10 beste Programm-Management-Tools & Software 2024

Es war einmal eine Zeit, da trafen sich Programmmanager in Räumen mit Stift und Papier, Whiteboards, Haftnotizen und einer überquellenden Kaffeekanne. Sie diskutierten stundenlang über Ideen für Programmmanagement-Tools, taktiken, Projektleistungen, KPIs , Zeitplanung und dergleichen.

Im Nachhinein betrachtet war es nicht schön, aber es hat die Aufgabe erfüllt. Programmverwaltung hat sich in den letzten zehn Jahren stark weiterentwickelt. Es trägt ein anderes Gesicht. Heute planen Teams brillante Programme, ohne sich persönlich zu treffen, stundenlange Zoom-Anrufe zu führen oder baumlange Haftnotizen anzufertigen, die nie einen zweiten Blick wert sind. (Sie wissen, wovon wir sprechen.)

Programmmanagement-Software hat alles verändert.

Dank dieser Tools sind Teams jetzt in der Lage, Projekte in nie dagewesener Perfektion durchzuführen. Sie sind in der Lage, Arbeitsabläufe einzuwählen, die Ergebnisse zu fixieren, das Budget einzuhalten und einzelne Projekte jedes Mal pünktlich durchzuführen.

Aber wir greifen hier zu weit vor. Lassen Sie uns zunächst klären, was Programmmanagement ist, was gute Programmmanagement-Tools ausmacht und die besten Optionen hervorheben, um Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools zu helfen.

Bei der Programmverwaltung wird ein Tool oder eine Software eingesetzt, um ein Programm mit mehreren, miteinander verbundenen Projekten zu organisieren, auszuführen und zu überwachen. Ziel ist es, die Programmausführung zu automatisieren und die Projekte besser auf das übergreifende Ziel auszurichten unternehmens- und Geschäftsziele .

Machen wir uns nichts vor - alle abhängigen Projekte innerhalb eines Programms manuell abzubilden, zu definieren und zu verfolgen, stinkt (mit einem großen S).

Eine Programmverwaltungssoftware beseitigt Engpässe im gesamten Prozess und sorgt dafür, dass Ihre Projekte während ihrer gesamten Laufzeit im Zeit- und Kostenrahmen bleiben.

Beachten Sie jedoch Folgendes: Programmmanagement und projektverwaltung sind nicht ein und dasselbe.

Während das Programmmanagement die Formulierung der ziele und Vorgaben eines Programms und wie es sich auf das Unternehmen auswirken wird beim Projektmanagement geht es um die Verwaltung der Vorgänge eines einzelnen Projekts innerhalb eines Programms.

Wenn Sie diese einfache Tatsache einmal verstanden haben, sind Sie auf dem besten Weg, Ihre Rentabilitätsziele zu übertreffen.

Warum ein Programmmanagement-Tool?

Wenn Sie mehrere Projekte gleichzeitig betreuen und den Überblick über alle Projekte behalten wollen, ist eine Programmverwaltungssoftware ein absolutes Muss.

Hier sind ein paar bemerkenswerte Vorteile eines solchen Tools:

Mühelose Projektplanung und Terminierung : Keines Ihrer Projekte wird jemals durch die Maschen fallen

: Keines Ihrer Projekte wird jemals durch die Maschen fallen Verbesserte Teamzusammenarbeit : Das Tool versorgt Ihr Team mit bewährten Methoden und automatisierte Arbeitsabläufe für die Zusammenarbeit an Projekten, indem Aufgaben, Abhängigkeiten, Zeitpläne, ausstehende Arbeiten usw. besprochen werden.

: Das Tool versorgt Ihr Team mit bewährten Methoden und automatisierte Arbeitsabläufe für die Zusammenarbeit an Projekten, indem Aufgaben, Abhängigkeiten, Zeitpläne, ausstehende Arbeiten usw. besprochen werden. Echtzeit-Budgetverwaltung : Mit einem Software-Tool dieses Kalibers erhalten Sie ein finanzielles Bild jedes Projekts mit den wichtigsten Finanzkennzahlen, können die geplanten gegenüber den tatsächlichen Ausgaben verfolgen und erkennen, wo Sie Geld verdienen oder verbrennen

: Mit einem Software-Tool dieses Kalibers erhalten Sie ein finanzielles Bild jedes Projekts mit den wichtigsten Finanzkennzahlen, können die geplanten gegenüber den tatsächlichen Ausgaben verfolgen und erkennen, wo Sie Geld verdienen oder verbrennen Gesteigerte Produktivität : Wenn Sie jede einzelne Aufgabe oder jedes Projekt von einer einzigen Plattform aus verfolgen können, sind Sie und Ihr Team in der Lage, fundiertere Entscheidungen zu treffen und produktiver zu arbeiten. Programmmanagement-Tools leisten genau das

: Wenn Sie jede einzelne Aufgabe oder jedes Projekt von einer einzigen Plattform aus verfolgen können, sind Sie und Ihr Team in der Lage, fundiertere Entscheidungen zu treffen und produktiver zu arbeiten. Programmmanagement-Tools leisten genau das Weniger Teambesprechungen: Ungeplante Besprechungen machen keinen Spaß - Sie wissen das, wir wissen das, jeder weiß das. Projektmanagementsoftware hilft, ungerechtfertigte, zeitraubende Besprechungen zu vermeiden und die Kommunikation zu kontrollieren

Um es gleich vorweg zu nehmen: Nicht jede Programmverwaltungssoftware ist gleich gut. Zum Glück können Sie aus den Tausenden von Softwarelösungen, die es gibt, einige wenige herausfiltern, die einen Blick wert sind!

Nun, da Sie ein oder zwei Dinge über die wunderbare Welt des Programmmanagements wissen, lassen Sie uns schnell einen Gang höher schalten und die besten Programmmanagement-Tools auf dem Markt betrachten.

1. ClickUp

Zugriff auf ClickUp auf jedem Gerät, überall und jederzeit ClickUp ist eine kostenlose Projektmanagementlösung, die es jedem Team ermöglicht, Projekte zu verwalten, intelligenter zusammenzuarbeiten und alle Arbeiten in einem Tool zusammenzufassen. Ganz gleich, ob Sie neu in der Welt der Projektmanagement-Apps sind oder ein absoluter Power-User, die Anpassungsmöglichkeiten von ClickUp lassen sich auf jede Teamgröße ausdehnen - ob im Büro oder unterwegs - und sorgen für die beste Produktivität Ihres Lebens.

Das bedeutet:

Kollaboration und Kommunikation zwischen Projektteams

Einfaches, fliegendes Projektmanagement

Intuitive und leicht zu bedienende Benutzeroberfläche

Metriken und Leistungsverfolgung

Workflow-Anpassung

Zeiterfassung

Wie genau verwaltet man also ein Programm mit ClickUp? Gut, dass Sie fragen!

Sie können wählen zwischen der Ansicht der Zeitleiste , die Kalenderansicht und die Gantt-Diagramm-Ansicht. ClickUp's Gantt-Diagramm ermöglicht Ihnen die Visualisierung Ihrer Projekte mit einer schnellen, mobilen Sortierung, die Ihnen hilft, den Arbeitsablauf eines ganzen Programms zu planen. Dann können Sie kaskadierende Ansichten erstellen, um leicht zu sehen, welche wichtigen Projekte als nächstes anstehen.

Anzeige weiterer Elemente wie Beauftragte, Fälligkeitsdaten und mehr in der Seitenleiste der Gantt-Ansicht

Möchten Sie Ihre Projekte über eine komplette Zeitachse planen oder visuelle Roadmaps erstellen? Probieren Sie die Zeitachsenansicht aus!

Wenn Sie Ihre Projekte jedoch lieber in einem flexiblen Kalender organisieren möchten, bei dem alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind, ClickUp's Kalenderansicht ist für Sie!

Das ist aber noch nicht alles. Hier finden Sie weitere Funktionen, die den Status von ClickUp als unangefochtener Champion unter den Programmmanagement-Tools belegen:

Mind Maps : Ob Sie einen Projektplan erstellen, Ideen organisieren oder Projektstrukturen visualisieren, verwenden SieMind Maps in ClickUp um Gedanken in großem Maßstab zu strukturieren

: Ob Sie einen Projektplan erstellen, Ideen organisieren oder Projektstrukturen visualisieren, verwenden SieMind Maps in ClickUp um Gedanken in großem Maßstab zu strukturieren Prioritäten : Organisieren Sie die Arbeit nach Wichtigkeit, damit Ihr Team weiß, welche Projekte dringend sind und welche einen flexiblen Zeitplan haben

: Organisieren Sie die Arbeit nach Wichtigkeit, damit Ihr Team weiß, welche Projekte dringend sind und welche einen flexiblen Zeitplan haben Zeiterfassung : Planen Sie intelligenter und schlagen Sie Ihren Zeitplan mit leistungsstarken einblicke in die Zeiterfassung *Ansicht der Arbeitsbelastung: Planen, messen undüberwachen Sie die Kapazität Ihres Teams basierend auf Stunden, Aufgaben und Punkten

: Planen Sie intelligenter und schlagen Sie Ihren Zeitplan mit leistungsstarken einblicke in die Zeiterfassung *Ansicht der Arbeitsbelastung: Planen, messen undüberwachen Sie die Kapazität Ihres Teams basierend auf Stunden, Aufgaben und Punkten Abhängigkeiten von Aufgaben : Link ähnlichprojekte und Aufgaben miteinander, um leicht zwischen verwandten Arbeiten zu springen

: Link ähnlichprojekte und Aufgaben miteinander, um leicht zwischen verwandten Arbeiten zu springen Zielverfolgung: Legen Sie Meilensteine fest, um zu signalisieren, wann eine wichtige Phase im Programm abgeschlossen ist

💸 ClickUp-Preise

Kostenloser Forever-Plan : Am besten für den persönlichen Gebrauch

: Am besten für den persönlichen Gebrauch Unlimited Plan : Am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat)

: Am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat) Business Plan: Am besten für mittelgroße oder mehrere Teams ($12/Mitglied pro Monat)

👉 Wenn Sie eine vollständige Software-Suite benötigen, um Ihre Arbeitslasten und Prozesse im Unternehmen zu bewältigen, helfen wir Ihnen gerne, erfolgreich zu sein! Bitte kontakt zum Vertrieb wenn Sie bereit sind.

Capterra: 4.7/5 (2,480+ Bewertungen)

2. Microsoft SharePoint

über Microsoft SharepointMicrosoft Sharepoint ist ein hervorragendes Programmmanagement-Tool, mit dem Sie mühelos und sicher mit Teammitgliedern über Geräte, Abteilungen und Arbeitsbereiche hinweg zusammenarbeiten können. Sie können damit die Programmeffizienz steigern, indem Sie gemeinsame Anwendungen und Ressourcen auf Portalen und Homepages gemeinsam nutzen.

Die Kehrseite der Medaille ist, dass es nur begrenzte Integrationsmöglichkeiten außerhalb des Microsoft-Ökosystems gibt. Wenn Sie also mit mehreren Anwendungen arbeiten, müssen Sie sich möglicherweise nach anderen Programmmanagement-Tools umsehen, die dies ermöglichen.

🔑 Die wichtigsten Funktionen von Microsoft SharePoint

SharePoint-Mobilanwendungen, die es Ihnen und Ihrem Team ermöglichen, mit personalisierten, zielgerichteten Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben

Dynamische und produktive Teamsites für jedes Programmteam, jede Abteilung und jeden Bereich

Die SharePoint-Inhaltsverwaltungsfunktion maximiert die Geschwindigkeit des Wissensflusses

Dashboard zur Anzeige aller Programmabläufe und Metriken

💸 Preise für Microsoft SharePoint

Der Preisplan für diese Programmverwaltungssoftware beginnt bei $5 pro Monat

💬 Microsoft SharePoint-Kundenbewertungen

G2: 4/5 (7.711 Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (3.522 Bewertungen)

3. Oracle Primavera

über Oracle Primavera Mit Oracle Primavera können Sie große Programme und einzelne Projekte von unterwegs aus planen, terminieren und kontrollieren. Mit der Softwarelösung können Sie versteckte Risiken in Ihrem Programmplan erkennen, bevor sie Ihrem Team ein Dorn im Auge sind.

Sie können jedoch nicht projekte nach Wichtigkeit priorisieren das bedeutet, dass Ihr Team nie weiß, welche Projekte dringender sind und welche auf die lange Bank geschoben werden müssen.

🔑 Die wichtigsten Funktionen von Oracle Primavera

Sofort einsatzbereite Benchmarks ermöglichen Ihnen den Vergleich aktueller Projekte mit früher durchgeführten Projekten

Mit dem Oracle Intelligence Cloud Service können Sie proaktive, KI-gestützte Entscheidungen treffen

Schnittstellen für Teammitglieder zum Sammeln von Status-Updates

Anpassbare Ansichten

💸 Preise für Oracle Primavera

Der Preisplan für dieses Software-Tool beginnt bei $2.570 pro Jahr

💬 Oracle Primavera Kundenstimmen

G2: 4.4/5 (360 Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (151 Bewertungen)

4. Smartsheet

über Smartsheet Jeder, der sich mit Programmmanagement befasst hat, kennt wahrscheinlich Smartsheet. Es ist ein Tool, das Teams verwenden, um die Arbeitslast von Projekten zu verwalten, die Zusammenarbeit zu verbessern und prozesse zu rationalisieren über ein ganzes Programm hinweg.

Smartsheet verspricht auch, alle Ihre Programmverwaltungsbedürfnisse unter einem Dach zu vereinen, was es auch tut. Allerdings erfordert es zusätzlichen Aufwand, um zu finden, was Sie brauchen, da die Benutzeroberfläche schwer zu navigieren ist.

🔑 Smartsheet Hauptmerkmale

Intelligente Workflows zur Steigerung der Produktivität von Teams

Tools für die Zusammenarbeit, um Programmteams zu koordinieren

End-to-End-Lösungen für das Ressourcenmanagement

💸 Preise für Smartsheet

Die Preise für dieses Programm-Management-Tool beginnen bei $14 pro Monat und werden jährlich abgerechnet

💬 Smartsheet-Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (5,340 Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (2,223 Bewertungen)

schauen Sie sich die großartigen alternativen zu Smartsheet ._

5. Wrike

über Wrike Diese Software hat für Programmmanagement-Teams, die nach Automatisierung streben, viel zu bieten, von der intuitiven Oberfläche über anpassbare Workflows bis hin zu einfach zu bedienende Berichtswerkzeuge . Wrike bietet auch robuste Gantt-Diagramme, um Teams bei der Verschiebung von Terminen und der einfachen Anpassung von Programmzeitplänen zu unterstützen.

Dennoch wäre es eine viel bessere Software mit Integrationen und Zielverfolgungsfunktionen gewesen.

🔑 Die wichtigsten Merkmale von Wrike

Zeiterfassungstools, um Teams zu befähigen, das Beste aus jeder Minute zu machen

Bietet flexible Kanban-Boards zur Visualisierung aller Projekte von unterwegs aus

Benutzerdefinierte Diagramme und Graphen für nahtloseportfolio-Management* Ermöglicht Teams die Bewertung von Risiken in gemeinsamenRAID-Protokolle 💸 Wrike-Preise

Wrike bietet einen kostenlosen Plan. Kostenpflichtige Tarife beginnen bei $9,80/Benutzer pro Monat

💬 Wrike-Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (2,343 Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (1,697 Bewertungen)

Mehr darüber erfahren Wrike-Alternativen .

6. LiquidPlanner

über LiquidPlanner Die Idee von LiquidPlanner ist, dass die Software sich auf die Erstellung flexibler Programmpläne konzentriert und Ihr Team mit beispielloser Zuversicht mehr erreichen kann.

Durch sein robustes Dashboard bringt LiquidPlanner alle Beteiligten auf den gleichen Stand. Dank der zahlreichen unterstützten Integrationen sind Ihre Projekte nicht mehr isoliert.

Allerdings ist die Benutzeroberfläche, zusammen mit dem eklatanten Mangel an unternehmens-Projektmanagement fähigkeiten, die LiquidPlanner für die meisten Programmmanagement-Teams unpraktikabel machen.

🔑 LiquidPlanner Hauptmerkmale

Bietet automatisches Ressourcen-Leveling, um Überlastungen zu vermeiden und dieressourcennutzung* Intelligente Einblicke zur Unterstützung wichtiger Entscheidungen während des gesamten Programmlebenszyklus

Intelligente Schätzung für vollständige Risikominderung

💸 LiquidPlanner Preise

Dieses Programmmanagement-Tool bietet eine kostenlose Version mit eingeschränkten Funktionen. Der kostenpflichtige Plan beginnt bei $15 pro Monat

💬 LiquidPlanner-Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (226 Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (633 Bewertungen)

7. Montag

über Montag Benannt nach dem stressigsten Tag der Woche, ist dieses Programm-Management-Tool beliebt für seine intuitive Funktionalität und eine breite Palette von wichtigen Integrationen. Mit Monday können Sie alle Ihre Projekte in einem einzigen Arbeitsbereich verwalten. Noch besser: Das Tool wird mit Dutzenden von kostenlosen programm-Management-Vorlagen für die Verfolgung von Projektportfolios, Teamaufgaben und mehr.

Sie denken wahrscheinlich, dass es irgendwo einen Haken gibt - und Sie haben Recht!

Es gibt ein Problem mit Monday: begrenzte Aufgabenabhängigkeiten. Die einzige Möglichkeit, sie einzurichten, sind Datumsangaben, was sie für viele reale Anwendungen weniger geeignet macht.

Programmmanagement-Teams, die von der intuitiven Benutzeroberfläche und dem attraktiven Preis angezogen werden, finden sich bald auf dem Markt wieder und suchen nach mehr.

🔑 Die wichtigsten Merkmale von Monday

Integrierte Zeiterfassungsfunktionen für die minutengenaue Überwachung des gesamten Zeitplans von Projekten

Möglichkeit, Daten als Karte, Tabelle, Kalender, Zeitleiste, Kanban und mehr anzuzeigen

Unzählige Automatisierungen, um sich wiederholende Arbeiten in Sekundenschnelle zu automatisieren

Anpassbare Vorlagen für eine schnelle und einfache Programmeinstellung

Dieses Programmverwaltungstool bietet einen kostenlosen Plan für bis zu 2 Plätze. Der kostenpflichtige Plan beginnt bei $8/Sitzplatz pro Monat und wird jährlich abgerechnet

💬 Monday-Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (3,219 Bewertungen)

Capterra: 4.6/7 (2,515 Bewertungen)

diese Alternativen für Montag _sind einen Blick wert.

8. Celoxis

über Celoxis Diese Software ist ein großer Name im Bereich der Programmverwaltung. Auf der einen Seite der Bewertungen stehen Kunden, die mit seiner Hauptstärke zufrieden sind, nämlich ressourcenverwaltung und Problemverfolgung.

Celoxis ist darauf spezialisiert, Teams bei der Lösung komplexer Projektmanagement-Probleme zu unterstützen - mit sorgfältiger Technik, unvergleichlicher Einfachheit und einer schönen Benutzeroberfläche.

Die größte Stärke von Celoxis ist jedoch auch seine größte Schwäche. Da sich das Team voll und ganz auf die Problemverfolgung konzentriert hat, kommt die Software bei anderen Aspekten des Programmmanagements zu kurz, wie zum Beispiel workload-Management und Zeiterfassung, um nur einige zu nennen.

🔑 Die wichtigsten Merkmale von Celoxis

Unterstützt Echtzeit-Transparenz in Bezug auf Budgetausgaben, Forderungen und Rentabilität für einzelne Projekte

Projektplanungsfunktionen für die Erstellung von Plänen, die sich nahtlos an sich ändernde Programmziele anpassen

Verfolgung von Projektanfragen für die Zusammenstellung von Programmanfragen aus verschiedenen Quellen

Bietet anpassbare Portfolio-Dashboards

💸 Celoxis Preise

Die Preise für dieses Programm-Management-Tool beginnen bei $25/Benutzer pro Monat

💬 Celoxis-Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (63 Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (245 Bewertungen)

9. Planview Clarizen

über Planview Clarizen Als Nächstes kommt Planview Clarizen, ein Tool, mit dem Programmmanager die Projekteffizienz steigern, die zielgerichtete Zusammenarbeit nutzen und die Konzentration über den gesamten Programmlebenszyklus hinweg fördern können.

Darüber hinaus bietet es eine 360-Grad-Sicht auf alle Programmressourcen, Zeitpläne und Aufgaben - mit vollständigem Kontext und Echtzeit-Einblicken.

Allerdings lässt die Benutzeroberfläche zu wünschen übrig und erfordert eine gewisse Lernkurve, bevor Sie und Ihre Teams sie vollständig verstehen.

🔑 Die wichtigsten Funktionen von Planview Clarizen

Leistungsstarke Projektportfoliomanagement-Funktionen für eine präzise Planung und schnelle Programmdurchführung

Ein Dashboard für die gesamte Projektabwicklung, das Ihre Teams in einen perfekten Rhythmus bringt

Vollständig automatisierte Workflows, damit Sie Ihre Arbeit so erledigen können, wie Sie es möchten

💸 Preise für Planview Clarizen

Die Preise für dieses Programm-Management-Tool beginnen bei 45 $/Benutzer pro Monat

💬 Planview Clarizen Kundenbewertungen

G2: 4.1/5 (516 Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (162 Bewertungen)

10. Asana

über AsanaAsana ermöglicht es Ihnen, die Programmtransparenz zu erhöhen und gleichzeitig die Nachverfolgung und das Feedback zu vereinfachen.

Allerdings wird es Ihren Teams schwer fallen, sich in Asana zu verlieben - oder sie verlieben sich vielleicht gar nicht in die Software.

Dem Tool fehlt es an Funktionen für ein echtes All-in-One-Programmmanagement! Aufgaben-Checklisten, intelligente Benachrichtigungen und native Zeiterfassung sind nur einige der Funktionen, die Asana offensichtlich fehlen.

Sehen Sie sich unseren Test an *Montag vs. Asana Leitfaden* !

🔑 Die wichtigsten Merkmale von Asana

Diagramme, Grafiken und Echtzeit-Einblicke, die es Ihnen ermöglichen, Probleme zu erkennen, bevor sie ein Chaos verursachen

Vollwertige, benutzerfreundliche Dashboards, mit denen Sie alles von einem Ort aus verwalten können

Einladungsfunktion, mit der Sie vertrauenswürdige Teamkollegen von unterwegs einladen können

Leistungsstarke Portfolios für einschneidendeprojektverfolgung 💸 Asana Preise

Asana hat eine kostenlose Version, die für Teams mit bis zu 15 Personen verfügbar ist. Die Premium-Pläne beginnen bei 10,99 $/Nutzer pro Monat

💬 Asana-Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (7.923 Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (10,245 Bewertungen)

schauen Sie sich diese an Asana-Alternativen .

Was macht eine gute Programmverwaltungssoftware aus?

Bei der Auswahl eines hervorragenden Programmverwaltungsprogramms sollten Sie auf die folgenden sechs Merkmale achten:

Projektverfolgung: Die Software Ihrer Wahl sollte neue und bestehende Projekte nahtlos auf einer Plattform zusammenführen und einen unternehmensweiten Überblick über den Fortschritt gewährleisten Ressourcenplanung: Ein Tool, das sein Gewicht in Gold wert ist, sollte über eineWorkload-Ansicht und hübsche Grafiken, die es Ihnen ermöglichen, Ressourcenengpässe zu erkennen und die Arbeitslast aller Mitarbeiter im Auge zu behalten. Das ist nicht einmal eine Debatte Dashboards: Ein Dashboard bietet eine spezielle Übersicht über die Leistung Ihres Programms, so dass Sie nicht von einem Projekt zum anderen springen müssen Berichterstattung: Solide und aktuelle Berichte stellen sicher, dass Sie immer die richtigen Entscheidungen treffen. Kein Rätselraten mehr. Kein Wunschdenken mehr Zeiterfassungsbögen: Ohne diese Funktion haben Sie keinen vollständigen Überblick über die täglichen Aktivitäten Ihres Teams, geschweige denn über die tatsächliche Arbeitszeit für einzelne Projekte. Es wird ein Chaos nach dem anderen sein Portfolios: "Programmmanagement-Tools sollten keine Portfolios haben", hat noch nie jemand gesagt. Gute Software beinhaltetportfolios-Sie erhalten einen Überblick über den Fortschritt aller Ihrer Projekte aus der Vogelperspektive, und Sie können auch weitere Details abrufen, um Risiken anzugehen

Welche Programmverwaltungssoftware hat die Nase vorn?

Wir setzen ClickUp auf Platz 1, weil es der einzig wahre Programmmanagement-Superheld ist - der Professor X dieses Bereichs, die Crème de la Crème aller existierenden Programmmanagement-Tools.

So gut andere Programmsoftware auch sein mag, sie können ClickUp nicht das Wasser reichen, wenn es darum geht workload-Management , zielverfolgung , Überprüfung der Prioritäten und mehr.

Alle diese Funktionen sind für die Programmverwaltung von großer Bedeutung. Ohne eine Einteilung der Projekte nach ihrer Wichtigkeit können Sie zum Beispiel nicht erkennen, welche Projekte auf kurze Sicht besonders wichtig sind. Sie würden lediglich Kreise im Dunkeln ziehen - und seien wir ehrlich, so kann man kein Programm führen.

Der beste Zeitpunkt für die Einführung von ClickUp als Ihr Programm-Management-Tool war gestern; der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt.

Worauf warten Sie noch? Holen Sie sich ClickUp noch heute kostenlos und öffnen Sie die Tür zu überlegenen, hochkarätigen Programmen.