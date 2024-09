Von der Formierung zur Leistung: Die Phase der Teamentwicklung meistern

Einem neuen Team oder einer neuen Organisation beizutreten, ist wie ein Schritt in eine völlig neue Welt. Das Gefühl der Unsicherheit und der Hemmungen verstärkt sich noch, wenn Ihr gesamtes Team neu beginnt.

Die Vorstellung, sich in eine völlig neue Gruppe einzufügen, klingt überwältigend, kann aber unter der richtigen Führung leicht bewältigt werden.

Diese Phase, die in Bruce Tuckmans Modell der Teamentwicklung als Formierungsphase bezeichnet wird, ist entscheidend für den Aufbau eines starken und zusammenhaltenden Teams. Es ist eine Phase, in der Verbindungen hergestellt, Barrieren abgebaut, Vertrauen aufgebaut und die Weichen für den künftigen Erfolg gestellt werden.

Die Phase der Formierung legt den Grundstein für ein gesundes und produktives Teamumfeld, in dem die Mitglieder der Gruppe bereit sind, Herausforderungen anzunehmen und die Ziele des Teams zu erreichen.

Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie Sie die Phase der Formierung für organisatorische Spitzenleistungen meistern können!

Verständnis der Tuckman'schen Phasen der Gruppenentwicklung

Bevor wir uns näher mit der Formierungsphase und ihrer Bedeutung befassen, sollten wir zunächst die Phasen der Gruppenentwicklung nach Tuckman verstehen.

Tuckmans Theorie oder Modell wurde 1965 von dem Psychologen Bruce Tuckman vorgeschlagen und veranschaulicht den natürlichen Fortschritt der Entwicklung eines Teams in verschiedenen Phasen. Er schlug vor, dass die Entwicklung eines Teams fünf Phasen durchläuft phasen der Entwicklung eines Teams mit Konflikten, Wettbewerb und Widerstand, die den Zielen des Teams im Wege stehen. Jedes Mitglied des Teams wird versuchen, sich durchzusetzen und den Status quo in Frage zu stellen, was zu Machtkämpfen führt.

Zu den Schlüsselmerkmalen der Storming Phase gehören:

Der Teamleiter spielt nun die Rolle eines Vermittlers, da er sich an den Feuerwehraktivitäten beteiligt

Die Mitglieder des Teams beginnen, ihre Meinungsverschiedenheiten über Ziele, Rollen, Verfahren usw. zum Ausdruck zu bringen

Es kann zu einem gewissen Widerstand gegen die Entscheidungen und Normen der Gruppe kommen, wobei die Mitglieder des Teams die Führung oder die allgemeine Richtung in Frage stellen

Phase 3: Die Phase der Normierung

Glücklicherweise ebnet die turbulente Storming-Phase den Weg für die dritte Phase - die Norming-Phase. **Hier beginnen die Teams, Normen festzulegen, Rollen zu definieren und Erwartungen klar und einvernehmlich einzustellen.

Einfacher ausgedrückt: Die Dinge beruhigen sich, und die Mitglieder des Teams fühlen sich zugehörig und dem gemeinsam vereinbarten Ziel verpflichtet.

Zu den Schlüsselmerkmalen der Phase der Normierung gehören:

Die Mitglieder des Teams fühlen sich stärker mit den anderen Teammitgliedern und deren Zielen verbunden

Teams entwickeln standardisierte Prozesse, Abläufe und Workflows

Es kommt zu einer Zunahme vonzusammenarbeit im Team und die Zusammenarbeit, da die Teams optimale Wege finden, um ihre Differenzen zu überwinden, falls es welche gibt

Phase 4: Die ausführende Phase

Die Leistungsphase ist in der Regel die letzte Phase der Gruppenentwicklung (das Schlüsselwort ist hier "Entwicklung", denn was folgt, ist die Auflösung des Teams). Aus diesem Grund enthalten einige Varianten von Tuckmans Modell nur vier Phasen und enden mit der Phase des Aufführens.

Hier hat das Team synchrone Harmonie, Spitzenleistung und maximale Produktivität erreicht. Die daraus resultierenden hochleistungsfähigen Teams funktionieren perfekt zusammen und sind in jeder Hinsicht erfolgreich.

Zu den bemerkenswerten Merkmalen der Performing Phase gehören:

Ein hohes Maß an Teamleistung und Produktivität, das zu einer mühelosen Zielerreichung führt

Starke Beziehungen und Vertrauen zwischen den Mitgliedern des Teams

Gemeinsames Engagement für den Erfolg des Teams und konzertierte Aktionen zur Zielerreichungziele des Teams ### Phase 5: Die vertagende Phase

Die fünfte Phase ist die Vertagungsphase. **Hier hat das Team sein Ziel erreicht und ist bereit, zum nächsten Projekt überzugehen. In einigen Fällen kann sich das Team auch auflösen, um neue Rollen und Herausforderungen anzunehmen und ein ganz neues Team zu bilden.

Einige Features dieser Phase sind:

Das Team kann über gemeinsame Erfahrungen nachdenken und Erfolge feiern

Die Teamleiter können Feedback von den Mitgliedern einholen oder Nachbesprechungen des Projekts durchführen

Die Trennung kann auch eine emotionale Reaktion hervorrufen, wobei die Mitglieder des Teams ein Gefühl von Verlust oder Traurigkeit empfinden

Dies ist eine allgemeine Ansicht der fünf Phasen der Teamentwicklung, wie sie von Tuckman vorgeschlagen wurden.

⭐️ freundliche Notiz: Der Übergang zwischen den fünf Phasen der Teamentwicklung ist nicht immer linear. Teams können frühere Phasen erneut durchlaufen oder hin und her gehen und sogar ihre eigene Version von Team-Normen schaffen. Mit Hilfe dieses Rahmens für die Entwicklungsabfolge können Führungskräfte die Entwicklung eines Teams steuern, wenn es sich von einer Gruppe von Fremden zu funktionsübergreifenden Teams !

Die Bedeutung der Phase der Bildung von Teams

Sie werden sich vielleicht fragen, warum wir uns, wenn es fünf Phasen der Teamentwicklung gibt, nur auf die Phase der Teamentwicklung konzentrieren?

Nun, die erste Meeting mit einem neuen Team gibt den Ton an, wie sich das Team im Laufe des Projekts verhalten wird.

Deshalb halten wir die Phase des Formulierens für einen grundlegenden Schritt für ein erfolgreiches Team:

Vertrauen und Zuversicht aufbauen : Die Phase der Teambildung gibt den Mitgliedern des Teams die Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen. Der Aufbau von Beziehungen schafft Vertrauen, während sich das Team darauf vorbereitet, Probleme zu lösen und zusammenzuarbeiten

: Die Phase der Teambildung gibt den Mitgliedern des Teams die Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen. Der Aufbau von Beziehungen schafft Vertrauen, während sich das Team darauf vorbereitet, Probleme zu lösen und zusammenzuarbeiten Klare Rollen festlegen : In der Anfangsphase geht es um die Zuweisung klarer Rollen, Zuständigkeiten und Erwartungen. Wenn diese gleich zu Beginn des Teamentwicklungsprozesses festgelegt werden, bleibt wenig Raum für Missverständnisse und Fehlkommunikation

: In der Anfangsphase geht es um die Zuweisung klarer Rollen, Zuständigkeiten und Erwartungen. Wenn diese gleich zu Beginn des Teamentwicklungsprozesses festgelegt werden, bleibt wenig Raum für Missverständnisse und Fehlkommunikation Förderung einer positiven Arbeitskultur : In der heutigen Zeit sind Zusammenarbeit und Kooperation zwei wichtige Schlüssel zum Erfolg. Die Phase des Formulierens ermöglicht dies durch die Schaffung eines positiven und integrativen Arbeitsumfelds, in dem sich jedes Mitglied des Teams wertgeschätzt fühlt

: In der heutigen Zeit sind Zusammenarbeit und Kooperation zwei wichtige Schlüssel zum Erfolg. Die Phase des Formulierens ermöglicht dies durch die Schaffung eines positiven und integrativen Arbeitsumfelds, in dem sich jedes Mitglied des Teams wertgeschätzt fühlt Die Grundlage für den Erfolg des Teams schaffen: Wenn die Teamleiter die Teammitglieder ermutigen, sich zu beteiligen und sich als Teil der Gruppe zu fühlen, entsteht ein größerer Zusammenhalt unter den Gruppenmitgliedern. Solche Gefühle helfen bei der Bewältigung von Herausforderungen und der Lösung von Konflikten, die später in den anderen Phasen der Teamentwicklung auftreten können

Herausforderungen in der Phase der Teambildung

Zweifelsohne ist die Phase der Formierung der Ursprung der team-Struktur . Sie ist jedoch nicht immun gegen eine ganze Reihe von Herausforderungen.

Hier sind einige Herausforderungen, mit denen Teamleiter in der Phase der Gründung rechnen müssen:

Umgehen mit Ungewissheit und Mehrdeutigkeit , insbesondere wenn die Mitglieder des Teams sich über ihre jeweiligen Rollen, Verantwortlichkeiten und Ziele nicht im Klaren sind. Dies kann auch zu Ineffizienz oder unproduktiven Mustern führen

, insbesondere wenn die Mitglieder des Teams sich über ihre jeweiligen Rollen, Verantwortlichkeiten und Ziele nicht im Klaren sind. Dies kann auch führen Schwere Abhängigkeit von Teamleitern, die Unterstützung, Anleitung und Orientierung bieten . Außerdem werden dadurch Autonomie und Kreativität von selbstmotivierten Mitgliedern des Teams unterdrückt

. Außerdem werden dadurch Autonomie und Kreativität von selbstmotivierten Mitgliedern des Teams unterdrückt Widerstand gegen Veränderungen, da Teammitglieder möglicherweise nicht bereit sind, neue Arbeitsweisen auszuprobieren oder neuen Ideen gegenüber offen zu sein. Dieses Problem kann vor allem dann auftreten, wenn die Mitglieder des Teams an eine bestimmte Art der Arbeit gewöhnt sind

oder neuen Ideen gegenüber offen zu sein. Dieses Problem kann vor allem dann auftreten, wenn die Mitglieder des Teams an eine bestimmte Art der Arbeit gewöhnt sind Vertrauen und Beziehungen in einem neuen Team aufzubauen, erfordert Zeit und beständigen Aufwand . Es gibt keine magische Formel für den Aufbau einer soliden Vertrauensbasis, es sei denn, das gesamte Team ist bereit, diese Arbeit auf sich zu nehmen

. Es gibt keine magische Formel für den Aufbau einer soliden Vertrauensbasis, es sei denn, das gesamte Team ist bereit, diese Arbeit auf sich zu nehmen Überwindung der Angst vor dem Scheitern, da die Mitglieder des Teams möglicherweise Angst haben, Fehler zu machen. Dies hemmt auch ihre Risikobereitschaft und ihre Fähigkeit, neue Dinge auszuprobieren

Best Practices zur Bewältigung der Herausforderungen in der Phase der Gründung

Sicher, es mag Herausforderungen geben, aber nichts, was eine effektive Führung und kompetente Konfliktmanagementfähigkeiten nicht bewältigen könnten. Natürlich, mit ClickUp für Projektmanagement sichert die Wetten zu Ihren Gunsten ab.

ClickUp ist das ultimative Produktivitätstool, das Teams in Zeichenfolge zusammenhält. Wir werden zwar darauf eingehen, wie Sie ClickUp in den Formular-Phasen nutzen können, aber Sie können es in allen fünf Phasen der Team-Entwicklung einsetzen.

Vom Hinzufügen neuer Mitglieder bis zur Nachverfolgung des Fortschritts im Team können Sie mit ClickUp alles in die Hand nehmen. Abgesehen davon finden Sie hier einige Führungsstrategien, die Ihnen die Wachstumsschmerzen der Teambildung erleichtern:

Entwurf einer Team-Charta

verwenden Sie tools wie ClickUp Docs, um die Team-Charta zu dokumentieren und sie für die Teammitglieder freizugeben

Teamleiter müssen das neue Team auf die gleiche Seite bringen. Um dies zu erledigen, müssen sie die eigentliche Absicht, dieses Team überhaupt erst zusammenzustellen, formalisieren und dokumentieren.

Erstellen einer team-Charta ist eine Möglichkeit, dies zu tun. Sie hält den Auftrag, die Ziele, die Rollen, die Zuständigkeiten und die Prozesse des Teams fest. Sie fungiert als Nordstern für das Team und beeinflusst dessen Entscheidungen und Arbeitsnormen.

Verwenden Sie ClickUp Dokumente um eine Charta zu erstellen, die Sie an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Teams anpassen können. Es enthält Meeting-Notizen und ein Team-Wiki und ist ein hervorragendes Tool für das Wissensmanagement und die Zusammenarbeit im Team.

Indem Sie den Zweck des Teams gleich in der ersten Phase festlegen, klären Sie die Erwartungen gleich zu Beginn und schaffen eine Grundlage für Verantwortlichkeit und abgestimmtes Handeln.

🧠 Erinnern: Machen Sie diese Charta zu einem lebendigen Dokument. Überprüfen Sie sie regelmäßig, um sie an die Entwicklung Ihres Teams anzupassen.

Durchführung von Sitzungen zum Kennenlernen

Sitzungen mit Eisbrechern sind eine gute Möglichkeit, eine offene Kommunikation zu fördern, Barrieren abzubauen und Spannungen zwischen den Mitgliedern des Teams abzubauen.

Beginnen Sie mit Aktivitäten, die leicht sind und Spaß machen, aber zielgerichtet sind. Dies könnte eine Schnitzeljagd, ein Büroquiz oder ein Tag in einer Spielhalle sein. Schließlich geht es darum, gemeinsame Zinsen zu entdecken, um den Ball ins Rollen zu bringen und Vertrauen zu schaffen.

Wenn Sie noch keine Ideen haben, können Sie mit folgenden Tipps beginnen ClickUp's Ice Breaker Whiteboard Vorlage .

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Icebreaker Whiteboard-Vorlage

Diese Vorlage bietet:

Einen kollaborativen Space, in dem sich die Mitglieder des Teams austauschen können

Eine visuell dynamische Umgebung mit interaktiven Elementen, um das Interesse zu wecken

Eine indikative Liste mit Fragen oder Aufforderungen, um die Unterhaltung in Gang zu bringen

Benutzerdefinierte Anpassungen, um die Anforderungen der Gruppe zu erfüllen und die Beteiligung der einzelnen Mitglieder zu maximieren

Schon bald werden Sie feststellen, dass das Team über das ClickUp Whiteboard zusammenfindet und erfolgreich ist!

Strukturen zu Teams hinzufügen

In der Phase der Teambildung ist es wichtig, eine Struktur für Ihr Team zu schaffen.

Sie können damit beginnen, Rollen zu definieren, indem Sie meeting-the-team Vorlagen und diese im Team zu kommunizieren. Sie weist die Verantwortlichkeit für bestimmte Aufgaben, Handlungen und Aktivitäten zu und legt die grundlegenden Erwartungen fest.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Vorlage für einen Team Management Plan

Als Nächstes können Sie dies mit Tools wie folgenden verstärken ClickUp's Vorlage für einen Team Management Plan . Diese Vorlage hilft:

Klare Richtlinien für die Kommunikation, den Entscheidungsprozess und das Aufgabenmanagement festzulegen

Rollen und Verantwortlichkeiten zu definieren, um sicherzustellen, dass das Team zu verstehen beginnt, wie seine individuellen Aufwände zu den Zielen des Teams beitragen

Stabilität zu verleihen und Unsicherheiten zu verringern, damit das Team eine Dynamik aufbauen und in die Phase des Sturms übergehen kann

Planen von teambildenden Aktivitäten Team-Building

ist ein häufiges und wiederkehrendes Thema in der Phase des Formulierens. Schließlich ist es der Kitt, der Teams zusammenhält.

Planen Sie bewusst teambildende Aktivitäten ein, um die Kameradschaft zu fördern und die Verbindung des Teams zu stärken. **Planen Sie eine Mischung aus Aktivitäten, die den verschiedenen Persönlichkeiten, Standorten und Verfügbarkeiten gerecht werden - einige, die kreative Problemlösungen erfordern, andere, die den Zusammenhalt von Teams an entfernten Standorten fördern, und einige informelle soziale Interaktionen, die außerhalb der Bürozeiten geplant sind

Machen Sie außerdem die Teambildung zu einer ständigen Verpflichtung und nicht zu einer einmaligen Initiative. Wenn Sie dies konsequent erledigen, kann Ihr Team eine Verbindung aufbauen und gleichzeitig die Teamleistung und den Aufwand für die Zusammenarbeit verbessern.

⚡ Vorlage Archiv: Brauchen Sie eine strukturiertere Methode, um Ihr Team zusammenzubringen? Schauen Sie sich das ClickUp Meet the Team Vorlage damit Sie neue Mitarbeiter einfach vorstellen, ihre Fähigkeiten hervorheben und als Manager den Ball ins Rollen bringen können.

Klare Ziele und Erwartungen einstellen

Definieren Sie von Anfang an klare Ziele und Erwartungen, um die Ausrichtung des Teams zu gewährleisten und ihm eine Orientierung zu geben. Setzen Sie kleine Ziele für kleine Gruppen und zusammengesetzte Ziele für größere Gruppen.

Nutzen Sie Features wie ClickUp Ziele zur Definition von SMART-Zielen (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound). Mit ClickUp-Zielen können Sie den Fortschritt Ihres Teams in Echtzeit verfolgen.

verfolgen Sie den Fortschritt Ihres Teams in Echtzeit mit ClickUp Goals_

Die Ausrichtung von Zielen in quantitativer und qualitativer Hinsicht beeinflusst die Arbeitsweise und hoffentlich den Erfolg eines Teams.

Große und kleine Gruppen werden verstehen, wie Erfolg aussieht und können sinnvoller darauf hinarbeiten.

Zerlegen Sie bei Bedarf große, haarsträubende Ziele (auch BHAG-Ziele genannt) in kleinere, leichter erreichbare Abschnitte und machen Sie sich direkt an die Arbeit. Ein solches konzentriertes und gezieltes Vorgehen verbessert die Chancen Ihres Teams, Ziele schneller zu erreichen.

einstellen, Ansicht und Nachverfolgung von Fortschritten des Teams in ClickUp mit der Zielansicht_

Planung regelmäßiger Check-ins und Meetings

Die Planung regelmäßiger Check-Ins und Meetings ist eine Führungsstrategie, um Ihr Team auf Kurs zu halten und auf Veränderungen reagieren zu können. Häufige Dialoge ermöglichen es den Teamleitern außerdem, Probleme direkt und in frühen Phasen anzusprechen.

Verwenden Sie software für die Zusammenarbeit im Team wie ClickUp, um diese Kontaktpunkte zu planen und zu verwalten.

Ob über freigegebene Kalender oder Tools für Videokonferenzen, ClickUp sorgt dafür, dass niemand etwas verpasst. Halten Sie das Meeting mit einer klaren Tagesordnung konzentriert und effizient. Planen Sie Zeit für andere Mitglieder ein, um Bedenken zu äußern, Klärungen anzustreben oder Empfehlungen abzugeben.

Die ClickUp Kalender Ansicht ist ein Retter, wenn es darum geht, regelmäßige Check-Ins mit dem Team durchzuführen. Auf diese Weise kennt jeder den Rhythmus der 1-zu-1-Sitzungen und schafft auf beiden Seiten Vorhersehbarkeit.

verwenden Sie die Ansicht "Kalender" in ClickUp, um regelmäßige Meetings und Check-Ins mit dem Team zu planen

Hier sind einige Fragen, die Sie während Ihres 1-on-1 stellen können:

Wie ist alles heute gelaufen? Erzählen Sie mir von der letzten Woche.

Was hat Sie in Ihrer Rolle angeregt und herausgefordert [über einen bestimmten Zeitraum hinweg]?

Wie läuft alles mit den Menschen, mit denen Sie arbeiten bzw. in Ihrem Team?

Welche Fortschritte machen Sie auf dem Weg zu Ihren größeren Karriere- und Lebenszielen?

Wozu verpflichten Sie sich bis zu unserem nächsten Meeting?

💡 Pro-Tipp: Denken Sie daran, dass das 1:1-Gespräch für jeden Mitarbeiter, den Sie führen, persönlich gestaltet werden muss. Ein "copy-paste"-Ansatz wird nicht funktionieren. Verwenden Sie eine Mischung aus allgemeinen Fragen, Fragen zur beruflichen Laufbahn, Fragen zum Abgleich von Zielen/Ambitionen und Fragen zu Beziehungen im Team, damit das Gespräch für beide Seiten erfolgreich verläuft. Aber halten Sie sich nicht an das Skript, sondern verbessern Sie es nach Bedarf.

Schaffen Sie ein positives und unterstützendes Umfeld

Der Aufbau eines positiven und unterstützenden Umfelds, vor allem in der Phase des Formulars, ist entscheidend für die Bildung erfolgreicher Teams. Zunächst einmal gibt es den Ton für die Zusammenarbeit im Team an, was die Leistung und Produktivität fördert.

Zum anderen nimmt es die Angst vor dem Scheitern und ermutigt die Mitglieder des Teams, zu experimentieren und Grenzen zu überschreiten. Schließlich macht sie Teams kompatibler und fördert das Vertrauen.

Teamleiter können eine Kultur der offenen Kommunikation fördern, indem sie ansprechbar bleiben. Es ist wichtig, durch anonyme Umfragen und Formulare Feedback einzuholen. Sie können versuchen ClickUp Formulare um Ihr System modular zu halten. Es bietet mehr als 1000 Integrationen mit Tools aus allen Bereichen, so dass Ihr Team nicht ständig wechseln muss.

integrieren Sie ClickUp mit anderen Tools, um Ihr Team mit den notwendigen Ressourcen zu unterstützen

Ihre aktive Rolle bei der Beseitigung von Hindernissen, der Erfüllung von Teamanforderungen und der Behebung von Lücken ermöglicht es Teams, sich ohne unnötige Rückschläge auf das Erreichen ihrer Ziele zu konzentrieren.

'Forming' Erfolg mit ClickUp

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Phase der Gruppenbildung eine kritische Phase ist, da sie das Fundament für die Zukunft Ihres Teams legt. Indem sie die mit dieser Phase verbundenen Herausforderungen erkennen und sie proaktiv angehen, können Führungskräfte eine Ansammlung von qualifizierten Einzelpersonen in ein leistungsstarkes Team verwandeln.

Wir haben eine Reihe von Strategien freigegeben, die Teamleiter und Projektmanager anwenden können, um die komplexe Phase des Formulars mühelos zu bewältigen. Diese Strategien werden Ihnen auch dabei helfen, den Weg für nachhaltiges Wachstum und die Zusammenarbeit künftiger Teams zu ebnen.

In der Zwischenzeit kann ClickUp Ihr Partner bei der Teamentwicklung sein. Es ist reich an Features und erledigt die Aufgabe mit Leichtigkeit. Worauf warten Sie also noch? Anmelden für ClickUp um alle oben freigegebenen Tools, Vorlagen und Ressourcen zu nutzen und noch heute mit dem Aufbau Ihres Traumteams zu beginnen!