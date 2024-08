10 kostenlose Vorlagen für die Planung von Mahlzeiten, um Zeit zu sparen

Wenn Sie sich oft fragen: "Was soll ich zum Abendessen kochen?", ist eine Vorlage für die Essensplanung vielleicht genau das Richtige für Sie.

Als berufstätiger Erwachsener, der einen Haushalt führt, haben Sie wahrscheinlich erkannt, dass es für einen reibungslosen Ablauf notwendig ist, die Mahlzeiten vorzubereiten und im Voraus zu planen.

Egal, ob Sie Teil einer Familie sind, alleine leben oder ein Geschäft führen, vorlagen für die Menüplanung sind eine große Hilfe. Und obwohl sich alle über die Vorteile der Menüplanung einig sind, kann das anfängliche Setup überwältigend erscheinen.

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir eine Liste mit 10 Vorlagen für die Planung von Mahlzeiten zusammengestellt, damit Sie sofort loslegen können.

Was sind Vorlagen für die Essensplanung?

Eine Vorlage für die Essensplanung ist ein Leitfaden, der Ihnen hilft, Mahlzeiten, Einkaufslisten und Rezepte für einen bestimmten Zeitraum zu organisieren, oft einen Tag, eine Woche oder einen Monat. Sie bietet eine strukturierte Möglichkeit, alle Ihre täglichen Mahlzeiten zu planen, vom Frühstück bis zum Abendessen.

Essensplaner gibt es in verschiedenen Ausführungen und für unterschiedliche Bedürfnisse. Eine Vorlage für einen wöchentlichen Plan kann zum Beispiel die Mahlzeiten von Montag bis Sonntag abdecken, während andere einen ganzen Monat abdecken können. Es gibt einfache Versionen für den Hausgebrauch, einen wöchentlichen Essensplaner für nur eine Mahlzeit sowie detailliertere Pläne, die für größere Betriebe wie Restaurants oder Catering-Services geeignet sind.

Sie können die Vorlagen für die Essensplanung sogar so benutzerdefinieren, dass sie statt der üblichen drei Mahlzeiten fünf kleinere Mahlzeiten über den Tag verteilt vorsehen.

Mit dem Fokus auf sechs Schlüsselprinzipien - Genauigkeit, Ausgewogenheit, Kalorienkontrolle, Nährstoffdichte, Mäßigung und Vielfalt - helfen Ihnen diese Vorlagen dabei, eine ausgewogene Ernährung zu erreichen, Mahlzeitenentscheidungen in letzter Minute zu vermeiden und Lebensmittelabfälle zu reduzieren

Sie können Ihnen sogar helfen, Ihr Budget einzuhalten, indem Sie Impulskäufe im Lebensmittelgeschäft reduzieren.

Was macht eine gute Vorlage für einen Plan für Mahlzeiten aus?

Ein guter Essensplaner sollte Ihre Essenszubereitung vereinfachen, indem er Ihnen Organisation, Anleitung zu Portionsgrößen und eine ausgewogene Ernährung bietet und Ihnen so das Leben viel leichter macht. Auf Folgendes sollten Sie also achten:

Mahlzeitenplanung: Der ideale Menüplaner sollte für jede Mahlzeit des Tages einen eigenen Bereich haben. Stellen Sie sicher, dass er Abschnitte für Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks enthält

Der ideale Menüplaner sollte für jede Mahlzeit des Tages einen eigenen Bereich haben. Stellen Sie sicher, dass er Abschnitte für Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks enthält Integration von Einkaufslisten: Gute Vorlagen für einen wöchentlichen Speiseplan ermöglichen es Ihnen, Ihre Pläne einfach in eine Einkaufsliste umzuwandeln, was Ihre Mahlzeitenvorbereitung effizienter und nachhaltiger macht

Gute Vorlagen für einen wöchentlichen Speiseplan ermöglichen es Ihnen, Ihre Pläne einfach in eine Einkaufsliste umzuwandeln, was Ihre Mahlzeitenvorbereitung effizienter und nachhaltiger macht Nachverfolgung von Nährwertangaben: Der Zugriff auf die Nährwertangaben für jede Mahlzeit ermöglicht es Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die Ihre gesundheitlichen Ziele unterstützen

Der Zugriff auf die Nährwertangaben für jede Mahlzeit ermöglicht es Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die Ihre gesundheitlichen Ziele unterstützen Rezeptkarten: Betrachten Sie den wöchentlichen Essensplaner als einen speziellen Space für Ihre Lieblingsrezepte, was die Essensplanung angenehmer macht. Sie sollten in der Lage sein, Ihre Favoriten zu finden oder neue Rezepte zu entdecken, ohne mehrere Quellen durchsuchen zu müssen

Die Integration dieser Elemente in Ihre Vorlage für den Essensplaner hilft Ihnen nicht nur dabei, den Überblick zu behalten, sondern unterstützt auch eine ausgewogene Ernährung und gesunde Essgewohnheiten und vereinfacht Ihren Einkauf von Lebensmitteln.

Aus diesem Grund kann die Verwendung einer Vorlage für die Essensplanung zu einem der wichtigsten produktivsten Dinge zu erledigen in Ihrer wöchentlichen Routine.

💡Pro-Tipp: Koppeln Sie Ihre Mahlzeitenplanung mit vorlagen für Gewohnheits-Tracker um Ihre täglichen Aufgaben zu rationalisieren und Ihre Ziele auf dem Laufenden zu halten.

10 beste Vorlagen für die Essensplanung

Wenn Sie sich ständig fragen: "Was soll ich essen??" Diese zehn Vorlagen für die Essensplanung helfen Ihnen dabei, sich für bequeme, selbst gekochte Mahlzeiten zu entscheiden, Ihre Ausgaben für Lebensmittel zu senken und die Entscheidungsmüdigkeit während der Woche zu verringern.

1. ClickUp Vorlage für die Essensplanung

Eine Lösung für die Planung von Mahlzeiten, die über die Grundlagen hinausgeht, finden Sie unter ClickUp . Mit den Vorlagen für die tägliche und wöchentliche Essensplanung, die Menüplanung und die Rezeptkalkulation können Sie Mahlzeiten planen, die Nährstoffzufuhr verfolgen und Rezepte an einem Ort organisieren.

ClickUp's Vorlage für die Mahlzeitenplanung

Von allen Dingen in unserem Leben hat die Nahrung, die wir zu uns nehmen, einen großen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen und was wir jeden Tag leisten. So wie Sie eine tagesplaner um Ihre Ziele zu setzen und zu erreichen, ist ein solider Mahlzeitenplan unerlässlich, um Ihre Ernährung und Ihr Energieniveau zu erhalten.

Dies ist der Punkt ClickUp's Vorlage für die Mahlzeitenplanung kommt ins Spiel - Ihr neuer bester Freund in der Küche. Diese Vorlage wurde entwickelt, um den gesamten Prozess der Essensvorbereitung zu rationalisieren. Sie ermöglicht es Ihnen, mühelos Mahlzeiten zu planen und zu organisieren und Ihre Kalorienzahl an einem praktischen Ort zu verfolgen.

Mit ClickUp's Vorlage für die Mahlzeitenplanung können Sie:

Schnelles Planen von Mahlzeiten mit Hilfe von Drag-and-Drop-Listen

Rezepte in leicht zugänglichen Ordnern organisieren

Nachverfolgung von Zutaten und Einkaufslisten

Egal, ob Sie zu Hause kochen oder ein professioneller Koch sind, diese Vorlage ist ideal, um Ihre Einkäufe, die Rezeptverwaltung und die Zubereitung von Mahlzeiten zu optimieren.

Verabschieden Sie sich vom Essensstress und begrüßen Sie eine gut organisierte Küche mit der ClickUp Vorlage für die Essensplanung - denn die Planung von Mahlzeiten sollte einfach sein, nicht überwältigend.

2. ClickUp Vorlage für die Menüplanung

Screenshot der ClickUp Vorlage für die Menüplanung

Wir alle haben Tage, an denen die Zubereitung des Abendessens eine Qual ist, und die Planung einer ganzen Woche voller Mahlzeiten für die Familie kann sich geradezu überwältigend anfühlen. Aber mit der ClickUp Vorlage für die Menüplanung können Sie diese Herausforderung in eine überschaubare Aufgabe verwandeln.

Beginnen Sie mit der Einstellung Ihrer Parameter, z. B. die Anzahl der Personen, für die Sie kochen, das Start- und Enddatum, die Anzahl der Mahlzeiten pro Tag und Ihr Wochenbudget. Sobald Sie das erledigt haben, verwenden Sie die Vorlage, um Ihre Mahlzeiten zu planen, die Vorbereitungszeit einzuplanen und sogar Ihre bevorzugten Rezepte in einer praktischen "Rezeptbox" zu speichern

Mit Einzelabschnitten für die Planung von Mahlzeiten, Einkaufslisten und täglichen Aufgaben (ja, sogar für die Reinigung des Kühlschranks!) bringt diese Vorlage Ordnung in Ihren Küchenalltag. Außerdem ist sie ein wahrer Lebensretter, da Sie Ihre Zutaten und Rezepte an einem Ort aufbewahren und so zusätzliche Einkäufe vermeiden können.

Schon bald werden Sie feststellen, dass Sie diese Vorlage in Ihre Essensplanungsroutine einbinden können wie einen leistungsstarken app zum Erledigen von Listen für Ihre Küche.

3. ClickUp-Rezeptvorlage

ClickUp-Rezeptvorlage

Haben Sie es satt, in alten Kochbüchern und auf verstreuten Notizen nach Ihren bevorzugten Rezepten zu kramen? ClickUp's Rezept-Vorlage können Sie alle Ihre Rezepte an einem Ort zusammenfassen, um einen einfachen Zugriff zu ermöglichen. Außerdem ist sie ideal für Köche, die benutzerdefinierte Kochbücher erstellen und ihre kulinarischen Erstellungen mit Freunden oder Clients teilen möchten.

Mit dieser Vorlage können Sie Rezepte nach Art, Zutat oder Gericht kategorisieren, sodass Sie schnell finden, wonach Sie suchen.

Zu jedem Eintrag können Sie detaillierte Anweisungen, Zutaten, Zubereitungszeit und sogar Fotos hinzufügen. Sie können diese Vorlage als Diätplan verwenden, um Änderungen, Kochtipps und persönliche Notizen festzuhalten, damit jedes Gericht genau so wird, wie Sie es mögen. Egal, ob Sie wöchentliche Mahlzeiten planen oder spezielle Rezepte für ein Festmahl aufbewahren, diese Vorlage vereinfacht den Prozess und sorgt dafür, dass Ihre Küche organisiert bleibt.

4. ClickUp Rezeptkosten Vorlage

ClickUp-Rezeptkostenvorlage

Wenn Sie ein budgetbewusster Essensplaner sind oder ein Geschäft mit Lebensmitteln betreiben, ist die Erstellung eines kosteneffizienten Menüs von entscheidender Bedeutung. Und ein zuverlässiges System zur Nachverfolgung und Analyse der Rezeptkosten ist entscheidend. Das ist der Grund ClickUp's Rezeptkosten-Vorlage bietet eine rationelle Möglichkeit, diese Details zu verwalten.

Diese Vorlage macht es einfach,:

Schätzen Sie die Kosten für die Zutaten eines jeden Rezepts, damit Sie eine klare Vorstellung von Ihren Ausgaben haben

Vergleichen Sie die Kosten verschiedener Rezepte, bevor Sie Ihre Liste erstellen, damit Sie Ihr Budget einhalten können

Eine umfassende Ansicht Ihres gesamten Lebensmittelbudgets zu erhalten, um sicherzustellen, dass jedes Gericht, das Sie kreieren, sowohl lecker als auch kostengünstig ist

Die ClickUp Vorlage für Rezeptkosten wurde speziell dafür entwickelt, die Kosten der Zutaten in Ihren Rezepten einfacher zu überwachen, was zu weniger Lebensmittelverschwendung führt. Diese Vorlage ist vollgepackt mit Features:

Benutzerdefinierte Status: Verfolgen Sie Ihren Fortschritt mit Status wie "Abgeschlossen", "Auf Lager", "Wenig auf Lager", "Zu erledigen" und "Zu bestellen"

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt mit Status wie "Abgeschlossen", "Auf Lager", "Wenig auf Lager", "Zu erledigen" und "Zu bestellen" Benutzerdefinierte Felder: Speichern Sie alle wichtigen Details und nutzen Sie fünf einzigartige Attribute, wie z. B. Verpackungsgewicht, Mengengewicht, Maßeinheit, Elementkosten und Rezeptur

Speichern Sie alle wichtigen Details und nutzen Sie fünf einzigartige Attribute, wie z. B. Verpackungsgewicht, Mengengewicht, Maßeinheit, Elementkosten und Rezeptur Benutzerdefinierte Ansichten: Greifen Sie auf Ihre Daten mit drei verschiedenen Ansichten zu, einschließlich der Rezeptkostenansicht, der Ansicht "Hier beginnen" und der Ansicht "Rezept Board", damit Sie alles übersichtlich und schnell zur Hand haben

Greifen Sie auf Ihre Daten mit drei verschiedenen Ansichten zu, einschließlich der Rezeptkostenansicht, der Ansicht "Hier beginnen" und der Ansicht "Rezept Board", damit Sie alles übersichtlich und schnell zur Hand haben Projektmanagement: Verbessern Sie die Nachverfolgung der Rezeptkosten mit Tools wie Zeiterfassung, Tags, Warnungen vor Abhängigkeiten und E-Mails

ClickUp integriert all diese Daten in Ihre App für die Liste der zu erledigenden Aufgaben und macht es so einfach, alle diese Informationen an einem einzigen Ort zentral zu speichern.

5. ClickUp Restaurant-Rezeptkalkulationsvorlage

ClickUp Restaurant Rezeptkalkulationsvorlage

Für Restaurants und andere Geschäfte ist die Nachverfolgung der Lebensmittelkosten unerlässlich, um den möglichen Gewinn pro Gericht genau zu berechnen. Die ClickUp Vorlage für die Kalkulation von Restaurantrezepten ist ein leistungsfähiges tool, das Ihnen hilft, eine genaue Kalkulation für alle Ihre Rezepte zu erstellen.

Dieser wöchentliche Essensplaner vereinfacht die Berechnung der Kosten von Zutaten, den Vergleich von Rezepten und die Verwaltung Ihres Gesamtbudgets

Mit Features wie benutzerdefinierten Status und benutzerdefinierten Feldern können Sie leicht nachverfolgen, was vorrätig ist, was zur Neige geht und was bestellt werden muss. Die Vorlage enthält auch benutzerdefinierte Ansichten, die es Ihnen ermöglichen, alle Daten auf einen Blick zu sehen, so dass Sie Ihre Kosten bei Bedarf leicht anpassen können.

Mit dieser Vorlage können Sie sich auf das konzentrieren, worauf es wirklich ankommt - großartiges Essen zu servieren und gleichzeitig Ihre Gewinne zu maximieren.

6. ClickUp Wöchentlicher Planer Vorlage

ClickUp Wochenplanervorlage

Wenn Sie sich von Ihren wöchentlichen Aufgaben überwältigt fühlen, ClickUp's Wöchentliche Planervorlage kommt zu Ihrer Rettung und bringt etwas Reihenfolge in Ihr Leben.

Integriert in ein Whiteboard Format bietet diese Vorlage eine klare Ansicht Ihrer Aufgaben und lässt Sie diese als "Offen" oder "Abgeschlossen" markieren, um den Fortschritt bei der Essensvorbereitung zu verfolgen.

Sie verfügt über Benutzerdefinierte Felder, in denen Sie Ihre Aufgaben bei der Essensplanung kategorisieren und detaillierte Notizen hinzufügen können, wodurch Sie Ihren wöchentlichen Speiseplan und Ihren Lebensmittelbedarf leichter überblicken können. Mit benutzerdefinierten ClickUp Ansichten, wie dem Getting Started Guide und dem Planner Board, können Sie Ihre Ansicht an Ihren Planungsstil anpassen.

Wenn Sie die Mahlzeiten mit Ihren Mitgliedern planen, können Sie mit diesem vorlage für Zeitmanagement kombiniert Features wie die Zuweisung von Aufgaben an Personen, die Einstellung von Fälligkeitsdaten für den Austausch von Ideen in der Familie und die Priorisierung von Aktivitäten wie Einkaufen oder die Erstellung von Einkaufslisten mit Beschreibungen.

Die Vorlage ist ein leistungsstarkes Tool, um die Mahlzeiten der gesamten Woche zu organisieren und auf dem richtigen Weg zu halten

7. Vorlage für einen wöchentlichen Speiseplan von OnPlanners

über OnPlanner Die Planung Ihrer wöchentlichen Mahlzeiten kann sich entmutigend anfühlen, aber diese Vorlage nimmt den Stress aus dem Prozess. Die Vorlage für wöchentliche Mahlzeitenpläne von OnPlanners ist ein einfaches tool für die Organisation von Frühstück, Mittag- und Abendessen für jeden Tag der Woche, von Sonntag bis Samstag.

Was diese Vorlage für den wöchentlichen Essensplan noch praktischer macht, ist der gewidmete Space für Ihre Einkaufsliste. Die Elemente sind übersichtlich in die Kategorien Milchprodukte, Obst und Gemüse, Getreide, Fleisch und mehr eingeteilt, was das Einkaufen zum Kinderspiel macht.

Drucken Sie die Vorlage aus, notieren Sie Ihre Mahlzeiten und kleben Sie sie zum schnellen Nachschlagen an Ihren Kühlschrank.

Mit diesem einfachen wöchentlichen Menüplaner können Sie Ihre Mahlzeiten besser vorbereiten, Zeit beim Einkaufen sparen und den Zeitaufwand in der Küche verringern.

Sie können diesen Prozess auch integrieren mit digitale Planer-Apps für zusätzlichen Komfort.

8. Wöchentlicher Essensplan Vorlage von Edit.org

über Bearbeiten.org Wenn Sie als Ernährungsberater oder Diätassistent benutzerdefinierte Mahlzeitenpläne für Ihre Kunden erstellen, wissen Sie, wie wichtig ein wöchentlicher oder monatlicher Mahlzeitenplan für einen reibungslosen Ablauf ist.

Ob für jemanden mit Lebensmittelallergien, besonderen Ernährungsbedürfnissen oder einen Vegetarier - eine gut gestaltete Vorlage für die Essensvorbereitung hilft Ihnen bei der Planung und sorgt dafür, dass keine wichtigen Details übersehen werden.

Die Wöchentlicher Speiseplan Vorlage von Edit.org hilft Ihnen, nicht nur die Tabelle mit den Mahlzeiten für jeden Tag zu erstellen, sondern auch eine Liste mit Einkäufen, hilfreichen Tipps, Empfehlungen und relevanten Daten.

Sobald Sie Ihren Wochenplan erstellt und gespeichert haben, können Sie ihn jederzeit über Ihr Benutzerprofil abrufen. Sie können ihn bei Bedarf einfach aktualisieren und den Text für verschiedene Menüs anpassen. Außerdem können Sie Ihr Firmenlogo und Ihre Farben hinzufügen, um ihm einen professionellen Touch zu verleihen.

Schließlich können Sie die Vorlage herunterladen und ausdrucken, um sie nach Bedarf zu verteilen oder auszulegen.

9. Wöchentlicher Essensplaner Excel Vorlage von Vertex42

über Scheitelpunkt42Wöchentlicher Essensplaner Excel Vorlage von Vertex42 ist eine Excel-Tabelle zum Planen und Ausdrucken Ihrer wöchentlichen Mahlzeiten. Sie verfügt über mehrere Layout-Optionen, die in separaten Registerkarten des Arbeitsblatts verfügbar sind, so dass Sie das Format wählen können, das für Sie am besten geeignet ist.

Jedes Layout enthält Abschnitte für Mahlzeiten, Lebensmittel und Notizen, so dass Sie alles, was Sie für die Planung der kommenden Woche benötigen, sofort zur Hand haben. Sie können Ihre Mahlzeitenoptionen ganz einfach benutzerdefinieren - aktualisieren Sie die Listen, um sie an Ihre Vorlieben anzupassen.

10. Google Tabellen Vorlage für Essenspläne von Ultimate Meal Plans

über Ultimative Mahlzeitenpläne Wenn Sie ein Fan von Google Tabellen sind, haben Sie Glück - hier ist eine kostenlose Vorlage für die Planung von Mahlzeiten nur für Sie!

Die Google Tabellen Vorlage für Essensplan von Ultimate Meal Plans ist perfekt für alle, die sich im Google-Ökosystem auskennen. Es lässt sich in Ihr bestehendes Setup integrieren und hilft Ihnen, organisiert zu bleiben und die selbst-Disziplin ohne ein neues Tool für eine effektive wöchentliche Essensplanung zu benötigen.

Diese anpassbare Vorlage für den Wochenplan bietet ein übersichtliches, benutzerfreundliches Layout für die Nachverfolgung Ihrer Mahlzeiten für die Woche. Sie bietet Features für Ihre Liste und Einträge zu den Mahlzeiten und hilft Ihnen, bei der Planung den Überblick zu behalten.

Bereiten Sie Ihre Mahlzeiten mühelos mit ClickUp's Vorlagen für die Mahlzeitenplanung vor

Bei der Planung von Mahlzeiten geht es nicht nur darum, zu entscheiden, was es zu essen gibt, sondern auch darum, gesund zu bleiben, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, Geld für Essen zum Mitnehmen zu sparen und die stressigen Einkaufstouren in letzter Minute zu vermeiden.

Die Vorlagen für die Essensplanung von ClickUp sind ideal, weil sie kostenlos nutzbar und anpassbar sind und Projektmanagement mit Essensplanung kombinieren. Sie lassen sich in Ihre Apps für die Tagesplanung integrieren und helfen Ihnen, Ideen für Mahlzeiten zu notieren, Einkaufslisten zu verwalten und Ihren gesamten Prozess der Essensvorbereitung zu rationalisieren - alles an einem Ort.

Sind Sie bereit, Ihre Essensvorbereitung zu verbessern? Jetzt kostenlos anmelden und beginnen Sie, Ihre Mahlzeiten mühelos zu planen.