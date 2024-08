So erstellen Sie ein Aufgaben-Dashboard zur Verwaltung von Aufgaben

Haben Sie auch Tage, an denen Ihre Liste der zu erledigenden Aufgaben immer länger wird? Wie sieht es mit Wochen aus, in denen Sie sich beschäftigt fühlen, Ihre Arbeit aber unvollendet bleibt, weil Sie die meiste Zeit mit Nachfassaktionen und der Beantwortung von Abfragen verbringen?

Egal, ob Sie Vermarkter, Software-Ingenieur, Führungskraft oder CEO sind: Aufgaben können Ihren Terminkalender überfüllen und Ihr Arbeits- und Privatleben belasten.

Zum Glück gibt es eine bessere Möglichkeit, die Arbeit zu verwalten: ein Dashboard für Aufgaben! Ein Dashboard für Aufgaben hilft Ihnen, Ihre persönlichen und beruflichen Projekte von Anfang bis Ende zu überwachen - mit minimalem Stress und maximaler Effizienz.

Denn aufgabenverwaltung ist nicht einfach, denn es gibt kein Modell, das für alle Aufgaben geeignet ist. So gibt es auch Dashboards für Aufgaben in allen Formen und Größen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die verschiedenen Arten von Dashboards für Aufgaben vor und geben Tipps, wie Sie ein Dashboard für Aufgaben einrichten und verwalten können, das Ihr Leben vereinfacht.

Was ist ein Task Dashboard?

Ein Aufgaben-Dashboard ist Teil einer Arbeitsmanagement-Software und bietet eine 360-Grad-Ansicht aller Ihrer Projekte und deren Fortschritte. Es ist ein zentrales Dashboard, auf dem Sie und Ihre Teams die Leistung verfolgen, Aufgaben nach Prioritäten ordnen, Engpässe erkennen und beheben und schließlich Projekte rechtzeitig abschließen können.

Dashboards für Aufgaben arbeitsabläufe rationalisieren , verbessern das Zeitmanagement und steigern die Produktivität. Ohne ein Dashboard für Aufgaben kann es schwierig sein, den Überblick über die verschiedenen Fristen zu behalten, die Ursachen für Verzögerungen zu ermitteln und sofortiges Feedback zu geben. Betrachten Sie es also als Kontrollzentrum für Ihr Team.

Wenn es in Ihre täglichen Aktivitäten integriert ist, erleichtert ein Dashboard für Aufgaben die Zusammenarbeit, die Nachverfolgung der individuellen Produktivität und die Gewinnung wichtiger Erkenntnisse über den Fortschritt Ihrer Projekte.

Verschiedene Arten von Aufgaben-Dashboards

Dashboards für Aufgaben sind so konzipiert, dass sie verschiedenen Anforderungen und Herausforderungen gerecht werden. Hier sind einige allgemeine Arten von Aufgaben-Dashboards.

1) Dashboard für strategische Aufgaben

Mit einem Dashboard für strategische Aufgaben können Benutzer den Fortschritt langfristiger Ziele mit einer Ansicht aller relevanten Projekte aus der Vogelperspektive verfolgen. Es bietet eine konsolidierte Ansicht kritischer Daten und stimmt die täglichen Abläufe auf die langfristigen Ziele ab projektzielen und enthält Features zur Trendanalyse und Nachverfolgung von Zielen.

Das Dashboard präsentiert wertvolle Daten auf hoher Ebene, die den Verantwortlichen helfen fundierte Entscheidungen zu treffen ohne sich im Unkraut zu verlieren. Sie können die Erkenntnisse aus Verlaufsdaten nutzen, um Trends und Muster zu verstehen, entscheidende Probleme zu erkennen und die Taktik bei Bedarf zu ändern. Es hilft Entscheidungsträgern, Organisationen effektiv zu steuern und sicherzustellen, dass ihre Projekte mit den übergreifenden Zielen des Geschäfts übereinstimmen.

2) Operatives Dashboard für Aufgaben

Ein operatives Dashboard unterstützt Sie bei der Verwaltung des täglichen Geschäftsbetriebs und bei der Leistungsüberwachung in Echtzeit sowie bei der Bewältigung von Aufgaben. Es bietet Echtzeitdaten und Einblicke mit Features wie Live-Datenfeeds, prozessanalyse und Tools zur Verwaltung von Aufgaben.

Ein Dashboard für betriebliche Aufgaben ist ein Muss für Manager und Teamleiter, da sie sich auf tools, die sofortige Aktualisierungen liefern über laufende Vorgänge. Wenn sie diese Informationen zur Hand haben, können sie schnell reagieren und bei Bedarf Feedback geben, um einen reibungslosen und effizienten Geschäftsbetrieb zu gewährleisten.

3) Dashboard für analytische Aufgaben

Ein Dashboard für analytische Aufgaben ermöglicht tiefgreifende Analysen, die Identifizierung von Trends und die strategische Entscheidungsfindung anhand von Verlaufsdaten. Es hilft den Benutzern, kritische Einblicke zu gewinnen, zukünftige Trends vorherzusagen und effektive Strategien zu formulieren.

Da diese Art von Dashboard fortschrittliche analytische Funktionen wie Trendanalysen und Vorhersagemodelle bietet, ist es für Datenanalysten und das mittlere Management geeignet.

Es hilft Ihnen auch, Ihre Leistung und die Ihres Teams auf granularer Ebene zu bewerten, Muster aufzudecken und Metriken im Zeitverlauf zu vergleichen. Sie können die Ergebnisse nutzen, um datengestützte und objektive Entscheidungen zu treffen.

4) Dashboard für SaaS-Aufgaben

Der SaaS-Sektor steht vor großen Herausforderungen wie Kundenbindung, Umsatzverfolgung und Kostenmanagement.

Ein Dashboard für SaaS-Aufgaben geht auf diese Herausforderungen ein, indem es eine detaillierte Ansicht kritischer Metriken wie Kundenakquisitionskosten (CAC), monatlich wiederkehrende Umsätze (MRR) und Customer Lifetime Value (CLTV) bietet.

Dieses Dashboard wurde speziell für SaaS-Geschäfte entwickelt und ermöglicht es Führungskräften und Managern, die Kundendynamik und den finanziellen Zustand des Unternehmens genau zu überwachen, was bei strategischen Entscheidungen wie der Preisoptimierung und dem Aufwand für die Kundenbindung hilfreich ist.

5) Dashboard für operative Aufgaben im Marketing

Ein Dashboard für operative Marketingaufgaben hilft kleinen bis mittelgroßen Geschäften bei der Verwaltung von Kampagnen, der Ressourcenzuweisung und der Kundenbindung. Dieses Dashboard bietet Echtzeiteinblicke in den Marketingaufwand und ermöglicht Managern und Teams die Nachverfolgung von KPIs wie Leads, Konversionen und Web-Traffic.

Dashboards für Marketingaufgaben sind eine gute Ergänzung zu CRM Dashboards . Sie ermöglichen Ihnen die Nachverfolgung von Kampagnen, die Analyse von Lead-Quellen und die Bewertung von Metriken zur Kundenbindung. Marketingfachleute können sich auf das Dashboard verlassen, um Strategien schnell zu ändern und einen agilen, wirkungsvollen Ansatz für Marketingaktivitäten zu entwickeln.

6) Dashboard für analytische Aufgaben im Gesundheitswesen

Effiziente Patientenversorgung, geringe Wartezeiten und optimierte Abläufe sind wesentliche Ziele einer Organisation im Gesundheitswesen.

Ein analytisches Dashboard für das Gesundheitswesen geht auf diese Ziele ein, indem es Einblicke in Trends in der Patientenversorgung, die Nachverfolgung von Behandlungsergebnissen und die Ressourcennutzung bietet.

Wichtige Features wie die Nachverfolgung von Wartezeiten und Behandlungserfolgen unterstützen datengesteuerte Entscheidungen. Dadurch werden die Patientenergebnisse verbessert, die Betriebskosten gesenkt und die Abläufe im Gesundheitswesen rationalisiert.

7) Universell einsetzbare Dashboards

Manchmal ist eine vorgefertigte Vorlage für das Aufgabenmanagement wie ClickUp's Vorlage für die Aufgabenverwaltung kann unabhängig von Ihren Anforderungen an das Dashboard perfekt funktionieren. Es hilft Ihnen dabei, geschäftskritische Aufgaben mit Priorität einzugrenzen, indem es sie in einer Liste, einem Board und einem Kalender anzeigt.

Darüber hinaus wurde die ClickUp Vorlage für das Aufgabenmanagement entwickelt, um Sie zu unterstützen:

Visualisierung und Organisation von Aufgaben wie z. Bmeilensteine des Projekts oder Phasen von Marketingkampagnen nach Status, Priorität oder Abteilung

wie z. Bmeilensteine des Projekts oder Phasen von Marketingkampagnen nach Status, Priorität oder Abteilung Nachverfolgung und Optimierung von Workflows wie Zyklen zur Produktentwicklung oder Prozesse zur Unterstützung des Kundensupports auf der Grundlage von Bandbreite und Fortschritt der Aufgaben

wie Zyklen zur Produktentwicklung oder Prozesse zur Unterstützung des Kundensupports auf der Grundlage von Bandbreite und Fortschritt der Aufgaben Zusammenarbeit zwischen Teams wie Vertrieb und Entwicklung oder HR und Marketing bei der Planung, Zuweisung und dem Abschließen von Aufgaben

Ordnen und betrachten Sie Ihre Aufgaben mit verschiedenen Filtern in der ClickUp Vorlage für Aufgabenmanagement

Anstatt stundenlang nach einem effizienten Rahmen für Ihr Team zu suchen, verwenden Sie einfach diese Vorlage für das Aufgabenmanagement. Sobald sie zu Ihrem Workflow hinzugefügt wurde, müssen Sie nur noch die Details einfügen und die Produktivität steigern.

Lesen Sie auch:_ Erstellung eines OKR-Dashboards

Wie erstellt man ein Dashboard für Aufgaben?

Nachdem Sie nun die Grundlagen kennengelernt haben, erfahren Sie hier, wie Sie ein effizientes Dashboard für Aufgaben erstellen können:

Schritt 1: Wählen Sie eine Dashboard-Software für Aufgaben und erstellen Sie ein neues Projekt

Wählen Sie eine geeignete Dashboard-Software für Ihre Aufgaben aus und erstellen Sie ein neues Projekt. Geben Sie Ihrem Dashboard einen Namen, der den Zweck und das Projekt widerspiegelt, zu dem es gehört. Legen Sie die Ziele und idealen Ergebnisse des Projekts in klaren, messbaren Worten fest.

Entscheiden Sie sich dann für eine Vorlage, die Ihren Anforderungen entspricht, oder erstellen Sie Ihr Dashboard benutzerdefiniert für die spezifischen Anforderungen des Projekts.

Schritt 2: Fügen Sie Ihrem Dashboard-Projekt wesentliche Komponenten hinzu

Statten Sie Ihr Dashboard für eine Aufgabe mit wichtigen Komponenten wie Leisten für den Fortschritt aus, aufgaben-Listen und Indikatoren für Probleme mit hohem Risiko, um einen umfassenden Überblick über das Projekt zu erhalten.

Wählen Sie Elemente, die sich an den KPIs und Zielen Ihres Projekts orientieren. Zum Beispiel bietet die benutzerdefinierte Projektmanagement-Software von ClickUp benutzerdefinierbare Felder, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten werden können.

Dieser Schritt ist entscheidend für eine klare, übersichtliche Ansicht des Status Ihres Projekts.

verfolgen, sortieren und filtern Sie die Arbeit nach den Bedürfnissen Ihres Teams. Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie ClickUp für praktisch alles verwenden, was Sie sich vorstellen können

Schritt 3: Ansicht des Fortschritts und Erkennung von Engpässen

Richten Sie Ihr Dashboard für Aufgaben ein, um den Fortschritt des Projekts zu verfolgen und Engpässe zu erkennen, indem Sie Tools wie Road Maps oder visuelle Darstellungen wie ClickUp's Gantt Diagramme .

Integrieren Sie Analysen, um zu überwachen, wie viele Aufgaben sich verzögern und wie viele Ressourcen zu viel zugewiesen wurden. Manager und Teamleiter können sich über Trends und potenzielle Verzögerungen informieren, indem sie die Fortschrittsindikatoren ständig aktualisieren und überprüfen.

gruppieren, filtern oder ausblenden von Aufgaben in ClickUp 3.0 Gantt Diagrammen zur Nachverfolgung und Verbindung von Workflows über alle Ihre Arbeiten hinweg

Schritt 4: Arbeiten Sie auf aktuelle Meilensteine zu

Richten Sie Ihr Dashboard für Aufgaben so aus, dass es sich auf aktuelle Meilensteine konzentriert, und verwenden Sie Tools wie Meilenstein-Tracker und Termin-Countdowns. Dieses Setup, das für das Projektbewusstsein von entscheidender Bedeutung ist, hilft Ihnen dabei, Ihre Fortschritte bei den wichtigsten Zielen zu visualisieren.

Projekt- und Teamleiter können sicherstellen, dass die Fristen eingehalten werden, indem sie auf ihren Dashboards rechtzeitig Warnmeldungen einrichten.

die Ansicht "ClickUp Item Hubs" erleichtert das Sortieren von Dokumenten, Dashboards und Whiteboards nach "kürzlich", "Favoriten" oder "von mir erstellt"

Schritt 5: Achten Sie auf risikoreiche Elemente

Konzentrieren Sie sich auf die Identifizierung und Überwachung risikoreicher Elemente in Ihrem Projekt, indem Sie Dashboard-Features wie Filter und Farbcodierung nutzen, um komplexe oder kritische Aufgaben hervorzuheben.

Erstellen Sie Abschnitte, um diese Elemente mit hoher Priorität nachzuverfolgen. Dies kann Ihnen helfen, potenzielle Risiken proaktiv zu bewältigen. ClickUp Aufgaben bietet benutzerdefinierte Tags und Filter für die effiziente Kategorisierung und das Risikomanagement in verschiedenen Projekten.

durchsuchen Sie zuvor erstellte Tags, erstellen Sie neue Tags, und fügen Sie mehrere Tags direkt in einer Aufgabe hinzu

Denken Sie immer daran, regelmäßige Aktualisierungen der Risikobewertung durchzuführen. Wenn Sie die Risikobewertungen auf dem neuesten Stand halten und an die sich ändernde Projektdynamik anpassen, wird eine genaue Darstellung auf dem Dashboard gewährleistet und eine rechtzeitige Risikominderung ermöglicht. Dieser wichtige Schritt stellt sicher, dass es bei Ihren Projekten nicht zu unvorhergesehenen Verzögerungen oder Komplikationen kommt

Mit dem richtigen Diagrammtyp können Sie Ihre Projektdaten wirkungsvoll darstellen.

Bestimmen Sie den besten Diagrammtyp für Ihre KPIs: Balkendiagramme für Trendanalysen, Kreisdiagramme für Proportionen, Liniendiagramme für zeitliche Entwicklungen oder Tabellen und Messgeräte für detaillierte und konzentrierte Informationen.

Versuchen Sie natürlich, Ihr Dashboard nicht mit zu vielen Diagrammtypen zu überfrachten. Konzentrieren Sie sich auf einige wenige Diagramme, die die wichtigsten Daten darstellen, um eine reibungslose Benutzererfahrung und eine schnelle Entscheidungsfindung zu ermöglichen

Schritt 7: Geben Sie Ihren Zahlen einen Kontext

Um die Daten in Ihrem Dashboard richtig und sinnvoll zu interpretieren, sollten Sie sie in einen Kontext stellen.

Sie müssen Ihre Daten mit umfassenderen Projekt- oder Unternehmenszielen in Einklang bringen, indem Sie Benchmarks einstellen, aktuelle Verlaufsdaten mit historischen Zahlen vergleichen und den Fortschritt anhand von Zeitleisten veranschaulichen. ClickUp Aufgaben zum Beispiel bietet vielseitige Visualisierungsoptionen und anpassbare Unteraufgaben, um wichtige Daten effektiv zu präsentieren.

Der Designer des Dashboards sollte die Bedeutung der Daten auf einen Blick verdeutlichen, möglicherweise durch Hinzufügen von erklärendem Text, vergleichenden Metriken oder Trendlinien.

Denken Sie auch daran, in Ihr Dashboard-Design eine Erzählung einzubauen, um den Betrachter logisch und ansprechend durch die Daten zu führen. Dieser erzählerische Ansatz verbessert die Erfahrung und das Verständnis der Benutzer.

Schritt 8: Erstellen Sie die Dashboard-Komponenten

Wählen Sie eine Dashboard-Software, mit der Sie Diagramme, Graphen und Tabellen mit benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Features anordnen können.

Konzentrieren Sie sich auf ein Layout, das wichtige Informationen zugänglich und hervorgehoben macht.

erstellen Sie detaillierte Dashboards in ClickUp und fügen Sie einfach Karten hinzu, um den Fortschritt der Sprint-Punkte, Aufgaben pro Status und Bugs pro Ansicht zu sehen

Implementieren Sie ein responsives Design für Ihr Dashboard, um sicherzustellen, dass es auf verschiedenen Geräten, wie Tablets und Smartphones, zugänglich ist. Dank dieser Anpassungsfähigkeit können die Mitglieder Ihres Teams jederzeit und überall mit dem Dashboard interagieren, sodass wichtige Informationen jederzeit verfügbar sind.

Schritt 9: Zusammenarbeiten, freigeben und Feedback einholen

Sie sind fast am Ziel. Sie müssen Ihre Stakeholder, Teammitglieder und andere Personen um Feedback zu Ihrem Dashboard bitten. Dieser Schritt ist entscheidend für die Identifizierung von verbesserungswürdigen Bereichen, potenziellen neuen Features oder verwirrenden Elementen.

Der Projektleiter oder Ersteller des Dashboards muss aktiv nach diesem Feedback suchen und es einbeziehen, um den Nutzen des Dashboards zu verbessern.

ClickUp Aufgaben erleichtert die Zusammenarbeit und das Feedback mit Features wie mehreren Mitarbeitern und Kommentar-Threads. Auf diese Weise kann das gesamte Team daran mitarbeiten, dass das Dashboard für sie funktioniert.

kommentar-Threads halten Unterhaltungen innerhalb einer Aufgabe in ClickUp organisiert, so dass Benutzer nicht mehr durch jeden Kommentar scrollen müssen_

Ein Profi-Tipp ist, eine strukturierte Feedback-Schleife mit Tools wie Umfragen oder Interviews zu schaffen. Spezifischer Input zu Benutzerfreundlichkeit, Klarheit und Effektivität hilft dabei, das Dashboard weiter zu verfeinern und es zu einem effizienteren Tool zu machen. Ihr Dashboard ist nun einsatzbereit.

Schritt 10: Planen Sie regelmäßige Überprüfungen und Aktualisierungen

Wie jede gut funktionierende Maschine muss auch Ihr Dashboard für Aufgaben gewartet werden. Nach der Implementierung müssen Sie regelmäßige Überprüfungen und Aktualisierungen für Ihr Dashboard planen.

Vielleicht haben sich die Anforderungen Ihres Projekts geändert, so dass Sie den Umfang oder die Richtung Ihrer Aufgaben ändern müssen. Oder die Rolle eines Mitglieds im Team hat sich geändert.

Diese Überprüfungen dienen jedoch nicht nur der Aktualisierung. Planen Sie Trainingssitzungen ein und stärken Sie die Best Practices Ihres Teams in Bezug auf die Verwendung und Interaktion mit dem Dashboard. Indem Sie Ihre Teammitglieder in der effektiven Nutzung des Dashboards schulen, können Sie dessen Nutzen im Prozess des Projektmanagements maximieren.

6 Tipps zur Verwaltung eines Dashboards für Aufgaben

Die Erstellung eines Dashboards und seine Verwaltung sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Sie können zwar Fachleute mit der Erstellung von Dashboards beauftragen, aber ohne diese Tipps kommen Sie vielleicht nicht so weit.

Üben Sie sich in emotionaler Intelligenz: Jeder hat eine anderearbeitsstilaber Menschen reagieren immer gut, wenn man ihren Aufwand würdigt. Heben Sie Erfolge und Herausforderungen des Einzelnen und des Teams hervor, um die Mitglieder zu motivieren Dashboards an den Zielen des Business ausrichten (und neu ausrichten): Überprüfen Sie Dashboards regelmäßig und passen Sie sie an, damit sie die Geschäftsziele widerspiegeln Bleiben Sie beweglich und anpassungsfähig: Ihr Dashboard ist kein statisches Programm. Aktualisieren Sie es regelmäßig, um es an die sich ändernden Anforderungen des Projekts und des Teams anzupassen Erkennen Sie den Lernbedarf und gehen Sie darauf ein: Bieten Sie Schulungen und Ressourcen an, um sicherzustellen, dass Ihr Team das Dashboard kompetent nutzen kann Datenschutz und Sicherheit haben Vorrang: Schränken Sie sensible Informationen auf autorisierte Personen ein. Zusammenarbeit ist großartig, aber das gilt auch für die Einhaltung von Vorschriften Regelmäßige Datenbereinigung und -aktualisierung: Um irreführende Erkenntnisse zu vermeiden, sollten Sie eine Routine für die Datenvalidierung und -pflege einrichten

Wählen Sie das richtige Dashboard für Ihre Aufgabe

Laut Capterra's 2024 Tech Trends Umfrage bereuen mehr als die Hälfte (58 %) der US-Käufer einen Softwarekauf in den letzten 12 bis 18 Monaten.

Bevor Sie sich also für ein Dashboard für Ihre Aufgaben entscheiden, sollten Sie sicherstellen, dass die Software intuitiv und reaktionsschnell ist und sich an die sich ändernden Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen kann.

Mit seinen hochgradig anpassbaren Dashboards für Aufgaben kann ClickUp Tasks für jeden arbeiten. Kostenlos anmelden und wir zeigen Ihnen wie 😊.

Häufig gestellte Fragen

1. Wie erstellt man ein Dashboard für eine Aufgabe?

Um ein Dashboard zu erstellen, wählen Sie eine geeignete Dashboard-Software für Aufgaben und richten ein neues Projekt ein. Fügen Sie wichtige Komponenten wie Leisten für den Fortschritt, Listen für Aufgaben und Indikatoren für risikoreiche Probleme hinzu, um einen Überblick über das Projekt zu erhalten.

Verfolgen Sie den Fortschritt und erkennen Sie mögliche Engpässe mit Tools wie Road Maps oder Gantt-Diagrammen. Konzentrieren Sie sich auf aktuelle Meilensteine und integrieren Sie Features zur Überwachung risikoreicher Elemente.

Wählen Sie den richtigen Diagrammtyp für Ihre Daten aus, um Ihre KPIs genau darzustellen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Dashboard-Komponenten benutzerfreundlich gestalten und das Dashboard regelmäßig überprüfen und aktualisieren, um es aktuell zu halten.

2. Was sind die Elemente eines Dashboards für Aufgaben?

Ein Dashboard für eine Aufgabe enthält in der Regel mehrere wichtige Elemente: allgemeine Fortschrittsindikatoren, Listen von Aufgaben, Risikomatrizen und Tools für die Nachverfolgung von Leistungskennzahlen. Außerdem kann es Meilenstein-Tracker, Countdowns und visuelle Elemente wie Gantt-Diagramme oder Balkendiagramme enthalten.

Indikatoren für Probleme mit hoher Priorität oder hohem Risiko sowie Filter und Farbcodierungssysteme sind ebenfalls üblich. Das Dashboard sollte benutzerfreundlich gestaltet sein und ein Layout aufweisen, das die wichtigsten Informationen übersichtlich darstellt.

3. Was sind die Vorteile eines Dashboards für Aufgaben?

Ein Dashboard für Aufgaben verbessert das Projektmanagement, indem es einen klaren Überblick über den Status Ihres Projekts bietet. Es hilft Ihnen auch bei der Nachverfolgung des Fortschritts bei verschiedenen Zielen und Aufgaben und identifiziert potenzielle Probleme, bevor sie sich ausbreiten.

Ein Dashboard für Aufgaben verbessert auch die Koordination und Kommunikation im Team, indem es die Informationen über das Projekt zentralisiert. Es hilft bei der Entscheidungsfindung, indem es Daten in einem zugänglichen und umsetzbaren Format präsentiert. Durch die Verwendung eines Dashboards für Aufgaben für alle Ihre privaten und beruflichen Projekte können Sie Ihre Produktivität steigern, Ihre Ressourcen besser verwalten und Ihre Projekte bis zum Abschluss verfolgen.