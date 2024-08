So exportieren Sie Daten aus Airtable in andere Apps

Das Projekt Ihres Teams läuft reibungslos auf Airtable. Durch die Erstellung ohne Code wurde die Verwaltung und Organisation von Daten optimiert und wiederkehrende Aufgaben automatisiert.

Aber was erledigen Sie, wenn Sie diese Daten auf eine andere Plattform übertragen müssen? Instanz möchten Sie vielleicht Daten exportieren zu ClickUp für ein durchgängiges Projektmanagement.

Die Übertragung Ihrer sorgfältig organisierten Daten aus Airtable mag riskant erscheinen, aber wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Diese Anleitung macht den Export von Airtable-Daten in andere Apps nahtlos und mit nur wenigen Klicks möglich.

Wie exportiere ich Daten aus Airtable

Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie Daten aus Airtable exportieren können. Falls nicht, zugriff auf diese Datenbankvorlagen um eine zu erstellen und diese Methoden zu testen. Der Airtable-Datenexport kann mit den folgenden Schritten problemlos durchgeführt werden.

Schritt 1

Navigieren Sie zur obersten roten Leiste, um den Export von Airtable-Daten als CSV-Datei zu starten

Wählen Sie den Arbeitsplatz, von dem Sie Airtable-Daten exportieren möchten. Klicken Sie anschließend auf Grid View und scrollen Sie im Dropdown-Menü zu Download CSV.

Sie finden die CSV-Exportdatei im Standard-Speicherort Ihres Geräts.

Schritt 2

So sieht eine fehlerfreie Google Tabellen-Datei aus

Nehmen wir an, Sie möchten diese CSV-Datei in Google Tabellen hochladen.

Öffnen Sie die heruntergeladene Datei und prüfen Sie, ob sie Fehler enthält. Wenn nicht, sind Sie im Reinen.

Schritt 3

Wenn Sie auf "Importieren" klicken, öffnet sich ein Dialogfeld, in dem Sie Ihre Datei auswählen können

Sie können das Google Tabellenblatt öffnen, in dem Sie die Datenbank speichern möchten. Klicken Sie dann auf Datei und anschließend auf Importieren. Sie können nun die CSV-Datei an ihrem Speicherort auswählen und hier hochladen.

Schritt 4

Passen Sie die Abschnitte Speicherort und Trennzeichen nach Bedarf an

In einem Fenster mit der Bezeichnung "Datei importieren" werden Sie aufgefordert, einige Eingaben auszuwählen. Überspringen Sie dies und klicken Sie direkt auf Daten importieren.

Schritt 5

Ihre CSV-Dateien werden in einem unbearbeiteten Format wie diesem exportiert

Sie können die exportierten Datenzellen kostenlos ändern. Sie können die Schriftarten und Farben ändern oder Filteroptionen verwenden, wenn Sie den Datenexport anders darstellen möchten.

Wenn Sie eine Datenbank mit mehreren Tabellen und bevorzugten Ansichten haben, müssen Sie eine separate CSV-Datei herunterladen.

2. So verwenden Sie die integrierte Automatisierung von Airtable

Mit Airtable können Sie verschiedene Automatisierungs-Setups erstellen, um Datentabellen automatisch und ohne manuelle Klicks oder Code zu exportieren.

Schritt 1

Sehen Sie die oberste rote Leiste und klicken Sie auf die zweite Option

Starten Sie diesen Vorgang, indem Sie in der oberen Leiste neben der Schaltfläche Daten auf Automatisierungen klicken.

Schritt 2

Es öffnet sich ein neuer Bildschirm, in dem Sie einen Auslöser auswählen können. Dieser Auslöser startet Ihren Automatisierungsprozess und sorgt für den Export der Airtable-Daten in Echtzeit.

Sie können aus einer Vielzahl von Auslösern und Integrationen wählen

Nehmen wir an, Sie möchten wieder Daten in Google Tabellen laden. Klicken Sie dazu auf "Auslöser hinzufügen" und wählen Sie "Wenn ein Datensatz erstellt wird" aus dem Dropdown-Menü.

Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn ein neuer Datenpunkt oder Datensatz zu Ihrer Airtable-Datenbank hinzugefügt wird, dieser automatisch auch auf dem ausgewählten Google Tabellenblatt erscheint.

Wenn Sie nach einer moderneren Methode zur Verwaltung Ihrer neuen Datenbank suchen, sollten Sie alternativen zu Google Tabellen erkunden .

Schritt 3

Als nächstes müssen Sie den Auslöser konfigurieren, damit er richtig funktioniert. Klicken Sie auf Konfigurationen unter der Spalte Eigenschaften auf der rechten Seite und wählen Sie dann die Tabelle mit Ihren Daten aus. In diesem Fall ist es Aufgaben.

Wählen Sie das Blatt aus Ihrer Arbeitsmappe, das Sie für diese exportbasierte Automatisierung verwenden möchten

Jetzt können Sie auf "Erweiterte Logik oder Aktion hinzufügen" klicken und "Google Sheets" aus den Dropdown-Optionen auswählen.

Die Aktion, die Sie dann auswählen müssen, ist "Zeile anhängen".

Jeder neu hinzugefügte Datenpunkt wird als neue Zeile in Google Tabellen aktualisiert

Mit diesem Schritt wird sichergestellt, dass Ihre Google Tabellen nach jeder neuen Ergänzung Ihrer Airtable-Datenbank mit einer neuen Zeile gefüllt werden.

Schritt 4

Greifen Sie erneut auf die Spalte Properties zu. Bei diesem Schritt müssen Sie Ihr Google Tabellen-Konto verknüpfen und die Tabelle auswählen, in die die Daten exportiert werden sollen.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem Google Konto verbinden, das die gewünschten Tabellen enthält

Wählen Sie "Neues Google Tabellen-Konto verbinden" unter dem Dropdown-Menü Google Tabellen-Konto.

Wenn Sie angemeldet sind, klicken Sie unter der Option Tabellenkalkulation auf Aus Google Drive auswählen

Airtable zeigt ein Fenster mit Ihrem Google Drive an

Wählen Sie das Arbeitsblatt aus, in das die Datensätze exportiert werden sollen, und klicken Sie auf Auswählen.

bonus:*_ gantt Diagramme in Google Sheets erstellen* und testen Sie, ob Sie bestimmte datumsabhängige Daten in Ihrer Datenbank in einem Zeitleisten-Format anzeigen können

Schritt 5

Zum Schluss wählen Sie aus, welches Arbeitsblatt Sie aktualisieren möchten, einschließlich der spezifischen Spalten, in die Sie Ihre Airtable-Daten exportieren möchten.

Klicken Sie unter der Spalte "Eigenschaften" auf "Arbeitsblatt" und wählen Sie Ihr bevorzugtes Blatt aus

Klicken Sie dann auf +Feld auswählen unter Zeilendaten und wählen Sie die Werte der Felder in den Spalten aus.

Vergessen Sie nicht, den genauen Namen der gewünschten Spalte in der Box unter den ausgewählten Spalten anzugeben

Sie sind startklar! Um die Automatisierung zu testen, klicken Sie auf die Schaltfläche Test action unter dem Dropdown-Menü Test step.

Auch wenn dies schnell zu gehen scheint, kann es bei größeren Datenbanken eine Herausforderung darstellen.

Das Befolgen so vieler Schritte und das wiederholte Ausfüllen von Eingaben kann zu Fehlern führen. Auch kleinere Änderungen an Ihren Google Tabellen, Ihrer Airtable-Datenbank oder Ihrer Konfiguration können die Automatisierung stören.

💡Pro-Tipp: Entdecken Sie die Unterschiede zwischen Google Tabellen und Excel um eine bessere Datenverwaltungsplattform für Ihre Arbeit zu wählen.

3. Exportieren aus Airtable mit Apps von Drittanbietern

Der Export von Daten aus Airtable ist über die Generierung eines Personal Access Token möglich. Sie können Ihre Daten in der Regel über einfache APIs übertragen, egal ob Sie mit Tools wie Zapier und Tableau oder ClickUp und Notion arbeiten.

Da sich die Anweisungen jedoch von Tool zu Tool unterscheiden, sollten Sie für diesen Übergang am besten die maßgeschneiderten Anleitungen der jeweiligen Tools zu Rate ziehen.

Airtable kann zwar zu Ihrem detaillierte Tabellenkalkulation zum Projektmanagement können seine Grenzen Sie langfristig in einen Strudel von Datenverwaltungsproblemen stürzen. Zum Beispiel:

Airtable, vor allem in seinen kostenlosen und niedrigstufigen Plänen, schränkt die Anzahl der Datensätze, die Sie in Ihrer Datenbank speichern können, stark ein. **In den kostenlosen Free-Plänen sind beispielsweise nur 1.000 Datensätze pro Basis erlaubt, während in den Pro-Plänen bis zu 50.000 Datensätze möglich sind

**Dies wird zu einem Problem für Benutzer, die große Datensätze verwalten. Wenn Ihre Datensätze wachsen, sind Sie außerdem gezwungen, auf skalierbare Plattformen zu exportieren, um die Effizienz und Datenintegrität zu wahren.

Die Aufforderung "Datensatz überschritten" schränkt das Wachstum der Datenbank für viele Benutzer ein. Die Anzeigendaten Ihres Unternehmens zum Beispiel werden das Limit für Datensätze in Airtable leicht überschreiten.

Wenn Sie nach Airtable-Alternativen suchen suchen, sollten Sie Plattformen in Betracht ziehen, die mehr Flexibilität und Skalierbarkeit bieten.

Komplexe Automatisierung

Wie Sie oben gesehen haben, ist die Einstellung der Automatisierung zeitaufwändig und bietet Raum für Fehler. Darüber hinaus sind die eingebauten Automatisierungsmöglichkeiten für die Handhabung komplexer Arbeitsabläufe mit mehreren Schritten und Bedingungen unzureichend.

Beispiele: Aufgaben, die erweiterte Automatisierungsfeatures erfordern, wie die nahtlose Integration mit mehreren Apps von Drittanbietern oder bedingte Auslöser für mehrere Ansichten, können eine Herausforderung darstellen.

Beschränkte erweiterte Berichterstellung

Die Funktionen von Airtable zur Berichterstellung und Datenvisualisierung sind im Vergleich zu speziellen Analysetools relativ einfach. Die einfachen Diagramme und Zusammenfassungen sind bis zu einem gewissen Grad hilfreich. Aber sobald Sie diese Schwelle überschreiten, kann der Mangel an tiefgreifender Datenanalyse und Berichterstellung zu einem Hindernis werden.

Wenn Sie eine ausgefeilte Berichterstellung benötigen, müssen Sie Ihre Daten wahrscheinlich in erweiterte Business Intelligence-Plattformen wie ClickUp oder Tableau exportieren.

Außerdem bietet Airtable keine Echtzeit-Datenverarbeitung. Das bedeutet, dass es bei dringenden Anforderungen an die Berichterstellung zu Verzögerungen kommen kann.

Ein weiteres Problem ist, dass die von der mobilen Schnittstelle von Airtable erstellten Berichte nicht immer den Anforderungen für Feldinspektionen und Berichterstellung genügen. Daher ist die Erstellung von Berichten von unterwegs in der Regel keine Option.

Um die oben genannten Limits zu umgehen, müssen Sie möglicherweise datenvisualisierungstools verwenden .

Problematische Probleme mit der Skalierbarkeit

Die Skalierbarkeit von Airtable eignet sich nicht für umfangreiche Operationen. Je größer und komplexer Ihre relationale Datenbank ist, desto mehr verschlechtert sich ihre Leistung. Das macht Airtable für Projekte mit komplexen Abfragen ungeeignet.

Um dieses Problem zu lösen, müssen Sie auf robustere Datenverwaltungssysteme wie MySQL oder PostgreSQL umsteigen.

Alternativen zu Airtable ClickUp's liegt in der Individualisierbarkeit aller Features, von der bedingten Automatisierung bis hin zu Mindmaps und Checklisten für Aufgaben. Mit ClickUp können Sie Tabellenkalkulationen auf einer einfach zu bedienenden Oberfläche erstellen und verwalten.

Nutzen Sie diese kostenlose Software für das Projektmanagement um eine neue Art der Datenverwaltung zu entdecken.

Sehen wir uns die Schlüssel-Features von ClickUp an, die es im Vergleich zu Airtable im Bereich Daten- und Projektmanagement auszeichnen.

Tabellenansicht

Sehen Sie alle Ihre Daten in einem vollständig anpassbaren Format mit ClickUp's Tabelle View

Mit ClickUp Tabelle Ansicht können Sie mühelos Tabellen jeder Größe erstellen, von klein bis groß, ohne mit verschiedenen Datentypen jonglieren zu müssen.

Sie können Farben und Spalten ändern und Aufgaben mit den einzelnen Datenpunkten verknüpfen - all das trägt dazu bei, Aufgaben, Budgets und Bestände nachvollziehbar zu verteilen.

Organisieren Sie Ihre Daten nahtlos mit der Ansicht "Tabelle":

Anpassbare Spalten: Ändern, fügen Sie Spalten hinzu, löschen Sie sie oder ordnen Sie sie neu an, um die Tabelle genau auf Ihre Projektanforderungen zuzuschneiden

Ändern, fügen Sie Spalten hinzu, löschen Sie sie oder ordnen Sie sie neu an, um die Tabelle genau auf Ihre Projektanforderungen zuzuschneiden Vielfältige Datenfelder: Nutzen Sie mehrere Datentypen wie Zahlen, Daten, Text und mehr, um gut dokumentierte und umfassende Tabellen zu erstellen

Nutzen Sie mehrere Datentypen wie Zahlen, Daten, Text und mehr, um gut dokumentierte und umfassende Tabellen zu erstellen Filter und Sortierung: Testen Sie die Filter, um Ihre Daten zu sortieren und zu organisieren und so die Auflösung von Abfragen und die Navigation zu beschleunigen

Fühlen Sie sich frei, Dateianhänge mit Ihrer Datenbank zu verknüpfen oder Bewertungen auf Sternenbasis für Produkte und Leistungen bereitzustellen.

Mit über 15+ Datenfeldtypen können Sie Daten für kleinere Aufgaben und größere Projekte in ClickUp's Tabellenansicht visualisieren

Ein bemerkenswertes Unterscheidungsmerkmal ist die Fähigkeit von ClickUp, Beziehungen zwischen abhängigen Aufgaben zu erstellen und eine vollständig vernetzte Datenbank zwischen Teammitgliedern, Managern, Clients und anderen Beteiligten einzurichten.

Auch gelesen:_ Tabellenkalkulation Projektmanagement (Vorlagen, Vorteile, Limits)

Automatisierung

Automatisieren Sie mit ClickUp Automatisierung, wie Ihr Workflow bei jeder neuen Datenerweiterung beeinflusst wird

Nächste, ClickUp's Automatisierung wurde entwickelt, um den manuellen Aufwand für das Management von Marketing, Technik und anderen kleinen und großen projektbezogenen Aufgaben erheblich zu reduzieren.

Dieser KI-gesteuerte Automatisierungs-Builder verfügt über Auslöser und Aktionen auf hohem Niveau, die mit über 100 Vorlagen funktionieren. Diese Vorlagen kümmern sich um Abhängigkeiten von Aufgaben, eingebettete Links in Kommentaren, Änderungen des Status von Aufgaben und Dutzende von Routineaufgaben bei der Datenbankpflege.

Mit ClickUp Automatisierungen, können Sie:

Auf Audit-Protokolle zugreifen, um zu verfolgen und zu verstehen, wie sich Ihre Automatisierungen auf die Produktivität des Teams auswirken

KI-Hilfe einsetzen, um relevante Eingaben in benutzerdefinierte Felder einzugeben, z. B. für Aufgaben-Zusammenfassungen, Projekt-Status und Kundenstimmungen

Benutzerdefinierte Webhooks verwenden, um die Automatisierungsfunktionen Ihrer Datenbank durch die Automatisierung von Aufgaben in anderen Apps wie GitHub und HubSpot zu verbessern

Integrieren Sie Sequenzen zur Automatisierung von E-Mails, um Ihre Antworten auf Übermittlungen von Formularen, Änderungen des Status von Aufgaben und vieles mehr mit ClickUp Automatisierung zu verbessern

ClickUp macht die Verwaltung Ihrer Projekte im Team zu einem Kinderspiel, indem es Aufgaben automatisch Gruppen statt Einzelpersonen zuweist. Das bedeutet, dass Sie keine manuellen Anpassungen mehr vornehmen müssen, wenn sich Projektpläne unerwartet ändern, und die Zuständigkeiten Ihres Teams sind immer auf dem neuesten Stand.

KI und Dokumente ClickUp Gehirn und

ClickUp Dokumente sind leistungsstarke Tools zum Erstellen und Verwalten von Tabellen und machen die Plattform zu einer bevorzugten Alternative zu Airtable.

In ClickUp Docs können Sie ganz einfach Tabellen erstellen, um Ihre Informationen zu organisieren. Zu erledigen ist dies mit dem Slash-Befehl, bei dem durch Eingabe von /table an jedem unterstützten Speicherort direkt eine Tabelle eingefügt wird. Sie können auch einfach Daten aus Excel- oder CSV-Dateien einfügen, was eine schnelle Datenübertragung und -organisation ermöglicht.

Sobald Sie eine Tabelle erstellt haben, können Sie die Größe der Spalten anpassen, Zeilen und Spalten neu anordnen und Optionen wie das Zusammenführen von Zellen und das Ändern von Hintergrundfarben nutzen. Sie können auch Rich-Text-Formatierungen anwenden, um den Inhalt der Tabelle optisch aufzuwerten.

ClickUp Docs lässt Sie mit umfangreichen Formatierungsoptionen kreativ werden und macht es Ihnen leicht, Ihre Inhalte so zu organisieren und zu gestalten, wie Sie es möchten

ClickUp Brain ist ein KI-gestütztes Feature, das Ihnen hilft, die Erstellung von Tabellen und die Organisation von Daten zu optimieren. Hier sind einige weitere Vorteile:

Einfache Bedienung: Mit einfachen Befehlen und KI-Unterstützung ist es sehr benutzerfreundlich, vor allem, wenn Sie die Oberfläche von Airtable als kompliziert empfinden

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Inhalte in Dokumenten zusammenzufassen und so komplexe Informationen in klare, prägnante Zusammenfassungen zu destillieren

Benutzerdefinierte Optionen : Einfaches Formatieren von Tabellen und deren Einbindung in verschiedene Dokumente und Aufgaben, für mehr Flexibilität

: Einfaches Formatieren von Tabellen und deren Einbindung in verschiedene Dokumente und Aufgaben, für mehr Flexibilität Verbesserte Zusammenarbeit : Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit an Tabellen in Docs, ohne zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen

: Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit an Tabellen in Docs, ohne zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen Umfassende Integration : Betten Sie Tabellen in Aufgaben und Dokumente ein, um alle wichtigen Informationen an einem Ort zu haben und die Produktivität zu steigern

: Betten Sie Tabellen in Aufgaben und Dokumente ein, um alle wichtigen Informationen an einem Ort zu haben und die Produktivität zu steigern Kommentare: Fügen Sie Kommentare direkt zu Tabellen in Docs hinzu, um Diskussionen und Feedback in Echtzeit zu ermöglichen

Dashboards ClickUp Dashboards helfen Ihnen, eine visuelle Darstellung Ihrer Arbeit zu erstellen. Sie geben Ihnen Einblicke in die Projektleistung, die Produktivität des Teams und den persönlichen Fortschritt.

Dashboards bestehen aus anpassbaren Karten, die als Hauptkomponenten fungieren. Auf diesen Karten können Sie verschiedene Arten von Informationen anzeigen, z. B. den Status von Aufgaben, die Zeiterfassung und den Fortschritt des Projekts.

Unabhängig davon, ob Sie bei Null anfangen oder vorgefertigte Vorlagen verwenden, können Sie ClickUp Dashboards an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen, z. B. Projektmanagement oder Nachverfolgung von Verkäufen

Die Dashboard-Ansicht fügt sich nahtlos in andere Elemente Ihres Workspace ein, so dass Teammitglieder problemlos auf die benötigten Daten zugreifen und sie im Kontext ihrer Arbeit sehen können.

Sie können zwischen dem Bearbeitungs- und dem Ansichtsmodus wechseln, was Ihnen mehr Flexibilität bei der Darstellung und Interaktion mit den Informationen bietet. Aktualisierungen in Echtzeit sind nur eine Aktualisierung entfernt, und Sie können Dashboards sogar so einstellen, dass sie sich automatisch aktualisieren, um Daten kontinuierlich zu überwachen.

Erweiterte Filteroptionen ermöglichen es Ihnen, die auf Ihren Karten angezeigten Daten nach bestimmten Kriterien zu benutzerdefinieren, was für Teams, die sich auf bestimmte Aspekte ihrer Projekte konzentrieren, von großem Nutzen ist. Sie können Dashboards auch öffentlich oder für bestimmte Mitglieder Ihres Teams freigeben und so die Zusammenarbeit und Transparenz innerhalb Ihrer Organisation fördern.

Für diejenigen, die an Zeiterfassung und Berichterstellung interessiert sind, bieten ClickUp Dashboards zeitbasierte Karten zur Visualisierung von Aufgabenänderungen im Laufe der Zeit. Dies ist besonders nützlich für die Nachverfolgung von Zeitleisten und Terminen für Projekte.

Tabellenvorlagen

ClickUp's detaillierte Vorlagen für Tabellenkalkulationen beschleunigen ihre Datenbank- und Projektmanagement-Prozesse.

ClickUp's Vorlage für Projektmanagement-Kalkulationstabellen hilft Ihnen, alle Aufgaben eines Projekts nachzuverfolgen.

ClickUp's Vorlage für Projektmanagement-Kalkulationstabellen ist perfekt geeignet, um die Verwaltung der Aufgaben, Zeitleisten und Anlagen Ihres Projekts zu vereinfachen. Sie hilft Ihnen bei der Nachverfolgung der wichtigen Kommunikation mit den Beteiligten und stellt sicher, dass kein Datenpunkt - ob einfach oder komplex - übersehen wird.

Und das Beste daran? Diese Vorlage entlastet Sie von jede Tabellenkalkulationssoftware einzubinden in Ihr technisches Projektmanagement.

Personal Budget Plan ist eine Vorlage für einen Finanz-Tracker, der Ihnen durch sein einfaches Design und seine leicht zu navigierenden Features helfen wird, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Nächster Punkt, ClickUp's Persönlicher Budget Plan Vorlage hilft Ihnen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen, sowohl kurz- als auch langfristig. Durch Ausfüllen der Abschnitte für Ausgaben und Einnahmen können Sie ganz einfach wöchentliche und monatliche Budgetübersichten erstellen und nachverfolgen.

Die automatischen Berechnungen tragen zur Einfachheit der Vorlage bei und machen es Ihnen leicht, Ihre Ausgaben zu überwachen.

Der Umstieg auf ClickUp für Ihre Aufgaben in der Datenbankpflege und im Projektmanagement kann neue Techniken zur Verbesserung Ihres Durchsatzes aufdecken.

Das umfangreiche Repository mit seinen Features hilft Ihnen, alles von Aufgaben, Anhängen, Tabellenkalkulationen und Workflows auf einer einheitlichen Plattform zu verknüpfen.

Die Kombination aus ClickUp Docs, Tabellenansicht und Vorlagen für Tabellenkalkulationen machen die Plattform zur perfekten multifunktionalen Alternative zu Airtable.

Exportieren Sie Daten nach ClickUp und erleben Sie eine neue Ebene der Verwaltung.

