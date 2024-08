Wie man ein Dashboard in Notion erstellt

Notion hat als Produktivitätstool erheblich an Zugkraft gewonnen! Über 35 Millionen Benutzer weltweit verwenden es, um Inhalte zu verwalten, Gewohnheiten nachzuverfolgen oder ein Tagebuch zu führen.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie in Notion ein funktionales Dashboard erstellen, um alles zu verwalten - von täglichen Aufgaben bis hin zu langfristigen Zielen.

Es ist jedoch wichtig, die Grenzen von Notion in Bezug auf fortschrittliches Projektmanagement und Leistungsoptimierung zu verstehen und alternative Plattformen in Betracht zu ziehen, die Ihren speziellen Anforderungen besser entsprechen.

Für diejenigen, die eine robustere Lösung suchen, stellen wir ClickUp als Alternative vor, die einen größeren Bereich von Tools für Teams und Einzelpersonen bietet, einschließlich Zeiterfassung, Gantt-Diagramme und anpassbare Workflows.

Doch zunächst wollen wir ein anpassbares Dashboard in Notion erstellen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines Dashboards in Notion

Die Erstellung eines ästhetischen Dashboards in Notion ist wie der Bau Ihres Traum-Workspaces. Hier erfahren Sie, wie Sie beginnen können.

Schritt 1: Einrichten einer neuen Seite

Wenn Sie zum ersten Mal einen Notion Workspace verwenden, werden Sie das Gefühl haben, ein brandneues Notizbuch aufzuschlagen - voller Möglichkeiten und bereit, mit Ideen gefüllt zu werden. Die Benennung Ihrer Notion-Seite ist der erste Schritt, um sie zu Ihrer eigenen zu machen. So stellen Sie sie ein:

Öffnen Sie Notion und navigieren Sie zur linken Seitenleiste

und navigieren Sie zur linken Seitenleiste Klicken Sie auf 'Neue Seite' . Sie finden diese Option am unteren Rand oder in einem bestimmten Workspace

. Sie finden diese Option am unteren Rand oder in einem bestimmten Workspace Geben Sie Ihrer Seite einen Namen, der ihren Zweck widerspiegelt, z. B. 'Project Dashboard' oder 'Personal Hub'

Bonus: Nutzen Sie diese projekt Dashboard Beispiele zur Inspiration, bevor Sie Ihr erstes Dashboard für Projektmanagement erstellen.

Schritt 2: Hinzufügen einer Tabelle oder einer Board-Ansicht

Fügen wir nun Ihrem Notion Dashboard eine Struktur hinzu. Eine Tabelle oder eine Board-Ansicht kann als Rückgrat Ihres benutzerdefinierten Notion Dashboards dienen:

Typ "/Datenbank " Klicken Sie auf die Schaltfläche "Tabelle" oder "Board". Tabellen eignen sich hervorragend zum Hinzufügen detaillierter Daten, während sich Boards (ähnlich wie Kanban-Tafeln) perfekt für die visuelle Nachverfolgung von Aufgaben und Fortschritten eignen

Schritt 3: Tabelle oder Board benutzerdefinieren

Die benutzerdefinierte Gestaltung ist der eigentliche Zauber. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Ihre Tabelle oder Ihr Board genau an Ihre Bedürfnisse anpassen können:

Hinzufügen von Spalten: Klicken Sie auf das "+"-Symbol, um neue Spalten hinzuzufügen. Typische Spalten sind Aufgabe, Fälligkeitsdatum, Status und Zugewiesen an Eigenschaften festlegen: In Notion kann jede Spalte unterschiedliche Eigenschaften haben. Zum Beispiel kann die Spalte Fälligkeitsdatum Datumseigenschaften haben, während die Spalte Status Auswahl-Eigenschaften für verschiedene Status wie "In Bearbeitung" oder "Abgeschlossen" haben kann Filter anwenden: Sie können Filter verwenden, um nur die Informationen anzuzeigen, die Sie benötigen. Zum Beispiel können Sie Aufgaben filtern, um nur die Ihnen zugewiesenen oder die in dieser Woche fälligen anzuzeigen

Dieser Schritt nimmt vielleicht die meiste Zeit in Anspruch und bringt Ihre Kreativität an ihre Grenzen, aber er ist entscheidend. Lassen Sie ihn nicht aus! Jede benutzerdefinierte Anpassung wird die Funktionen Ihres Notion Dashboards verbessern und sicherstellen, dass es perfekt auf Ihren Workflow abgestimmt ist.

Ein Dashboard ist ohne ein paar praktische Widgets nicht abgeschlossen, oder? Hier ein Blick auf die Widgets und Tools, die Sie in Ihr Notion Dashboard einbetten können:

Kalender: Sie können das Kalender Widget verwenden, um wichtige Termine und Fristen nachverfolgen zu können. Dies hilft Ihnen bei der visuellen Nachverfolgung von Fristen und verringert das Risiko, wichtige Termine zu verpassen Diagramme: Es ist eine gute Idee, Diagramme einzubinden, um Ihre Daten zu visualisieren. Dies ist besonders nützlich für die Nachverfolgung von Fortschritt und Leistung Fortschrittsleisten: Mit Hilfe von Fortschrittsleisten können Sie die Nachverfolgung der Fertigstellung von Aufgaben oder Projekten verfolgen. Es ist eine wahre Freude, am Ende des Tages Ihre Fortschritte zu sehen - wenn sich diese Leisten füllen und Ihnen zeigen, wie weit Sie bei Ihren Aufgaben und Projekten gekommen sind

So betten Sie ein Widget ein:

Klicken Sie auf den Schlüssel '/', um das Menü des Blocks zu öffnen Suchen Sie nach dem Widget, das Sie hinzufügen möchten, z. B. 'Einbetten' oder 'Kalender' Fügen Sie den Link zum Widget ein oder wählen Sie es aus dem Menü aus

Schritt 5: Anordnen und Gestalten des Dashboards

Der letzte Schritt besteht darin, Ihre Vorlage für das Dashboard von Notion so zu gestalten, dass es optisch ansprechend und einfach zu navigieren ist:

Ziehen und ablegen: Ordnen Sie Blöcke an, indem Sie sie per Drag & Drop an ihren Platz ziehen. Sie können Spalten erstellen, indem Sie Blöcke nebeneinander ziehen

Ordnen Sie Blöcke an, indem Sie sie per Drag & Drop an ihren Platz ziehen. Sie können Spalten erstellen, indem Sie Blöcke nebeneinander ziehen Styling: Verwenden Sie die Styling-Optionen von Notion, um Schriftarten, Farben und Hintergrundbilder zu ändern. Sie können ein Thema erstellen, das Ihr Notion Dashboard ästhetisch ansprechend macht. Sie können auch aus den vielen online verfügbaren Notion Dashboard-Vorlagen auswählen

💡Pro-Tipp: Codieren Sie die verschiedenen Bereiche Ihres persönlichen Notion Dashboards mit Farben, um die Navigation durch Ihre Aufgaben zu erleichtern. Untersuchungen haben ergeben, dass farbcodierung die kognitive Verarbeitung verbessern kann und das Erinnerungsvermögen verbessern, indem sie es dem Gehirn erleichtern, Informationen effizient zu organisieren und abzurufen.

Limits bei der Verwendung von Notion zur Erstellung von Dashboards

Notion ist ein fantastisches tool, aber es hat auch seine Tücken. Hier sind ein paar Limits, auf die Sie bei der Erstellung Ihres Dashboards stoßen könnten:

Eingeschränkte erweiterte Analysemöglichkeiten: Die in Notion integrierten analytischen Tools sind recht einfach. Wenn Sie tiefgreifende Datenanalysen benötigen, müssen Sie sie möglicherweise in externe Apps integrieren

Die in Notion integrierten analytischen Tools sind recht einfach. Wenn Sie tiefgreifende Datenanalysen benötigen, müssen Sie sie möglicherweise in externe Apps integrieren Abhängigkeit von manuellen Aktualisierungen: Sie müssen alle Daten manuell aktualisieren, was insbesondere bei größeren Dashboards für Projekte zeitaufwändig sein kann

Sie müssen alle Daten manuell aktualisieren, was insbesondere bei größeren Dashboards für Projekte zeitaufwändig sein kann Begrenzte Integration mit anderen Tools: Notion Dashboards bieten zwar einige Integrationen, aber sie sind nicht so umfangreich, wie Sie es vielleicht brauchen. Dies kann eine Hürde darstellen, wenn Sie stark auf andere Plattformen angewiesen sind

Notion Dashboards bieten zwar einige Integrationen, aber sie sind nicht so umfangreich, wie Sie es vielleicht brauchen. Dies kann eine Hürde darstellen, wenn Sie stark auf andere Plattformen angewiesen sind Probleme mit der Leistung bei großen Datenmengen: Notion Dashboards können bei großen Datenmengen träge werden. Dies kann Ihren Workflow verlangsamen und Ihre Produktivität beeinträchtigen

Notion Dashboards können bei großen Datenmengen träge werden. Dies kann Ihren Workflow verlangsamen und Ihre Produktivität beeinträchtigen Fehlende Automatisierungs-Features: Notion Dashboards bieten keine robusten Automatisierungsoptionen. Die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben kann viel Zeit sparen, und ohne diese Funktion könnten Sie sich in manueller Arbeit verzetteln

Wenn Sie feststellen, dass die Features nicht ausreichen, insbesondere in Bereichen wie erweiterte Analysen, Automatisierung oder Integration mit anderen Tools, sollten Sie sich nach Alternativen umsehen.

Tools wie ClickUp wurde entwickelt, um diese Lücken zu schließen, und bietet umfassende Features und fortschrittliche Funktionen zur Rationalisierung des Projektmanagements und zur Steigerung der Produktivität.

Dashboards mit ClickUp erstellen

ClickUp ist ein All-in-One-Tool für Produktivität und die beste Alternative zu Notion. Es verfügt über umfassende Features zur Erstellung persönlicher Dashboards und ist so konzipiert, dass es komplexe Anforderungen an das Projektmanagement problemlos erfüllt, von einfachen Dashboards zur Nachverfolgung täglicher Aufgaben bis hin zu komplexen dashboards für das Produktmanagement .

Auch lesen_: A Beginner's Guide to Dashboards in ClickUp (Mit 15 Anwendungsbeispielen)

Ein Schritt-für-Schritt-Leitfaden zur Erstellung von Dashboards in ClickUp

Die Erstellung eines eigenen Dashboards in ClickUp ist im Vergleich zu Notion ein Kinderspiel und überwindet die damit verbundenen Beschränkungen. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die fortschrittlichen Funktionen erleichtern die Einrichtung eines Dashboards, das Ihre Anforderungen nicht nur erfüllt, sondern übertrifft.

Hier finden Sie eine detaillierte Anleitung, wie Sie das erledigen:

Schritt 1: Einrichten eines neuen Dashboards

Gehen Sie in ClickUp in den Bereich Dashboards und klicken Sie auf "Neues Dashboard". Geben Sie dem Dashboard einen Namen, der zu seinem Zweck passt.

Navigieren Sie von Ihrer Seitenleiste zum Bereich ClickUp Dashboard

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neues Dashboard " , um mit der Erstellung Ihres Dashboards zu beginnen

, um mit der Erstellung Ihres Dashboards zu beginnen Geben Sie einen Namen für Ihr Dashboard ein, der seine Funktion widerspiegelt, z. B. "Übersicht über das Projekt" oder "Vertriebsleistung".

**Tipp: Verwenden Sie einen aussagekräftigen Namen, der es Ihnen ermöglicht, den Schwerpunkt des Dashboards auf einen Blick zu erkennen.

Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Dashboards auf ClickUp, indem Sie auf die Schaltfläche 'Neues Dashboard' klicken

Schritt 2: Widgets hinzufügen

ClickUp bietet eine Vielzahl von Widgets und Ansichten. Hier sind einige, die Sie vielleicht nützlich finden, um den Überblick über wichtige Dinge zu behalten kPIs und Metriken von Projekten :ClickUp Aufgaben

Passen Sie Ihr Dashboard mit umfangreichen Widgets in ClickUp an, die für verschiedene Anwendungsfälle geeignet sind

Schritt 3: Benutzen Sie Ihre Widgets

Sie können jedes Widget so anpassen, dass es die von Ihnen benötigten Informationen anzeigt:

Wählen Sie jedes Widget aus, das Sie hinzufügen möchten, und passen Sie es Ihren Bedürfnissen entsprechend an

aus, das Sie hinzufügen möchten, und passen Sie es Ihren Bedürfnissen entsprechend an Verwenden Sie Filter , um nur die wichtigsten Daten anzuzeigen, z. B. Aufgaben nach Priorität oder Fälligkeitsdatum

, um nur die wichtigsten Daten anzuzeigen, z. B. Aufgaben nach Priorität oder Fälligkeitsdatum Gruppieren Sie Daten auf sinnvolle Weise, z. B. nach Projekt, Team-Mitglied oder Status der Aufgabe

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie Filter und Gruppierungen, um die in jedem Widget angezeigten Daten individuell anzupassen. Instanz können Sie Aufgaben nach Priorität filtern oder sie nach Projekt gruppieren, um ein klareres Bild davon zu erhalten, was zuerst erledigt werden muss.

Nutzung von Filtern in ClickUp zur benutzerdefinierten Anpassung von Daten in den einzelnen Widgets

Schritt 4: Organisieren Sie Ihr Layout

Als Nächstes ordnen Sie Ihr benutzerdefiniertes Dashboard mithilfe der Drag-and-Drop-Widgets an. Das flexible Rastersystem von ClickUp hilft Ihnen, ein sauberes und effizientes Design zu erstellen.

Platzieren Sie die Widgets mit Hilfe der Drag-and-Drop-Funktion von ClickUp genau dort, wo Sie sie haben möchten

Passen Sie die Größe der einzelnen Widgets an, um sicherzustellen, dass die wichtigsten Informationen im Vordergrund stehen

Profi-Tipp: Berücksichtigen Sie die visuelle Hierarchie. Platzieren Sie die wichtigsten Widgets oben oder in der Mitte, wo sie gut sichtbar sind. So ist sichergestellt, dass Sie die wichtigsten Informationen immer zur Hand haben. ClickUp bietet ein umfassendes Feature-Set, um sicherzustellen, dass Sie über die meisten agiles Dashboard .

ClickUp bietet großartige Layout- und Formatierungsoptionen, um die aussagekräftigsten Erkenntnisse aus Ihren Dashboards auf einen Blick zu liefern

Schritt 5: Speichern und freigeben

Sobald Ihr Dashboard fertiggestellt ist, speichern Sie es und geben es für Ihr Team frei. ClickUp ermöglicht die Zusammenarbeit und Aktualisierung in Echtzeit, so dass jeder auf dem Laufenden bleibt.

Speichern Sie Ihr Dashboard , indem Sie auf die Schaltfläche "Speichern" klicken

, indem Sie auf die Schaltfläche "Speichern" klicken Teilen Sie Ihr Dashboard mit Teammitgliedern, indem Sie auf die Schaltfläche "Teilen" klicken und die Mitglieder oder Gruppen auswählen, denen Sie Zugriff gewähren möchten

Pro-Tipp: Dashboards können ein effektives Mittel sein, um alle über den Fortschritt des Projekts zu informieren. Unsere Teams nutzen sie, um sowohl interne als auch externe Stakeholder auf dem Laufenden zu halten, und Sie könnten das Gleiche zu erledigen. Sie können zum Beispiel benutzerdefinierte, automatisierte dashboards zur Berichterstattung über Metriken an Ihre Clients um ihnen in Echtzeit Sichtbarkeit für den Fortschritt ihrer Projekte zu verschaffen.

Sehen wir uns nun die wichtigsten Features an, die die ClickUp von Notion unterscheiden.

Visualisieren Sie Ihre Produktivität und den Fortschritt Ihres Projekts mühelos mit ClickUp Dashboards

Vorteile von ClickUp gegenüber Notion für Dashboards

Hier sind die fünf wichtigsten Gründe dafür ClickUp Dashboards könnte das perfekte Tool für die Erstellung der umfassendsten Dashboards sein:

Erweiterte Analytik

ClickUp bietet leistungsstarke Analyse- und Berichterstellungs-Features, mit denen Sie tief in Ihre Daten eintauchen und aufschlussreiche Berichte für Ihre berufliche und persönliche Produktivität erstellen können. Im Gegensatz zu den grundlegenden Analysefunktionen von Notion bietet ClickUp erweiterte Berichterstellungstools, mit denen Sie den Fortschritt von Projekten verfolgen, die Leistung von Teams überwachen und Workflows in Echtzeit analysieren können.

Sie können benutzerdefinierte Dashboards mit Widgets erstellen, die wichtige Metriken anzeigen, z. B. die Erledigungsrate von Aufgaben, die Zeiterfassung und die Verteilung des Workloads. Diese detaillierten Einblicke helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, Engpässe zu erkennen und Ihre Prozesse zu optimieren, um die Effizienz zu steigern.

Als Business-Analyst ist das Dashboard-Feature von ClickUp eine große Erleichterung, wenn es darum geht, Daten in einer schönen und zielgerichteten Weise darzustellen. Das Vergleichs-Feature ist benutzerdefiniert, wodurch die Daten auf eine sinnvolle, abschließende Weise dargestellt werden können und sehr leicht zu verstehen sind. \Die Shikha Chaturvedi business Analyst, Cedcoss Technologies Private Limited

Ein Beispiel für ein umfassendes Dashboard zur Produktivität, das auf ClickUp basiert

Support für Automatisierung

Mit ClickUp können Sie Routineaufgaben automatisieren, um Zeit zu sparen und die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler zu verringern. Die Automatisierungsfunktionen von ClickUp ermöglichen Ihnen die Einstellung von Wenn-Dann-Auslösern und Aktionen für verschiedene Aufgaben.

So können Sie beispielsweise die Zuweisung von Aufgaben auf der Grundlage bestimmter Kriterien automatisieren, automatische Erinnerungen vor Abgabeterminen versenden oder Aufgaben nach und nach in verschiedene Phasen und Listen verschieben. Dieses Maß an Automatisierung stellt sicher, dass nichts unter den Tisch fällt und dass sich Ihr Team auf strategischere Aktivitäten konzentrieren kann, anstatt sich wiederholende administrative Arbeiten zu erledigen.

Auch gelesen:_ Wie man ein Dashboard für die Verwaltung von Aufgaben erstellt

Integration mit Ihrem Tech-Stack

ClickUp lässt sich in über 1000 Tools integrieren, die zu Ihrer täglichen Routine gehören, von Slack bis Google Drive, so dass Sie alle Ihre Workflows einfach miteinander verbinden können. Dank dieser nahtlosen Integration können Sie Daten aus Ihren bevorzugten Apps abrufen und alles von einer zentralen Plattform aus verwalten.

Diese Verbindung rationalisiert Ihren Workflow, reduziert die Notwendigkeit, zwischen verschiedenen Apps zu wechseln, und steigert die Produktivität insgesamt.

Zusammenarbeit in Echtzeit

Mit den Features von ClickUp für die Zusammenarbeit in Echtzeit kann Ihr Team nahtlos zusammenarbeiten, egal wo es sich befindet. Sie können Aufgaben zuweisen, Kommentare hinterlassen und den Status von Aufgaben in Echtzeit aktualisieren, um sicherzustellen, dass alle auf der gleichen Seite stehen. Die Plattform bietet außerdem Features wie Chats, Erwähnungen und Kommentare mit Threads, die die Kommunikation und Zusammenarbeit bei Aufgaben erleichtern.

Diese Art der Zusammenarbeit ist für Remote-Teams von entscheidender Bedeutung und stellt sicher, dass Projekte reibungslos und ohne Verzögerungen oder Missverständnisse vorankommen.

Viele unserer Führungskräfte haben viel zu tun und wollen sich nicht unbedingt bei ClickUp anmelden. Aber wir können "View Only"-Links verschicken, damit sie - oder jeder andere, der es braucht - einen Kalender mit Inhalten oder ein Dashboard für Sprints sehen können, um schnell zu verstehen, woran wir arbeiten.

Lauren Makielski, Stabschefin, Hawke Medien

Skalierbare Dashboards

ClickUp kann problemlos mit großen Datensätzen und verknüpften Datenbanken umgehen und gewährleistet selbst bei datenintensiven Projekten eine reibungslose Leistung. Wenn Ihr Geschäft wächst und Ihre Projekte immer komplexer werden, skaliert ClickUp mit Ihnen.

Die Plattform kann Tausende von Aufgaben und Unteraufgaben, große Datenbanken und umfangreiche Zeitleisten für Projekte verwalten, ohne dass es zu Problemen bei der Leistung kommt. Diese Skalierbarkeit sorgt dafür, dass ClickUp schnell und reaktionsschnell bleibt, egal wie groß Ihre Projekte werden.

Auch gelesen:_ Dashboard-Verbesserungen zur Nachverfolgung der Arbeit aus allen Blickwinkeln

Mit der ClickUp Vorlage für das Dashboard für das Projektmanagement können Sie in Sekundenschnelle loslegen

Egal, ob Sie ein Projektmanager sind, der komplexe Projekte koordiniert, ein Unternehmer, der mit mehreren Unternehmungen jongliert, ein Student, der Studienpläne verwaltet, oder einfach jemand, der es liebt, mit einer ausführlichen 'Zu erledigen-Liste' Ordnung zu halten, ein benutzerdefiniertes ClickUp Dashboard kann eine gute Ergänzung zu Ihrem Toolkit sein. Sie können es schnell mit dem ClickUp Projekt Management Dashboard Vorlage .

Diese Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen eine umfassende Ansicht aller Ihrer Projekte an einem Ort zu geben.

Behalten Sie den Überblick über die Aufgaben, den Workload und die Produktivität Ihres Teams mit der ClickUp Vorlage für das Projektmanagement Dashboard

Mit dieser Vorlage können Sie Ihr Dashboard mit Widgets benutzerdefinieren, die wichtige Metriken wie den Status von Aufgaben, Fälligkeitsdaten und Workloads anzeigen. So haben Sie alle Daten Ihres Projekts immer griffbereit und können schnell und mühelos fundierte Entscheidungen treffen. Die Aktualisierungen in Echtzeit sorgen dafür, dass Sie immer auf dem Laufenden sind, und machen endlose Status-Meetings oder manuelle Überprüfungen Ihrer langen "Zu erledigen"-Liste überflüssig.

Hier ein kurzer Überblick darüber, was diese Vorlage enthält:

Listenansicht: Zeigt eine einfache Liste aller Aufgaben von Anfang bis Ende an

Zeigt eine einfache Liste aller Aufgaben von Anfang bis Ende an Gantt-Ansicht: Bietet eine visuelle Zeitleiste des Projekts, die zeigt, wie Aufgaben und Meilensteine miteinander verbunden sind

Bietet eine visuelle Zeitleiste des Projekts, die zeigt, wie Aufgaben und Meilensteine miteinander verbunden sind Ansicht des Kalenders: Zeigt eine Momentaufnahme aller geplanten Aktivitäten in einem Kalender

Zeigt eine Momentaufnahme aller geplanten Aktivitäten in einem Kalender Board-Ansicht: Bietet einen Überblick über den Status von Aufgaben im Kanban-Stil

Bietet einen Überblick über den Status von Aufgaben im Kanban-Stil Workload-Ansicht: Zeigt die Workload der einzelnen Mitglieder des Teams und ob sie unter oder über ihrer Kapazität liegen

Zeigt die Workload der einzelnen Mitglieder des Teams und ob sie unter oder über ihrer Kapazität liegen Box-Ansicht: Schlüsselt auf, woran jedes Mitglied des Teams arbeitet, was es abgeschlossen hat und wie hoch sein Workload insgesamt ist

Mit ClickUp sind wir einen Schritt weiter gegangen und haben Dashboards entwickelt, mit denen unsere Clients Leistung, Auslastung und Projekte in Echtzeit einsehen und überwachen können. Auf diese Weise können sich die Clients mit ihren Teams verbunden fühlen, vor allem, wenn sie sich in verschiedenen Ländern und manchmal sogar auf verschiedenen Kontinenten befinden.

Dayana Mileva, Kontodirektorin von Pontica-Lösungen

Erstellen Sie Ihre Favoriten Dashboards auf ClickUp Today

So, da haben Sie es! Notion ist ein fantastisches Tool für die Erstellung benutzerdefinierter Dashboards, aber es hat ein paar Limits. **Wenn Sie fortschrittlichere Features, bessere Integrationen oder eine robuste Automatisierung benötigen, könnte ClickUp die Lösung sein, nach der Sie suchen

Ganz gleich, ob Sie ein einzelnes Projekt oder mehrere strategische Initiativen verwalten, ClickUp bietet die Flexibilität und Funktionen, die Sie benötigen, um den Überblick zu behalten. Und das ist noch nicht alles: ClickUp verpflichtet sich zu kontinuierlichen Upgrades und Verbesserungen seiner Dashboard Funktionen.

Nutzen Sie ClickUp Dashboards als Ihr optimales System zur Steigerung der Produktivität. Melden Sie sich noch heute für Ihr kostenloses ClickUp Konto an!