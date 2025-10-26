So erstellen und optimieren Sie Ihre KI-Wissensdatenbank

Die Wissensarbeit hat in den letzten Jahren exponentiell zugenommen, stärker als in jeder anderen Branche. Einige der wertvollsten Unternehmen der Welt, wie Apple, Alphabet, Amazon und Microsoft, sind allesamt Technologieunternehmen.

Das Beschäftigungswachstum sowie die Spitzengehälter sind allesamt in technologieorientierten Rollen zu finden. „Die im Verhältnis zu ihrer heutigen Größe am schnellsten wachsenden Rollen werden von Technologie, Digitalisierung und Nachhaltigkeit angetrieben“, stellt das Weltwirtschaftsforum (WEF) fest.

Tatsächlich stehen laut einer Studie des WEF kognitive Fähigkeiten wie analytisches Denken, kreatives Denken, Resilienz, Selbstbewusstsein, Neugier und technologische Kompetenz ganz oben auf der Liste der gefragtesten Kompetenzen.

Analytische und verhaltensbezogene Kompetenzen dominieren die Marktnachfrage (Quelle: WEF )

Im Grunde genommen wird der wahre Wert in der Wissenswirtschaft eben das Wissen selbst sein. Nur haben Mitarbeiter regelmäßig Schwierigkeiten, darauf zuzugreifen. Gartner hat kürzlich herausgefunden, dass 47 % der Mitarbeiter Probleme haben, die Informationen zu finden, die sie für ihre Arbeit benötigen. Gut 32 % haben deswegen falsche Entscheidungen getroffen.

Einige der häufigsten Gründe dafür sind:

Anwendungswildwuchs: Informationen sind über zu viele Anwendungen verstreut, ohne dass es eine zentrale Möglichkeit gibt, darauf zuzugreifen.

Unorganisierte Daten: Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Sie zu viele Tabellen für denselben Bericht haben, sich aber bei keiner davon sicher sind? Genau das!

Eingeschränkter Zugriff: Die Vielzahl an Anwendungen führt zu Problemen bei der Zugriffskontrolle; und Mitarbeiter scheuen oft den bürokratischen Aufwand, der mit der Erlangung von Zugriffsrechten verbunden ist.

Mangelnde Schulung: Unternehmen gehen davon aus, dass ihre Mitarbeiter wissen, wie man Informationen schnell sucht und findet. Nun, da irren sie sich.

Wissensmanagement: Vor allem wird das Wissen in Unternehmen nicht immer effektiv dokumentiert, mit Tags versehen, organisiert, gespeichert und aktualisiert.

Eine neue Lösung für diese Lücken ist die KI-Wissensdatenbank. In diesem Blogbeitrag beleuchten wir sowohl das Gesamtbild als auch die tiefergehenden Details der Nutzung von KI für die Wissensdatenbank Ihres Unternehmens. Außerdem erklären wir, wie Sie eine solche Datenbank aufbauen und optimieren können.

Was ist eine KI-Wissensdatenbank?

Eine KI-Wissensdatenbank ist ein zentraler hub für die Informationen des Unternehmens, der den Benutzern bei Bedarf über eine intelligente Chat-Oberfläche zugänglich gemacht wird. Kurz gesagt handelt es sich um einen Chatbot, der Ihre Fragen auf der Grundlage all Ihrer Daten beantworten kann, selbst wenn diese über mehrere Quellen verteilt sind.

Was macht eine KI-Wissensdatenbank aus?

Zu den wichtigsten Komponenten von KI-Tools für das Wissensmanagement gehören:

Daten : Die Konsolidierung strukturierter und unstrukturierter Daten, die im gesamten Unternehmen verfügbar sind

Maschinelles Lernen : Die Fähigkeit des tools, relevante Informationen auf Abruf zu verarbeiten, zu verstehen und darzustellen

Natürliche Sprachverarbeitung (NLP) : Die Fähigkeit des Tools, die Fragen/Eingaben der Benutzer in natürlicher Sprache zu verstehen

Chatbot: Die KI-Wissensdatenbank ist in der Regel ein Chatbot oder eine interface für Unterhaltungen, mit der Benutzer interagieren

Wie funktioniert eine KI-Wissensdatenbank?

Im Kern ähnelt eine KI-Wissensdatenbank einer herkömmlichen Wissensdatenbank. Das heißt, beide Wissensdatenbanken kuratieren bzw. erstellen, organisieren und präsentieren Informationen für die Nutzung durch Mitarbeiter. KI steigert jedoch deren Effektivität und Benutzerfreundlichkeit exponentiell.

Maschinelle Lernmodelle analysieren die Daten und ordnen sie automatisch. Anhand von Schlüsselwörtern versehen die Modelle Informationen aus Artikeln, Tabellen, Dokumenten und anderen Formaten mit Tags für CRM-Tools (Customer Relationship Management), Projektmanagement, Personalwesen usw.

Sie erstellen ein Netzwerk aus Verbindungen zwischen Daten, um bei einer Frage passende Antworten zu liefern.

Wie unterscheidet sich eine KI-Wissensdatenbank von einer herkömmlichen Wissensdatenbank?

Die KI-Wissensdatenbank ist eine Weiterentwicklung der herkömmlichen Wissensdatenbank. So funktioniert es.

Struktur

Zunächst einmal umfasst herkömmliche Wissensmanagement-Software in der Regel eine Reihe miteinander verknüpfter Artikel oder Dokumente. Die Bedienungsanleitung von allem, was Sie jemals gekauft haben, ist das perfekte Beispiel für eine einfache Wissensdatenbank.

Eine KI-Wissensdatenbank besteht aus Daten, die entsprechend organisiert und mit Tags versehen sind. Die Benutzer müssen jedoch nicht alle Daten durchgehen, um auf Informationen zuzugreifen – und genau das ist der nächste Punkt.

Zugriff

Der Zugriff auf herkömmliche Wissensdatenbanken erfolgt über ein Portal oder einen Ordner. Von den Benutzern wird erwartet, dass sie entweder eine „Suche“ durchführen, sofern die Daten durchsuchbar sind, oder Dokumente/Seiten durchsehen, um das zu finden, was sie benötigen.

Der Zugriff auf eine Wissensdatenbank erfolgt über einen interaktiven Chatbot, dem Sie eine Frage stellen und von dem Sie eine einfache Antwort erhalten.

Verarbeitung

In einer herkömmlichen Wissensdatenbank erhalten Sie die Informationen und müssen diese selbst verarbeiten. Beispiel: Wenn Sie den Preis eines Tools für 52 Benutzer wissen möchten, würde die herkömmliche Wissensdatenbank sagen: „Der Preis pro Benutzer beträgt 15 $ bis zu 50 Benutzern und danach 12 $ pro Benutzer.“ Sie müssen die Berechnungen selbst vornehmen.

Eine KI-Wissensdatenbank berechnet den Preis und gibt Ihnen eine Nummer an.

Welche Arten von Inhalten gibt es in einer Wissensdatenbank?

Im Gegensatz zu herkömmlichen Wissensdatenbanken sind KI-gestützte Wissensdatenbanken in der Lage, Inhalte in größerem Umfang, mit größerer Vielfalt und bei höherer Geschwindigkeit zu verarbeiten. Zu den gängigen Arten von Inhalten, die eine KI-Wissensdatenbank unterstützen, gehören:

Strukturierte Inhalte: Dies ist typischerweise das, was Ihre herkömmlichen Wissensdatenbanken verwendet hätten. Dazu gehören Artikel, FAQs, Bedienungsanleitungen usw.

Unstrukturierte Inhalte: Zusätzlich zu strukturierten Inhalten können KI-Wissensdatenbanken Informationen aus E-Mails, Chats, CRM-/Projektmanagement-Tools, Social-Media-Beiträgen usw. verarbeiten, selbst wenn diese nicht einheitlich formatiert sind. Einige KI-Tools können auch Bilder und andere Multimedia-Dateien verstehen.

Dies ist der größte Vorteil einer KI-gestützten Wissensdatenbank. Es ist jedoch nicht der einzige. Sehen wir uns weitere Vorteile einer KI-gestützten Wissensdatenbank an.

Vorteile einer KI-gestützten Wissensdatenbank

Eine KI-Wissensdatenbank ist eine neue Arbeitsweise. Sie verändert die Herangehensweise von Mitarbeitern bei der Informationssuche: Statt Artikel zu durchforsten oder Videos anzusehen, stellen sie nun die richtigen Fragen. Dies kann eine disruptive Wissensmanagementstrategie mit einer steilen Lernkurve sein. Warum also sollte man das tun?

Geschwindigkeit

Eine KI-Wissensdatenbank beschleunigt den Zugriff auf Informationen und das Finden von Antworten erheblich. Sie macht es überflüssig, Dokumente zu durchforsten, verschiedene Suchbegriffe auszuprobieren, zu prüfen, ob es sich um die benötigten Informationen handelt, usw. Die KI führt Sie direkt zur Antwort.

Bonus: Acht Tipps für ein besseres Zeitmanagement mit einer Wissensdatenbank

Einfachheit

Für diejenigen unter uns, die mit dem Internetzeitalter vertraut sind, sind KI-Wissensdatenbanken außerordentlich einfach zu bedienen. Genau wie bei einer Google-Suche können Sie Fragen so natürlich stellen, wie Sie mit einer anderen Person sprechen würden. Die Anwendungsmöglichkeiten hierfür in Bereichen wie der Einarbeitung neuer Mitarbeiter und der betrieblichen Weiterbildung können enorm sein.

Produktivität

KI-Wissensdatenbanken sparen viel Zeit. Sie reduzieren den Zeitaufwand, den Wissensarbeiter für die Suche nach Informationen aufwenden, um 30 % und verbessern so die Produktivität und die Effizienz des Workflows.

Benutzererfahrung

Haben Sie schon einmal versucht, ein Problem mit Ihrem Smartphone oder E-Mail-Konto zu beheben? Erinnern Sie sich daran, wie es ist, Seite um Seite mit Informationen durchzugehen, um ein einfaches Problem zu lösen?

KI-Wissensdatenbanken werden das ändern. Sie bieten Benutzern eine intelligente, benutzerfreundliche und interaktive Oberfläche. Sie sorgen für eine kontextbezogene Unterhaltung, die auf den vorherigen Fragen des Benutzers aufbaut. Diese Art der Personalisierung kann insbesondere im Kundenservice bahnbrechende Veränderungen bewirken!

Wenn diese Vorteile Sie davon überzeugt haben, KI-Wissensdatenbanken auszuprobieren, finden Sie hier einige der besten Softwaretools, die Sie dabei unterstützen.

Die beste KI-Wissensdatenbank-Software

Die Wahl der Software, mit der Sie Ihre Wissensdatenbank aufbauen, macht den entscheidenden Unterschied. Hier sind einige der besten tools für Wissensdatenbanken, die Sie sich ansehen sollten.

1. ClickUp: Die beste KI-Wissensdatenbank für Projekte

ClickUp ist eine All-in-One-Software für das Arbeitsplatzmanagement, die durch die Leistungsfähigkeit von KI unterstützt wird. ClickUp Brain ist das erste neuronale Netzwerk, das Ihre Aufgaben, Dokumente und Mitarbeiter auf intelligente Weise miteinander verbindet.

Die einfache, effektive und leistungsstarke KI-Wissensdatenbank

Das größte Alleinstellungsmerkmal von ClickUp Brain ist, dass der KI-Wissensmanager sofortige Antworten auf alle Arbeiten liefert, die sich innerhalb der Plattform befinden oder in diese integriert sind.

Innerhalb von ClickUp kann sie beispielsweise Fragen dazu beantworten, wer an was arbeitet oder wie der Burndown für diesen Sprint aussieht. Wenn Sie hingegen Ihren Google Kalender in ClickUp integriert haben, kann die KI Fragen zu Ihrem Zeitplan beantworten.

Neben dem KI-Wissensmanager automatisiert ClickUp Brain auch Updates, StandUp-Meetings, Fortschrittsberichte, Korrekturlesen, die Erstellung von Transkripten aus Videos usw.

Preis: Sie können ClickUp Brain für 7 $ pro Workspace-Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen.

2. Zendesk: Am besten geeignet für den Kundensupport

Über Zendesk

Zendesk ist eine Kundenservice-Plattform, die die Kommunikation über E-Mail, Chat, soziale Medien und Self-Service integriert. Das KI-Tool erfasst Informationen aus all diesen Quellen, um kontextbezogene Antworten zu liefern.

Durch die Auswertung von Kundenabfragen, Tickets und Beschwerden kann sie Themen identifizieren, zu denen weitere Informationen benötigt werden. Ihre generativen KI-Features unterstützen die Erstellung von Inhalten und erstellen erste Entwürfe, die von Experten geprüft und bearbeitet werden können.

Auf der Benutzeroberfläche ist der Chatbot von Zendesk einfach zu implementieren und lässt sich individuell anpassen, wodurch er zu einem hervorragenden digitalen Begleiter für Kundenservice-Teams wird.

Preis Die KI-Features sind im Zendesk-Abonnement enthalten, das ab 55 US-Dollar pro Agent und Monat erhältlich ist.

3. Slite: Am besten geeignet für Remote-Teams

Via Slite

Slite ist eine KI-Wissensdatenbank, die entwickelt wurde, um den Informationsaustausch zwischen Remote-Teams zu vereinfachen. Dank ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche können Unternehmen Firmen-Wikis erstellen, Meeting-Notizen verwalten, Onboarding-Workflows entwerfen, Prozesse dokumentieren und vieles mehr.

Die KI-Features verbessern das Schreiben durch Zusammenfassungen und Grammatikprüfungen. Die Plattform unterstützt Übersetzungen in verschiedene Sprachen. Sie ermöglicht den Import von Dokumenten aus Notion, Google Docs oder anderen Formaten. Außerdem lässt sie sich mit Slack, Trello, Figma und anderen Tools zum Informationsaustausch integrieren.

PreisDie Pläne beginnen bei 8 $ pro Mitglied und Monat.

4. Tettra: Am besten geeignet für internes Wissensmanagement

Via Tettra

Tettra ist eine interne Wissensdatenbank, die Unternehmensdaten optimiert und Benutzer besser unterstützt. Durch die Integration in Slack können Benutzer Antworten direkt in dem tool finden, mit dem sie am besten vertraut sind.

Wie bei den meisten Tools können Sie Inhalte aus Google Docs, Notion, Notepad-Dateien usw. importieren. Sie können veraltete Informationen markieren, Wissenslücken identifizieren und die Wissensdatenbank jederzeit auf dem neuesten Stand halten.

Preis Tettra ist ab 4 $ pro Benutzer und Monat für den Basis-Plan erhältlich.

5. Notion: Für wissensbasierte Zusammenarbeit

Via Notion

Notion kombiniert das Wissen von ChatGPT mit Ihren Unternehmensinformationen, um eine ganzheitliche Benutzeroberfläche zu schaffen. Der integrierte KI-Assistent hilft Ihnen dabei, Antworten zu finden, Inhalte zu erstellen, besser zu schreiben, Dokumente zusammenzufassen und vieles mehr.

Sie kann zudem Fortschrittsberichte zusammenfassen, Maßnahmen erstellen und Erkenntnisse gewinnen, um wichtige Entscheidungen zu treffen.

PreisSie können Ihrem Notion-Workspace KI hinzufügen – ab 8 $ pro Mitglied und Monat.

Jede KI-Wissensdatenbank-Software bietet unterschiedliche Features und dient unterschiedlichen Zwecken. Die Wahl der richtigen Software und der darauf aufbauende Aufbau beeinflussen die Effektivität Ihrer Wissensarbeit. Hier finden Sie einen umfassenden Ansatz zum Aufbau Ihrer eigenen KI-Wissensdatenbank.

So erstellen Sie eine KI-Wissensdatenbank

Der Aufbau einer KI-Wissensdatenbank bedeutet mehr als nur die Auswahl einer Software und das Hochladen von Dateien. Um das Potenzial der KI voll auszuschöpfen, ist ein strukturierter Ansatz erforderlich. Das unten stehende Framework bietet einen guten Ausgangspunkt für die Einrichtung einer solchen Datenbank mit einem Wissensmanagement-Tool wie ClickUp.

1. Ziele und Umfang definieren

Sie können eine Wissensdatenbank für eine Vielzahl von Zwecken einrichten, beispielsweise als Self-Service für Ihre Kunden, als Support für Ihre Teams, zur Verbesserung der Mitarbeitererfahrung für Ihre Entwickler, als allgemeine Wissensquelle für Ihre Autoren usw. Jeder dieser Zwecke erfordert unterschiedliche Eingaben, Software und Schulungen. Legen Sie daher vor dem Aufbau Ihrer Wissensdatenbank deren Zweck fest.

Ziel

Legen Sie ein einfaches Ziel für Ihre KI-Wissensdatenbank fest. Definieren Sie Ihre Ziele klar. Gestalten Sie sie realistisch und messbar.

Umfang

KI-Wissensdatenbanken sind zwar leistungsstark, aber kein Allheilmittel für alle Probleme. Um sie effektiv zu nutzen, sollten Sie die Grenzen ihrer Anwendung festlegen. Machen Sie sich klar, was in den Anwendungsbereich fällt und was nicht.

Benutzer

Ermitteln Sie, wer die Wissensdatenbank nutzen wird und welche Art von Informationen benötigt wird. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Entscheidungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu treffen.

2. Wählen Sie die richtige Software und die richtigen KI-Modelle aus

Sobald Sie Ihre Ziele kennen, wählen Sie die richtige Software für Ihre Anforderungen aus. Hier sind einige Fragen, die Sie Ihrem Softwareanbieter stellen sollten.

Was beinhaltet die KI? Eine gute Wissensdatenbank-Software muss maschinelles Lernen und NLP integrieren, um Fragen der Benutzer effektiv zu beantworten

Welche Features bietet sie? Kann sie neben der Beantwortung von Fragen auch Rechtschreibprüfungen durchführen, grammatikalische Korrekturen vornehmen, Berichte zusammenfassen, Formulare ausfüllen usw.?

Wie sieht die Benutzeroberfläche aus? Ist der Chatbot benutzerfreundlich? Kann er sich an den Ton und Stil Ihres Unternehmens anpassen?

Womit lässt sie sich integrieren? Eine Wissensdatenbank, die Informationen aus verschiedenen Workspace-Tools integriert und nutzt, kann ein außerordentlicher Vorteil sein

Ist es skalierbar? Kann das KI-Tool mit Ihrem Unternehmen und Ihren Datenmengen mitwachsen?

Alle Informationen zum Projekt an einem Ort mit ClickUp zusammengefasst

Ein Beispiel: Wenn Sie Ihr Ziel als die Verbesserung der Effizienz im Projektmanagement definiert haben, den Anwendungsbereich als die Engineering-Praxis Ihres Unternehmens und die Benutzer als Projektmanager, Entwickler und Scrum-Master, ist ClickUp Brain ein hervorragendes tool dafür.

Die wichtigste Frage, die Sie sich jedoch bei allem, was mit KI zu tun hat, stellen müssen, ist, ob sie Transparenz und Nachvollziehbarkeit bietet. Im Gegensatz zu ClickUp Brain geben die meisten KI-Tools ihre Quellen nicht an.

Wie Tech Crunch Anfang dieses Jahres berichtete: „Das Besondere daran ist jedoch, dass ClickUp das System so aufgebaut hat, dass es nicht nur alle seine Quellen angibt, sondern den Benutzer auch proaktiv fragt, ob es auf der Grundlage der Ergebnisse der Abfragen relevante Dokumente für ihn erstellen soll.“

3. Daten sammeln und organisieren

Gutes Wissensmanagement hat eine starke Abhängigkeit von den Daten, mit denen Sie es füttern. Bereiten Sie also Ihre Daten vor, bevor Sie eine Wissensdatenbank implementieren.

Daten kuratieren

Sammeln Sie Ihre FAQs, Produktdokumentationen, Anleitungs-E-Mails usw. Sehen Sie sich alle tools an, die Sie verwenden, und die Daten, die darin enthalten sein könnten.

Als Beispiel bauen Sie eine Wissensdatenbank für Support-Teams für Kundensupport auf. Sie möchten vielleicht Daten aus Ihren Kundeninteraktionen über das CRM, E-Mails, Live-Chats usw. nutzen.

Dank der zahlreichen Integrationen von ClickUp wird das Sammeln und Organisieren von Daten zum Kinderspiel

Daten erstellen

Manche Informationen sind möglicherweise nur in den Köpfen der Menschen vorhanden. In der Regel kennen erfahrene Mitarbeiter die Prozesse und Best Practices, die möglicherweise nicht dokumentiert sind. In solchen Fällen sollten Sie diese aufschreiben.

Verwenden Sie eine einfache und für die Benutzer verständliche Sprache.

Vereinfachen Sie Fachbegriffe, mit denen Benutzer möglicherweise nicht vertraut sind

Verwenden Sie visuelle Hilfsmittel wie Tabellen, Diagramme, Bilder usw.

ClickUp-Dokumente zum Erstellen effektiver Wissensdatenbank-Artikel

ClickUp Docs ist eine übersichtliche, benutzerfreundliche und kollaborative Möglichkeit, Daten für die Wissensdatenbank zu erstellen. Fügen Sie Lesezeichen, Tabellen, Bilder und mehr ein, um Ihr Dokument ansprechend zu gestalten. Freigeben Sie es an die Beteiligten, um Kommentare und Aktualisierungen zu erhalten. Wandeln Sie Elemente im Dokument in Aufgaben um und behalten Sie den Fortschritt in Echtzeit im Blick.

Daten organisieren

Ordnen Sie die Informationen den richtigen Ordnern zu und versehen Sie sie mit entsprechenden Tags. Zentralisieren Sie Wissensressourcen im Docs Hub. Überprüfen Sie jedes ClickUp-Dokument und wandeln Sie es in eine offizielle Wissensdatenbank für Ihr Unternehmen um. Wenn Ihnen das nach viel Arbeit klingt, bietet ClickUp eine Reihe von Vorlagen für Wissensdatenbanken zur Auswahl.

Diese Vorlage herunterladen Die Wissensdatenbank-Vorlage von ClickUp

Die Wissensdatenbank-Vorlage von ClickUp kann Ihnen diesen Prozess erleichtern. Diese vollständig anpassbare, einsteigerfreundliche Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihr Wissen nach Kategorie, Abteilung, Prozess und mehr zu erstellen und zu organisieren.

Wählen Sie für eine schnellere Datenorganisation ein KI-Tool, das diesen Vorgang für Sie automatisieren kann. ClickUp Brain optimiert Ihre Wissensdatenbank mühelos, indem es Informationen automatisch kategorisiert, mit Tags versieht und organisiert.

4. Implementieren Sie die KI und testen Sie sie

Laden Sie alle gesammelten Daten zur Schulung auf die KI-Plattform hoch. Plattformen wie ClickUp Brain sind bereits vortrainiert und können Ihre Daten nutzen, um sofort Antworten zu generieren. Wählen Sie für eine schnellere Implementierung ein ähnliches Tool.

Sobald Sie die KI-Wissensdatenbank eingerichtet haben, testen Sie sie. Stellen Sie die Fragen, die Benutzer Ihrer Meinung nach stellen werden. Bilden Sie aus Ihrer Population eine kleine Gruppe von Betatestern, die die Datenbank ausprobieren. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um eventuelle Fehler, Informationslücken oder Ungenauigkeiten zu identifizieren.

Obwohl es mehrere hervorragende Produkte für die Implementierung Ihrer KI-Wissensdatenbank gibt, sind Sie dennoch nicht völlig frei von Herausforderungen. Hier sind einige Hindernisse, auf die Sie stoßen könnten, und wie Sie diese überwinden können.

Herausforderungen und Chancen bei der Implementierung von KI-Wissensdatenbanken

Die Implementierung einer KI-Wissensdatenbank ist einfacher, zugänglicher und kostengünstiger als je zuvor. Das bedeutet jedoch nicht, dass es einfach ist. Einige der häufigsten Herausforderungen sind die folgenden.

Datenmangel

Die meisten Unternehmen dokumentieren ihr Wissen über ihre Prozesse und Projekte nicht aktiv. Noch weniger verfügen über Systeme, die sie lange genug genutzt haben, um ausreichende Daten über ihre täglichen Aktivitäten zu erfassen. Ohne diese Daten leiden KI-gestützte Wissensdatenbanken.

Investieren Sie Zeit in die Kuratierung, Erstellung und Organisation der Daten, um eine effektivere Implementierung der KI-Wissensdatenbank zu erreichen.

Das Unternehmenswissen muss regelmäßig aktualisiert werden, da die KI sonst veraltete Informationen an die Benutzer freigeben würde.

Legen Sie regelmäßige Zeitpläne für Datenaktualisierungen fest. Versehen Sie jedes Dokument mit einem Zeitstempel, damit Sie es bei Bedarf überprüfen können. Sie können diesen Prozess auch durch Automatisierung automatisieren, indem Sie Aktualisierungserinnerungen einrichten. Beispielsweise könnten Sie festlegen, dass alle Dokumente im Zusammenhang mit Compliance-Anforderungen jährlich aktualisiert werden müssen.

Ungeeignetes Tool

Nicht jedes Tool ist dafür ausgelegt, alles zu erledigen. Eine benutzerdefinierte Software, die mit Blick auf den Kundenselbstservice entwickelt wurde, eignet sich möglicherweise nicht besonders gut für die interne Mitarbeiterbindung.

Nehmen Sie sich Zeit, verschiedene tools zu evaluieren. Wählen Sie eines, das genau Ihren Anforderungen entspricht. Wenn es Ihnen in der Standardausführung nicht zusagt, fragen Sie Ihren Anbieter, ob er das tool benutzerdefiniert für Sie anpassen kann.

Das Rad neu erfinden

Eine KI-Wissensdatenbank funktioniert hervorragend, wenn sie Ihre bestehenden Systeme ergänzt. Wenn Sie bereits über eine Wissensdatenbank verfügen, werfen Sie diese nicht weg und fangen Sie nicht bei Null an. Bauen Sie darauf auf.

Nutzen Sie die Informationshierarchie, um die Inhalte Ihrer KI-Wissensdatenbank zu strukturieren. Aktualisieren Sie Dokumente und laden Sie sie in Ihr neues tool hoch.

Was wir heute auf dem Markt sehen, ist erst der Anfang der Möglichkeiten, die KI-Wissensdatenbanken eröffnen. Die Zukunft sieht vielversprechend aus.

Die Zukunft von KI-Wissensdatenbanken

KI-Wissensdatenbanken werden immer beliebter und werden sich weiterentwickeln, sodass sie in naher Zukunft einen noch größeren Einfluss haben werden.

KI über den gesamten Prozess hinweg

Ob es sich um einen Kunden handelt, der ein Produkt kaufen möchte, oder um einen Mitarbeiter, der in ein neues Unternehmen eingearbeitet wird – die Zukunft von KI-Wissensdatenbanken liegt darin, den gesamten Prozess von Anfang bis Ende zu begleiten.

Die KI begleitet den Benutzer auf seinem gesamten Weg und unterstützt ihn bei jedem Schritt, um ihn zum Erfolg zu führen.

Keine Arbeit mehr rund um die Arbeit

Heutzutage verbringen Unternehmen viel Zeit mit „Arbeit über Arbeit“. Im Projektmanagement verbringen Projektmanager beispielsweise Zeit damit, Standup-Notizen zu schreiben, zu überwachen, wer was wann getan hat, usw. Die Zukunft der KI wird dies minimieren.

Automatisierte Wissensgenerierung

In Zukunft werden KI-Wissensdatenbanken in der Lage sein, Prozesse zu verstehen und entsprechende Dokumentationen zu erstellen.

Ein Beispiel: Wenn ein Mitarbeiter eine bestimmte Kundenbeschwerde auf eine bestimmte Weise löst, ohne dass es dazu einen Eintrag in der Wissensdatenbank gibt, wird die KI der Zukunft diesen Eintrag erstellen und zur Freigabe vorschlagen.

Reibungsloser Übergang vom Wissen zur Umsetzung

Die nächste Stufe der KI-Anwendungsfälle im Wissensmanagement würde einen schnellen Übergang von Informationen zu Maßnahmen ermöglichen. Wenn beispielsweise jemand eine Abfrage zur Richtlinie für Mitarbeiterdarlehen eines Unternehmens stellt, könnte die KI ihn durch den Antragsprozess, die erforderlichen Unterlagen, Zeitleisten usw. führen.

Bislang hat die KI-Technologie einen starken Aufschwung in den Bereichen Erstellung von Inhalt, Automatisierung und Informationsverarbeitung erlebt. Die nächste Phase könnte alles Mögliche umfassen, von sprachgesteuerten Assistenten bis hin zu Tools für die automatische Programmierung. In Zukunft wird KI das sein, was wir daraus machen.

Nutzen Sie Ihr Wissen mit ClickUp Brain

Der Einfluss von Wissensarbeit auf die Welt nimmt täglich zu. Automatisierung und Wissen gewinnen an Bedeutung und ersetzen zunehmend manuelle Arbeit. In einer solchen Welt ist der Zugriff auf, die Analyse und die Nutzung von Informationen die wertvollste Fähigkeit. KI-Wissensdatenbanken machen dies einfach.

Eine gute KI-basierte Software für den Wissensaustausch vereinfacht die Komplexität von Unternehmensdaten, um Verbindungen herzustellen und den Benutzern ein umfassenderes Bild zu bieten. Sie automatisiert Routineaufgaben und schafft so Zeit – und den Kopf – für kreative Problemlösungen.

Ein Tool, das leistungsstark genug ist, um all dies zu erreichen, muss durchdacht sein. ClickUp Brain ist genau das. Die KI wurde speziell für projektbezogene Daten innerhalb von ClickUp und all den anderen Tools entwickelt, die Sie damit integriert haben. So erlangt sie ein kontextuelles Verständnis Ihres Workspaces und liefert klare, präzise Antworten.

Von „Was sind meine Aufgaben für heute?“ bis hin zu „Erkläre mir den QA-Prozess“ – ClickUp Brain kann jede Frage mühelos beantworten. Und das Beste daran? Es zeigt dir die Quelle an und schafft so Vertrauen und Transparenz in deiner Beziehung zur KI.

Probieren Sie ClickUp Brain aus und sehen Sie selbst, wie es funktioniert. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos.