines Notion Gantt Diagramms ist extrem einfach; die Schwierigkeit besteht darin, es zu verwalten und auszubauen. Sie können Notion als hervorragenden Ausgangspunkt für die Einstellung und Organisation von Projekten nutzen.

Aber wenn Ihre Anforderungen an das Projektmanagement wachsen, kann ClickUp weitere wichtige Aspekte berücksichtigen, z. B. die Planung von Aufgaben, die Verwaltung von Fristen und die Aufdeckung von Engpässen.

Das Beste ist, dass Sie mit einer einfachen Hover-Aktion Folgendes erreichen können den kritischen Pfad zu bestimmen und sehen Sie dynamisch den prozentualen Anteil des Projekts oder der Aufgabe am Projekt. Von dort aus können Sie die Aufgaben priorisieren, die für das Abschließen Ihres Projekts entscheidend sind.

Sind Sie bereit, Ihre Fähigkeiten im Projektmanagement mit ClickUp zu verbessern?

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an .