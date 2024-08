Wie man rücksichtslos Prioritäten setzt, um Spitzenleistungen zu erzielen

"Der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und wirklich erfolgreichen Menschen ist, dass wirklich erfolgreiche Menschen zu fast allem Nein sagen", sagte Warren Buffet einmal.

Das entscheidende Wort ist hier "fast"

Um erfolgreich zu sein, muss man in der Lage sein, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und fast alles andere auszublenden. Mit anderen Worten, man muss eine rigorose und rücksichtslose Prioritätensetzung beherrschen. Mal sehen, wie das geht.

Was ist rücksichtslose Prioritätensetzung?

Rücksichtslose Priorisierung bedeutet, dass man sich systematisch und konsequent auf das konzentriert, worauf man sich in einem bestimmten Zeitraum, z. B. der Dauer eines Projekts, eines Monats, eines Quartals usw., konzentrieren will, und alles andere aufschiebt.

Rücksichtslose Prioritätensetzung hilft bei:

Erreichen von limitierten, aber ehrgeizigen SMART-Zielen

Beseitigung von Ablenkungen, sobald eine Aufgabe/ein Projekt/ein Sprint begonnen hat

Verwaltung von Zeit und Ressourcen bei der Verfolgung spezifischer Ziele

Verbesserung der Qualität der Ergebnisse und der Effizienz des Teams

Wenn Sie sich nun fragen, was hat rücksichtsloses Vorgehen damit zu erledigen, dann klingt das nach Prioritätensetzung Hier ist die Antwort.

Regelmäßige Prioritätensetzung Rücksichtslose Prioritätensetzung Planen von Aufgaben mit höchster Priorität auf der Grundlage von Wichtigkeit, Dringlichkeit und Ressourcenverfügbarkeit Auswahl der kritischsten Aufgaben auf der Grundlage von Wert und Auswirkungen auf das Geschäft Beinhaltet auch Aufgaben, die man haben sollte und haben könnte Beinhaltet nur die Aufgaben, die man haben muss Entwickelt, um Projekte zu organisieren und zu planen, um Ablenkungen zu eliminieren und eine erhöhte Konzentration zu ermöglichen Ziel ist es, so viel wie möglich fertiggestellt zu bekommen Ziel ist es, so wenige Aufgaben wie möglich zu erledigen und gleichzeitig das gewählte Ziel (oder zumindest einen wesentlichen Teil davon) zu erreichen Bietet Spielraum, um Aufgaben kontextbezogen einzubeziehen Bietet keinen Space für das Einschleichen von Aufgaben, nachdem die rücksichtslose Priorisierung erledigt ist

Die Unterschiede zwischen regulärer Priorisierung und rücksichtsloser Priorisierung

Der Prozess der rücksichtslosen Priorisierung

Die Pareto-Prinzip oder 80/20-Regel besagt, dass 80 % der Ergebnisse durch 20 % des Aufwands erzielt werden. Wenn Sie sich also auf die wertvollen 20 % konzentrieren und die Arbeit in diesen Bereichen optimieren, können Sie bessere Ergebnisse erzielen.

Auch wenn die Agile/Scrum/ Schlankes Projektmanagement geht es auch darum, verschwenderische Prozesse zu eliminieren, um den Output zu maximieren. Im Wesentlichen ist branchenübergreifend einer der Schlüssel zum Erfolg das Wissen wie man Prioritäten bei der Arbeit setzt .

Schauen wir uns an, wie Sie einen Prozess der rücksichtslosen Priorisierung schaffen und einige wichtige Projektmanagement-Tools wie ClickUp nutzen können, um dies zu erledigen.

1. Verstehen Sie den Kontext

Bevor Sie Entscheidungen zur Priorisierung treffen, sollten Sie den Kontext des Geschäfts, die Ziele, die verfügbaren Ressourcen, die Risiken usw. verstehen, die für Ihre Aufgaben von Bedeutung sind. Informieren Sie sich über die Abhängigkeiten und die Komplexität des Geschäfts. Um effektiv Prioritäten setzen zu können, müssen Sie die tatsächlichen Kosten und die Opportunitätskosten für alles, was Sie streichen, kennen.

Eine Karte ist eine gute Möglichkeit, all diese Informationen zusammenzufassen. ClickUp's Mindmaps ermöglichen es Ihnen, Ideen aufzuschlüsseln, Verbindungen zu ziehen, die Komplexität zu bändigen und eine Ansicht auf alles, woran Sie arbeiten, in einem einzigen Fenster zu erstellen.

kontext visualisieren und Komplexität zähmen mit ClickUp Mind Maps

2. Prioritäten identifizieren

Erstellen Sie eine Liste mit allem, was Sie zur Auswahl haben.

Bei einem Software-Projekt könnten das Features, Tickets oder Benutzer-Stories sein, an denen Sie in diesem Sprint arbeiten wollen. In einem Vertriebsteam könnten dies alle Leads in der Pipeline sein, geordnet nach verschiedenen Phasen. Achten Sie darauf, in dieser Phase nichts zu übersehen, auch wenn es noch so unwichtig erscheinen mag. Notieren Sie sich konkurrierende Prioritäten damit Sie sie später verwalten können. ClickUp Aufgaben hilft Ihnen, dies effektiv zu erreichen. Um alle Prioritäten in Ihrem Verantwortungsbereich zu dokumentieren, richten Sie sie als Projekte, Aufgaben und Unteraufgaben in ClickUp ein. Verbinden Sie zusammengehörige Aufgaben. Fügen Sie mehr Kontext mit Benutzerdefinierten Feldern hinzu.

Und dann verwenden Sie ClickUp Aufgabe Prioritäten um festzustellen, woran Sie sofort arbeiten werden.

prioritäten der Aufgaben in ClickUp identifizieren

3. Optionen auswerten

Das Einzige, was bei der rücksichtslosen Prioritätensetzung zählt, ist der Wert, den jede Aktivität erzeugt. Manchmal kann dies bedeuten, inwieweit eine Aktivität Sie Ihren Zielen näher bringt.

Dies ist jedoch der heikle Teil. Es kann schwierig sein, den Wert der einzelnen Aktivitäten zu messen, insbesondere im Vergleich zu anderen. Erstellen Sie eine Skala und halten Sie sich daran. Zum Beispiel verwenden Marketing Teams Lead Scoring, Software Teams verwenden MoSCoW-Priorisierung oder das Kano-Modell, und Führungskräfte im Business verwenden das Eisenhower-Matrix . Wählen Sie ein Tool, das für Sie geeignet ist.

4. Treffen Sie schwierige Entscheidungen

Der Weg zu einer rücksichtslosen Prioritätensetzung ist mit schwierigen Entscheidungen gepflastert. Es ist verlockend, aus emotionalen Gründen an weniger kritischen Projekten oder zu vielen Aufgaben gleichzeitig zu arbeiten, z. B. weil es sich um ein Projekt handelt, in das ein Kollege stark involviert ist, oder weil es zu viele Investitionen erfordert usw. Damit eine rücksichtslose Prioritätensetzung erfolgreich ist, müssen Sie jedoch harte Entscheidungen treffen.

Eliminieren Sie alles, was nicht der wichtigste Aspekt Ihres Projekts ist und keinen außergewöhnlichen Wert schafft. Um dies auf eine Weise zu erledigen, die Ihre beruflichen Beziehungen nicht gefährdet, sollten Sie auf den nächsten Punkt achten.

5. Effektiv kommunizieren

Wie Sie sehen, geht es bei der rücksichtslosen Prioritätensetzung darum, schwierige Entscheidungen zu treffen. Auf die eine oder andere Weise wird dies einige Leute verärgern. Der beste Weg, dies zu vermeiden, ist eine proaktive und einfühlsame Kommunikation.

Wenn Sie das Problem eines Mitarbeiters zurückstellen, setzen Sie sich mit ihm zusammen und erläutern Sie ihm Ihre Gründe dafür. Zeigen Sie ihnen, dass Sie ihren Aufwand zu schätzen wissen, dass Sie sich aber auf eine andere Aufgabe konzentrieren müssen. Gehen Sie auf die Objekte ein und versuchen Sie, sie für Ihre Vision zu gewinnen.

6. Messen und optimieren

Unabhängig davon, wie sicher Sie sich bei Ihrer Prioritätensetzung sind, gibt es immer etwas zu verbessern. Für jeden Zeitraum, den Sie als vorrangig einstufen:

Messen Sie die Ergebnisse der rücksichtslosen Priorisierung im Hinblick auf den von Ihnen prognostizierten Wert

Bewerten Sie den Wert, der bei den Aufgaben verloren gegangen ist, die Sie aus der Prioritätenliste gestrichen haben, um zu überprüfen, ob Sie die richtige Entscheidung getroffen haben

Verwenden Sie ClickUp Dashboards um Ihre Ergebnisse während des gesamten Projektverlaufs zu überwachen. Richten Sie benutzerdefinierte Widgets für die Metriken ein, die Sie als wichtig erachten, z. B. entwickelte Features, beseitigte Bugs, Einnahmen, Gewinne usw.

nutzen Sie Metriken und Scorecards mit ClickUp Dashboards

Auch wenn dieser Prozess in sechs Schritten einfach erscheint, kann er eine schwierige Aufgabe sein.

Wie entscheiden Sie sich zwischen der Entwicklung von Features zur Datensicherheit und der Integration von GenAI in Ihr Produkt? Wie können Sie der Versuchung widerstehen, einfache Aufgaben zu erledigen, anstatt komplexe Aufgaben mit hohem Wert zu übernehmen? Wie gehen Sie mit dem Widerstand von Teams um, deren Arbeit möglicherweise nicht prioritär behandelt wird?

Wir haben einige Strategien, um Sie auf eine solide Basis zu stellen.

Strategien zur Umsetzung einer rücksichtslosen Prioritätensetzung

In jeder Phase der rücksichtslosen Prioritätensetzung treten wahrscheinlich mehrere Herausforderungen auf. Auch wenn Sie nicht alle vorhersehen und lösen können, finden Sie hier einige Best Practices, mit denen Sie gut gerüstet sind.

Konzentrieren Sie sich auf den Wert

Der wichtigste Grund, etwas rücksichtslos zu priorisieren, ist der Wert, den es für das Business schafft. Dieser Wert könnte sein:

Zusätzliche Einnahmen (bei der Entwicklung eines neuen Features/Produkts)

Eliminierung von Risiken (bei der Priorisierung von Datensicherheit oder Compliance)

Kundenerlebnis (bei der Neugestaltung der Benutzeroberfläche oder bei der Schulung von Teams für den Kundenerfolg)

Effizienz (bei der Implementierung von Tools für Projektmanagement oder Automatisierung)

Je nach Projekt, an dem Sie arbeiten, sollten Sie entscheiden, welchen Wert Sie am meisten anstreben. Verknüpfen Sie ihn mit den großen Zielen des Unternehmens. Übertragen Sie dies dann auf die Priorisierung der Aufgaben.

Wenn Sie zum Beispiel Marketingleiter sind, könnten Sie Konvertierungsaktivitäten am unteren Ende des Trichters den Vorrang geben, um mehr Verkäufe abzuschließen, anstatt eine breitere Kundenbasis aufzubauen. Dies wird sich kurzfristig direkt auf den Umsatz auswirken, wenn dies das Ziel ist.

Seien Sie entschlossen

Es ist relativ einfach, bequem im Büro zu sitzen und eine Entscheidung zu treffen. Angesichts von Einwänden und Widerständen Ihres Teams könnten Sie jedoch versucht sein, unnötige Aufgaben wieder auf Ihre Prioritätenliste zu setzen. Das ist ein Fehler. Wenn Sie Ihre Prioritäten einmal eingestellt haben, bleiben Sie entschlossen, bis Sie erreicht haben, was Sie sich vorgenommen haben.

So stellen Sie sicher, dass Ihre Entscheidungen Bestand haben:

Holen Sie in der Phase des Verstehens des Kontextes die Meinung aller Beteiligten ein

Informieren Sie sie rechtzeitig darüber, dass Sie rücksichtslos Prioritäten setzen werden, um zu verhindern, dass sie später überrascht werden

Machen Sie Ihre Bewertungen wissenschaftlich, datengestützt und objektiv, damit Sie Ihre Entscheidungen später nicht in Frage stellen

Kommunizieren Sie proaktiv, bevor der Klatsch und Tratsch im Büro überhand nimmt

Erläutern Sie Ihre Gründe und bitten Sie um Feedback

Beweglichkeit aufbauen

Wie wir bereits gesagt haben, geht es bei der rücksichtslosen Prioritätensetzung darum, harte Entscheidungen zu treffen. Wenn Sie zum Beispiel als Betriebsleiter die Prioritäten für Projekte setzen, könnten Sie sich dafür entscheiden, ein experimentelles Projekt zu pausieren, wenn sich die Konjunktur abschwächt.

Die rücksichtslose Prioritätensetzung ist jedoch keine Ausrede dafür, statisch zu bleiben. Wenn sich die Situation dramatisch ändert, müssen Sie in der Lage sein, sich schnell anzupassen. Wenn sich Ihr experimentelles Projekt mit KI befasst, wie im vorangegangenen Beispiel, sollte der rasche Anstieg von ChatGPT ein guter Grund sein, Ihre Prioritäten strategisch zu überdenken.

Rücksichtslose Prioritätensetzung in verschiedenen Kontexten nutzen

Die rücksichtslose Prioritätensetzung ist ein großartiges Tool für verschiedene Bereiche. Eine Schriftstellerin könnte zum Beispiel die Fertigstellung ihres Romans rücksichtslos priorisieren und dabei alle Meetings für neue Projekte, das soziale Leben oder andere Freizeitaktivitäten streichen. Ein Sportler könnte ein paar Monate vor den Olympischen Spielen einem harten Training den Vorrang geben und Desserts, Werbeverträge oder Freizeitaktivitäten streichen. Eine Verkäuferin könnte die gurkenglas-Theorie für das Zeitmanagement.

In all diesen Fällen kann die Fähigkeit, sich konsequent auf eine einzige Sache zu konzentrieren, eine große Hilfe sein. Schauen wir uns an, wie Sie das auf Ihr Arbeitsleben anwenden können.

Im Projektmanagement

Bei einem guten Projektmanagement geht es darum, konsequent die richtigen Dinge abzuliefern. In diesem Bestreben, priorisierung von Projekten beinhaltet:

Verstehen der Projektziele, Meilensteine und des Fortschritts bei jedem von ihnen

Zerlegung des Projekts in Aufgaben, die zur Erreichung der Ziele beitragen

Erkennen von Abhängigkeiten und möglichen Verzögerungen

Aufbau von Systemen zur Vermeidung von Entgleisungen

Ein robustes Projektmanagement-Tool wie ClickUp kann in dieser Hinsicht Wunder bewirken. ClickUp Ziele kann Ihnen dabei helfen, Ihren Nordstern zu setzen, der auf der Grundlage Ihres Fortschritts bei bestimmten Aufgaben nachverfolgt werden kann. Die Ansicht des Gantt-Diagramms eignet sich hervorragend zur Visualisierung von Abhängigkeiten und zur Beseitigung von Hindernissen auf dem Weg zu einer effektiven verwaltung von Prioritäten .

verwenden Sie die ClickUp Gantt-Ansicht, um Abhängigkeiten in Projekten zu verwalten

Was ist noch zu tun? ClickUp-Automatisierungen übernimmt alle anfallenden Arbeiten und ermöglicht es Ihnen, sich auf folgende Dinge zu konzentrieren wie Sie schneller arbeiten können auf Ihre Prioritäten.

In der agilen Softwareentwicklung

Die Prioritätensetzung ist einer der Grundgedanken der agilen Softwareentwicklung. Tatsächlich ist einer der Grundsätze der agilen Entwicklung die "Kunst, die Menge der nicht erledigten Arbeit zu maximieren" Teams verwenden agile Priorisierungstechniken um zu entscheiden, was in jedem Sprint, der normalerweise zwei Wochen dauert, gebaut werden soll.

ClickUp's Prioritäten Matrix Vorlage

Eine Plattform, die für das Projektmanagement der agilen Softwareentwicklung konzipiert ist, verfügt bereits über tools für die Priorisierung und Vorlagen. Zum Beispiel, ClickUp's Prioritäts Matrix Vorlage hilft Ihnen, Aufgaben in einem 2×2-Raster zu organisieren und die Wichtigkeit und Dringlichkeit zu messen.

Im Personalwesen

In der Talentakquise lautet ein bekanntes Sprichwort: "Wenn es kein klares Ja ist, ist es ein klares Nein." Dies bedeutet, dass ein Bewerber nicht eingestellt werden sollte, wenn der Personalverantwortliche nicht vollständig von seiner Eignung überzeugt ist. Streichen Sie also rücksichtslos Profile, die nicht passen.

Die meisten Personalleiter verbringen ihre Zeit damit, Prioritäten für die Besetzung von Schlüsselrollen zu setzen, die Vergütungsstruktur zu entwerfen, Strategien für Initiativen zur Förderung der Vielfalt zu entwickeln und Beschwerden von Mitarbeitern zu bearbeiten. Wenn die Anfragen kommen, werden sie alle als dringend und wichtig angepriesen.

Ein guter Personalleiter muss in der Lage sein, Initiativen rücksichtslos zu priorisieren. Können Sie sich die Neugestaltung der Vergütung im nächsten Quartal ansehen? Dann verschieben Sie sie. Haben Sie einen Mangel an Personalbeschaffern für Rollen in der Pipeline? Leeren Sie die Pipeline. Möchte das PR-Team, dass Sie ein Interview mit der Vogue führen? Sagen Sie nein und empfehlen Sie jemand anderen, es sei denn, die Employer-Branding-Ergebnisse sind bedeutend.

Die Prioritätensetzung selbst ist eine individuelle Aufgabe, so rücksichtslos sie auch sein mag. Es ist die Arbeit eines Einzelnen oder eines Teams, Entscheidungen zu treffen. Die größte Herausforderung besteht darin, diese Prioritäten umzusetzen und auf Kurs zu bleiben. Hier kann eine Projektmanagement-Software wie ClickUp eine enorme Hilfe sein.

Wie eine Projektmanagement-Software wie ClickUp die rücksichtslose Prioritätensetzung erleichtert

In verschiedenen Szenarien haben wir gesehen, wie die richtigen Tools und Vorlagen dabei helfen können, die richtigen Entscheidungen zur Priorisierung zu treffen. Hier ist eine kurze Zusammenfassung.

ClickUp Aufgaben: Die Aufteilung komplexer Projekte in überschaubare Aufgaben hilft Ihnen, alles zu sehen, woran Sie denken müssen, bevor Sie Prioritäten setzen

ClickUp Aufgaben Prioritäten: Sie haben entschieden, was Priorität hat? Kennzeichnen Sie sie als solche in ClickUp, damit jeder weiß, worauf er sich konzentrieren muss.

ClickUp Ziele: Das Hauptziel der rücksichtslosen Priorisierung ist das Erreichen von Zielen. Legen Sie in ClickUp Goals Einzelziele für den Abschluss von Aufgaben fest und verfolgen Sie Ihren Fortschritt in Echtzeit. Stehen Sie vor einem Umbruch? Passen Sie sich an und bleiben Sie agil, denn mit ClickUp haben Sie alle Informationen zu Ihren Projekten immer griffbereit. Vorlagen für die Prioritätensetzung : Prioritäten zu setzen kann schwierig sein. Während die Entscheidungen bei Ihnen liegen, vereinfacht ClickUp den Entscheidungsprozess mit vorgefertigten Vorlagen, die auf beliebten Rahmenwerken wie der Eisenhower Matrix basieren.

ClickUp Workload-Ansicht: Sie möchten vielleicht eine Reihe von Dingen priorisieren, aber wenn Sie nicht die Ressourcen haben, um sie zu erfüllen, hat das keinen Sinn. Verwenden Sie die ClickUp Workload-Ansicht um einen klaren Überblick darüber zu erhalten, wer was erledigt, wer verfügbar ist und wer umverteilt werden kann.

Vereinfachen Sie die Ressourcen-basierte Priorisierung mit ClickUp Workload View

Vorteile und Herausforderungen einer rücksichtslosen Prioritätensetzung

Es ist klar, dass eine rücksichtslose Priorisierung keine leichte Aufgabe ist. Es ist nicht nur schwierig, überhaupt Prioritäten zu setzen, sondern auch, diese Prioritäten zu implementieren und sich auf sie zu konzentrieren, wenn man nur an sie denkt. Warum also sollte man sie zu erledigen?

Vorteile der rücksichtslosen Prioritätensetzung

Fokussierung : Die rücksichtslose Priorisierung ermöglicht es Teams, ohne Ablenkungen und mit tiefem, ungestörtem Fokus an einer Sache gleichzeitig zu arbeiten

: Die rücksichtslose Priorisierung ermöglicht es Teams, ohne Ablenkungen und mit tiefem, ungestörtem Fokus an einer Sache gleichzeitig zu arbeiten Klarheit : Durch das Setzen von Prioritäten demonstrieren Business Leader ihren Teams Klarheit im Denken und Handeln und minimieren Verwirrung und Überforderung

: Durch das Setzen von Prioritäten demonstrieren Business Leader ihren Teams Klarheit im Denken und Handeln und minimieren Verwirrung und Überforderung Kontrolle : In der Regel werden 1-3 Ziele/Aktivitäten gleichzeitig priorisiert. Dies ermöglicht es den Führungskräften, die Abläufe zu kontrollieren und bei Bedarf einzugreifen

: In der Regel werden 1-3 Ziele/Aktivitäten gleichzeitig priorisiert. Dies ermöglicht es den Führungskräften, die Abläufe zu kontrollieren und bei Bedarf einzugreifen Vermeidung des Syndroms der "glänzenden Objekte " : Es hilft den Teams, Ablenkungen zu vermeiden, insbesondere durch neue Technologien und Produkte

: Es hilft den Teams, Ablenkungen zu vermeiden, insbesondere durch neue Technologien und Produkte Größere Erfolgschancen : Da sich die rücksichtslose Priorisierung stark auf den Wert oder die Kapitalrendite konzentriert, sind die Chancen auf wertorientierte Ergebnisse höher

: Da sich die rücksichtslose Priorisierung stark auf den Wert oder die Kapitalrendite konzentriert, sind die Chancen auf wertorientierte Ergebnisse höher Balance zwischen Arbeit und Privatleben: Teams, die ihre Prioritäten kennen, können ihre Zeit gut einteilen und haben eine bessere Work-Life-Balance

Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Technik ohne Herausforderungen ist.

Herausforderungen der rücksichtslosen Prioritätensetzung

Definition des Wertes: Im Projektmanagement, im Marketing, im Personalwesen usw. kann die Definition des Begriffs "Wert" eine Herausforderung darstellen. Um dies zu vermeiden, wählen Sie Ihre Rubrik. Diskutieren Sie mit den Führungskräften des Business über die richtige Metrik für den Wert jeder Aufgabe.

Kurzsichtigkeit: Es kommt vor, dass ein Projektleiter rücksichtslos die Aufgaben für die nächsten zwei Wochen priorisiert, ohne dabei an das zu denken, was danach kommt, und so langfristige Projekte zum Scheitern bringt. Vermeiden Sie dies, indem Sie bei der Priorisierung der unmittelbaren Arbeit langfristige Ziele im Auge behalten.

Konfliktscheu: Eine Führungskraft, die Angst hat, ihre Mitarbeiter mit der Festlegung von Prioritäten zu verärgern, kann versehentlich die falschen Entscheidungen treffen. Lernen Sie, entscheidungsfreudig zu sein. Ziehen Sie in Erwägung, einen Coach zu engagieren, der Ihnen bei der Bewältigung von Konflikten und dem Umgang mit Menschen hilft, die Ihnen gefallen.

Große Misserfolge, falls vorhanden: Wenn Ihr Priorisierungsprozess fehlerhaft ist und Sie Ressourcen für Projekte einsetzen, die keinen Wert schaffen, könnten Ihre Misserfolge viel größer sein, als wenn Sie Ihre Einsätze gestreut hätten.

Vermeiden Sie große Misserfolge, indem Sie durchdachte Entscheidungen zur Prioritätensetzung treffen. Wählen Sie die richtige Definition von Wert. Bestätigen Sie diese mit Kollegen und Führungskräften des Business. Seien Sie vor allem beweglich. Verfolgen Sie den Fortschritt und seien Sie bereit, sich anzupassen, wenn die Dinge nicht wie geplant laufen.

Eine weitere Möglichkeit, die Sie zu erledigen haben, besteht darin, die Macht des "Nicht jetzt" zu nutzen Anstatt weniger kritische Aufgaben vollständig abzuschließen, verschieben Sie sie auf einen späteren, festgelegten Zeitpunkt.

Die Macht des "Nicht jetzt" bei der rücksichtslosen Prioritätensetzung

Wenn Sie die Worte von Warren Buffet wörtlich nehmen, würden Sie natürlich Bedenken haben, Ideen Ihres Teams abzulehnen. Ein unmissverständliches "Nein", vor allem, wenn es keine Priorität hat, kann die Innovation bremsen und die Arbeitsmoral beeinträchtigen.

Eine viel bessere und aufgeschlossenere Reaktion ist es, zu sagen: "Nicht jetzt", und dies mit einer Begründung zu untermauern. Wenn ein Entwickler eine Idee für ein neues Feature einbringt, könnten Sie sagen: "Nicht jetzt, denn das ist nicht in der Roadmap enthalten, die wir für dieses Quartal geplant haben. Aber lassen Sie uns das im 4. Quartal noch einmal besprechen"

Durch die Anerkennung von Ideen und die Ermutigung zum Experimentieren, aber auch durch eine rücksichtslose Prioritätensetzung auf der Grundlage des Wertes, können Sie eine nachhaltigere Arbeitsumgebung schaffen. Sie können die physische, kreative und emotionale Energie Ihrer Teammitglieder nutzen, um das zu schaffen, was wichtig ist.

Indem Sie Ihre Projekte auf ein Minimum reduzieren, können Sie in gewisser Weise auch die von Ihnen eingesetzten Ressourcen wie Server, Rechenzentren, Computer usw. minimieren und einen schlankeren, effizienteren Betrieb fördern.

Master Ruthless Prioritization with ClickUp

Wenn Sie alles auf einmal bearbeiten, werden Sie nichts abschließen, heißt es. Um kühne, ehrgeizige Ziele zu erreichen, müssen Sie sich oft auf einen Weg festlegen und sich messerscharf darauf konzentrieren, niemals von diesem Weg abzuweichen.

Dies gilt insbesondere in der wissensbasierten Wirtschaft, in der die Energien begrenzt sind, Talente schwer zu finden sind und Problemlösungsinitiativen ständig Gefahr laufen, durch wichtige Unterbrechungen entgleisen zu können. Die einzige Möglichkeit, die Talente und die Energie, die uns zur Verfügung stehen, zu maximieren, besteht oft darin, rücksichtslos Prioritäten zu setzen.

Listen Sie Ihre Ideen auf. Ordnen Sie Ihre Aufgaben. Arbeiten Sie an dem, was wichtig ist. Trennen Sie die Spreu vom Weizen.

