Wie man eine QA Checkliste erstellt und implementiert

Ihr Team steht kurz vor dem Start einer neuen E-Commerce-Website, die ein nahtloses Einkaufserlebnis mit innovativen Features und einem durchgängig benutzerfreundlichen, responsiven Design verspricht. Ohne eine solide Checkliste für die Qualitätssicherung riskieren Sie jedoch Probleme wie fehlerhafte Links, langsames Laden der Seite oder Ausfälle des Zahlungs-Gateways - Probleme, die Benutzer frustrieren und vergraulen können.

Eine gut strukturierte Checkliste zur Qualitätssicherung stellt sicher, dass Sie diese Fallstricke vermeiden, indem sie überprüft, ob alle Features der Website auf verschiedenen Geräten und Browsern wie erwartet funktionieren, und indem sie die Ladezeiten und die Reaktionsfähigkeit der Seiten testet, um ein reibungsloses Benutzererlebnis zu gewährleisten. Sie hilft auch zu überprüfen, ob alle interaktiven Elemente, wie Formulare und Schaltflächen, korrekt funktionieren.

Andernfalls riskieren Sie ein Chaos, bei dem Sie nach dem Start Probleme beheben müssen, was kostspielig sein und der Glaubwürdigkeit Ihres Unternehmens schaden kann. Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie eine umfassende Checkliste für die Qualitätssicherung erstellen, die Ihr Projekt vor diesen Risiken schützt und die Phase für einen erfolgreichen, reibungslosen Start einleitet.

Fertiggestellte Checkliste für die Website-Qualitätssicherung

Eine detaillierte Checkliste für die Qualitätssicherung (QA) einer Website ist Ihr Leitfaden, um Probleme zu erkennen und zu beheben, bevor sie sich auf Ihre Benutzer auswirken. In diesem Abschnitt werden wir jeden Schritt einer umfassenden Checkliste für die Qualitätssicherung einer Website aufschlüsseln und klare Anweisungen geben, die Ihnen dabei helfen, alle kritischen Bereiche des QA-Tests einer Website abzudecken.

Hier ist die Checkliste im Überblick:

TL;DR Checkliste für den Website-Testprozess

Phase 1: Vorbereitung

Analysieren Sie die Anforderungen auf Klarheit und Vollständigkeit

Erstellen von Testdaten, die reale Szenarien widerspiegeln, einschließlich Randfällen

Phase 2: Schulung und Rollen

Bewertung der Fähigkeiten der Tester und Bereitstellung von Einzelzielen für die Schulung

Entwickeln Sie eine klare RACI-Matrix für die Rollen im Team

Phase 3: QA Plan

Einbeziehung der Risikobewertung in den QA Plan

Definition von KPIs für die Testeffektivität

Phase 4: Setup der Testumgebung

Implementierung einer Versionskontrolle für Testumgebungen

Sichern Sie sensible Daten in Übereinstimmung mit den Vorschriften

Phase 5: Testdurchführung

Priorisierung der Testfälle nach Risiko und Auswirkung

Automatisieren Sie sich wiederholende Testfälle, wo immer möglich

Phase 6: Funktionstests

Browser- und geräteübergreifende Tests für eine einheitliche UX

Testen der Barrierefreiheit mit Benutzern mit Behinderungen

Phase 7: Leistungstests

Simulieren Sie reale Benutzerlasten, um Engpässe zu finden

Testen Sie die Limits des Systems auf Probleme mit der Skalierbarkeit

Phase 8: Tests zur Benutzerfreundlichkeit

Bewertung der Benutzeroberfläche auf Intuitivität und Ästhetik

Testen der UX aus der Perspektive der Zielgruppe

Phase 9: Testen der Sicherheit

Überprüfung von Infrastruktur, Anwendungen und Netzwerk auf Schwachstellen

Durchführung simulierter Angriffe und Sicherstellung der Einhaltung von Datenschutzgesetzen

Phase 10: Überprüfung von Inhalt und SEO

Überprüfung aller Inhalte auf Vollständigkeit und Richtigkeit

Sicherstellen, dass alle On-Page-SEO-Elemente beachtet werden

Phase 11: Pflege

Durchführung von Regressionstests nach Änderungen

Laufende Sammlung von Feedback zur Benutzerfreundlichkeit

Phase 12: Fehlerbehebung

Verwendung eines Systems zur Nachverfolgung von Fehlern für die Verwaltung des Fehlerlebenszyklus

Behobene Bugs priorisieren und erneut testen

Phase 13: Erstellung von Testberichten

Erstellen von detaillierten Testberichten mit den Ergebnissen der Ausführung und der Abdeckung

Analysieren Sie die Ergebnisse auf Trends und Verbesserungsmöglichkeiten

Phase 1: Vorbereitung

Bevor Sie mit dem QA-Prozess beginnen, sollten Sie den Umfang der Tests festlegen und die Einzelziele für Geräte und Browser bestimmen. Sie müssen eine Staging-Umgebung einrichten und sicherstellen, dass alle Features abgeschlossen und testbereit sind. Erstellen Sie vor dem Testen ein Backup des aktuellen Stands, um den Verlust wertvoller Daten zu vermeiden.

Über das Verständnis von Funktionen, Einzelzielen und Leistungserwartungen hinaus sollten Sie die Anforderungen auf mögliche Unklarheiten, Konflikte oder fehlende Informationen analysieren. Dieser proaktive Ansatz verhindert Missverständnisse im weiteren Verlauf des Zyklus

analysieren. Dieser proaktive Ansatz verhindert Missverständnisse im weiteren Verlauf des Zyklus Berücksichtigen Sie bei der Erstellung von Testdaten realistische Datenmuster und Randfälle . Instanz, für ein Formular zur Benutzerregistrierung, gültige, ungültige und Grenzwertdaten (z. B. maximale Limits für Zeichen, Sonderzeichen usw.) einbeziehen

. Instanz, für ein Formular zur Benutzerregistrierung, gültige, ungültige und Grenzwertdaten (z. B. maximale Limits für Zeichen, Sonderzeichen usw.) einbeziehen Beteiligte in die Erstellung von Testdaten einbeziehen, um sicherzustellen, dass die Daten mit realen Szenarien übereinstimmen, einschließlich positiver, negativer und Grenzwerttests

Phase 2: Schulung und Rollen

Wussten Sie schon? Klar definierte Rollen können die Nacharbeit erheblich reduzieren und die Gesamteffizienz des Projekts verbessern. Über 80% der Projektleiter sind der Meinung, dass das Portfolio-Management von Projekten, zu dem auch die Festlegung von Rollen gehört, ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Geschäfts ist.

Durchführen einer gründlichen Bewertung der Fähigkeiten der Tester , um den Schulungsbedarf zu ermitteln. Anpassung der Schulung an die spezifischen Anforderungen des Projekts mit Schwerpunkt auf Tools, Methoden und Fachwissen

, um den Schulungsbedarf zu ermitteln. Anpassung der Schulung an die spezifischen Anforderungen des Projekts mit Schwerpunkt auf Tools, Methoden und Fachwissen Schaffen Sie ein klaresRACI-Matrix (Verantwortlich, Rechenschaftspflichtig, Konsultiert, Informiert) um Verwirrung zu vermeiden und Verantwortlichkeit zu gewährleisten. Regelmäßige Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Teams sind unerlässlich

Phase 3: QA Plan

Integrieren Sie eine Risikobewertung in den Qualitätssicherungsplan , um potenzielle Herausforderungen und Strategien zur Risikominderung zu ermitteln. Dies hilft bei der Festlegung von Prioritäten für die Testphase und der effektiven Zuweisung von Ressourcen für umfassende Tests

, um potenzielle Herausforderungen und Strategien zur Risikominderung zu ermitteln. Dies hilft bei der Festlegung von Prioritäten für die Testphase und der effektiven Zuweisung von Ressourcen für umfassende Tests Festlegung von Schlüsselleistungsindikatoren (KPIs) zur Messung der Testeffektivität, z. B. Fehlerdichte, Testfallabdeckung und Effizienz der Testausführung

Pro-Tipp: Überprüfen und aktualisieren Sie den QS-Plan regelmäßig, wenn sich das Projekt weiterentwickelt, um sicherzustellen, dass er weiterhin mit den Zielen des Projekts übereinstimmt.

Phase 4: Setup der Testumgebung

Einführen eines Versionskontrollsystems für Testumgebungen zur Nachverfolgung von Änderungen und Erleichterung von Rollbacks, falls erforderlich

für Testumgebungen zur Nachverfolgung von Änderungen und Erleichterung von Rollbacks, falls erforderlich Gewährleisten Sie den sicheren Umgang mit sensiblen Daten in der Testumgebung, um die Datenschutzbestimmungen einzuhalten

in der Testumgebung, um die Datenschutzbestimmungen einzuhalten Erwägen Sie den Einsatz von Virtualisierungs- oder Cloud-basierten Umgebungen für ein schnelleres Setup und eine bessere Skalierbarkeit

Phase 5: Testdurchführung

Priorisierung der Testfälle auf der Grundlage von Risiko, Kritikalität und Auswirkungen auf das Geschäft. Dies hilft, den Aufwand für Leistungstests auf Bereiche mit hohem Wert zu konzentrieren

auf der Grundlage von Risiko, Kritikalität und Auswirkungen auf das Geschäft. Dies hilft, den Aufwand für Leistungstests auf Bereiche mit hohem Wert zu konzentrieren Identifizieren Sie Möglichkeiten zur Automatisierung sich wiederholender Testfälle , um die Effizienz und Testabdeckung zu verbessern

, um die Effizienz und Testabdeckung zu verbessern Nutzen Sie explorative Tests zusätzlich zu skriptbasierten Testfällen, um unerwartete Probleme aufzudecken

Phase 6: Funktions- und Kompatibilitätstests

Zu den Funktionstests gehören die Überprüfung aller Links (interne, externe und Ankerlinks) sowie die Identifizierung und Behebung fehlerhafter Links. Außerdem sollten Sie Eingabeformulare auf Validierung und Übermittlung von Daten testen.

Überprüfen Sie, ob Fehlermeldungen korrekt angezeigt werden und ob die Suchfunktion korrekte oder erwartete Ergebnisse liefert. Vor allem aber sollten Sie überprüfen, ob die Authentifizierung der Benutzer funktioniert (Login/Logout).

Testen Sie auf verschiedenen Browsern und mobilen Geräten, um eine einheitliche Benutzererfahrung zu gewährleisten. Ziehen Sie den Einsatz von Tools zum Testen der Browserkompatibilität in Betracht, um den Prozess zu beschleunigen.

Beziehen Sie Benutzer mit Behinderungen in den Testprozess ein, um wertvolles Feedback zu erhalten und die Einhaltung der Zugänglichkeitsstandards zu gewährleisten.

Pro-Tipp: Führen Sie Usability-Tests parallel zu funktionalen Tests durch, um potenzielle Usability-Probleme frühzeitig im Zyklus zu erkennen.

Phase 7: Leistungstests

Wussten Sie, dass bis zu 74% Ihrer Besucher verlassen Ihre Website, wenn sie länger als fünf Sekunden zum Laden braucht?

Im Rahmen der Leistungstests sollte das Team die Ladezeiten für jede Seite genauestens überprüfen. Optimieren Sie Bilder und Multimedia-Inhalte, um schnellere Ladezeiten zu gewährleisten.

Simulieren Sie reale Benutzerlasten und führen Sie Stresstests durch, um Leistungsengpässe zu ermitteln und die Systemressourcen zu optimieren. Überschreiten Sie die Grenzen des Systems, um seine Belastungsgrenze zu ermitteln und potenzielle Probleme bei der Skalierbarkeit aufzudecken.

Verwenden Sie Tools zur Leistungsüberwachung, um die wichtigsten Metriken nachzuverfolgen und Leistungsrückschritte zu erkennen.

Phase 8: Testen der Benutzerfreundlichkeit

Bewerten Sie die Benutzeroberfläche der Software auf Intuitivität, Benutzerfreundlichkeit und visuelle Ästhetik. Stellen Sie sicher, dass die UI-Elemente gut organisiert, konsistent und ästhetisch ansprechend sind:

Achten Sie auf Konsistenz bei Schriftarten, Farben und Layout

Prüfen Sie die Lesbarkeit des Textes und die Ausrichtung des Inhalts

Validierung von Schwebezuständen und anklickbaren Elementen

Überprüfen Sie Modelle, Pop-ups und Benachrichtigungen

Beurteilen Sie die Benutzererfahrung aus der Sicht der Zielgruppe. Identifizieren Sie Probleme mit der Benutzerfreundlichkeit, die Benutzer daran hindern könnten, ihre Ziele auf der Website zu erreichen.

Pro-Tipp: Führen Sie Usability-Tests mit einer vielfältigen Gruppe von Teilnehmern durch, um eine breitere Perspektive zu erhalten. Denken Sie daran, auch die Zugänglichkeit für Benutzer mit besonderen Bedürfnissen zu testen, einschließlich der Einhaltung der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Phase 9: Testen der Sicherheit

Beginnen Sie mit den Grundlagen. Prüfen Sie, ob das SSL-Zertifikat gültig ist. Testen Sie auf SQL-Injection-Schwachstellen.

Überprüfen Sie die sichere Datenübertragung (HTTPS) und führen Sie eine Überprüfung der Sicherheit von Passwörtern durch.

Gehen Sie dann zu erweiterten Tests über, die Folgendes umfassen:

Identifizierung potenzieller Schwachstellen in der Infrastruktur, den Anwendungen und dem Netzwerk, um unbefugten Zugriff und Datenverletzungen zu verhindern

in der Infrastruktur, den Anwendungen und dem Netzwerk, um unbefugten Zugriff und Datenverletzungen zu verhindern Simulation realer Angriffe , um Schwachstellen aufzudecken und die Widerstandsfähigkeit gegen bösartige Bedrohungen zu bewerten

, um Schwachstellen aufzudecken und die Widerstandsfähigkeit gegen bösartige Bedrohungen zu bewerten Sicherstellung der Einhaltung einschlägiger Datenschutzbestimmungen (z. B. GDPR, CCPA) zum Schutz von Benutzerdaten

(z. B. GDPR, CCPA) zum Schutz von Benutzerdaten Überprüfung, ob Ihr Code sicheren Codierungsstandards entspricht, um Schwachstellen zu minimieren

entspricht, um Schwachstellen zu minimieren Testen der Wirksamkeit von Mechanismen zur Authentifizierung und Autorisierung von Benutzern, um unbefugten Zugriff zu verhindern

Phase 10: Überprüfung des Inhalts und der Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Beziehen Sie Ihre Inhalts- und SEO-Experten in diesen Schritt mit ein, um:

Korrekturlesen des Textes auf Rechtschreib- und Grammatikfehler

Überprüfen, ob alle Bilder und Videos richtig geladen werden

Überprüfen Sie, ob Platzhalterinhalte ersetzt werden müssen

Sicherstellen, dass Meta-Titel und -Beschreibungen optimiert sind

Überprüfen Sie die korrekte Verwendung von Kopfzeilen-Tags (H1, H2, etc.)

Validierung der Dateien sitemap.xml und robots.txt

Testen Sie die URLs der Seiten auf korrekte Struktur und Lesbarkeit

Phase 11: Wartung

Ausführen einer Teilmenge von Testfällen , um sicherzustellen, dass neue Änderungen oder Fehlerbehebungen keine unbeabsichtigten Nebeneffekte mit sich bringen

, um sicherzustellen, dass neue Änderungen oder Fehlerbehebungen keine unbeabsichtigten Nebeneffekte mit sich bringen Durchführen eines schnellen Sanity Checks , um die Kernfunktionen der Website nach jedem Build oder Deployment zu überprüfen

, um die Kernfunktionen der Website nach jedem Build oder Deployment zu überprüfen Führen Sie fortlaufend Usability-Tests durch, um Rückmeldungen über die Benutzerfreundlichkeit der Website zu erhalten und Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln

Pro-Tipp: Implementieren Sie ein kontinuierliches Test-Framework zur Automatisierung von Regressions- und Smoke-Tests, um schnelleres Feedback zu erhalten.

Phase 12: Fehlerbehandlung

Verwenden Sie ein robustes System zur Nachverfolgung von Fehlern , um gemeldete Bugs während ihres gesamten Lebenszyklus zu dokumentieren und zu verfolgen

, um gemeldete Bugs während ihres gesamten Lebenszyklus zu dokumentieren und zu verfolgen Priorisierung der Bugs nach Schweregrad und Auswirkung auf die Funktionen der Website und die Erfahrung der Benutzer

auf die Funktionen der Website und die Erfahrung der Benutzer Testen Sie behobene Bugs, um sicherzustellen, dass sie korrekt behoben wurden und keine neuen Probleme verursacht haben

Pro-Tipp: Verwenden Sie ein klares und einheitliches Format für die Berichterstellung, um eine effiziente Kommunikation, Datenvalidierung und Nachverfolgung zu ermöglichen.

Phase 13: Erstellung von Testberichten

Erstellen Sie detaillierte Berichte , die die Ergebnisse der Testdurchführung, Fehlerdetails und die gesamte Testabdeckung zusammenfassen

, die die Ergebnisse der Testdurchführung, Fehlerdetails und die gesamte Testabdeckung zusammenfassen Gründliche Analyse von Testergebnissen , um Trends, Muster und verbesserungswürdige Bereiche im Testprozess zu erkennen

, um Trends, Muster und verbesserungswürdige Bereiche im Testprozess zu erkennen Testberichte für die Beteiligten freigeben, um die Transparenz zu erhöhen und Vertrauen in das Produkt zu schaffen

Das folgende Beispiel einer Checkliste für die Qualitätssicherung soll Ihnen den Einstieg erleichtern:

Testbereich Checkliste Elemente Anforderungen Abgeschlossen und eindeutig? Testdaten Erfasst positive, negative und Grenzwerte? Testfälle Abgestimmt auf die Anforderungen? Testumgebung Stimmt sie mit der Produktionsumgebung überein? Funktionstests Alle wichtigen Funktionen getestet? Leistungstests Werden die Leistungsanforderungen erfüllt? Usability Testing Benutzerfreundliche Oberfläche? Sicherheitstests Schwachstellen erkannt und behoben? Fehlerverfolgung Defekte protokolliert, nachverfolgt und behoben? Testberichte Umfassend und informativ?

Erstellen einer QA-Checkliste und Verwalten des gesamten QA-Prozesses mit ClickUp

Sind Sie mit der obigen Checkliste überfordert, obwohl Sie ein mehr als kompetentes Entwicklungs- und Testteam haben? Das ist ganz natürlich - schließlich gibt es so viel zu bedenken und zu planen.

Aber Sie müssen das nicht allein erledigen. Die richtigen Tools können den Prozess so weit vereinfachen, dass er fast vollständig automatisiert abläuft.

Zu erledigen, welche Tools?

Die Antwort lautet ClickUp ist ein vielseitiges Projektmanagement tool, das Ihnen hilft, den Überblick über die Checklisten für die Qualitätssicherung zu behalten und Ihren gesamten QA-Prozess (und andere funktionsübergreifende Workflows) an einem Ort zu rationalisieren.

qualitätssicherung zu gewährleisten in Projekten.

Erstellen Sie aufwendige Checklisten zur Qualitätssicherung mit dem ClickUp Task Checklists Feature

Hier erfahren Sie, wie Sie diese Funktion in Zukunft optimal nutzen können:

Erstellen Sie detaillierte Checklisten mit Unteraufgaben und geschachtelten Checklisten , um die QS-Prozesse in überschaubare Schritte zu unterteilen. Für die QS können Sie ein Haupt-Checklistenelement wie "Test der Funktionalität" erstellen und Unteraufgaben wie "Unit Testing" und "User Acceptance Testing" hinzufügen

, um die QS-Prozesse in überschaubare Schritte zu unterteilen. Für die QS können Sie ein Haupt-Checklistenelement wie "Test der Funktionalität" erstellen und Unteraufgaben wie "Unit Testing" und "User Acceptance Testing" hinzufügen Weisen Sie Teammitgliedern bestimmte Checklistenelemente zu und legen Sie Fälligkeitsdaten fest, um Verantwortlichkeit und rechtzeitiges Abschließen zu gewährleisten. Zum Beispiel können Sie einem Entwickler die Aufgabe 'Code überprüfen' mit einem Fälligkeitsdatum zuweisen, um sicherzustellen, dass der Code vor der Freigabefrist überprüft wird

bestimmte Checklistenelemente zu und legen Sie Fälligkeitsdaten fest, um Verantwortlichkeit und rechtzeitiges Abschließen zu gewährleisten. Zum Beispiel können Sie einem Entwickler die Aufgabe 'Code überprüfen' mit einem Fälligkeitsdatum zuweisen, um sicherzustellen, dass der Code vor der Freigabefrist überprüft wird Stellen Sie Abhängigkeiten zwischen Checklistenelementen ein, um sicherzustellen, dass die Aufgaben in der richtigen Reihenfolge abgeschlossen werden. Machen Sie 'Deploy to Staging' von der Fertigstellung von 'Integration Testing' abhängig, um sicherzustellen, dass die Tests vor der Bereitstellung erledigt sind

ein, um sicherzustellen, dass die Aufgaben in der richtigen Reihenfolge abgeschlossen werden. Machen Sie 'Deploy to Staging' von der Fertigstellung von 'Integration Testing' abhängig, um sicherzustellen, dass die Tests vor der Bereitstellung erledigt sind Fügen Sie benutzerdefinierte Felder zu Checklistenelementen hinzu, um zusätzliche Informationen wie Priorität, Status oder Art des QA-Tests zu erfassen. Verwenden Sie ein benutzerdefiniertes Feld, um die Priorität jeder QA-Aufgabe zu markieren, damit sich das Team zuerst auf Elemente mit hoher Priorität konzentrieren kann

zu Checklistenelementen hinzu, um zusätzliche Informationen wie Priorität, Status oder Art des QA-Tests zu erfassen. Verwenden Sie ein benutzerdefiniertes Feld, um die Priorität jeder QA-Aufgabe zu markieren, damit sich das Team zuerst auf Elemente mit hoher Priorität konzentrieren kann Fügen Sie Kommentare und Anhänge zu Checklistenelementen hinzu, um detaillierte Anweisungen und Dokumentationen zu erhalten. Hängen Sie Ihr Testskript an und fügen Sie Kommentare mit spezifischen Testanweisungen zum Checklistenelement 'Funktionstests' hinzu

zu Checklistenelementen hinzu, um detaillierte Anweisungen und Dokumentationen zu erhalten. Hängen Sie Ihr Testskript an und fügen Sie Kommentare mit spezifischen Testanweisungen zum Checklistenelement 'Funktionstests' hinzu Verfolgen Sie den Fortschritt beim Abschließen der Checkliste in Echtzeit. Überwachen Sie den Gesamtfortschritt des QA-Prozesses anhand des Prozentsatzes für das Abschließen der Checkliste

Fügen Sie den Checklistenelementen Ihres QA-Teams, die eine Aktion eines bestimmten Mitglieds der ClickUp Aufgaben-Checklisten erfordern, einen Mitarbeiter hinzu

Hier ist ein Beispielszenario. Nehmen wir an, Sie verwalten den Qualitätssicherungsprozess für eine Softwarefreigabe.

Ihre ClickUp Aufgabe Checkliste könnte wie folgt aussehen:

Qualitätssicherungsplan erstellen

Definieren Sie Umfang und Ziele

QA-Rollen und Verantwortlichkeiten zuweisen

Checkliste für die Vorprüfung

Überprüfung der Anforderungen

Einrichten einer Testumgebung

Testdaten vorbereiten

checkliste Testing

Einheitstest Zuweisung an Entwickler Testskripte anhängen

Integrationstest Abhängigkeiten einstellen Hinzufügen eines benutzerdefinierten Feldes für die Priorität

Benutzer-Akzeptanztests Beteiligte einladen Feedback sammeln



Checkliste nach dem Test

Testergebnisse dokumentieren

Berichterstellung über Bugs und Probleme

Gelöste Probleme erneut testen

ClickUp Gehirn

Sie können sogar verwenden ClickUp Gehirn die KI-Fähigkeiten von ClickUp Brain, um die möglichen Aufgaben und Unteraufgaben in Ihrer Checkliste zu finden. Geben Sie einfach Befehle in natürlicher Sprache ein (wie in der Abbildung unten) und ändern/bearbeiten Sie dann die generierte Checkliste, um sie an Ihren Workflow anzupassen.

Mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle vollwertige Checklisten in ClickUp generieren

ClickUp's Software Team Projekt Management Plattform

Und was noch? ClickUp's Software Team Projekt Management Plattform vereinfacht den gesamten Entwicklungslebenszyklus, indem sie funktionsübergreifende Teamarbeit, Tools und Wissen in einem Hub zusammenführt.

Mit Features wie KI-gestützten Tools zur schnellen Nachverfolgung von Plänen, flexiblen, agilen Workflows, übersichtlichen visuellen Roadmaps und optimierter Fehlerverfolgung hilft ClickUp Software-Teams, Produkte schneller und effizienter zu planen, zu erstellen und auszuliefern - und das alles innerhalb einer einzigen Plattform.

Schneller arbeiten mit flexiblen Workflows in der ClickUp Software Team Projekt Management Software

Auch gelesen:_ ClickUp verändert das Spiel für Software Development Teams Sie können auch die ClickUp Projekt Checkliste Vorlage und passen Sie sie an die Anforderungen Ihrer QA Checkliste an, anstatt eine Checkliste von Grund auf neu zu schreiben.

Erstellen Sie detaillierte Listen aller notwendigen QA Aufgaben mit der ClickUp Projekt Checkliste Vorlage

Die Vorlage bietet einen strukturierten Ansatz für die Organisation von QS-Aufgaben und stellt sicher, dass nichts übersehen wird. Sie können die Checkliste an die spezifischen Anforderungen Ihres QS-Prozesses anpassen, einschließlich verschiedener Phasen und Kriterien.

Jedes Element der Checkliste kann als Aufgabe behandelt werden, was eine detaillierte Nachverfolgung und Verwaltung ermöglicht. Teams können nahtlos zusammenarbeiten, wobei jedes Mitglied die Checkliste aktualisieren und den Fortschritt verfolgen kann.

Hier erfahren Sie, wie Sie diese Vorlage verwenden können:

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um zwischen kritischen und nicht-kritischen QA-Aufgaben zu unterscheiden und so eine Priorisierung zu ermöglichen

zu unterscheiden und so eine Priorisierung zu ermöglichen Schaffen Sie Abhängigkeiten , um zu vermeiden, dass eine QA-Aufgabe begonnen wird, bevor ihre vorausgesetzten Aufgaben abgeschlossen sind

, um zu vermeiden, dass eine QA-Aufgabe begonnen wird, bevor ihre vorausgesetzten Aufgaben abgeschlossen sind Testfälle anhängen, berichte über Fehler , oder Referenzdokumente an QA-Aufgaben an, um den Zugriff zu erleichtern

berichte über Fehler an QA-Aufgaben an, um den Zugriff zu erleichtern Zeiterfassung zur Optimierung der Ressourcenzuweisung und zur Verbesserung künftiger QA-Prozesse nutzen

ClickUp als Tool für die Nachverfolgung von Fehlern und Projekten bei der Rationalisierung von QS-Checklisten verwenden

Visualisieren Sie Ihre Arbeit und verbessern Sie Ihr Projektmanagement mit der Board-Ansicht in ClickUp

Die anpassbare Plattform von ClickUp, die Features zur Zusammenarbeit und die Berichterstellung in Echtzeit rationalisieren die Nachverfolgung von Fehlern und die Verwaltung von Problemen:

Geschneiderte Workflows: Erstellen Sie benutzerdefinierte Prozesse mit flexiblen Features wie benutzerdefinierten Feldern, Status von Aufgaben und ClickApps

Erstellen Sie benutzerdefinierte Prozesse mit flexiblen Features wie benutzerdefinierten Feldern, Status von Aufgaben und ClickApps Verbesserte Teamarbeit: Effektive Zusammenarbeit mit digitalen Whiteboards, Dokumenten, Kommentaren und Echtzeit-Chat

Effektive Zusammenarbeit mit digitalen Whiteboards, Dokumenten, Kommentaren und Echtzeit-Chat Klare Übersichten: Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards für eine Ansicht Ihres QA-Prozesses aus der Vogelperspektive

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards für eine Ansicht Ihres QA-Prozesses aus der Vogelperspektive Agile-freundlich: Verwenden SieClickUp's Board-Ansicht für Bugbashes, Aufgabenmanagement und Sprint-Planung

Verwenden SieClickUp's Board-Ansicht für Bugbashes, Aufgabenmanagement und Sprint-Planung Effiziente Fehleraufnahme: Optimieren Sie die Berichterstellung mit benutzerdefinierten Formulare für Software Teams *Einsatzbereitvorlagen für Checklisten: Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen fürnachverfolgung von Fehlern und Problemlösung

Förderung der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit mit der ClickUp-Vorlage zur Fehler- und Problemverfolgung

Zum Beispiel die ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen bietet eine umfassende Lösung für die Verwaltung, Berichterstellung und Nachverfolgung von Aufgaben für Software Teams. Diese Vorlage hilft Projektteams dabei, Fortschritte zu verwalten, Risiken zu mindern und Ressourcen zu optimieren.

Sie ist ein zentraler Hub für die Fehler- und Problemlösung und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen, um eine konsistente Kommunikation, eine zeitnahe Lösung und eine verbesserte Sichtbarkeit des Projekts zu gewährleisten. Verwenden Sie diese Vorlage, um die Erstellung von Fehlerwarteschlangen, Berichten, Sprint-Notizen und Produktbeschreibungen zu vereinfachen.

Bonus: 10 beste Tools für die Automatisierung von QA-Tests im Jahr 2024

Entwickeln Sie für jedes Projekt ein benutzerdefiniertes Testplan-Dokument mit der ClickUp Testfall-Vorlage

In ähnlicher Weise kann die ClickUp Testfall-Vorlage bietet eine strukturierte und organisierte Möglichkeit zur Verwaltung und nachverfolgung von Testfällen .

So hilft es Ihrem Qualitätssicherungsteam:

Ermöglicht es QA Teams, Testfälle systematisch zu organisieren, um sicherzustellen, dass jeder Testfall gut dokumentiert und leicht zugänglich ist

um sicherzustellen, dass jeder Testfall gut dokumentiert und leicht zugänglich ist QA Teams können die Erstellung, Zuweisung und Nachverfolgung von Testfällen rationalisieren . Dies reduziert den Zeitaufwand für administrative Aufgaben und ermöglicht eine stärkere Konzentration auf die eigentlichen Testaktivitäten

. Dies reduziert den Zeitaufwand für administrative Aufgaben und ermöglicht eine stärkere Konzentration auf die eigentlichen Testaktivitäten Hilft bei der Aufrechterhaltung einer klaren Rückverfolgbarkeitsmatrix, die Testfälle mit den jeweiligen Anforderungen verknüpft und sicherstellt, dass die Testfälle alle Anforderungen abdecken. Dies ist entscheidend, um die Vollständigkeit der Tests zu gewährleisten

Schnelle Tipps

Beginnen Sie mit der Einstellung der ClickUp-Testfallvorlage in Ihrem ClickUp-Workspace und passen Sie die Vorlage an Ihre spezifischen Testanforderungen an, indem Sie benutzerdefinierte Felder, Checklisten und Abhängigkeiten von Aufgaben hinzufügen

Verwenden Sie die Vorlage, um jeden Testfall zu erstellen und zu dokumentieren, einschließlich aller relevanten Details wie Testschritte, erwartete Ergebnisse und tatsächliche Ergebnisse. Stellen Sie sicher, dass jeder Testfall mit der entsprechenden Anforderung verknüpft ist

Überprüfen Sie nach Abschluss der Tests die Ergebnisse und analysieren Sie die Daten mithilfe der Features für die Berichterstellung und das Dashboard. Identifizieren Sie Probleme oder Lücken bei den Tests und ergreifen Sie bei Bedarf Korrekturmaßnahmen

Die ClickUp Testbericht Vorlage ist ein weiteres großartiges Tool, das Ihnen hilft, Ihre Testprozesse zu rationalisieren.

Fassen Sie die Ergebnisse des Tests Ihrer Website, Software oder eines beliebigen Produkts mit Hilfe der ClickUp Test Report Vorlage zusammen

So profitieren QA Teams von dieser Vorlage:

Bietet einen zentralen Speicherort für alle Testberichte und erleichtert den Mitgliedern des Teams den Zugriff, die Überprüfung und die Aktualisierung von Testdaten

und erleichtert den Mitgliedern des Teams den Zugriff, die Überprüfung und die Aktualisierung von Testdaten Erleichtert die Kommunikation zwischen QA Teams und anderen Stakeholdern durch die Bereitstellung klarer und detaillierter Testberichte, die leicht freigegeben werden können

durch die Bereitstellung klarer und detaillierter Testberichte, die leicht freigegeben werden können Integriert sich nahtlos in ClickUp's Aufgabenmanagement- und Fehlerverfolgungs-Features und stellt sicher, dass Fehler, die während des Testens gefunden werden, effizient verfolgt und behoben werden

und stellt sicher, dass Fehler, die während des Testens gefunden werden, effizient verfolgt und behoben werden Stellt eine umfassende Testabdeckung sicher, indem es ein strukturiertes Format für die Dokumentation von Testfällen, Ergebnissen und Beobachtungen bietet

Schnelle Tipps

Passen Sie die Felder an die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts an . Fügen Sie Felder wie Testfall-ID, Beschreibung, erwartetes Ergebnis, tatsächliches Ergebnis, Status und Schweregrad ein

Fügen Sie Felder wie Testfall-ID, Beschreibung, erwartetes Ergebnis, tatsächliches Ergebnis, Status und Schweregrad ein Verwenden Sie die Vorlage, um jeden Testfall zu dokumentieren, einschließlich der detaillierten Schritte, der erwarteten Ergebnisse und aller notwendigen Setup- oder Abbruchverfahren

Aktualisieren Sie während der Testdurchführung die Testfälle mit den tatsächlichen Ergebnissen s , Notizen und allen gefundenen Fehlern. Verknüpfen Sie Fehler mit den entsprechenden Testfällen, um die Nachverfolgung zu erleichtern

, Notizen und allen gefundenen Fehlern. Verknüpfen Sie Fehler mit den entsprechenden Testfällen, um die Nachverfolgung zu erleichtern Verwenden Sie verschiedene Ansichten zur Überwachung des Testfortschritts . Verwenden Sie zum Beispiel die Board-Ansicht, um Testfälle durch verschiedene Phasen zu bewegen (z.B. Zu erledigen, In Bearbeitung, Abgeschlossen)

Verwenden Sie zum Beispiel die Board-Ansicht, um Testfälle durch verschiedene Phasen zu bewegen (z.B. Zu erledigen, In Bearbeitung, Abgeschlossen) Ermuntern Sie die Mitglieder des Teams, Testfälle und Fehler mit Hilfe von Kommentaren und Erwähnungen zu besprechen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf dem Laufenden bleiben und Probleme schnell behoben werden

Schließlich ist die ClickUp Test Management Vorlage ist für Software-Entwicklungsteams unerlässlich, um sicherzustellen, dass ihr Produkt zuverlässig und releasefähig ist.

Verwenden Sie die ClickUp Test Management Vorlage, um einige wenige manuelle Tests oder ein umfangreiches automatisiertes System zu verwalten

Diese Vorlage vereinfacht das Testmanagement, indem sie Ihnen die Nachverfolgung von Fortschritten, die Verwaltung von Testplänen, die Überwachung von Ergebnissen und die Zusammenarbeit bei Bugs und Feature-Anfragen ermöglicht.

Sicherstellung der Softwarequalität und Zufriedenheit der Benutzer

Durch die Verwendung einer umfassenden, gut strukturierten Checkliste für die Qualitätssicherung und den Einsatz der richtigen Tools können QS-Teams ihre Effizienz steigern, die Zusammenarbeit verbessern und qualitativ hochwertige Produkte liefern. Eine solche Checkliste ist ein lebendiges Dokument, das kontinuierlich überprüft und aktualisiert werden sollte, um es an die sich entwickelnden Anforderungen des Projekts anzupassen.

ClickUp's vielseitige Features und vorgefertigte checklisten-Vorlagen machen diesen Prozess einfacher und effizienter. Versuchen Sie ClickUp selbst und führen Sie nahtlos Qualitätssicherungs-Tests durch!