Wie man eine CRM-Kalkulationstabelle zur Optimierung von Kundendaten erstellt

Ihr Geschäft wächst. Wir verstehen das. Aber das gilt auch für die Herausforderungen bei der Verwaltung von Daten, der Segmentierung von Kontakten, der Personalisierung von Nachrichten und der Durchführung von Kampagnen mit Einzelzielen.

Sie sind immer mitten im Getümmel, aber das gehört zum Geschäft, oder?

Das muss nicht so sein.

Was Sie brauchen, ist ein leistungsstarkes System, das Ihnen hilft, die Kontrolle zu übernehmen und das Beste aus Ihren Daten zu machen.

Die gute Nachricht ist, dass eine CRM (Customer Relationship Management)-Lösung dies bewerkstelligen kann, und Sie brauchen keine teure oder komplexe Software, um loszulegen.

Sie können sogar mit einfachen Tools wie Google Tabellen oder Excel Ihre eigene CRM-Vorlage erstellen - das ist einfacher, als Sie vielleicht denken.

In diesem Blogbeitrag führen wir Sie Schritt für Schritt durch den Prozess der Einstellung eines CRM auf beiden Plattformen. Außerdem stellen wir Ihnen vier einfach zu verwendende CRM-Vorlagen für Google Tabellen und Excel vor, die genau das Richtige für Sie sein könnten.

Aber das ist noch nicht alles. Bleiben Sie dran für einen Bonus B2B-CRM-Software die Ihre Vertriebspipelines und den Aufbau von Kundenbeziehungen auf die nächste Stufe hebt.

Lassen Sie uns loslegen.🚀

Wie man ein CRM mit Google Tabellen erstellt

1. Öffnen Sie den Google Browser und geben Sie "sheet.new" ein, um ein neues Google Tabellenblatt zu erstellen.

2. Sobald das Arbeitsblatt geöffnet ist, **klicken Sie auf das Feld "Name" in der oberen linken Ecke, ersetzen Sie "Unbenanntes Arbeitsblatt" durch einen geeigneten Namen und drücken Sie "Enter"

über Google Workspace 3. Benennen Sie die Registerkarte unten um, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken (in der Regel "Sheet1"), "Umbenennen" wählen und ihr einen entsprechenden Namen geben.

4. Richten Sie in der ersten Zeile Ihre Kopfzeilen für die CRM-Daten ein, die Sie nachverfolgen möchten. Vorgeschlagene Kopfzeilen sind z. B. Client ID, Name, Kontaktinfo, Status, Lead-Quelle, Zugewiesen an usw., wie im Screenshot unten gezeigt.

💡Pro-Tipp: Fetten Sie die Kopfzeile fett ein und geben Sie ihr eine Hintergrundfarbe, damit sie leicht zu erkennen ist.

5. Jetzt frieren Sie die Kopfzeile ein, damit sie auch dann sichtbar ist, wenn Sie im Blatt nach unten blättern. Um dies zu erledigen, markieren Sie die erste Zeile, klicken Sie in der Menüleiste auf "Ansicht", gehen Sie dann auf "Einfrieren" und wählen Sie "1 Zeile"

6. Fügen Sie in der Spalte "Client ID" (A) die folgende Formel in Zelle A2 ein, um automatisch IDs zu generieren, wenn Sie den Namen eines Clients (in Spalte C) hinzufügen:

'=IF(C2="", "", TEXT(ZEILE(A1), "C000"))'

7. Ziehen Sie die Formel nach unten, um weitere Zeilen für zukünftige Einträge abzudecken. Wenn dem Blatt ein neuer Name hinzugefügt wird, wird automatisch eine Client ID erstellt.

8. Geben Sie Beispieldaten ein, um Ihre CRM-Funktion zu testen. Sie können sie mit den wichtigsten Informationen über Ihre Kunden füllen.

9. Als Nächstes erstellen Sie ein neues Blatt in derselben Datei, indem Sie auf das Pluszeichen (+) in der unteren linken Ecke klicken und es "Ausklappen" nennen

10. Listen Sie in diesem neuen Blatt die Optionen für Felder wie "Status" (z. B. Neuer Lead, In Bearbeitung, Geschlossen) und "Lead-Quelle" (z. B. Empfehlung, Website, Ereignis) auf. Füllen Sie die Spalten aus.

11. Kehren Sie nun zu Ihrem CRM-Hauptblatt zurück und wählen Sie die Spalte aus, die Sie nachverfolgen möchten. Für dieses Beispiel wählen wir "Status" (z. B. Spalte H).

12. Navigieren Sie im oberen Menü zu "Daten" und wählen Sie dann "Datenüberprüfung" aus dem ausklappbaren Menü.

13. Auf der rechten Seite wird ein Fenster "Datenüberprüfungsregeln" geöffnet. Klicken Sie auf "Regel hinzufügen"

14. Wählen Sie in den Einstellungen für die "Datenüberprüfung" unter "Kriterien" die Option "Ausklappen (aus einem Bereich)"

15. Geben Sie für den Bereich "Dropdowns!A1:A" ein (dies verweist auf Ihre "Status"-Optionen im Blatt "Dropdowns"). Dadurch werden Ihre Optionen in einer ausklappbaren Liste angezeigt. Klicken Sie auf "Erledigt"

16. Wiederholen Sie den obigen Vorgang für die Spalte "Lead Source". Geben Sie den Bereich "Dropdowns!B1:B" ein (der auf Ihre "Lead Source"-Optionen im Blatt "Dropdowns" verweist).

Das Ausklappen sieht im Hauptblatt für "Lead Source" etwa so aus

Danach ist Ihr CRM vollständig eingerichtet und bereit für die grundlegende Verwaltung von Clients.

Wie erstellt man ein CRM mit Excel?

1. Öffnen Sie Microsoft Excel und wählen Sie "Leere Arbeitsmappe", um eine kostenlose CRM Excel Vorlage zu erstellen.

über Microsoft 2. Sobald die Arbeitsmappe geöffnet ist, gehen Sie zu Datei > Speichern unter und speichern Sie die Datei unter einem geeigneten Namen, z. B. "CRM-Arbeitsmappe"

Benennen Sie die Registerkarte am unteren Rand um, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken (in der Regel 'Blatt1'), 'Umbenennen' wählen und ihr einen entsprechenden Namen geben.

3. Erstellen Sie Ihre Kopfzeilen für die CRM-Daten in der ersten Zeile des Blattes.

Übliche Kopfzeilen sind z. B. Client ID, Name, Kontaktinfo, Status, Lead Source, Zugewiesen an usw., wie im Screenshot unten gezeigt.

Profi-Tipp: Formatieren Sie die Kopfzeilen, indem Sie den Text fett drucken und eine Hintergrundfarbe für eine bessere Sichtbarkeit verwenden. Zu erledigen ist dies, indem Sie die gesamte Zeile markieren, dann in der Multifunktionsleiste auf das Symbol "Füllfarbe" gehen und eine Farbe Ihrer Wahl verwenden.

4. Damit die Kopfzeilen beim Blättern durch die Daten sichtbar bleiben, wählen Sie auf der Registerkarte "Ansicht" die Option "Bereiche fixieren > Oberste Zeile fixieren" Dadurch wird die Kopfzeile fixiert.

5. Geben Sie in der Spalte "Client ID" (A) diese Formel in Zelle A2 ein, um automatisch eine eindeutige ID für jeden Client zu generieren:

'=IF(B2="","",TEXT(ZEILE(A2)-1, "C000″))'

Sobald der "Name" (in Spalte B) ausgefüllt ist, wird mit dieser Formel eine eindeutige Client ID erzeugt.

6. Ziehen Sie die Formel nach unten durch so viele Zeilen wie nötig. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder neue Client eine eindeutige ID erhält, wenn sein Name eingegeben wird.

Geben Sie Beispieldaten ein, um Ihre CRM-Funktion zu testen. Sie können sie mit den wichtigsten Informationen, die Sie über Ihre Kunden haben, auffüllen.

8. Fügen Sie Ihrer Arbeitsmappe ein neues Blatt hinzu, indem Sie unten auf das Symbol (+) klicken, und nennen Sie es "Ausklappen"

9. In diesem neuen Blatt listen Sie die Optionen für Felder wie "Status" (z. B. Neuer Lead, In Bearbeitung, Geschlossen) und "Lead-Quelle" (z. B. Empfehlung, Website, Ereignis) auf. Füllen Sie die Spalten aus.

10. Gehen Sie nun zurück zum CRM-Hauptblatt und wählen Sie die Spalte aus, die Sie nachverfolgen möchten. Für dieses Beispiel wählen wir "Status" (z. B. Spalte H).

11. Navigieren Sie zur Registerkarte "Daten" und klicken Sie auf "Datenüberprüfung"

12. Wählen Sie im Dialogfeld "Datenüberprüfung" auf der Registerkarte "Einstellungen" die Option "Liste " aus dem Dropdown-Menü "Zulassen" aus.

13. Geben Sie in das Feld 'Quelle' ein: '=Ausklappen!$A$2:$A$11.'

Dadurch wird eine Liste zum Ausklappen erstellt, die auf den Werten aus Ihrem Blatt 'Dropdowns' basiert. Drücken Sie 'OK'

14. **Wiederholen Sie den Vorgang für die Spalte "Lead Source", aber beziehen Sie sich diesmal auf die Liste in Spalte B der Tabelle "Dropdowns".

Sie können nun die Lead-Quellen und -Status auf dem Hauptblatt von ClickUp CRM ausfüllen.

Nachdem wir uns nun damit beschäftigt haben, wie man eine CRM-Tabelle in Excel erstellt, wollen wir uns nun ansehen, wie vorgefertigte CRM-Vorlagen Sie viel schneller ans Ziel bringen können.

Google Tabellen und Excel CRM Vorlagen

1. Monatliches Sales Dashboard von HubSpot

über HubSpotHubSpot's monatliches Sales Dashboard bietet eine praktische Lösung, wenn Sie es leid sind, Ihre Zahlen in einer Tabelle zu verwalten.

Es ist sowohl für Excel als auch für Google Tabellen verfügbar und ermöglicht es Ihnen, rohe Verkaufsdaten in klare, umsetzbare Einblicke ohne manuelle Nachverfolgung zu verwandeln.

Sie können wichtige Metriken für einfache Vergleiche und Analysen festlegen, gruppieren und überwachen, das Dashboard so organisieren, dass die wichtigsten Informationen zuerst angezeigt werden, und interaktive Features wie Filter, Slicer und Drilldown-Optionen hinzufügen, um die Daten zu vertiefen.

2. CRM Vorlage für Excel von Salesflare

über SalesflareSalesflare's CRM Vorlage für Excel bietet eine klare, strukturierte Möglichkeit, Ihren Vertriebsprozess zu optimieren. Sie können Teammitglieder verwalten, KPIs festlegen und bestimmen, wann Sie eine Erinnerung zur Nachverfolgung eines Leads erhalten.

Schlüsseldaten wie die Größe des Geschäfts, das voraussichtliche Abschlussdatum und der Vertriebsmitarbeiter, der das Geschäft verwaltet, sind in dieser Vorlage für die Vertriebspipeline enthalten. Dies hilft Ihnen bei der Umsatzprognose, zeigt Ihnen, wie Ihre Vertriebsmitarbeiter arbeiten, hilft Ihnen bei der Bewertung der Konvertierungsleistung und vieles mehr.

💡Pro-Tipp: Sehen Sie sich diese 10 kostenlose Vorlagen für die Vertriebsplanung um Ihre Vertriebseffizienz zu steigern und mehr Geschäfte abzuschließen.

3. Einfaches CRM von OneSheet CRM

über OneSheet CRM Ein weiteres kostenloses CRM tool für Google Tabellen ist das Simple CRM von OneSheet CRM. Es wurde speziell für kleine Geschäfte entwickelt, um Kontakte zu organisieren, Verkäufe nachzuverfolgen und mehr Geschäfte mit weniger Aufwand abzuschließen.

Zu erledigen ist lediglich, dass Sie sich bei dem Tool anmelden und Ihre Daten eingeben oder einfügen. Im Gegensatz zu einigen Excel-CRM-Vorlagen werden die Änderungen automatisch gespeichert, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, Informationen zu verlieren.

4. CRM Vorlage für Sales Conversion Rate von ActiveCampaign

über ActiveCampaign Wenn Sie nach einer effizienten Möglichkeit suchen, Ihren Umsatz schnell zu steigern, dann ist die CRM Template für Sales Conversion Rate von ActiveCampaign wird Sie nicht enttäuschen.

Es schafft eine einzige Quelle der Wahrheit für alle Ihre Leads, einschließlich ihrer Kontaktinformationen, der Phase des Kaufprozesses und mehr. Auf diese Weise haben Sie immer genaue und relevante Informationen zur Hand, um den Verkauf abzuschließen und wichtige Metriken zu analysieren.

Dies ist eine dieser kostenlose CRM Vorlagen die sowohl mit Google Tabellen als auch mit Excel funktionieren.

Google Tabellen und Excel CRM Limits

Beide Tools sind zwar großartig, weil sie kostenlos und einfach zu verwenden sind, aber sie sind auf Dauer nicht ideal für die Verwaltung eines vollwertigen CRM. Hier ist der Grund dafür:

1. Fehlende Automatisierung

Die manuelle Dateneingabe und -aktualisierung in Google Tabellen und Excel kann zeitaufwändig sein. Eine grundlegende Automatisierung lässt sich zwar über Formeln oder Skripte einrichten, erfordert aber technische Kenntnisse. Es fehlt die nahtlose Automatisierung des Workflows, die von einem speziellen CRM- und tools im Sales Tech Stack .

2. Limitierte Skalierbarkeit

Die Verwaltung großer Datenmengen mit diesen Tools wird langsam und umständlich, wenn Ihr Kundenstamm wächst. Das Suchen, Filtern und Analysieren von Daten kann ineffizient sein, insbesondere bei Tausenden von Einträgen. Probleme mit der Leistung wie Einfrieren oder Abstürze sind keine Seltenheit, wenn Tabellenkalkulationen an ihre Grenzen stoßen.

3. Limitierte Berichterstellung und Analytik

Die Erstellung von Berichten und Dashboards in beiden Tools erfordert ein manuelles Setup. Fortgeschrittene Features wie die benutzerdefinierte Erstellung von S&OP-Prozessen, Live-Datenanalysen und visuelle Fortschrittsberichte sind entweder nicht verfügbar oder erfordern komplexe Workarounds, die überfordernd sein können.

*Lesen Sie mehr: Wie man einen Plan für Vertrieb und Produktion (S&OP) erstellt (+Vorlage)

4. Keine nativen Features für die Zusammenarbeit

Beide Tools ermöglichen das Freigeben von Tabellenkalkulationen und die Zusammenarbeit in Echtzeit, bieten aber keine CRM-spezifischen Features wie Aufgabenzuweisungen und Benachrichtigungen.

Dies erschwert die Nachverfolgung der Verantwortung, insbesondere in einer Umgebung mit mehreren Benutzern, in der Versionskontrolle und Live-Updates unerlässlich sind.

Google Tabellen und Excel-Tabellen verfügen nicht über integrierte E-Mail-, Telefon- oder Messaging-Integrationen, sodass Sie gezwungen sind, den Kommunikationsverlauf manuell zu erfassen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Kontaktpunkte übersehen werden, was die Kommunikationseffizienz insgesamt beeinträchtigt.

Beste Alternative für Tabellenkalkulations-CRM: ClickUp

Nachdem wir nun die Bereiche besprochen haben, in denen google Tabellen CRM verwenden und Excel-Tabellen nicht ausreicht, besteht die nächste Aufgabe darin, eine intuitive und skalierbare Alternative zu finden.

Aber wie man ein CRM auswählt das perfekt auf Ihr Business zugeschnitten ist?

Cloud-basiertes CRM, auch bekannt als SaaS-CRM (CRM Software as a Service), ist bei modernen Unternehmen aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit sehr beliebt. Eine SaaS-CRM-Lösung, die das Chaos durchbricht, Chancen aufzeigt, die sich wahrscheinlich schließen lassen, und das Wachstum Ihres Geschäfts fördert, ist ClickUp .

Wenn das Aufbrechen von Silos und die Förderung der Teamarbeit mit kollaborativen CRM-Features eine Priorität ist, dann ist die ClickUp CRM wird Sie nicht enttäuschen.

Passen Sie die individuellen Workflows Ihres Teams mit den kollaborativen Features von ClickUp CRM an

ClickUp CRM ist ein einheitlicher Workspace, der ein Cloud-basiertes System zur Verwaltung von Kundenbeziehungen mit Aufgabenmanagement, dem Freigeben von Dokumenten, Datenspeichern und vielem mehr kombiniert. Sie können benutzerdefinierte Felder, Workflows und Ansichten auf der Plattform erstellen, die am besten zu Ihren betrieblichen Präferenzen und Anforderungen passt.

Sie können auch Aufgaben definieren, Fälligkeitsdaten festlegen und sie Mitgliedern des Teams zuweisen mit ClickUp Kommentare zuweisen an einer zentralen Stelle zu.

Außerdem können Sie verwertbare Erkenntnisse gewinnen mit ClickUp Dashboards . Mit diesem Feature können Sie aus über 50 benutzerdefinierten Dashboard-Widgets auswählen, um Ansichten zu wichtigen Metriken zu erstellen, wie z. B. durchschnittliche Größe des Geschäftsabschlusses, Verkaufsleistung, Customer Lifetime Value und mehr.

Verbessern Sie die Projektleistung und verwalten Sie Sprints und Teams mit ClickUp Dashboards

Sie können Kunden als Gäste in ClickUp einladen und ein Client-Portal für Projekt-Updates in Echtzeit freigeben. Integrieren Sie Ihr Dashboard in viele Ihrer alltäglichen Tools wie Salesforce und Zoho und verbessern Sie so Ihre Möglichkeiten zur Nachverfolgung und Analyse von Vertriebsdaten.

möchten Sie in Sekundenschnelle Einblicke in Ihr Dashboard erhalten? ClickUp Gehirn kann schnell auf Ihre Abfragen zu Projekten, Papieren und Kontakten antworten, ohne dass Sie aktiv nach Informationen suchen müssen.

Mit dem Tool "KI Writer for Work" können Sie außerdem präzise, dem Tonfall angepasste Mitteilungen, Angebote und E-Mails erstellen und so eine hochwertige Interaktion mit Ihren Clients sicherstellen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte E-Mails und Angebote mit ClickUp Brain

Um eine prozessgesteuerte Umgebung zu ermöglichen, benötigen Sie kostenlose CRM-Vorlagen, die Ihnen Zeit sparen, Konsistenz gewährleisten und dennoch flexibel genug sind, um sich an spezifische Anforderungen anzupassen.

Die ClickUp CRM Vorlage wurde zum Beispiel entwickelt, um Sie bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen zu unterstützen. Mit sieben Status zur Nachverfolgung des Fortschritts von Aufgaben und fünf verschiedenen Möglichkeiten, Ihre Arbeit zu visualisieren, ist dies eine Vorlage, die Ihnen hilft, sofort loszulegen.

ClickUp CRM-Vorlage

Diese CRM-Vorlage ermöglicht es Ihnen,:

Informationen von Kontakten in einer zentralen Datenbank zu organisieren

in einer zentralen Datenbank zu organisieren Priorisierung von Aufgaben auf der Grundlage von Phasen wie vorgeschlagen, laufend oder geschlossen

auf der Grundlage von Phasen wie vorgeschlagen, laufend oder geschlossen Nachverfolgung von Leads und Opportunities durch anpassbare Pipelines

💡Pro-Tipp: Sie können auch die CRM-Vorlage von ClickUp um Kontodetails und geschlossene Geschäfte in verschiedenen Listen zu trennen und so Verwirrung zu vermeiden.

Wenn Sie an CRM denken, ist es schwer, nicht an den Vertrieb zu denken. ClickUp Vertriebs-Projektmanagement-Software hilft Ihnen, mit anpassbaren, benutzergesteuerten Ansichten wie Listen, Kanban Boards oder Kalendern die volle Befehlsgewalt über Ihren Vertriebsprozess zu übernehmen.

Zum Beispiel können Sie alle Ihre Kundendaten in einem Tabellenkalkulationsformat anzeigen, indem Sie die Tabelle Ansicht in ClickUp .

Bringen Sie Ihre gesamte Vertriebspipeline an einen Ort mit ClickUp's Sales Project Management Software

Außerdem ist die ClickUp Sales CRM Vorlage fungiert als dynamischer Rahmen, der den gesamten Zyklus rationalisiert und Ihr Vertriebsteam von der Lead-Generierung bis zum Geschäftsabschluss mit Klarheit und Personalisierung führt. Es integriert Echtzeit-Analysen und automatisierte Wiedervorlagen, wodurch die manuelle Dateneingabe entfällt.

ClickUp Sales CRM Vorlage

Nehmen Sie Ihr vertriebs-Projektmanagement mit dieser Vorlage auf eine neue Ebene zu heben, die Sie in die Lage versetzt:

Kategorisieren und Hinzufügen von Attributen zur Verwaltung von Kundenunterhaltungen und Visualisierung von Verkaufsdaten

Verbessern Sie die Nachverfolgung von Verkäufen mit Bildschirmaufzeichnungen und KI

VerwendenClickUp Automatisierung um E-Mails und Benachrichtigungen zu programmieren

Nachverfolgung von Kundenfeedback und Bewertungen

Verbessern Sie Ihr Kundenbeziehungsmanagement mit ClickUp

Wenn Sie eine Karte für Ihre CRM-Strategie entwerfen, sollten Sie sorgfältig abwägen, welche Bedürfnisse Ihr Geschäft hat und wie gut eine spezielle CRM-Software mit Ihnen wachsen kann. Das hilft Ihnen bei der Entscheidung, ob eine CRM-Tabelle ausreicht oder ob Sie in etwas Effizienteres wie ClickUp investieren sollten.

Sicher, Microsoft Excel oder Google Tabellen CRMs können budgetfreundlich und ziemlich anpassbar sein, aber sie können auch restriktiv sein, wenn Sie skalieren.

An dieser Stelle kommt ClickUp ins Spiel.

Mit seinen leistungsstarken CRM-Vorlagen, Features wie ClickUp Brain, dynamischen Dashboards und Tools für die Teamarbeit stellt die Plattform jedes andere Tool im CRM Space in den Schatten - und das alles, während Ihre Kunden zufrieden sind.

Und das Beste daran? Sie können kostenlos loslegen, indem Sie sich bei ClickUp anmelden heute.