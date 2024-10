Wie man eine Rekrutierungskampagne durchführt: Strategien und tools

Um Spitzenkräfte zu gewinnen, reicht es nicht aus, eine Stellenanzeige aufzugeben!

Sie brauchen eine Rekrutierungskampagne, mit der Sie die besten Kandidaten überzeugen können, sich auf Ihre Stellen zu bewerben.

Was ist eine Rekrutierungskampagne?

Eine Rekrutierungskampagne ist ein strategischer, gezielter Aufwand, der darauf abzielt, qualifizierte Bewerber für offene Positionen innerhalb eines Unternehmens zu gewinnen, zu gewinnen und einzustellen.

Eine gut durchgeführte Rekrutierungskampagne beschleunigt die Rekrutierung und besetzt Positionen schnell und zu geringen Einstellungskosten. Noch wichtiger ist jedoch, dass sie durch ihre Botschaften und Kontaktaufnahme die Kultur, die Werte und die Vorteile des Unternehmens hervorhebt und so den Ruf des Unternehmens als bevorzugter Arbeitgeber stärkt.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie eine erfolgreiche Rekrutierungskampagne durchführen, die zu großartigen Neueinstellungen führt

Der Rahmen von Rekrutierungskampagnen

Personalbeschaffung ist Marketing. > Wenn Sie heutzutage ein Personalvermittler sind und sich nicht als Vermarkter sehen, sind Sie im falschen Beruf.

Matthew Jeffrey, Global Head of Sourcing & Employment Brand @ SAP

Die Durchführung einer erfolgreichen Rekrutierungskampagne kann eine exakte Wissenschaft sein, wenn Sie verstehen, dass der Kern einer guten Kampagne in der Schaffung von Markenbewusstsein liegt

Ihre Unternehmenskultur sollte die größte Attraktion Ihrer Kampagne sein. Patagonia ist in dieser Hinsicht hervorragend, wenn es darum geht, sich bei potenziellen Mitarbeitern zu bewerben . Jedes Jahr schickt Patagonia 150 Mitarbeiter zu Freiwilligeneinsätzen für gemeinnützige Organisationen, die sich für die Umwelt einsetzen. Initiativen wie diese ziehen die Art von Menschen an, die Patagonia einstellen möchte: Menschen, die Wert auf Nachhaltigkeit legen und es lieben, die Natur zu erkunden - Menschen, deren Werte mit denen der Marke und ihrer Kunden übereinstimmen.

Die Gewinnung von Kandidaten, die mit der Kultur und den Werten Ihrer Organisation übereinstimmen, ist ein wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Rekrutierungsstrategie. Hier erfahren Sie, wie Sie das erreichen können:

Ziele und Zielsetzungen : Legen Sie fest, was mit der Kampagne erreicht werden soll (z. B. die Zahl der Einstellungen, die Bekanntheit der Marke).

: Legen Sie fest, was mit der Kampagne erreicht werden soll (z. B. die Zahl der Einstellungen, die Bekanntheit der Marke). Definieren Sie Ihr Einzelziel : Bestimmen Sie klar die spezifischen demografischen Merkmale und Eigenschaften der Kandidaten, die Sie ansprechen möchten

: Bestimmen Sie klar die spezifischen demografischen Merkmale und Eigenschaften der Kandidaten, die Sie ansprechen möchten Vermarkten Sie die Marke Ihres Arbeitgebers : Bewerben Sie die Kultur, die Werte und die Vorteile Ihres Unternehmens, um zu zeigen, warum es ein großartiger Ort zum Arbeiten ist

: Bewerben Sie die Kultur, die Werte und die Vorteile Ihres Unternehmens, um zu zeigen, warum es ein großartiger Ort zum Arbeiten ist Werben Sie an den richtigen Stellen : Wählen Sie die effektivsten Plattformen und Kanäle, um Ihre idealen Kandidaten zu erreichen, und sorgen Sie für maximale Sichtbarkeit und Engagement

: Wählen Sie die effektivsten Plattformen und Kanäle, um Ihre idealen Kandidaten zu erreichen, und sorgen Sie für maximale Sichtbarkeit und Engagement Zeitleiste und Metriken: Legen Sie einen Zeitplan für die Kampagnenaktivitäten fest und bestimmen Sie, wie der Erfolg gemessen werden soll (Bewerbungen, Engagement usw.)

Indem Sie alle Rekrutierungsaktivitäten systematisch aufeinander abstimmen, können Sie die Effizienz und Effektivität Ihres Rekrutierungsmarketings optimieren.

Schritte zu einer effektiven Rekrutierungskampagne

Nach der Einstellung der Rahmenbedingungen ist es nun an der Zeit, sich mit den Details einer spektakulären Rekrutierungskampagne zu befassen.

Schritt 1: Klare Ziele setzen

Legen Sie zunächst fest, welche Rollen Sie besetzen müssen und warum.

suchen Sie neue Talente oder wollen Sie eine bestimmte Qualifikationslücke schließen?

Legen Sie klare Ziele fest, z. B. die Zahl der benötigten Neueinstellungen, die Zeitleiste usw.

Schritt 2: Definieren Sie Ihr Einzelziel

Bestimmen Sie zunächst Ihr Einzelziel, indem Sie eine detaillierte Stellenbeschreibung erstellen, in der die Schlüsselaufgaben, die erforderlichen Fähigkeiten und das Erfahrungsniveau aufgeführt sind.

Erstellen Sie anschließend detaillierte Kandidaten-Personas.

Überprüfen Sie schließlich die vorhandenen Mitglieder Ihres Teams, um Eigenschaften und Muster zu ermitteln, die mit der Rolle übereinstimmen, die Sie besetzen möchten.

Schritt 3: Finden Sie Ihre ideale Talentgemeinschaft

Beginnen Sie mit der Analyse von Branchentrends, um herauszufinden, woher die besten Talente kommen und welche Fähigkeiten gefragt sind.

Nutzen Sie Online-Plattformen wie LinkedIn und branchenspezifische Foren, um potenzielle Kandidaten zu finden.

Durchsuchen Sie Job Boards und nutzen Sie KI-Rekrutierungstools um Daten zu analysieren und neue Talentpools zu entdecken.

Schritt 4: Definieren Sie das Wert-Angebot für Mitarbeiter

Ein Wertversprechen für Mitarbeiter (Employee Value Proposition, EVP) ist im Wesentlichen das einzigartige Versprechen Ihres Unternehmens an die Bewerber. Es beantwortet die Frage eines jeden potenziellen Mitarbeiters: "Warum sollte jemand in Ihrem Unternehmen arbeiten?"

Ein erfolgreiches EVP umfasst wettbewerbsfähige Gehälter, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, flexible Arbeitsregelungen und eine einladende Arbeitskultur. Wenn Sie mit potenziellen Bewerbern sprechen, sollten Sie diese Vorzüge hervorheben.

Schritt 5: Wählen Sie die richtigen Schlüsselwörter

Schlüsselwörter tragen dazu bei, dass Ihre Stellenausschreibungen in einem überfüllten Markt von den richtigen Personen wahrgenommen werden. Ihre wichtigsten Schlüsselwörter nennen die Aufgaben, Fähigkeiten und Qualifikationen für die Rolle, die Sie besetzen wollen.

Tools wie Google Keyword Planner, SEMrush oder Ahrefs können Ihnen helfen, beliebte und effektive Suchbegriffe in Ihrer Branche zu ermitteln.

Sobald Sie Ihre Liste haben, bauen Sie diese Schlüsselwörter in Stellenbeschreibungen, Titel und Beiträge in sozialen Medien ein, um Ihre Sichtbarkeit zu erhöhen.

💡Pro-Tipp: Die Optimierung von Schlüsselwörtern ist zwar wichtig, aber ebenso wichtig ist es, ansprechende und informative Inhalte zu schreiben, die Ihre Zielgruppe ansprechen. Ein ausgewogenes Verhältnis von beidem ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Rekrutierungskampagne.

Schritt 6: Verfeinern Sie Ihre Botschaften

Ihre Botschaft ist der erste Eindruck, den potenzielle Bewerber von Ihrem Unternehmen und der zu besetzenden Rolle erhalten.

Sprechen Sie Ihre Zielgruppe direkt an. Heben Sie sich von Ihren Mitbewerbern ab und lassen Sie die Bewerber wissen, welche Vorteile sie haben, wenn sie bei Ihnen arbeiten.

Schritt 7: Wählen Sie Ihre Medien/Plattform

Nun, da Sie bereit sind, mit den richtigen Personen in Verbindung zu treten, wählen Sie die richtigen Orte, um sie zu erreichen.

Ein Beispiel, Volkswagen verteilte absichtlich fehlerhafte Autoteile mit einer geheimen Botschaft auf dem Unterboden an Servicestellen in ganz Deutschland. Die Nachricht forderte die Bewerber auf, ihren Lebenslauf einzusenden - und 53.705 von ihnen taten dies zu.

Mit ein wenig Einfallsreichtum können Sie auch die richtige Plattform für Ihre Rekrutierungskampagne auswählen und so Ihre Reichweite vergrößern.

Schritt 8: Einstellen von Werbekampagnen

Sobald Sie die richtigen Kanäle ausgewählt haben, gestalten Sie eine überzeugende Anzeige . Verwenden Sie eine einprägsame Überschrift und eine starke Aufforderung zum Handeln.

Führen Sie anschließend A/B-Tests durch, um festzustellen, welche Anzeigenvarianten und Kanäle am besten funktionieren. So können Sie Ihren Ansatz auf der Grundlage tatsächlicher Daten verfeinern.

Vergessen Sie nicht, folgende Einstellungen vorzunehmen tropf-Kampagnen um Ihre Leads zu betreuen. Auf diese Weise können Sie mit potenziellen Kandidaten im Laufe der Zeit in Kontakt treten und ihr Interesse an Ihren Angeboten aufrechterhalten.

Und schließlich überwachen Sie Ihre Anzeigenleistung genau. Verfolgen Sie Metriken wie Klicks, Konversionen und Kosten pro Klick, um festzustellen, was funktioniert, und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor.

Schritt 9: Verfolgen Sie Ihre Ergebnisse und optimieren Sie

Sobald Ihre Rekrutierungskampagne läuft, sollten Sie ihre Leistung regelmäßig überwachen. Stellen Sie klare Metriken ein, wie z. B. Klickraten (CTR), Konversionsraten, Kosten pro Klick (CPC), Kosten pro Einstellung und Zeit bis zur Einstellung.

Verwenden Sie Tools wie Google Analytics, LinkedIn Analytics oder rekrutierungsspezifische Plattformen, um die Leistung Ihrer Kampagne nachzuverfolgen. Wenn eine bestimmte Anzeige oder ein Stellenangebot nicht gut abschneidet, zögern Sie nicht, Anpassungen vorzunehmen. Indem Sie flexibel und reaktionsfähig bleiben, können Sie sicherstellen, dass Ihre Kampagne effektiv bleibt.

Sobald Sie Ihre Einzelziele und Schlüsselqualifikationen ermittelt haben, ist es an der Zeit, Online-Tools zu nutzen, um eine wirkungsvolle Einstellungskampagne zu starten.

KI Ihre Einstellungsstrategie auf die nächste Stufe heben kann .

Google Ads für die Personalbeschaffung nutzen

Google-Anzeigen können ein leistungsfähiges Tool für die Personalbeschaffung sein. Viele Bewerber beginnen ihre Stellensuche mit einer allgemeinen Google-Suche, und wenn Sie in eine Google-Anzeige investieren, haben Sie den ersten Zugriff auf diese Bewerber.

Google Ads positioniert Ihre Stellenanzeige ganz oben auf den Ergebnisseiten der Suchmaschine für relevante Stellensuchen.

Wenn Sie z. B. einen Grafikdesigner suchen, wird Ihre Kampagne mit dem Suchbegriff "Jobs für Grafikdesigner" ganz oben auf der Seite angezeigt.

Durchführung einer Kampagne mit Google Ads

Eine Rekrutierungskampagne, die sich auf Google Ads stützt, muss auf das Ziel ausgerichtet sein. Befolgen Sie diese Schritte:

Erstellen Sie zielgerichtete Stellenanzeigen: Wählen Sie die richtigen Schlüsselwörter, die potenzielle Kandidaten wahrscheinlich verwenden werden

Wählen Sie die richtigen Schlüsselwörter, die potenzielle Kandidaten wahrscheinlich verwenden werden Gestalten Sie optisch ansprechende Anzeigentexte: Verwenden Sie auffällige Grafiken, Schriftarten und Farben und heben Sie Schlüsselvorteile wie Karrieremöglichkeiten oder flexible Arbeitsbedingungen hervor

Verwenden Sie auffällige Grafiken, Schriftarten und Farben und heben Sie Schlüsselvorteile wie Karrieremöglichkeiten oder flexible Arbeitsbedingungen hervor Klare Handlungsaufforderung (Call-to-Action, CTA): Eine gute CTA fordert die Kandidaten zum Handeln auf, z. B. "Bewerben Sie sich jetzt!" oder "Werden Sie noch heute Teil unseres Teams." Dies wird dazu beitragen, Klicks zu generieren

Einstellung des Budgets

Stellen Sie zunächst einen Teil Ihres Gesamtbudgets speziell für Ihre Google Ads-Kampagne ein. Legen Sie Ihr Budget für verschiedene Aspekte fest, z. B. für Keywords mit hoher Priorität oder für wettbewerbsfähige Anzeigenplatzierungen.

Überwachen Sie dann regelmäßig Ihre Ausgaben, prüfen Sie die Metriken zur Leistung Ihrer Anzeigen und passen Sie Ihre Ausgaben bei Bedarf an.

Effektive Anzeigentexte für die Personalbeschaffung verfassen

Die Gestaltung einer ansprechenden Stellenanzeige ist der Schlüssel zur Gewinnung von Bewerbern und zur Förderung von Klicks. Fassen Sie sich kurz, heben Sie die wichtigsten Vorteile hervor, und fügen Sie einen aussagekräftigen CTA ein.

Messen und Optimieren der Ergebnisse von Kampagnen

Verwenden Sie Google Analytics zur Nachverfolgung der Leistung Ihrer Einstellungskampagne. Zu den wichtigsten zu überwachenden Metriken gehören CTR und Konversionsraten.

Die Nachverfolgung dieser Metriken hilft Ihnen zu verstehen, wie gut Ihre Anzeigen funktionieren, und hilft Ihnen dabei, datenbasierte Anpassungen vorzunehmen, um Ihre Kampagne zu optimieren.

Profi-Tipp: Analysieren Sie Ihre Kampagne regelmäßig, um Unterdurchschnittliche Keywords oder Anzeigen zu erkennen. Wenn Sie feststellen, dass bestimmte Keywords nicht gut abschneiden, verfeinern Sie diese und passen Sie Ihren Anzeigentext nach Bedarf an. Diese fortlaufende Optimierung trägt dazu bei, die Effektivität Ihrer Kampagne zu verbessern und bessere Ergebnisse zu erzielen.

Soziale Medien für die Personalbeschaffung nutzen

Viele Ihrer Wunschkandidaten halten sich in den sozialen Medien auf, also nutzen Sie die Werbung in den sozialen Medien, um sie zu erreichen. Auf LinkedIn und Facebook können Sie gezielte Einzelziele für Personen schalten, die Ihrem idealen Kandidatenprofil entsprechen.

Geben Sie Inhalte hinter den Kulissen, Zeugnisse von Mitarbeitern und andere ansprechende Beiträge frei, die zeigen, was Ihr Unternehmen zu einem großartigen Ort der Arbeit macht.

Reagieren Sie aktiv auf Kommentare, Nachrichten und Anfragen. Wenn Sie mit Ihrem Publikum in Kontakt treten, bauen Sie Beziehungen auf und zeigen, dass Ihr Unternehmen Wert auf aufstrebende Arbeitssuchende legt.

Umsetzung von Content-Marketing- und SEO-Strategien

Zufällige Inhalte sind auf dem heutigen umkämpften Arbeitsmarkt nicht mehr ausreichend. Sie können Ihren Aufwand für die Rekrutierung erhöhen, indem Sie Content Marketing einsetzen, um Ihre Unternehmenskultur, Ihre Erfolge und die Erfahrungen Ihrer Mitarbeiter zu präsentieren - und so Kandidaten anziehen, die mit Ihren Werten und Ihrer Vision übereinstimmen.

Optimieren Sie Ihre Stellenausschreibungen, indem Sie relevante Schlüsselwörter in sie einstreuen. Dies hilft den Suchmaschinen zu verstehen, worum es in Ihrem Inhalt geht, und verbessert die Sichtbarkeit.

Die Rolle der Suchmaschinen-Ergebnisseiten (SERP) verstehen

Wie bereits erwähnt, beginnen viele junge Arbeitssuchende ihre Stellensuche, indem sie einfach ein paar Wörter ("Softwareentwickler-Jobs") in eine Suchmaschine eingeben.

Wenn Sie Softwareentwickler suchen, muss der Name Ihres Unternehmens weit oben - vorzugsweise an erster Stelle - auf der SERP erscheinen.

Benutzer scrollen in der Regel nicht einmal über die ersten paar Ergebnisse auf einer SERP hinaus mehr als 70 % der Klicks erfolgen auf der ersten Seite der Ergebnisse einer Google-Suche . Wenn Ihre Kampagne dort nicht auftaucht, treibt sie in der Wüste der Unbekanntheit, und die meisten Kandidaten werden sie übersehen.

Es sollte nun klar sein, dass es eine Menge zu tun gibt verwaltung einer Rekrutierungskampagne . Es ist ein komplexer Prozess, der eine sorgfältige Planung, Organisation, Delegation von Aufgaben und laufende Überwachung erfordert. Fehlschritte - oder verpasste Schritte - können Zeit und Geld kosten. Aber Sie müssen es nicht allein zu erledigen.

Mit einem Verbündeten wie ClickUp können Sie den Prozess reibungslos durchlaufen und auf dem richtigen Weg bleiben.

Wie ClickUp bei der Verwaltung von Rekrutierungskampagnen helfen kann

Mit ClickUp haben Sie alles, was Sie brauchen, an einem Ort. Von der Nachverfolgung von Kandidaten und Fristen bis hin zur Zusammenarbeit mit Ihrem Team - ClickUp hilft Ihnen, den gesamten Prozess zu rationalisieren und die Rekrutierungskampagnen besser zu organisieren und effizienter zu gestalten.

**Eine Rekrutierungskampagne ist im Grunde genommen ein Multi-Channel-Marketing-Aufwand, und Sie können sie in ClickUp genau wie einen solchen verwalten. ClickUp für Marketing-Projektmanagement ermöglicht Ihnen die einfache Planung und Durchführung Ihrer Rekrutierungskampagnenstrategie.

Brainstorming, Planen und Ausführen von Marketingprogrammen für Ihr Team mit ClickUp Marketing-Projektmanagement

Zu erledigen mit der ClickUp Marketing Plattform:

ErstellenClickUp Aufgaben und Aufgabenlisten für die Recherche von Social-Media-Plattformen, die Identifizierung der richtigen Talent-Community und die Erstellung von Kampagneninhalten. Dies macht die Nachverfolgung in Echtzeit einfach

Erstellen Sie detaillierte Aufgaben als Teil Ihrer Kampagne mit ClickUp Aufgaben

Verbinden Sie Aufgaben mitClickUp Ziele und verfolgen Sie deren Fortschritt

Nachverfolgung des Fortschritts bei miteinander verknüpften Aufgaben und Zielen mit ClickUp Goals

Verwenden SieClickUp Gehirn um Ihre Marketingkampagne zu beschleunigen und zu verbessern. Als KI-Assistent kann ClickUp Brain Ihnen sofortige Antworten auf alle Ihre kampagnenbezogenen Fragen geben, indem es auf Informationen aus Ihrem gesamten Unternehmen zugreift. Es kann Texte für Beiträge in sozialen Medien oder Stellenbeschreibungen erstellen, benutzerdefinierte Vorlagen nach Ihren Vorgaben generieren und sich wiederholende Aufgaben automatisieren

Verbinden Sie das gesamte Wissen Ihres Unternehmens und greifen Sie schnell darauf zu - mit ClickUp Brain ClickUp's HR Management Plattform kann Sie in jeder Phase des Einstellungsprozesses unterstützen. Mit dieser umfassenden HR-Management-Plattform können Sie Ihre Einstellungs-, Onboarding- und Mitarbeiterentwicklungsprozesse rationalisieren.

Ansicht aller aktuellen Aufgaben (z. B. Mitarbeiter, Phase und Priorität) mit der ClickUp-Personalmanagement-Plattform

Mit einem System, das die Organisation, Bewerbung und Ansprache von Bewerbern rationalisiert, können Sie talentierten Kandidaten ein außergewöhnliches Erlebnis bieten. Sparen Sie Zeit mit Vorlagen, benutzerdefinierten Status und Automatisierung, um Kandidaten nahtlos durch Ihre Pipeline zu leiten.

Diese ClickUp Features sind nur ein Beispiel dafür, was alles möglich ist:

ClickUp Ansichten : Passen Sie Ihre Dashboards so an, dass sie sich auf bestimmte Phasen Ihrer Rekrutierungskampagne konzentrieren (z. B. "Gestartete Google Ads-Aktionen"). Verwenden Sie dieKalender Ansicht um verschiedene Kampagnenaktivitäten zu planen

Verwenden Sie die Kalender-Ansicht, um Aktivitäten wie die Einstellung von Anzeigenkampagnen zu planen

ClickUp-Erinnerungen: Legen Sie Erinnerungen für wichtige Aufgaben fest und markieren Sie sie nach Bedarf, stellen Sie sie zurück, verschieben Sie sie oder delegieren Sie sie

Verwalten Sie ClickUp-Erinnerungen von Ihrem Browser, Desktop oder mobilen Geräten aus

ClickUp Dokumente: Erstellen Sie Dokumente mit detaillierten Stellenbeschreibungen, Bewerber-Personas, Inhalten für soziale Medien und Texten für Inhalte wie Recruiting-Videos, Geschichten oder Fotos, die Ihre Unternehmenskultur präsentieren. Diese Dokumente können in Echtzeit bearbeitet und kommentiert werden, so dass Marketing- und HR-Teams problemlos zusammenarbeiten können

ClickUp Dashboards: Nutzen Sie Leistungsdaten aus anpassbaren Dashboards, um Daten zum Engagement der Kandidaten zu ermitteln und damit Ihre Kampagnenstrategie im Laufe der Zeit anzupassen

Analysieren Sie den Fortschritt Ihrer Kampagne mit ClickUp Dashboards

ClickUp rationalisiert die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Marketing- und HR-Teams bei groß angelegten Rekrutierungskampagnen. Features wie automatische Erinnerungen an Abgabetermine, Chats in Echtzeit und spezielle Kanäle helfen dabei, alle Beteiligten auf dem gleichen Stand zu halten und ermöglichen schnelle Diskussionen.

Bonus: Sind Sie bereit, Ihr Marketingspiel zu verbessern? Entdecken Sie die 10 besten Software-Tools für das Kampagnenmanagement um Ihre Strategien zu optimieren.

Wie Sie ClickUp-Vorlagen zur Umsetzung von Rekrutierungsstrategien nutzen können

ClickUp bietet eine Vielzahl gebrauchsfertiger Vorlagen für Kampagnen und Aktionen, die Recruitern einen Vorsprung verschaffen.

Die Vorlage für die Rekrutierung und Einstellung von Mitarbeitern wurde entwickelt, um den Einstellungsprozess zu vereinfachen, von der Stellenausschreibung bis zum Onboarding.

Optimieren Sie Ihren gesamten Einstellungsprozess mit der ClickUp Vorlage für die Rekrutierung und Einstellung von Mitarbeitern

Hier erfahren Sie, wie Sie das Beste daraus machen:

Erstellen Sie eine Rekrutierungspipeline: Richten Sie Phasen für Ihren Rekrutierungsprozess ein, z. B. Sourcing, Screening, Interview und Angebot, und leiten Sie die Kandidaten nahtlos durch die einzelnen Phasen, so dass Sie einen klaren Überblick darüber erhalten, wo jeder Kandidat steht

Richten Sie Phasen für Ihren Rekrutierungsprozess ein, z. B. Sourcing, Screening, Interview und Angebot, und leiten Sie die Kandidaten nahtlos durch die einzelnen Phasen, so dass Sie einen klaren Überblick darüber erhalten, wo jeder Kandidat steht Verantwortlichkeiten zuweisen: Weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben für jede Phase des Prozesses zu. Verwenden Sie die Aufgabenzuweisungen und Fälligkeitsdaten der Vorlage, um sicherzustellen, dass jeder seine Verantwortlichkeiten und Fristen kennt

Weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben für jede Phase des Prozesses zu. Verwenden Sie die Aufgabenzuweisungen und Fälligkeitsdaten der Vorlage, um sicherzustellen, dass jeder seine Verantwortlichkeiten und Fristen kennt Zentralisieren Sie Bewerberinformationen: Speichern Sie alle Bewerberdetails, Lebensläufe und Rückmeldungen zu Vorstellungsgesprächen an einem Ort

Die Vorlage für Kampagnen- und Aktionsmanagement kann auch für Rekrutierungskampagnen verwendet werden, insbesondere für die Bewerbung offener Stellen.

Bewerben Sie offene Stellen und überwachen Sie den Erfolg Ihrer Kampagne mit der Vorlage für das Kampagnen- und Aktionsmanagement von ClickUp

Mit dieser Vorlage können Sie:

Planen Sie Ihre Kampagne: Skizzieren Sie die Werbeaktivitäten, mit denen Sie Kandidaten ansprechen wollen, z. B. Beiträge in sozialen Medien, Listen in Jobbörsen und E-Mail-Kampagnen, und legen Sie Zeitleisten für jede dieser Aktivitäten fest

Skizzieren Sie die Werbeaktivitäten, mit denen Sie Kandidaten ansprechen wollen, z. B. Beiträge in sozialen Medien, Listen in Jobbörsen und E-Mail-Kampagnen, und legen Sie Zeitleisten für jede dieser Aktivitäten fest Verwalten Sie die Erstellung von Inhalten: Erstellen Sie Aufgaben für das Schreiben von Stellenbeschreibungen, das Entwerfen von Werbegrafiken und das Verfassen von Beiträgen in sozialen Medien. Weisen Sie diese Aufgaben Teammitgliedern zu und verfolgen Sie deren Fortschritt

Erstellen Sie Aufgaben für das Schreiben von Stellenbeschreibungen, das Entwerfen von Werbegrafiken und das Verfassen von Beiträgen in sozialen Medien. Weisen Sie diese Aufgaben Teammitgliedern zu und verfolgen Sie deren Fortschritt Überwachen Sie das Engagement: Verwenden Sie die Vorlage, um die Leistung Ihrer Werbeaktionen nachzuverfolgen. Dies hilft Ihnen zu verstehen, welche Plattformen am effektivsten sind, um Ihr spezifisches Einzelziel zu erreichen, und ermöglicht es Ihnen, Ihre Einstellungsstrategie schrittweise anzupassen

Die Vorlage für die Nachverfolgung von Kampagnen und Analysen eignet sich perfekt für die Überwachung der Leistung Ihrer Rekrutierungskampagnen. Mit den visuellen Berichten und Dashboards können Sie Erkenntnisse mit Ihrem Team freigeben und datengestützte Entscheidungen treffen.

Visualisieren Sie Berichte und gewinnen Sie Einblicke mit der ClickUp Vorlage für Kampagnennachverfolgung und -analyse

Hier sehen Sie, wie Sie es nutzen können:

Klare Ziele festlegen: Definieren Sie zunächst die Schlüsselziele Ihrer Rekrutierungskampagne, z. B. die Zahl der zu besetzenden Positionen, das ideale Kandidatenprofil und die Zeitleiste für die Einstellung

Definieren Sie zunächst die Schlüsselziele Ihrer Rekrutierungskampagne, z. B. die Zahl der zu besetzenden Positionen, das ideale Kandidatenprofil und die Zeitleiste für die Einstellung Verfolgen Sie die Metriken Ihrer Kampagne: Verwenden Sie die Vorlage, um wichtige Metriken wie Bewerbungsquoten, Kandidatenquellen und Konversionsraten in jeder Phase des Rekrutierungstrichters zu überwachen. Eine robuste Rekrutierungspipeline erfordert die gleiche Strenge wie eineCRM-Kampagne *Analysieren und optimieren: Überprüfen Sie regelmäßig die von der Vorlage bereitgestellten Analysen, um Trends und Engpässe zu erkennen. Wenn Sie zum Beispiel in der Phase der Vorstellungsgespräche einen Rückgang feststellen, können Sie mögliche Probleme untersuchen und angehen

Messung und Nachverfolgung des Erfolgs von Rekrutierungskampagnen

Teams für die Personalbeschaffung sollten ihre Marketingstrategien kontinuierlich verfeinern und aus den Erfahrungen der Vergangenheit lernen. Die Analyse jeder Kampagne anhand qualitativer und quantitativer Metriken ist wichtig, um zu sehen, was funktioniert und was nicht.

Einige qualitative Metriken sind:

Qualität der Neueinstellungen

Bindung/Verschleißraten

Wahrnehmung der Arbeitgebermarke

Feedback der einstellenden Manager

Umfragen zu den Erfahrungen von Bewerbern

Quantitative Metriken umfassen:

Zeit bis zur Einstellung

Kosten pro Einstellung

Quelle der Einstellung

Konversionsraten

Durch die Analyse der Metriken verschiedener Kampagnen gewinnen Sie Erkenntnisse darüber, was in Ihrem Unternehmen funktioniert und was nicht. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Ihre nächste Kampagne zu verfeinern und Ihre Strategie weiter zu optimieren.

Kreative Ideen für Rekrutierungskampagnen zur Inspiration

Die besten Kampagnen sind diejenigen, die von Anfang an die Aufmerksamkeit Ihrer Einzelziele erregen. Sie sind unkonventionell, unerwartet und machen allen Spaß: Bewerbern, Personalverantwortlichen und sogar Zuschauern oder Kunden.

Kampagnen wie diese erzeugen einen Dominoeffekt: Sie ziehen nicht nur sofort eifrige Arbeitssuchende an, sondern hinterlassen auch einen bleibenden Eindruck bei zukünftigen Bewerbern.

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für faszinierende Einstellungskampagnen von Unternehmen:

IKEAs "Karriere-Anleitung"-Kampagne IKEAs "Karriere-Anleitung" kampagne platzierte "Karriereanweisungen" in der Box der IKEA Produkte - ein kurzer Leitfaden, der den Kunden hilft, sich bei IKEA zu bewerben und "ihre Zukunft zusammenzustellen"

Dieser kreative Ansatz passte gut zu IKEAs spielerischer und innovativer Kultur und nutzte eine eingebaute Talentquelle: Kunden, die Heimwerkerprojekte und eine skandinavische Ästhetik mögen.

Das Ergebnis? IKEA erhielt 4285 Bewerbungen und 280 Einstellungen mit $0 Medienausgaben .

Über Anzeigen der Welt Deloitte's "Passen Sie zu Deloitte?"-Kampagne Deloittes "Willst du zu Deloitte passen?" nutzte Gamification, um junge Absolventen zu gewinnen. Sie erstellten ein gamifiziertes Video, das den Zuschauern die Kultur und die Dienstleistungsbereiche von Deloitte vorstellte. Die Zuschauer konnten im Video auf Auswahlpunkte klicken, sich in die Rolle eines neuen Deloitte-Mitarbeiters versetzen und verschiedene Handlungsoptionen wählen, um im Spiel weiterzukommen.

Toggls "10 Minuten, 10 Fragen"-Kampagne

Toggl hat eine geschicklichkeitstest-Herausforderung und machte in den sozialen Medien Werbung dafür und bot den Kandidaten, die eine hohe Punktzahl erreichten, ein kostenloses T-Shirt an. Dieser einfache, aber schnelle Ansatz war sehr erfolgreich, da er einen großen Pool passiver Kandidaten erreichte und die Markenbekanntheit von Toggl erhöhte.

Google's "Puzzle auf einer Plakatwand"-Kampagne

über Animaker Google hat im Silicon Valley eine Werbetafel mit einer komplexen mathematischen Frage aufgestellt. Die Antwort, 7427466391.com, führte zu einer weiteren Webseite mit einer neuen Gleichung. Die Lösung dieser Gleichung führte zu einer Seite in den Google Labs, wo Anwerber warteten!

Wie Google selbst sagte, half ihnen ihre innovative Kampagne, die auf die Einstellung von Ingenieuren abzielte, das "Signal-Rausch-Verhältnis" zu reduzieren - sie zog vielversprechende Kandidaten an, während sie diejenigen herausfilterte, die nicht ganz ins Bild passten.

Risiken und Hürden bei Rekrutierungskampagnen

Sobald Ihre Rekrutierungskampagne angelaufen ist, können Sie auf Hürden stoßen, die Ihren Fortschritt behindern können. Von Missverständnissen innerhalb des Teams bis hin zu unerwarteten Änderungen des Interesses der Bewerber - das Erkennen dieser Herausforderungen ist der Schlüssel zur Anpassung Ihrer Strategie und zur Aufrechterhaltung Ihrer Kampagne.

Zu den üblichen Risiken von Rekrutierungskampagnen gehören:

Budgetüberschreitung : Mehr ausgeben als geplant, ohne die gewünschten Ergebnisse zu erzielen

: Mehr ausgeben als geplant, ohne die gewünschten Ergebnisse zu erzielen Niedrige Rücklaufquoten : Weniger Bewerbungen als erwartet

: Weniger Bewerbungen als erwartet Fehlende Übereinstimmung mit den Werten des Unternehmens: Kampagnenbotschaften, die nicht mit den Werten des Unternehmens übereinstimmen

Das frühzeitige Erkennen dieser Risiken kann helfen, Rückschläge zu vermeiden und einen größeren Erfolg bei der Rekrutierung zu gewährleisten.

Ace your Recruitment Game with ClickUp

Eine solide Rekrutierungsstrategie ist unerlässlich, um Top-Talente zu gewinnen und den Ruf Ihres Unternehmens zu stärken. Mit der richtigen Taktik können Sie ansprechende Rekrutierungskampagnen erstellen, die bei potenziellen Kandidaten wirklich ankommen.

Die besten Kampagnen erfordern eine sorgfältige Planung, strategische Ausführung und kontinuierliche Optimierung - Elemente, die ClickUp durch die Bereitstellung eines umfassenden Plans hervorragend beherrscht rekrutierungstechnologie-Stack .

Durch die Nutzung des robusten Feature-Angebots von ClickUp können Sie Ihre Einzelziele leicht verstehen und überzeugende Botschaften erstellen, ihre Kampagnen verwalten und messen Sie Ihre Ergebnisse genau.

Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort. Melden Sie sich noch heute für Ihr kostenloses ClickUp Konto an !