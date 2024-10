20 unverzichtbare Tech-Newsletter, die Sie auf dem Laufenden halten

Informationen sind allgegenwärtig, aber echte Einblicke sind rar, so dass es einem vorkommen kann, als würde man einem beweglichen Einzelziel hinterherjagen.

Was aber, wenn das effektivste Tool, um das Rauschen zu durchbrechen, etwas so Einfaches wie Ihr E-Mail Posteingang ist?

Die richtigen Tech-Newsletter können Ihre Geheimwaffe sein, um der Zeit immer einen Schritt voraus zu sein. Diese kuratierten Zusammenfassungen liefern die relevantesten und aufschlussreichsten Inhalte direkt in Ihren Posteingang und ersparen Ihnen so Zeit und Aufwand.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen 20 wichtige Tech-Newsletter vor, mit denen Sie auf dem Laufenden bleiben.

Warum sollten Sie Tech-Newsletter abonnieren?

Das Abonnieren von Tech-Newslettern ist wie ein persönlicher Assistent, der Ihnen die wichtigsten Nachrichten, Einblicke und Bewertungen direkt liefert und auf Ihre spezifischen Zinsen zugeschnitten ist.

Tech-Newsletter können eine wertvolle Quelle für personalisierte Inhalte sein, die Ihnen dabei helfen, auf dem Laufenden zu bleiben über die neuesten Trends und Entwicklungen in den Bereichen, die Sie interessieren.

Darüber hinaus sind diese Newsletter auch eine gute Möglichkeit, mit Gleichgesinnten in Verbindung zu treten und Ihr berufliches Netzwerk auszubauen. Viele Newsletter bieten Foren oder Gruppen in sozialen Medien, in denen Sie mit anderen diskutieren, Ideen freigeben und zusammenarbeiten können.

Einige Tech-Blogs und Newsletter bieten auch exklusive Inhalte oder einen frühzeitigen Zugang zu neuen Produkten und Dienstleistungen, damit Sie über die Fortschritte der Branche auf dem Laufenden bleiben.

20 Top-Tech-Newsletter zum Abonnieren

1. Tech Crunch

Über: TechCrunch

Startjahr: 2005

2005 Abonnenten: Über 17 Millionen

Über 17 Millionen Newsletter: Täglich und wöchentlich

der Newsletter von TechCrunch bringt Ihnen täglich eine Dosis technologischer Innovationen. Von bahnbrechenden Startups bis hin zu branchenprägenden Trends - der Newsletter liefert die wichtigsten Nachrichten, Einblicke und Inspirationen direkt in Ihren Posteingang.

TechCrunch bietet verschiedene Newsletter, die auf bestimmte Zinsen zugeschnitten sind, wie z. B. tägliche Nachrichten-Briefings, vertiefte Einblicke in Startups oder ausführliche Berichterstattung über Themen wie künstliche Intelligenz, Fintech und mehr.

Freuen Sie sich auf vielfältige Inhalte, darunter Nachrichten über Startup-Finanzierung, Produkteinführungen, Branchenanalysen und Thought Leadership.

Warum wir es mögen: Das globale Publikum und die mitwirkenden Experten bieten einen umfassenden Überblick über die Welt der Technologie.

2. Tech Daily

Über: Tech Daily

Einführungsjahr: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Abonnenten: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Zeitplan des Newsletters: Täglich

Tech Daily liefert täglich eine Dosis der wichtigsten Tech-Nachrichten kuratiert von Bloomberg-Journalisten. Der Newsletter bietet eine Auswahl der wichtigsten Nachrichten des Tages aus den Bereichen Technologie und KI direkt in Ihren Posteingang.

Der Newsletter enthält tiefgehende Analysen von Bloombergs erfahrenen Tech-Reportern, die wertvolle Einblicke und Perspektiven bieten. Besonders beliebt bei den Lesern sind die "Drei Dinge, die Sie heute wissen müssen"-Hinweise, die sie über die wichtigsten aktuellen Ereignisse in der Tech-Branche auf den neuesten Stand bringen.

Ganz gleich, ob Sie sich für Produkteinführungen, Unternehmensstrategien oder Technologiepolitik interessieren, dieser Newsletter liefert Ihnen wertvolle Einblicke direkt in Ihren Posteingang und ist damit ein Muss für jeden, der sich ernsthaft mit Technologie beschäftigt.

Warum wir es mögen: Die Expertenanalyse hilft weniger technisch versierten Lesern, die Geschehnisse in der Welt der Technologie besser zu verstehen.

3. Bizarro Devs

Über: Bizzaro-Entwickler

Startjahr: 2017

2017 Abonnenten: 10.000+

10.000+ Newsletter-Zeitplan: Monatlich

Wenn Sie auf ausgefallene Tech-Geschichten stehen und eine Mischung aus ungewöhnlichen Fakten und praktischen Tools mögen, ist BizzaroDevs der perfekte Newsletter für Sie. Er erscheint monatlich und stellt die komischsten und faszinierendsten Tech-Nachrichten zusammen. Er hebt zehn herausragende Geschichten hervor und geht auf drei von ihnen näher ein, um den Kontext zu verdeutlichen.

Zusätzlich zu den Hauptinhalten enthält der Newsletter unterhaltsame Abschnitte mit interessanten Fakten, einprägsamen Zitaten und praktischen Tools, die Ihren täglichen Arbeitsablauf verbessern können.

Warum wir es mögen: Eine einzigartige, unterhaltsame Lektüre für alle, die einen frischen Blick auf die Technologie suchen.

4. CIO

Über: CIO

Einführungsjahr: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Abonnenten: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Zeitplan des Newsletters: Täglich und wöchentlich

CIO bietet praktische Tipps und Ratschläge zu verschiedenen Themen, von der Technologieimplementierung bis zur Entwicklung von Führungskräften. Er enthält Beiträge von führenden IT-Experten, die wertvolle Einblicke und Analysen liefern.

Der Newsletter informiert täglich und wöchentlich über die wichtigsten Neuigkeiten und Trends in der IT-Branche. Es gibt acht verschiedene Newsletter, die jeweils die neuesten Nachrichten, Trends und Analysen zu den Themen enthalten, die für IT-Führungskräfte am wichtigsten sind.

Warum wir es mögen: Einblicke, die mit Blick auf CIOs und Tech-Führungskräfte in Unternehmen kuratiert wurden.

5. Lenny's Newsletter

Über: Lennys Rundbrief

Startjahr: 2018

2018 Abonnenten: 790.000+

790.000+ Newsletter-Termine: Wöchentlich und monatlich

Der Newsletter Lenny's Newsletter wird von Lenny Rachitsky, einem ehemaligen Produktmanager bei Dropbox, verfasst und bietet Expertenwissen von einem erfahrenen Technikexperten. Dieser wöchentliche und monatliche Newsletter bietet praktische Tipps und Strategien, die Sie auf Ihre eigene Karriere anwenden können.

Lenny's Newsletter ist einer der besten Tech-Newsletter auf Substack. Er bietet Perspektiven für das Produktmanagement, Wachstumsstrategien und die Karriereentwicklung.

💡Bonustipp: Newsletter wie dieser werden auf Substack gehostet. Wenn Sie auf der Suche nach ähnlichen tools sind, werfen Sie einen Blick auf unsere Liste von Substack-Alternativen .

Jede Woche beantwortet Lenny Leserfragen zu Themen wie Product-Market-Fit, Go-to-Market-Strategien und Führungsherausforderungen.

Zahlende Abonnenten erhalten einen wöchentlichen Newsletter sowie Zugang zu einer Slack-Community mit über 15.000 Mitgliedern und exklusiven Ressourcen wie Rabatten und kuratierten Verzeichnissen.

Nicht zahlende Abonnenten profitieren von einem kostenlosen monatlichen Beitrag, was die Seite zu einer wertvollen Ressource für alle macht, die in der Tech-Branche wachsen wollen.

Warum wir es mögen: Die erste Anlaufstelle für aufstrebende Produktmanager und Tech-Mitarbeiter, um ihr Wissen zu erweitern.

6. Product Hunt

Über: Produktjagd

Einführungsjahr: 2013

2013 Abonnenten: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Newsletter-Zeitplan: Täglich und wöchentlich

Die Newsletter von Product Hunt sind tägliche und wöchentliche Zusammenfassungen der besten neuen technischen Produkte und helfen Ihnen, die innovativsten Tools, Software und Gadgets der Branche zu entdecken.

In jeder Ausgabe werden Top-Produkteinführungen, wichtige Branchentrends und Neuigkeiten aus der Welt der Technik vorgestellt. Ganz gleich, ob Sie ein Startup-Enthusiast, ein Produktentwickler oder ein Technikliebhaber sind, die Newsletter sorgen dafür, dass Sie immer auf dem Laufenden sind und frische Updates direkt in Ihren Posteingang geliefert bekommen.

Mit ihrem community-orientierten Ansatz verbinden die Newsletter von Product Hunt die Leser mit den neuesten Durchbrüchen und Innovationen und machen sie zu einer wichtigen Quelle für Tech-Profis und Enthusiasten gleichermaßen

Warum wir es mögen: Unverzichtbare Lektüre für die Nachverfolgung neuer Produkte und Tools.

7. Hacker-Newsletter

Über: hackernewsletter

Startjahr: 2010

2010 Abonnenten: Über 60.000

Über 60.000 Zeitplan des Newsletters: Wöchentlich

der Hacker Newsletter wird von der erfolgreichen Programmiererin Kale Davis persönlich zusammengestellt. Diese wöchentliche E-Mail ist ein Favorit unter Technikbegeisterten, Entwicklern und Startup-Gründern. Sie enthält handverlesene Links zu den interessantesten Artikeln, Nachrichten und Ressourcen von Hacker News und aus dem Internet.

Egal, ob es um Programmierung, Startup-News oder die Top-Storys in der Tech-Branche geht, der Newsletter bietet eine übersichtliche und wertvolle Auswahl an Inhalten und ist damit eine großartige Ressource für vielbeschäftigte Techies.

Er wird jeden Freitag direkt in Ihren Posteingang geliefert und bietet eine einfache Möglichkeit, sich über die neuesten Trends und Innovationen in der Tech-Welt zu informieren.

Warum wir es mögen: Das übersichtliche Layout mit Themen wie "Design", "Startup News", "Spaß" und so weiter.

8. TLDR

Über: TLDR

Launchjahr: 2018

2018 Abonnenten: 1,2 Millionen+

1,2 Millionen+ Newsletter-Zeitplan: Täglich

TLDR liefert täglich Newsletter, die einen breiten Bereich von Tech-Nachrichten abdecken, einschließlich Updates zu Startups, Spitzenforschung und den neuesten Trends in KI, Blockchain, Programmierung und mehr.

Perfekt für vielbeschäftigte Berufstätige bietet der Kurzüberblick täglich schnelle Zusammenfassungen der wichtigsten Tech-Nachrichten in nur fünf Minuten.

Der kostenlose Newsletter konzentriert sich auf Themen wie Webentwicklung, KI-Trends, Informationssicherheit, DevOps und Produktmanagement und wird von über 1,2 Millionen Abonnenten weltweit gelesen.

Wenn Sie auf der Suche nach einer schnellen, informativen Lektüre sind, um über wichtige Entwicklungen in der Tech-Welt auf dem Laufenden zu bleiben, ist TLDR eine hervorragende Ressource.

Warum wir es mögen: Das Format - es respektiert Ihre Zeit!

9. Das Herunterladen

Über: Das Herunterladen

Einführungsjahr: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Abonnenten: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Newsletter-Zeitplan: Täglich

Unterstützt von der renommierten MIT Technology Review, nutzt The Download das Wissen führender Forscher und Experten. Der Newsletter erscheint jeden Werktag und bietet eine ausführliche Berichterstellung zu aktuellen Themen und bereitet die Leser auf die kommenden Entwicklungen in der Welt der Technik vor.

Ob es um KI-Fortschritte, wissenschaftliche Durchbrüche oder politische Veränderungen geht, The Download informiert Sie über die wichtigsten Trends, die die Zukunft formen.

Es ist die erste Anlaufstelle für alle, die mit durchdachtem und verlässlichem Journalismus auf dem neuesten Stand der Technik bleiben wollen.

Warum wir es mögen: Expertenwissen über neue Technologien.

10. NextDraft

Über: NächsterEntwurf

Einführungsjahr: 2010

2010 Abonnenten: 128.000+

128.000+ Newsletter-Zeitplan: Täglich

NextDraft ist ein täglicher Newsletter, der von Dave Pell kuratiert wird, der auch als 'Internet's Managing Editor' bekannt ist Anstatt sich auf Algorithmen zu verlassen, wählt Pell persönlich die fesselndsten Nachrichten des Tages aus und fasst sie zusammen, und fügt seinen eigenen Humor und seine Erkenntnisse hinzu.

Ob Sie nach den neuesten technischen Durchbrüchen oder nachdenklich stimmenden Artikeln über soziale Probleme suchen, NextDraft fasst alles in einem leicht zu lesenden Format zusammen.

Es ist eine erfrischende Art der Nachrichtenkuratierung, die den Lesern eine Mischung aus Witz, scharfer Analyse und Unterhaltung bietet - und das alles kostenlos direkt in Ihrem Posteingang.

Warum wir es mögen: Pells einzigartig witziger Blick auf Tech-Nachrichten.

11. Interessante Technik

Über: Interessante Technik

Einführungsjahr: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Abonnenten: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Zeitplan des Newsletters: Täglich, wöchentlich und monatlich

Die Newsletter von Interesting Engineering bieten einen breit gefächerten Bereich von Inhalten mit Schwerpunkt auf Wissenschaft, Technologie und Technik. Sie berichten über bahnbrechende Innovationen, technische Meisterleistungen und die Zukunft der Technologie in Bereichen wie Luft- und Raumfahrt, Nachhaltigkeit, KI und mehr.

Die kostenlose tägliche Zusammenfassung und die wöchentlichen Ausgaben für Abonnenten werden sorgfältig zusammengestellt und bieten den Lesern ausführliche Artikel, die neuesten Nachrichten und aufschlussreiche Kommentare zu den faszinierendsten Entwicklungen in diesen Feldern.

Darüber hinaus können Sie monatliche Newsletter abonnieren, die bestimmte Themen vertiefen - Mechanik, KI, Luft- und Raumfahrttechnik, technische Berufe und vieles mehr.

Die Bandbreite der Themen ist ideal für Technikbegeisterte und Fachleute gleichermaßen. Ganz gleich, ob Sie an modernster Technik, den neuesten technischen Innovationen oder daran interessiert sind, wie die Wissenschaft unsere Zukunft formt - mit diesen Newslettern sind Sie immer auf dem Laufenden.

Warum wir es mögen: Der breite Bereich von Themen, über die Sie lernen können.

12. KnowTechie's The Weekly Download

Über: KnowTechie's Weekly Download

Einführungsjahr: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Abonnenten: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Newsletter-Zeitplan: Wöchentlich

Der KnowTechie's Weekly Download ist ein unverzichtbarer Tech-Newsletter, der jede Woche eine Zusammenfassung der wichtigsten Tech-Stories liefert, die Sie vielleicht verpasst haben. Er richtet sich an alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen, ohne von endlosen Newsfeeds überwältigt zu werden.

Der Newsletter enthält Tipps, Neuigkeiten, Top-Fundstücke, Angebote und sogar witzige Trivialitäten und ist damit eine abgerundete Informationsquelle für Technikbegeisterte und Gelegenheitsleser gleichermaßen.

Egal, ob Sie übergeordneter Elternteil, Student oder Berufstätiger sind, dieser Newsletter vereinfacht komplexe technische Themen, so dass Sie die neuesten Nachrichten ohne Fachjargon genießen können.

Außerdem sorgt KnowTechie mit Werbegeschenken und kostenlosen Artikeln für Abwechslung, so dass es in jeder Ausgabe etwas Spannendes zu entdecken gibt.

Warum wir es mögen: Der zugängliche, unterhaltsame Tonfall - perfekt für Leser, die Technik lieben, aber nicht in ihr leben und atmen.

13. KI importieren

Über: KI importieren

Einführungsjahr: 2016

2016 Abonnenten: 58.000+

58.000+ Newsletter-Zeitplan: Wöchentlich

Kuratiert von Jack Clark, Mitbegründer von Anthropic (einem Unternehmen für KI-Sicherheit und -Forschung), bietet der Newsletter Import AI Einblicke von einer führenden Persönlichkeit im Bereich KI und maschinelles Lernen.

Import KI ist eine der besten KI-Newslettern liefern Ihnen wöchentlich aufschlussreiche Inhalte, damit Sie über die neuesten KI-Entwicklungen informiert bleiben.

Er fördert das Verständnis und die Diskussion rund um KI und kann so die künftige Richtung der Technologie beeinflussen. Der Newsletter enthält Zusammenfassungen relevanter Forschungsarbeiten und hält die Leser über die neuesten Fortschritte auf dem Laufenden.

Warum wir es mögen: Clarks umfassende Fachkenntnisse in Sachen KI.

14. CB Insights

Über: CB-Einblicke

Einführungsjahr: 2017

2017 Abonnenten: 1 Million+

1 Million+ Newsletter: 4 Mal pro Woche

Der Newsletter CB Insights ist die erste Anlaufstelle für alle, die über Branchentrends, Innovationen und datengestützte Erkenntnisse auf dem Laufenden bleiben wollen. Gestützt auf Expertenanalysen und umfangreiche Daten bietet er eine ausführliche Berichterstattung über das Neueste aus den Bereichen Risikokapital, Start-ups und aufkommende Technologien

Das Besondere daran sind die umsetzbaren Erkenntnisse, die durch umfassende Recherchen und Datenanalysen gestützt werden.

Egal, ob Sie Unternehmer, Investor oder Technikexperte sind, dieser Newsletter verschafft Ihnen einen Wettbewerbsvorteil, indem er die wichtigsten Veränderungen in der Branche, neue Geschäftsmodelle und bahnbrechende technologische Fortschritte aufzeigt.

Eines der besten Features des CB Insights Newsletters ist seine Fähigkeit, komplexe Markttrends in verdauliche Erkenntnisse zu destillieren, die Sie direkt auf Ihr Geschäft oder Ihre Investitionsstrategien anwenden können.

Warum wir ihn mögen: Er ist perfekt für alle, die sich darüber informieren wollen, wie Technologie die Branchen formt, ohne von zu viel Fachchinesisch überwältigt zu werden.

15. Benedict's Newsletter

Über: Benedikt Evans

Eröffnungsjahr: 1999

1999 Abonnenten: Über 175.000

Über 175.000 Zeitplan des Newsletters: Wöchentlich

Benedict's Newsletter ist Ihre erste Anlaufstelle für Expertenanalysen zu den wichtigsten technischen Entwicklungen der Woche. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung analysiert Benedict Evans komplexe Branchentrends, und bietet Ihnen die fundierten Einblicke und Perspektiven, die Sie brauchen, um einen Schritt voraus zu sein.

Der Newsletter ist sowohl in der kostenlosen als auch in der Premium Version erhältlich. Während die kostenlose Version seine aufschlussreiche wöchentliche Spalte bietet, erhalten Premium-Abonnenten exklusiven Zugriff auf das komplette Newsletter-Archiv - eine unschätzbare Ressource, um Trends zu verstehen und einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.

Egal, ob Sie ein Technik-Enthusiast, ein Profi oder einfach nur neugierig auf die neuesten Innovationen sind, Benedict's Newsletter liefert Ihnen die Expertenanalysen, die Sie brauchen, um informiert und auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Warum wir es mögen: Bietet Ihnen nicht nur technische Neuigkeiten, sondern auch den Kontext, in dem sie stehen.

16. Der intelligente Arbeiter

Über: Der intelligente Arbeiter

Einführungsjahr: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Abonnenten: 85.000+

85.000+ Zeitplan des Newsletters: Zweiwöchentlich

Der von Henry Habib verfasste und geleitete Newsletter The Intelligent Worker bietet einen Einblick in die Zukunft der Arbeit, in der künstliche Intelligenz die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert. Der Newsletter Intelligent Worker konzentriert sich darauf, Berufstätigen zu helfen, ihre Produktivität zu steigern, indem sie das Beste aus KI, Automatisierung und No-Code-Tools machen.

Er erscheint wöchentlich und bietet praktische Einblicke, reale Anwendungsfälle und aktuelle Tools, die die Effizienz am Arbeitsplatz steigern.

Ganz gleich, ob Sie Zeit sparen oder Ihre Arbeitsabläufe optimieren möchten, dieser Newsletter bietet umsetzbare Ratschläge ohne Schnickschnack. Er ist ein Muss für jeden, der in der sich ständig weiterentwickelnden technischen Landschaft die Nase vorn haben will.

Warum wir es mögen: Einer der besten Tech-Newsletter für moderne Berufstätige, die die Möglichkeiten der Technologie für ihre tägliche Arbeit nutzen wollen.

17. Internet ist schön

Über: Internet ist schön

Startjahr: 2016

2016 Abonnenten: 10.000+

10.000+ Zeitplan des Newsletters: Wöchentlich

Internet is Beautiful ist Ihre erste Anlaufstelle, um die coolsten und interessantesten Entdeckungen aus dem gesamten Internet zu entdecken. Jede Woche erhalten Tausende von Lesern eine kuratierte Liste der besten neuen Websites, technischen Tools und Online-Produkte.

Von inspirierenden Artikeln und fesselnden Videos bis hin zu ansprechenden Tweets und aufschlussreichen Beiträgen aus anderen Technologie-Newslettern - Internet is Beautiful bringt Ihnen die spannendsten und relevantesten Inhalte, die das Internet zu bieten hat.

Warum wir es mögen: Es hilft Ihnen, über Webdesign- und Entwicklungstrends auf dem Laufenden zu bleiben, während Sie versteckte Juwelen entdecken und Ihren Online-Horizont erweitern.

18. Die Informationen

Über: Die Information

Einführungsjahr: 2013

2013 Abonnenten: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Zeitplan des Newsletters: Täglich und wöchentlich

Der Information Newsletter gilt als einer der besten Tech-Newsletter für Fachleute, die eine vertiefte, exklusive Berichterstattung über die Technologiebranche suchen. Er deckt alles ab, von Risikokapital und Start-ups bis hin zu großen Veränderungen in der Branche, und bietet unvergleichliche Einblicke, die über die Oberfläche hinausgehen.

Mit dem Schwerpunkt auf originellen, gut recherchierten Inhalten ist The Information den Schlüssel-Trends immer einen Schritt voraus und bietet wertvolle Analysen, die Sie sonst nirgendwo finden.

Der Newsletter ist ideal für Führungskräfte, Investoren und Technikbegeisterte, die eine verlässliche Quelle für aktuelle, fundierte Berichte benötigen.

Mit einem Abonnement erhalten Sie nicht nur Zugang zu den umfassenden Berichten, sondern auch zu exklusiven Newslettern über KI, die Wirtschaft der Ersteller, Geschäftsabschlüsse und vieles mehr.

Es ist einer der besten Tech-Newsletter, den man abonnieren sollte, wenn man über das Geschäft und die Innovationen in der Tech-Branche auf dem Laufenden bleiben will.

Warum wir es mögen: Fundierte Berichterstellung, Artikel im redaktionellen Stil mit einer Menge Wert.

19. Dense Discovery

Über: Dichte Entdeckung

Launchjahr: 2018

2018 Abonnenten: 37.000+

37.000+ Newsletter-Zeitplan: Wöchentlich

_Dense Discovery i_s einer der durchdachtesten und am besten kuratierten Tech-Newsletter, die man abonnieren kann, vor allem, wenn man an der Überschneidung von Technologie, Design und Kultur interessiert ist.

Er erscheint wöchentlich und bietet eine handverlesene Auswahl nützlicher Apps, Tools, Bücher und anregender Lektüre. Das Besondere ist der Fokus auf Nachhaltigkeit, Urbanismus und Technologie, der eine frische Perspektive jenseits der typischen Hype-Schlagzeilen bietet.

Dense Discovery ist, in ihren eigenen Worten, "stolz unabhängig und frei von Algorithmen", was sicherstellt, dass Sie in jeder Ausgabe eine einzigartige und sinnvolle Erfahrung machen.

Egal, ob Sie inspirierende Projekte entdecken oder Ihr Wissen mit tiefgründigen, reflektierenden Inhalten erweitern möchten, dieser Newsletter bietet eine schön gestaltete und sorgfältig kuratierte Sammlung von Links, die Ihre Zeit wert sind.

Warum wir ihn mögen: Das Klimaschutzprogramm pflanzt für jeden versandten Newsletter einen Baum.

20. Langeweile

Über: Langeweile

Startjahr: 2015

2015 Abonnenten: 10.000+

10.000+ Rhythmus des Newsletters: Zweiwöchentlich

Tedium ist ein Newsletter für alle, die ein tiefes Eintauchen in das Seltsame und Ungewöhnliche schätzen. Anstatt viralen Trends hinterherzujagen, beleuchtet Tedium das Übersehene und Alltägliche und erforscht die Geschichten hinter alltäglichen Technologien und Ideen, die selten die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen.

Jeder Artikel ist sorgfältig ausgearbeitet, um interessante Geschichten und Themen, die eine genauere Betrachtung erfordern, um ihre wahre Bedeutung zu enthüllen, in einen Kontext zu stellen und zu erzählen.

Mit über 12.000 regelmäßigen Lesern geht es bei Tedium nicht nur um Informationen, sondern auch um Neugier und Entdeckung. Wenn Sie die immer gleichen Tech-Nachrichten satt haben und etwas suchen, das zum Nachdenken anregt und anders ist, ist Tedium der richtige Newsletter für Sie.

Warum wir ihn mögen: Seine einzigartige Sicht auf das Alltägliche, präsentiert mit Humor und Tiefgang, macht ihn zu einem der besten Tech-Newsletter für alle, die etwas wirklich Neues und Unerwartetes erfahren wollen.

**Fühlen Sie sich inspiriert, Ihren eigenen Newsletter zu erstellen?

Inspiriert von der einzigartigen Herangehensweise von Tedium oder der aufschlussreichen Datenanalyse von Benedict Evans? Sie können auch Ihren eigenen fesselnden Newsletter erstellen! ClickUp ist Ihr All-in-One newsletter-Software e, die eine leistungsstarke Kombination von Tools bietet, um den Prozess von der Planung bis zur Veröffentlichung zu rationalisieren.

Beginnen Sie damit, die Grundlagen für Ihren Newsletter mit ClickUp Docs zu schaffen.

ClickUp Docs

Einfaches Erstellen, Organisieren und gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten, Notizen und Projekten mit ClickUp Docs ClickUp Docs ist eine leistungsstarke Plattform, die den Prozess der Erstellung von Newslettern rationalisiert. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seinen vielseitigen Features ermöglicht Docs Ihnen, Ihre Newsletter-Inhalte mühelos zu planen, zu organisieren und gemeinsam zu bearbeiten.

Schlüssel-Features für die Erstellung von Newslettern:

Visuelle Organisation: Verwenden Sie ClickUp Docs, um eine visuell ansprechende Gliederung Ihres Newsletters zu erstellen und Ihre Inhalte in Abschnitte und Unterthemen zu gliedern. Dies hilft Ihnen, eine klare Struktur beizubehalten und sorgt für einen nahtlosen Flow der Informationenbeste blogging tools auf dem Markt mit ihren eigenen Waffen schlagen Zusammenarbeit in Echtzeit: Wenn Sie mit einem Team arbeiten, ermöglicht ClickUp Docs die Zusammenarbeit in Echtzeit und macht es einfach, Ideen freizugeben, Feedback zu geben und Fortschritte gemeinsam zu verfolgen Aufgabenmanagement-Integration: Integrieren Sie Ihre Newsletter-Aufgaben nahtlos in Ihren ClickUp-Workspace und sorgen Sie so dafür, dass alles organisiert und auf dem richtigen Weg bleibt. Weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu, setzen Sie Fristen und verfolgen Sie den Fortschritt, um die rechtzeitige Zustellung Ihres Newsletters sicherzustellen Versionshistorie: Mit dem Feature der Versionshistorie von ClickUp Docs müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, dass Ihre Arbeit verloren geht. Verfolgen Sie die Änderungen an Ihrem Newsletter im Laufe der Zeit und kehren Sie bei Bedarf zu früheren Versionen zurück Dokumentvorlagen: Um Ihren Plan in Gang zu bringen, verwenden Sie vorgefertigte Vorlagennewsletter-Vorlagen wie dieClickUp Newsletter Whiteboard Vorlage undClickUp Immobilien Newsletter Vorlage. Diese Vorlagen bieten eine solide Grundlage für Ihren Newsletter und ersparen Ihnen Zeit und Aufwand

ClickUp Newsletter Whiteboard Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp's Newsletter Whiteboard Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen bei der Erstellung, Nachverfolgung und dem Versand von Newslettern zu helfen.

ClickUp Newsletter Whiteboard Vorlage macht es Ihnen leicht, den Prozess der Erstellung Ihres Newsletters von Anfang bis Ende zu rationalisieren. Es hilft Ihnen, Ihre Inhaltsstrategie zu visualisieren, alle Aufgaben an einem Ort zu organisieren, um maximale Effizienz zu erreichen, und Metriken zu verfolgen, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was bei Ihren Lesern gut ankommt.

Ganz gleich, ob Sie einen einzelnen Newsletter erstellen oder eine ganze Serie planen, mit dieser Vorlage erstellen Sie mühelos wirkungsvolle, ergebnisorientierte Newsletter.

Passen Sie die Vorlage an Ihre spezifischen Newsletter-Anforderungen an. Fügen Sie Abschnitte hinzu oder entfernen Sie sie, benutzerdefinieren Sie Beschreibungen, und passen Sie das Layout nach Bedarf an. Verwenden Sie den Abschnitt "Brainstorming", um potenzielle Themen, Überschriften und Ideen für Inhalte zu notieren.

Legen Sie Fälligkeitsdaten für jeden Inhalt im Abschnitt "Deadlines" fest. So bleibt Ihr Team auf dem Laufenden und gewährleistet eine rechtzeitige Veröffentlichung.

ClickUp Immobilien Newsletter Vorlage

Lassen Sie uns nun schnell erkunden, wie die ClickUp Immobilien Newsletter Vorlage kann Ihnen Inspiration und Struktur für Ihren eigenen Immobilien-Newsletter bieten.

Diese Vorlage herunterladen

Die Vorlage für den Immobilien-Newsletter von ClickUp hilft Ihnen bei der Erstellung und dem Versand von Newslettern an Clients und Investoren.

ClickUp Immobilien Newsletter Vorlage ist eine vorgefertigte Vorlage, die den Erstellungsprozess Ihres Immobilien-Newsletters vereinfacht und sicherstellt, dass Sie Ihrem Immobilienpublikum stets ansprechende Inhalte liefern. Die Vorlage bietet einen klaren Rahmen für die Organisation Ihrer Newsletter-Inhalte und sorgt für ein professionelles und visuell ansprechendes Layout.

Sie können die Vorlage benutzerdefinieren und mit Inhalten füllen, die Ihre Marke und Ihr Einzelziel widerspiegeln. Nutzen Sie die integrierten Tools für die Zusammenarbeit, um Mitglieder Ihres Teams einzubeziehen und Feedback einzuholen, bevor Sie den Newsletter planen.

Überwachen Sie die Leistung Ihrer Newsletter mit den integrierten Nachverfolgungs- und Analyse-Features von ClickUp.

ClickUp Brain

Visualisieren Sie Ihre Gedanken, fördern Sie Ihre Kreativität und organisieren Sie komplexe Informationen effektiv mit ClickUp Brain ClickUp Gehirn clickUp Brain, unser leistungsstarker KI-Assistent, lässt sich nahtlos in ClickUp Docs integrieren, um Ihren Prozess der Newsletter-Erstellung zu verbessern. Mit KI-gesteuerten Vorschlägen und Automatisierungsfunktionen hilft Ihnen ClickUp AI, qualitativ hochwertige Inhalte zu generieren, Zeit zu sparen und Ihre Produktivität insgesamt zu steigern.

Textgenerierung: Brauchen Sie Inspiration für die Einleitung oder den Text Ihres Newsletters? Markieren Sie einfach einen Abschnitt in Ihrem ClickUp Dokument, und ClickUp AI generiert Textvorschläge, die auf Ihr spezielles Thema und Ihren Tonfall zugeschnitten sind

Brauchen Sie Inspiration für die Einleitung oder den Text Ihres Newsletters? Markieren Sie einfach einen Abschnitt in Ihrem ClickUp Dokument, und ClickUp AI generiert Textvorschläge, die auf Ihr spezielles Thema und Ihren Tonfall zugeschnitten sind Inhaltsvorschläge: Haben Sie Schwierigkeiten, ansprechende Überschriften oder Zwischenüberschriften zu finden? ClickUp AI kann Ihnen kreative Vorschläge machen, die Ihnen helfen, die Aufmerksamkeit Ihres Publikums zu gewinnen

Haben Sie Schwierigkeiten, ansprechende Überschriften oder Zwischenüberschriften zu finden? ClickUp AI kann Ihnen kreative Vorschläge machen, die Ihnen helfen, die Aufmerksamkeit Ihres Publikums zu gewinnen Ideenfindung: Sie haben keine Idee für einen Inhalt? Nutzen Sie ClickUp AI für ein Brainstorming zu möglichen Themen und Blickwinkeln für Ihren Newsletter und erweitern Sie so Ihren kreativen Horizont

Sie haben keine Idee für einen Inhalt? Nutzen Sie ClickUp AI für ein Brainstorming zu möglichen Themen und Blickwinkeln für Ihren Newsletter und erweitern Sie so Ihren kreativen Horizont Korrekturlesen und Bearbeitung: Stellen Sie sicher, dass Ihr Newsletter fehlerfrei und ausgefeilt ist, indem Sie die Korrektur- und Bearbeitungsfunktionen von ClickUp AI nutzen. Die KI kann grammatikalische Fehler erkennen, Verbesserungsvorschläge machen und Ihnen helfen, Ihren Text zu verfeinern

Stellen Sie sicher, dass Ihr Newsletter fehlerfrei und ausgefeilt ist, indem Sie die Korrektur- und Bearbeitungsfunktionen von ClickUp AI nutzen. Die KI kann grammatikalische Fehler erkennen, Verbesserungsvorschläge machen und Ihnen helfen, Ihren Text zu verfeinern Übersetzung: Sie müssen ein globales Publikum erreichen? ClickUp AI kann den Inhalt Ihres Newsletters in mehrere Sprachen übersetzen und ihn so einer breiteren Leserschaft zugänglich machen

ClickUp AI ist auch einer der top KI Schreib-Tools die Ihren Prozess der Erstellung von Inhalten rationalisieren und die Qualität Ihres Newsletters verbessern können.

🔗Vorlagenarchiv: Sie möchten Ihre Kommunikationsstrategie optimieren oder die perfekte Ankündigung für Ihre technischen Updates erstellen? In unserem Vorlagenarchiv finden Sie alles, was Sie brauchen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar, prägnant und wirkungsvoll ist.

Von vorlagen für Kommunikationspläne zu ankündigungsvorlagen und vorlagen für den Inhalt des Kalenders finden Sie bei uns gebrauchsfertige Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Technikern zugeschnitten sind.

Beginnen Sie mit der Erstellung visuell überzeugender Newsletter mit ClickUp

In diesem Artikel haben wir die Schlüssel für den Erfolg eines Newsletters aufgedeckt - ansprechende Inhalte, ein auffälliges Design und eine intelligente Verteilung. Bei der Erstellung eines herausragenden Newsletters geht es jedoch nicht nur darum, bestimmte Boxen abzuhaken, sondern auch darum, eine sinnvolle Verbindung zu Ihrer Zielgruppe aufzubauen.

Und genau hier kommt ClickUp ins Spiel.

Mit Tools wie ClickUp Docs zur Organisation von Inhalten und ClickUp Brain zur Generierung neuer Ideen können Sie mühelos mit Ihrem Team zusammenarbeiten, Ihren Workflow optimieren und sicherstellen, dass Ihre Newsletter pünktlich im Posteingang landen.

Sind Sie bereit, Ihr Newsletter-Spiel zu verbessern? Melden Sie sich für ClickUp an und erfahren Sie, wie diese All-in-One-Plattform die Planung, Erstellung und Bereitstellung von Inhalten verändert.