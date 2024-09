7-Schritte-Leitfaden zur Bewertung des Eﬀortes für eine genaue Planung

Ihr Team hat sich vielleicht um den Konferenztisch versammelt, um ein Projekt zu planen und Ideen zu sammeln. Aber trotz des größten Aufwands, den jeder hat:

Der endgültige Zeitrahmen ist nicht eingehalten worden,

Die Ressourcen sind knapp bemessen, und

Fristen? Unrealistisch

Diese Probleme treten nur allzu häufig auf, wenn Teams den für Aufgaben erforderlichen Aufwand (LOE) nicht vollständig einschätzen. Die Höhe des Aufwands ist ein entscheidender Schritt für die erfolgreiche Durchführung eines Projekts.

Um den LOE richtig einzuschätzen, reicht es nicht aus, Zeitschätzungen abzugeben. Vielmehr bedarf es einer gründlichen Analyse der tatsächlich anfallenden Arbeit.

Im Folgenden werden einige Schlüsselmethoden, Tipps und Best Practices für die Ermittlung des Aufwands im Projektmanagement vorgestellt.

Was ist der Effort-Level im Projektmanagement?

**Unter dem Begriff "Level of Effort" (LOE) versteht man im Projektmanagement den geschätzten Aufwand an Zeit und Ressourcen, der für das Abschließen bestimmter Aufgaben oder Aktivitäten innerhalb eines Projekts erforderlich ist

Im Gegensatz zur traditionellen aufgabenbasierten Arbeit mit einem klaren Anfang und Ende sind LOE-Aufgaben in der Regel fortlaufender oder unterstützender Natur. Einige Beispiele hierfür sind Aufsichts-, Wartungs- oder Verwaltungsarbeiten.

LOE spiegelt den gesamten Aufwand und die Zeit wider, die zum Abschluss einer Aufgabe erforderlich sind. Dazu gehören Projekt unterstützende Aktivitäten wie Meetings, Dokumentation, Projektbudgetabrechnung, Kommunikation und Nacharbeit.

Er wird in der Regel zur Schätzung des Aufwands für Aufgaben verwendet, die nicht direkt zu Ergebnissen führen, aber für das Fortschreiten des Projekts unerlässlich sind.

Wie unterscheidet sich LOE von anderen Schätzverfahren

LOE unterscheidet sich von den gängigeren techniken zur Schätzung von Projekten wie die Top-down- oder Bottom-up-Schätzung.

Während bei diesen Methoden der Schwerpunkt auf der Aufteilung von Aufgaben in messbare Einheiten mit vorgegebenen Ergebnissen liegt, ist LOE von Natur aus eher kontinuierlich. Sie konzentriert sich auf fortlaufende Aufgaben, die sich wiederholen können oder sich über die Dauer des gesamten Projekts erstrecken.

Bei der Bottom-up-Schätzung wird zum Beispiel die Zeit berechnet, die für die Entwicklung eines Produkts benötigt wird. Im Gegensatz dazu würde die Aufwandsschätzung die laufende Zeit messen, die für die Verwaltung des Produktentwicklungsprozesses erforderlich ist, wie z. B. Statusaktualisierungen, Teamkoordination oder Entwurfsiterationen

Im Folgenden werden drei übliche Komponenten aufgeführt, die in die Schätzung des Aufwands einfließen:

Zeit: Die geschätzten Stunden oder Tage, die für die Ausführung der laufenden Aufgabe (wie Berichterstellung, Verwaltung oder Überwachung) erforderlich sind

Die geschätzten Stunden oder Tage, die für die Ausführung der laufenden Aufgabe (wie Berichterstellung, Verwaltung oder Überwachung) erforderlich sind Ressourcen: Die Menschen, Technologien oder Geräte, die benötigt werden, um diese Aufgaben zu erledigen, über diezeitleiste für das Projekt *Abhängigkeit von Aufgaben: Wie diese laufenden Aufgaben andere Aktivitäten unterstützen oder beeinflussen, um einen reibungsloseren Flow des Projekts zu gewährleisten

Warum sollten sich Projektmanager auf LOE konzentrieren

Die Konzentration auf LOE hilft Ihnen, ein klareres, vollständigeres Bild Ihrer Projektplanungs-Pipeline zu erhalten. Die Berücksichtigung laufender Aufgaben wie Überwachung und Kommunikation verbessert die Ressourcenzuweisung und stellt sicher, dass jeder Aspekt Ihres Projektlebenszyklus angemessen unterstützt wird.

Außerdem können Sie so realistische Zeitleisten festlegen, da Sie den Zeit- und Kostenaufwand für wichtige, aber nicht durchführbare Aktivitäten berücksichtigen.

Außerdem wird die Kommunikation mit den Beteiligten vereinfacht, da sie ein klares Verständnis davon erhalten, was das Projekt wirklich beinhaltet, und realistischere Einstellungen vornehmen können.

Wenn Sie LOE vernachlässigen, riskieren Sie eine Überlastung der Ressourcen oder eine Verzögerung des Zeitplans. Schlimmer noch: Sie könnten die Anforderungen des Projekts unterschätzen, was zu Ineffizienzen oder Verzögerungen führt, die vermeidbar gewesen wären.

Wussten Sie schon? Diskreter Aufwand ist eine messbare Aufgabe mit einem klaren Anfang und Ende, wie das Schreiben eines Berichts. Im Gegensatz dazu umfasst LOE fortlaufende Aktivitäten, wie die Planung von Meetings und die Erstellung von Dokumenten, die nicht so leicht nachverfolgt werden können, aber die Dinge in Bewegung halten!

Methoden zur Schätzung des LOE

Abhängig von der Komplexität der Aufgabe und den verfügbaren Daten können Sie verschiedene Methoden anwenden, um den LOE für den Erfolg des Projekts zu schätzen.

Hier sind vier Schlüssel mit ihren Stärken und Grenzen.

1. Expertenurteil

Diese Technik zur Schätzung des Aufwands eignet sich für weniger quantifizierbare Aufgaben, wie z. B. administrative Hilfe oder Überwachung. Experten in dieser Nische können aus früheren Erfahrungen schöpfen, um eine realistische Einschätzung ähnlicher Situationen zu geben.

👍Pros: Schnell, stützt sich auf begründete Fachkenntnisse und ist für einzigartige oder komplexe Aufgaben geeignet

👎Cons: Subjektiv und kann ungenaue Schätzungen liefern, wenn Experten voreingenommen sind oder wichtige Details fehlen

🤔Wann zu verwenden: Mit erfahrenen Mitgliedern von Entwicklungsteams oder Projektmanagern, die in der Vergangenheit ähnliche Aufgaben bewältigt haben

2. Analoge Schätzung

Sie ist auf Verlaufsdaten aus ähnlichen Projekten angewiesen, um die LOE für Ihr aktuelles Projekt vorherzusagen. Durch den Vergleich von Aufgaben aus vergangenen Projekten mit ähnlichem Umfang können Sie fundierte Schätzungen über den Zeit- und Ressourcenbedarf für das neue Projekt vornehmen.

👍Pros: Schnell, erfordert keine detaillierten Daten und eignet sich für frühe Phasen der Planung

👎Cons: Weniger präzise, da von der Genauigkeit und Relevanz früherer Daten abhängig

🤔Wann zu verwenden: In Situationen, in denen keine detaillierten Informationen über die Aufgabe verfügbar sind, Sie aber Zugang zu ziemlich ähnlichen Daten aus früheren Projekten haben

3. Parametrische Schätzung

Bei dieser Methode zur Schätzung des Aufwands wird der LOE durch Anwendung statistischer Daten auf gesammelte Parameter berechnet

Wenn beispielsweise die Wartung von 10 Servern 10 Stunden/Woche erfordert, würde das Erledigen derselben Aufgabe für 20 Server wahrscheinlich 20 Stunden/Woche erfordern. Sie eignet sich perfekt für Aufgaben mit klaren, messbaren Inputs und Outputs.

👍Pros: Datengesteuert, genauer für sich wiederholende Aufgaben und skalierbar

👎Cons: Erfordert detaillierte, verlässliche Daten und eignet sich nicht gut für sehr variable Aufgaben

🤔Wann zu verwenden: In Fällen, in denen Aufgaben quantifizierbar sind und Verlaufsdaten-Metriken verfügbar sind

4. Drei-Punkte-Schätzung

Die auch als PERT (Program Evaluation Review Technique) bezeichnete Drei-Punkte-LOE-Schätzungstechnik verwendet drei verschiedene Schätzungen - eine optimistische, eine pessimistische und eine höchstwahrscheinliche -, um eine durchschnittliche Schätzung zu berechnen. Dies hilft, Unsicherheiten und Schwankungen bei der Dauer von Aufgaben zu bewältigen.

👍Pros: Berücksichtigt die Unsicherheit und bietet ausgewogenere Schätzungen

👎Nachteile: Erfordert mehr Aufwand und erfordert die Berücksichtigung mehrerer Szenarien

🤔Wann zu verwenden: Wenn es um große Unsicherheit geht oder wenn Aufgaben unterschiedliche mögliche Ergebnisse haben

Die Anwendung dieser LOE-Schätzungsmethoden wird durch Projektmanagement-Tools, mit denen Sie Ihre Daten schnell erfassen und analysieren können, wesentlich vereinfacht. Außerdem können solche Tools auch:

Daten für frühere Projekte anzeigen

Organisieren von Expertenbeiträgen

Rationalisierung Ihres Ansatzes zur LOE-Schätzung

Verbesserung der Genauigkeit von LOE-Prognosen

Berechnung des Effort-Grades

Die Berechnung des LOE ist einfacher, als Sie vielleicht denken.

Wir führen Sie durch die wichtigsten Schritte und erklären, wie ClickUp's Projektmanagement Software kann dazu beitragen, den Prozess reibungsloser und genauer zu gestalten. Daneben bieten wir Ihnen zum besseren Verständnis einige Beispiele für den LOE-Aufwand.

Schritt 1: Definieren Sie den Umfang der Arbeit

Beginnen Sie damit, den Umfang der Arbeit und die Absicht des Projekts klar zu definieren. Machen Sie sich dann ein genaues Bild von den Aufgaben und Aktivitäten, die in der Planungsphase abgeschlossen werden müssen.

Wenn Sie größere Aufgaben in kleinere, überschaubare Komponenten aufteilen, können Sie die benötigten Ressourcen besser einschätzen. Projektstrukturpläne (WBS) oder Listen mit Aufgaben können zu diesem Zweck besonders nützlich sein.

ClickUp kann Sie mit Tools unterstützen, um den Umfang Ihres Projekts effektiv zu definieren und zu verwalten.

Mit ClickUp Spaces können Sie Ihr Projekt in verschiedene Abteilungen oder Teams einteilen und so eine klare Struktur für Ihre Arbeit schaffen.

Richten Sie neue ClickUp Spaces ein, um den Umfang Ihres Projekts zu definieren und zu organisieren

Ordner und Listen innerhalb jedes Spaces ermöglichen es Ihnen, jeden Aspekt des Projekts detailliert zu erfassen, so dass alle Aufgaben berücksichtigt werden können.

Sobald Sie einen klaren Projektumfang haben, ClickUp Aufgaben kommen ins Spiel. Es unterteilt größere Aufgaben in Unteraufgaben, was die Verwaltung und Abschätzung des Zeit- und Ressourcenbedarfs für jede Unteraufgabe oder Komponente erleichtert.

Erforschen Sie verschiedene Arten von ClickUp Aufgaben, die Sie Ihrem Workspace hinzufügen können

Zusätzlich, ClickUp Aufgabe Checklisten sind hier sehr hilfreich.

Sie ermöglichen es Ihnen, eine Aufgabe direkt in eine Reihe von umsetzbaren Schritten oder Unteraufgaben zu unterteilen. Dadurch werden alle erforderlichen Aktionen klar umrissen und es wird sichergestellt, dass nichts übersehen wird.

Für jedes Element der Checkliste kann der Fortschritt nachverfolgt werden, was die Verwaltung komplexer Aufgaben erleichtert.

Detaillierung und Nachverfolgung aller notwendigen Schritte innerhalb einer Aufgabe mit ClickUp Aufgaben-Checklisten

Schritt 2: Zeitschätzung für jede Aufgabe

Sobald Sie den Umfang definiert haben, müssen Sie berechnen die geschätzte Zeit bis zum Abschluss für jede Aufgabe. **Dies beinhaltet die Einschätzung der Dauer jeder Aktivität, einschließlich Abhängigkeiten oder möglicher Verzögerungen

Ziehen Sie je nach Art der Aufgaben die Beurteilung durch Experten oder eine parametrische Schätzung in Betracht. ClickUp Zeitschätzungen vereinfacht diesen Prozess.

Sie können Schätzungen für einzelne Aufgaben festlegen, was Ihnen dabei hilft, zu verstehen, wie lange jede einzelne Aufgabe voraussichtlich dauern wird, und fundierte Entscheidungen über Ihren Projektzeitplan zu treffen.

Berechnen Sie mit ClickUp Time Estimates den exakten Zeitaufwand für gängige Aufgaben, um die Effizienz Ihres Teams zu steigern

Bei Aufgaben mit mehreren Mitarbeitern können Sie jeder Person unterschiedliche Zeitschätzungen zuweisen. Auf diese Weise erhalten Sie eine genauere Berichterstellung über Workload und Kapazität, als wenn Sie jeder Person den vollen Schätzwert zuweisen.

Darüber hinaus fasst ClickUp die Zeitschätzungen für Unteraufgaben und die Hauptaufgabe zusammen, so dass Sie die geschätzte Gesamtzeit für große Aufgaben mit zahlreichen Unteraufgaben schnell erkennen können.

Schritt 3: Ressourcen anwenden

Als Nächstes beginnen Sie mit der Schätzung und Zuweisung der richtigen Ressourcen wie Teammitglieder, tools und Ausrüstung.

Vergessen Sie nicht zu überprüfen, ob jedes Mitglied des Teams entsprechend der oben berechneten Zeitschätzung verfügbar ist. Eine punktgenaue Ressourcenzuweisung stellt sicher, dass die geschätzte Zeit mit der tatsächlichen Kapazität Ihres Teams übereinstimmt.

So müssen Sie beispielsweise Anpassungen vornehmen, wenn eine Aufgabe 10 Stunden in Anspruch nimmt, Ihr Team aber unter der Woche nur 5 Stunden zur Verfügung hat.

Das ist der Punkt ClickUp Workload-Ansicht wird praktisch. Sie gibt Ihnen ein klares Bild von der Kapazität und dem Workload Ihres Teams an einem Ort, sodass Sie überbuchte Mitglieder oder Ressourcenlücken leicht erkennen können.

Auf diese Weise sehen Sie, wer verfügbar und wer überlastet ist, und können die Zuweisung von Aufgaben entsprechend anpassen.

Sehen Sie die Kapazität Ihres Teams auf einen Blick nach Zeitschätzungen mit ClickUp Workload-Ansicht

Schritt 4: Nachverfolgung der tatsächlich aufgewendeten Zeit

Sobald das Projekt läuft, werden Sie sehen, ob Ihre LOE-Berechnungen korrekt sind.

Behalten Sie den tatsächlichen Zeitaufwand für jede Aufgabe im Vergleich zur geschätzten Zeit im Auge. Auf diese Weise können Sie die geschätzte mit der tatsächlich aufgewendeten Zeit vergleichen und Bereiche ermitteln, die bei der künftigen Planung angepasst werden müssen. ClickUp Zeiterfassung ist hierfür perfekt geeignet.

Damit können Sie den tatsächlichen Zeitaufwand für Aufgaben überwachen und mit Ihren ursprünglichen Schätzungen vergleichen. Wenn Sie diese Details im Auge behalten, können Sie leicht feststellen, wo Ihre Schätzungen möglicherweise daneben lagen, und die notwendigen Anpassungen vornehmen.

Verfolgen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit mit ClickUp Time Tracking, um zu sehen, wie Ihre Zeitschätzungen übereinstimmen

Die Zeiterfassung liefert auch ein klareres Bild Ihrer das Zeitmanagement Ihres Projekts und verfeinert Ihren Ansatz für genauere Schätzungen in der Folgezeit.

Schritt 5: Verwenden Sie die Aufwand-Wirkungs-Matrix

Tatsächlich ist nicht jede Aufgabe gleich wichtig oder erfordert den gleichen Aufwand. Sie können die Priorität jeder Aufgabe anhand einer Aufwand-Auswirkung-Matrix ermitteln, die Aufgaben auf der Grundlage ihrer potenziellen Auswirkungen und der aufzuwendenden Ressourcen kategorisiert

Diese Vorlage herunterladen

Die ClickUp Vorlage für die Aufwand-Auswirkung-Matrix wurde entwickelt, um Sie bei der Priorisierung und Verwaltung von Aufgaben auf der Grundlage von Aufwand und Auswirkung zu unterstützen.

Sie können die ClickUp Aufwand-Wirkungs-Matrix Vorlage um Ihre Projekte nach dem erwarteten Workload zu ordnen. Diese Vorlage ist ideal, um den erwarteten Aufwand für den Erfolg eines Projekts zu bewerten und zu visualisieren.

Diese Vorlage verbessert nicht nur Ihre Fähigkeit, Prioritäten zu setzen, sondern auch:

Bietet wertvolle Einblicke in potenzielle Herausforderungen und zu erwartende Kostensteigerungen

Erstellt eine leicht zu dekodierende Matrix, um die Vorteile der verschiedenen Aufgabentypen auf einer Karte darzustellen

Bietet fünf benutzerdefinierte Attribute zur Gruppierung von Aufgaben auf der Grundlage ihrer Art

Diese Vorlage herunterladen

Schritt 6: Anpassung an laufende Änderungen

Ihre Projekte werden sich oft weiterentwickeln. Daher sollten LOE-Berechnungen flexibel genug sein, um sich an Änderungen des Umfangs, der Verfügbarkeit des Teams oder der schwankend zeitliche Beschränkungen . Es kann sein, dass Sie Zeitschätzungen neu bewerten oder Ressourcen neu zuweisen müssen, wenn sich Ihr Projekt verschieben muss. ClickUp Dashboards sind unglaublich nützlich, um diese Änderungen zu verwalten. Sie bieten eine anpassbare Übersicht über den Status Ihres Projekts, um Fortschritte in Echtzeit zu verfolgen und Pläne bei Bedarf anzupassen.

Mit Dashboards können Sie wichtige Metriken wie die aufgewendete Zeit im Vergleich zur geschätzten Zeit, die Ressourcenzuteilung und den Fortschritt der Aufgabe an einem Ort visualisieren.

Nutzen Sie ClickUp Dashboards, um Ihre LOE-Kalkulationen an die sich verändernden Anforderungen des Projekts anzupassen

Darüber hinaus können Sie mit ClickUp Dashboards die Ansicht von Projektdaten über einen bestimmten rollierenden Zeitrahmen hinweg nutzen. So sehen Sie, wie sich aktuelle Änderungen auf Ihr Projekt auswirken und können Ihre LOE-Berechnungen und Ressourcenpläne rechtzeitig anpassen.

Schritt 7: Fortschritte überwachen und optimieren

Es ist schwer, auf Kurs zu bleiben, wenn Sie den Fortschritt der Aufgaben nicht regelmäßig überwachen und den tatsächlichen Aufwand nicht nachverfolgen.

Die Überwachung ermöglicht es Ihnen, zeitkritische Berichterstellungen über den Status des Projekts oder die Reaktionen des Publikums für die Beteiligten freizugeben

Nutzen Sie die ClickUp Zeitanalyse Vorlage um aufzuschlüsseln, wie Ihr Team seine Arbeitszeit nutzt.

Tipps & Best Practices für eine effektive LOE-Berechnung

Die richtige LOE-Berechnung kann über die Zeitleiste Ihres Projekts entscheiden. Aber wie können Sie sicherstellen, dass Sie das Ziel erreichen, ohne die Dinge zu sehr zu verkomplizieren?

Im Folgenden finden Sie einige einfache Tipps und Best Practices, die den Prozess erleichtern und dafür sorgen, dass alles nach Plan läuft. ✅

🎯 Binden Sie Ihr Team frühzeitig und häufig ein

Ein Fehler, den viele Projektleiter machen, ist der Versuch, den Aufwand isoliert zu berechnen. Das Geheimnis präziser Aufwandsschätzungen ist Crowdsourcing. Niemand weiß besser, wie lange eine Aufgabe dauert, als die Menschen, die für sie verantwortlich sind.

Die Einbindung Ihres Teams, von den Entwicklern bis zu den Designern, bringt wertvolle Erkenntnisse, die Sie vielleicht übersehen.

So nehmen Sie beispielsweise an, dass die Erstellung eines genauen Budgetberichts zwei Stunden in Anspruch nimmt, aber Ihr Team für die Buchhaltung erinnert Sie vielleicht daran, dass das Abrufen von Daten eine weitere Stunde dauert.

Halten Sie solche Kommunikationswege während des gesamten Projekts offen, um unerwartete Verzögerungen oder Engpässe schnell ausgleichen zu können.

🎯 Planen Sie für das Parkinsonsche Gesetz

Das Parkinsonsche Gesetz besagt, "Die Arbeit dehnt sich aus, um die für ihren Abschluss zur Verfügung stehende Zeit zu füllen."

Auch wenn es pessimistisch klingen mag, ist dies ein wichtiger Punkt, der bei der Berechnung der LOE berücksichtigt werden sollte.

Wenn Sie einem Team zwei Wochen Zeit geben, um eine Aufgabe abzuschließen, die eigentlich nur eine Woche dauert, dann werden Sie sehen, dass es auch zwei Wochen brauchen wird!

Um das Parkinsonsche Gesetz abzuschwächen, geben Sie Ihrem Team eine Frist, die etwas kürzer ist als ihre Komfortzone, aber planen Sie in Ihrem Projektplan einen Puffer ein, der mögliche Verzögerungen berücksichtigt.

Die Idee ist, das Team zu mehr Effizienz anzutreiben, ohne es zu überfordern. Es ist ein Balanceakt, aber diese proaktive Strategie verhindert, dass sich Aufgaben in die Länge ziehen.

🎯 Vergessen Sie nicht, die "unsichtbare Arbeit " einzuplanen

Zur unsichtbaren Arbeit gehören all die kleinen, wiederholenden Aufgaben, die Ihr Projekt am Laufen halten, aber nicht unbedingt ein bestimmtes Ergebnis haben - Dinge wie Meetings, das Beantworten von E-Mails oder das Wechseln zwischen Aufgaben. Diese Tätigkeiten mögen unbedeutend erscheinen, können aber viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn sie nicht berücksichtigt werden.

Um sicherzustellen, dass Sie alle Bereiche abdecken, sollten Sie die unsichtbare Arbeit in Ihrem LOE berücksichtigen, indem Sie die Zeitschätzungen aufstocken. Selbst wenn Teammitglieder nur eine Stunde pro Tag in Meetings oder mit Telefonaten verbringen, sind das fünf Stunden Arbeit pro Woche, die berücksichtigt werden müssen.

Nutzen Sie Zeiterfassungs-Features, wie sie ClickUp anbietet, um zu ermitteln, wie viel Zeit für diese kleineren Aufgaben aufgewendet wird, um ein genaueres Bild des gesamten Workloads zu erhalten.

🎯 Nutzen Sie Verlaufsdaten, aber machen Sie sich nicht zum Sklaven dieser Daten

Sicher, Verlaufsdaten sind Ihr Freund, wenn es um die Schätzung der LOE geht - vergangene Projekte können Ihnen einen ungefähren Anhaltspunkt dafür geben, wie lange ähnliche Aufgaben dauern könnten.

Aber hier ist der Haken: Machen Sie sich nicht zu sehr davon abhängig.

Nur weil Aufgabe A beim letzten Mal 10 Stunden gedauert hat, heißt das noch lange nicht, dass sie es auch diesmal tun wird. Die Variablen ändern sich - Menschen werden besser in dem, was sie erledigen, die Technik verbessert sich, und manchmal tauchen neue Hindernisse auf.

Der beste Ansatz? Verwenden Sie Verlaufsdaten als Grundlage, aber planen Sie immer Raum für Anpassungen ein, die auf den Besonderheiten Ihres aktuellen Projekts basieren.

Analysieren Sie die aktuellen Bedingungen, um Ihre Schätzungen zu verfeinern. gibt es neue Mitglieder im Projekt Team? Ist der Umfang des Projekts größer als beim letzten Mal?

Praktische Anwendungen der Effort-Schätzung

Möchten Sie, dass die LOE-Schätzung mehr als nur eine Theorie ist?

Entdecken Sie diese praktischen Anwendungen, um LOE für eine bessere Planung und Ausführung von Projekten zu nutzen. 🗂️

1. Sprints in der Softwareentwicklung

In der agilen Softwareentwicklung arbeiten Teams in kurzen, iterativen Zyklen, die als Sprints bezeichnet werden.

Die LOE-Schätzung ist hier entscheidend, um festzustellen, wie viel Zeit und Aufwand Entwickler, Designer und Tester benötigen, um die für den Sprint geplanten Features und Fehlerbehebungen abzuschließen.

Nehmen wir an, ein Team wird mit der Entwicklung eines neuen Features beauftragt. In diesem Fall schätzt LOE den laufenden Aufwand für Tests, Code-Reviews, Debugging und Qualitätstests - Aufgaben, die zwar kein festes Ende haben, aber für einen reibungslosen Entwicklungszyklus unerlässlich sind.

Durch die Berechnung des LOE können Projektmanager sicherstellen, dass die Ressourcen richtig zugewiesen werden und der Sprint auf Kurs bleibt.

2. Planung von Marketingkampagnen

Bei der Planung einer Marketingkampagne schätzt LOE laufende Aufgaben wie die Überwachung sozialer Medien, die Optimierung der Leistung von Anzeigenprojekten oder die Koordination mit Influencern.

Instanz könnte ein Kampagnen-Projektmanager LOE verwenden, um zu ermitteln, wie viel wöchentlicher Aufwand für die Anpassung der Werbeausgaben, die Beantwortung von Kundenanfragen und die Kontaktaufnahme mit der Zielgruppe auf verschiedenen Plattformen erforderlich ist.

Auch wenn das Projekt die Erstellung von Inhalten oder die Entwicklung von Anzeigen umfasst, stellt der LOE sicher, dass wesentliche, aber laufende Aufgaben wie die Leistungsüberwachung berücksichtigt werden. Dies garantiert den Erfolg der Kampagne über einen längeren Zeitraum.

3. SAAS-Projektmanagement

Bei SAAS-Produkten hilft die LOE-Schätzung den Projektmanagern bei der Bestimmung des Zeit- und Ressourcenaufwands für kontinuierliche Aktivitäten wie Produkttests, Server-Wartung und Datenüberprüfung.

Während beispielsweise die Entwicklung eines Produktfeatures eine klare Zeitleiste hat, muss der Aufwand für laufende Aufgaben wie die Nachverfolgung von Daten oder die Verwaltung von Kundenabfragen separat berechnet werden.

LOE stellt sicher, dass diesen Aktivitäten genügend Zeit und Ressourcen zugewiesen werden, um Verzögerungen oder Probleme bei der Einhaltung von Vorschriften zu vermeiden.

4. Forschungs- und Entwicklungsinitiativen

Bei Forschungs- und Entwicklungsprojekten (F&E) wird LOE eingesetzt, um den kontinuierlichen Aufwand für Experimente, Datenanalyse und Berichterstellung abzuschätzen.

Nehmen wir an, ein Team, das an einer neuen Forschung arbeitet, hat keine feste Zeitleiste, wann ein Durchbruch erzielt wird.

Dennoch muss es den laufenden Aufwand für die Durchführung quantitativer und qualitativer Tests, die Datenanalyse und die Dokumentation der Ergebnisse abschätzen. LOE bestätigt, dass diese laufenden Aktivitäten gut unterstützt werden, auch wenn die Ergebnisse ungewiss sind oder die Zeitleiste flexibel ist.

Verbessern Sie die LOE-Schätzung mit ClickUp für ein besseres Projektmanagement

LOE-Schätzungen sind in einer Vielzahl von Branchen unerlässlich. Sie dienen der Nachverfolgung laufender, oft übersehener Aufgaben, die für die Einhaltung des Zeitplans von Projekten unerlässlich sind. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass der erforderliche Aufwand immer vorhanden ist.

Die Integration von LOE in Ihre Projektplanungsphase vereinfacht die Zuweisung von Ressourcen und die Verwaltung von Zeitleisten erheblich.

Erwägen Sie den Einsatz von ClickUp, um den Zeitaufwand für kleine und große Aufgaben im Griff zu behalten. ClickUp generiert außerdem automatisch Berichte auf der Grundlage der von Ihnen eingegebenen und zu analysierenden Metriken. Worauf warten Sie noch? Anmelden bei ClickUp heute kostenlos an.