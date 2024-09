11 kostenlose Vorlagen für das Projektmanagement im Wasserfall

Dies bedeutet, dass eine neue Projektphase beginnt, nachdem die vorherige Phase abgeschlossen wurde.

Die Vorlage für das Projektmanagement nach dem Wasserfallprinzip wird häufig in Feldern wie der Softwareentwicklung, dem Bauwesen und der Fertigung sowie für Projekte verwendet, bei denen die Anforderungen und Prozesse genau definiert sind und sich während des Projektlebenszyklus kaum ändern werden.

Dieser systematische Ansatz der Methodik des Projektmanagement nach dem Wasserfallprinzip lässt wenig Raum für Fehler, so dass es wichtig ist, organisiert zu bleiben und eine gründliche Dokumentation zu führen. Im Gegensatz zu den anpassungsfähigen und schnellen Sprints von Agile erfordert das Wasserfallmodell einen stetigen, gut geplanten Prozess von Anfang bis Ende.

Hier kommen die Vorlagen für das Projektmanagement im Wasserfallmodell ins Spiel. Wenn Sie Projektmanager, Teamleiter oder Analyst sind, können diese Vorlagen Ihnen helfen, Zeit zu sparen, den Details mehr Aufmerksamkeit zu schenken und sich strikt an den Plan zu halten.

Bei ClickUp haben wir gebrauchsfertige, anpassbare Vorlagen für Wasserfallprojekte erstellt, um Ihnen zu helfen. Schauen Sie sich unsere Top-Vorlagen an und behalten Sie die Kontrolle über Ihr Projekt von der Initiierung bis zur Ausführung.

Was sind Vorlagen für das Projektmanagement nach dem Wasserfallprinzip?

Wasserfall-Vorlagen sind vorgefertigte Rahmenwerke für die Planung, Durchführung und Überwachung von Projekten, die der Methodik des Wasserfall-Projektmanagements folgen. Sie führen Teams durch die verschiedenen Phasen eines Projekts - Anforderungen, Entwurf, Implementierung, Tests und Bereitstellung - und bieten standardisierte Formate für die Nachverfolgung des Fortschritts in jeder Phase.

Was macht eine gute Vorlage für das Projektmanagement im Wasserfall aus?

Achten Sie bei der Suche nach einer guten Vorlage für das Projektmanagement nach dem Wasserfallprinzip auf die folgenden Schlüssel-Features:

Detailorientiert: Die besten Vorlagen sind gründlich und präzise und erfassen jedes notwendige Detail für jede Projektphase. Von der Aufschlüsselung der Aufgaben bis hin zu Fristen und Abhängigkeiten - eine detaillierte Vorlage stellt sicher, dass beim Projektmanagement im Wasserfall nichts vergessen wird Nahtlose Nachverfolgung: Ihre Vorlage sollte es Ihnen leicht machen, den Fortschritt des Projekts zu überwachen, die Meilensteine im Auge zu behalten und Probleme frühzeitig zu erkennen. Nachverfolgung und Visualisierung helfen Ihnen, den Überblick über Ihre Zeitleisten zu behalten und sicherzustellen, dass alles nach Plan abläuftplan für das Projekt3. Anpassbar: Die Vorlage sollte so flexibel sein, dass sie sich an die individuellen Anforderungen Ihres Projekts anpassen lässt. Ganz gleich, ob Sie Kategorien anpassen oder bestimmte Felder hinzufügen möchten, die Vorlage sollte sich an Ihre Bedürfnisse anpassen lassenanforderungen an das Projekt4. Einfach zu benutzen: Eine gute Vorlage ist geradlinig und benutzerfreundlich. Sie sollte ein sauberes, intuitives Layout haben, damit Sie und Ihr Team sofort loslegen können, ohne von komplizierten Anweisungen oder klobigen Schnittstellen überwältigt zu werden Skalierbar: Eine ideale Vorlage sollte sich schnell an kleine und große Teams anpassen lassen. Sie sollte in der Lage sein, Projekte jeder Größe zu bewältigen und sich je nach Bedarf um zusätzliche Aufgaben und Mitglieder des Teams erweitern lassen, aber dennoch eine geordnete Struktur aufweisen

Schauen wir uns nun die Vorlagen an.

11 kostenlose Vorlagen für das Projektmanagement im Wasserfall

ClickUp's Project Management tool vereinfacht das Planen, Verwalten und Visualisieren von Projekten sowie die Zusammenarbeit mit den Beteiligten. Fertige Frameworks sind jedoch nützlich, wenn Sie noch keine Erfahrung mit dem Management komplexer Projekte haben oder nicht die Zeit haben, ganz von vorne anzufangen.

ClickUp eignet sich hervorragend für die Verwaltung von Projekten, die mehrere Aktivitäten umfassen und die Überwachung von Personalressourcen erfordern, da jedes Mitglied über den Fortschritt der Aktivitäten berichten kann, unabhängig davon, ob es sich um Projekte handelt, die auf agilen oder Wasserfall-Methoden basieren. Marianela Fernandez beraterin für Wasseraufbereitung, Eco Supplier Panamá

Wir haben 11 Vorlagen für das Projektmanagement im Wasserfallverfahren aus der ClickUp-Bibliothek ausgewählt, um Ihren Workflow zu verbessern.

1. ClickUp Wasserfall-Management-Vorlage

Visualisieren Sie den Fortschritt und die Aufgaben eines Projekts mit der ClickUp Vorlage für Wasserfallmanagement

Bei der Wasserfallmethode können Sie nicht umkehren oder mit mehreren Phasen gleichzeitig jonglieren, sobald Sie eine Phase hinter sich gelassen haben. Sie müssen sich auf die einzelnen Schritte konzentrieren und sie genau beobachten, um keine wichtigen Details zu übersehen.

Sie brauchen ClickUp's Wasserfall-Management Vorlage zur Verwaltung Ihres Workflows. Sie bietet Ihnen eine klare Ansicht des Fortschritts einer Aufgabe, hilft Ihnen, potenzielle Verzögerungen frühzeitig zu erkennen und lässt Sie Maßnahmen ergreifen, bevor Probleme auf der Grundlage von kontinuierlichem Feedback eskalieren.

Mit 27 benutzerdefinierten Status wie In Bearbeitung, Offen und Geschlossen können Sie leicht nachverfolgen, wo jede Aufgabe steht. Außerdem können Sie benutzerdefinierte Felder wie Auswirkungskosten, Reaktionstyp und Wahrscheinlichkeit verwenden, um Projektaufgaben zu kategorisieren und die Informationen zu organisieren.

Dank der nativen Gantt-, Listen- und Zeitleisten-Ansichten können Sie mit dieser Vorlage Ihr Projekt so visualisieren, wie es Ihnen am besten passt. Sie hilft Ihnen, das Verpassen von Meilensteinen oder Terminen in den verschiedenen Phasen des Projekts zu vermeiden und informiert alle Beteiligten über die Richtung des Projekts.

2. ClickUp Wasserfall-Projektmanagement Vorlage

Organisieren Sie Aufgaben in messbare Phasen und stellen Sie einen termingerechten Abschluss sicher - mit der ClickUp Vorlage für das Projektmanagement im Wasserfall

Verwalten Sie ein großes Entwicklungsprojekt mit mehreren Phasen? Dann brauchen Sie eine fortschrittliche Wasserfall-Vorlage, die Ihr Projekt in einzelne Phasen unterteilt und Sie an Ihrer Zeitleiste orientiert. ClickUp's Wasserfall-Projektmanagement-Vorlage ist genau für diesen Zweck konzipiert. Mit ihr können Sie Ihr Projekt in Schlüsselphasen wie Ideenfindung, Forschung, Design und Entwicklung unterteilen und Aufgaben innerhalb jeder Phase organisieren. Die Registerkarte "Projekt-Wasserfall" bietet eine Zeitleiste mit Phasen und Aufgaben, die Ihnen einen schnellen Überblick über den Fortschritt Ihres Projekts verschafft.

Mit Optionen für Gantt-, Kalender-, Listen- und Dokumentansichten hilft diese Vorlage Ihnen und Ihrem Team, den Status und die Fristen von Aufgaben im Auge zu behalten und sicherzustellen, dass Ihr Projekt auf Kurs bleibt und Sie Ihre Projektziele erreichen.

3. ClickUp Software-Projektmanagement Vereinfachte Vorlage

Wickeln Sie Entwicklungsprojekte effizienter ab mit ClickUp's Software Project Management Simplified Template

Wenn Sie eine detailliertere Wasserfall-Vorlage als die vorherige suchen, ClickUp's Vorlage für vereinfachtes Software Projektmanagement könnte Sie interessieren. Egal, ob Sie ein Neuling im Projektmanagement nach dem Wasserfallprinzip oder ein Profi sind, dieses Framework ist für alle Erfahrungsstufen geeignet.

Sie können Ihre Aufgaben in mehrere Phasen einteilen: Business Case, Analyse, Design, Entwicklung, Test, Implementierung, Schulung und Dokumentation. Benutzerdefinierte Felder wie Zeiterfassung, Phase und Aufwand des Teams helfen Ihnen bei der Nachverfolgung Ihrer Aufgabenliste und der Identifizierung potenzieller Engpässe. Mit der Registerkarte Zeitleiste für die Entwicklung behalten Sie die Fristen im Auge, während Sie mit dem Backlog Board Aufgaben nahtlos mit Kanban-Boards verwalten können.

Mit dieser Vorlage können Sie den Workload und die Kapazität der Mitglieder des Projektteams überprüfen und fundierte Entscheidungen hinsichtlich der Ressourcenzuweisung und der Zuweisung von Aufgaben treffen.

4. ClickUp Entwicklungsplan Vorlage

Bleiben Sie Ihren Zeitleisten für Projekte treu mit der ClickUp Vorlage für den Entwicklungszeitplan

Das Geheimnis eines erfolgreichen Projekts in der Entwicklung ist es, einen effektiven Zeitplan zu erstellen und diesen einzuhalten. Dies erreichen Sie bei langfristigen Projekten mit ClickUp's Vorlage für den Entwicklungszeitplan .

Benutzerdefinierte Status wie Erledigt, In Bearbeitung, Eingabe erforderlich, Festgefahren und Zu erledigen helfen Ihnen, den Fortschritt der Produktentwicklung zu überwachen. Verwenden Sie fünf benutzerdefinierte Attribute - Phase, Anhang, geschätzte Dauer (Tage), Bemerkungen und tatsächliche Dauer (Tage) -, um Schlüsselinformationen zur Produktentwicklung nachzuverfolgen.

Mit einem geplanten Zeitplan für jede Aufgabe ist es einfacher zu verstehen, wie lange eine Aufgabe dauern könnte, und Ressourcen entsprechend zuzuweisen, um das Projekt auf Kurs zu halten. Mit der integrierten Gantt-Ansicht können Sie visualisieren, wie lange es dauert, eine Aufgabe im Vergleich zur vorgeschlagenen Zeitleiste abzuschließen. Zeitleisten-, Listen- und Board-Ansichten gehören ebenfalls zu den nativen Features; mit ihnen können Sie Ihre Aufgaben organisieren und Ihre Entwicklungsfristen mühelos einhalten.

5. ClickUp App Entwicklungsplan Vorlage

Vereinheitlichen und verwalten Sie die komplexen Phasen der Erstellung einer App mit ClickUp's App Development Plan Template

Die Entwicklung einer neuen App erfordert eine akribische Planung. Von der anfänglichen Forschung über die Kernentwicklung und das Testen bis hin zur Markteinführung gibt es viele bewegliche Teile. Die ClickUp App Entwicklungsplan Vorlage hilft Ihnen, jede Phase des Zyklus Ihrer Softwareentwicklung in einem einheitlichen Space zu planen, damit Sie nicht zwischen Apps wechseln müssen, um den Status von Aufgaben nachzuverfolgen.

Mit dieser Vorlage in Ihrer Ecke können Sie:

Die Ziele und Erwartungen Ihres Projekts auflisten

Einen Entwicklungsprozess erstellen und visualisieren Sie jeden Schritt

und visualisieren Sie jeden Schritt Bleiben Sie auf dem Laufenden über den prozentualen Fortschritt

Interne und externe Beteiligte auf dem Laufenden halten

Sie haben Zugriff auf mehrere Ansichten: die Formular-Ansicht erfasst wesentliche Beiträge von Teammitgliedern und Clients, die Gantt-Ansicht bietet eine visuelle Zeitleiste für Ihr Projekt, und die Ansicht des Boards organisiert die Informationen in einem übersichtlichen Format.

6. ClickUp Whiteboard-Vorlage für Produktentwicklungspläne

Planen Sie Ihre Projektziele und verfolgen Sie deren Fortschritte mit der ClickUp Vorlage für die Produktentwicklungs-Roadmap

Eine Produkt-Roadmap umreißt einen klaren Plan für die kurzfristigen Ziele und die langfristige Vision Ihres Produkts. Sie hilft Ihnen, Ihre Ziele, Meilensteine und Zeitleisten zu definieren, damit jeder weiß, was als Nächstes kommt, und auf dieselben Ziele hinarbeiten kann.

Die Erstellung einer detaillierten Roadmap ist jedoch sowohl zeit- als auch arbeitsintensiv. Erwägen Sie die Verwendung von ClickUp's Whiteboard-Vorlage für die Produktentwicklungs-Roadmap und legen Sie schnell los.

Was hat dieses Framework zu erledigen? Mitglieder entfernter Teams können damit unter einem Dach zusammenarbeiten und Ideen entwickeln. Mit dieser Vorlage wird die Einstellung und Nachverfolgung von monatlichen und vierteljährlichen Zielen zum Kinderspiel. Die Mitglieder des Teams können von einem zentralen Speicherort aus auf den aktuellen Stand des Projekts zugreifen und verstehen, wie ihr Aufwand zu den übergeordneten Zielen des Unternehmens beiträgt.

7. ClickUp Gantt Zeitleiste Vorlage

Mit der ClickUp Vorlage für die Gantt Zeitleiste behalten Sie den Überblick über die Zeitleisten Ihrer Projekte

Wenn Sie eine strenge Frist haben, müssen Sie den Zeitplan einhalten. ClickUp's Gantt Zeitleiste Vorlage eignet sich perfekt für die Verwaltung zeitkritischer Wasserfall-Projekte und hilft Ihnen dabei, Termine einzuhalten, mit den Abhängigkeiten von Aufgaben umzugehen und Ihren Planungsprozess zu rationalisieren.

Mit visuellen Zeitleisten, die sich automatisch aktualisieren, können Sie den Fortschritt leicht nachverfolgen, unabhängig davon, ob es sich um wöchentliche, monatliche oder jährliche Aufgaben handelt. Benutzerdefinierte Status wie Blockiert, Abgeschlossen, In Fortschritt, In Prüfung und Zu erledigen bieten einen schnellen Überblick über den Status Ihres Projekts, und Sie können sie zur schnellen Identifizierung mit Farben kennzeichnen.

Diese Vorlage gibt Ihnen die Möglichkeit,:

Projekte systematisch zu strukturieren und zu planen

Die erforderlichen Ressourcen für jede Projektphase zu bestimmen und zuzuweisen

Den Fortschritt zu überwachen und an Ihrem ursprünglichen Plan zu messen

Das Risiko von Verzögerungen und Budgetüberschreitungen zu minimieren

8. ClickUp Kanban Ansicht Roadmap Vorlage

Verfolgen Sie den Fortschritt eines Projekts mühelos mit der ClickUp Kanban Roadmap-Vorlage

Die korrekte Abfolge von Aufgaben ist im Projektmanagement nach dem Wasserfallprinzip unerlässlich. Bei mehreren Abläufen, Mitarbeitern und Abhängigkeiten kann es für Projektmanager jedoch eine Herausforderung sein, alles im Blick zu behalten.

Das ist der Grund ClickUp's Kanban Ansicht Roadmap Vorlage ist sehr nützlich. Sie bietet eine integrierte Kanban-Ansicht, die es Ihnen ermöglicht, Aufgaben per Drag & Drop zwischen den Spalten zu verschieben, ohne dass Visualisierungstools von Drittanbietern benötigt werden. Stakeholder können den Fortschritt jeder Aufgabe auf einen Blick sehen.

Sie können die Vorlage mit benutzerdefinierten Status wie "Backlog", "In Bearbeitung", "Testen", "Zu erledigen" und "Erledigt" sowie mit benutzerdefinierten Feldern wie "Produktbereich", "Dauer", "Team" und "Feature-Beschreibung" anpassen, um sicherzustellen, dass sie sich nahtlos in Ihren Workflow einfügt.

9. ClickUp Projekt Zeitleiste Vorlage

Erstellen Sie eine interaktive, visuelle Projektübersicht mit ClickUp's Project Plan Whiteboard Template

ClickUp's Projekt Plan Whiteboard Vorlage bietet eine digitalisierte Version der guten alten Haftnotizen. Verfolgen Sie die Zeitleisten des Projekts (Woche 1, Woche 2 usw.) horizontal und listen Sie die Schritte des Projekts vertikal auf. Wenn jeder Schritt und die dazugehörigen Aufgaben organisiert sind, ist es einfacher, sie nacheinander zu erledigen, bevor man zum nächsten Schritt übergeht.

Mit dem Framework können Sie Ihre gesamte Zeitleiste des Projekts auf einen Blick visualisieren. Sie können wichtige Aufgaben oder Meilensteine auch farblich codieren, damit die Mitglieder des Teams sie erkennen können.

Diese Vorlage ist ideal für visuell Lernende oder alle, die einen übersichtlichen Ansatz für das Projektmanagement bevorzugen.

10. ClickUp Projekt Management Vorlage

Arbeiten Sie detailorientiert an Ihren Projekten mit der ClickUp Vorlage für Projektmanagement

Als Projekt- oder Programm-Manager wollen Sie bei der Verwaltung Ihrer Projekte keine wichtigen Details übersehen.

Deshalb brauchen Sie für das Management großer Projekte eine umfassende Vorlage, die alle wichtigen Details für Sie übernimmt - Projektphase, Abteilung, Zeitschätzung, Projektbeschreibung und Metriken für den Erfolg, um nur einige zu erwähnen. ClickUp's Vorlage für das Projektmanagement ist eine solche Option. Sie lässt sich dank 25 benutzerdefinierter Status (Aktualisierung erforderlich, In Bearbeitung, In Gefahr usw.) und 11 benutzerdefinierter Felder (wichtige Stakeholder, erforderliche Lieferpositionen, OKRs des Unternehmens usw.) in hohem Maße anpassen.

11. ClickUp Vorlage für die Planung eines Projekts

Erstellen Sie ein strukturiertes System für verschiedene Projekte mit ClickUp's Vorlage für die Planung eines Projektes

Es ist gut, eine vielseitige Vorlage für die Projektplanung zu haben, die Sie für jedes Projekt benutzerdefiniert anpassen können, egal ob es sich um eine Softwareentwicklung oder eine Marketingstrategie handelt. Und dafür, ClickUp's Vorlage für die Planung eines Projekts ist eine gute Wahl.

Mit ihr können Sie Aufgaben nach Priorität, Mitarbeiter, Startdatum, Fälligkeitsdatum, Fortschritt der Aufgabe, Aufwand der Aufgabe und mehr kategorisieren.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Zeit und Aufwand sparen, indem Sie einen vorgefertigten Rahmen für die Projektplanung verwenden

Sicherstellen, dass alle kritischen Schritte im Projektplan enthalten sind

Einen strukturierten Ansatz für die effektive Kommunikation mit Teammitgliedern und externen Stakeholdern bereitstellen

Vereinfachen Sie das Projektmanagement mit ClickUp-Vorlagen

Ob Sie nun Wasserfall, Agile oder ein anderes projektmanagement-Methodik hat ClickUp für Sie gesorgt. Mit der Plattform können Sie Projekte in überschaubare Einheiten unterteilen und mühelos mit Ihrem Team zusammenarbeiten.

Wenn Sie mit knappen Fristen konfrontiert sind, mehrere Projekte gleichzeitig bearbeiten oder einfach nur eine einheitliche Struktur benötigen, um die Dinge zu organisieren, bietet ClickUp einen breiten Bereich an anpassbaren vorlagen für das Projektmanagement ist für Sie verfügbar. Wählen Sie die Vorlage, die Ihren Bedürfnissen entspricht, passen Sie sie an Ihren Workflow an und verwalten Sie Projekte effizient.

Starten Sie noch heute mit ClickUp!