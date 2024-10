Wie man bei der Arbeit einen situativen Führungsstil anwendet

Wenn Ihr Handeln ein Legacy schafft, das andere dazu inspiriert, mehr zu träumen, mehr zu lernen, mehr zu erledigen und mehr zu werden, dann sind Sie eine ausgezeichnete Führungskraft.

Dolly Parton, Singer-Songwriterin, Schauspielerin und Philanthropin

Country-Musik ist vielleicht nicht die erste Anlaufstelle, wenn man nach leuchtenden Beispielen für Führungsqualitäten sucht. Trotzdem, Dolly Parton , 11-fache Grammy-Preisträgerin, verkörpert die Idee einer inspirierenden Führungspersönlichkeit.

Parton setzt sich dafür ein, dass Menschen die Freiheit haben sollten, zu erforschen, zu schaffen und zu innovieren. Ihr integrativer Ansatz bei der Entscheidungsfindung schafft ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Respekts innerhalb ihrer Teams, die Musik schreiben und Gemeinschaften aufbauen.

Ihre Führungsgeschichte macht deutlich, dass eine Einheitsgröße für alle führungsstrategie ist heute so veraltet wie eine Schreibmaschine. Mit anderen Worten: Gefragt ist eine situative Führung, d.h. die Anpassung des Führungsstils an die Anforderungen der Mitarbeiter und deren Situation.

Was also ist situative Führung? Und wie können Sie sie zu Ihrem Vorteil nutzen?

Was ist der situative Führungsstil?

Situative Führung ist eine Theorie, die von Dr. Paul Hersey und Dr. Ken Blanchard in ihrem Buch Management of Organizational Behavior entwickelt wurde. Es handelt sich um einen situativen Ansatz, der die Führungsstile an die spezifischen Bedürfnisse eines Teams anpasst.

Die Hersey-Blanchard-Modell der situativen Führung besagt, dass es keinen einzelnen besten Führungsstil gibt. Die Führungskräfte sollten sich an die Reife, die Fähigkeiten und die Fertigkeiten ihres Teams anpassen.

Das situative Führungsmodell verwendet häufig zwei Dimensionen: Aufgabenverhalten (Richtung) und Beziehungsverhalten (Verbundenheit). Die Führungskräfte passen ihren Ansatz an, indem sie weniger reifen Teams mehr Anleitung und erfahrenen Teams mehr Autonomie bieten.

Theorien der situativen Führung

Situative Führung betont, dass effektive Führung von Faktoren wie den Fähigkeiten des Teams, der Motivation und der Komplexität der Aufgabe abhängt. Es gibt konkurrierende Theorien, die das Konzept beschreiben - werfen Sie einen Blick darauf:

An erster Stelle steht die bahnbrechende Theorie. Die Situational Leadership Theory von Hersey und Blanchard, die 1969 erstmals vorgestellt wurde, schlägt vor, den Führungsstil an den Reifegrad des Teams anzupassen und dabei vier Stile zu verwenden: Erzählen, _Verkaufen, Beteiligen und Delegieren

Daniel Goleman untersuchte die Rolle der emotionalen Intelligenz bei der Führung. Er identifizierte sechs primäre Führungsstile: Zwang (fordernd und direktiv), autoritär (inspiriert Anhänger mit einer Vision), affiliativ (konzentriert sich auf den Aufbau von Harmonie), demokratisch (ermutigt das Team zur Teilnahme an Entscheidungen), Raumsetzend (unterstützt hohe Standards durch persönliches Beispiel) und Coaching (bietet Anleitung und Unterstützung für die individuelle Entwicklung)

(fordernd und direktiv), (inspiriert Anhänger mit einer Vision), (konzentriert sich auf den Aufbau von Harmonie), (ermutigt das Team zur Teilnahme an Entscheidungen), (unterstützt hohe Standards durch persönliches Beispiel) und (bietet Anleitung und Unterstützung für die individuelle Entwicklung) Die Path-Goal-Theorie unterstreicht, wie wichtig es ist, dass Führungskräfte ihr Verhalten anpassen, um ihre Anhänger zu motivieren. Path-Goal geht davon aus, dass Gefolgsleute durch eine Kombination von Faktoren motiviert werden, während Hersey-Blanchard und Goleman nicht ausdrücklich auf die Motivation der Gefolgsleute eingehen

unterstreicht, wie wichtig es ist, dass Führungskräfte ihr Verhalten anpassen, um ihre Anhänger zu motivieren. Path-Goal geht davon aus, dass Gefolgsleute durch eine Kombination von Faktoren motiviert werden, während Hersey-Blanchard und Goleman nicht ausdrücklich auf die Motivation der Gefolgsleute eingehen Andere Modelle, wie das Kontinuum von Tannenbaum und Schmidt oder die Leader-Member Exchange Theory, betrachten Führung als eine dynamische Beziehung zwischen Führungskraft und Gefolgschaft

Wenn Sie diese Ansätze verstehen, können Sie Ihren Führungsstil besser an die besonderen Bedürfnisse Ihres Teams anpassen.

Qualitäten einer situativen Führungskraft

Um eine erfolgreiche situative Führungskraft zu sein, müssen Sie über eine einzigartige Mischung von Eigenschaften verfügen. Sie müssen anpassungsfähig sein und Ihren Stil an die jeweilige Situation anpassen. Außerdem müssen Sie die Bedürfnisse Ihres Teams verstehen und flexibel sein, wenn es darum geht, neue Wege zu beschreiten. Eine gelöschte Kommunikation ist unerlässlich. Letztlich müssen Sie Ihr Team einschätzen und Ihren Führungsstil entsprechend anpassen.

Situative Führungsstile

Der situative Ansatz besteht aus vier Führungsstilen, zwischen denen Sie je nach den Bedürfnissen Ihres Teams wechseln können. Jeder führungsstil dient einer anderen Funktion und passt sich den Bedürfnissen Ihres Teams für eine effektive Führung an.

Erzählen (Anweisen) : Dieser Stil mit hohem Aufgaben- und geringem Beziehungsanteil wird eingesetzt, wenn es den Mitgliedern des Teams an Erfahrung oder Vertrauen fehlt. Die Führungspersönlichkeiten geben klare, direkte Anweisungen und sorgen für eine enge Überwachung. Denken Sie an die alte Schule der Führung von oben nach unten

: Dieser Stil mit hohem Aufgaben- und geringem Beziehungsanteil wird eingesetzt, wenn es den Mitgliedern des Teams an Erfahrung oder Vertrauen fehlt. Die Führungspersönlichkeiten geben klare, direkte Anweisungen und sorgen für eine enge Überwachung. Denken Sie an die alte Schule der Führung von oben nach unten Verkaufen (Coaching) : Ein Ansatz mit vielen Aufgaben und Beziehungen. Die Führungskräfte leiten die Aufgaben an, bieten aber mehr Unterstützung und Motivation, um willige, aber zögerliche Mitglieder des Teams zu ermutigen. Der Hinweis steckt im Namen: Das ist wie der harte, aber faire Highschool-Footballtrainer!

: Ein Ansatz mit vielen Aufgaben und Beziehungen. Die Führungskräfte leiten die Aufgaben an, bieten aber mehr Unterstützung und Motivation, um willige, aber zögerliche Mitglieder des Teams zu ermutigen. Der Hinweis steckt im Namen: Das ist wie der harte, aber faire Highschool-Footballtrainer! Teilnehmend (unterstützend) : Dieser Stil mit wenig Aufgaben und vielen Beziehungen ist für Teams geeignet, die über Fähigkeiten verfügen, denen es aber an Selbstvertrauen fehlt. Die Leiter konzentrieren sich aufentscheidungen zu treffen durch Zusammenarbeit, Unterstützung und Ermutigung

: Dieser Stil mit wenig Aufgaben und vielen Beziehungen ist für Teams geeignet, die über Fähigkeiten verfügen, denen es aber an Selbstvertrauen fehlt. Die Leiter konzentrieren sich aufentscheidungen zu treffen durch Zusammenarbeit, Unterstützung und Ermutigung Delegieren: Bei der Arbeit mit erfahrenen, unabhängigen Teams bieten die Leiter nur minimale Aufsicht. Dieser Stil mit wenig Aufgaben und Beziehungen befähigt das Team, die volle Eigentümerschaft für seine Arbeit zu übernehmen

Denken Sie daran: Je nachdem, was Ihr Team gerade durchmacht und wie viel oder wie wenig Erfahrung es hat, müssen Sie möglicherweise zwischen diesen Stilen wechseln - je nach Situation.

Situative Führung in der realen Welt anwenden

Situative Führung eignet sich für verschiedene Einstellungen bei der Arbeit und für Führungskräfte aller Phasen, so dass Sie Ihren Stil an den jeweiligen Kontext anpassen können. Im Folgenden erfahren Sie, wann Sie welchen Führungsstil anwenden sollten:

Einführung neuer Mitglieder : Verwenden Sie den Erzählstil , um neuen Mitarbeitern klare Anleitungen und detaillierte Anweisungen zu geben, damit sie sich schnell einarbeiten können

: Verwenden Sie den , um neuen Mitarbeitern klare Anleitungen und detaillierte Anweisungen zu geben, damit sie sich schnell einarbeiten können Komplexe Projekte : Bei Projekten, an denen mehrere Interessengruppen beteiligt sind, kann der Verkaufsstil helfen, Ihr Team zu motivieren und die Zusammenarbeit sicherzustellen, während Sie es durch die Komplexität des Projekts führen

: Bei Projekten, an denen mehrere Interessengruppen beteiligt sind, kann der helfen, Ihr Team zu motivieren und die Zusammenarbeit sicherzustellen, während Sie es durch die Komplexität des Projekts führen Zeiten des Wandels : In Zeiten derorganisatorischen Veränderungenwie Umstrukturierungen oder Fusionen, wenden Sie den Partizipierenden Stil an, um Ihr Team in den Entscheidungsprozess einzubeziehen

: In Zeiten derorganisatorischen Veränderungenwie Umstrukturierungen oder Fusionen, wenden Sie den Stil an, um Ihr Team in den Entscheidungsprozess einzubeziehen Befähigung von leistungsstarken Teams: Verwenden Sie den Delegationsstil, um qualifizierten Teams Autorität und Autonomie zu übertragen und ihnen zu ermöglichen, ihre Aufgaben vollständig selbst zu übernehmen

Auch gelesen: Wie Sie ein effektiver Projektleiter für Ihr Team werden

Einsatz von Projektmanagement-Software in der Situativen Führung

Projektmanagement-Software kann Führungskräften in bestimmten Situationen helfen, ihren Ansatz auf die spezifischen Bedürfnisse ihres Teams abzustimmen. Sie können die jeweilige Situation angehen, indem sie den Fortschritt des Teams nachverfolgen, verbesserungswürdige Bereiche identifizieren und die notwendige Unterstützung und Anleitung bieten.

Ein Beispiel, ClickUp ist ein vielseitiges Projektmanagement-Tool, das Führungskräfte dabei unterstützt, sich an die Bedürfnisse ihres Teams anzupassen, indem es Features zur Nachverfolgung des Fortschritts, zur Einstellung von Zielen und zur Erleichterung der Zusammenarbeit bietet. So geht's:

Zielsetzung : Legen Sie klare Ziele fest und verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit mitClickUp's Ziele feature, mit dem Sie Ihr Team auf messbare Einzelziele ausrichten können

: Legen Sie klare Ziele fest und verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit mitClickUp's Ziele feature, mit dem Sie Ihr Team auf messbare Einzelziele ausrichten können Aufgabenzuweisung : Weisen Sie Aufgaben basierend auf den Stärken und Entwicklungsbedürfnissen der Mitglieder Ihres Teams zu überClickUp Aufgaben *Nachverfolgung des Fortschritts: Überwachen Sie die Leistung des Einzelnen und des Teams, um verbesserungswürdige Bereiche zu ermitteln und rechtzeitig Unterstützung zu leistenClickUp Dashboards *Automatisierung: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mitClickUp Automatisierungenfree für Führungskräfte, damit sie sich auf Coaching und Mentoring konzentrieren können

: Weisen Sie Aufgaben basierend auf den Stärken und Entwicklungsbedürfnissen der Mitglieder Ihres Teams zu überClickUp Aufgaben *Nachverfolgung des Fortschritts: Überwachen Sie die Leistung des Einzelnen und des Teams, um verbesserungswürdige Bereiche zu ermitteln und rechtzeitig Unterstützung zu leistenClickUp Dashboards *Automatisierung: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mitClickUp Automatisierungenfree für Führungskräfte, damit sie sich auf Coaching und Mentoring konzentrieren können Kommunikation: Verwenden Sie ClickUp Chat und Kommentare für Echtzeit-Feedback und Zusammenarbeit

Mit seinem breiten Bereich an Features ermöglicht ClickUp Ihnen, Ihren Ansatz auf die Bedürfnisse jedes Mitglieds Ihres Teams und die jeweilige Situation zuzuschneiden. Sehen wir uns einige dieser Schlüssel-Features im Detail an.

ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards ist ein leistungsstarkes Tool, das die situative Führung unterstützt. Erstellen Sie personalisierte Ansichten wie Kanban-Boards, Listen oder Kalender, um die Arbeit Ihres Teams zu visualisieren und den Fortschritt zu verfolgen. Überwachen Sie damit wichtige Metriken und identifizieren Sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial.

Erstellen Sie in Sekundenschnelle ein beliebiges Dashboard, um Ihre Projekte in eine flexible Leinwand mit Daten, Listen, Karten, Diagrammen und Graphen zu verwandeln, die auf Ihre Arbeit zugeschnitten sind

Wenn Sie zum Beispiel mit einem neuen Mitglied Ihres Teams zusammenarbeiten, können Sie ein Kanban Board mit klaren Phasen und Terminen erstellen, um die Aufgaben und Erwartungen des Mitglieds visuell darzustellen.

ClickUp-Ziele

ClickUp Goals ist von unschätzbarem Wert für die Umsetzung der situativen Führung. Durch die Einstellung von SMART-Zielen für Ihre Teammitglieder können Sie Ihren Führungsansatz weiter verfeinern, um ihnen die nötige Unterstützung und Anleitung zu geben.

Ziele und Meilensteine mühelos einstellen und nachverfolgen in ClickUp Goals

Mit dem Feature Goal Folders können Sie Ziele in Kategorien wie Sprint-Zyklen, OKRs, wöchentliche Mitarbeiter-Scorecards oder andere relevante Team-Ziele organisieren.

Mit klaren Zeitleisten, messbaren Einzelzielen und automatischer Nachverfolgung des Fortschritts für jedes Mitglied des Teams können Sie die Leistung des Teams effektiv überwachen und verkörpern starke Team-Führung in den Griff bekommen.

ClickUp Aufgaben

Planen, organisieren und zusammenarbeiten an jedem Projekt mit spezifischen Aufgaben, die sich an jeden Workflow oder jede Art von Arbeit anpassen

ClickUp Tasks ist ein leistungsfähiges Tool zum Delegieren von Aufgaben, die auf den Stärken und Entwicklungsbereichen der einzelnen Mitglieder des Teams basieren. Durch die Zuweisung der Eigentümerschaft für diese Aufgaben wird eindeutig sichergestellt, dass die Mitglieder des Teams Verantwortung übernehmen, sich entfalten und ihr volles Potenzial ausschöpfen können, während sie gleichzeitig Ihre Ziele effizient erfüllen.

ClickUp Automatisierung

Nutzen Sie die vorgefertigten Automatisierungen von ClickUp oder passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an, damit sich Ihr Team auf die Arbeit konzentrieren kann, die am wichtigsten ist

Die ClickUp Automatisierung erledigt sich wiederholende Aufgaben wie Erinnerungen versenden oder den Status von Aufgaben aktualisieren. Durch die Automatisierung regelmäßiger, aber eintöniger Aufgaben können Sie Ihre Zeit frei machen, um sich auf Coaching, Mentoring und den Aufbau solider Beziehungen zu Ihren Teammitgliedern zu konzentrieren.

ClickUp Chat

Kein Jonglieren mehr mit mehreren Tools und verstreuten Unterhaltungen: Nutzen Sie ClickUp Chat, um Updates freizugeben, Ressourcen zu verknüpfen und nahtlos zusammenzuarbeiten

Kommunikationstools wie ClickUp Chat und ClickUp Zugewiesene Kommentare ermöglichen es Ihnen, unmittelbares Feedback zu geben, Fragen zu beantworten und zusätzliche Unterstützung anzubieten, um sicherzustellen, dass Ihr Team über die Ressourcen verfügt, die es braucht, um erfolgreich zu sein.

Probieren Sie die folgenden Features aus, um die Kommunikation zwischen den Mitgliedern Ihres Teams zu verbessern:

Mit @mentions können Sie jeden in Unterhaltungen über Arbeiten einbeziehen und Kommentare verwenden, um Ihr Team bei der Bearbeitung von Elementen auf Trab zu halten

Einbetten von Webseiten, Tabellen, Videos und mehr in bestimmte Aufgaben oder Dokumente für einen einfachen Zugriff

Diese Kommunikationskanäle sind für die Umsetzung von situativer Führung unerlässlich, da sie es Ihnen ermöglichen, Ihren Führungsansatz schnell an spezifische Situationen anzupassen, mit denen Ihre Mitglieder konfrontiert sind. Eine nahtlose Kommunikation kann sich auch deutlich positiv auswirken auf team-Dynamik .

Zum Schluss, ClickUp's Vorlage für einen Team Management Plan ist eine vielseitige Lösung, die es Führungskräften in bestimmten Situationen ermöglicht, Rollen klar zu definieren, Aufgaben zuzuweisen und sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen.

Planen und verwalten Sie Projekte mit Klarheit, Kommunikation und Abstimmung mit der ClickUp Vorlage für den Team Management Plan

Einige der Schlüsselvorteile dieser Vorlage sind:

Klarheit der Rollen : Eine klar definierteteam-Management plan kann dazu beitragen, die Rollen und Zuständigkeiten der einzelnen Mitglieder des Teams zu klären und so Verwirrung und Missverständnisse zu vermeiden

: Eine klar definierteteam-Management plan kann dazu beitragen, die Rollen und Zuständigkeiten der einzelnen Mitglieder des Teams zu klären und so Verwirrung und Missverständnisse zu vermeiden Verbesserte Zusammenarbeit : Durch die Festlegung klarer Erwartungen und Richtlinien können Sie eine produktivere und kohärentere Arbeitsumgebung fördern

: Durch die Festlegung klarer Erwartungen und Richtlinien können Sie eine produktivere und kohärentere Arbeitsumgebung fördern Erhöhte Produktivität : Indem Sie Aufgaben und Fristen klar definieren, können Sie das Team auf Kurs halten und Engpässe vermeiden

: Indem Sie Aufgaben und Fristen klar definieren, können Sie das Team auf Kurs halten und Engpässe vermeiden Verbessertes Verantwortungsbewusstsein: Durch die klare Festlegung von Rollen und Zuständigkeiten und die Nachverfolgung von Fortschritten bei der Erreichung von Zielen können Führungskräfte sicherstellen, dass jeder für sein Handeln verantwortlich ist

Auch gelesen: die 20 besten Software-Tools zur Verwaltung von Aufgaben, um Ihre Workflows zu verbessern

Beispiele und Fallstudien zur Situativen Führung

Viele erfolgreiche politische und geschäftliche Führungspersönlichkeiten haben im Laufe der Geschichte situative Führung eingesetzt. Schauen wir uns zwei prominente Beispiele an: Steve Jobs und Jacinda Ardern.

Steve Jobs

Steve Jobs, der Mitbegründer von Apple, war eine weitere einflussreiche Persönlichkeit, die den situativen Führungsstil mit großem Erfolg einsetzte.

Er war bekannt für seine anspruchsvolle und charismatische Persönlichkeit, zeigte aber auch eine bemerkenswerte Fähigkeit, seinen Führungsstil an die Bedürfnisse seines Teams und des Unternehmens anzupassen.

Die Situation : Jobs stand vor der Herausforderung, Apple nach dem Beinahe-Zusammenbruch des Unternehmens in den späten 1990er Jahren wiederzubeleben

: Jobs stand vor der Herausforderung, Apple nach dem Beinahe-Zusammenbruch des Unternehmens in den späten 1990er Jahren wiederzubeleben Die Aufgabe : Er musste innovative neue Produkte einführen, Apples Marke wieder aufbauen und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wiederherstellen

: Er musste innovative neue Produkte einführen, Apples Marke wieder aufbauen und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wiederherstellen Die Maßnahme : Anfänglich verfolgte er einen eher direktiven und autoritären Führungsstil, verlangte Spitzenleistungen und trieb sein Team an seine Grenzen. Als sich Apple jedoch erholte, ging Jobs allmählich zu einem kooperativen und ermächtigenden Führungsstil über und förderte Innovation und Kreativität innerhalb des Unternehmens

: Anfänglich verfolgte er einen eher direktiven und autoritären Führungsstil, verlangte Spitzenleistungen und trieb sein Team an seine Grenzen. Als sich Apple jedoch erholte, ging Jobs allmählich zu einem kooperativen und ermächtigenden Führungsstil über und förderte Innovation und Kreativität innerhalb des Unternehmens Das Ergebnis: Jobs' Führungsstil half Apple, sich wieder zu einem der führenden Unternehmen auf dem Markt zu entwickeln

Jacinda Ardern

Jacinda Ardern war Premierministerin Neuseelands während der COVID-19-Pandemie, einer äußerst schwierigen Zeit für Länder weltweit. Ihre Führungsqualitäten in dieser schwierigen Zeit werden oft als Beispiel für eine herausragende Krisenbewältigung angeführt.

Die Situation : Ardern leitete die erste Reaktion Neuseelands auf die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020. In den ersten Phasen waren die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens noch dabei, die besten Maßnahmen zu finden, und zuverlässige Informationen über den Verlauf der Krankheit und die größeren Auswirkungen auf das Gesundheitssystem und die Wirtschaft des Landes waren nur schwer zu bekommen

: Ardern leitete die erste Reaktion Neuseelands auf die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020. In den ersten Phasen waren die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens noch dabei, die besten Maßnahmen zu finden, und zuverlässige Informationen über den Verlauf der Krankheit und die größeren Auswirkungen auf das Gesundheitssystem und die Wirtschaft des Landes waren nur schwer zu bekommen Die Aufgabe : Die Situation musste mit Offenheit gehandhabt werden, um in der Reihenfolge Vertrauen in der Öffentlichkeit aufzubauen

: Die Situation musste mit Offenheit gehandhabt werden, um in der Reihenfolge Vertrauen in der Öffentlichkeit aufzubauen Die Maßnahme : Ardern ging offen und freimütig mit den Bürgern um und vertraute ihnen in jeder Phase auf den Pandemieplan des Landes. Selbst als Neuseeland nur sechs Fälle gemeldet hatte, schloss Ardern mutig die Grenzen des Landes für Ausländer. Als klar war, dass die Zahl der COVID-19-Fälle die Kapazitäten der Krankenhäuser des Landes bei weitem überstieg, kündigte sie ein Warnsystem an, um die Öffentlichkeit über Gesundheitsmaßnahmen zu informieren, und setzte Maßnahmen wie "zu Hause bleiben, um Leben zu retten" durch Sie drückte ihr Mitgefühl für diejenigen aus, deren Familien- und Arbeitsleben gestört war. Außerdem sprach sie ausführlich mit den Medien und hielt alle auf dem Laufenden

: Ardern ging offen und freimütig mit den Bürgern um und vertraute ihnen in jeder Phase auf den Pandemieplan des Landes. Selbst als Neuseeland nur sechs Fälle gemeldet hatte, schloss Ardern mutig die Grenzen des Landes für Ausländer. Als klar war, dass die Zahl der COVID-19-Fälle die Kapazitäten der Krankenhäuser des Landes bei weitem überstieg, kündigte sie ein Warnsystem an, um die Öffentlichkeit über Gesundheitsmaßnahmen zu informieren, und setzte Maßnahmen wie "zu Hause bleiben, um Leben zu retten" durch Sie drückte ihr Mitgefühl für diejenigen aus, deren Familien- und Arbeitsleben gestört war. Außerdem sprach sie ausführlich mit den Medien und hielt alle auf dem Laufenden Das Ergebnis: Jacinda Arderns Umgang mit der Krise in der öffentlichen Gesundheitsversorgung wurde gelobt als "eine Meisterklasse der Krisenbewältigung." Indem sie entschlossenes Handeln mit einem einfühlsamen Kommunikationsstil in Einklang brachte, veranschaulichte sie den situativen Führungsansatz, der darin besteht, den eigenen Stil an die spezifischen Bedürfnisse der Situation anzupassen

Indem sie sich an eine Situation anpassten und die Mitarbeiterführung zu ihrer Priorität Nummer eins machten, machten diese Führungskräfte das Beste aus schwierigen Situationen und gingen als Sieger hervor.

Lies auch: Wie aufstrebende Führung Teams zum Wachstum verhilft

Grenzen und Kontroversen der situativen Führung

Situatives Führen ist zwar ein flexibler und anpassungsfähiger Managementansatz, hat aber auch seine Kritiker.

Einige argumentieren, dass die Theorie zu vereinfachend sein kann und die Nuancen der realen Führungspraxis nicht erfasst. Außerdem gibt es bestimmte Kontexte, in denen situative Führung möglicherweise nicht der effektivste Ansatz ist.

Die Kritik an der Theorie der situativen Führung verstehen

Kritiker der situativen Führung weisen häufig auf diese Grenzen hin:

Zu starke Vereinfachung : Einige argumentieren, dass die Theorie die Komplexität der Führung zu sehr vereinfacht und individuelle Unterschiede und kulturelle Nuancen nicht berücksichtigt

: Einige argumentieren, dass die Theorie die Komplexität der Führung zu sehr vereinfacht und individuelle Unterschiede und kulturelle Nuancen nicht berücksichtigt Mangel an empirischen Belegen : Während die Theorie an Popularität gewonnen hat, stellen einige Kritiker die Stärke und Zuverlässigkeit der empirischen Beweise in Frage, die ihre Behauptungen unterstützen

: Während die Theorie an Popularität gewonnen hat, stellen einige Kritiker die Stärke und Zuverlässigkeit der empirischen Beweise in Frage, die ihre Behauptungen unterstützen Schwierigkeit bei der Beurteilung der Bereitschaft : Die genaue Bestimmung des Bereitschaftsniveaus der Mitglieder eines Teams kann eine Herausforderung darstellen, da es sowohl die Fähigkeit als auch die Absicht betrifft

: Die genaue Bestimmung des Bereitschaftsniveaus der Mitglieder eines Teams kann eine Herausforderung darstellen, da es sowohl die Fähigkeit als auch die Absicht betrifft Potenzial für Inkonsistenz: Häufige Änderungen des Führungsstils aufgrund situativer Faktoren können manchmal zu Inkonsistenz und Verwirrung unter den Mitgliedern des Teams führen

Wo nicht situative Führung eingesetzt werden sollte

Hier sind einige Szenarien, in denen dieser Führungsstil weniger effektiv sein könnte:

Stark regulierte Branchen

In Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Finanzwesen oder der Luftfahrt, in denen die Einhaltung strenger Vorschriften und Protokolle obligatorisch ist, müssen Führungskräfte oft einen festen, autoritativen Ansatz verfolgen, um die Sicherheit und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.

Die Flexibilität der situativen Führung kann zu inkonsistenten Entscheidungen führen, die die Einhaltung wichtiger Standards gefährden. Zum Beispiel ist bei einem medizinischen Notfall in einer Krankenhauseinstellung ein entschlossener und direktiver Führungsansatz wichtiger als die Anpassung an die Meinungen einzelner Mitglieder des Teams.

Krisensituationen oder Situationen mit hohem Druck

In Krisensituationen oder bei erheblicher Instabilität, wie z. B. bei Naturkatastrophen, Geschäftszusammenbrüchen oder wirtschaftlichem Abschwung, müssen Führungskräfte schnell und entschlossen handeln. Es bleibt oft keine Zeit, den Reifegrad oder die Kompetenz der Mitglieder des Teams zu beurteilen, um den Führungsstil an die individuellen Anforderungen anzupassen, insbesondere bei denjenigen die funktionsübergreifende Teams leiten .

Ein robuster und autoritärer Ansatz, der eine klare Richtung vorgibt, ist möglicherweise besser geeignet als eine situative Führung, die die Entscheidungsprozesse verlangsamen kann. Zum Beispiel müssen Führungskräfte während eines finanziellen Zusammenbruchs eines Unternehmens schnelle Entscheidungen treffen, ohne alle Ebenen der Organisation zu konsultieren oder den Führungsstil an die Bedürfnisse des Teams anzupassen.

Umgebungen, die mit der Idee kulturell unvereinbar sind

Situative Führung kann auch in Kulturen oder Arbeitsumgebungen (z. B. in der Armee), die hierarchische Führungsansätze wertschätzen, weniger effektiv sein. In einigen Regionen oder Organisationen mit einer starken Machtdistanz erwarten die Mitarbeiter möglicherweise eine klare, direktive Führung und reagieren schlecht auf häufige Änderungen des Führungsstils.

Der flexible Ansatz der situativen Führung könnte in Umgebungen, in denen Autorität und Weisung gegenüber Anpassungsfähigkeit geschätzt werden, Verwirrung oder sogar Widerstand hervorrufen.

Die Vorteile der situativen Führung

Hier sind einige Schlüsselvorteile des situativen Führungsmodells.

Leistung des Teams

Indem Sie Ihren Führungsstil an die Bedürfnisse der einzelnen Mitglieder Ihres Teams anpassen, können Sie die Produktivität steigern. Wenn Ihr Team das Gefühl hat, mit dem richtigen Maß an Anleitung unterstützt zu werden, sind sie motivierter, ihre Ziele zu erreichen. Indem sie ihren Ansatz auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer Mitglieder abstimmen, können situative Führungskräfte Leistung und Produktivität optimieren.

Anpassungsfähigkeit und Flexibilität

Situative Führung macht Ihr Team anpassungsfähiger. Indem Sie Ihre Herangehensweise an veränderte Umstände anpassen, helfen Sie Ihrem Team, in einem schnelllebigen Umfeld beweglich zu bleiben und neue Herausforderungen effektiv zu bewältigen.

Engagement und Motivation der Mitarbeiter

Wenn Sie ein klares Verständnis für die Bedürfnisse Ihres Teams zeigen und die richtige Unterstützung bieten, fühlen sich Mitarbeiter wertgeschätzt. Dies führt zu höherem Engagement, größerer Loyalität und einem motivierteren Team. Unternehmen mit hohem Mitarbeiterengagement verzeichnen sogar einen 59 % niedrigere Fluktuationsrate .

Entwicklung und Wachstum des Teams

Sie werden auch die Mitglieder Ihres Teams ermutigen, sich weiterzuentwickeln, indem Sie ihnen Lernmöglichkeiten anbieten. Diese Investition kommt nicht nur ihrer beruflichen Laufbahn zugute, sondern verbessert auch langfristig die Gesamtleistung.

Bringen Sie Ihre Führungsqualitäten auf die nächste Stufe!

Ein situativer Führungsstil kann ein produktiveres, engagierteres und widerstandsfähigeres Team und letztlich ein effizienteres Arbeitsumfeld schaffen. Der Schlüssel liegt darin, die Stärken und Bedürfnisse Ihrer Mitglieder im Team einzuschätzen und Ihre Vorgehensweise entsprechend anzupassen.

Der Einsatz eines Projektmanagement-Tools wie ClickUp zur effektiven Umsetzung von situativer Führung kann Ihnen die Arbeit erleichtern und Ihrem Team helfen, sich auf das zu konzentrieren, was es am besten erledigen kann. Mit den anpassbaren Workflows und den Features für das Aufgabenmanagement von ClickUp können Sie den Fortschritt Ihres Teams nachverfolgen, verbesserungswürdige Bereiche identifizieren und das Team mit der nötigen Unterstützung und Anleitung versorgen. Melden Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto an und verbessern Sie Ihren situativen Managementstil!