Wie man die Leistung eines Teams in der Phase der Leistungserbringung optimiert

Die Leistung eines Teams ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines jeden Unternehmens. Aber seien wir ehrlich, die konsequente Aufrechterhaltung von Spitzenleistungen kann eine echte Herausforderung sein.

Heutzutage müssen sich Geschäfte ständig weiterentwickeln, um mit den dynamischen Bedingungen des Marktes Schritt zu halten, und die Mitarbeiter stehen unter Druck, mit diesem Wandel Schritt zu halten.

Als Führungskraft spielen Sie eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Ihr Team zu motivieren und an den Zielen des Unternehmens auszurichten. Das bedeutet, dass Sie die Erwartungen des Teams steuern und ihnen die Tools freigeben müssen, die ihnen helfen, sich zu konzentrieren, insbesondere in der Phase der Leistungserbringung.

Wenn Sie sich fragen, was die Phase der Leistung ist und wie Sie Ihr Team auf diese Phase vorantreiben können, dann ist dieser Artikel genau das Richtige für Sie. Lesen Sie weiter. 🧐

Was ist die performative Phase?

Die ausführende Phase ist eine der wichtigsten Phasen in Tuckmans Modell der entwicklung von Teams . Das Modell wurde von Bruce Tuckman, einem Bildungspsychologen, entwickelt, der es Mitte der 1960er Jahre zur Beschreibung eines theoretischen Prozesses der Entwicklung und des Wachstums von Gruppen verwendete.

Die Durchführungsphase ist die vierte Phase des Modells der "Fünf Phasen der Teamentwicklung" und ist vielleicht die wichtigste Phase. In dieser Phase bringt jedes Mitglied des Teams sein höchstes Potenzial ein, und das Team agiert als hoch organisierte, zusammenhängende Einheit.

Die fünf Phasen des Modells umfassen:

Phase 1: Bildungsphase

Phase 2: Storming-Phase

Phase 3: Normierungsphase

Phase 4: Performierende Phase

Phase 5: Aufenthaltsphase

Lassen Sie uns kurz alle Phasen der Teambildung verstehen, bevor wir in die Leistungsphase eintauchen.

Phase 1: Forming Phase

In dieser Phase finden sich die Mitglieder Ihres Teams oder Ihrer Gruppe gerade erst zusammen.

Die Mitglieder Ihres Teams kennen sich vielleicht noch nicht gut. Es liegt viel Unsicherheit in der Luft, und das Team ist möglicherweise nicht sehr produktiv. Die Mitglieder müssen sich noch aneinander gewöhnen und brauchen Zeit, um ihre individuellen Rollen herauszufinden.

Phase #2: Storming Phase

In dieser Phase lernen die Mitglieder des Teams, miteinander zu arbeiten. **In dieser Phase kann es manchmal zu Konflikten kommen, weil Persönlichkeiten oder Meinungen aufeinanderprallen

Die Mitglieder des Teams sind sich über ihre Rollen vielleicht noch nicht ganz im Klaren und überschreiten möglicherweise die Grenzen des anderen. Dynamik im Team kann zu einer Herausforderung werden, da die Mitglieder daran arbeiten, die Rollen zu finden, die am besten zu ihnen passen.

Phase #3: Phase der Normierung

In dieser Phase beginnen die Dinge endlich ihren Platz zu finden. **Ihre Teammitglieder passen in ihre jeweiligen Rollen

Sie fühlen sich bei der gemeinsamen Arbeit an den Aufgaben des Teams wohler und es fällt ihnen leichter, einander um Hilfe zu bitten oder konstruktives Feedback einzuholen.

Phase #4: Performing Phase

Nur erfolgreiche Teams können diese wertvolle Phase erreichen, in der die Mitglieder nicht nur einzeln, sondern auch als Team Höchstleistungen erbringen.

Falls Sie Filme wie Ratatouille oder Burnt gesehen haben, hier ein Beispiel: Am Anfang geraten die Köche ständig aneinander, und es gibt jede Menge zwischenmenschliche Konflikte. Aber am Ende sind sie perfekt synchronisiert, wie ein eingespieltes, harmonisches Orchester. Das ist die Phase der Aufführung.

In der Phase der Aufführung,

Hat Ihr Team seine Rollen definiert, klare Grenzen gesetzt, in denen niemand dem anderen auf die Füße tritt, und kann mühelos zusammenarbeiten

Die Mitglieder übernehmen aktiv Verantwortung und verfügen über ein angemessenes Maß an Autorität, um Projekte zu leiten

Jedes Mitglied hilft sich gegenseitig, Fehler und andere Unzulänglichkeiten zu erkennen und zu überwinden

Die Mitglieder geben sich gegenseitig Feedback, um bessere Ergebnisse zu erzielen, und arbeiten synchron an den Zielen des Teams

Jeder empfindet ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit mit seinem Fortschritt

Ihr Team hält sich auch an festgelegte Arbeitsabläufe, um gemeinsame Ziele zu erreichen, und die Mitglieder fühlen sich bei der Verfolgung eines gemeinsamen Ziels vereint. Dies stellt die ideale Phase der Gruppenentwicklung dar.

Als Teamleiter ist es Ihr Ziel, Ihr Team so schnell wie möglich zu dieser Phase zu führen - und genau dabei wollen wir Sie unterstützen.

Phase #5: Phase der Verabschiedung

Dies ist die fünfte und letzte von Tuckmans Phasen, wenn das Team bereit ist, sich aufzulösen. Dies geschieht in der Regel, wenn die Mission des Teams erfüllt ist.

Dies ist der Zeitpunkt, an dem Sie und Ihr Team das Erreichte feiern können. Denken Sie über das Erreichte nach und erinnern Sie Ihr Team an den Zweck seiner Arbeit.

Da es sich um die fünfte Phase handelt, ist dies auch eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Talente der einzelnen Mitglieder des Teams zu würdigen und zu feiern.

Warum sollten Sie die Phase "Leistung" anstreben?

Die Phase der Leistung kann für Sie und Ihr Team das größtmögliche Ergebnis bringen. 🎯

In dieser Phase gibt es eine perfekte Synchronisierung und nahtlose Kommunikation, und die meisten Mitglieder arbeiten einwandfrei auf ihre Ziele hin.

**Die Idee ist, das Team in dieser Phase so lange wie möglich zu halten

In der Theorie hört sich das zwar gut an, aber kein Team kann sich ohne Eingreifen dauerhaft in der leistungsfähigen Phase halten. Es liegt an Ihnen, dem Teamleiter, dafür zu sorgen, dass Ihr Team so lange wie möglich in dieser Phase bleibt, insbesondere bei Projekten.

Um dies zu erledigen, können Sie damit beginnen, häufige Herausforderungen, die in dieser Phase auftreten können, zu vermeiden und gleichzeitig eine starke Führung aufrechtzuerhalten. Erfahren Sie weitere Informationen.

Was sind einige häufige Herausforderungen in der Performing Phase? Und warum passieren sie?

🚩Burnout

Burnout ist der schlimmste Feind, wenn es darum geht, eine hochleistungsfähigen Teams . Und Sie können das Problem nicht einfach durch die Einführung von Wellness-Aktivitäten lösen. Egal, wie viel Ihre Teammitglieder meditieren oder trainieren, wenn sie in einer Umgebung festsitzen, die chronischen Stress verursacht, werden sie die Hitze spüren.

Burnout ist schlecht für das Business und für die Menschen im Allgemeinen. 33% der Arbeitnehmer geben zu, dass sie sich aufgrund von Burnout bei der Arbeit weniger konzentrieren können, 31 % geben an, dass sie dadurch das Interesse an ihrer Arbeit verloren haben, und 21 % berichten, dass dies zu mehr Prokrastination geführt hat.

Die drei wichtigsten Ursachen für Burnout sind erhöhte Workload, psychische Gesundheitsprobleme, die aus einem Mangel an Abgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben resultieren können, und unrealistische Fristen.

Weitere Faktoren, die zu arbeitsplatzbedingtem Burnout beitragen, sind:

Ständige Dringlichkeit

Hierarchische und langsame Kommunikationsnetze

Mikromanagement

Fehlende Anerkennung für Leistungen

Überschreitung persönlicher Grenzen und Arbeitszeiten

🚩 Momentum aufrechterhalten

Eine weitere große Herausforderung für Führungskräfte besteht darin, Tag für Tag und Woche für Woche eine gleichbleibende Leistung des Teams zu gewährleisten. Sie können zwar nicht immer 100 % von Ihrem Team erwarten, aber das bedeutet nicht, dass Sie Stagnation zulassen sollten.

Einige häufige Ursachen für den Verlust von Schwung sind:

Burnout (ja, sie sind alle miteinander verbunden)

Mangel an abgestimmten und klaren Zielen

Selbstzufriedenheit

Abwesenheit von Schlüsselfiguren im Team

Mangel an Anerkennung

Externe Faktoren wie Veränderungen der Werte des Unternehmens, des oberen Managements und mehr

🚩 Aufkommen von Konflikten

Konflikte sind unvermeidlich. Sie können aufgrund von Interessenkonflikten, persönlichen Konflikten oder anderen Gründen entstehen.

Im Folgenden finden Sie einige häufige Gründe für Konflikte, die in der Phase der Durchführung auftreten und auf die Sie achten sollten:

Unterschiedliche professionelle Meinungen undarbeitsstile Arbeiten in Richtungunterschiedliche persönliche und berufliche Ziele Überschneidungen der Rollen in späteren Phasen eines Projekts

Persönliche Glaubenssysteme

Limitierte Ressourcen

Organisatorische Faktoren wie Änderungen der Unternehmenspolitik oder Umstrukturierungen

Stress durch externe Faktoren wie unrealistische Fristen von Vorgesetzten/Management

Verdrängungswettbewerb

Jeder dieser Gründe (oder andere) kann ein eigentlich gut funktionierendes, effektives und effizientes Team beeinträchtigen.

Was müssen Sie also tun, um Ihr Team wieder auf die Beine zu bringen?

Was sind einige Best Practices, um in der Leistungsphase effektiv zu führen?

Starke Führung ist nach wie vor das A und O beim Umgang mit leistungsstarken Teams und deren Management.

Auch wenn Sie sich nach Kräften bemühen, ein Team mit der idealen Mischung aus Fähigkeiten und Einstellungen zusammenzustellen, ist es für die Schaffung eines Umfelds, in dem Ihr Team gedeihen kann, oft erforderlich, die Zusammensetzung anzupassen, wenn sich die Dynamik des Teams weiterentwickelt.

Im Folgenden finden Sie einige Strategien für den Umgang mit Teams in der Leistungsphase:

✅ Durchführen von Gruppenaktivitäten in der Phase

Diskutieren Sie das Gesamtbild: Stellen Sie die Position dar, in der Sie sich und Ihr Team nach einer bestimmten Zeit sehen möchten. Lassen Sie Ihr Team visualisieren, wo es mit dem Projekt, an dem es gerade arbeitet, stehen soll. Dies hilft ihnen, durch die Vorstellung ihrer zukünftigen Leistungen motiviert zu bleiben und den Erfolg des Teams zu manifestieren

Stellen Sie die Position dar, in der Sie sich und Ihr Team nach einer bestimmten Zeit sehen möchten. Lassen Sie Ihr Team visualisieren, wo es mit dem Projekt, an dem es gerade arbeitet, stehen soll. Dies hilft ihnen, durch die Vorstellung ihrer zukünftigen Leistungen motiviert zu bleiben und den Erfolg des Teams zu manifestieren Drei Hauptfragen: Stellen Sie Ihrem Team diese drei grundlegenden Fragen:

Was hat bei uns funktioniert? was verursacht Probleme für uns? was können wir verbessern?

Stellen Sie Ihrem Team diese drei grundlegenden Fragen:

Aber heben Sie sich diese Fragen nicht für das Ende des Sprints auf.

Sammeln Sie dieses wertvolle Feedback in regelmäßigen Abständen während des Zyklus Ihres Projekts, um einen guten Überblick über die oben genannten Themen zu erhalten. Rechtzeitiges Feedback, das frühzeitige Ansprechen von Problemen und das Hervorheben von Fortschritten schafft ein Gefühl der kontinuierlichen Verbesserung und des Erfolgs für alle Mitglieder des Teams

All-inclusive Brainstorming-Sitzungen: Visualisieren Sie Ihre Ideen mit Hilfe dieser Schnellfeuer-Übung. Sie bringt Ihre Gruppe zusammen und ermutigt sie, auf innovative Weise zu denken, um das Projekt, an dem Sie gerade arbeiten, rechtzeitig abzuschließen

Visualisieren Sie Ihre Meetings, Diskussionen und Ideen mit ClickUp Whiteboards

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen endlosen Space, den Sie mit textlichen und visuellen Ideen bevölkern können, um nachverfolgung von Projekten und aktivitäten. Das ist es, was ClickUp Whiteboards helfen Ihnen beim Zu erledigen.

Mit ClickUp Whiteboards können Sie:

Visuell auf einer einzigen, freigegebenen Plattform zusammenarbeiten, um Ideen in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln

Brainstorming, Strategieentwicklung, Erstellen von Mindmaps und Planen agiler Workflows

Verbindung mit ClickUp tools wie Tasks für einen nahtlosen Übergang von der Idee zur Aktion

Verknüpfen Sie Arbeitsdateien, Dokumente und Aufgaben direkt auf Ihrem Whiteboard

✅ Beiträge anerkennen

Ein Team ist eine Verschmelzung von unterschiedlichen Persönlichkeiten.

Natürlich sind einige Mitglieder dynamischer als andere und infolgedessen auch sichtbarer. Es ist Ihre Aufgabe als Führungskraft, klar zu verstehen, wer während eines Projekts welchen Beitrag leistet.

Sorgen Sie dafür, dass auch die weniger sichtbaren Mitglieder eine Chance bekommen, im Rampenlicht zu stehen, indem Sie ihre Beiträge anerkennen. Dies wird zu einem Team führen, das sich der Talente aller Mitglieder bewusst ist und diese anerkennt, unabhängig davon, wie laut ein Einzelner ist.

Verfolgen Sie mit ClickUp Aufgaben, was Ihre Teamkollegen erreichen

Zu erledigen ist dies am besten mit einem Team-Management-System, das Ihnen hilft, die erledigten Aufgaben zu verfolgen. Dabei können Sie mehrere Features von ClickUp gemeinsam nutzen. Die erste davon ist ClickUp Aufgaben .

Weiterlesen: 15 kostenlose Vorlagen für die Leistungsbeurteilung von Mitarbeitern (plus Tipps) Mit Aufgaben können Sie:

Ihrem Team umsetzbare, klare und genau definierte Aufgaben zuweisen

Den Fortschritt der Aufgaben verfolgen, um die Leistung Ihres Teams zu verstehen

Planen, organisieren und arbeiten Sie nahtlos an jedem Projekt zusammen

Aufgaben nach Priorität und Zuweisung kategorisieren

Verknüpfen Sie verwandte Aufgaben und verfolgen Sie den Fortschritt mit benutzerdefinierten Status

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp's Project Tracker Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, den Überblick über Ihre Projekte an einem Ort zu behalten.

Eine weitere Möglichkeit zur Nachverfolgung Ihres Fortschritts ist die Verwendung der ClickUp Projekt Tracker Vorlage .

Damit können Sie Aufgaben nach Phasen gruppieren, den Fortschritt verfolgen und nahtlos mit Ihrem Team zusammenarbeiten. Es ist ideal, um mehrere Projekte zu verwalten, ohne sich zu überfordern. Sie behalten den Überblick, erhalten Echtzeit-Updates und kennen die Beiträge aller Beteiligten.

Diese Vorlage herunterladen

✅ Stets erreichbare Ziele einstellen

Ein Team, das Höchstleistungen erbringt, muss konzentriert und auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet sein. Dies beginnt damit, dass jedem Mitglied des Teams klar definierte und umsetzbare Ziele gesetzt werden, die auf seine Rolle abgestimmt sind.

Vermeiden Sie sich überschneidende Ziele, um Konflikte zwischen Aufgaben zu vermeiden. Legen Sie die Leiste jedes Mal ein wenig höher, um sicherzustellen, dass Ihr Team weiterhin nach Spitzenleistungen strebt, ohne zu stagnieren.

Bleiben Sie am Puls Ihres gesamten Workflows mit ClickUp Goals

Sobald Sie Ihre Ziele eingestellt haben, kommunizieren Sie diese an Ihre Mitarbeiter und überwachen Sie deren Abschluss genau. Um all dies an einem einzigen Ort zu erledigen, ohne die Registerkarten wechseln zu müssen, verwenden Sie ClickUp-Ziele .

Mit ClickUp Goals können Sie:

Automatische Nachverfolgung des Fortschritts bei der Erreichung von Zielen durch Verknüpfung von Aufgaben mit numerischen, monetären oder Wahr/Falsch-Einzelzielen

Organisieren Sie Ziele an einem Ort mit Hilfe von Ordnern, so dass Sie verwandte Ziele zusammen überwachen können

Einstellung verschiedener Einzelziele (z. B. Sprint-Zyklen, wöchentliche Scorecards), um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden

Geben Sie Ziele frei, verwalten Sie Berechtigungen, und halten Sie alle Beteiligten mit klaren Zeitleisten und Fristen auf dem gleichen Stand

✅ Legen Sie klare Prioritäten fest

Ihr Team kann nicht optimal arbeiten, wenn Sie jede Aufgabe als dringend einstufen! Wenn alles dringend ist, ist nichts wirklich dringend. Das kann dazu führen, dass Ihr Team mit mehreren sich widersprechenden Prioritäten und unrealistischen Fristen überfordert ist, was Stress verursachen kann.

Deshalb müssen Sie klar definierte Kriterien für die Dringlichkeit aufstellen und jede Aufgabe entsprechend priorisieren. Planen Sie gut und schaffen Sie ein System, mit dem Sie Ihren Teammitgliedern nicht nur Aufgaben zuweisen, sondern diese auch nach ihrer Wichtigkeit beschreiben können.

Instanz können Sie die Elemente mit der höchsten Priorität beispielsweise mit der Farbe Rot codieren, gefolgt von Gelb und Grün, um ein einfaches, aber allgemein erkennbares System zu schaffen.

Sie können auch eines der vielen Prioritätensysteme verwenden:

DieEisenhower Matrix* MoSCoW-Methode (Must have, Should have, Could have, and Won't have)

ABC-Methode der Priorität ('A' umfasst hohe Priorität und hohe Dringlichkeit, 'B' umfasst mittlere Priorität und mittlere Dringlichkeit, 'C' umfasst niedrige Priorität und niedrige Dringlichkeit)

RICE-Bewertungen (Reichweite, Auswirkungen, Vertrauen und Aufwand)

✅ Ausgewogene Work-Life-Balance

Verstehen Sie, dass Ihre Mitarbeiter auch ein Leben außerhalb ihrer Arbeit haben.

Wenn Sie die Grenzen zwischen Privatem und Beruflichem ständig verwischen, werden sich Ihre Mitarbeiter nicht gut erholen oder Urlaub machen können. Sie werden nicht in der Lage sein, sich vollständig von der Arbeit zu lösen, was zu Erschöpfung und Frustration führt.

Dies ist besonders wichtig, da sich ein großer Teil der Belegschaft für Remote-Arbeit oder hybride Arbeitsumgebungen entschieden hat. 53 % der Arbeitsplätze in den USA sind derzeit hybrid. Das bedeutet, dass Sie sich auf die Herausforderungen vorbereiten müssen, die dieses flexible, oft asynchrone Arbeitsumfeld mit sich bringt, und diese bewältigen müssen.

✅ Förderung einer transparenten und effizienten Kommunikation

Kommunikation ist der Schlüssel zur Motivation und Anerkennung des Aufwands Ihrer Mitarbeiter. Ihre Rolle sollte die eines Ermöglichers sein, nicht die eines Hindernisses für den Workflow.

Sie müssen für Ihre Mitarbeiter erreichbar bleiben, damit sie nicht erst viele Hürden überwinden müssen, um zu einem Meeting mit Ihnen zu kommen.

Sorgen Sie dafür, dass sich alle Mitglieder Ihres Teams wohl fühlen, wenn sie Sie ansprechen. **Erwägen Sie die Einführung einer Politik der offenen Tür, um die Mitarbeiter zu ermutigen, ihre Meinung zu äußern, und beseitigen Sie ineffiziente Kommunikationssilos, indem Sie optimierte Kommunikationswege einführen.

Versuchen Sie, Verzögerungen oder Missverständnisse beim Freigeben von Nachrichten zwischen Teammitgliedern, einschließlich Ihnen selbst, zu vermeiden.

Nahtlos kommunizieren und Dateien in der App freigeben mit ClickUp's Chat-Ansicht

ClickUp bietet mit der ClickUp Chat-Ansicht wieder einmal eine leistungsstarke Lösung dafür. Sie erleichtert die nahtlose Koordination zwischen Abteilungen, Teams und Mitgliedern mit miteinander verknüpften Aufgaben und Rollen.

Verwenden Sie ClickUp's Chat-Ansicht können Sie direkt mit Teammitgliedern und Abteilungen in Ihrem Workspace kommunizieren und dabei problemlos relevante Dateien, Aufgaben und Dokumente freigeben.

✅ Fördern Sie Vertrauen und Autonomie; überwachen Sie, aber führen Sie kein Mikromanagement

Wenn Sie kein Vertrauen in Ihr Team haben, müssen Sie sich einige Fragen stellen. Die Arbeit mit einem Team, auf das Sie sich nicht verlassen können, kann Ihren gesamten Workflow durcheinander bringen. Es kann auch ein Hinweis auf ein ungesundes Arbeitsumfeld sein.

Tappen Sie also nicht in die Falle, dass Sie im Detail zu verwalten . Wenn Sie anfangen, jedes Mitglied bis ins kleinste Detail zu managen, zeigt das nur, dass Sie ihnen nicht genug vertrauen, um die Arbeit in ihren Händen zu lassen.

Ermutigen Sie Ihr Team, bei Projekten Führungsrollen zu übernehmen, um zu zeigen, dass es bereit ist, selbständig zu arbeiten. Sie müssen ein Gleichgewicht finden, das es den Teammitgliedern erlaubt, sich unabhängig zu entfalten, während Sie ihre Fortschritte genau im Auge behalten und bereit sind, einzuspringen, wenn Ihre Anwesenheit oder Ihre Entscheidungsgewalt erforderlich ist.

ClickUp Vorlage für Rollen und Verantwortlichkeiten im Projektmanagement

Um Aufgaben zuzuweisen und gleichzeitig die Ansicht des gesamten Szenarios aus der Vogelperspektive zu behalten, versuchen Sie ClickUp's Vorlage für Rollen und Verantwortlichkeiten im Projektmanagement . Sie hilft Ihnen, Rollen zu definieren, Aufgaben zuzuweisen und sicherzustellen, dass jeder weiß, wer für was verantwortlich ist.

Diese Vorlage herunterladen

Die Vorlage für Rollen und Verantwortlichkeiten im Projektmanagement von ClickUp hilft Ihnen, Rollen und Verantwortlichkeiten den richtigen Personen zuzuweisen.

Mit dieser Vorlage können Sie sicherstellen, dass alles reibungslos abläuft, unabhängig von der Größe Ihrer Organisation. Die Vorlage bietet einen klaren Plan, stellt sicher, dass jeder seine Rolle kennt, verbessert die Koordination zwischen den Teams und hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen, bevor sie zu größeren Problemen werden.

Diese Vorlage herunterladen

✅ Regelmäßige Feedback-Zyklen durchführen

In der Phase der Leistungserbringung werden sich Ihre Teammitglieder bereitwillig gegenseitig kritisches und konstruktives Feedback geben.

Es ist wichtig, diese Kommunikationswege offen und gesund zu halten. In der Tat können Sie als Manager und Führungskraft umgehend um Feedback bitten konstruktives Feedback und seien Sie ein Beispiel für die anderen Mitglieder des Teams. **Eine der besten Möglichkeiten, dies zu tun, ist die Organisation anonymer Umfragen, die genau aufzeigen, was Sie gut können und in welchen Bereichen Verbesserungsbedarf besteht

Indem Sie in Ihrem Team eine Feedbackschleife einrichten, schaffen Sie ein Umfeld, in dem Sie ständig lernen und sich verbessern.

Aussagekräftiges Feedback lässt sich leicht einholen mit ClickUp's Vorlage für Mitarbeiter-Feedback und Check-In-Umfragen . Nutzen Sie diese Vorlage, um schnell Erkenntnisse zu sammeln, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und Bedenken anzusprechen und gleichzeitig den Feedback-Prozess zu optimieren.

Halten Sie Ihre Performing Phase mit ClickUp am Laufen

In der Phase der Leistung glänzt Ihr Team, arbeitet mit minimalen Konflikten zusammen und maximiert die Produktivität.

Um diese optimale Phase aufrechtzuerhalten, müssen Sie potenzielle Herausforderungen bewältigen. Eine übergreifende tool für das Projektmanagement kann Ihnen helfen, alle fünf Phasen des Tuckman-Modells zu durchlaufen.

ClickUp kann dieses tool für Sie sein. Es bietet eine umfassende Lösung, um Ihr Team auszurichten und produktiv zu halten. Es hilft Ihnen auch, Ziele einzustellen, Aufgaben nach Prioritäten zu ordnen, Rollen zu definieren, die Kommunikation zu optimieren, Feedback einzuholen und die Leistung zu überwachen.

Durch die Integration von ClickUp in Ihren Workflow können Sie Probleme verhindern, bevor sie entstehen, und den langfristigen Erfolg Ihres Teams sichern.

Lassen Sie nicht zu, dass Unordnung Ihren Fortschritt unterbricht. Anmelden bei ClickUp kostenlos an und sorgen Sie dafür, dass Ihr Team Höchstleistungen erbringt.