10 beste IT Operations Management Software im Jahr 2024 (Bewertungen & Preisgestaltung)

Hey, IT-Champions! Ihr seid unsere Retter. Wir haben uns an euch gewandt, wenn das Internet im Büro nicht mehr funktioniert, die Server-Konfigurationen nicht mehr stimmen und die Anwendungen ohne Grund abstürzen. Ihr scheint für jedes Problem eine Lösung zu haben.

Aber? 📩

Aber es muss doch schwierig sein, jeden Tag mit so vielen Problemen fertig zu werden, oder?

Wir können Ihnen zwar nicht die gesamte Last abnehmen, aber wir können Ihnen einige Empfehlungen für Softwarelösungen freigeben, die Ihnen dabei helfen. Hier finden Sie eine Übersicht über die 10 besten IT-Betriebsmanagement-Softwarelösungen im Jahr 2024. Aber zuerst..

Worauf sollten Sie bei einer IT-Betriebsmanagement-Software achten?

Hier finden Sie eine praktische Checkliste, die Ihnen bei der Auswahl der besten IT-Betriebsmanagement-Software hilft:

Funktionalität : Wählen Sie ein IT Operations Management tool mit den entsprechenden Features und Fähigkeitenanforderungen und Ziele Ihres IT-Betriebs. Beispiel: Wenn Sie die Leistung Ihres Netzwerks überwachen müssen, suchen Sie nach Tools für das IT-Betriebsmanagement, die Sichtbarkeit in Echtzeit, Warnmeldungen und Berichterstellung bieten

Wenn Sie diese Schlüssel-Features berücksichtigen, finden Sie die ideale IT-Betriebsmanagement-Software, um Probleme schnell zu beheben und eine gesunde IT-Infrastruktur zu erhalten.

Die 10 besten IT-Betriebsmanagement-Softwarelösungen im Jahr 2024

1. ClickUp

Entdecken Sie ClickUp, um Ihre IT-Projekte mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Automatisierung von Aufgaben zu verwalten ClickUp's Plattform für Projektmanagement für Software Teams ermöglicht Ihnen das Planen, Nachverfolgen und verwaltung Ihres IT-Betriebs aus der Ferne.

Fertiggestellt mit 35+ ClickApps und Hunderten von Vorlagen für das IT-Betriebsmanagement die für Ihre Projekte benutzerdefiniert werden können, bietet ClickUp eine der besten vereinheitlichten IT-Betriebsmanagement-Plattformen.

Steigern Sie Ihre Produktivität mit kollaborativen aufgabenmanagement durch Zuweisung von Aufgaben, Kennzeichnung von Kommentaren und Freigeben von Bildschirmaufzeichnungen auf einer einzigen Plattform

Erstellen Sie ClickUp Aufgaben und weisen Sie Kategorien zur Nachverfolgung von Incidents wie Serverausfällen, Softwarefehlern und Hardwarefehlern zu. Kommunizieren Sie mit Ihrem IT Team und anderen Beteiligten über Chats, Kommentare und das Freigeben von Dateien.

Und was noch mehr? Dokumentieren Sie Ihre IT-Prozesse wie Onboarding, Änderungsgenehmigung, Release-Tests und mehr in ClickUp Dokumente damit jeder den Kontext kennt. Sie können sogar Dokumente und Aufgaben miteinander verknüpfen, um Workflows auszuführen und das Incident-Management mit Ihrem Team zu optimieren. Fügen Sie Widgets hinzu, um Workflows zu aktualisieren, den Status von Projekten zu ändern und vieles mehr - alles in Ihrem Editor.

ClickUp beste Features

Dokumentieren, verfolgen und lösen Sie Incidents schnell und effizient mit der ClickUp Vorlage für IT Incident Reports

ClickUp Beschränkungen

Erfordert Zeit und Aufwand für die Einstellung und Anpassung

Relativ steile Lernkurve

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI : $5 pro Mitglied (verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne)

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9000+ Bewertungen)

4.7/5 (9000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3900+ Bewertungen)

2. Connecteam

über Connecteam Connecteam ist eine All-in-One-Lösung für das Betriebsmanagement. Das bedeutet, dass sich die Features nicht nur auf den IT-Betrieb beschränken, sondern sich auch auf die Verwaltung von Aufgaben und Teams erstrecken. So können Sie beispielsweise Aufgaben und Checklisten erstellen, Fälligkeitsdaten zuweisen und Leistungsberichte erstellen.

Außerdem wird die Abhängigkeit der Unternehmen von der IT-Abteilung beseitigt, indem der direkte Zugriff auf das Wissen, die Ressourcen und die Kontakte des Unternehmens an einem Ort ermöglicht wird, ohne dass das Risiko von Datenlecks oder Sicherheitsverletzungen besteht.

Connecteam ist benutzerfreundlich und lässt sich für Geschäfte jeder Größe in hohem Maße anpassen. Connecteam ist eine gute Wahl für Manager von verstreuten und funktionsübergreifenden Teams um die Zusammenarbeit zu optimieren und die Produktivität zu erhalten.

Connecteam beste Features

Einfache Kommunikation mit den Mitgliedern Ihres IT-Teams über Live-Chats, Unternehmens-Updates, Umfragen und mehr

Organisieren Sie Ihre täglichen IT-Abläufe, wie z. B. die Erstellung und Zuweisung von Aufgaben, das Ausfüllen von Formularen und Checklisten sowie die Berichterstellung über Probleme und Incidents, an einem Ort

Verfolgen Sie den Fortschritt und Status jeder Aufgabe und jedes Formulars und erhalten Sie Echtzeitberichte aus dem Feld

Erstellen und versenden Sie Zeitpläne, verfolgen Sie Arbeitszeiten mit GPS-Speicherort und Geofence, und exportieren Sie Timesheets für die Gehaltsabrechnung

Integrieren, schulen und entwickeln Sie die Fähigkeiten und Kenntnisse Ihres IT-Teams mit Features zur Mitarbeiterentwicklung, einschließlich mobiler Kurse

Connecteam-Einschränkungen

Limitierte Features im kostenlosen Free-Plan

Die Preisgestaltung kann für kleinere Teams (weniger als 30 Benutzer) teuer sein

Keine native Integration mit gängigen IT-Service-Management-Tools, wie Jira, Zendesk oder ServiceNow

Preise für Connecteam

Small Business: Free (bis zu 10 Benutzer)

Free (bis zu 10 Benutzer) Basic: $29/Monat

$29/Monat Erweitert: $49/Monat

$49/Monat Experte: $99/Monat

$99/Monat Alle kostenpflichtigen Pläne bieten einen Rabatt für 30+ Benutzer

Connecteam Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

4.4/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (310+ Bewertungen)

3. ServiceNow

über ServiceNowServiceNow software ist wie ein großer Werkzeugkasten ⚒️, der Unternehmen dabei hilft, eine Vielzahl von Funktionen zu rationalisieren, einschließlich IT-Betriebsmanagement, IT-Servicemanagement, Kundendienstmanagement, HR-Servicebereitstellung, Sicherheitsoperationen und mehr.

Die IT Operations Management-Lösung von ServiceNow nutzt KI, um Probleme mit teamübergreifenden Automatisierungs-Workflows zu erkennen und zu lösen, bevor sie auftreten.

Von der Erstellung benutzerdefinierter Formulare und der Verwaltung von Schichtarbeitern bis hin zur Automatisierung von Incident-Zuweisungen und der Erstellung analytischer Berichte bietet diese Software Hypercare-Lösungen für Ihre IT Operations Management-Anforderungen.

Außerdem können Sie die Tools und Workflows innerhalb der Software an Ihre Bedürfnisse anpassen. ServiceNow zählt Microsoft, Adobe und die NASA zu seinen Benutzern!

ServiceNow beste Features

Vollständige Sichtbarkeit Ihrer IT-Infrastruktur, einschließlich vor Ort, virtualisierter, Cloud- und serverloser Umgebungen

Überwachen Sie den Zustand und die Leistung Ihrer IT-Services und Anwendungen, identifizieren und beheben Sie Probleme und optimieren Sie die Serviceverfügbarkeit und Zuverlässigkeit

Nutzen Sie KI und maschinelles Lernen, um Daten zu analysieren, Störungen zu reduzieren und Probleme vorherzusagen

Nutzen Sie Szenario-Planung und Was-wäre-wenn-Analysen, um verschiedene Optionen zu vergleichen und datengestützte Entscheidungen zu treffen

Integration mit Ihrem bestehenden IT-Stack, einschließlich Überwachungstools, Cloud-Plattformen, serverloser Infrastruktur und Asset-Management-Software

Grenzen von ServiceNow

Mangelnde Kompatibilität mit ausgewählten Legacy- oder benutzerdefinierten Systemen. Benötigt die richtigen Tools und Sichtbarkeit, um die Komplexität und Dynamik ausgewählter Cloud- und DevOps-Umgebungen zu bewältigen

Preise für ServiceNow

Benutzerdefinierte Preise

ServiceNow Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1700+ Bewertungen)

4.4/5 (1700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (210+ Bewertungen)

4. SolarWinds

über SolarWinds SolarWinds ist eine Softwarelösung für das IT-Stack-Management, mit der Sie die Nachverfolgung und Behebung von Problemen beschleunigen können.

Die leistungsstarken Dashboards ermöglichen die Überlagerung von Leistungsmetriken aus verschiedenen Quellen - Netzwerk, Virtualisierung und Speicher -, um die Sichtbarkeit von Status und Leistung Ihrer IT-Umgebung in Echtzeit zu gewährleisten.

Von der Leistungsüberwachung der Infrastruktur über Server bis hin zur Überprüfung der Sicherheit - viele der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf diese Software.

SolarWinds beste Features

Überwachung und Verwaltung von Anwendungen und Infrastrukturen in Multi-Cloud- und Multi-Premises-Architekturen

Vereinfachen Sie ihr IT-Betriebsmanagement durch eine einheitliche Plattform mit durchgängiger Sichtbarkeit des Status und Warnmeldungen

Optimieren Sie die Leistung Ihrer Datenbanken, Webanwendungen, Server, Container, Speicher und Netzwerkinfrastruktur mit vorausschauender Intelligenz und umsetzbaren Empfehlungen

Sichern Sie Netzwerke gegen interne und externe Bedrohungen, indem Sie Protokolle und Ereignisse korrelieren, Software patchen und Serveränderungen nachverfolgen

SolarWinds Grenzen

Limitierte Integrationen für ausgewählte Tools von Drittanbietern

Einige Benutzer haben über Probleme mit der Skalierbarkeit berichtet, wie z. B. langsame Antwortzeiten, hoher Ressourcenverbrauch oder begrenzte Kapazität

SolarWinds-Preise

Kontakt für Preise

SolarWinds Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (700+ Bewertungen)

4.3/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (560+ Bewertungen)

5. Zluri

über Zluri Suchen Sie nach einem IT Operations Management Tool, um Ihre SaaS-Nutzung zu optimieren? Suchen Sie nicht weiter als Zluri.

Zluri hilft IT-Teams, alle SaaS-Apps in einem Unternehmen über ein einziges Dashboard zu entdecken, zu optimieren, zu sichern und zu verwalten.

Die Vorteile? Weniger SaaS-Wildwuchs, keine Schatten-IT und Zombie-Ausgaben und sichere Zugriffsverwaltung.

Zluri bietet auch Identitätsmanagement-Lösungen für Unternehmen an. Mit Automatisierung für sich wiederholende Aufgaben wie Beschaffung, Onboarding, Offboarding und Zugriffsüberprüfungen befreit Zluri IT Teams von Routinearbeiten.

Ein weiteres praktisches Feature ist die Möglichkeit, bearbeitbare Workflow-"Playbooks" zur Standardisierung sich wiederholender Aktionen zu erstellen.

Zluri beste Features

Erkennen und Nachverfolgen aller SaaS-Anwendungen, die im gesamten Unternehmen genutzt werden

Analysieren und Optimieren von Verträgen für verschiedene SaaS-Anwendungen, Identifizieren von Einsparungspotenzialen und Konsolidierungsmöglichkeiten

Automatisieren Sie das Provisioning und De-Provisioning von SaaS-Zugängen für Benutzer und setzen Sie Richtlinien und Compliance-Standards durch

Integration mit verschiedenen SaaS-Anwendungen wie Asana, Webex und Todoist und Bereitstellung eines einheitlichen Dashboards und einer zuverlässigen Berichterstattung

Zluri Einschränkungen

Zeitaufwändige und schwierige Implementierung in komplexen SaaS-Umgebungen

Fehlende Integrationen mit gängigen Tools wie JIRA und GIT, unter anderem

Komplexes Onboarding und gelegentlich überwältigendes Interface

Preise für Zluri

Kontakt für Preise

Zluri Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (100+ Bewertungen)

4.8/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (20+ Bewertungen)

6. Splunk

über Splunk Splunk ist ein IT Operations Management Tool, das AIOps für die Vorhersage, Erkennung und Lösung von Incidents nutzt. Es hilft Ihnen, Echtzeit-IT-Infrastrukturdaten wie Protokolle, Ereignisse, Metriken und Warnmeldungen sinnvoll zu nutzen. Zu seinen besten Features gehören serviceorientierte Dashboards, prädiktive Analysen und intelligentes Incident Management.

Die Lösung ist außerdem skalierbar und kann jede Art und jedes Volumen von Daten aus verschiedenen Quellen verarbeiten, z. B. Websites, Anwendungen, Sensoren und Geräte.

Splunk beste Features

Apps, Add-Ons und vorgefertigte Inhalte zur Erfüllung spezifischer Anwendungsfälle im IT-Betrieb, wie z. B. Predictive Management oder Event Analytics

KPI-gesteuerte Ansicht zur Priorisierung der Lösung geschäftskritischer Probleme

Toolkit und Frameworks für maschinelles Lernen zum Erstellen und Bereitstellen benutzerdefinierter Modelle oder zur Verwendung vorgefertigter Modelle von Splunk

Grenzen von Splunk

Kann bei großen Datenmengen teuer sein

Es kann schwierig sein, die Geschwindigkeit zu optimieren. Da Splunk eine proprietäre Suchsprache namens SPL (Search Processing Language) verwendet, um Daten abzufragen und zu manipulieren, müssen Sie SPL-Abfragen beherrschen

Splunk-Preise

Kontakt für Preise

Splunk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (460+ Bewertungen)

4.3/5 (460+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

7. Odoo

über Odoo Odoo ist eine Suite von business Management Software die Open-Source-Apps für Geschäfte in verschiedenen Bereichen wie Buchhaltung, Vertrieb, Dienstleistungen, Finanzen, Marketing und mehr bietet. Sie können Odoo benutzerdefiniert an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen, auf den Code zugreifen und ihn ändern, um ihn in Ihre bestehenden Tools und Systeme zu integrieren.

Die Buchhaltungsanwendungssuite von Odoo deckt jedoch nur die finanziellen Aspekte der grundlegenden IT-Anlagenverwaltung ab. Wenn Sie auf der Suche nach einer vollwertigen App für das IT-Betriebsmanagement sind, müssen Sie zusätzliche Module oder Apps aus dem Odoo-Ökosystem herunterladen.

Beste Features von Odoo

Nachverfolgung und Verwaltung Ihrer IT-Assets, wie Computer, Server, Drucker usw.

Weisen Sie Anlagen Mitarbeitern, Speicherorten oder Abteilungen zu und überwachen Sie deren Status, Garantie und Abschreibung

Planen und führen Sie vorbeugende und korrigierende Wartungsarbeiten an Ihrer IT-Ausrüstung durch

Bearbeiten Sie IT-Serviceanfragen von Ihren Mitarbeitern oder Kunden. Erstellen Sie Tickets, weisen Sie Agenten zu, und verfolgen Sie die Lösungszeit und den Zufriedenheitsgrad jeder Anfrage

Verwalten Sie IT-Projekte mit agilen Methoden wie Scrum oder Kanban

Beschränkungen von Odoo

Aufwendige Installation und steile Lernkurve. Möglicherweise müssen Sie einen Entwickler oder einen Berater beauftragen, der Ihnen bei der Einstellung und benutzerdefinierten Anpassung von Odoo hilft

Odoo ist zwar anpassbar, bietet den Benutzern aber nicht die Möglichkeit, bestehende Ansichten und Modelle zu ändern, und unterstützt Vererbung und Polymorphismus nicht ausreichend

Preise für Odoo

Kontakt für Preise

Odoo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (870+ Bewertungen)

4.3/5 (870+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (750+ Bewertungen)

8. ManageEngine OpManager

über ManageEngine ManageEngine OpManager ist eine Netzwerk- und Server-Überwachungssoftware, die einen AIOps-gesteuerten Ansatz verfolgt, um Sie beim Netzwerk-, Speicher- und Rechenzentrumsmanagement sowie beim Fehler- und Leistungsmanagement zu unterstützen.

OpManager kann Ihnen sagen, wie schnell Ihr Netzwerk ist, wie viele Daten gesendet und empfangen werden, wie viel Space auf Ihren Servern übrig ist und ob es Probleme oder Fehler gibt.

Es verfügt über ein effizientes Warnsystem und Sicherheit mit einem Mechanismus zur Erkennung von Rogue-Devices und einer forensischen Protokollanalyse, um jegliche Kompromisse aufzuzeigen.

OpManager beste Features

Sichtbarkeit des Status und der Leistung Ihres Netzwerks in Echtzeit mit mehr als 2000 Metriken und intuitiven Dashboards, Diagrammen und Berichten. Erkennen und beheben Sie Netzwerkprobleme mit Warnungen, Alarmen und Ursachenanalysen, bevor sie Ihr Geschäft beeinträchtigen

Optimieren Sie Ihre Netzwerkressourcen und planen Sie Ihre Kapazitäten mit der Analyse des Netzwerkverkehrs, der Verwaltung der Gerätekonfiguration und der Leistungsüberwachung

Selbständige Installation mit praktischen Tools und Anleitungen für das Setup

Integration mit anderen ManageEngine-Produkten und Tools von Drittanbietern

OpManager-Einschränkungen

Kann in Cloud-basierten oder hybriden IT-Umgebungen kostspielig und zeitaufwändig sein

Limitierte API-Integration mit einigen Netzwerkgeräten

Keine nativen Features für die Verwaltung der Sicherheit einer Firewall

OpManager Preise

Benutzerdefinierte Preise

OpManager Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

4.5/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (80+ Bewertungen)

9. SicherheitsKultur

über Sicherheitskultur SafetyCulture (ehemals iAuditor) ist eine Plattform für den Betrieb von Arbeitsplätzen, die sich auf vier Kernangebote konzentriert: Gesundheits- und Sicherheitsmanagement, Risikomanagement und Compliance, operative Exzellenz sowie Umwelt- und Nachhaltigkeitslösungen. Sie ermöglicht es Ihnen, digitale Checklisten, Inspektionen, Audits und andere Prozesse zu erstellen und abzuschließen, um die Qualität der Arbeitsergebnisse zu verbessern, das Engagement der Mitarbeiter zu fördern und eine Sicherheitskultur in Ihrem Unternehmen zu unterstützen.

Diese Cloud-basierte Software ist für Sicherheit, Zugänglichkeit, Skalierbarkeit und Compliance optimiert. Sie können auch Sensoren, Integrationen und künstliche Intelligenz nutzen, um Ihre Abläufe zu verbessern.

SafetyCulture beste Features

Finden Sie Verbesserungsmöglichkeiten für Ihre Sicherheit, Qualität, Compliance und Produktivität, um diese zu optimieren ihre IT-Prozesse und Kosten zu senken

Weisen Sie Aufgaben zu, melden Sie Probleme, verwalten Sie Anlagen, schulen Sie Ihr Team und kommunizieren Sie mit ihm über die Plattform

Überwachen Sie Ihre IT-Ressourcen, Geräte und Systeme mithilfe von Sensoren und Telematik, um Probleme schnell zu erkennen und zu lösen

SafetyCulture-Grenzen

Meistens auf Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen beschränkt und deckt möglicherweise nicht alle Aspekte des IT-Betriebsmanagements ab

Gelegentliche Bugs

SafetyCulture Preise

Premium: $19 pro Benutzer pro Monat

$19 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

SafetyCulture Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (40+ Bewertungen)

: 4.4/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (190+ Bewertungen)

10. Scoro

über Scoro Die Scoro Software für das Arbeitsmanagement wird als All-in-One-Lösung für die Verwaltung Ihres gesamten Lebenszyklus von Projekten angepriesen.

Sie ermöglicht Ihnen die Planung und Nachverfolgung Ihrer Projekte, Aufgaben, Zeit, Budget, Rechnungen und Berichterstellung an einem einzigen Ort. Sie können auch fakturierbare und nicht fakturierbare Zeit im Detail verfolgen und die Auslastung und Kapazität Ihres Teams überwachen.

Zu erledigen ist alles, von Vertrieb und CRM bis hin zu Rechnungsstellung und Kostenmanagement mit Scoros durchgängigem Arbeitsmanagement-System.

Scoro begünstigt zusammenarbeit mit Ihrem Team und Client s zu organisieren, die Effizienz zu verbessern und die Rentabilität zu steigern.

Scoro beste Features

Gemeinsamer Team Kalender und Gantt Diagramme

Automatisierung der Rechnungsstellung und Zahlungserinnerungen

Berichterstellung und Dashboards in Echtzeit für die Ressourcenplanung

Integration mit anderen Tools und Apps, wie z.B. Jira, QuickBooks, Xero, Google Drive, und mehr

Scoro Einschränkungen

Zu komplex und mit zu vielen Features für kleinere Projekte

Fehlende Integrationen mit beliebten Plattformen wie Slack, Asana und Trello

Kann für größere Teams teuer werden

Scoro Preise

Essential: $26 pro Benutzer pro Monat

$26 pro Benutzer pro Monat Standard: $37 pro Benutzer pro Monat

$37 pro Benutzer pro Monat Pro: 63 $ pro Benutzer pro Monat

63 $ pro Benutzer pro Monat Ultimate: Kontakt für Preise

Kontakt für Preise Alle Pläne erfordern ein Minimum von 5 Benutzern

Scoro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (390+ Bewertungen)

4.5/5 (390+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (230+ Bewertungen)

Vereinfachen Sie das IT-Betriebsmanagement mit ClickUp

Ein reibungsloses IT-Betriebsmanagement erfordert eine effiziente Planung, eine kontinuierliche Überwachung und Kontrolle sowie einen hohen Aufwand für das Team. Um dies zu erleichtern, sollten Sie einer flexiblen, skalierbaren Software mit starken Features für die Zusammenarbeit den Vorzug geben - einer Software wie ClickUp.

ClickUp ist kein gewöhnliches Projektmanagement-Tool. Es ist ein leistungsfähiger Verbündeter, der Ihr IT-Betriebsmanagement mit Features wie Abhängigkeiten, Tags, mehreren Mitarbeitern und Prioritäten verbessert, um eine reibungslose Ausführung und Verantwortlichkeit für jeden IT-Fehler zu gewährleisten.

Mit über 1.000 Integrationen fügt es sich in Ihr bestehendes IT-System ein und kann an die Art und Weise, wie Ihr Unternehmen den IT-Betrieb verwaltet, benutzerdefiniert angepasst werden.

Durch die Zentralisierung von Nachverfolgung, Änderungsmanagement, Überwachungswarnungen, Dokumentation und vielem mehr in einer flexiblen Plattform wie ClickUp können IT-Verantwortliche Arbeitsabläufe optimieren, die termingerechte Lieferung von Projekten um bis zu 35 % steigern und die zusammenarbeit zwischen Teams, und einen zuverlässigeren Betrieb zu gewährleisten .

👉 Testen Sie ClickUp noch heute und überzeugen Sie sich selbst