Die besten Technik-Podcasts für Technologieexperten im Jahr 2024

Wenn Sie heute in der Technik oder im Ingenieurwesen arbeiten, wissen Sie, wie wichtig kontinuierliches Lernen für Sie ist. Prozesse und Technologien ändern und verbessern sich ständig, und wenn Sie relevant bleiben wollen, müssen Sie über alle neuen Entwicklungen und Trends in Ihrem Feld auf dem Laufenden bleiben.

Tech-Communities sind effektive Wissensquellen, aber Sie werden von solchen Plattformen wahrscheinlich keine strukturierte Unterstützung erhalten. Die meisten dieser Foren enthalten viele verstreute Informationen, was bedeutet, dass Sie die nicht enden wollende Aufgabe haben, diese zu sichten, um relevantes Wissen zu finden.

Im Gegensatz dazu ist ein Technologie-Podcast eine ansprechendere und konsistentere Wissensquelle. Das Beste daran ist, dass Sie nicht mehrere Foren durchsuchen müssen, um Einblicke in die Praxis von Branchenexperten, die neuesten Trends und umsetzbare Managementgeheimnisse zu erhalten, die Ihnen helfen, sich weiterzubilden.

Ingenieure, Technikstudenten und Technikbegeisterte haben heute Zugang zu verschiedenen informativen Technik-Podcasts, um ihr Wissen zu vertiefen und wertvolle Erkenntnisse von Vordenkern zu gewinnen.

Es kann schwierig sein, die besten Podcasts für Ingenieure auszuwählen, daher haben wir eine Liste zusammengestellt, die Ihnen das Leben erleichtert.

Der Aufstieg der Podcasts im Ingenieurwesen

Technik-Podcasts sind eine leicht zugängliche Quelle für Wissen und Fachkenntnisse - kein Wunder, dass sie bei Studenten der Ingenieurwissenschaften und erfahrenen Fachleuten sehr beliebt sind.

Die weltweite podcasting-Markt wird bis 2032 voraussichtlich 133,9 Milliarden Dollar erreichen, und es wird erwartet, dass Technik-Podcasts dank ihrer spezialisierten Inhalte zu diesem Wachstum beitragen werden.

Podcasts sind hervorragende Lernressourcen für Ingenieure, um sich weiterzubilden und ihre berufliche Entwicklung zu fördern. Hier ist der Grund dafür:

Erprobte und getestete Strategien lernen und einbeziehen

Bevor Podcasts populär wurden, mussten sich Ingenieure und Studenten selbstständig neue Programmiersprachen, Datenanalysen und andere Problemlösungstechniken aneignen. Erfahrungslernen ist zwar lobenswert, aber ein zeitaufwändiger Prozess der Testversion und des Irrtums.

In der Zwischenzeit bietet ein Podcast bewährte Problemlösungsstrategien, indem die Moderatoren einflussreiche und erfahrene Tech-Führungskräfte interviewen und mit ihnen über ihre Erfahrungen sprechen. Wenn Sie diese Strategien lernen und in Ihre Arbeit einbeziehen, werden Sie Ihre Ziele wahrscheinlich schnell und effizient erreichen.

Holen Sie sich rund um die Uhr Expertenrat

Technik-Communities sind dafür bekannt, dass sie einen sehr unterstützen. Wenn Sie eine technische Frage in einer entsprechenden Community freigeben, erhalten Sie mit Sicherheit Antworten.

Allerdings sind die Mitglieder dieser Communities über verschiedene Zeitzonen verstreut, so dass sich die Antworten der Mitglieder auf Ihre Abfragen verzögern können. Andererseits sind Podcasts im Voraus aufgezeichnet und können jederzeit abgerufen werden.

Je nach Art des Problems, mit dem Sie konfrontiert sind, können Sie den entsprechenden Podcast finden, den Vorschlägen der Experten lauschen und innerhalb weniger Minuten die Antwort auf Ihre Abfragen erhalten.

Pro-Tipp:Legen Sie eine Podcast-Swipe-Datei an, um die spezifischen Anwendungsfälle der informativen Podcasts zu dokumentieren. Fügen Sie Zeitstempel für Ihre Schwerpunktbereiche hinzu, damit Sie bei ähnlichen Abfragen schnell darauf zugreifen können.

Manchmal ist es einfacher, zuzuhören als zu lesen

Es gibt zwar eine Vielzahl informativer Technik-Blogs, aber manche ziehen es vor, Informationen in Form von Audiodateien zu konsumieren, anstatt das geschriebene Wort zu lesen.

Außerdem sind Podcasts praktisch, wenn Sie Multitasking betreiben. Für technischere Podcasts, wie z. B. eine Folge über Reverse-Engineering-Hardware-Projekte, sollten Sie sich zwar Zeit nehmen, aber andere, die Themen wie künstliche Intelligenz oder Karriereplanung für Ingenieure behandeln, können im Hintergrund laufen, während Sie Ihre täglichen Aufgaben erledigen.

Hier erfahren Sie, wie Podcasts angehenden Ingenieuren dabei helfen, der Zeit einen Schritt voraus zu sein:

Die Moderatoren von Ingenieur-Podcasts sind in der Regel erfahrene technische Führungskräfte, die Ihnen helfen, mit den sich ändernden Trends in der globalen Technologiebranche Schritt zu halten

Podcasts bieten eine sofortige Gemeinschaft - betrachten Sie sie als private Spaces, in denen Sie mit Podcast-Moderatoren und Gastrednern interagieren, einen Blick hinter die Kulissen werfen und sich mit anderen Zuhörern verbinden können

Technik-Podcasts sind kostengünstig und reißen im Gegensatz zu manchen Weiterbildungskursen kein Loch in Ihre Tasche

Die besten Podcasts für Ingenieure, um Ihre Karriere zu fördern

Nachdem wir uns Dutzende von Top-Podcasts aus dem Bereich Ingenieurwesen angehört haben, haben wir eine Liste der besten Podcasts zusammengestellt, die heute verfügbar sind.

99% Unsichtbar

Der erste Podcast auf unserer Liste ist 99% Unsichtbar . Dieser Podcast wird vom ehemaligen Ted-Talk-Sprecher Roman Mars moderiert und beleuchtet nie zuvor enthüllte überraschende Fakten oder unerschlossene Bereiche in der Welt der Technik. Der Podcast ist über ein Jahrzehnt alt und hat fast 500 Millionen Hörer auf iTunes, Pandora, Stitcher und anderen Plattformen.

Sie können den Prozess und die Macht von Design und Architektur in acht Kategorien erkunden, darunter Geschichte, Technologie, Städte, Objekte, Klänge und mehr. Jede Folge behandelt interessante Themen, für die man kein Fachmann sein muss.

Der Podcast verfügt auch über eine Discord-Community, in der die Hörer Ideen diskutieren und sich austauschen können.

Unbedingt anzuhörende Episoden

Was Hörer sagen

Diese Podcasts bringen mich dazu, wichtige Fragen über das Leben und unsere Welt zu stellen!

Engineering Heroes

Gegründet 2018 von Melanie und ihrem Mann Dom, Technik-Helden befasste sich in erster Linie mit den Herausforderungen und der zukünftigen technischen Gesundheit von Ingenieurstudenten in der modernen Gesellschaft.

Dieser Podcast, der derzeit nicht ausgestrahlt wird, lud erfahrene Ingenieure aus verschiedenen Branchen und Fachgebieten ein, um die neuesten Trends und Herausforderungen im Ingenieurwesen, Soft Skills im Ingenieurwesen, Frustrationen, die den meisten Ingenieuren bekannt sind, und verschiedene Wege zu diskutieren technische Teams zu managen .

Auch wenn die letzte Folge des Engineering Heroes-Podcasts im Mai 2021 ausgestrahlt wurde, bleibt er aufgrund seiner ehrlichen Diskussionen über kritische Aspekte des Ingenieurberufs für Ingenieure weltweit relevant.

Must-Listen-Folgen:

Was Zuhörer sagen

Ich mochte diesen Podcast! Ein erfrischender Stil, der sich auf die stillen Leistungsträger der Gesellschaft konzentriert.

The Engineering Career Coach Podcast

Die erfahrenen Ingenieure Anthony Fasano und Jeff Perry starteten Der Karriere-Coach für Ingenieure podcast, als sie erkannten, dass die hohe Fluktuationsrate im Technologiesektor auf das Fehlen eines strukturierten Rahmens für die berufliche Entwicklung in den meisten Technologieunternehmen zurückzuführen ist.

Mit über 2,3 Millionen Zuschauern zielt der Podcast The Engineering Career Coach darauf ab, Studenten der Ingenieurwissenschaften mit wertvollen Karrieretipps zu unterstützen. Der Podcast hat eine eigene Serie für jede technische Kategorie und featuret Gäste, die über ihre Erkenntnisse, Strategien und Erfahrungen sprechen.

Die Moderatoren ermutigen die Hörer, Fragen einzureichen, die sie mit den Gästen in zukünftigen Podcast-Folgen diskutieren.

Unbedingt anzuhörende Episoden:

Was Zuhörer sagen

Dieser Podcast ist genau das, was Ingenieure im Moment brauchen. Mit einem Bereich von Themen, die die persönliche und berufliche Entwicklung abdecken, bieten sie den nötigen Wert, um die Ingenieurgemeinschaft aufzubauen und zu beeinflussen.

Der Podcast für technische Führungskräfte (ELC)

Als Teil der ELC-Community für technische Führungskräfte ist der Podcast für technische Führungskräfte (ELC) lädt wöchentlich versierte Tech-Führungskräfte ein, um ihre Erfahrungen und umsetzbaren Führungslektionen freizugeben. ELC wird von Patrick Gallagher moderiert und ist auf allen wichtigen Podcast-Plattformen verfügbar, darunter Apple, Spotify und Google.

Der ELC hat eine starke Community mit über 9000 praktizierenden Software-Ingenieuren, den weltweit führenden technischen Managern und Führungskräften. Der Podcast ist ideal für Enthusiasten, die grundlegende und fortgeschrittene technische Konzepte und Strategien lernen möchten, die von weltweit führenden Ingenieuren verwendet werden.

Must-Listen-Folgen:

Was Zuhörer sagen

Zu erledigen! Toller Chat und sehr informativ.

Software Engineering Daily

Ein weiterer hervorragender Podcast, den Sie unbedingt auf Ihre Merkliste setzen sollten, ist der Software Engineering Daily podcast. In jeder Folge wird ein führendes Technologieunternehmen vorgestellt, das über Softwarelösungen spricht, die die Welt verändern und die sich ständig weiterentwickelnde technologische Revolution und technische Innovationen vorantreiben.

Mit einer Bewertung von 4,4 auf Apple Podcasts ist Software Engineering Daily ein inspirierender Podcast für Ingenieure. Er führt Sie durch die Karrierestationen renommierter Softwareingenieure und gibt viele praktische Lektionen darüber frei, wie sie an Produktentwicklung und Problemlösung herangehen.

Interessanterweise nimmt dieser Podcast auch Bewerbungen von erfahrenen Technologieexperten als Gastmoderatoren für eine Folge entgegen.

Unbedingt anzuhörende Episoden:

Was Zuhörer sagen

Einer der besten Software-Engineering-Podcasts auf dem Markt.

The Backend Engineering Show with Hussein Nasser

Hussein Nasser, ein Produktingenieur bei Esri, hat die Backend Engineering Ausstellung um alles zu besprechen, was mit Backend-Entwicklung zu tun hat. In seinem aufschlussreichen Podcast seziert Nasser die Backend-Architektur beliebter Anwendungen, gibt Tipps, wie man ein erfolgreicher Backend-Ingenieur wird, und diskutiert die neuesten Trends in der Softwareentwicklung.

Dieser Podcast ist eine wertvolle Ressource für angehende Ingenieurstudenten und Fachleute und bietet die Möglichkeit, sich weiterzubilden und grundlegende Konzepte zu überdenken.

Unbedingt anzuhörende Episoden:

- [2x schnellere Lese- und Schreibvorgänge mit diesem MongoDB Feature | Clustered Collections](https://podcasters.spotify.com/pod/show/hnasr/episodes/2x-Faster-Reads-and-Writes-with-this-MongoDB-feature--Clustered-Collections-e23rnjv)

Was Hörer sagen

So, wie es erzählt werden sollte!

Top Bauingenieurwesen Podcasts

Sie suchen den besten Podcast für das Bauwesen? Hier sind unsere Empfehlungen: Der Tiefbau-Podcast : Anthony Fasano ist Gastgeber dieses Podcasts für Bauingenieure, der Erfolgsgeschichten und Karrieretipps von einigen der erfolgreichsten Bauingenieure der Welt freigibt.

Must-Listen-Folgen:

Was Zuhörer sagen

Ich empfehle diesen Podcast auf jeden Fall jedem, der sich mit dem Ingenieurwesen beschäftigt bzw. sich dafür interessiert. Er erledigt einen guten Job, indem er technische Informationen und Soft Skills mit persönlichen Geschichten verbindet ASCE Plot-Punkte : Der 2018 gestartete ASCE-Podcast Plot Points richtet sich an junge Bauingenieure und Ingenieurstudenten, die mehr über informative Geschichten aus dem Bauwesen und die sich verändernden technischen Trends erfahren möchten, die das Bauwesen neu definieren.

Must-Listen-Folgen:

Was Hörer sagen

Eine Fundgrube an Ressourcen für Ingenieure Technische Änderungen : Yvette E. Pearson hat den Podcast Engineering Change ins Leben gerufen, um die Ausbildung von Bauingenieuren neu zu definieren. Dieser Podcast konzentriert sich auf die Ausbildung moderner Bauingenieure mit nachhaltigeren und inklusiveren Praktiken im Bauwesen.

Must-Listen-Folgen:

Was Hörer sagen

Kann ich nur wärmstens empfehlen, vor allem für die Konstruktionsgemeinschaft

Interessieren Sie sich für Bauingenieurwesen? Hier sind einige Zertifizierungen im Bauwesen über die Sie Bescheid wissen sollten.

Führende Elektro- und Elektronik-Podcasts

Wenn Sie Elektro- oder Elektronikingenieur sind und sich weiterbilden und Ihre Karriere vorantreiben möchten, finden Sie hier die besten Podcasts für Sie: Der Amp Hour Electronics Podcast : Dieser Elektronik-Podcast von Dave Jones und Chris Gammell erklärt auf unterhaltsame Weise die neuesten Trends und Best Practices der sich wandelnden Trends in der Elektronik.

Must-Listen-Folgen:

Was Hörer sagen

Ich höre die Sendung seit Jahren. Wenn Sie ein Elektroingenieur sind und noch kein Abonnement haben, verpassen Sie etwas. Moore's Lobby **In diesem vierzehntägigen Podcast gibt Moderator Daniel Bogdanoff einige der inspirierendsten Geschichten und Trends der globalen Elektronikindustrie frei. Die Themen reichen von Chipdesign über KI bis hin zu allem, was dazwischen liegt.

Must-Listen-Folgen:

Was Hörer sagen

Dieser Podcast hilft einem wirklich, Zeit mit Ingenieuren zu verbringen Geared Up : Der erfahrene Technikkritiker Andru Edwards und der Technikjournalist Todd Bishop sind Mitveranstalter des Geared Up-Podcasts. In den unterhaltsamen Episoden werden die neuesten und aufregendsten technischen Gadgets vorgestellt. Die Moderatoren erörtern die verschiedenen Features aufstrebender technischer Produkte und helfen den Benutzern, beim Kauf von technischen Geräten fundierte Entscheidungen zu treffen.

Must-Listen-Folgen:

Was Hörer sagen

Ich höre "Geared Up", seit es eine Radiosendung war, und es ist seitdem noch viel besser geworden Der Electropages-Podcast : Dieser Podcast interviewt wöchentlich die weltweit führenden Technikexperten, Projektmanager und Vordenker. Die Gäste geben ihr technisches Wissen und ihre Vorhersagen zu den neuesten Trends in der Elektronikindustrie frei. Schalten Sie ein, wenn Sie Einblicke in die Branche und Diskussionen über die neuesten Materialinnovationen erhalten möchten.

Must-Listen-Folgen:

Was Zuhörer sagen

Lange Unterhaltungen mit Branchenführern sind sehr interessant zu hören!

Bemerkenswerte Podcasts für Software- und Computer-Ingenieure

Wenn Sie ein software-Ingenieur mit Karrierezielen, diese Podcasts helfen Ihnen, die neuesten und am besten vermarktbaren technischen und Management-Fähigkeiten zu erwerben: Der Changelog : The Changelog lädt Technologievordenker ein, in die Welt der Open-Source-Software einzutauchen. Dieser Podcast, der von Adam Stacoviak und Jerod Santo moderiert wird, hat eine hohe Bewertung, weil er ehrliche und nachvollziehbare Interaktionen zwischen den Moderatoren und Gastsprechern bietet. Ist es da ein Wunder, dass der Podcast bereits mehr als 500 Episoden umfasst?

Must-Listen-Folgen:

Was Zuhörer sagen

Dieser Podcast ist eine zentrale Anlaufstelle für sehr relevante Updates im Tech-Ökosystem Dev Interrupted : Dieser Podcast zielt darauf ab, die Erfahrungen von Entwicklern zu verbessern und lädt renommierte Ingenieure von Tech-Giganten wie Atlassian und Drata ein, um umsetzbare Erkenntnisse über Software-Engineering-Technologien zu sammeln.

Must-Listen-Folgen:

Was Zuhörer sagen

Mein bevorzugter Aspekt ist, dass Conor die Sensibilität von jemandem mitbringt, der in einer anderen Branche als der Technik gearbeitet hat, bevor er sich auf die Technik konzentrierte CodeNewbie **CodeNewbie ist ein Podcast für Softwareentwickler, der sich auf den Werdegang von Top-Softwareentwicklern konzentriert. Er ist ein anfängerfreundlicher Podcast und dient als Leitfaden für zukünftige Ingenieurstudenten und diejenigen, die neu im Bereich Code sind.

Must-Listen-Folgen:

Was Zuhörer sagen

Liebe diesen Podcast, wenn du in die Welt des Codes einsteigst, tu dir selbst einen Gefallen... hör ihn dir an.

Wenn dir diese Vorschläge gefallen haben, sieh dir unsere Vorschläge an projektmanagement-Podcasts und produktivität-Podcasts auch!

FAQs

Warum sollten Ingenieure Podcasts hören?

Jeder aktuelle und zukünftige Ingenieur sollte Podcasts hören, um umsetzbare Tipps und Strategien zu erhalten und über die sich ändernden Trends in seinen Unternehmen auf dem Laufenden zu bleiben.

**Welches sind die besten Podcasts, die Studenten hören sollten, um ihr Ingenieurstudium zu verbessern?

Einige der besten Podcasts für Studenten sind 99% Invisible, Software Engineering Daily und The Engineering Career Coach Podcast.

Welcher Podcast für Ingenieure ist für Enthusiasten nützlich?

Einige Podcasts, die sich an Technikbegeisterte richten, sind der Engineering Reimagined Podcast, die Amp Hour, Software Engineering Daily und The Backend Engineering Show.