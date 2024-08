Wie Millennial-Manager die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändern

A TikTok Video mit dem Titel "POV: You have a Millennial manager" ging vor ein paar Monaten viral.

Der Sketch zeigt einen chill Manager, der einen Mitarbeiter bittet, nicht zu arbeiten, wenn er krank ist, und dafür plädiert, die persönliche Zeit für Besorgungen zu nutzen. Er betont auch, wie wichtig es ist, sich auf die geistige und körperliche Gesundheit zu konzentrieren, um Burnout zu verhindern.

Das Video löste online (fast eine Woche lang!) beträchtliche Diskussionen aus, da die Zuschauer die Manager der Millennials für ihr Interesse an der Schaffung eines besseren Arbeitsumfelds lobten.

Obwohl es sich natürlich um eine komödiantische Übertreibung handelt, hebt der Sketch einige Eigenschaften der Manager der Millennials hervor.

Was gebietet also Respekt und Bewunderung für Millennials in Führungspositionen? Welche neuen Elemente bringen sie in die Arbeitswelt ein, die ältere Generationen vielleicht noch nicht beherrschen?

In diesem Artikel wird untersucht, wie Millennial-Manager die Kultur der Arbeit verändern. Lassen Sie uns loslegen!

Merkmale von Millennial-Managern

"Millennials wollen nicht gesagt bekommen, was sie zu erledigen haben."

"Millennials sind zu sehr mit ihren Nebenbeschäftigungen beschäftigt, als dass sie sich um das 9-to-5-Geschäft kümmern würden."

"Millennials haben ein Anspruchsdenken."

Jede Woche gibt es eine neue Sichtweise auf die Generation, von der erwartet wird, dass sie die 75 % der Arbeitskräfte bis 2025 stellen wird .

Trotz alledem übernehmen immer mehr Millennials (geboren zwischen 1981 und 1996) Führungsrollen in Unternehmen. Und sie leiten nicht nur die Belegschaft ihrer Generation und der Altersgruppe der Gen-Z, sondern auch die der Gen-X und der Baby-Boomer.

Der Eintrag der Millennials in die Führungsetagen hat den Arbeitsplatz definitiv interessanter gemacht. Sie bringen ihre eigenen Werte und Erfahrungen ins Management ein, vielleicht mehr als jede andere Generation.

Im Folgenden beschreibt ein Millennial-Manager seinen Führungsstil.

Quelle Werfen wir einen Blick auf einige der gemeinsamen Merkmale von Millennial-Managern:

1. Die Leiste hoch ansetzen

Millennials sind für ihre ehrgeizigen Erwartungen bekannt. Wenn ein Projekt oder eine Aufgabe nicht ihren hohen Standards entspricht, drängen sie auf Verbesserungen oder setzen sich anspruchsvollere Ziele.

Das Buch Jugend, Arbeit und Zukunft: Probleme und Aussichten zu erledigen - Millennials sind einzigartig; sie neigen dazu zu glauben, dass harte Arbeit wichtiger ist als die Babyboomer.

2. Technik-affin

Die Millennials wurden zu lange für ihre Bildschirmbesessenheit kritisiert, aber das Aufwachsen mit der Technologie ist eigentlich ein Vorteil für sie. Sie spielen in einer eigenen Liga und sind immer auf der Suche nach dem nächsten großen Ding, um Prozesse zu rationalisieren und schnellere Ergebnisse zu erzielen. PwCs 14. jährliche globale CEO-Umfrage heißt es: "Eines der bestimmenden Merkmale der Generation der Millennials ist ihre Affinität zur digitalen Welt. Sie sind mit Breitband, Smartphones, Laptops und sozialen Medien aufgewachsen und erwarten sofortigen Zugang zu Informationen. Dies ist die erste Generation, die den Arbeitsplatz mit einem besseren Verständnis eines wichtigen Business tools betritt als ältere Arbeitnehmer."

3. Ehrlichkeit und Transparenz Millennial-Manager legen ebenfalls Wert auf Ehrlichkeit und bieten unkompliziertes Feedback, das eher auf Verbesserungen als auf Kritik abzielt. Ihre Erfahrung mit sofortigem Feedback hilft ihnen, konstruktive Ratschläge einzubauen, die sowohl direkt als auch unterstützend sind.

4. Teamwork macht ihre Arbeit zum Traum

Millennials legen Wert auf Zusammenarbeit und Teamwork, auch wenn sie gut unabhängig arbeiten können. Sie sind mit "Mitmach-Medaillen" aufgewachsen und bringen diese Einstellung mit an ihren Arbeitsplatz, indem sie Systeme schaffen, die produktive Teamarbeit . Sie spielen traditionelle Hierarchien herunter, um die unterschiedlichen Fähigkeiten ihrer Kollegen zu nutzen und die Ressourcen entsprechend zu verteilen.

5. Optimisten mit einem Anliegen

Obwohl sie kritisch beäugt werden, Millennials bleiben hoch motiviert und optimistisch gegenüber ihrer Arbeit. Ihr Antrieb hilft ihnen, Herausforderungen zu meistern und auf Erfolg zu drängen. Der Enthusiasmus der Millennials äußert sich in einer starken Arbeitsmoral und dem Wunsch, etwas Positives zu bewirken. Es ist typisch für sie, ehrgeizige Projekte in Angriff zu nehmen oder neue Initiativen mit einer "Zu erledigen"-Einstellung voranzutreiben.

6. Wertorientierte Visionäre

Millennials legen großen Wert auf die Entwicklung ihrer persönlichen Werte und sehen die Welt mit anderen Augen als frühere Generationen. Sie sind aufgeschlossener und der Akzeptanz verpflichtet, was zur Schaffung eines integrativen und positiven Arbeitsumfelds beiträgt.

Laut Randstads Bericht "Workmonitor 2022 würden 43 % der Millennials nicht für einen Arbeitgeber arbeiten, dessen soziale und ökologische Werte nicht mit den ihren übereinstimmen. Darüber hinaus sind 56 % der jungen Arbeitnehmer bereit, ihren Arbeitsplatz zu kündigen, wenn er mit ihrer Lebensplanung kollidiert.

7. Alleskönner

Millennial-Manager sind Profis im Multitasking und balancieren mehrere Projekte mit der Finesse eines Jongleurs. Sie leben in dynamischen Umgebungen und schalten geschickt zwischen den Aufgaben hin und her. Aber seien wir ehrlich - dieses Talent führt sie manchmal in den Kaninchenbau der Ablenkung, vor allem durch die allgegenwärtige Verlockung der sozialen Medien und Benachrichtigungen.

Untersuchungen legen nahe, dass Manager der Jahrtausendwende angesehen werden als eher als Generalisten denn als Spezialisten da sie über eine vielfältige Ausbildung und eine breite Wissensbasis verfügen.

8. Neugierde ist ein Teil ihrer DNA

Nicht zuletzt werden Millennial-Manager von Neugierde angetrieben. Der Status quo ist ihnen nicht genug; sie wollen ständig mehr lernen und sich verbessern. Diese unstillbare Neugier führt zu Innovation und besseren Entscheidungen, was sie am Arbeitsplatz von unschätzbarem Wert macht. Sie erforschen neue Fähigkeiten, nehmen neue Herausforderungen an und ermutigen ihre Teams, das Gleiche zu erledigen.

Wie kann man als Millennial-Manager erfolgreich sein?

Millennials waren die größte Generation am Arbeitsplatz seit 2016. Sie bringen eine frische Perspektive und eine positive Einstellung mit, die den Arbeitsplatz beleben. Ihre jugendliche Energie ist perfekt, um die Produktivität zu steigern und die Stimmung zu heben, wenn die Dinge anfangen, fad zu werden.

Während jede neue Generation von Managern vor der Herausforderung steht, herauszufinden, was es bedeutet, in dieser Rolle erfolgreich zu sein, haben Millennial-Manager einige besondere Hürden zu überwinden.

Ja, die Kluft zwischen den Generationen ist sehr real! Den Mitarbeitern der Babyboomer-Generation fällt es schwer, jüngere Führungskräfte ernst zu nehmen, und der Mangel an traditioneller Erfahrung kann bei Rollen, die normalerweise von Personen mit mehr Berufsjahren besetzt werden, ein Problem darstellen.

Auch der Aufbau und die Leitung eines Teams kann für Manager aus der Generation der Millennials eine Herausforderung sein, wenn es unterschiedliche Altersgruppen und Arbeitsstile gibt. Die folgenden Strategien und Tipps können jedoch dazu beitragen, dass Millennial-Manager erfolgreich sind:

1. Vertrauen Sie auf die Leistung des Teams

Vertrauen Sie Ihren Mitarbeitern, dass sie unabhängig von ihrem Arbeitsumfeld produktiv sind - konzentrieren Sie sich auf die Ergebnisse und nicht auf die Arbeitsstunden. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass Mitarbeiter auch außerhalb der traditionellen Einstellungen im Büro effizient sein können. Remote-Arbeit zuzulassen, sorgt für mehr Ausgewogenheit und Flexibilität und stärkt das Vertrauen.

Tools für die Produktivität und Zusammenarbeit im Team wie ClickUp helfen bei der Verwaltung von Hybrid- und Remote-Arbeitskräften. ClickUp ist eine All-in-One-Lösung projektmanagement-Software zur Rationalisierung der Abläufe.

Mit dem ClickUp Projekt Management Lösung können Manager den Workflow visualisieren und Aufgaben an Teammitglieder zuweisen, Projekte organisieren und effektiv zusammenarbeiten. Es hilft auch Projekte zu planen, Aufgaben zu automatisieren, Engpässe zu identifizieren und mehr.

mit der ClickUp Projektmanagement-Lösung können Sie Ihrem Team Aufgaben zuweisen und Ihre Projekte schnell nachverfolgen

Verwenden Sie ClickUp Aufgaben können Sie auf einfache Weise Elemente für Aktionen erstellen und eine klare Sichtbarkeit des Fortschritts eines Projekts erreichen. So lässt sich der Workload besser verwalten, und Ihr Team kann sich auf die Ergebnisse konzentrieren, unabhängig davon, von wo aus es arbeitet.

verbessern Sie die Effizienz Ihrer Arbeit durch die Planung von Elementen mit ClickUp Tasks

Plus, ClickUp Dashboards bieten Echtzeit-Einblicke in den Fortschritt von Projekten und die Leistung von Mitarbeitern und erleichtern so die Nachverfolgung der Produktivität.

visualisieren Sie den täglichen Fortschritt und die für jede Aufgabe aufgewendete Zeit mit ClickUp Dashboard_

2. Führen Sie mit einem "Free to experiment"-Ansatz

Autonomie bei der Arbeit zu praktizieren, entspricht dem Ehrgeiz der Mitarbeiter von heute. Die Rolle der Führungskraft besteht in diesem Szenario darin, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und Anleitung und Ermutigung zu geben, nicht aber Mikromanagement zu betreiben. Wenn Teams ihre Projekte selbst in die Hand nehmen können, wird ihr Ehrgeiz geweckt, Ergebnisse zu erzielen. Ein Team befähigen ihre eigenen Lösungen zu finden, führt oft zu mehr Stolz und einem Gefühl der Eigentümerschaft für die Arbeit. Anstatt direkte Antworten zu geben, werden die Mitarbeiter durch das Freigeben von Erfahrungen ermutigt, die gewonnenen Erkenntnisse selbständig anzuwenden. Dieser Ansatz kann zu überraschenden und innovativen Ergebnissen führen.

3. Würdigen und belohnen Sie Ihr Team

Um eine hohe Arbeitsmoral aufrechtzuerhalten, muss der Aufwand des Teams anerkannt und gewürdigt werden. Zu erledigen ist dies u. a. durch die Einstellung klarer Ziele und nachverfolgung des Fortschritts .

Zum Glück, vorlagen für die Einstellung von Zielen können eine Möglichkeit bieten, Ziele zu definieren und deutlich zu machen, wie der Erfolg für jedes Mitglied des Teams aussieht. Sie ermöglichen es Managern, spezifische, messbare Ziele einzustellen und dann den Fortschritt in Richtung dieser Ziele zu verfolgen

Zum Beispiel die ClickUp Ziele Signale Maßnahmen Vorlage können Sie Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) und Meilensteine skizzieren, so dass die Manager sehen können, wer seine Einzelziele erreicht und wo Verbesserungen erforderlich sind. Diese Klarheit hilft bei der Überwachung der Leistung und macht es einfacher, den Aufwand und die Leistungen des Teams anzuerkennen und zu belohnen.

ClickUp Ziele

4. Klare Wege für die berufliche Entwicklung bieten

Helfen Sie Teammitgliedern, sich beruflich weiterzuentwickeln, indem Sie klare und erreichbare Karriereziele einstellen. Besprechen Sie ihre Karriereziele und legen Sie fest, wie sie mit den Zielen des Teams in Einklang gebracht werden können.

Wenn die Entwicklungsziele festgelegt sind, sollten Sie sich regelmäßig mit den Mitgliedern des Teams treffen, um zu sehen, wie es läuft, und um sie zu unterstützen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Team auf dieselben übergeordneten Ziele hinarbeitet.

Verwenden Sie ClickUp Ziele um messbare Einzelziele mit klaren Zeitleisten zu erstellen und den Fortschritt automatisch zu verfolgen. Features wie numerische, monetäre und richtig/falsche Einzelziele ermöglichen es Ihnen, den Erfolg auf spezifische Weise zu messen.

mit ClickUp Goals können Sie Einzelziele für Ihr Team einstellen und den Fortschritt nachverfolgen

💡Pro-Tipp: Versuchen Sie vorlagen für Karrierekarten zur Unterstützung Ihres Teams bei der Ermittlung und Nachverfolgung persönlicher Lern- und beruflicher Entwicklungsziele.

5. Das größere Bild freigeben

Als Manager der Jahrtausendwende ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie dem Team oder der Abteilung die größere Vision vermitteln. Heben Sie die sinnvolle Wirkung hervor, die das Unternehmen erzielen möchte, sei es durch gesellschaftliche Beiträge, innovative Produkte oder die Schaffung wertvoller Möglichkeiten innerhalb des Unternehmens.

Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Ziele des Unternehmens mit den Werten der jüngeren Generationen in Einklang zu bringen, die in ihrer beruflichen Laufbahn Wert auf Sinn legen. Dies beginnt mit einem gemeinsamen Brainstorming.

Nutzen Sie ClickUp Whiteboards für das Brainstorming von Ideen, mit dem Team in Echtzeit zusammenzuarbeiten , verbinden Sie Workflows und beschleunigen Sie Innovationen. Hängen Sie Dateien, Aufgaben und Dokumente an die Whiteboards an, um Ideen in die Tat umzusetzen. Das gibt dem Team das Gefühl, einbezogen zu sein, und ermutigt es, sich auf die größere Vision zu konzentrieren.

arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen und entwickeln Sie kreative Ideen mit ClickUp Whiteboards

6. Kultivieren Sie eine starke Team-Kultur

Um eine Kultur der offenen Kommunikation aufzubauen, schaffen Sie eine Umgebung, in der jedes Mitglied seine Bedenken äußern kann, ohne Angst vor Verurteilung. Führen Sie regelmäßige Sitzungen durch, um Fortschritte, Herausforderungen und neue Ideen zu besprechen. Stellen Sie sicher, dass diese Meetings strukturiert, aber dennoch offen genug sind, um kostenlose Gruppendiskussionen zu ermöglichen.

Auch kleinere Sofortmaßnahmen können einen großen Unterschied machen.

Stellen Sie die Erwartung auf, dass Sie sich zu einer angemessenen Zeit abmelden, und ermutigen Sie Ihr Team, dasselbe zu erledigen - denn jeder hat ein Leben außerhalb der Arbeit verdient! Fördern Sie Aktionen wie "Meeting-Free Mondays" und ermutigen Sie Ihr Team, sich bei Bedarf kostenlos einen Tag frei zu nehmen, um sich zu erholen. ClickUp's Vorlage für Unternehmenskultur kann dabei helfen, eine effektive Unternehmenskultur zu skizzieren. Sie hilft Managern, die Aktivitäten, Erwartungen und Werte ihres Teams zu visualisieren und aufeinander abzustimmen.

ClickUp's Vorlage für Unternehmenskultur

Beginnen Sie mit einem Brainstorming über die Werte des Unternehmens und erstellen Sie eine Liste mit den wichtigsten Merkmalen. Legen Sie dann Ziele und Initiativen zur Pflege dieser Werte fest und setzen Sie sie um. Dies trägt dazu bei, eine Kultur des Vertrauens und der Motivation am Arbeitsplatz zu fördern.

💡Pro-Tipp: Sie können auch ClickUp Dokumente um Unternehmensrichtlinien zu schreiben.

Wie Millennials die Arbeitskultur zum Besseren verändern?

Millennial-Manager wissen, dass Bohnenkaffeemaschinen und Tischtennisplatten im Pausenraum weder die Arbeitszufriedenheit noch die Motivation der Mitarbeiter steigern. Dieser Generation geht es um Sinn und Fortschritt, nicht nur um Vergünstigungen.

Junge Mitarbeiter wollen, dass die Unternehmenspolitik, die Werte und die Entwicklungsprogramme mit ihrer Vision, ihren Idealen und der glänzenden Zukunft, die sie planen, übereinstimmen. Eine Cappuccino-Maschine ist zwar nett, aber es ist die Karriereentwicklung, die Millennials wirklich antreibt!

Einige bemerkenswerte Möglichkeiten, wie Millennials einen Generationswechsel am Arbeitsplatz einleiten, sind:

1. Werteorientierte Führung statt Management der alten Schule

Traditionelle Führungskräfte legten Wert auf Gewinnspannen und Ergebnisse, manchmal auf Kosten des Wohlbefindens der Mitarbeiter oder des gesellschaftlichen Einflusses. Millennials definieren die Arbeitskultur mit einem wertorientierten Ansatz neu team-Führungsstil mit dem Schwerpunkt auf Zielsetzung, Authentifizierung und Transparenz.

Sie bewirken einen bedeutenden Unterschied in den folgenden Aspekten:

Zweck statt Gewinn

Unternehmen, die von Millennials geführt werden, führen mit größerer Wahrscheinlichkeit grüne Initiativen durch oder unterstützen soziale Zwecke. Millennials setzen sich Geschäftsziele, die über die Gewinnmargen hinausgehen, und wollen einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft ausüben. Dies zeigt sich in ihrer Unterstützung für ESG-Investitionen (Environmental, Social and Governance), die nachhaltige und ethische Geschäftspraktiken unterstützen.

Authentifizierung und Transparenz

Indem sie offen über Herausforderungen und Erfolge sprechen, schaffen Millennial-Manager eine Kultur der Verantwortlichkeit und Unterstützung und ermutigen ihre Teams, ebenso ehrlich und engagiert zu sein.

Laut Deloitte's 2024 Gen Z and Millennial Survey ist ökologische Nachhaltigkeit eine der wichtigsten Prioritäten für Millennials.

2. Zusammenarbeit statt Wettbewerb

Früher förderten Arbeitsplätze ungewollt den Wettbewerb, indem sie individuelle Metriken und Rankings hervorhoben. Dies führte zu einer Silo-Mentalität und zu einer Büropolitik, bei der Abteilungen oder Mitarbeiter eher darauf bedacht waren, sich gegenseitig zu übertreffen, als gemeinsame Ziele freizugeben.

Millennials verändern die team-Management indem sie Zusammenarbeit und Integration über den Wettbewerb am Arbeitsplatz stellen.

Der wahre Wert der Vielfalt

Für Millennials ist Vielfalt nicht nur ein Modewort, sondern ein echter Vorteil. Ein Millennial-Manager weiß, dass das Zusammenbringen von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Meinungen zu kreativeren und effektiveren Lösungen führen kann. Anstatt rechthaberisch zu sein, agiert ein Millennial-Manager eher als Vermittler, der seinen unterschiedlichen Teams hilft, zusammenzuarbeiten und workload zu managen reibungslos.

Inklusive Führung

Führungskräfte der Millennials gelten von Natur aus als integrativ. Sie legen Wert auf jeden Beitrag und sind bestrebt, ein Umfeld zu schaffen, in dem alle Stimmen gehört werden. Diese Inklusivität trägt dazu bei, stärkere Teams mit größerem Zusammenhalt zu bilden. Indem sie alle in Diskussionen und Entscheidungsprozesse einbeziehen, stellen sie sicher, dass das Team von einem breiten Bereich an Erkenntnissen und Erfahrungen profitiert.

3. Kontinuierliches Feedback über jährliche Bewertungen

In der Vergangenheit wurde das Feedback des Chefs oder anderer Mitglieder in der Regel im Rahmen jährlicher Beurteilungen gegeben, was einschüchternd sein konnte und oft zu spät kam, um Veränderungen zu bewirken. Heutzutage, mit der Verlagerung hin zu flacheren und stärker teamorientierten Strukturen, legen Millennials Wert auf eine ständige Kommunikation am Arbeitsplatz.

Die Bedeutung von regelmäßigem Feedback

Da Millennials mit Instant Messaging und sozialen Medien aufgewachsen sind, wissen sie den Wert von zeitnahem Feedback zu schätzen. Denn sie wollen sich ständig verbessern und sicherstellen, dass ihre Arbeit mit den Zielen des Unternehmens übereinstimmt.

Überbrückung der Kommunikationslücke

Millennials schätzen regelmäßige Check-Ins und klare Einzelziele, wobei sie Managementmethoden wie KPIs (Key Performance Indicators) und OKRs (Objectives and Key Results) verwenden. Sie glauben auch an offene Dialogsitzungen, die ein transparentes Arbeitsumfeld schaffen.

4. Produktivität während der Arbeitszeit

Millennials fördern neue Konzepte der Work-Life-Balance und eine bessere Flexibilität am Arbeitsplatz. Die Pandemie hat den Übergang vom traditionellen 9-bis-5-Arbeitstag zu flexiblen Arbeitszeiten beschleunigt, eine Veränderung, die Millennials schon vorher befürwortet hatten.

Für sie geht es bei der Produktivität nicht darum, viele Stunden im Büro zu verbringen, sondern ein flexibles Arbeitsumfeld zu schaffen, das die Leistung tatsächlich steigern kann.

Das neue Normale navigieren

Millennials sind führend bei der Förderung von Remote-Arbeit und hybriden Arbeitsmodellen. Sie argumentieren, dass diese Modelle nicht nur Stress abbauen, sondern auch zu einem ausgewogeneren Lebensstil beitragen. Ein solcher Ansatz ermöglicht es Arbeitnehmern, insbesondere berufstätigen Eltern, mehr Flexibilität bei der Gestaltung ihres Privat- und Berufslebens.

23 % der Millennials sagen, dass Remote- und hybride Arbeit die Produktivität steigert weil sie sich ohne die Ablenkungen einer Büroumgebung auf die Arbeit konzentrieren können. Außerdem sind 69 % der übergeordneten Millennial-Eltern der Meinung, dass hybride Arbeit ihre psychische Gesundheit verbessert.

Optimierung von Produktivität und Wohlbefinden

Millennial-Manager sind starke Befürworter eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Produktivität und Wohlbefinden der Mitarbeiter. Sie priorisieren die psychische Gesundheit und unterstützen Initiativen, die ein positives Arbeitsumfeld fördern. Programme, die sich auf Wellness und Engagement konzentrieren, werden immer beliebter.

Nutzung der Technologie

Der Einsatz von Technologie ist ein Schlüssel zum Managementansatz der Millennials. Millennials sind schnell bereit, neue technologische Tools, einschließlich generativer KI, zu übernehmen und zu integrieren, um die Effizienz und Produktivität zu steigern. Ihre Bereitschaft, Spitzentechnologie zu nutzen, rationalisiert Arbeitsabläufe und trägt zu besseren Ergebnissen bei.

5. Fertigkeiten statt starrer Büroregeln

wer schert sich schon um Kleiderordnungen, wenn Talent und Leistung im Mittelpunkt stehen sollten?

Millennial-Manager wenden sich von starren Kleiderordnungen ab und legen den Schwerpunkt auf Fähigkeiten und Qualität der Arbeit. Ihnen ist es egal, ob jemand einen Anzug oder eine Jeans trägt; was zählt, ist der Wert, den er in das Team einbringt.

Ermutigung zum persönlichen Ausdruck

Millennial-Führungskräfte glauben daran, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich durch ihre Wahl auszudrücken. Egal, ob jemand einen Blazer, einen legeren Pullover oder sogar etwas Unkonventionelleres bevorzugt, diese Führungskräfte wissen, dass der persönliche Ausdruck das Selbstvertrauen und die Arbeitszufriedenheit steigern kann.

Geschlechtsspezifische Normen in Frage stellen

Diese vorausschauenden Manager brechen auch mit traditionellen geschlechtsspezifischen Erwartungen am Arbeitsplatz, indem sie sich für Transparenz und bessere Richtlinien, wie z. B. Menstruationsurlaub und Vaterschaftsurlaub, einsetzen.

Verbessern Sie Ihre Management-Fähigkeiten mit ClickUp

Millennials halten sich nicht an traditionelle Führungsstile; sie erledigen die Dinge lieber auf ihre eigene Art und Weise und sind bestrebt, Generationsunterschiede zu überwinden, positive Veränderungen herbeizuführen und dafür zu sorgen, dass das gesamte Team davon profitiert.

Wenn auch Sie auf dem Weg sind, ein Millennial-Manager zu werden, haben Sie wahrscheinlich einige solide Fähigkeiten aus den wirtschaftlich unsicheren Zeiten und einer sozial dynamischen Welt mitgenommen. Diese Fähigkeiten können Ihnen dabei helfen, Ihr Team zu führen und einen positiven Einfluss auszuüben.

Eine Möglichkeit für einen reibungslosen Übergang in die Rolle des Managers ist der Einsatz neuer und innovativer Management-Tools wie ClickUp. ClickUp hilft bei der Rationalisierung von Projekten, der Verbesserung der Kommunikation und der Nachverfolgung des Fortschritts, wodurch es einfacher wird, Ihr Team effektiv zu führen und alle an Ihren Zielen zu orientieren. Kostenlos anmelden bei ClickUp an und machen Sie den nächsten Schritt auf Ihrer Führungsreise!