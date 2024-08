FigmaJam vs. Miro: Welches Whiteboard-Tool ist das richtige für Ihr Team im Jahr 2024?

Es ist schon chaotisch genug, eine Gruppe zu einem Brainstorming an einem Whiteboard zu bewegen; wenn dann noch Remote-Arbeit hinzukommt, kann es sich unmöglich anfühlen.

Genau hier helfen digitale Whiteboards. Sie bieten Teams einen virtuellen Space, in dem sie zusammenarbeiten, Ideen freigeben und sich auf dieselbe Seite stellen können, ohne sich im selben Raum zu befinden.

FigJam und Miro sind digitale Whiteboard-Tools, von denen Sie vielleicht schon gehört haben, und wenn Sie herausfinden wollen, welches das richtige für Ihr Team ist, sind Sie hier genau richtig.

In diesem Blog erfahren Sie mehr über die Besonderheiten der beiden Tools, vergleichen ihre Features und wählen das Tool aus, das am besten zu Ihren Anforderungen an die Zusammenarbeit passt. 👥

Was ist FigJam?

Über: FigJam FigJam ist ein Online-Whiteboard-Tool von Figma, das entwickelt wurde, um Teams für nahtlose Brainstormings und Zusammenarbeit zusammenzubringen. Es fungiert als visueller Workspace, in dem Ideen frei fließen können, was es für Remote-Teams, die in Echtzeit zusammenarbeiten müssen, wertvoll macht.

FigJam ist jedoch nicht nur ein weiteres digitales Whiteboard-Tool, sondern eine natürliche Erweiterung von Figma.

Wenn Sie Figma bereits für Ihre Arbeit verwenden, werden Sie feststellen, dass FigJam sich nahtlos in alle Ihre Projekte integrieren lässt, so dass Sie problemlos hin und her wechseln können.

Schlüssel-Features von FigJam

Die Funktionen von FigJam sind darauf ausgelegt, die Zusammenarbeit einfach und effektiv zu gestalten.

Ganz gleich, ob Sie ein Brainstorming durchführen, ein Projekt planen oder einfach nur versuchen, alle auf dieselbe Seite zu bringen - mit dieser Whiteboard-Software können Sie all das auf unterhaltsame Weise erledigen.

Feature #1: Whiteboard für die Zusammenarbeit

Das Herzstück von FigJam ist die digitale Leinwand. In diesem Space können Teams zeichnen, schreiben und Haftnotizen verwenden, um Ideen visuell auszudrücken. Es eignet sich hervorragend, um schnelle Gedanken festzuhalten oder komplexe Diagramme zu entwickeln.

Teammitglieder können Kommentare abgeben, mit Emojis reagieren oder sogar an einem Audio-Chat teilnehmen, um die Unterhaltung im Flow zu halten.

💡 Profi-Tipp: Erkunden Sie verschiedene beispiele für Diagramme um besser zu verstehen, wie die verschiedenen Strukturen auf Ihre Projekte angewendet werden können. Dies kann Ihnen helfen, Ihre Ideen zu verfeinern und den besten Weg zur visuellen Darstellung Ihrer Konzepte zu finden.

Optionen für Vorlagen in FigJam

FigJam bietet verschiedene Vorlagen, mit denen sich Brainstorming-Sitzungen rationalisieren lassen. Zu den Optionen gehören Mindmaps und User Journey Karten, die sofort einsatzbereit sind.

Außerdem gibt es eine Reihe von Zeichentools wie Formen, Marker und Verbinder, die Ihnen helfen, Dateien zu kommentieren und Ihre Ideen zum Leben zu erwecken.

Feature #3: KI-gestützte Produktivität

KI-generierte Vorlagen in FigJam

Wenn Sie ein Meeting in Schwung bringen oder eine Zeitleiste visualisieren müssen, greift die KI von FigJam ein und generiert benutzerdefinierte Vorlagen und visuelle Darstellungen auf der Grundlage Ihrer Eingabeaufforderungen.

Das KI Feature hilft auch bei der Organisation Ihrer Gedanken. Sie kann Ihre Notizen sofort nach Themen sortieren und Ihnen helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Feature #4: Interaktive Widgets und Sticker

FigJam's Sticker-Sammlung

FigJam bietet einen Bereich interaktiver Widgets und Sticker an, um den Prozess der Ideenfindung ansprechender und dynamischer zu gestalten. Mit diesen Tools können Teammitglieder ihre Gedanken visuell freigeben, Feedback geben und sich an Diskussionen beteiligen, wodurch Meetings dynamischer und effektiver werden.

FigJam Preise

Free

Professionell: $5/Mitglied/Monat

$5/Mitglied/Monat Organisation: $5/Mitglied/Monat

$5/Mitglied/Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Was ist Miro?

Über: Miro Miro ist eine leistungsstarke Plattform für digitale Zusammenarbeit, die als virtuelles Whiteboard fungiert und Teams beim Brainstorming, Planen und Verwalten von Projekten unterstützt. Miro ist flexibel und intuitiv gestaltet und eignet sich daher für Teams, die an verschiedenen Orten zusammenarbeiten.

Das Tool bietet eine geräumige digitale Leinwand zum Brainstorming, Planen und Organisieren von Ideen. Ganz gleich, ob Sie an einem Design-Sprint arbeiten, ein Projekt planen oder einen Workshop leiten, Miro hilft Ihnen, Ihre Arbeit zu erledigen.

Schlüssel-Features von Miro

Schauen wir uns an, was die Miro-Plattform zu einem Favoriten unter den Teams macht.

Feature #1: Unendliche Leinwand

Unendliche Whiteboard-Leinwand in Miro

Die unendliche Leinwand von Miro ist ein digitaler Workspace, auf dem Sie Ihre Ideen ohne physische Einschränkungen festhalten können. Sie eignet sich hervorragend zum Brainstorming, zur Erstellung von Karten für Projekte oder einfach zur Visualisierung von Gedanken.

Feature #2: Umfangreiche Vorlagenbibliothek

Miro's Vorlage Optionen

Mit Miro haben Sie Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen, die alles von der Benutzer-Story-Mapping bis zur strategischen Planung abdecken. Diese Vorlagen sind anpassbar, sodass Teams sie an ihre spezifischen Workflows und Anforderungen anpassen können.

Feature #3: Visuelle Verwaltung

Prozess-Mindmapping mit Miro

Miro hilft auch bei visuellem Projektmanagement . Mit Features wie Kanban-Boards, Mindmaps und Flussdiagrammen ist es einfach, den Überblick über komplexe Projekte zu behalten und den Fortschritt auf eine klare und zugängliche Weise zu visualisieren.

Feature #4: Asynchrone Zusammenarbeit

Hinterlasse einen Kommentar in Miro

Miro ermöglicht es Teams, in ihrem eigenen Tempo zu arbeiten, was ideal für Remote-Teams ist, die über Zeitzonen hinweg arbeiten.

Features wie Video-Walkthroughs und Kommentare halten die Unterhaltung in Gang, auch wenn nicht alle gleichzeitig online sind.

Miro Preise

Free

Starter: $8/Mitglied/Monat

$8/Mitglied/Monat Geschäft: $16/Mitglied/Monat

$16/Mitglied/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

FigJam vs. Miro: Ein Feature-by-Feature-Vergleich

FigJam und Miro sind fantastische Tools für die Zusammenarbeit im Team, aber sie glänzen in unterschiedlichen Bereichen.

Lassen Sie uns ihre Features aufschlüsseln und sehen, wie sie im Vergleich zueinander abschneiden.

Feature FigJam Miro Für wen ist es geeignet? Ideal für Design-Teams und gemeinsames Brainstorming Geeignet für einen breiten Bereich von Teams, von Design bis Projektmanagement Leinwandgröße Kollaboratives Whiteboard mit reichlich Space für Brainstorming Unendliche Leinwand für grenzenloses Brainstorming und Projekt-Mapping Collaboration Unterstützt Zeichnen, Kommentieren und Chatten in Echtzeit Unterstützt Echtzeit-Zusammenarbeit mit Video- und Chat-Integration Vorlagen Bietet anpassbare Vorlagen für verschiedene Brainstorming-Anforderungen Umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen für verschiedene Aktivitäten KI-Features Erstellt benutzerdefinierte Vorlagen, automatisiert das Sortieren und Zusammenfassen von Ideen KI hilft bei der Ideengenerierung und dem Clustering von Erkenntnissen Klebezettel Enthält Klebezettel mit flexiblen Organisationsoptionen Features für digitale Klebezettel mit Clustering-Funktionen Integrationen Integriert sich in Figma und andere beliebte Tools Verbindet sich mit über 130 Tools, einschließlich Slack und ClickUp Mobiler Zugang Zugriff auf Web- und Mobilplattformen Einfacher Zugriff über Web und Mobilgeräte Benutzerbeteiligung Fördert die Interaktion mit Stempeln, Emojis und Kommentaren Enthält interaktive Tools wie anonyme Abstimmungen und Live-Reaktionen Freigeben von Dateien Integriert mit Figma für nahtlose Design-Updates Unterstützt eine Vielzahl von Dateitypen, einschließlich Bilder und Dokumente Workshops & Meetings Entwickelt für Workshops und Sprints Verbessert Workshops und Meetings mit Unterhaltungsfunktionen und interaktiven Präsentationen

Feature #1: Größe der Leinwand

Die Größe und Flexibilität der Leinwand ist für verschiedene Arten von Projekten entscheidend.

FigJam

FigJam bietet ein kollaboratives Whiteboard mit reichlich Space, um Ideen zu skizzieren und kreativ zu brainstormen. Es wurde entwickelt, um Teams bei der effizienten Generierung und Organisation von Ideen zu unterstützen.

Miro

Es bietet eine unendliche Leinwand für umfangreiches Brainstorming und Projekt-Karten. Dieser grenzenlose Space ist perfekt für die Verwaltung komplexer Workflows und die Visualisierung umfangreicher Projekte.

🏆 Gewinner: Es ist ein Unentschieden! Die unendliche Leinwand von Miro ist ideal für die detaillierte Planung von Projekten, während sich der großzügige Space von FigJam hervorragend für konzentrierte kreative Sitzungen eignet.

Feature #2: Zusammenarbeit in Echtzeit

Effektive Zusammenarbeit in Echtzeit steigert die Produktivität des Teams.

FigJam

Unterstützt Zeichnen, Kommentieren und Chatten in Echtzeit, so dass die Mitglieder eines Teams interagieren und ihre Ideen gemeinsam verfeinern können. Es wurde entwickelt, um sofortiges Feedback und Zusammenarbeit zu fördern.

Miro

Zeichnet sich durch integrierte Video- und Chat-Features aus, die die Zusammenarbeit in Echtzeit über verschiedene Speicherorte hinweg unterstützen. Es verbessert die Kommunikation und das Engagement während gemeinsamer Sitzungen.

Sieger: Die integrierten Kommunikationstools von Miro bieten eine umfassendere Echtzeit-Zusammenarbeit.

Feature #3: KI-Funktionen

KI kann Ihre Arbeitsabläufe und Ihr Brainstorming erheblich rationalisieren.

FigJam

Nutzt KI, um benutzerdefinierte Vorlagen und visuelle Darstellungen auf der Grundlage Ihrer Vorgaben zu erstellen, automatisiert die Sortierung von Ideen in relevante Themen und fasst die Ergebnisse in klaren Elementen zusammen. So können Sie sich auf die wichtigsten Erkenntnisse und Entscheidungen konzentrieren.

Miro

Nutzt KI, um Ideen zu generieren, Erkenntnisse zu bündeln und die wichtigsten Erkenntnisse zusammenzufassen. Es hilft bei der Organisation und Priorisierung von Ideen, was zu einem effizienten Brainstorming und Projektmanagement beiträgt.

gewinner: Die KI von Miro zeichnet sich durch die Generierung von Erkenntnissen und das Clustering aus und ist damit die beste Wahl für komplexe Datenanalysen und Zusammenarbeit.

Feature #4: Anpassungsfähigkeit

Anpassungsoptionen können Ihren Workflow und Ihre Benutzererfahrung verbessern.

FigJam

Ermöglicht die benutzerdefinierte Anpassung von Vorlagen und Board-Elementen, so dass der Client den Workspace leicht an die spezifischen Anforderungen des Projekts anpassen kann. Diese Flexibilität unterstützt verschiedene brainstorming-Techniken und Design-Aktivitäten.

Miro

Bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für die Erstellung von Boards, Vorlagen und Themen, die einen breiten Bereich von Projektanforderungen und -präferenzen abdecken.

🏆 Sieger: Es ist ein Unentschieden! Miro bietet umfassendere Optionen zur benutzerdefinierten Anpassung, aber FigJam ist mit seiner fokussierten Anpassung gut für designorientierte Aufgaben geeignet.

FigJam vs. Miro auf Reddit

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie echte Benutzer FigJam und Miro wahrnehmen, haben wir uns an Reddit gewandt.

Miro-Fans schwärmen von seinen umfangreichen Features und der Unterstützung durch die Community. Es wird für die Bewältigung komplexer Aufgaben wie User Journey Mapping und Workshops gelobt.

_Miro hat eine Menge Tools für komplexe Designs und User Flows, aber sein kostenloser Plan hat Limits, wie die Nummer der Boards

Ein Benutzer erwähnte

Auf der anderen Seite wird FigJam für seine Einfachheit und nahtlose Integration in Figma geliebt. Es wird als eine gute Wahl für kleinere Teams oder solche, die bereits Figma verwenden, angesehen.

FigJam hat sich als praktischer erwiesen, seit wir Figma verwenden. Es eignet sich hervorragend für das Brainstorming und die Planung ohne die ganze zusätzliche Komplexität

Ein Redditor gab frei,

Auch die Lernkurve ist ein heißes Thema. Miro wird oft als eine steilere Lernkurve beschrieben, die für neue Benutzer entmutigend sein kann. FigJam wird für seine Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit geschätzt.

_FigJam ist ein aufstrebendes Programm, das mir wegen seines Mangels an Optionen gefällt - manchmal reicht es aus, die Arbeit zu erledigen

sagte ein Redditor

Die Kosten sind ein weiterer Aspekt. FigJam wird als kosteneffektiv hervorgehoben, insbesondere für Start-ups oder kleinere Teams, da es kostenlos mit Figma geliefert wird.

Miro ist zwar robust, aber die begrenzte kostenlose Stufe kann für Benutzer als einschränkend angesehen werden.

Wussten Sie schon? In Business-Umgebungen können Whiteboards die Innovation verbessern, indem sie die Geschwindigkeit der Ideenfindung erhöhen und damit zu einer höheren Rate erfolgreicher Projektabschlüsse beitragen.

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu Miro vs. FigJam

Wenn es um die Wahl des richtigen Tools für Brainstorming, Planung und Zusammenarbeit geht, ClickUp hebt sich als leistungsfähige Alternative zu FigJam und Miro hervor.

Während FigJam und Miro robuste Features für die visuelle Zusammenarbeit bieten, bringt ClickUp eine neue Perspektive mit seinem integrierten Ansatz für projektmanagement für Design und kreatives Brainstorming.

ClickUp's one-up #1: Whiteboards

ClickUp Whiteboards fördert die visuelle Projektplanung für Ihr Team ClickUp's Whiteboards sind so konzipiert, dass sie mehr sind als nur eine digitale Leinwand. Sie bieten einen vielseitigen Space, in dem Teams in einer dynamischen Umgebung Ideen brainstormen, planen und visualisieren können.

Anders als herkömmliche Whiteboards lassen sich diese Whiteboards nahtlos in andere ClickUp Features integrieren und ermöglichen so einen kohärenten Workflow. Sie können direkt im Whiteboard Aufgaben hinzufügen, Aktionen zuweisen und den Fortschritt nachverfolgen, was es zu einem zentralen Hub für die kreativen Prozesse Ihres Teams macht.

Pro-Tipp:💡 Integration von Software für kreative Workflows wie ClickUp mit anderen Tools wie Google Drive, Slack oder Adobe Creative Cloud sorgt dafür, dass Ihre gesamte Arbeit zentralisiert wird, sodass Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln müssen und die Produktivität insgesamt verbessert wird.

Verwandeln Sie Ihre Ideen in Aufgaben in ClickUp Whiteboards

Sie können Ihr Whiteboard sogar mit verschiedenen Formen, Linien und Verbindungselementen benutzerdefiniert gestalten, ganz nach Ihren Wünschen.

Auch gelesen: Einsteigerhandbuch für ClickUp Whiteboards mit Beispielen für Anwendungsfälle

ClickUp's one-up #2: Mindmaps

Visualisieren und organisieren Sie Ihre Projekte und Aufgaben mit ClickUp Mindmaps ClickUp's Mindmaps sind ein weiteres herausragendes Feature, das eine strukturierte Möglichkeit zur Organisation und Visualisierung von Informationen bietet. Dieses Tool ist ideal für die Darstellung komplexer Ideen oder Pläne für Projekte.

Sie können mit einem zentralen Konzept beginnen und in verschiedene verwandte Bereiche verzweigen, wodurch es einfacher wird zu sehen, wie verschiedene Elemente miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen.

ClickUp hat die asynchrone Abstimmung wesentlich vereinfacht und effektiver gemacht. Durch den Aufbau eines Rahmens, in dem Ziele und Ergebnisse umrissen und strukturiert werden, können Teams an entfernten Standorten die Erwartungen verstehen und Status-Updates reibungslos bereitstellen. Das Brainstorming mit Whiteboards ist einfach, die Neuordnung von Prioritäten ist leicht, und das Hinzufügen von Referenzbildern usw. ist sehr fließend

Bazza Gilbert, Produktmanager, AccuWeather

Benutzen Sie die Mindmaps von ClickUp, um Ihre Prozesse benutzerdefiniert abzubilden

Mit Mindmaps können Sie Elemente einfach per Drag & Drop verschieben, Notizen hinzufügen und die Struktur anpassen, wenn sich Ihre Ideen weiterentwickeln. Diese Flexibilität sorgt dafür, dass Ihre Brainstorming-Sitzungen flüssig und anpassungsfähig bleiben.

Bonus:👀 Mindmap-Vorlagen verwenden die in ClickUp für verschiedene Phasen Ihres Projekts zur Verfügung stehen. Verwenden Sie zum Beispiel eine Vorlage für das erste Brainstorming und eine andere für die detaillierte Nachverfolgung des Projekts, um einen strukturierten Ansatz für Ihren Planungsprozess zu erhalten.

ClickUp's one-up #3: Dokumente

Erstellen, Freigeben und gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten direkt in ClickUp Docs ClickUp's Dokumente bietet einen kollaborativen Space, in dem Ihr Team in Echtzeit zusammenarbeiten kann. Diese Dokumente sind mehr als nur Text-Editoren - sie unterstützen Rich Media, Kommentare und Aufgaben, was sie zu einem unverzichtbaren Tool für die Erstellung von Inhalten und Brainstorming macht.

Der kollaborative Charakter von Docs ermöglicht es Clients und Teammitgliedern, nahtlos Ideen einzubringen, Feedback zu geben und Inhalte zu verfeinern.

Fügen Sie ClickUp Docs zu Ihrem Whiteboard hinzu, so dass Sie alles, was Sie brauchen, in einem zugänglichen, integrierten Space vorfinden

ClickUp's one-up #4: Brain

ClickUp Brain steigert die Produktivität durch maßgeschneiderte Inhalte und Erkenntnisse

ClickUps KI, bekannt als ClickUp Gehirn erweitert seine Möglichkeiten um eine leistungsstarke Ebene. Es hilft bei der schnellen Erstellung und Verfeinerung von Inhalten, egal ob Sie an Vorschlägen oder detaillierten Plänen für Projekte arbeiten.

Brain passt die Inhalte an die Bedürfnisse Ihres Teams an und sorgt dafür, dass die Dokumente schnell und präzise abgeschlossen werden. Das KI-Tool kann auch Aktualisierungen und Diskussionen zusammenfassen und liefert so präzise Übersichten, die bei der Entscheidungsfindung helfen.

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, bietet ClickUp eine Reihe von Vorlagen an, die auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten sind.

💡 Pro-Tipp: ClickUp Fischgräten-Diagramm Vorlage ist ideal für die Problemlösung, da es Probleme in überschaubare Teile zerlegt. ClickUp's einfache Mind Map Vorlage hilft bei der Organisation von Ideen, während die Kreativ- und Designvorlage von ClickUp unterstützt verschiedene Planungs- und Designaktivitäten.

Diese Vorlagen bieten eine solide Grundlage, die den Einstieg in die Arbeit erleichtert.

Kreatives Brainstorming mit ClickUp

Die Wahl des perfekten Whiteboard-Tools hängt von den spezifischen Anforderungen Ihres Teams ab.

FigJam ist ideal für designorientierte Teams, die innerhalb des Figma-Ökosystems arbeiten. Es bietet eine nahtlose Integration und eine einfache, intuitive Benutzeroberfläche.

Miro hingegen bietet einen breiteren Bereich an Features und Integrationen, was es zu einer vielseitigen Option macht.

Wenn Sie jedoch nach einer All-in-One-Lösung suchen, die das Beste aus beiden Welten in sich vereint und leistungsstarke Features für das Projektmanagement bietet, ist ClickUp die beste Wahl für Ihr Team.

Es bietet Whiteboard-Features, einen KI-Assistenten, flexible Dokumente und mehr unter einem Dach. Warum also warten? Starten Sie mit ClickUp noch heute kostenlos!