10 kostenlose Vorlagen für die Planung von Speisekarten

Was ist das Schwierigste am Erwachsenwerden? Ganz einfach: Die Erkenntnis, dass man von jetzt an bis ans Ende der Zeit das Abendessen auf den Tisch bringen muss. 🍽️

Die Planung von Mahlzeiten ist eine universelle Herausforderung, egal ob Sie berufstätig sind, einen Familienhaushalt führen oder ein gut gehendes Restaurant leiten. Wenn Sie sich ständig fragen: "Was soll ich heute Abend kochen?", dann brauchen Sie eine Vorlage für die Menüplanung.

Durch die Planung von Mahlzeiten wird die Verschwendung von Lebensmitteln vermieden, die Kosten für Essen zum Mitnehmen und für den Lieferservice werden gesenkt, und Sie sparen sich hektische und unbequeme Besorgungen. Im Laufe der Zeit können Sie so Ihre monatliche Lebensmittelrechnung senken und Stress in der Wochenmitte vermeiden. 🧘

Menüplanvorlagen werden von Familien, Einzelpersonen und Restaurants gleichermaßen genutzt. Alle Beteiligten werden Ihnen versichern, dass die Planung von Mahlzeiten notwendig ist, aber die Arbeit im Vorfeld ist oft überwältigend.

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir 10 praktische Vorlagen für die Menüplanung zusammengestellt, die Sie jetzt verwenden können.

Was ist eine Vorlage für die Menüplanung beim Abendessen?

Eine Vorlage für die Menüplanung erleichtert die Planung von Mahlzeiten für einen bestimmten Zeitraum (normalerweise einen Tag, eine Woche oder einen Monat). Diese Vorlagen sind nützlich für junge Berufstätige, Familien, Restaurants, Veranstaltungsplaner, Catering-Unternehmen und andere Organisationen.

Menüplanungsvorlagen gibt es in verschiedenen Designs, sie sind für verschiedene Personengruppen konzipiert und umfassen unterschiedliche Zeiträume. Ein monatlicher Essensplaner deckt zum Beispiel die Mahlzeiten für den gesamten Monat ab, während ein wöchentlicher Essensplaner die Mahlzeiten von Sonntag bis Samstag organisiert. Einige einfache Vorlagen sind für typische Haushalte gedacht, während kompliziertere Layouts speziell für Restaurants, Veranstaltungsplaner oder Catering-Unternehmen konzipiert sind. 🧑‍🍳

Vorlagen für die Essensplanung helfen Ihnen, Rezepte zu entwickeln, Einkaufslisten zu erstellen und schließlich ein Menü für jede Mahlzeit des Tages zu entwerfen. Indem Sie die Mahlzeiten zu Beginn der Woche planen, schonen Sie Ihr Budget, ersparen sich Kopfschmerzen und reduzieren den Verderb von Lebensmitteln.

Was macht eine gute Vorlage für die Menüplanung zum Abendessen aus?

Mit der richtigen Vorlage für den Speiseplan können Sie Menüs für jede Mahlzeit an jedem Tag der Woche (oder des Monats) planen.

Die beste Vorlage für die Planung eines Abendessens ermöglicht es Ihnen,:

Visualisierung der Mahlzeiten für die Woche: Der beste Menüplaner lässt Platz für jede Mahlzeit des Tages. Suchen Sie nach einer Vorlage mit Platz für Rezepte für Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks

Der beste Menüplaner lässt Platz für jede Mahlzeit des Tages. Suchen Sie nach einer Vorlage mit Platz für Rezepte für Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks Vermeiden Sie Lebensmittelverschwendung : Einer der größten Vorteile der Menüplanung ist die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung, was auch Ihr monatliches Lebensmittelbudget senkt. Suchen Sie nach Menüplanern mit Einkaufslistenvorlagen, damit Sie auf der Grundlage Ihrer Ideen für das Abendessen einkaufen und den Überblick über die Lebensmittel in Ihrer Küche behalten

Lebensmittelverschwendung Einer der größten Vorteile der Menüplanung ist die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung, was auch Ihr monatliches Lebensmittelbudget senkt. Suchen Sie nach Menüplanern mit Einkaufslistenvorlagen, damit Sie auf der Grundlage Ihrer Ideen für das Abendessen einkaufen und den Überblick über die Lebensmittel in Ihrer Küche behalten Priorisieren Sie gesunde Mahlzeiten : Wenn Sie Ihre Mahlzeiten im Voraus planen, ist es einfach, gesunde Lebensmittel zu priorisieren und sicherzustellen, dass Sie Ihre täglichen Mahlzeiten aus einer wöchentlichen oder monatlichen Perspektive ausgleichen 🥒

Wenn Sie Ihre Mahlzeiten im Voraus planen, ist es einfach, gesunde Lebensmittel zu priorisieren und sicherzustellen, dass Sie Ihre täglichen Mahlzeiten aus einer wöchentlichen oder monatlichen Perspektive ausgleichen 🥒 Keep everyone on the same page: Beantworten Sie die nie endenden Rufe "Was gibt's zum Abendessen?" mit einem praktischen Ausdruck einer wöchentlichen oder monatlichen Speiseplanvorlage, damit die ganze Familie weiß, was auf sie zukommt

10 Vorlagen für die Menüplanung zum Abendessen im Jahr 2024

Sie können sich nicht entscheiden, was es diese Woche zum Abendessen geben soll? Diese 10 praktischen Vorlagen für die Planung des Abendessens helfen Ihnen dabei, selbst gekochte Mahlzeiten dem Essen zum Mitnehmen vorzuziehen, Ihre Lebensmittelrechnung zu senken und die Entscheidungsmüdigkeit während der Woche zu vermeiden. 🤩

1. ClickUp Menüplan-Vorlage

Planen Sie Mahlzeiten für die ganze Woche mit dieser praktischen Vorlage von ClickUp

Das Abendessen auf den Tisch zu bekommen ist schwierig. Aber das Abendessen die ganze Woche auf den Tisch zu bekommen, scheint oft unmöglich.

Mit der ClickUp Menüplanungsvorlage machen Sie das Unmögliche möglich, indem Sie eine Woche lang Mahlzeiten planen. Bestimmen Sie zunächst die Anzahl der Personen, das Start- und Enddatum, die Anzahl der Mahlzeiten pro Tag und das Wochenbudget. Von dort aus können Sie Ihre Mahlzeiten planen, Ihre Mahlzeiten vorbereiten oder Rezepte in Ihrer "Rezeptbox" speichern 🗃️

Mit Abschnitten für die Essensplanung, Einkaufslisten und tägliche Aufgaben (bis hin zur Reinigung des Kühlschranks!) macht diese Vorlage die Essensvorbereitung überraschend einfach.

Dank des Platzes für Rezepte und Zutaten ersparen Sie sich mit dieser Vorlage für die Essensvorbereitung außerdem mehrere Fahrten zum Lebensmittelgeschäft. Bald werden Sie einen effizienten Arbeitsablauf schaffen um die Mahlzeiten jede Woche auf den Tisch zu bringen.

2. ClickUp Restaurant Aktionsplan Vorlage

Führen Sie Ihre Küche wie ein Restaurant mit dieser Vorlage für einen Aktionsplan von ClickUp

Sind Sie dieses Jahr Gastgeber für Thanksgiving oder planen Sie ein großes Familientreffen? Um Dinnerpartys ein bisschen organisierter zu gestalten und prozessabbildung verbessern für Ihre Küche, nutzen Sie die ClickUp Restaurant Aktionsplan Vorlage .

Mit dieser Vorlage führen Sie Ihre Küche zu Hause wie ein Michelin-Stern-Restaurant. Erstellen Sie eine übersichtliche To-Do-Liste mit all Ihren Aufgaben, einschließlich der Planung des Menüs, des Einkaufs von Lebensmitteln oder des Versendens von Einladungen. Wenn Sie eine Strategie des Aufteilens und Eroberns verfolgen, setzen Sie Prioritäten, setzen Sie Fristen und weisen Sie Aufgaben anderen Familienmitgliedern zu. 📋

Um eine große Veranstaltung durchzuführen, brauchen Sie einen effizienten Projektplan . Glücklicherweise machen es die in ClickUp integrierten Werkzeuge einfach, einen projektentwicklungsstrategie . Nutzen Sie das farblich gekennzeichnete System der Vorlage, um sofort zu erkennen, welche Aufgaben abgeschlossen oder in Arbeit sind und ob die Aufgaben eine hohe Priorität haben. Viel besser können kostenlose Vorlagen wie diese nicht sein.

3. ClickUp Restaurant SOP Vorlage

Beginnen Sie mit der Planung Ihres Traumrestaurants, von der Speisekarte bis zum Gebäudemanagement, mit dieser praktischen Vorlage von ClickUp

Möchten Sie das Abendessen in Ihrem Restaurant auf den Tisch bringen? Bevor Sie mit der Zubereitung der Mahlzeiten beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass jeder Aspekt Ihres Unternehmens rationalisiert ist. Delegieren Sie Aufgaben und stellen Sie gleichzeitig die Qualitätskontrolle in Ihrem Betrieb sicher mit ClickUp's Restaurant SOP Vorlage .

Diese Vorlage enthält Standardarbeitsanweisungen (SOP) für Einrichtungen, Gesundheit und Hygiene, Essenszubereitung und Menüerstellung, auftragsverwaltung und Kommunikation. Erstellen Sie z. B. Ihre SOP für Einrichtungen und Geräte mit Anweisungen für Wäsche, Hygiene, Geschirrspülen und die Reinigung der Eismaschine. Gliedern Sie jede SOP abschließend die Prozesseffizienz verbessern für Ihre Küche.

Außerdem erleichtert die Bereitstellung eines umfassenden Überblicks über Ihr Unternehmen - einschließlich Ihrer Ziele, interner Richtlinien und des Konzepts Ihres Restaurants - die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und verbessert gleichzeitig den Service in Ihrem Restaurant.

4. ClickUp Restaurant Umfang der Arbeit Vorlage

Stellen Sie sicher, dass jeder in Ihrem Restaurant seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten kennt - mit dieser Vorlage von ClickUp

Wenn Sie ein Restaurant betreiben, geht es bei der Planung von Mahlzeiten um viel mehr als nur um die Planung einer großartigen Speisekarte - es geht auch um die Planung eines großartigen Services. Der Betrieb eines Restaurants erfordert akribische Aufmerksamkeit für Details. Um sicherzustellen, dass jeder Ihrer Mitarbeiter - einschließlich der Gastgeber, Kellner und Köche - seine täglichen Aufgaben versteht, nutzen Sie diese Vorlage ClickUp's Restaurant Scope of Work Vorlage .

Diese Vorlage skizziert klar die zu erbringenden Leistungen, Zeitpläne, Budgets und kommunikationspläne für jedes Teammitglied. Beginnen Sie mit einem kurzen Überblick über die jeweilige Rolle und gehen Sie dann auf die Beschreibung der einzelnen täglichen Aufgaben oder Verantwortlichkeiten ein. Schließlich sollten Sie Genehmigungsverfahren und Kommunikationspläne darlegen, damit die Teammitglieder wissen, an wen sie sich mit Fragen oder Anliegen wenden können. 🙋

Mit dieser praktischen Vorlage von ClickUp weiß jede Person in Ihrem Betrieb genau, was von ihr erwartet wird, damit sie Ihren Gästen einen besseren Service bieten kann.

5. ClickUp Arbeitsbeschreibung für Lebensmittelentwicklung Vorlage

Lancieren Sie ein neues Produkt oder Rezept mit dieser leicht verständlichen Vorlage von ClickUp

Haben Sie ein neues Rezept oder ein neues Lebensmittelprodukt ausgearbeitet? Diese übersichtliche Vorlage vereinfacht jeden Aspekt der Lebensmittelentwicklung. 🍔

Mit ClickUp's Vorlage für die Arbeitsbeschreibung für die Lebensmittelentwicklung koordinieren Sie jeden Aspekt der Markteinführung eines neuen Produkts. Beginnen Sie mit der Auflistung des Namens Ihres Rezepts oder Produkts und gehen Sie dann auf den Produktumfang ein, listen Sie alle potenziellen Leistungen auf und legen Sie ein Budget für Ihr Projekt fest.

Wenn Sie vor der Markteinführung Ruhe bewahren müssen, verwenden Sie diese Vorlage, um die Gesetze für den elektronischen Handel, Urheberrechte und Marken zu überprüfen. Außerdem sollten Sie Ihr Team und potenzielle Anbieter auf den gleichen Stand bringen, indem Sie Ihre Geschäftsbedingungen, z. B. zu Vereinbarungen, höherer Gewalt und Kündigung, einbeziehen.

6. Wöchentlicher Essensplan Vorlage by OnPlanners

über OnPlanners

Mit diesem wöchentlichen Essensplaner vermeiden Sie Stress und Kopfschmerzen während der Woche. Diese einfach zu befolgende Vorlage für den wöchentlichen Speiseplan von OnPlanners ist für die Planung von Frühstück, Mittag- und Abendessen von Sonntag bis Samstag gedacht.

Außerdem bietet sie Platz für Ihre Einkaufsliste, wobei die Artikel in die Kategorien Milchprodukte, Obst und Gemüse, Getreide, Fleisch und andere Kategorien unterteilt sind. Drucken Sie einfach Ihre Vorlage aus, fügen Sie Ihre wöchentlichen Mahlzeiten hinzu und hängen Sie den Plan in Ihrer Küche auf, damit Sie ihn leicht erreichen können.

Mit diesem einfachen wöchentlichen Menüplaner werden Sie zeit sparen beim Planen, Vorbereiten und Einkaufen von Lebensmitteln. Das Ergebnis? Sie verbringen weniger Zeit im Supermarkt und in der Küche und sparen so jede Woche unzählige Stunden. 🕰️

7. Wöchentlicher Essensplaner Vorlage von GooDocs

über GooDocs

Ein Teil des Planungsprozesses besteht darin, sich selbst viel Freiraum zu lassen. Zum Glück bietet die Vorlage für den wöchentlichen Essensplaner von GooDocs viel Platz für jeden Tag der Woche. Kritzeln Sie Notizen, notieren Sie sich Ideen für jeden Tag oder schreiben Sie sich eine Erinnerung, um zu überprüfen, welche Zutaten Sie bereits zur Hand haben.

Dieser kostenlose Essensplaner zum Ausdrucken ist in zwei Hauptbereiche unterteilt: Ihre täglichen Mahlzeiten und eine Einkaufsliste. Füllen Sie einfach das Raster aus, um Ihre Mahlzeiten zu bezeichnen, und schreiben Sie dann jede Zutat auf, die Sie im Laden benötigen. 🛒

Und das Beste daran? Diese Vorlage für einen Essensplaner zum Ausdrucken lässt sich ganz einfach am Kühlschrank anbringen und sorgt so für Ordnung in Ihrer Küche.

8. Menü Vorlage von Template.net

über Template.net

Wenn Sie ein Restaurant eröffnen, eine Party veranstalten oder eine große Veranstaltung ausrichten, wird diese schöne Menüvorlage von Template.net ein aufsehenerregendes Menü für den Abend erstellen.

Kategorisieren Sie die Gerichte in Vorspeisen, Hauptgerichte, Getränke und andere Gänge und listen Sie deren Namen, Beschreibungen und Preise (falls zutreffend) auf. Geben Sie der Speisekarte den letzten Schliff, indem Sie diese editierbare Vorlage an Ihr Branding anpassen.

Mit dieser DIY-Vorlage können Sie eine gehobene Veranstaltung ausrichten oder einen besonderen Anlass zu Hause aufwerten. Bearbeiten Sie die Vorlage einfach online und laden Sie sie dann im PNG- oder PDF-Format herunter. Legen Sie dann Ihre professionelle Speisekarte auf jeden Platz und bereiten Sie sich darauf vor, Ihre Gäste zu begeistern. ✨

9. Wöchentlicher Essensplan Vorlage by PDFFiller

über PDFFiller

Möchten Sie einen druckbaren wöchentlichen Essensplaner ohne jeden Schnickschnack? Dann müssen Sie diese unglaublich einfache Vorlage für einen wöchentlichen Essensplan von PDFFiller ausprobieren.

Für alle, für die die Planung von Mahlzeiten ein notwendiges Übel ist, ist dies die perfekte Vorlage. Diese Vorlage bietet ein einfach zu befolgendes Rasterformat, um Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks für jede Mahlzeit der Woche zu planen. Schreiben Sie einfach das Datum oben in den Planer und listen Sie dann Ihre täglichen Mahlzeiten auf - fertig! 📅

Mit dieser einfachen Vorlage können Sie die Mahlzeiten für Ihre ganze Familie planen, ohne sich mit der Planung zu überfordern. Drucken Sie die Vorlage einfach aus, tragen Sie Ihre Essensideen ein und nehmen Sie sie mit zum Einkaufen (oder machen Sie ein Foto davon mit Ihrem Handy). Das Beste ist, dass Sie dieselbe Vorlage jede Woche neu ausdrucken können, um sich nicht mit der Küche und der Essensplanung zu überfordern.

10. Essen Menü Vorlage by Template.net

über Template.net

Egal, ob Sie ein Restaurant, einen Schnellimbiss oder ein Take-Out-Geschäft eröffnen, Sie möchten vielleicht Ihre köstlichen Gerichte präsentieren. Mit dieser vielseitigen Vorlage von Template.net werden Ihre potenziellen Kunden ihre Augen an der visuellen Gestaltung Ihrer Speisekarte weiden. 🤤

Passen Sie die Vorlage einfach an Ihre Marke an, indem Sie Ihr Logo, Ihre Farbpalette und Ihre Typografie hinzufügen. Listen Sie dann die verschiedenen Menüpunkte auf und fügen Sie ein Foto von jedem Gericht hinzu, um Ihr Angebot zu veranschaulichen. Schon bald haben Sie eine visuelle und schriftliche Beschreibung für jedes Gericht in Ihrem Restaurant.

Diese stilvolle Vorlage wird neue Kunden anlocken und den Umsatz Ihres Unternehmens steigern. Tauschen Sie Text und Bilder online aus, laden Sie die PNG-Datei herunter und drucken Sie dann Ihre Speisekarte aus, um sie an Ihre Gäste weiterzugeben. Anschließend können Sie die Speisekarte an Ihre potenziellen Kunden weitergeben, indem Sie sie auf jeden Tisch legen, als PDF-Datei auf Ihre Website hochladen, eine Direktmailing-Kampagne starten oder sie vor Ihrem Restaurant aushängen.

Starten Sie die Essensplanung mit ClickUp's Vorlagen für die Planung von Abendmenüs

Die Vorbereitung von Mahlzeiten ist eine entmutigende Aufgabe - vor allem, wenn Sie nicht wissen, was Sie kochen sollen. Nehmen Sie sich den Stress mit der richtigen Vorlage für die Menüplanung. Machen Sie ein Brainstorming über Mahlzeiten, kombinieren Sie Rezepte mit jeder Mahlzeit des Tages und erstellen Sie Einkaufslisten im Voraus, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, gesunde Ernährung zu priorisieren und die Lebensmittelkosten zu senken. 🙌

Mit ClickUp können Sie Ihre Essensplanung auf die nächste Stufe heben. Mit den praktischen Menüplanungsvorlagen von ClickUp können Sie Menüs erstellen, SOPs für die Küche organisieren, den Arbeitsumfang Ihres Restaurants skizzieren oder sogar ein neues Lebensmittelprodukt einführen.

Für den Zugriff auf Vorlagen für die Speisekartenplanung, Tausende von Integrationen und unzählige Projektmanagement-Tools, clickUp noch heute beitreten .