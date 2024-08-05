Programm-Manager vs. Projekt-Manager: Wie unterscheiden sich die Rollen?

Denken Sie an das letzte große Projekt, an dem Sie gearbeitet haben - vielleicht haben Sie ein neues Produkt auf den Markt gebracht oder eine umfangreiche Kampagne für einen Client durchgeführt. Wahrscheinlich hatten Sie jemanden, der das Schiff steuerte, alles nachverfolgte und dafür sorgte, dass die Fristen eingehalten wurden.

Aber wer genau war diese Person, und welche Rolle spielte sie?

Es ist leicht, einen Programmmanager mit einem Projektmanager zu verwechseln, insbesondere wenn sich ihre Aufgaben überschneiden. Tatsächlich handelt es sich aber um zwei unterschiedliche Rollen mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten.

In diesem Beitrag werden wir den Unterschied zwischen einem Programmmanager und einem Projektmanager erläutern. Wir werden auch untersuchen, wie sie zum Erfolg eines Unternehmens beitragen und Strategien beschreiben, um in beiden Rollen zu glänzen.

Was ist ein Programmmanager?

Ein Programm-Manager beaufsichtigt und koordiniert mehrere zusammenhängende Projekte (die ein Programm ausmachen) und stellt sicher, dass sie zur Erreichung der allgemeinen Ziele des Geschäfts beitragen.

Mit anderen Worten: Programmmanager sehen das große Ganze und sind für organisationsweite Maßnahmen und Verbesserungen verantwortlich.

Sie können sich einen Programm-Manager als Architekt für ein Geschäft vorstellen. Er erstellt die Pläne, entwirft das Design und ist für die technische Planung eines Gebäudes verantwortlich, aber er setzt nicht die Steine.

Schlüssel-Schwerpunkte

Der Schlüssel zum Erfolg eines Programmmanagers besteht darin, mehrere Projekte auf die Ziele des Geschäfts auszurichten. Hier sind die Schlüsselaspekte, auf die sie sich konzentrieren:

Definieren einer strategischen Vision: Programmmanager legen Ziele fest und treiben ihre Teams an, die die Vision und die Ziele des Unternehmens unterstützen

Programmmanager legen Ziele fest und treiben ihre Teams an, die die Vision und die Ziele des Unternehmens unterstützen Erreichen langfristiger Ziele: Sie erstellen einen Fahrplan, der darlegt, wie mehrere Projekte innerhalb des Programms gemeinsam zum Fortschritt der langfristigen Ziele beitragen werden

Sie erstellen einen Fahrplan, der darlegt, wie mehrere Projekte innerhalb des Programms gemeinsam zum Fortschritt der langfristigen Ziele beitragen werden Priorisierung strategischer Ziele: Sie entscheiden, welche Projekte auf der Grundlage ihres strategischen Werts und ihrer potenziellen Auswirkungen auf das Geschäft begonnen, fortgesetzt oder pausiert werden sollen

Sie entscheiden, welche Projekte auf der Grundlage ihres strategischen Werts und ihrer potenziellen Auswirkungen auf das Geschäft begonnen, fortgesetzt oder pausiert werden sollen Erleichterung der Kommunikation: Programmmanager fungieren als Bindeglied zwischen den Projekt Teams und den Führungskräften und halten alle über Fortschritte und Aktualisierungen auf dem Laufenden

Programmmanager fungieren als Bindeglied zwischen den Projekt Teams und den Führungskräften und halten alle über Fortschritte und Aktualisierungen auf dem Laufenden Nachverfolgung und Leistungsmessung: Sie bewerten die Kostenergebnisse im Vergleich zum erwarteten Nutzen, um sicherzustellen, dass das Programm auf Kurs bleibt; sie sind ständig auf der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten

lesen Sie auch:_ Programm-Governance-Rahmenwerk: Modelle, Schlüssel, Vorteile und Einführung

Erforderliche Fähigkeiten

Programmmanager benötigen mehrere hochqualifizierte Fähigkeiten, darunter:

Effektive Führung : Führung ermöglicht es Programmmanagern, zu inspirieren, zu motivieren, Aufgaben zu delegieren, Entscheidungen zu treffen und enge Beziehungen zu den Beteiligten aufzubauen

: Führung ermöglicht es Programmmanagern, zu inspirieren, zu motivieren, Aufgaben zu delegieren, Entscheidungen zu treffen und enge Beziehungen zu den Beteiligten aufzubauen Strategische Planung : Ein guter Programmmanager muss in der Lage sein, strategische Ziele zu definieren und diese zu verfolgen. Dies bedeutet, einen Plan zu erstellen, Prioritäten einzustellen, Ressourcen zuzuweisen und den Erfolg zu überwachen, um sicherzustellen, dass die Projekte rechtzeitig abgeschlossen werden

: Ein guter Programmmanager muss in der Lage sein, strategische Ziele zu definieren und diese zu verfolgen. Dies bedeutet, einen Plan zu erstellen, Prioritäten einzustellen, Ressourcen zuzuweisen und den Erfolg zu überwachen, um sicherzustellen, dass die Projekte rechtzeitig abgeschlossen werden Risikomanagement: Ein Programmmanager muss in der Lage sein, potenzielle Probleme, die sich auf das Programm auswirken könnten, schnell zu erkennen, zu bewerten und zu entschärfen

Was ist ein Projektmanager?

Ein Projektmanager kümmert sich um eines der vielen Projekte, aus denen sich ein Programm zusammensetzt. In der Regel handelt es sich bei einem Projekt um ein kleineres Vorhaben mit begrenzten Ressourcen, einem Budget und einem klaren Anfang und Ende.

Die Aufgabe eines Projektmanagers besteht darin, ein Projekt im Rahmen der für das Projekt vorgesehenen Zeit, des Budgets und der Ressourcen zu leiten und dabei die größeren Programmrichtlinien zu berücksichtigen

Bleiben wir bei der obigen Analogie zum Bauwesen,

ein Projektmanager ist der verantwortliche Bauleiter oder Auftragnehmer

für den Bau eines Raums des Gebäudes verantwortlich ist und dafür sorgt, dass alle Arbeiten wie Verkabelung, Klempnerarbeiten und Feinarbeiten fristgerecht und innerhalb des Budgets erledigt werden.

Ihre Aufgaben beschränken sich auf diesen einen Raum. Sie müssen sich nicht darum kümmern, ob der Raum mit der Gesamtästhetik des Hauses übereinstimmt oder ob er sich am richtigen Speicherort befindet.

Schlüssel-Schwerpunkte

Der Fokus des Projektmanagers ist sehr spezifisch und bezieht sich auf bestimmte Ergebnisse. Dazu gehören:

Taktische Durchführung von Projekten: Der Projektmanager beaufsichtigt taktische, alltägliche Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Projekt, wie Planung, Organisation, Koordinierung von Aktivitäten, Überwachung des Fortschritts und Lösung von Problemen

Der Projektmanager beaufsichtigt taktische, alltägliche Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Projekt, wie Planung, Organisation, Koordinierung von Aktivitäten, Überwachung des Fortschritts und Lösung von Problemen Einstellung kurzfristiger Projektziele: Ihr Fokus ist auf die Ziele des Projektabschlusses und der Projektqualität begrenzt. Manchmal muss ein Projektmanager den Zeitplan anpassen, mit Verzögerungen umgehen oder die Mitglieder des Teams umbesetzen, um neue Herausforderungen zu bewältigen

Ihr Fokus ist auf die Ziele des Projektabschlusses und der Projektqualität begrenzt. Manchmal muss ein Projektmanager den Zeitplan anpassen, mit Verzögerungen umgehen oder die Mitglieder des Teams umbesetzen, um neue Herausforderungen zu bewältigen Definition der Ergebnisse und Sicherstellung der Qualität: Projektmanager konzentrieren sich darauf, den Umfang eines Projekts abzubilden, Qualitätsstandards einzustellen und die Schritte zum Abschließen des Projekts zu skizzieren. Damit sind sie die erste Anlaufstelle für alle projektbezogenen Fragen

Erforderliche Fähigkeiten

Die Kernkompetenzen, die für die Position des

rolle eines Projektleiters

sind:

Aufgabenmanagement: Ein Projektmanager muss wissen, welche Aufgaben er priorisieren, welche er vorantreiben und wo er genau überwachen muss

Ein Projektmanager muss wissen, welche Aufgaben er priorisieren, welche er vorantreiben und wo er genau überwachen muss Terminplanung und Zeitmanagement : Projektmanager arbeiten daran, realistische Fristen für jede Aufgabe und jeden Meilenstein festzulegen und diese dann bis zum Abschluss zu überwachen. Dies erfordert die Fähigkeit, sich auf neue Anforderungen einzustellen, die Zeit effektiv zu verwalten und Disziplin zu wahren

: Projektmanager arbeiten daran, realistische Fristen für jede Aufgabe und jeden Meilenstein festzulegen und diese dann bis zum Abschluss zu überwachen. Dies erfordert die Fähigkeit, sich auf neue Anforderungen einzustellen, die Zeit effektiv zu verwalten und Disziplin zu wahren Ressourcenzuweisung: Der Projektleiter muss in der Lage sein, alle für das Projekt erforderlichen Ressourcen, einschließlich Personal, Budget und Material, zu verwalten und sorgfältig zuzuweisen. Er muss auch wissen, wie man mit begrenzten Ressourcen Ergebnisse erzielt und die Ausgaben verwaltet

Auch zu lesen:_ Projektleiter Lebenslauf Vorlagen & Beispiele für 2024

Programmmanager vs. Projektmanager: Schlüssel-Unterschiede

Es ist leicht, Programmmanager und Projektmanager zu verwechseln, aber wie wir jetzt klargestellt haben, sind ihre Rollen recht unterschiedlich. Schauen wir uns einmal genauer an, was die beiden so einzigartig macht.

Aspekt Programmmanager Projektmanager Arbeitsbereich Konzentriert sich auf die Erreichung breiterer strategischer Ziele und die gleichzeitige Leitung mehrerer miteinander verbundener Projekte. Er stellt außerdem sicher, dass die Ausführung des Gesamtprogramms mit den übergeordneten Unternehmenszielen übereinstimmt. Er kümmert sich um ein bestimmtes Projekt und dessen Ausführung im Rahmen des umfassenderen Programms. Der Arbeitsbereich eines Projektmanagers dreht sich um die Zeitleiste des Projekts und die zu erbringenden Leistungen Ziele Definiert und verwaltet langfristige Ziele und leitet mehrere Projekte. Die Ziele sind auf umfassendere organisationsweite Ziele ausgerichtet. Die übergeordneten Ziele sind enger gefasst und beziehen sich auf ein einzelnes Projekt Er stellt direkte Verbindungen zu hochrangigen Interessengruppen her, um das Programm auf deren Zinsen abzustimmen. Sie sind für die Kommunikation mit den Stakeholdern über mehrere Projekte hinweg verantwortlich Sie interagieren mit projektspezifischen Stakeholdern, um einen reibungslosen Projektablauf zu gewährleisten. Sie konzentrieren sich mehr auf direkte Kommunikation und Feedback Strategisch vs. taktisch Konzentriert sich auf die strategische Ausrichtung und die Realisierung von Vorteilen, um sich auf die langfristige Planung und die Integration von Projekten zu konzentrieren Arbeitet auf der taktischen Ebene und konzentriert sich hauptsächlich auf das Tagesgeschäft, wie unmittelbare Aufgaben und Ergebnisse Ressourcenmanagement Überwacht die Ressourcennutzung für mehrere Projekte gleichzeitig, um eine optimale Verteilung und nahtlose Ausführung zu gewährleisten Verwaltet die Ressourcen für ein einzelnes Projekt, um sicherzustellen, dass sie für den Projektabschluss effizient eingesetzt werden

Ähnlichkeiten zwischen Programm- und Projektmanagern

Obwohl Programm- und Projektmanager unterschiedliche Rollen haben, sind ihnen einige Gemeinsamkeiten gemeinsam. Sehen wir uns einmal an, was Programm- und Projektmanager gemeinsam haben:

Kernkompetenzen

Beide Rollen erfordern eine starke

verständnis des Projektmanagements

methoden, wie z. B. den Zyklus des Projekts und Metriken für die Leistung.

Zum Beispiel sollten sowohl Programm- als auch Projektmanager mit Ansätzen wie Wasserfall und Agile vertraut sein, um sich an die sich ändernden Anforderungen anzupassen und erfolgreiche Ergebnisse zu gewährleisten. Darüber hinaus müssen sie über gute Fähigkeiten zur Kommunikation mit den Beteiligten, zum Risikomanagement und zur Ressourcenzuweisung verfügen, um Projekte und Programme voranzutreiben.

lesen Sie auch:_ scrum Master vs. Projektmanager: Wie unterscheiden sie sich?_

Führung

Programm- und Projektmanager sind letztlich Führungskräfte, unabhängig davon, ob sie ein oder mehrere Projekte leiten. Das Ergebnis ist, dass beide Rollen starke Führungsqualitäten und Fähigkeiten zur Mitarbeiterführung erfordern, um die Leistung und den Erfolg des Projekts zu steigern.

Stellen Sie sich das so vor: Ein Programmmanager motiviert Teams zur Erreichung strategischer Ziele, während ein Projektmanager tägliche Sprints leitet.

Kommunikation

Eine effektive Kommunikation mit den wichtigsten Interessengruppen ist für Programm- und Projektmanagerrollen unerlässlich. Dazu gehört die Interaktion innerhalb des Teams und mit externen Interessengruppen.

Instanz informiert ein Programmmanager die Führungskräfte und sammelt Berichte von Projektmanagern, während ein Projektmanager Meetings im Team abhält, um den Status des Projekts zu besprechen und Herausforderungen anzugehen.

Problemlösung

Alle Manager stoßen auf Probleme. Diese Probleme können von unzureichender personeller Unterstützung über Verzögerungen bei der Materialbeschaffung bis hin zu Genehmigungsengpässen reichen. Starke Problemlösungsfähigkeiten sind für Programm- und Projektmanager unerlässlich, um Herausforderungen in ihrem Bereich zu bewältigen.

Ein Beispiel: Ein Programmmanager löst Ressourcenkonflikte bei mehreren Softwareentwicklungsprojekten, während ein Projektmanager Verzögerungen bei der Softwarelieferung durch Anpassung der Zeitleisten und Neuzuweisung von Ressourcen bewältigt.

Tools zur Vereinfachung von Programm- und Projektmanagement

Ob Sie nun Programm- oder Projektmanager sind, die manuelle Verwaltung komplexer Projekte kann eine Herausforderung sein. Es kann auch zu einer Reihe von vermeidbaren Ergebnissen führen: verpasste Details, überzogene Meilensteine im Fortschritt des Projekts und Kommunikationshürden sind einige davon. Eine Möglichkeit, diese Risiken zu überwinden, ist der Einsatz von ClickUp!

ClickUp für Projektmanagement_

ist eine Komplettlösung, mit der Sie jeden Aspekt Ihrer Projekte und Programme nahtlos verwalten können. Egal, ob Sie mit Teammitgliedern kommunizieren, Aufgaben delegieren, den Fortschritt verfolgen, die Zeit schätzen oder die Ausrichtung an den Zielen Ihres Unternehmens sicherstellen müssen, ClickUp hat alles im Griff.

Seine robusten Features für das Projektmanagement ermöglichen Ihnen

mehrere Projekte zu verwalten und nachzuverfolgen

und ist damit ideal für Projekt- und Programmmanager.

Lassen Sie uns die wichtigsten Features und Vorlagen von ClickUp für

effektives Programm-Management

und Projektmanagement.

Verwaltung und Zuweisung von Aufgaben

Mit

ClickUp Aufgaben

können Projekt- und Programmmanager Aufgaben mit detaillierten Beschreibungen, Terminen und Prioritäten erstellen und zuweisen. Auf diese Weise wird klar, was wann erledigt werden muss, und es wird sichergestellt, dass alle im Team aufeinander abgestimmt sind und sich konzentrieren.

Erstellen, organisieren und zuweisen von ClickUp Aufgaben für effektives Programm- und Projektmanagement

Die Plattform ermöglicht Ihnen die Einstellung von

ClickUp Aufgabe Abhängigkeiten

und

ClickUp Meilensteine

und stellt sicher, dass jeder im Team weiß, welche Aufgaben er vorrangig zu erledigen hat und wann er sie ausführen muss.

Rationalisieren Sie die Verwaltung von Aufgaben mit einer klaren Übersicht über ClickUp Aufgaben-Abhängigkeiten und Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass nichts durch die Maschen fällt

Zeitleisten von Projekten visualisieren

Benötigen Sie einen schnellen Überblick über den Fortschritt Ihres Projekts?

ClickUp's Gantt Diagramm

ist perfekt dafür geeignet. Es bietet Ihnen eine visuelle Momentaufnahme von allem - vom Start- und Enddatum der Aufgabe bis hin zu Abhängigkeiten und Fristen.

Das macht die Planung und Durchführung Ihres Projekts zu einem Kinderspiel.

Instanzen, die ein Projekt leiten, können beispielsweise leicht erkennen, wie sich der Abschluss einer Aufgabe auf den Beginn einer anderen auswirkt, und so die Zeit besser planen und verwalten.

Visualisieren Sie den Fortschritt, das Start- und das Enddatum einer Aufgabe mit ClickUp Gantt Diagrammen

Aber das ist noch nicht alles.

Gantt-Diagramme ermöglichen auch die Nachverfolgung des Fortschritts von Aufgaben in Echtzeit und helfen Projekt- und Programmmanagern dabei, zu überwachen, ob Aufgaben im Zeitplan liegen oder in Verzug geraten. Sie bieten auch eine ganzheitliche Ansicht des Projekts und helfen dem internen Team, sich besser zu koordinieren und Verzögerungen bei der Projektdurchführung zu bewältigen.

Ein weiteres herausragendes Feature von Gantt Diagrammen ist die Unterstützung bei der Planung und Zuweisung von Ressourcen. Durch die Visualisierung des Workloads und der Verfügbarkeit der einzelnen Mitglieder des Teams können Sie sicherstellen, dass alle effizient arbeiten und die Ressourcen dorthin gelenkt werden, wo sie am dringendsten benötigt werden.

Lesen Sie auch:_ 10 Vorteile von Projektmanagement-Software für Teams

Ressourcen verwalten

Sowohl Programm- als auch Projektmanager stehen immer unter Zeitdruck.

ClickUp Projekt Zeiterfassung

ermöglicht es Ihnen, die für einzelne Aufgaben und Projekte aufgewendete Zeit genau zu erfassen, so dass Sie sich ein umfassendes Bild von der Produktivität am Arbeitsplatz machen können.

Beispiel: Ein Projektleiter kann anhand der protokollierten Zeit feststellen, ob eine bestimmte Aufgabe länger gedauert hat als erwartet, und so zukünftige Schätzungen und Pläne verfeinern.

Mit ClickUp Project Time Tracking können Sie den Zeitaufwand für verschiedene Aufgaben nachverfolgen und Zeitschätzungen für zukünftige Projekte festlegen

Wenn Sie Ihre Clients nach Stunden abrechnen, können Sie mit der Zeiterfassung mühelos detaillierte Aufzeichnungen über den Zeitaufwand für die Aufgaben jedes Clients erstellen.

Ich war auf der Suche nach einer Plattform für das Projektmanagement und habe die beste gefunden. Ich hatte sofort das Gefühl, dass ClickUp all unsere Probleme lösen kann und dass wir von Out-of-the-Box-Lösungen in einer Weise profitieren, die ich mir nicht einmal vorstellen konnte.

Dayana Mileva, Kontodirektorin, Pontica Solutions

Ziele einstellen und nachverfolgen

Der wichtigste Aspekt des Projekt- und Programm-Managements ist die Einstellung erreichbarer Ziele für alle Beteiligten.

ClickUp-Ziele

ist eine einfache, aber sehr leistungsfähige Lösung für die Einstellung, Nachverfolgung und nahtlose Erreichung von Zielen für Ihr Team.

Sie ermöglicht es Ihnen, mehrere Projekte in kleinere, verfolgbare Ziele aufzuteilen und so den Fortschritt nahtlos zu überwachen.

Setzen Sie verfolgbare und messbare Ziele in Echtzeit mit ClickUp Goals

Sie können die Beiträge der einzelnen Mitglieder Ihres Teams zur Erreichung ihrer Ziele leicht erkennen, was ihnen hilft, konzentriert, verantwortlich und motiviert zu bleiben. Dank dieser Sichtbarkeit können Sie auch Verzögerungen oder Engpässe erkennen und beheben, sobald sie auftreten.

Darüber hinaus können Sie die Zielerreichung während des gesamten Projekts nachverfolgen und nach dessen Erledigung bewerten, was funktioniert hat und was nicht, was wertvolle Erkenntnisse für zukünftige Projekte liefert.

Überwachen Sie mehrere Projekte gleichzeitig

Wenn Sie ein Programmmanager sind, der sich mit mehreren Projekten gleichzeitig herumschlagen muss,

ClickUp Portfolios

ist für Sie. Mit ClickUp Portfolios können Sie eine zentrale Ansicht aller Projekte innerhalb eines Programms erstellen, die es den Programmmanagern ermöglicht, den Status, den Fortschritt und den Gesamtzustand eines jeden Projekts auf einen Blick zu erfassen.

Verwalten Sie mit ClickUp Portfolios mehrere Projekte innerhalb eines Programms und verschaffen Sie sich einen Überblick über diese

Außerdem ermöglichen Portfolios die Nachverfolgung wichtiger Metriken für Projekte, wie z. B. Termine, Budgets und Ressourcenauslastung. Sie sind auch eine gute Möglichkeit, die Verfügbarkeit und Zuweisung von Ressourcen für verschiedene Projekte zu analysieren.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards zur Leistungsüberwachung

Mit

ClickUp Dashboards

können Sie benutzerdefinierte Ansichten erstellen, die die für Sie wichtigen Projekt- oder Programmdaten hervorheben. Sie können aus einem Bereich von Widgets wie Diagrammen, Grafiken und Tabellen wählen, um eine visuelle Darstellung der wichtigsten Metriken zu erhalten.

Visualisieren Sie mit ClickUp Dashboards die Programmleistung und richten Sie sie an strategischen Zielen aus

Dashboards bieten außerdem Echtzeit-Updates zur Programmleistung, mit denen Sie laufende Aktivitäten überwachen und Abweichungen vom Plan schnell erkennen können. Außerdem können Sie einfach auf Analysen und Berichterstellungen zugreifen.

Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen

Wenn Sie sich Sorgen machen, dass die Organisation und Nachverfolgung mehrerer Projekte mit den Features von ClickUp viel Zeit und Aufwand erfordert, haben wir auch dafür gesorgt. ClickUp Vorlagen helfen Ihnen, mit minimalem Aufwand schnell und einfach loszulegen.

Hier sind einige

vorlagen für die Programmverwaltung

die helfen können:

ClickUp Vorlage für das Programmmanagement

Die

ClickUp Programm-Management-Vorlage

wurde entwickelt, um Sie bei der Verwaltung mehrerer Projekte innerhalb eines Programms zu unterstützen. Sie bietet einen strukturierten Rahmen für die Verwaltung von Projektaufgaben, die Nachverfolgung des Fortschritts und die Ausrichtung auf Ihre strategischen Ziele, und das alles mit vordefinierten Feldern, die Sie einfach ausfüllen können.

Die ClickUp Vorlage für das Programmmanagement wurde entwickelt, um Sie bei der Verwaltung komplexer Programme mit mehreren Komponenten und Beteiligten zu unterstützen.

Diese Vorlage herunterladen

Mit dieser Vorlage können Sie:

Zugriff auf eine übergeordnete Ansicht aller Projekte innerhalb eines Programms über ein einziges Dashboard

Zeitleisten für Programme visualisieren und Abhängigkeiten mit der Ansicht eines Gantt-Diagramms

Einstellen und Nachverfolgen von Zielen innerhalb des Programms, um den Fokus zu behalten und Ziele zu erreichen

Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben, Aufgabenzuweisungen und Statusaktualisierungen sowie Rationalisierung von Workflows

Verwalten von Aufgaben und Projekten mit anpassbaren Ansichten, z. B. Listen-, Board- und Kalenderansichten

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Vorlage für das Projektmanagement

ClickUp's Vorlage für das Projektmanagement

rationalisiert das Management einzelner Projekte. Sie bietet einen strukturierten Ansatz zur Organisation von Aufgaben, zur Nachverfolgung des Fortschritts und zur Sicherstellung, dass alle Projektaktivitäten mit den langfristigen Zielen übereinstimmen.

Die ClickUp Vorlage für Projektmanagement macht es Projektmanagern, Programmmanagern und Portfolio-Managern leicht, Silos und Barrieren zu beseitigen und Projekte effizient und schnell durchzuführen.

Diese Vorlage herunterladen

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Erstellen Sie detaillierte Listen mit Unteraufgaben und verfolgen Sie den Fortschritt jeder Komponente

Projekte in verschiedenen Ansichten zu verwalten und zu visualisieren, z. B. in der Listen-, Board- und Kalenderansicht

Überwachen Sie wichtige Metriken und treffen Sie datengestützte Entscheidungen mit Tools zur Berichterstellung

Einstellen von Abhängigkeiten zwischen verwandten Workflows, um Projektaufgaben zu verwalten und Verzögerungen zu vermeiden

Diese Vorlage herunterladen

Mit ClickUp die Verwaltung vereinfachen

Während Programmmanager das große Ganze im Blick haben und verschiedene Projekte gleichzeitig koordinieren, ist ein Projektmanager für eine Reihe von Einzelzielen und Aktivitäten verantwortlich.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool sind, das das Programm- und Projektmanagement rationalisiert und alle Ihre Teams an einem Ort zusammenführt, ist ClickUp die beste Investition, die Sie tätigen können.

Es bietet verschiedene Features wie Dashboards und Portfolios für Programmmanager, Tools für das Aufgabenmanagement und Gantt-Diagramme für eine detaillierte Projektübersicht. Darüber hinaus gibt es Vorlagen für verschiedene Anforderungen, damit Sie die Dinge schneller vorantreiben können.

Anmeldung für ClickUp

und übernehmen Sie mühelos die Kontrolle über Ihre Projekte.