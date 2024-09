Free Must-Have Jobs To Be Erledigt (JTBD) Rahmenvorlagen

Stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Produkt und erwarten, dass es ein Megahit wird, aber es gelingt Ihnen nicht, Ihre Kunden zu beeindrucken. 😲

Weil es nicht auf die Bedürfnisse Ihres Einzelziels eingeht. 🤦

Dieses typische Szenario tritt auf, wenn Sie ein Produkt erstellen, ohne zu klären, was die Kunden suchen. Zu erledigen ist deshalb das JTBD-Framework (Jobs to be erledigt), um die Kundenbedürfnisse und -wünsche zu ermitteln.

Aber es ist entmutigend, den JTBD-Rahmen von Grund auf aufzubauen. Aber keine Sorge! Vorlagen für zu erledigende Aufgaben sind die Rettung. 🎯

Bleiben Sie dran, wenn wir einige der nützlichsten und kostenlosen JTBD-Vorlagen besprechen. Am Ende des Blogs werden Sie vielleicht beschließen, einige (oder alle!) herunterzuladen.

Was sind Vorlagen für zu erledigende Aufgaben?

Zu erledigende Aufgaben-Vorlagen sind strategische Rahmenwerke, die Unternehmern, Produktmanagern und Marketing-Teams helfen, zu verstehen, warum Kunden ein Produkt kaufen.

JTBD-Vorlagen erfassen und definieren spezifische Kundenbedürfnisse (Aufgaben, die zu erledigen sind) durch Kundenbefragungen und Marktforschung und helfen Ihnen, Produkte zu entwickeln, die die gewünschten Ergebnisse erzielen und die Kundenerfahrung fördern.

Was macht eine gute Vorlage für Zu erledigende Aufgaben aus?

Aus Sicht des Produktmanagements ist eine Vorlage für die zu erledigenden Aufgaben ein wichtiges tool in der produktentwicklungsprozess der die Kundenbedürfnisse und -ziele klärt und Ihnen dabei hilft, ein Produkt zu entwickeln, das den Produkt-Markt-Fit erreicht.

Eine gute Vorlage für einen JTBD-Rahmen umfasst Folgendes:

Gelöschte JTBD-Erklärung/Bedarfserstellung : Eine prägnante Beschreibung oder Liste dessen, was der Kunde (Auftragsausführende) zu erreichen versucht. Diese Job Stories können Ihnen helfen, die Ziele des Kunden zu erfassen, anstatt seine Anforderungen zu erraten

: Eine prägnante Beschreibung oder Liste dessen, was der Kunde (Auftragsausführende) zu erreichen versucht. Diese Job Stories können Ihnen helfen, die Ziele des Kunden zu erfassen, anstatt seine Anforderungen zu erraten Kontextuelle Informationen : Dieser Aspekt umfasst zusätzliche Details über die zu erledigende "Aufgabe" aus der Sicht des Kunden - wann und wie sie auftritt, ihre Bedeutung, Fortschritte beim Erledigen der Aufgabe des Kunden, Kundenmotivationen und Hindernisse, Schmerzpunkte usw.

: Dieser Aspekt umfasst zusätzliche Details über die zu erledigende "Aufgabe" aus der Sicht des Kunden - wann und wie sie auftritt, ihre Bedeutung, Fortschritte beim Erledigen der Aufgabe des Kunden, Kundenmotivationen und Hindernisse, Schmerzpunkte usw. Funktionale Aspekte : Sie helfen Ihnen, die praktischen und greifbaren Vorteile zu verstehen, die der Kunde durch die Kernaufgabe erreichen möchte. Nehmen wir an, Ihr idealer Kunde möchte Berichte erstellen und dafür nicht mehr als 30 Minuten aufwenden. Hier wäre ein entscheidender funktionaler Aspekt, eine Software zu entwickeln, die die Datenerfassung und Berichterstellung automatisiert

: Sie helfen Ihnen, die praktischen und greifbaren Vorteile zu verstehen, die der Kunde durch die Kernaufgabe erreichen möchte. Nehmen wir an, Ihr idealer Kunde möchte Berichte erstellen und dafür nicht mehr als 30 Minuten aufwenden. Hier wäre ein entscheidender funktionaler Aspekt, eine Software zu entwickeln, die die Datenerfassung und Berichterstellung automatisiert Emotionale Aspekte : Die Vorlage sollte einen Abschnitt enthalten, in dem die Emotionen analysiert werden, die den Kunden motivieren, die jeweilige Aufgabe zu erledigen. In Anbetracht des obigen Beispiels hilft der emotionale Aspekt dabei, sicherzustellen, dass die erstellten Berichte ästhetisch, professionell und präsentationsbereit sind, so dass die Kunden sie getrost den Stakeholdern freigeben und zur Entscheidungsfindung nutzen können

: Die Vorlage sollte einen Abschnitt enthalten, in dem die Emotionen analysiert werden, die den Kunden motivieren, die jeweilige Aufgabe zu erledigen. In Anbetracht des obigen Beispiels hilft der emotionale Aspekt dabei, sicherzustellen, dass die erstellten Berichte ästhetisch, professionell und präsentationsbereit sind, so dass die Kunden sie getrost den Stakeholdern freigeben und zur Entscheidungsfindung nutzen können Soziale Dimensionen : Dieser Aspekt der JTBD-Vorlage berücksichtigt, wie sich die Kundenaufträge auf die Beziehungen des Kunden auswirken und wie der Kunde von anderen wahrgenommen werden möchte. Auf der Grundlage des obigen Beispiels können Sie eine Software erstellen, die fehlerfreie und leicht verständliche Berichte generiert, die das berufliche Ansehen und die Beziehungen des Kunden stärken

: Dieser Aspekt der JTBD-Vorlage berücksichtigt, wie sich die Kundenaufträge auf die Beziehungen des Kunden auswirken und wie der Kunde von anderen wahrgenommen werden möchte. Auf der Grundlage des obigen Beispiels können Sie eine Software erstellen, die fehlerfreie und leicht verständliche Berichte generiert, die das berufliche Ansehen und die Beziehungen des Kunden stärken Segmentierung : Die Vorlage sollte dabei helfen, mehrere Buyer Personas und Kundensegmente zu differenzieren, damit Sie Produktfeatures und Marketingstrategien maßschneidern können, die das Kundenerlebnis verbessern

: Die Vorlage sollte dabei helfen, mehrere Buyer Personas und Kundensegmente zu differenzieren, damit Sie Produktfeatures und Marketingstrategien maßschneidern können, die das Kundenerlebnis verbessern Alternative neue Lösungen : Dieser Aspekt der Vorlage für zu erledigende Aufgaben umfasst neue Lösungen, die Kunden ausprobiert haben, oder aktuelle Lösungen, die sie verwenden, um bestimmte Aufgaben zu erledigen

: Dieser Aspekt der Vorlage für zu erledigende Aufgaben umfasst neue Lösungen, die Kunden ausprobiert haben, oder aktuelle Lösungen, die sie verwenden, um bestimmte Aufgaben zu erledigen Erfolgskriterien: Eine JTBD-Vorlage muss eine Liste von Kriterien enthalten, die den erfolgreichen Abschluss der Kernfunktion eines Produkts kennzeichnen

💡Pro-Tipp: Kombinieren Sie JTBD-Vorlagen mit einer Karte, um die funktionale Kernaufgabe besser zu verstehen. Sie unterteilt die Kernaufgabe in einzelne Schritte, die der Kunde durchläuft, um die Aufgabe zu erledigen.

Da Sie nun die Elemente einer guten JTBD-Vorlage kennen, lassen Sie uns einige der effektivsten und kostenlosen Vorlagen für Zu erledigende Aufgaben besprechen. 👇

Free Jobs To Be Erledigt Templates

1. ClickUp Produkt-Roadmap Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp's Vorlage für die Produkt-Roadmap

Produkt-Roadmaps gepaart mit Vorlagen für das Zu-Erledigen-Framework können die Produktivität steigern produktübernahme . Und ClickUp's Product Roadmap Vorlage ist genau das, was Sie brauchen, um eine solide Produkt-Roadmap auf der Grundlage Ihres mentalen Modells zu erstellen.

Diese Vorlage hilft Ihnen, sich einen strategischen Plan und Produktinitiativen vorzustellen. Sie bietet Sichtbarkeit für die Richtung und die Commitments für Features und ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung Ihrer Ausführung. Mit der Vorlage für die Produkt-Roadmap von ClickUp können Sie:

Sich ein abschließendes Bild über den Lebenszyklus und die Zeitleiste der Produktentwicklung machen

Aufgaben in kleinere Aufgaben aufteilen

Den Aufgaben Ressourcen zuweisen

Aufgaben priorisieren und den Fortschritt nachverfolgen

Erkennen potenzieller Risiken und Chancen

Ausrichtung der Beteiligten auf Ziele und Produktfortschritt

Außerdem können Sie mit dieser Vorlage Roadmaps freigeben, wöchentliche Aktualisierungen an die Beteiligten übermitteln und Notizen zu den Versionen veröffentlichen

Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Produktentwicklungs-Roadmap Whiteboard-Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp's Whiteboard-Vorlage für die Produktentwicklungs-Roadmap

Wenn Sie immer noch Haftnotizen verwenden, um Ihre Ideen aufzuschreiben, ist diese Vorlage für zu erledigende Aufgaben genau das Richtige für Sie. ClickUp's Product Development Roadmap Whiteboard Vorlage ist das, was Sie brauchen, um Ihre Produktentwicklung zu planen.

Diese Vorlage für die zu erledigenden Aufgaben ergänzt die JTBD-Theorie und hilft Ihnen, eine ergebnisorientierte Produkt-Roadmap zu erstellen. Sie ermöglicht es Ihnen, die kurz- und langfristigen Ziele Ihres Produkts zu visualisieren. Sie können diese Ziele, Prioritäten und Fortschritte mit dieser Vorlage nachverfolgen.

Diese Whiteboard-Vorlage hilft Ihnen:

Planen Sie die Schritte Ihres Produktentwicklungsprozesses

Ihre Einstellungen festzulegen ziele für den Projektleiter und Ziele für Produkteinführungen

Ausrichtung der Teams auf die wichtigsten Erfolgsfaktoren für ein gemeinsames Verständnis

Nachverfolgung des Fortschritts von Aufgaben und Identifizierung potenzieller Hindernisse

Erkennen von teamübergreifenden Abhängigkeiten

Halten Sie die Mitglieder des Teams auf der gleichen Seite, um sicherzustellen, dass sich alle auf ein Ziel konzentrieren

Gehen Sie zur Verwendung dieser Vorlage wie folgt vor:👇

Führen Sie ein Brainstorming durch und bleiben Sie mit Ihrem Team in Verbindung, indem SieClickUp Dokumente* Erstellen Sie Meilensteine mitClickUp Meilensteine damit Sie den Fortschritt messen können

Verwenden Sie die Whiteboard-Vorlage, um Ihren Fahrplan mit Aufgaben, Meilensteinen, Zeitleisten und anderen Infos zu erstellen. Verwenden SieClickUp's Board Ansicht zur visuellen Darstellung

Zu erledigen: Überwachen Sie die Ziele und Zeitleisten und aktualisieren Sie sie, wenn sich etwas ändert

Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Vorlage für Produktanforderungen

Diese Vorlage herunterladen

Vorlage für Produktanforderungen

ClickUp's Vorlage für Produktanforderungen funktioniert hervorragend bei der Implementierung der JTBD-Methode für Produkte mit mehreren Features. Sie können Beschreibungen und benutzerdefinierte Status wie "On Hold", "Needs Review" oder "Pending" festlegen und sogar den Veröffentlichungsmonat für jedes Feature bestimmen. Außerdem können Sie benutzerdefinierte Felder erstellen und zwischen Dokumenten-, Listen- und Board-Ansichten wechseln, um die Produktanforderungen zu sehen

Diese Vorlage funktioniert mit ClickUp Zeiterfassung prioritäten, Meilensteine und Abhängigkeiten Achtung. Und das Beste daran? Es verfügt über eine Versionskontrolle, so dass Sie Ihre Entscheidungen nachverfolgen und bei Bedarf zu früheren Versionen zurückkehren können.

Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Erledigte Dinge Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp's Vorlage zum Erledigen von Dingen (Getting Things Erledigt Template)

Wenn Sie versuchen, Ihren Produktentwicklungsprozess zu strukturieren, ist diese Vorlage für die zu erledigenden Aufgaben genau das Richtige für Sie. ClickUp's Vorlage für das Erledigen von Aufgaben , basierend auf David Allens GTD-System hilft Ihnen, Projekte und Aufgaben zu organisieren, indem es sie in umsetzbare Elemente unterteilt. Zu erledigen ist damit Folgendes zu erledigende Aufgaben Vorlage zur Förderung von Innovation:

Verwenden Sie die Ansicht Board, um den Workflow von "Nächste Aktionen" bis "Warten auf" zu visualisieren, was den J2B-Fortschritt von der Identifizierung der Aufgabe über die Suche nach einer Lösung bis hin zu deren Umsetzung widerspiegelt

von "Nächste Aktionen" bis "Warten auf" zu visualisieren, was den J2B-Fortschritt von der Identifizierung der Aufgabe über die Suche nach einer Lösung bis hin zu deren Umsetzung widerspiegelt Die Kalender-Ansicht hilft bei der Planung der JTBD-Forschungsaufgaben entsprechend Ihrer Zeitleiste , während die Dokumentansicht die nahtlose Zusammenarbeit und das Freigeben von Wissen erleichtert, was für einen effektiven Abschluss der Aufgabe entscheidend ist

, während die Dokumentansicht die nahtlose Zusammenarbeit und das Freigeben von Wissen erleichtert, was für einen effektiven Abschluss der Aufgabe entscheidend ist Die vorgespeicherten Listen der Vorlage rationalisieren den GTD-Prozess und stellen sicher, dass die Aufgaben entsprechend ihrer Relevanz für Ihren JTBD-Forschungsprozess organisiert und priorisiert werden

Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Erledigte Dinge (Einfache Liste) Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Erledigte Dinge (Einfache Liste) Vorlage

Wenn Sie jemals eine GTD App wissen Sie, wie sie Ihnen bei der Organisation und Nachverfolgung all Ihrer Aufgaben helfen. ClickUp's Vorlage "Erledigte Dinge (Einfache Liste) ist ähnlich. Es handelt sich um ein einsteigerfreundliches Produktivitätstool zur Organisation und Verwaltung Ihrer Aufgaben an einem Ort.

Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Benutzer-Rechercheaufgaben erstellen und sie mit benutzerdefinierten Status wie "Zu erledigen", "In Bearbeitung", "In der Warteschleife", "Abgeschlossen" und "Abgebrochen" nachverfolgen. Sie können Prioritäten für Aufgaben einstellen und Einstellungen vornehmen, damit Sie keine Fristen versäumen.

Darüber hinaus können Sie Ihre Aufgaben in einer einfachen Listenansicht und Dokumentansicht anzeigen, um mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, und in der Kanban Board-Ansicht den Fortschritt jeder Aufgabe in Echtzeit verfolgen.

Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Projekt Deliverables Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp's Vorlage für Projektleistungen

ClickUp's Project Deliverables Vorlage erstellt automatisch JTBD-Projektleistungen auf der Grundlage der übergreifenden Ziele. Sie verfügt über spezielle Spaces, in die Sie Projektinformationen, Entwicklungsphasen und Kosten eintragen können.

Diese Vorlage hilft Ihnen, die Leistungen im Laufe Ihres JTBD-Mapping-Prozesses zu verstehen und nachzuverfolgen, ihre Fälligkeitsdaten zu bestimmen und festzulegen, wer für das Erledigen verantwortlich ist. Kurz gesagt, diese Vorlage für die zu erledigenden Aufgaben hält Ihr Projekt auf Kurs. Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Definieren Sie Projektphasen und Meilensteine

Die Aufgaben des Projekts, wie z. B. Benutzerinterviews und Nachverfolgungssitzungen, auf dem richtigen Weg und innerhalb des Budgets zu halten

Zuweisung von Rollen, Verantwortlichkeiten und Aufgaben an die Mitglieder des Teams

Halten Sie alle Beteiligten und Entscheidungsträger während des gesamten Lebenszyklus des Projekts auf dem gleichen Stand

Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Checkliste für die Produkteinführung Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Checkliste für die Produkteinführung Vorlage

Sind Sie bereit, Ihr Produkt auf den Markt zu bringen? ClickUp's Checkliste für die Produkteinführung Vorlage ist das perfekte tool, um Ihre Ressourcen, Aufgaben, Teams und Zeitleisten aufzustellen. Diese Vorlage für die zu erledigenden Aufgaben hilft bei der Umsetzung der JTBD-Framework für Ihre Produkteinführung und prüft, ob die jeweilige Produktfreigabe oder die Einführung eines Features den Anliegen der Kunden gerecht wird, was zu einem besseren Benutzererlebnis führt.

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Erstellen einer Zeitleiste für die Produkteinführung

Aufgaben im Zusammenhang mit der Produkteinführung zu organisieren, z. B. Fehlerbehebungen oder die Verbesserung von Features auf der Grundlage von Benutzerbefragungen

Den Fortschritt der Aufgaben in Echtzeit zu verfolgen

Das Risiko von Verzögerungen und potenziellen Problemen zu verringern

Wie produktmanagement tools diese Vorlage für die zu erledigenden Aufgaben hilft Ihnen bei der Entwicklung perfekter Produkte und macht die Produkteinführung weniger schwierig. So verwenden Sie sie;

Erstellen Sie eine Zeitleiste mitClickUp Gantt Diagramme* Versammeln Sie Ihr Team - Designer, Entwickler, Vermarkter und mehr. Weisen Sie ihnen Aufgaben mit ClickUp Kanban Boards zu

Legen Sie Ihre JTBD-Ziele für den Start mitClickUp-Ziele und stimmen Sie Ihr Team ab

Erstellen Sie eine Checkliste mit der Vorlage für die Produkteinführungs-Checkliste in ClickUp, damit Sie keinen Schritt verpassen

Verwenden Sie zum SchlussClickUp-Automatisierungen um Benachrichtigungen über den Abschluss einer Aufgabe und das Fälligkeitsdatum zu erhalten

Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Getting Things Erledigt (GTD) Rahmenvorlage

Framework-Vorlage

ClickUp's Getting Things Erledigt Framework Vorlage ist Ihr Tor zur Welt der hohen Produktivität. 🔓

Diese JTBD-Vorlage auf Ordnerebene verfügt über viele Funktionen und ist dennoch sehr einfach zu bedienen. Sie bietet vier Listen zur Ansicht Ihrer zu erledigenden Aufgaben:

Ideen : Ein Space, in dem Sie alle Ihre Ideen und potenziellen Aufgaben zur späteren Verwendung speichern können

: Ein Space, in dem Sie alle Ihre Ideen und potenziellen Aufgaben zur späteren Verwendung speichern können Zu erledigen : Eine Liste mit definierten Aufgaben mit Prioritäten und Abhängigkeiten

: Eine Liste mit definierten Aufgaben mit Prioritäten und Abhängigkeiten Kalender : Eine Liste geplanter Aufgaben mit einer Kalender-Ansicht der Aktivitäten

: Eine Liste geplanter Aufgaben mit einer Kalender-Ansicht der Aktivitäten Projekte: Eine Liste mit anstehenden Aufgaben

Auf der Ordnerebene finden Sie die Ansicht der Hauptaufgabenliste, in der Sie alle Aufgaben der vergangenen Wochen sehen können, unabhängig davon, zu welcher Liste sie gehören. Diese JTBD-Vorlage enthält ein GTD-Flussdiagramm in der Whiteboard-Ansicht .

Es hilft Ihnen, alle Ihre JTBD-Elemente und -Prozesse in ClickUp aus der Vogelperspektive zu betrachten. Das Flussdiagramm bietet auch verschiedene Aktionen und Fragen, die Sie sich zu jeder Aufgabe stellen können. Außerdem können Sie es an Ihre Arbeitsabläufe anpassen.

Weiterlesen: 12 PRD-Vorlagen zur Verbesserung der Produktentwicklung

Erledigt werden mit ClickUp Vorlagen für zu erledigende Aufgaben!

Der Einsatz von JTBD-Vorlagen hilft Ihnen zu verstehen, was Ihre Kunden wirklich suchen und eine ergebnisorientierte Innovation zu erreichen. Sie erhalten tiefe Einblicke in deren unerfüllte Bedürfnisse, Motivationen und Herausforderungen.

Indem Sie die Aufgaben" identifizieren, die Ihre Kunden mit Ihrem Produkt zu erledigen wünschen, können Sie Produkte entwerfen, die perfekt zu ihrer Geschichte passen. Das JTBD-Framework von Grund auf neu zu erstellen, kann jedoch Stunden in Anspruch nehmen, so dass wenig Zeit bleibt, sich auf die wirklichen Dinge zu konzentrieren, die Aufmerksamkeit erfordern. Mit den GTD- und Produktentwicklungsvorlagen von ClickUp können Sie einen soliden, ergebnisorientierten Plan für die Produktentwicklung erstellen.

Außerdem helfen Ihnen die anderen Features von ClickUp, wie Aufgabenmanagement, Automatisierung und Dokumente, bei der Zusammenarbeit und beschleunigen die Produktentwicklung. Kostenlos anmelden um die JTBD-Vorlagen von ClickUp auszuprobieren!