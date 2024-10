Die 16 besten IT Service Management (ITSM) Tools für 2024

Moderne Unternehmen sind in hohem Maße von ihrer IT-Infrastruktur abhängig, und selbst eine kurze Unterbrechung der IT-Systeme kann verheerende Folgen haben und den Betrieb zum Erliegen bringen.

Und so, 90% der Organisationen setzen robuste IT-Service-Management-Systeme (ITSM) ein, um Ausfallzeiten zu vermeiden und einen reibungslosen IT-Betrieb aufrechtzuerhalten.

Während meiner langjährigen Tätigkeit in der Branche habe ich mit mehreren ITSM-Tools gearbeitet, die Prozesse effektiv nachverfolgen, um mit der sich ständig weiterentwickelnden Technologie Schritt zu halten.

In diesem Blog habe ich eine Liste der besten IT-Service-Management-Tools zusammengestellt, damit Sie entscheiden können, welches Tool für Sie am besten geeignet ist. 👇

IT-Service-Management-Tools sind ein strukturierter Ansatz für die Entwicklung, die Verwaltung und den Betrieb von IT-Systemen und -Diensten, einschließlich:

IT-Hardware (Server, Telefone und Drucker)

Endpunkt-Hardware (PCs, Laptops und mobile Geräte)

Softwaredienste (E-Mail und VoIP)

IT-Dienste (IT-Helpdesk und IT-Projektmanagement)

Softwaresysteme (Office-Suiten und ERP-Lösungen)

Die Auswahl des richtigen tools ist eine Herausforderung, denn es gibt viele Optionen.

Ihr ideales ITSM-Tool hängt von den Anforderungen Ihres Geschäfts ab. Ich möchte Ihnen einige Merkmale nennen, die Sie bei ITSM-Tools unbedingt beachten sollten:

Benutzerfreundliche Schnittstelle: Das tool sollte intuitiv sein. Ihr IT Team und Ihre Benutzer sollten sich leicht in der Software zurechtfinden

Das tool sollte intuitiv sein. Ihr IT Team und Ihre Benutzer sollten sich leicht in der Software zurechtfinden Anpassung: Das tool sollte Ihnen die Möglichkeit geben, Prozesse, Workflows und Berichterstellungen nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten

Das tool sollte Ihnen die Möglichkeit geben, Prozesse, Workflows und Berichterstellungen nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten ITIL-Prozesse: Die Information Technology Infrastructure Library (ITIL) ist ein standardisierter Rahmen für Incident- und Change-Management-Prozesse. Es hilft dabei, Risiken im Zusammenhang mit IT-Diensten zu erkennen und zu mindern, Unterbrechungen zu minimieren und die Zuverlässigkeit der Dienste zu verbessern. Prüfen Sie, ob das Tool mit ITIL konform ist

Die Information Technology Infrastructure Library (ITIL) ist ein standardisierter Rahmen für Incident- und Change-Management-Prozesse. Es hilft dabei, Risiken im Zusammenhang mit IT-Diensten zu erkennen und zu mindern, Unterbrechungen zu minimieren und die Zuverlässigkeit der Dienste zu verbessern. Prüfen Sie, ob das Tool mit ITIL konform ist Integration: Die Software sollte sich problemlos in andere Software integrieren lassen, z. B. in Überwachungstools oder ERP

Die Software sollte sich problemlos in andere Software integrieren lassen, z. B. in Überwachungstools oder ERP Selbstbedienungsportal: Am besten ist es, wenn Ihre ITSM-Software über ein Benutzerportal verfügt, über das Sie Tickets einreichen und auf Lösungen zugreifen können, wodurch der IT-Support entlastet wird

Am besten ist es, wenn Ihre ITSM-Software über ein Benutzerportal verfügt, über das Sie Tickets einreichen und auf Lösungen zugreifen können, wodurch der IT-Support entlastet wird Skalierbarkeit: Suchen Sie nach Tools für die Verwaltung von IT-Serviceanfragen, die sich an die Entwicklung Ihres Unternehmens anpassen und mit dem Wachstum Ihres Geschäfts mitwachsen können

Suchen Sie nach Tools für die Verwaltung von IT-Serviceanfragen, die sich an die Entwicklung Ihres Unternehmens anpassen und mit dem Wachstum Ihres Geschäfts mitwachsen können Mobile Zugänglichkeit: Ein mobiler Zugriff auf das tool ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere für dezentrale Teams. Viele ITSM tools wieClickUp bieten intuitive mobile Apps für einfachen Service

Das Verständnis der Bedürfnisse Ihrer Organisation ist ebenso wichtig wie die Kenntnis der grundlegenden Features von ITSM-Software. Ist es Ihr Ziel, die Effizienz zu steigern? Oder die Kundenzufriedenheit zu verbessern?

Sobald Sie die Ziele Ihrer Organisation auf der Karte haben, können Sie entscheiden, welches dieser ITSM-Tools für Sie am besten geeignet ist.

Hier ist eine Liste der Software, mit der ich gearbeitet habe und die sich bewährt hat. 👇

1. ClickUp - IT-Service- und Betriebsmanagement

Fortschritte und Einblicke in Echtzeit mit ClickUp, einer Komplettlösung für IT und PMO ClickUp's IT- und PMO-Lösung bietet fortschrittliche Features zur Rationalisierung von Workflows und Verbesserung der Sichtbarkeit im gesamten IT-Betriebsmanagement. Mit 35+ ClickUp-Tools und Hunderten von vorgefertigten Vorlagen, die einige der besten Anbieter in den Schatten stellen, können Sie schneller mehr erledigen IT-Betriebsmanagement-Software .

das IT-Betriebsmanagement-Toolkit von ClickUp kann in Verbindung mit seinem Feature zur Zusammenarbeit die Liefertreue um bis zu 35 % erhöhen

Verwalten Sie Prozesse und verfolgen Sie Incidents mit ClickUp Aufgaben ; verwenden Sie Tags und Beschreibungen, um zwischen Softwarefehlern, Hardwarefehlern usw. zu unterscheiden. Mit Prioritäten der Aufgaben in ClickUp weiß das Team immer, was es zuerst zu erledigen hat. ClickUp IT Service Management Vorlage (ITSM) ist eine großartige Vorlage für den Einstieg und die Einstellung Ihres IT-Service-Desks in ClickUp in nur wenigen Schritten.

Diese Vorlage herunterladen

Die Vorlage für das IT-Service-Management (ITSM) von ClickUp wurde entwickelt, um Sie bei der Verwaltung des Prozesses der Bereitstellung von IT-Services für Ihre Kunden zu unterstützen.

Diese Vorlage ist für das Incident- und Wissensmanagement konzipiert und ermöglicht Ihnen:

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status , um 27 verschiedene Status ('Geschlossen', 'In Wartestellung', 'In Bearbeitung') zur Überwachung des Fortschritts zu erstellen

, um 27 verschiedene Status ('Geschlossen', 'In Wartestellung', 'In Bearbeitung') zur Überwachung des Fortschritts zu erstellen Zuweisung benutzerdefinierter Felder zur Kategorisierung von Aufgaben wie 'Antragsteller', 'E-Mail' und 'Büro' sowie zur Visualisierung von Kundendaten

zur Kategorisierung von Aufgaben wie 'Antragsteller', 'E-Mail' und 'Büro' sowie zur Visualisierung von Kundendaten Nutzen Sie die Features zur Zusammenarbeit für Teams, um Tickets zuzuweisen, Zeitleisten festzulegen und regelmäßige Diskussionen zu führen

Diese Vorlage herunterladen

Verwenden ClickUp's IT Incident Report Vorlage zur Nachverfolgung, wie ein Vorkommen den regulären Betrieb eines IT-Systems gestört hat und wie dieses Problem gelöst wurde. Die Vorlage bietet eine Blaupause oder Struktur für die Entwicklung dieses Dokuments und die Erstellung einer Datenbank.

In ähnlicher Weise ist die ClickUp IT Support Vorlage erleichtert interne IT-Anfragen und Probleme. Mit dieser Vorlage kann Ihr Team Anfragen ganz einfach einreichen und sicherstellen, dass nichts übersehen wird.

ClickUp beste Features

Umfassende Integrationen: Integration mit über 1.000 Anwendungen zur Automatisierung von Workflows und Steigerung der Produktivität

Integration mit über 1.000 Anwendungen zur Automatisierung von Workflows und Steigerung der Produktivität Automatisierung: Richten Sie automatisierte Workflows mit Auslösern und Aktionen mitClickUp Automatisierungenkönnen Sie Prozesse wie Aufgabenverwaltung und Berichterstellung ohne Code rationalisieren

Richten Sie automatisierte Workflows mit Auslösern und Aktionen mitClickUp Automatisierungenkönnen Sie Prozesse wie Aufgabenverwaltung und Berichterstellung ohne Code rationalisieren Mehrere Ansichten: Verwenden SieClickUp's 15+ Ansichtenwie z. B. Kanban-, Board-, Kalender-, Listen- und Zeitleisten-Ansicht. Durch die verschiedenen Ansichten Ihrer Datenbank wird die Sichtbarkeit von Infrastrukturelementen, einschließlich Servern, Geräten und Anwendungen, erhöht

Verwenden SieClickUp's 15+ Ansichtenwie z. B. Kanban-, Board-, Kalender-, Listen- und Zeitleisten-Ansicht. Durch die verschiedenen Ansichten Ihrer Datenbank wird die Sichtbarkeit von Infrastrukturelementen, einschließlich Servern, Geräten und Anwendungen, erhöht Anpassbare Vorlagen: Verwenden Sie die SOP-Vorlagen von ClickUp, um Bugs, Fehler und andere Probleme zu berichten, nachzuverfolgen und zu priorisieren

Verwenden Sie die SOP-Vorlagen von ClickUp, um Bugs, Fehler und andere Probleme zu berichten, nachzuverfolgen und zu priorisieren ClickUp Brain : Sparen Sie Zeit mit KI-gesteuerten Fortschritts-Updates und Berichten. Nutzen Sie die KI-gestützte Leiste, um alle IT-Informationen abzurufen, die in der umfangreichen Datenbank von ClickUp und in Cloud-Speichern wie Google Drive gespeichert sind

ClickUp Beschränkungen

Die funktionsreiche Plattform kann für Neueinsteiger anfangs überwältigend sein

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. SolarWinds Service Desk

Über: SolarWinds SolarWinds Service Desk ist eine Cloud-basierte IT-Service-Management-Plattform, die die Servicebereitstellung und den Support rationalisiert. Sie wurde entwickelt, um Ihr Geschäft zu skalieren und zu unterstützen, während es wächst.

Ein Schlüssel für den Einsatz dieser Anwendung ist das benutzerfreundliche Ticket-Management-System. Es vereinfacht die Berichterstellung über Incidents und die Nachverfolgung von Anfragen, sodass Sie Tickets effizient priorisieren und verwalten können.

SolarWinds beste Features

Zentralisieren Sie wichtige Informationen mit Hilfe von Wissensdatenbanken und ermöglichen Sie es dem Team, gemeinsame Probleme selbständig zu lösen

Genaue Inventarisierung von Hardware- und Software-Assets mit Asset Management

Erstellen Sie mithilfe von Berichterstellung und Analysetools aussagekräftige Berichte über wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) zur Verbesserung der Servicequalität

Einfache Definition, Überwachung und Berichterstellung zu SLAs (Service Level Agreements), um die rechtzeitige Bereitstellung mit SLA-Management zu gewährleisten

SolarWinds Einschränkungen

SolarWinds verfügt nicht über die Robustheit und Skalierbarkeit von ITSM-Tools der Enterprise-Klasse

Aufgrund der steilen Lernkurve müssen Benutzer zusätzlichen Aufwand betreiben, um sich mit den Features der Plattform vertraut zu machen

Preise von SolarWinds

Essentials: $39/Monat (jährlich abgerechnet)

$39/Monat (jährlich abgerechnet) Advanced: $79/Monat (jährliche Abrechnung)

$79/Monat (jährliche Abrechnung) Premier: $99/Monat (jährliche Abrechnung)

SolarWinds Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (700+ Bewertungen)

4.3/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

3. Zendesk Suite

Über: Zendesk Suite Zendesk Suite ist ein umfassendes IT-Service-Management-Tool, das den IT-Betrieb zentralisiert. Es hält sich effektiv an die Standardpraktiken von ITSM und ITIL .

Die Cloud-basierte Kundenservice-Plattform bietet eine Vielzahl von Tools, die Geschäften helfen, die Kommunikation mit ihren Kunden zu verbessern.

Beste Features der Zendesk Suite

Unterstützen Sie Ihren Kundensupport über verschiedene Kanäle wie E-Mail, Telefon, Chat, SMS, soziale Medien und Web

Nahtlose Integration des Tools in Ihr bestehendes technisches System und andere Schlüssel-Systeme Ihres Geschäfts

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und Workflows, einschließlich vordefinierter Antworten für häufige Probleme

Ermöglichen Sie es Ihren Mitarbeitern, über Self-Service-Portale selbstständig Lösungen zu finden, und entlasten Sie so die IT-Teams

Einschränkungen der Zendesk Suite

Fehlende erweiterte Features für komplexe IT-Service-Management-Anforderungen

Die Preise können bei großen Organisationen teurer sein als bei anderen ITSM-Tools

Neue Benutzer sind mit einer Lernkurve konfrontiert, insbesondere wenn sie von einem herkömmlichen Service-Management-Tool umsteigen

Preise für Zendesk Suite

Team: 55 US-Dollar/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

55 US-Dollar/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Growth: 89 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

89 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Professional: $115/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$115/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Zendesk Suite Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5,800+ Bewertungen)

4.3/5 (5,800+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3,000+ Bewertungen)

4. ServiceNow ITSM

Über: ServiceNow ServiceNow ITSM ist eine Cloud-basierte Plattform, die entwickelt wurde, um die Servicebereitstellung zu verbessern, die Zufriedenheit der Benutzer zu steigern und die Flexibilität des Unternehmens zu erhöhen.

Die Software ist auf die ITIL (Information Technology Infrastructure Library) Standards abgestimmt. Sie konsolidiert viele IT-Tools und Legacy-Lösungen auf einer einzigen Plattform und ermöglicht automatisierte Workflows, Echtzeitdaten und eine höhere Produktivität

Die besten Features von ServiceNow ITSM

Stellen Sie eine schnelle Lösung von IT-Problemen sicher und priorisieren Sie Incidents mit robusten Problem- undIT Incident Management funktionen

Verwaltung von Änderungen in der IT-Umgebung zur Minimierung von Unterbrechungen mit Features für das Änderungsmanagement

Nutzung von KI und maschinellem Lernen zur Identifizierung potenzieller Probleme und Automatisierung von Reaktionen mithilfe von Predictive Intelligence

Gewinnen Sie mit analytischen Tools Einblicke in die Serviceleistung und ermöglichen Sie datengestützte Entscheidungen durch Leistungsanalysen

Einschränkungen von ServiceNow ITSM

Erstes Setup und benutzerdefinierte Anpassung erfordern Zeit und Ressourcen

Für eine kleine Organisation ist es zu teuer

Es kann langsam werden, wenn die Datenmenge zunimmt

Preise von ServiceNow ITSM

Benutzerdefinierte Preise

ServiceNow ITSM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (800+ Bewertungen)

4.3/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

5. BMC Helix ITSM

Über: BMC-Helix BMC Helix ITSM ist eine ITSM-Lösung, die intelligente Automatisierung und KI nutzt, um den IT-Betrieb und die Servicebereitstellung zu verbessern.

Sie lässt sich in DevOps-Toolchains integrieren, identifiziert automatisch Änderungen und bietet dynamische, KI-gesteuerte Risikobewertungen für bessere Ergebnisse.

BMC Helix ITSM beste Features

Intelligente Automatisierung zur Rationalisierung des Service-Managements für eine präzise und zeitnahe Bereitstellung

Support einer nahtlosen Verwaltung über mehrere Cloud-Umgebungen mit Multi-Cloud-Funktionen

Integration gängiger DevOps-Tools für die Zusammenarbeit zwischen IT- und Entwicklungsteams

Nutzung von anpassbaren Berichten und Dashboards für Echtzeit-Einblicke in Service- und Betriebsmetriken

BMC Helix ITSM-Einschränkungen

Nicht einfach zu warten; einige Benutzer haben sich über Leistungsprobleme beschwert

Benutzer haben Probleme mit der Benutzeroberfläche, und es kann ein wenig verzögern

Preise von BMC Helix ITSM

Benutzerdefinierte Preise

BMC Helix ITSM Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.7/5 (200+ Bewertungen)

3.7/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (100+ Bewertungen)

6. SysAid

Über: SysAid SysAid ist eine ITSM-Plattform, die einen Bereich von Tools zur Verwaltung von Serviceanfragen und Incidents und zur Rationalisierung von Workflows bietet. Die Software verfügt über generative KI, die in jeden Aspekt des Servicemanagements integriert werden kann, einschließlich eines Chatbots zur Unterhaltung, der häufig gestellte Fragen beantwortet.

SysAid beste Features

Effizientes Verwalten und Nachverfolgen von Support-Tickets mit dem Ticket-Management von SysAid

Zugriff auf einen Bereich von Integrationen, vorgefertigten Paketen und Automatisierungs-Bots auf dem SysAid-Marktplatz

Bieten Sie Remote-Fehlerbehebung und -Support über die Fernsteuerungsfunktionen der Software an

Integration mit verschiedenen Drittanbieteranwendungen wie Jira, Salesforce und Slack

Verwenden Sie SysAid Copilot, um Service-Desk-Agenten mit Tools und Ressourcen zu unterstützen, um Probleme mühelos zu lösen

Generieren Sie mit den SysAid-Tools für Fallzusammenfassungen eine vollständige Fallzusammenfassung, einschließlich Stimmungsanalyse

Unterstützung hybrider digitaler Workspaces mit lokalen und Cloud-basierten Bereitstellungsoptionen

SysAid-Einschränkungen

Benutzer haben berichtet, dass sie häufig nach 10 Minuten Inaktivität abgemeldet werden, was frustrierend ist

Fehlender zeitnaher Support für komplexe Probleme

SysAid lässt sich nur schwer für Ihre Geschäftsprozesse benutzerdefinieren und konfigurieren

SysAid-Preise

Benutzerdefinierte Preise

SysAid-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

4.5/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (mehr als 400 Bewertungen)

7. Frischdienst

Über: Frischdienst Freshservice ist eine KI-gestützte, einheitliche Lösung für die Verwaltung von IT- und Mitarbeiterservices. Sie bietet Funktionen zur Verwaltung von IT-Services und dehnt sich auch auf Nicht-IT-Teams aus.

Die Plattform strafft den Helpdesk-Betrieb und verbessert die Servicebereitstellung in verschiedenen Geschäftsumgebungen.

Die besten Features von Freshservice

Bieten Sie Self-Service-Optionen für Mitarbeiter, um Probleme selbstständig zu lösen

Verbessern Sie die Produktivität der Agenten mit Chatbots und KI-gestützten Erkenntnissen

Beschleunigen Sie die Implementierung von Änderungen und schätzen Sie die Auswirkungen auf das Geschäft mit Change Management effektiv ein

Vereinheitlichung von Text, E-Mail, Tickets und Teams in einer Ansicht bei gleichzeitiger Konsolidierung von Ressourcen über mehrere Systeme, Clouds und Niederlassungen hinweg mit Omnichannel-Funktionen

Einschränkungen des Frischdienstes

Limitierte externe Integrationen beeinträchtigen die Verbindung zu vielen Tools

Design- und benutzerdefinierte Einschränkungen; die benutzerdefinierte Anpassung des Benutzerportals erfordert HTML-Codierkenntnisse

Preise für den Frischedienst

Starter: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Erweiterung: 49 $/Monat pro Benutzer

49 $/Monat pro Benutzer Pro: $95/Monat pro Benutzer

$95/Monat pro Benutzer Enterprise: $119/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zum Frischedienst

G2: 4.6/5 (1,200+ Bewertungen)

4.6/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

8. TOPdesk

Über: TOPdesk TOPdesk ist eine umfassende Plattform mit Features für Incident Management, Wissensmanagement und Aufgabenmanagement.

Sie können Serviceanfragen und Beschwerden einfach registrieren und bearbeiten. Die äußerst benutzerfreundliche Oberfläche der Plattform und ihr intuitives Design machen es den Kunden leicht, sich zurechtzufinden.

TOPdesk beste Features

Wählen Sie aus mehreren Board-Ansichten, darunter Kanban, Plan, Aufgabe und Dashboard, um Tickets anzuzeigen, zu planen und zu priorisieren

Passen Sie Layouts und Felder an Ihre Bedürfnisse an, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen

Ermöglichen Sie Benutzern die eigenständige Verwaltung von Serviceanfragen über Self-Service-Portale

Zugriffskontrollen, einschließlich des automatischen Herunterladens von Zugriffsprotokollen, IP-Safe-Listen und der Möglichkeit, den Zugriff auf einen bestimmten IP-Bereich zu limitieren

TOPdesk-Einschränkungen

Einige Features fehlen, wie z. B. die Möglichkeit der Massenbearbeitung von Tickets

Das Tool zur Berichterstellung bietet keine Echtzeit-Einblicke

Die benutzerdefinierte Anpassung ist mit zusätzlichen Kosten verbunden

TOPdesk-Preise

Benutzerdefinierte Preise

TOPdesk-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (20+ Bewertungen)

4.1/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (90+ Bewertungen)

9. Jira Service Management

Über: Atlassian Jira Service Management (JSM) ist eine von Atlassian entwickelte ITSM-Software. Sie erleichtert die Zusammenarbeit zwischen IT-, Entwicklungs- und Business-Teams.

Jira bietet gut organisierte und umfassende Features zur Verbesserung der Servicebereitstellung, des Incident-Managements und der gesamten IT-Effizienz.

Die besten Features von Jira Service Management

Übermittlung von Anfragen über mehrere Kanäle, einschließlich Help Center, E-Mail und einbettbare Widgets mit Übermittlung von Anfragen über mehrere Kanäle

Beschleunigen Sie den Workflow und verbessern Sie die Sichtbarkeit von Aufgaben und Prozessen

Erstellen dynamischer Formulare mit bedingter Logik mithilfe des No-Code/Low-Code-Formularerstellers

Eskalieren Sie größere Incidents und ermöglichen Sie die sofortige Zusammenarbeit von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen mit Opsgenie für das Management größerer Incidents

Einschränkungen von Jira Service Management

Komplex für neue Benutzer aufgrund der vielen Features

Integrationsprobleme - Benutzer haben über Schwierigkeiten bei der Verbindung mit Tools von Drittanbietern berichtet

Preise für Jira Service Management

Free Plan

Standard: 17,65 $/Monat pro Benutzer

17,65 $/Monat pro Benutzer Premium: 44,27 $/Monat pro Benutzer

44,27 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Jira Service Management Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (700+ Bewertungen)

4.2/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

10. Ivanti

Über: Ivanti Ivanti ist eine no-code ITSM-Lösung, die zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Servicebereitstellung entwickelt wurde. Sie verwaltet und sichert IT-Umgebungen und unterstützt effektives IT Asset Management , Endpunktsicherheit und IT-Service-Management.

Ivanti beste Features

Intuitive Steuerung und Schutz von Endpunkten vor Viren, Malware und Spyware über eine einzige Konsole

Wählen Sie je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens zwischen Vor-Ort-, Cloud- oder Hybrid-Bereitstellung

Benutzerdefinierte Dashboards für Echtzeit-Einblicke in die Metriken zur besseren datengestützten Entscheidungsfindung

Automatisieren Sie die Fehlerbehebung und verbessern Sie die Benutzerfreundlichkeit mit Features wie Ivanti Neurons für proaktives Service-Management

Ivanti-Einschränkungen

Ivanti verfügt über umfangreiche benutzerdefinierte Optionen, die komplex und zeitaufwändig sind

Der Preis kann ein Hindernis für kleine Organisationen oder solche mit begrenztem Budget sein

Ivanti Preise

Benutzerdefinierte Preise

Ivanti Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5,000+ Bewertungen)

4.3/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

11. ManageEngine ServiceDesk Plus

Über: ManageEngine ManageEngine ServiceDesk Plus rationalisiert ITSM-Prozesse und die Servicebereitstellung mit ITSM-Tools und -Features wie Incident-Management, Nachverfolgung von Assets, Self-Service-Portale und Projektmanagement.

Die Software ist außerdem ITIL-konform und kann von MSPs verwendet werden, um IT-Services für mehrere Organisationen über eine einzige Konsole bereitzustellen.

ManageEngine beste Features

Synchronisierung von Benutzerkonten und Attributen mit erweiterter Active Directory-Integration

Erstellen von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben zur Verbesserung des Projektmanagements

Optimieren Sie die Space-Nutzung auf dem gesamten Campus durch die Verknüpfung von Tickets und Assets mit dem Space Management-Modul

Bessere Visualisierung von ITSM-Metriken durch neue Diagrammtypen in den grafischen Berichterstellungen auf dem Dashboard von ManageEngine

ManageEngine-Einschränkungen

Mehrere Klicks für einfache Aufgaben wie das Erstellen und Schließen eines Tickets

Preise von ManagementEngine

Standard: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Professional: $33/Monat pro Benutzer

$33/Monat pro Benutzer Enterprise: 78 $/Monat pro Benutzer

ManageEngine Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (200+ Bewertungen)

4.2/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

12. SuperOps.ai

Über: SuperOps.ai SuperOps.ai ist eine PSA-RMM-Plattform, die durch Automatisierung angetrieben wird und für moderne MSPs gemacht ist. Die Plattform hilft MSPs, ihre Clients, Projekte und IT-Dokumente von einem einzigen Ort aus zu verwalten.

Sie ist dafür bekannt, dass sie mit ihrer KI-gestützten Plattform die Servicebereitstellung und die Überwachung von Anlagen und Netzwerken rationalisiert. Die Plattform verfügt über eine integrierte Netzwerküberwachung, IT-Dokumentation und Projektmanagement.

SuperOps.ai beste Features

Protokollieren, Nachverfolgen und Lösen von Incidents mit einerrobusten Ticketingsystem* Minimieren Sie Ausfallzeiten und Auswirkungen auf die Benutzer durch proaktives Incident Management und gruppieren Sie Incidents zu Problemen für die Ursachenanalyse

Effektive Nachverfolgung und Verwaltung aller IT-Ressourcen mit Asset Management

Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben zur Steigerung der Effizienz durch Workflow-Automatisierung

SuperOps.ai Einschränkungen

Es gibt keine Option zur Vorschau von Dateien und Dokumenten

Die Integration von Drittanbietern ist angeblich schwierig

SuperOps.ai Preise

Nur PSA-Standard: $89/Monat

$89/Monat Nur Standard RMM: $109/Monat

$109/Monat Pro: $149/Monat

$149/Monat Super: $179/Monat

SuperOps.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

13. SymphonyAI ITSM

Über: SymphonyAI SymphonyAI ITSM ist ein KI-gesteuertes ITSM tool, das Asset-, Service- und Betriebsmanagement kombiniert, um die Produktivität von Unternehmen zu steigern.

Es nutzt die neuesten Fortschritte bei KI-gesteuerten digitalen Agenten und der Automatisierung von Services, um außergewöhnliche Benutzererfahrungen zu liefern und die Effizienz zu steigern.

Die besten Features von SymphonyAI

Nutzen Sie ein einheitliches Serviceportal für alle Serviceanfragen, das einen zentralen Zugriff ermöglicht und Self-Service-Funktionen bietet, um Probleme ohne IT-Unterstützung zu lösen

Optimieren Sie Prozesse durch Automatisierung von Routineaufgaben mit KI

Identifizieren und verwalten Sie IT-Ressourcen automatisch und verfolgen Sie sie während ihres gesamten Lebenszyklus, um die Verantwortlichkeit zu verbessern

Benutzerdefinierte Workflows mit Low-Code- oder No-Code-Optionen und einer intuitiven Oberfläche für die Gestaltung und Verwaltung von Workflows

SymphonyAI-Einschränkungen

Vergleichsweise langsame Fehlerbehebung

Fehlende Features wie Netzwerküberwachung und Patch-Management

SymphonyAI Preise

Benutzerdefinierte Preise

SymphonyAI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

4.6/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

14. Halo ITSM

Über: Halo ITSM Halo ITSM ist eine umfassende ITSM-Softwarelösung, die Ihre Prozesse standardisiert und wertvolle Analysen liefert.

Sie wird besonders wegen ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche und ihrer robusten Funktionen geschätzt und eignet sich daher für Organisationen jeder Größe.

Halo ITSM beste Features

Nahtlose Nachverfolgung, Planung und Ausführung von Änderungen bei gleichzeitiger Sicherstellung der Einhaltung etablierter Prozesse mit den leistungsstarken Change Management Features des Tools

Erstellen Sie zentralisierte Wissensdatenbanken, um Informationen freizugeben und die Geschwindigkeit der Problemlösung zu verbessern

Nutzen Sie eine leistungsstarke Konfigurationsmanagement-Datenbank (CMDB) zur Nachverfolgung von Assets und deren Beziehungen mit dem Asset Management

Automatisierung von Prozessen und Verbesserung der Servicebereitstellung durch KI-Integration in der Software

Einschränkungen von Halo ITSM

Die Schnittstelle zur Berichterstellung ist angeblich weniger intuitiv

Einige Features fehlen; zum Beispiel können Sie keine Tickets aus verschiedenen Organisationen zusammenführen

Das Round Robin Feature funktioniert nur, wenn Sie ständig auf dieser Registerkarte bleiben, ohne zur Arbeit an einem anderen Ticket zu wechseln

Preise für Halo ITSM

Benutzerdefinierte Preise

Halo ITSM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (200+ Bewertungen)

4.2/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (35+ Bewertungen)

15. TeamDynamix

Über: TeamDynamix TeamDynamix ist eine webbasierte Plattform, die IT-Service-Management und Projekt-Portfolio-Management (PPM) bietet. Sie arbeitet als Integrationsplattform für einen Dienst (iPaaS).

Sie unterstützt ITIL-Prozesse, einschließlich Asset- und Change-Management und kapazitätsplanung . Das benutzerfreundliche Portal ist ein hervorragendes Tool für die Eingabe von Tickets, die Überprüfung des Status und die Suche nach Artikeln der Wissensdatenbank.

Die besten Features von TeamDynamix

Verwalten Sie Incidents, Probleme, Änderungen und Serviceanfragen über eine zentrale Schnittstelle mit dem Unified Service Desk von TeamDynamix

Erstellen Sie einen intuitiven Servicekatalog, um die Übermittlung von IT-Serviceanfragen zu erleichtern

Befolgung der ITIL Best Practices

Support von Projektmanagement-Methoden, einschließlich Waterfall und Agile, mit Projekt Portfolio-Management

Einschränkungen von TeamDynamix

Der komplexe Onboarding-Prozess kann Sie überfordern

Die Implementierungskosten sind für kleinere Organisationen höher

TeamDynamix-Preise

Benutzerdefinierte Preise

TeamDynamix-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (60+ Bewertungen)

4.4/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

16. CA Service Desk Manager

Über: CA Service Desk Manager CA Service Desk Manager (CA SDM) ist eine IT-Service-Desk-Software, die die Lösung von Incidents optimiert, die Zufriedenheit der Benutzer erhöht und die Produktivität steigert.

Sie ist auf Incident-, Problem- und Change-Management spezialisiert. Die Software wurde entwickelt, um zu helfen IT-Service-Desk analysten bieten einen hervorragenden Kundenservice.

CA SDM beste Features

Bieten Sie Analysten eine personalisierte, intuitive Schnittstelle für effiziente Arbeit durch xFlow analyst experience

Befähigung der Benutzer zur Lösung von Problemen und Beantragung von Services auf ihren bevorzugten Geräten mit kollaborativen Self-Service-Portalen

Automatisierte Überprüfung von Änderungen und regelbasierter Umgang mit nicht autorisierten Änderungen durch robustes Änderungsmanagement

Bieten Sie Fernzugriff, Chatten, automatische Fehlerbehebung und Reparatur mit der Automatisierung des Supports in CA SDM

CA SDM-Einschränkungen

Einige Features sind schwierig zu implementieren und zu warten

Einige Komponenten, wie Datenvisualisierung und automatische Planung, sind technisch veraltet

Benutzer haben berichtet, dass die Software einfriert und sich verzögert; die Ausfallzeit ist lang, wenn Sie ein Upgrade durchführen

CA SDM-Preise

Benutzerdefinierte Preise

CA SDM-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (20+ Bewertungen)

4.2/5 (20+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Auf dem Markt gibt es viele ITSM tools, die Ihnen helfen, Ihre Systeme und Dienste auf dem richtigen Weg zu halten. Sie müssen das richtige Tool für Ihre spezifischen Ziele und Bedürfnisse auswählen.

Ein Blick auf die 16 besten ITSM-Tools zeigt, dass jedes Tool einzigartige Features bietet, von KI-Integrationen bis hin zu großartigen Benutzeroberflächen.

Wenn ich mich für eines dieser Tools entscheiden müsste, würde ich mich für das erste auf der Liste entscheiden - ClickUp. Seine Vielseitigkeit, Benutzerfreundlichkeit und fortschrittlichen Features gehen über das IT-Service-Management hinaus. Es unterstützt Sie bei der Nachverfolgung von Aufgaben, der Zusammenarbeit mit Teams und der benutzerdefinierten Anpassung Ihrer Workflows an jede Geschäftsstruktur. Investieren Sie in ClickUp und schalten Sie noch heute einen effizienten Betrieb frei!