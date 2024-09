Wie das Gefühl, bei der Arbeit außen vor gelassen zu werden, Ihren Job beeinträchtigen kann

Sie sitzen an Ihrem Schreibtisch und bereiten eine Präsentation vor, als Sie eine Gruppe aus Ihrem Team bemerken, die sich zusammenkauert und in aller Ruhe etwas bespricht.

Ihre Neugierde wird geweckt. Worüber sprechen sie? Ist es etwas Wichtiges?

Sie spüren einen Anflug von Frustration, weil Sie gerne etwas beitragen würden, aber nicht eingeweiht sind. Das passiert auch nicht zum ersten Mal. Auch in der Vergangenheit hatten Sie das Gefühl, dass Sie bei der Arbeit aufholen müssen.

Das Gefühl, bei der Arbeit übergangen zu werden, kann frustrierend sein und wirkt sich auf den Mitarbeiter und das Unternehmen aus. Und es kommt häufiger vor, als man vielleicht annimmt.

In diesem Blog werden wir untersuchen, was die Ursachen für Ausgrenzung am Arbeitsplatz sind, wie man damit umgehen kann, wenn man sich bei der Arbeit isoliert fühlt, und vieles mehr. Fangen wir an!🚦

Freundliche Beruhigung: Sie sind nicht allein, wenn Sie sich am Arbeitsplatz ausgegrenzt fühlen, auch wenn es den Anschein haben mag. 75 % der Arbeitnehmer weltweit berichten, dass sie sich bei der Arbeit ausgegrenzt gefühlt haben, so die Studie EYs Bericht 'Belonging Barometer '. Das heißt, es handelt sich in der Regel um ein tief verwurzeltes Problem, das ziemlich viele von uns betrifft.

Feeling Left Out at Work: Was ist da wirklich los?

Das Gefühl, bei der Arbeit ausgegrenzt zu sein, tritt auf, wenn Sie von Teamaktivitäten, Diskussionen oder sozialen Interaktionen ausgeschlossen werden. Diese Isolation kann dazu führen, dass Sie sich entfremdet und demotiviert fühlen, was sich auf Ihr Wohlbefinden und Ihre Verbindung zum Team auswirkt.

Wenn Sie sich ausgegrenzt fühlen, ist es leicht, sich selbst die Schuld zu geben. Das kann sich zu einer Spirale entwickeln und negative Auswirkungen haben. Der eigentliche Grund dafür, dass Sie bei dem Insider-Witz nicht dabei waren oder sich nicht als Teil des Teams gefühlt haben, liegt jedoch möglicherweise außerhalb Ihrer Kontrolle.

**Es könnte an tiefer liegenden Problemen wie Kommunikationssilos, unausgesprochenen Hierarchien, Bürocliquen oder sogar an einer Arbeitsplatzkultur liegen, die dazu führt, dass sich alle ausgeschlossen fühlen

Um das Problem wirksam anzugehen, ist es entscheidend, die Ursache zu erkennen. Bevor Sie weitere Schritte zur Verbesserung der Situation unternehmen, sollten Sie prüfen, ob Ihre Erfahrungen mit diesen Problemen übereinstimmen.

🚩 Liegt es an Ihnen oder an der Kultur?

Viele fragen sich: "Bin ich schuld oder stimmt etwas mit meinem Team nicht?"_

Der beste Weg, um festzustellen, ob Sie ein Opfer von Ausgrenzung am Arbeitsplatz sind, ist, sich zu fragen, ob Sie das tun, was von Ihnen erwartet wird.

Sind Sie bei Ihren eigenen Projekten pünktlich? Sind Sie höflich, kooperativ und erledigen Sie alles, um ein guter Mitarbeiter zu sein?

Wenn Sie die obigen Fragen mit Ja beantworten, sich aber trotzdem ausgeschlossen fühlen, ist Ihr team-Kultur ist wahrscheinlich der Übeltäter.

Einige Anzeichen, die darauf hindeuten, dass Sie sich in einem nicht förderlichen Arbeitsumfeld befinden, könnten sein:

Sie fühlen sich häufig von wichtigen Meetings oder Diskussionen ausgeschlossen

Die Kommunikation im Team ist oft unklar oder unzusammenhängend

Fehlender Support und fehlende Mentoren, so dass Sie die Dinge selbst herausfinden müssen

Die Unternehmenskultur gibt Ihnen das Gefühl, dass Sie dankbar sein sollten, nur weil Sie den Job haben

Sie haben oft das Gefühl, dass Ihr Beitrag unterschätzt oder nicht gewürdigt wird

Verwendung von Phrasen wie "wir sind eine Familie", um Grenzen zu verwischen

Übermäßiger Workload oder wenig bis gar keine Abgrenzung von Beruf und Privatleben

Bürocliquen oder unausgesprochene Hierarchien sind offensichtlich

🚩 Office Cliquen: Yay or Nay

Du hast vielleicht gedacht, dass Cliquen etwas sind, das man in der High School oder im College hinter sich gelassen hat, oder? Leider ist das nicht immer der Fall. Cliquen tauchen an jedem Arbeitsplatz in unterschiedlicher Form auf.

An vielen Arbeitsplätzen gibt es Cliquen - manche gut, manche weniger gut. Diese engmaschigen Gruppen bilden sich oft um gemeinsame Zinsen, Funktionen oder Persönlichkeitstypen herum.

**Auf den ersten Blick mögen sie harmlos erscheinen, aber sie können für diejenigen, die nicht dazugehören, echte Barrieren schaffen

Dennoch sind nicht alle Cliquen schlecht; einige bieten ein solides Unterstützungsnetz.

Wenn sich diese Gruppen jedoch im Büro bilden, führen sie häufig zu Abschottung und Exklusivität und erschweren es anderen, Verbindungen zu knüpfen und zusammenzuarbeiten.

🚩 Die subtile Realität der Ausgrenzung

Ausgrenzung ist nicht immer offensichtlich. Es geht nicht nur darum, dass man Veranstaltungen nach der Arbeit verpasst oder in Meetings nicht zu Wort kommen kann.

Manchmal sind es die subtileren Dinge, wie zum Beispiel, dass man nicht um Beiträge zu einem Projekt gebeten wird oder dass man bei wichtigen Aufgaben übergangen wird. Diese kleinen Instanzen können sich im Laufe der Zeit anhäufen, so dass Sie sich unterbewertet und von Ihrem Team abgekoppelt fühlen.

Hier sind einige oft unbemerkte Anzeichen für Ausgrenzung:

Kritische E-Mails, Chats oder Dokumente werden unter Ihren Kollegen verteilt, aber Sie sind nicht immer in der Liste der Verteilung enthalten

Teamausflüge oder Treffen nach der Arbeit sind geplant, aber Sie werden entweder nicht informiert oder in letzter Minute eingeladen

Sie stellen fest, dass Ihre Kollegen häufig zwanglos chatten, z. B. in den Kaffeepausen, Sie aber selten dazu einladen

Andere Mitglieder des Teams werden regelmäßig angeleitet oder unterstützt, aber Sie sind auf sich allein gestellt

Wenn Ihre Beiträge anerkannt werden, werden sie heruntergespielt oder nicht so stark hervorgehoben wie die der anderen

In Meetings werden Sie häufig unterbrochen, oder Ihre Ideen werden ohne große Diskussion abgetan

Sie erhalten immer wieder Aufgaben, die zwar wichtig sind, aber wenig Aufmerksamkeit erregen

Wie kann man damit umgehen, sich bei der Arbeit ausgegrenzt zu fühlen?

Um dieses Gefühl des Ausgeschlossenseins zu überwinden, ist es wichtig, es direkt anzusprechen und proaktive Schritte zu unternehmen.

Hier erfahren Sie, wie. 🗂️

✅ Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie kontrollieren können

Wenn Sie sich bei der Arbeit ausgeschlossen fühlen, ist es leicht, sich selbst oder anderen die Schuld zu geben.

Der erste Schritt zur Bewältigung dieser Situation besteht jedoch darin, sich auf das zu konzentrieren, was Sie kontrollieren können - Ihre Leistung und Ihre Einstellung.

Nach einer konsolidierten Studie von In der Tat und Michael Seite sollten Sie sich auf die kontrollierbaren Faktoren konzentrieren, wie z. B.:

Verbesserung der Qualität Ihrer Arbeit

Einstellung persönlicher Ziele

Sprechen Sie mit Ihren Kollegen, bevor Sie Schlussfolgerungen ziehen

Aufrechterhaltung einer positiven Einstellung (so weit wie möglich)

Suchen Sie sich Hobbys außerhalb Ihres Arbeitsplatzes

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Selbstwertgefühl nicht von den Handlungen anderer oder Ihrer Arbeit abhängt, und vermitteln Sie es ihnen

Meditation und Selbsthilfe

Eine Therapie suchen

Wenn Sie sich auf Ihre Leistung und Ihre Einstellung konzentrieren, können Sie sich sicher sein, dass Sie Ihr Bestes tun und dass Probleme nicht auf Ihr Konto gehen.

Wenn Sie der Meinung sind, dass es noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt, suchen Sie nach Möglichkeiten, Ihre Leistung zu steigern. Sprechen Sie mit Ihren Kollegen, insbesondere mit denen in leitenden Rollen, führen Sie ein persönliches Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten und bitten Sie um Feedback. Zögern Sie bei Bedarf nicht, die Personalabteilung einzuschalten.

✅ Finden Sie Ihr Support-Netzwerk

An bekämpfung der Isolation am Arbeitsplatz denken Sie über den Tellerrand hinaus. Es ist zwar ganz natürlich, dass man sich mit denjenigen verbindet, mit denen man eng zusammenarbeitet, aber manchmal kommt die beste Unterstützung durch die Erweiterung des eigenen Netzwerks.

Schauen Sie über Ihr unmittelbares Team hinaus, um Menschen in anderen Abteilungen oder Berufsgruppen zu finden, die Ihre Werte und Zinsen teilen.

Außerdem können Sie in Erwägung ziehen, sich Berufsgruppen innerhalb und außerhalb Ihres Unternehmens anzuschließen.

Das Engagement in Communities auf Plattformen wie LinkedIn, Fishbowl, Toastmasters International und Meetup kann Ihnen helfen, Verbindungen zu Gleichgesinnten herzustellen und Ihr Netzwerk zu erweitern. Diese Interaktionen können Ihnen neue Perspektiven, wertvolle Einblicke und ein Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln, das Ihnen helfen kann, das Gefühl der Isolation zu überwinden.

✅ Bestärkung der Widerstandsfähigkeit und des Selbstbewusstseins

Resilienz ist von grundlegender Bedeutung für den Umgang mit Ausgrenzung am Arbeitsplatz. Es geht darum, trotz des Stresses und des Burnouts, die oft mit dem Gefühl einhergehen, ausgegrenzt zu sein, motiviert zu bleiben (so viel wie möglich).

**Aber denken Sie daran: Resilienz bedeutet nicht, dass Sie Ihre Emotionen unterdrücken oder ignorieren; es geht darum, sie anzuerkennen und gesunde Wege zur Bewältigung zu finden

Versuchen Sie Folgendes, um Ihre Resilienz zu stärken:

Üben Sie Selbstreflexion, um Ihr Selbstwertgefühl zu stärken

Verarbeiten Sie Ihre Emotionen, bevor Sie reagieren

Teilen Sie Ihre Aufgaben in verschiedene Bereiche auf, um Stress und Burnout zu vermeiden

Beurteilen Sie sich regelmäßig selbst, um überlegt zu reagieren, anstatt impulsiv zu reagieren

Sich seiner Umgebung bewusst zu sein, hilft auch, Gefühle der Ausgrenzung zu bewältigen.

**Wenn Sie die Dynamik Ihres Arbeitsplatzes verstehen, können Sie Erwartungen steuern und unnötigen Stress abbauen, indem Sie Ihre Vorgehensweise an die Umgebung anpassen.

✅ Mit Cliquen professionell umgehen

Um sich in Bürocliquen zurechtzufinden, brauchen Sie eine Mischung aus Taktgefühl und Professionalität. Bleiben Sie professionell, indem Sie neutral bleiben, Klatsch und Tratsch vermeiden und jeden mit Respekt behandeln.

Büropolitik, als notiz der Harvard Business Review kann man sich nicht einfach ausklinken; man ist Teil der Politik am Arbeitsplatz, einfach dadurch, dass man ein Mitarbeiter des Unternehmens ist. Leider ist das unvermeidlich. Das heißt aber nicht, dass Sie ein schlechter Mensch sind, wenn Sie sich auf die politische Dynamik an Ihrem Arbeitsplatz einlassen

Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, die politische Landschaft zu verstehen. Stellen Sie fest, ob Ihr Unternehmen minimal, mäßig, stark oder pathologisch politisiert ist, und prüfen Sie, wie sich dies mit Ihrem persönlichen Stil und Ihren beruflichen Zielen vereinbaren lässt.

Gehen Sie Konflikte mit Gelassenheit an. Versuchen Sie, unterschiedliche Sichtweisen zu verstehen und gleichzeitig Ihre beruflichen Werte zu wahren. Auf diese Weise wahren Sie Ihren Ruf und stellen Ihre Führungsqualitäten unter Beweis.

Wenn die Ausgrenzung anhält, sollten Sie sich darauf konzentrieren, innerhalb der Gruppe Beziehungen zu Einzelpersonen aufzubauen. Individuelle Verbindungen können zu echteren und dauerhafteren Bindungen führen, als wenn man sich einer ganzen Clique anschließt.

Die Rolle von Organisationen beim Umgang mit Ausgrenzung am Arbeitsplatz

Die Tipps und Strategien, die wir bisher freigegeben haben, waren hauptsächlich darauf ausgerichtet, wie Sie als Einzelperson besser mit Ausgrenzung umgehen können.

Aber die Sache ist die: Ausgrenzung ist nicht nur ein persönliches Problem, sondern auch ein organisatorisches Problem.

Wenn sich ein Mitglied eines Teams oder ein Mitarbeiter ständig ausgeschlossen fühlt, wirkt sich das negativ auf das gesamte Arbeitsumfeld aus.

Eine Kultur der Ausgrenzung kann zu geringerer Moral, niedrigerer Produktivität und höherer Fluktuation führen. Es entsteht eine Kluft zwischen denen, die sich einbezogen fühlen, und denen, die es nicht tun, was den Zusammenhalt und die Effizienz des Teams untergraben kann.

Lassen Sie uns untersuchen, wie sich diese Dynamik auswirkt und was zu erledigen ist, um sie auf organisatorischer Ebene anzugehen. 🏢

Effects of feeling left out

Sich bei der Arbeit ausgeschlossen zu fühlen, kann das eigene Wohlbefinden und die Produktivität erheblich beeinträchtigen. Emotional führt es oft zu Einsamkeit, Wut und sogar Scham. Forschung heben hervor, dass toxisches Verhalten am Arbeitsplatz und mangelnde Inklusivität Burnout-Symptome erheblich verstärken. Mitarbeiter, die sich ausgegrenzt fühlen, erleben oft eine Verschlechterung ihres Wohlbefindens, die sich zu chronischem Stress und Desengagement ausweiten kann. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie ihren Arbeitsplatz verlassen.

*Pro-Tipp:💡 Bei der Arbeit durchsetzungsfähig sein wenn Sie toxisches Verhalten ansprechen. Verwenden Sie "Ich"-Aussagen, um zu erklären, wie sich die Handlungen auf Sie auswirken, und konzentrieren Sie sich auf Ihre Gefühle, anstatt Schuldzuweisungen zu machen.

Das ist aber noch nicht alles. Auch die Produktivität kann einen massiven Einbruch erleiden.

Wenn sich Mitarbeiter übergangen fühlen, sinkt ihre Motivation erheblich. BCGs Forschung unterstreicht, dass Freude an der Arbeit ein zentraler Faktor für die Mitarbeiterbindung und Produktivität ist. Mitarbeiter, die Freude an ihrer Arbeit haben, denken 49 % seltener daran, das Unternehmen zu verlassen.

**Ausgrenzung am Arbeitsplatz belastet die Beziehungen innerhalb des Teams und verringert die Zusammenarbeit und Innovation - beides entscheidend für den Erfolg.

Außerdem bedeutet Ausgrenzung, dass man wertvolle Ideen und Talente verpasst. Das Übersehen einer Gruppe von Mitarbeitern kann auch zu verpassten Innovationschancen und höheren Fluktuationsraten führen, insbesondere bei jungen, vielfältigen Mitarbeitern.

Was können Organisationen zu erledigen?

Die Förderung einer integrativen Arbeitsplatz geht über das individuelle Wohlbefinden hinaus und ist für den Aufbau eines produktiven und innovativen Umfelds unerlässlich.

Zur Unterstützung dieser Aufwände, ClickUp's Lösung für HR Teams ist darauf zugeschnitten, Unternehmen bei der Pflege einer integrativen Kultur zu unterstützen.

Mit Features wie Mitarbeiter-Feedback-Tools, Einstellung von Zielen und Nachverfolgung von Fortschritten bietet ClickUp eine zentrale Plattform zur Überwachung und Verbesserung der Teamdynamik.

Lassen Sie uns einige praktische Schritte untersuchen, die Sie mit ClickUp unternehmen können, um diesen Aufwand zu verstärken:

Schritt 1: Inklusive Ziele und Anerkennung

Schaffen Sie Ziele, die Ihr Team vereinen und sicherstellen, dass sich jeder einbezogen fühlt.

Ein Beispiel: Sie könnten Folgendes anstreben:

Beteiligung von mindestens 80 % der Mitarbeiter an abteilungsübergreifenden Projekten oder Initiativen innerhalb des nächsten Quartals

Stellen Sie sicher, dass an jedem Entscheidungsprozess im Team mindestens drei verschiedene Rollen oder Abteilungen beteiligt sind

Überprüfung und Verbesserung der internen Kommunikationstools und -prozesse innerhalb von sechs Monaten, um sie für alle Mitarbeiter zugänglich zu machen

Einführung eines formellen Mentorenprogramms, an dem innerhalb des nächsten Jahres mindestens 50 % der Mitarbeiter aller Ebenen und Abteilungen entweder als Mentoren oder als Mentees teilnehmen

Sie können auch team-Building fördern indem sie Aktivitäten wie Brainstorming-Sitzungen, die Rotation der Führungsrollen, die Einführung einer Politik der offenen Tür und die Verbesserung der Kommunikationskanäle vorschreiben.

Legen Sie auch klare Ziele und Prozesse für die Aufnahme neuer Mitarbeiter fest. Dies wird ihnen helfen, sich reibungslos zu integrieren und sich von Anfang an als Teil des Teams zu fühlen.

All diese Ziele und Ereignisse allein zu bewältigen, kann eine Herausforderung sein, aber ClickUp Meilensteine kann dies vereinfachen.

Setzen Sie Inklusionsziele durch und schaffen Sie Anreize, indem Sie Einzelpersonen mit ClickUp Meilensteinen feiern und anerkennen

Mit diesem Feature können Sie:

Definieren Sie Inklusionsziele als ClickUp Meilensteine, die Schlüsselpunkte Ihrer Diversity-Initiativen markieren. Auf diese Weise sind alle Beteiligten auf derselben Seite und wissen genau, was erreicht werden muss

VerwendenAnsicht der Zeitleiste zusammen mitClickUp Aufgabe Abhängigkeiten können Sie den laufenden Aufwand überwachen und sicherstellen, dass alles auf Ihre Ziele ausgerichtet bleibt

Wenn Ihr Team Meilensteine abschließt, können Sie diese Errungenschaften hervorheben und feiern, um den Fortschritt auf dem Weg zur Inklusion zu würdigen

Sie können fertiggestellte Meilensteine im Dashboard nachverfolgen und erhalten so eine zusammenfassende Ansicht des aktuellen Status Ihres Projekts. So können Sie schnell einschätzen, wo Sie stehen und was noch zu erledigen ist

Schritt 2: Planen Sie umfassende Ereignisse

Wissen Sie, was die Menschen bei der Arbeit wirklich zusammenbringt? Natürlich informelle Feiern und gesellige Zusammenkünfte.

Sie sind fantastisch, um Verbindungen und Kameradschaft in Ihrem Team zu fördern.

Denken Sie darüber nach, Aktivitäten zu organisieren, die alle zusammenbringen, wie abteilungsübergreifende Mittagessen und Betriebsausflüge, bei denen sich die Kollegen austauschen und einander außerhalb ihrer üblichen Rollen kennenlernen können.

Planen und organisieren Sie Veranstaltungen für alle Mitglieder Ihres Teams mit der ClickUp-Vorlage für die Veranstaltungsplanung

Sie können einsetzen ClickUp's Vorlage für die Planung von Ereignissen um all dies zu planen. Es rationalisiert die Planung und Durchführung mit Features, die dafür sorgen, dass alles organisiert ist.

Sie können anpassbare Listen mit Aufgaben erstellen, um jedes Ereignis in klare, überschaubare Schritte zu unterteilen. Die Zusammenarbeit in Echtzeit sorgt dafür, dass alle Beteiligten auf dem neuesten Stand sind, und automatische Erinnerungen halten die Termine im Blick. Die benutzerfreundliche Oberfläche hilft Ihnen bei der effizienten Nachverfolgung von Aufgaben, Terminen und Ressourcen, damit Ihre Ereignisse reibungslos ablaufen.

Schritt 3: Anonymes Sammeln von Feedback

Es reicht nicht aus, einfach nur bessere Prozesse einzuführen. Sie müssen überprüfen, ob diese Änderungen etwas bewirken, und sicherstellen, dass sich die Mitarbeiter wohl fühlen, wenn sie ihr ehrliches Feedback freigeben.

Deshalb ist es wichtig, anonyme Rückmeldungen zu sammeln.

Verwenden Sie eine Mischung aus geschlossenen und offenen Fragen wie:

_Was halten Sie von der Einbeziehung am Arbeitsplatz, wenn es um Team-Aktivitäten geht? Fühlen Sie sich in diese Aktivitäten einbezogen?

glauben Sie, dass es Gruppen im Büro gibt, die anderen nicht erlauben, ihren professionellen Space zu betreten?

arbeiten Sie in einem positiven Arbeitsumfeld? Warum oder warum nicht?_

Sie können das Feedback aus diesen Umfragen nutzen, um Ihre nächsten Schritte zu planen und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Um dieses Problem zu lösen, sollten Sie sich auf Folgendes stützen ClickUp Formulare .

Holen Sie sich mit ClickUp Formularen ein ehrliches Feedback Ihrer Mitarbeiter zum Thema Ausschluss

Es ermöglicht die präzise Erfassung von Feedback durch die Verwendung einer bedingten Logik, die sich an die Antworten der Benutzer anpasst. Auf diese Weise können Sie das Feedback leicht in umsetzbare Aufgaben umwandeln, was es einfacher macht, Bedenken oder verbesserungswürdige Bereiche in Ihren Eingliederungsbemühungen anzugehen.

ClickUp's Vorlage für Mitarbeiter-Feedback wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Feedback von Ihren Mitarbeitern zu sammeln und zu verwalten.

Sie können auch verwenden ClickUp's Vorlage für Mitarbeiter-Feedback für ähnliche Anwendungsfälle. Sie kann:

Verwalten vonkommunikationslücken und sammeln Sie Feedback auf strukturierte Art und Weise

Ermutigen Sie Mitarbeiter, die aus der Ferne arbeiten, sich am Feedbackprozess zu beteiligen, denn es stehen garantiert Änderungen an

Bieten Sie eine Plattform für anonyme und offene Unterhaltungen zwischen Mitarbeitern und Management

Ein weiteres nützliches Feedback-Medium ist ClickUp's Vorlage für Mitarbeiterengagement mit der Sie die Bedürfnisse, Wünsche, Ziele und freigegebenen persönlichen Infos Ihrer Teammitglieder verfolgen können. Sie können damit auch Umfragen zum Mitarbeiterengagement durchführen, die klare, verwertbare Erkenntnisse darüber liefern, wie Ihre Mitarbeiter über ihren Arbeitsplatz denken.

Schritt 4: Chancen gleichmäßig verteilen

Es ist nicht ungewöhnlich, dass bestimmte Mitglieder eines Teams immer Aufgaben mit hoher Priorität erhalten, während andere an den Rand gedrängt werden. Vielleicht fällt Ihnen auch auf, dass sich einige Mitglieder des Teams nicht voll in Gruppenprojekte einbringen oder dass ihre Beiträge unbemerkt bleiben.

Um dies zu bekämpfen, ClickUp's Teamansicht ist ein hervorragendes Tool zur Förderung der Integration und zum effektiven Ausgleich von Workloads.

Nutzen Sie die Vorteile des multifunktionalen Managements der ClickUp Teamansicht, um Inklusion am Arbeitsplatz zu gewährleisten und Affinitätsvorurteile zu vermeiden

Mit der Teamansicht können Sie Ihre Projekte, Aufgaben und Zuständigkeiten an einem Ort anzeigen und so die Verteilung der Arbeit erleichtern. Sie können einzelnen Personen Aufgaben zuweisen, um sicherzustellen, dass jeder die gleichen Chancen hat, seinen Beitrag zu leisten.

Sie können sogar Ansichten benutzerdefinieren, um Aufgaben nach Tags zu kategorisieren, die die Fähigkeiten und Zinsen der Mitglieder des Teams widerspiegeln. Wenn Sie beispielsweise Aufgaben mit bestimmten Fähigkeiten oder Projekttypen taggen, können Teammitglieder leicht mit Aufgaben in Verbindung gebracht werden, die ihren Vorlieben und Karrierezielen entsprechen.

Schritt 5: Verbessern Sie die allgemeine Kommunikation

Sie möchten, dass Informationen frei fließen können, ohne dass Hierarchie oder Cliquen die Kommunikation behindern missverständnisse am Arbeitsplatz . ClickUp's Chat-Ansicht kann Ihnen helfen, Ihr gesamtes Team einzubinden und alle auf dem Laufenden zu halten.

Eine klare und offene Kommunikation spielt eine wesentliche Rolle für den Erfolg eines Teams. Daher ist es wichtig, transparente Kanäle einzurichten, in denen sich jeder wohl fühlt und seine Ideen und sein Feedback freigeben kann.

Regelmäßige Überprüfungen und Aktualisierungen stellen sicher, dass alle Beteiligten die Ziele des Projekts im Auge behalten. Die Förderung einer Kultur des aktiven Zuhörens und der Reaktionsfähigkeit schafft Vertrauen und hält Ihr Team zusammen.

Beziehen Sie alle Mitglieder Ihres Teams ein und halten Sie sie mit ClickUp's Chat-Ansicht auf dem Laufenden

Mit der Ansicht "Chat" können Sie:

Aktualisierungen freigeben, Ressourcen verknüpfen und eine richtige Unterhaltung mit den Teammitgliedern führen

Nicht-arbeitsbezogene Kanäle erstellen, um eine persönliche Verbindung mit Kollegen zu fördern

Aktions-Elemente mit @mentions zuweisen, um Teams über die neuesten Updates auf dem Laufenden zu halten

Willkommen zur Inklusion am Arbeitsplatz mit ClickUp

Die Bekämpfung von Ausgrenzung am Arbeitsplatz ist unerlässlich, um die Moral und Produktivität des Teams zu steigern und eine Kultur der Zusammenarbeit aufzubauen.

Mit ClickUp können Sie Ihr Arbeitsumfeld in einen integrativen und unterstützenden Ort verwandeln. Von der Einstellung von Zielen bis hin zur Organisation von Ereignissen zur Teambildung - ClickUp macht es Ihnen leicht, alle Beteiligten einzubinden und zu verbinden. Anmeldung für ClickUp noch heute!