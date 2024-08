15 beste ChatGPT-Alternativen für das Schreiben im Jahr 2024

Seit seiner Einführung hat ChatGPT die Art und Weise verändert, wie wir über das Schreiben und die Erstellung von Inhalten denken. Seine fortschrittlichen Funktionen, die auf den hochmodernen KI-Modellen von OpenAI basieren, haben es zu einer beliebten Wahl für verschiedene Schreibaufgaben gemacht, vom Verfassen von E-Mails bis hin zur Generierung von komplexem Code.

Da der Markt für KI-Tools und Chatbots jedoch immer größer wird, sind zahlreiche Alternativen aufgetaucht, die jeweils einzigartige Features und Funktionen bieten, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Benutzer zugeschnitten sind.

Obwohl ChatGPT eine ausgezeichnete Wahl ist, ist es in bestimmten Bereichen unzureichend, z. B. bei speziellen Features, Kosteneffizienz und verbesserter Leistung bei bestimmten Aufgaben

An dieser Stelle haben das Team von ClickUp und ich uns auf die Suche nach Alternativen gemacht KI Schreib-Tools . In diesem Blogbeitrag gebe ich einige der besten ChatGPT-Alternativen im Jahr 2024 frei, die wir bei unserer Suche entdeckt haben.

Wir werden die Stärken und Schwächen jedes Tools untersuchen und Ihnen helfen, das perfekte Tool zu finden KI-Inhaltsgenerator für Ihre Bedürfnisse.

ChatGPT Limits

Eine kurze Abschweifung: Kürzlich hat das Team von ClickUp ChatGPT mehreren Tests unterzogen, um zu sehen, wie es bei Code-Aufgaben helfen kann. Während es sich in einigen Aspekten als hilfreich erwies, stießen wir auf Limits, die es zu beachten gilt:

Komplexe Code-Probleme lösen: Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten an einem Web-Scraping-Projekt und müssen einen kniffligen Logik-Fehler beheben. ChatGPT könnte zwar ein Ausgangspunkt für die Lösungsfindung sein, hat aber möglicherweise Schwierigkeiten, den spezifischen logischen Flow Ihres Codes vollständig zu verstehen, was es schwierig macht, das Problem genau zu lokalisieren

Trotz dieser Limits kann ChatGPT ein wertvolles KI-Tool im Werkzeugkasten eines Programmierers sein. Es zeichnet sich durch die Erzeugung von Pseudocode aus, der einen Überblick über die Struktur eines Programms auf hoher Ebene bietet.

Bei komplexen Code-Herausforderungen oder bei der Arbeit mit weniger verbreiteten Programmiersprachen ist es jedoch ratsam, sich nach alternativen KI-Tools umzusehen, die spezielle Funktionen wie mehrere Programmiersprachen bieten.

Viele dieser Lektionen gelten für die Suche nach ChatGPT-Alternativen zum Schreiben. Lassen Sie uns eintauchen.

ChatGPT-Alternativen zum Schreiben im Überblick

15 beste ChatGPT-Alternativen für das Schreiben im Jahr 2024

Basierend auf umfangreichen Tests und Recherchen habe ich die 15 besten ChatGPT-Alternativen für das Schreiben aufgelistet:

1. ClickUp ClickUp geht über das traditionelle

projektmanagement . Es bietet eine robuste Suite von Features für die Erstellung, Bearbeitung und Zusammenfassung von Inhalten.

Hier sehen Sie, wie die Features im Vergleich zu ChatGPT aussehen:

Kollaborative Dokumente ClickUp's Dokumente feature ermöglicht Co-Authoring und Bearbeitung in Echtzeit und fördert so die nahtlose Teamarbeit bei Schreibprojekten.

Verbessern Sie die Kreativität und optimieren Sie die Zusammenarbeit im Team mit ClickUp's Docs

Im Gegensatz zu ChatGPT, das sich auf die Erstellung von Texten durch Einzelpersonen konzentriert, ermöglicht ClickUp mehrere Autoren gleichzeitig und vereinfacht so die Bearbeitung, Zusammenfassung und Verfeinerung komplexer Informationen zu wirkungsvollen Inhalten im Team. Dies erleichtert den Schreibprozess und stellt sicher, dass alle auf der gleichen Seite stehen.

So kann es Ihnen helfen:

Erstellen von Dokumenten für jede Art von Arbeit, z. B. Roadmaps, Wikis oder Wissensdatenbanken

für jede Art von Arbeit, z. B. Roadmaps, Wikis oder Wissensdatenbanken Nutzen Sie verschachtelte Seiten , Gestaltungsoptionen und Vorlagen, um gut organisierte Inhalte zu erstellen

, Gestaltungsoptionen und Vorlagen, um gut organisierte Inhalte zu erstellen Verwenden Docs Hubum Informationen leicht zu finden

Docs Hubum Informationen leicht zu finden Erstellen, Bearbeiten, Freigeben und gemeinsames Arbeiten an verschiedenen Dokumenttypen, einschließlich Text, Bilder, Emojis, Videos und Tabellen

KI-unterstützte Zusammenfassung ClickUp Gehirn , das KI-Tool und der Schreibassistent, vereinfacht die Erstellung von Inhalten, indem es lange Dokumente, E-Mails und Aufgabenbeschreibungen automatisch zusammenfasst.

Verbessern Sie Ihr Schreiben und Ihre Produktivität mit ClickUp Brain

Im Gegensatz zu ChatGPT enthält dieser integrierte KI-Assistent zwei leistungsstarke Features, die Sie beim Schreiben unterstützen:

KI-Wissensmanager:

Erhalten Sie sofort präzise Antworten , die auf dem Kontext jeder Arbeit innerhalb und in Verbindung mit ClickUp basieren

, die auf dem Kontext jeder Arbeit innerhalb und in Verbindung mit ClickUp basieren Fragen Sie nach Aufgaben, Dokumenten, Personen, Unternehmens-Wikis, Plänen und Erkenntnissen

AI Projekt Manager:

Automatisierung von Projektzusammenfassungen , Fortschritts-Updates und Stand-ups

, Fortschritts-Updates und Stand-ups Zeitersparnis durch Automatisierung von Elementen, Planung von Unteraufgaben und automatisches Ausfüllen von Daten

AI Writer for Work:

Nahtlose Verbesserung Ihres Schreibens mit einem integrierten Assistenten, der in arbeitsbezogenen Inhalten geschult ist

mit einem integrierten Assistenten, der in arbeitsbezogenen Inhalten geschult ist Eingebaute Rechtschreibprüfung für Dokumente und Aufgaben ohne Plugins oder Erweiterungen

für Dokumente und Aufgaben ohne Plugins oder Erweiterungen Erstellen Sie schnelle Antworten mit dem perfekten Tonfall

mit dem perfekten Tonfall Erstellen Sie Tabellen mit umfangreichen Daten und Erkenntnissen

mit umfangreichen Daten und Erkenntnissen Sofortige Erstellung von Vorlagen für Aufgaben, Dokumente und Projekte

für Aufgaben, Dokumente und Projekte Automatisches Transkribieren von Sprache in Text und Beantworten von Fragen aus Meetings und Clips

Vorlage für Prompt

Die ClickUp ChatGPT Prompts für Marketing-Vorlage enthält mehr als 600 Aufforderungen, die Ihnen bei Ihren Marketingplänen und -kampagnen helfen.

Hier erfahren Sie, wie Sie diese Vorlage verwenden können:

Benutzerdefiniert und anpassbar: Fühlen Sie sich frei, Aufforderungen zu ändern, hinzuzufügen oder zu entfernen, um sie an Ihre spezifischen Marketingziele anzupassen. Denken Sie daran: Relevanz ist der Schlüssel. Stellen Sie sicher, dass Ihre Prompts mit Ihrer Marke und Ihrer Zielgruppe übereinstimmen

Fühlen Sie sich frei, Aufforderungen zu ändern, hinzuzufügen oder zu entfernen, um sie an Ihre spezifischen Marketingziele anzupassen. Denken Sie daran: Relevanz ist der Schlüssel. Stellen Sie sicher, dass Ihre Prompts mit Ihrer Marke und Ihrer Zielgruppe übereinstimmen Entfesseln Sie Ihre Kreativität: Kombinieren Sie die Prompts, mischen Sie verschiedene Ideen und schaffen Sie etwas Einzigartiges. Ob es sich um einen witzigen Social-Media-Post oder eine aufmerksamkeitsstarke Betreffzeile für eine E-Mail handelt, lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf

Kombinieren Sie die Prompts, mischen Sie verschiedene Ideen und schaffen Sie etwas Einzigartiges. Ob es sich um einen witzigen Social-Media-Post oder eine aufmerksamkeitsstarke Betreffzeile für eine E-Mail handelt, lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf Machen Sie es lustig und lebendig: Bringen Sie Humor ein, verwenden Sie Emojis und experimentieren Sie mit verschiedenen Formaten. Je ansprechender Ihre Inhalte sind, desto mehr wird Ihr Publikum sie zu schätzen wissen

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp beste Features

Workspaces erstellen für verschiedene Abteilungen (z. B. Marketing). Halten Sie inhaltsbezogene Arbeiten in einem bestimmten Workspace

Richten Sie einen 'Inhalt' einOrdner speziell für die Erstellung von Inhalten. Organisieren Sie Blogbeiträge, Marketingkampagnen und andere relevante Elemente

Listen erstellen für verschiedene Arten von Inhalten (z. B. Landing Pages, SEO, Blogbeiträge)

Zerlegen Sie die Erstellung von Inhalten in umsetzbareClickUp Aufgaben. Benutzerdefinierte Aufgabendetails wie Mitarbeiter, Checklisten und mehr

Nahtlos zusammenarbeiten durch Hinzufügen vonkommentaredirekt zu Anhängen von Aufgaben hinzufügen. Profitieren Sie von thread-Zusammenfassungen für effizientes Kommentar-Management

Genießen SieClickUp AI's Übersetzung fähigkeiten in fünf Sprachen

ClickUp Limits

Um das volle Potenzial von ClickUp AI zu nutzen, ist möglicherweise ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9500+ Bewertungen)

4.7/5 (9500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4000+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über ClickUp?

ClickUp ersetzt wirklich mehrere Tools durch eines. Dank ClickUp können wir die Erstellung von Inhalten, das Marketing, die Produktentwicklung, Unternehmensdokumente und vieles mehr an einem Ort verwalten. Die Abteilungen in unserem Unternehmen sind in der Lage, die Arbeit anderer Teams viel einfacher zu verstehen und auf dem neuesten Stand zu halten, da wir alles an einem Ort aufbewahren können.

Bryan M. auf Capterra

Auch gelesen:_ 10 Tipps, wie man mit ClickUp schneller arbeiten und Dinge erledigen kann

2. Jaspis

über Jaspis KI Nachdem ich mit ChatGPT und Jasper experimentiert habe, kann ich mit Überzeugung sagen, dass jedes KI-Tool zwar unterschiedliche Schreibanforderungen erfüllt, Jasper jedoch eine überzeugende Alternative darstellt. Es nutzt die Möglichkeiten des maschinellen Lernens, um ansprechende Inhalte zu erstellen.

Jasper glänzt bei der Erstellung von Marketingtexten, E-Mails, Website-Inhalten und Beiträgen für soziale Medien. Seine Vorlagen und Rezepte (vorgefertigte Workflows) sind speziell für Marketingziele konzipiert.

Instanz können Sie mit Jasper eine Facebook-Anzeigenkampagne für einen Client erstellen, die eine Klickrate von 30 % erzielt.

Das Feature 'KI Boss Mode' ermöglicht es Ihnen, durch Eingabe eines Titels und einer Gliederung nahtlos einen ganzen Artikel zu schreiben.

Jasper beste Features

Nutzen Sie die Nahtlose Integration von Jasper in SEO-Tools wie Surfer SEO, um Inhalte für bestimmte Keywords zu optimieren und so die Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu verbessern

wie Surfer SEO, um Inhalte für bestimmte Keywords zu optimieren und so die Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu verbessern Testen Sie verschiedene Varianten Ihres Inhalts , um herauszufinden, was am besten ankommt, indem Sie das in Jasper integrierte Feature für A/B-Tests nutzen

, um herauszufinden, was am besten ankommt, indem Sie das in Jasper integrierte Feature für A/B-Tests nutzen Feinabstimmung der Inhaltstemperatur, um zu steuern, wie kreativ oder konservativ der generierte Inhalt sein soll

Jasper Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche ist nicht so einfach wie die von ChatGPT und kann eine gewisse Lernkurve aufweisen

Die von Jasper generierten Inhalte erfordern ein wachsames Auge auf die sachliche Richtigkeit, da sie sich stark auf ihre Trainingsdaten stützen

Preise für Jasper

Ersteller : 49 $/Monat pro Platz

: 49 $/Monat pro Platz Pro : $69/Monat pro Platz

: $69/Monat pro Platz Business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Jasper

G2: 4.7/5 (1000+ Bewertungen)

4.7/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1500+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Jasper.ai?

_Es hilft mir, meine Produktivität zu steigern und zu nutzen - spart Zeit und Energie, indem es mir hilft, erstaunliche Website-Inhalte und Marketing-Ideen für mein kleines Geschäft zu schreiben, und ich bin sehr zufrieden damit. Jasper ist eine großartige Software, die man ausprobieren sollte - sie ist intelligent und zielgerichtet

Ferent L. auf Capterra

3. Copy.ai

über Kopie.ai Unter den anderen KI-Tools ist Copy.ai ein starker Anwärter für die Verkaufs- und Marketing-Automatisierung, aber nicht unbedingt ein direkter Ersatz für ChatGPT in allen Anwendungsfällen der Erstellung von Inhalten.

Copy.ai bietet 90+ wertvolle Vorlagen für die Erstellung von Landing Pages und Verkaufsskripten. Diese Vorlagen eignen sich am besten für Freiberufler oder budgetbewusste Vermarkter, die möglicherweise nicht die vollständige Suite zur Erstellung von Inhalten benötigen, die ChatGPT bietet.

Die Vorlagen enthalten Eingabeaufforderungen, die Ihnen helfen, die Probleme, Bedürfnisse und Herausforderungen Ihrer Zielgruppe zu identifizieren und im Einzelnen zu erfassen.

Copy.ai beste Features

Reduzieren Sie das Risiko von unbeabsichtigten Plagiaten mit dem integrierten Tool zur Plagiatserkennung

Erstellen Sie SEO-optimierte Inhalte für eine verbesserte Sichtbarkeit in Suchmaschinen

für eine verbesserte Sichtbarkeit in Suchmaschinen Nutzen Sie die A/B-Testfunktionen, die speziell für Verkaufs- und Marketingtexte entwickelt wurden, und testen Sie verschiedene Überschriften, CTAs oder E-Mail-Betreffzeilen

Copy.ai Einschränkungen

Für den Zugriff auf bestimmte Features ist ein Abonnement erforderlich

Aufgrund seiner begrenzten Wissensbasis ist Copy.ai nicht ideal für die Erstellung von langen Formularen

Preise für Copy.ai

Free

Starter: $49/Benutzer pro Monat

$49/Benutzer pro Monat Erweitert: $249/Monat für bis zu 5 Plätze

$249/Monat für bis zu 5 Plätze Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

4.7/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Copy.ai?

Es schreibt buchstäblich bessere Inhalte als ich selbst in 1/10 der Zeit zu erledigen und ist bereits keyword-optimiert.

Stephen G. B. auf G2

Auch gelesen:_ die 10 besten Copy KI Alternativen und Konkurrenten 2024

4. Writesonic

über Writesonic Writesonic verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und einen vielfältigen Bereich von Features, um schnell und effizient hochwertige Inhalte zu erstellen.

Egal, ob Sie Blogbeiträge verfassen, Marketingtexte entwickeln oder Inhalte für soziale Medien nach Ihren Vorgaben planen kalender für Inhalte die KI-gesteuerte Plattform von Writesonic liefert durchweg beeindruckende Ergebnisse.

Was sie von anderen unterscheidet Writesonic Alternativen ist seine Vielseitigkeit bei der Erstellung von Inhalten in verschiedenen Tonarten und Stilen, die den unterschiedlichsten Schreibanforderungen gerecht wird.

Writesonic beste Features

Optimieren Sie Ihre Produktseiten und Blogbeiträge mit gut strukturierten Meta-Titeln und -Beschreibungen für eine bessere Platzierung in Suchmaschinen

für eine bessere Platzierung in Suchmaschinen Reibungslose Integration mit Tools wie Google Drive, HubSpot und Canva, um generierte Inhalte nahtlos in Ihren bestehenden Workflow zu übertragen

wie Google Drive, HubSpot und Canva, um generierte Inhalte nahtlos in Ihren bestehenden Workflow zu übertragen Überwinden Sie Sprachbarrieren und erweitern Sie Ihre Reichweite mit den fortschrittlichen KI-Modellen von Writesonic, die mehrere Sprachen unterstützen

Writesonic Limitierungen

Die Beherrschung von Collaboration- und SEO-Features kann Zeit in Anspruch nehmen und die Suchmaschinenoptimierung behindern

Die kostenlose Version hat Einschränkungen bei den Features, während die kostenpflichtigen Pläne möglicherweise nicht für alle Budgets geeignet sind

Preise für Writesonic

Free : Beinhaltet 25 Guthaben (einmalig)

: Beinhaltet 25 Guthaben (einmalig) Chatsonic : $15/Benutzer pro Monat

: $15/Benutzer pro Monat Einzelperson : $20/Benutzer pro Monat

: $20/Benutzer pro Monat Standard: $99/Benutzer pro Monat

$99/Benutzer pro Monat Professionell: 249 $/Benutzer pro Monat

249 $/Benutzer pro Monat Erweitert: 499 $/Benutzer pro Monat

499 $/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Writesonic Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1900+ Bewertungen)

4.7/5 (1900+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (2000+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Writesonic?

Meine Erfahrungen mit Writesonic sind ausgezeichnet. Es ist ein zuverlässiges Tool für Ersteller von Inhalten, Vermarkter und alle, die effizient schriftliche Inhalte erstellen müssen. Auch der Kundensupport ist reaktionsschnell und hilfreich._

Rishabh P. auf Capterra

5. Claude

über Claude Claude zeichnet sich durch die Verarbeitung, das Verstehen und die Erzeugung natürlicher Sprache aus. Damit eignet es sich perfekt für das Verfassen von E-Mails, die Erstellung von Inhalten, die Beantwortung von Abfragen und die Bereitstellung detaillierter Erklärungen. Seine unglaublich intuitiven KI-Modelle sind leistungsstark, insbesondere bei komplexen Projekten.

Es eignet sich perfekt für Aufgaben wie Zusammenfassungen, Bearbeitung, Fragen und Antworten (Q&A), Entscheidungsfindung und das Schreiben von Code. Es bietet Präzision und Zuverlässigkeit, die das Modell der künstlichen Intelligenz von ChatGPT und andere Claude Alternativen ist schwer zuzuordnen.

**Ich habe Claude zum Beispiel benutzt, um komplizierte E-Mails für eine Marketingkampagne zu verfassen. Das hat mir viele Stunden Arbeit erspart und die Engagement-Raten erhöht - etwas, das ich mit ChatGPT nicht so leicht erreichen konnte. Die benutzerfreundliche Oberfläche macht die Eingabe von Eingabeaufforderungen und das Erhalten von qualitativ hochwertigen Antworten einfach und effizient.

Claude beste Features

Verwenden Sie anpassbare Persönlichkeiten, Stimmen und Hintergrundgeschichten und passen Sie den Chatbot an Ihre Vorlieben an

an Ihre Vorlieben an Transkribieren und Analysieren von Bildern , PDFs, .docx und anderen Dateien

, PDFs, .docx und anderen Dateien Gewährleistung der Sicherheit über AWS und GCP, SOC 2 Typ II-Zertifizierung und HIPAA-Konformitätsoptionen

Claude Beschränkungen

Claude KI unterliegt einigen Einschränkungen, einschließlich begrenzter Limits für Nachrichten im kostenlosen Plan

Benutzer können auch Probleme mit der Leistung haben, wie z. B. sich wiederholende Antworten

Claude Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $20/Person pro Monat

: $20/Person pro Monat Team: $30/Person pro Monat

Claude's Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Was sagen reale Benutzer über Claude KI?

Die Ergebnisse von Claude sind vergleichsweise besser als die anderer LLM tools. Ich habe Claude für das Schreiben von Inhalten und für die Programmierung verwendet. Claudes Problemlösungskompetenz ist wirklich gut und kann komplexe Probleme lösen

Keshav M. auf G2

6. Rytr

über Rytr Rytr ist eine Cloud-basierte KI-Artikelgenerator-Software, die besonders für kleine Eigentümer von Geschäften, Vermarkter und freiberufliche Autoren nützlich ist

Es kann bei der Erstellung von langen und kurzen Inhalten wie E-Mails, Produktbeschreibungen, Blogs, Artikeln, Berichten, Beiträgen in sozialen Medien, Produktbeschreibungen und Stellenbeschreibungen helfen. Außerdem bietet es ein benutzerfreundliches Dashboard, das Ihnen hilft, den Fortschritt Ihrer Arbeit zu verfolgen content-Marketing-Projekte .

Rytr verfügt über ein 'Magic Command'-Feature, mit dem Sie sofort gut strukturierte Inhalte erstellen können. Es unterstützt mehr als 35 Sprachen und hat einen eingebauten Plagiatschecker.

Rytr kann denjenigen Zeit sparen, die Hilfe bei ihren SEO-Aufwendungen benötigen, um die Sichtbarkeit in den Suchmaschinen zu erhöhen. Ich habe Rytr zum Beispiel verwendet, um ein paar LinkedIn-Posts zu erstellen, die hohe Engagement-Raten erzielten.

Rytr beste Features

Beschleunigen Sie Ihren Schreibprozess , indem Sie während der Eingabe Vorschläge erhalten

, indem Sie während der Eingabe Vorschläge erhalten Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen , um Inhalte schnell zu erstellen

, um Inhalte schnell zu erstellen Erstellen Sie Inhalte in nur vier einfachen Schritten: Wählen Sie die Sprache, den Ton, den Anwendungsfall und fügen Sie Ihren Input hinzu

Rytr Beschränkungen

Lange Formulare können manchmal unbeholfen und repetitiv wirken

Die Tools für die SERP-Analyse und die Keyword-Recherche sind verbesserungswürdig

Rytr Preise

Free : Begrenzt auf 10k Zeichen

: Begrenzt auf 10k Zeichen Unlimited : $9/Monat pro Benutzer

: $9/Monat pro Benutzer Premium: 29$/Monat pro Benutzer

Rytr Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (800+ Bewertungen)

4.7/5 (800+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Was sagen reale Benutzer über Rytr?

Als ich mit Rytr anfing, suchte ich nur Hilfe beim Schreiben von Werbetexten für ein paar Clients. Was mich wirklich schockierte war, als ich die Landing Page & Website Copy entdeckte. Heiliger Strohsack. Ich war in der Lage, die Konversionsraten auf einigen neuen Seiten drastisch zu verbessern. Dann habe ich in nur wenigen Stunden Inhalte für mehrere Wochen erstellt (und einige bestehende Inhalte verbessert). Ich probiere immer wieder neue Features aus und bin von Anfang an begeistert

Jack L. auf G2

7. Notion KI

über Notion KI Notion KI hebt sich als überzeugende Alternative zu ChatGPT ab. Es ermöglicht Ihnen die Erstellung von Inhalten, die Verwaltung von Projekten und das Brainstorming auf einer Plattform.

Es lässt sich nahtlos in den Workspace von Notion integrieren, was die Produktivität und die Organisation von Aufgaben verbessert. Diese KI-Tool kann Ihnen bei der Erstellung von Dokumenten helfen, Notizen zusammenfassen und kreative Schreibanregungen geben, um Ihren Workflow zu vereinfachen.

Die intuitive und vielseitige Benutzeroberfläche von Notion KI ermöglicht die Anpassung an verschiedene Aufgaben, so dass Sie sich auf kreative, strategische Arbeiten konzentrieren können, während es Routineaufgaben erledigt. Zu den herausragenden Features von Notion gehören die nahtlose Integration und die umfassenden Möglichkeiten des Projektmanagements.

Die besten Features von Notion KI

Zugriff auf Ihr Dashboard jederzeit , überall, da das Tool online auf jedem Gerät verfügbar ist

, überall, da das Tool online auf jedem Gerät verfügbar ist Übersetzen Sie in verschiedene Sprachen , um die Kommunikation über verschiedene Regionen hinweg zu erleichtern

, um die Kommunikation über verschiedene Regionen hinweg zu erleichtern Verbessern Sie Ihre Dokumente durch Vereinfachung, Erweiterung von Details oder Anpassung des Tons mit integrierten Features

Notion KI Limits

Lange Formulare neigen dazu, sich zu wiederholen, und es fehlt ihnen an Tiefe

Manchmal fehlt dem generierten Inhalt ein natürlicher menschlicher Ton

Notion KI Preise

Free

Plus : $12/Platz pro Monat

: $12/Platz pro Monat Business : $18/Sitz pro Monat

: $18/Sitz pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notion KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5400+ Bewertungen)

4.7/5 (5400+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Was sagen reale Benutzer über Notion KI?

Notion KI ist wie ein in Notion integriertes ChatGPT. Es bietet so viele Features, die das Erstellen in Notion vereinfachen. Es spart SO viel Zeit. Ich war in der Lage, Dokumente mit Einbettungen und Formaten zu erstellen, die ich sonst nicht zu erledigen in der Lage gewesen wäre. Es ist ein echter Wendepunkt.

Christopher E. auf Capterra

8. Vereinfacht

über Vereinfacht Simplified KI ist ein all-in-one tool, das entwickelt wurde, um den Marketingprozess zu rationalisieren. Es ist wie ein digitaler Assistent, der Ihnen bei allem hilft, von der Erstellung von Designs bis zum Schreiben von Texten und der Produktion von Videos.

Seine KI-Features können viele Aufgaben automatisieren und machen Marketing-Teams effizienter und effektiver. Außerdem bietet es Features für die Zusammenarbeit, die es Ihnen ermöglichen, mit Ihrem Team an Projekten zu arbeiten und Feedback freizugeben.

Die besten Features von Simplified

Erstellen Sie grafisches Designmaterial für soziale Medien, Anzeigen oder andere Marketingzwecke

für soziale Medien, Anzeigen oder andere Marketingzwecke Verwandeln Sie Rohmaterial in ansprechende Videos mit Features, die auf künstlicher Intelligenz basieren

mit Features, die auf künstlicher Intelligenz basieren Verwalten Sie Ihre Konten in sozialen Medien und planen Sie Beiträge

Die Grenzen von Simplified

Langsame Ladezeiten und andere Probleme in Zeiten hohen Besucheraufkommens

Manchmal werden ungenaue Übersetzungen geliefert

Limitierte Integrationen

Vereinfachte Preisgestaltung

Pro: $14.99/Monat pro Platz

$14.99/Monat pro Platz Vereinfachte Version: 29,99 $/Monat pro Platz

29,99 $/Monat pro Platz Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

bewertungen und Rezensionen von #### Simplified

G2: 4.6/5 (4500+ Bewertungen)

4.6/5 (4500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (250+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus dem wirklichen Leben über Simplified KI?

Ehrlich gesagt war ich mir anfangs nicht sicher, ob ich es ausprobieren sollte oder nicht. Ich erinnere mich, dass ich mir die Website angeschaut habe und dachte, dass es nur ein weiteres dieser gefälschten KI-Schreibprogramme sein würde. Ich persönlich schreibe gerne alles selbst, aber mit Hilfe dieser KI habe ich Ideen bekommen, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie entwickeln könnte. Insgesamt ist es einfach ein gutes Programm. Man merkt, dass sie sich viel Mühe gegeben haben, deshalb werde ich es noch einmal ausprobieren!

Verifizierter Benutzer auf G2

9. QuillBot

über QuillBot QuillBot ist ein vielseitiges tool, das eine Reihe von Features bietet, um die Effizienz und Qualität des Schreibens zu verbessern.

Zu seinen wichtigsten Funktionen gehören Paraphrasieren von Text unter Beibehaltung der ursprünglichen Bedeutung, Erkennen und Korrigieren von grammatikalischen Fehlern, Prüfen auf Plagiate, Zusammenfassen längerer Inhalte und Übersetzen.

QuillBot bietet Tools zum Anpassen des Textes und zum Auffinden von Synonymen. Es bietet sogar einen Co-Writer-Modus für rationalisiertes Schreiben. QuillBot zielt darauf ab, ein umfassendes Programm zu sein schreibassistent und hilft den Benutzern, Klarheit, Genauigkeit und Effektivität beim Schreiben zu verbessern.

QuillBot beste Features

Nahtlose Integration mit Google Docs und Microsoft Word zur Vereinfachung Ihres Workflows

mit Google Docs und Microsoft Word zur Vereinfachung Ihres Workflows Erstellen von Zitaten in verschiedenen Formaten (APA, MLA, Chicago, etc.)

in verschiedenen Formaten (APA, MLA, Chicago, etc.) Kombinieren Sie mehrere QuillBot tools für ein optimiertes Schreiberlebnis

QuillBot Beschränkungen

QuillBot schränkt das Paraphrasieren für kostenlose Benutzer ein

Einige Benutzer notieren eine uneinheitliche Ausgabequalität und Probleme bei der Tool-Navigation

QuillBot Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Premium: $4,17/Monat (jährlich abgerechnet)

QuillBot's Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.5/5 (140+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über QuillBot?

_QuillBot ist ein fantastisches tool zum Schreiben, und ich fand es besonders nützlich beim Schreiben von Forschungsarbeiten während meines Studiums. Die Anwendung ist sehr genau und vermeidet gleichzeitig grammatikalische Fehler. Mit dem Paraphrasierer werden Wörter schnell und effizient umschrieben, und wir können auch die Synonymebene ändern. Es hat noch viele andere Features und es gibt einen kostenlosen Plan, der für Studenten sehr vorteilhaft ist

Mohd Daniyal H. auf G2

10. Wordtune

über Wordtune Ich halte Wordtune für eine herausragende Option. **Im Gegensatz zu anderen Tools mit künstlicher Intelligenz bietet Wordtune Echtzeit-Feedback und lässt sich mit Google Docs und Microsoft Word integrieren.

Ein Feature, das ich sehr schätze, ist seine Fähigkeit, komplexe Ideen zu vereinfachen, ohne dass ihr Kern verloren geht. Anders als ChatGPT hilft mir Wordtune, den richtigen Ton für professionelle E-Mails, Blogbeiträge und Berichterstellungen zu finden.

Wordtune ist vielseitig und zuverlässig. Es kann Entwürfe verfeinern, für einen reibungslosen Flow des Textes sorgen und Ihren Wortschatz erweitern. Sie können es auch verwenden, um Ihre Inhalte für eine bessere Sichtbarkeit in Suchmaschinen aufzupolieren.

Wordtune beste Features

Einhaltung von spezifischen Stilrichtlinien (APA, Chicago, MLA, etc.)

(APA, Chicago, MLA, etc.) Unterstützung von mehr als 10 Sprachen , um die Vielseitigkeit für nicht-englischsprachige Autoren zu erhöhen

, um die Vielseitigkeit für nicht-englischsprachige Autoren zu erhöhen Hinzufügen oder Entfernen von Wörtern aus dem Vokabular des Tools

Wordtune-Einschränkungen

Wordtune begrenzt die Anzahl der Überarbeitungen in der kostenlosen Version

Benutzer nennen gelegentliche Ungenauigkeiten, Probleme mit dem Datenschutz und technische Pannen

Wordtune Preise

Free

Plus: $13.99/Monat (jährliche Abrechnung)

$13.99/Monat (jährliche Abrechnung) Unlimited: $19.99/Monat (jährliche Abrechnung)

$19.99/Monat (jährliche Abrechnung) Business: Benutzerdefinierte Preise

Wordtune's Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (150+ Bewertungen)

4.6/5 (150+ Bewertungen) Capterra:4.4/5 (70+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Wordtune?

Wir verwenden Wordtune seit mehreren Jahren. Die Lösung ist ein fantastisches tool zum Schreiben, Bearbeiten und Umformulieren von Blöcken von Text auf eine einzigartige Weise. Wir verwenden die Software ständig. Das Support-Team steht jederzeit zur Verfügung, aber die Lösung ist sehr einfach zu bedienen und leicht in Betrieb zu nehmen.

Michael B. auf G2

11. Anyword

über Beliebiges Wort Anyword ist eine hochentwickelte Plattform zur Optimierung von Marketingtexten. **Ihre zentrale Funktion ist die Generierung leistungsstarker Texte für verschiedene Marketingkanäle.

Anyword nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache, um die Leistung von Texten durch einen Predictive Score vorherzusagen und ermöglicht es Benutzern, verschiedene Optionen im A/B-Test zu testen. Darüber hinaus bietet es Tools zur Anpassung von Ton und Stil, zur Optimierung von Inhalten für SEO und zur Zusammenarbeit mit Teams.

Anyword beste Features

Nahtlose Integration mit Tools wie Google Ads und Facebook Ads Manager

mit Tools wie Google Ads und Facebook Ads Manager Zusammenarbeit mit mehreren Benutzern , um gemeinsam an Projekten zu arbeiten

, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten Verstehen Sie Einzelziele und demografische Daten durch die Analyse eines beliebigen Textes oder einer Website URL

Anyword Beschränkungen

Die begrenzte Wissensbasis von Anyword führt zu Ungenauigkeiten und einer höheren Fehlerwahrscheinlichkeit

Bestimmte Features, wie z. B. der Predictive Performance Score, sind nur in einigen der kostenpflichtigen Pläne verfügbar

Anyword Preise

Starter : 49 $/Benutzer pro Monat

: 49 $/Benutzer pro Monat Datengesteuert : $99/Benutzer pro Monat

: $99/Benutzer pro Monat Business : $499/Monat

: $499/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Anyword Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (1100+ Bewertungen)

4.8/5 (1100+ Bewertungen) Capterra:4.8/5 (390+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Anyword?

_Ich arbeite in einer Werbeagentur, in der die Fristen sehr eng sind und die Arbeit mit den Clients ständig zunimmt. Anyword hilft meinem Team und mir, die Brainstorming-Phase hinter uns zu lassen und mit nur wenigen Klicks überzeugende Texte zu erstellen. Wir haben vor allem beim Schreiben von Anzeigen Zeit gespart, und die Möglichkeit, eine Tonalität zu erstellen, hat uns dabei sehr geholfen Anyword ist ein wertvolles Tool, das ich jedem Werbetexter, Marketing Team und jeder Agentur empfehlen würde

Ren H. auf G2

12. WordAi

über WordAi WordAi ist ein KI-gestütztes Programm zur Neuschreibung von Texten und wurde entwickelt, um einzigartige Inhalte in menschlicher Qualität zu erstellen. Es nutzt fortschrittliche Algorithmen des maschinellen Lernens und umfangreiche Sprachmodelle, um Artikel unter Beibehaltung ihrer ursprünglichen Bedeutung umzuschreiben.

Die Fähigkeit von WordAi, Kontext und Nuancen zu verstehen, macht es zu einer empfehlenswerten Alternative zu ChatGPT. Seine nahtlose Integration in verschiedene Plattformen kann Ihren Workflow optimieren und die Produktivität steigern.

WordAi beste Features

Nutzen Sie fortschrittliche prädiktive Analysen , um qualitativ hochwertige, von der KI generierte Artikel zu erstellen

, um qualitativ hochwertige, von der KI generierte Artikel zu erstellen Überprüfen Sie vorhandene Inhalte mit dem Feature Grammatikprüfung auf Tonfall und Fehler

auf Tonfall und Fehler Verarbeitet mehrere Artikel gleichzeitig

WordAi-Einschränkungen

Neigt zu Plagiaten und grammatikalischen Fehlern

Erzeugt sich wiederholenden Text

WordAi Preise

Starter : $57/Monat

: $57/Monat Jährlich : $27/Monat (jährlich abgerechnet)

: $27/Monat (jährlich abgerechnet) Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

WordAi Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.8/5 (Nicht genug Bewertungen)

3.8/5 (Nicht genug Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (Nicht genug Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Word.ai?

_Einfach zu benutzen, einfache Schnittstelle, keine komplizierten Hindernisse, die man überwinden muss, um einen Artikel oder eine E-Mail neu zu schreiben. Ich finde es toll, dass man so viel Text wie gewünscht auf einmal eingeben kann, ohne ihn in kleinere Abschnitte aufteilen zu müssen

David I. auf G2

13. Speedwrite

über Speedwrite Speedwrite eignet sich gut zum Erstellen und Verfeinern von Inhalten für Fachleute und Studenten. Es eignet sich gut zum Schreiben von Blogbeiträgen, Aktualisierungen für soziale Medien und Aufsätzen.

Ein herausragendes Feature ist die Fähigkeit von Speedwrite, sicherzustellen, dass der Inhalt einzigartig bleibt und nicht anderen Kopien ähnelt.

Ein Beispiel: Ich habe Speedwrite verwendet, um einen ein Jahr alten Blogbeitrag mit neuen Informationen zu aktualisieren, wobei der ursprüngliche Ton und die Absicht beibehalten wurden, ohne dass er wie jeder andere Beitrag zu diesem Thema klang.

Speedwrite beste Features

Nutzung verschiedener Schreibstile für unterschiedliche Zwecke

Einfacher Import und Export von Text für einen nahtlosen Workflow

Automatisierte Texterstellung mit Stil- und Grammatikverbesserungen zur schnellen Verfeinerung von Entwürfen

Speedwrite Beschränkungen

Für die Funktion von Speedwrite ist bereits vorhandener Text erforderlich, der unter Umständen noch einmal bearbeitet werden muss, um genau zu sein

Preise für Speedwrite

Free :

: Monatlich : $7.99/Monat

: $7.99/Monat Halbjährlich : $6,66/Monat

: $6,66/Monat Jährlich: $4.99/Monat

Speedwrite Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

14. SpinBot

über SpinBot Beim Testen habe ich festgestellt, dass die KI Spinbot mühelos Texte umschreibt und paraphrasiert. Sie kann bei der Erstellung von Inhalten von unschätzbarem Wert sein und Ihnen helfen, in Sekundenschnelle einzigartige Versionen von Artikeln und Blogs zu erstellen.

Spinbot KI zeichnet sich durch seine Einfachheit und Geschwindigkeit aus. Seine Leistung bei der Verarbeitung natürlicher Sprache ist unschlagbar. Es schreibt Inhalte schnell um, ohne dass umfangreiche Eingabeaufforderungen oder Anpassungen erforderlich sind. Ob es darum geht, bestehende Inhalte wiederzuverwenden oder neue Wege zu finden, um Ideen auszudrücken, Spinbot KI steigert Produktivität und Kreativität.

Spinbot beste Features

Nutzen Sie die Grammatikprüfung , um Ihren Text zu bereinigen

, um Ihren Text zu bereinigen Profitieren Sie vom kostenlosen Zugang zur Basic Version

zur Basic Version Nutzen Sie Spinbots schnellen Artikelspinning-Prozess

Spinbot-Einschränkungen

Spinbot kann nicht immer die Nuancen komplexer Texte erfassen

Die Qualität der Ausgabe kann schwanken, manchmal werden unbeholfene oder unklare Sätze produziert

Preise für Spinbot

Free

Spinbot Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

15. Grammarly

über Grammarly Grammarly ist vor allem dafür bekannt, grammatikalische Fehler aufzuspüren, bessere Formulierungen vorzuschlagen und die Klarheit von Texten zu verbessern. Die auf maschinellem Lernen basierenden Korrekturen und Vorschläge sind unglaublich genau und können Ihnen helfen, Ihre Texte zu verbessern und zu professionalisieren.

Grammarlys Echtzeit-Feedback zu E-Mails, Berichten und kreativen Projekten kann Ihnen helfen, effektiver zu kommunizieren. Außerdem lässt es sich nahtlos mit Google Docs und Microsoft Word integrieren.

Grammarly kann Interpunktionsfehler erkennen und korrigieren, ein wichtiges Feature, das ChatGPT fehlt. Außerdem bietet es detaillierte Erklärungen für jede Korrektur.

Grammarly beste Features

Nutzen Sie das KI Feature, um Inhalte auf den angemessenen Tonfall für Ihr Publikum abzustimmen

abzustimmen Prüfen Sie Ihren Text anhand einer umfangreichen Datenbank, um unbeabsichtigte Plagiate zu verhindern

zu verhindern Stellen Sie sicher, dass Ihr Text den spezifischen Stilrichtlinien (APA, Chicago, MLA, etc.) entspricht

Grammarly Beschränkungen

Kämpft mit komplexen Sätzen und interpretiert manchmal die beabsichtigte Bedeutung falsch

Weist Lücken in der Personalisierung auf, was sich auf maßgeschneiderte Schreiberlebnisse auswirkt

Grammarly Preise

free : Gratis

Gratis Premium : $12/Benutzer pro Monat

: $12/Benutzer pro Monat Business : $15/Benutzer pro Monat

: $15/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Grammarly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8500+ Bewertungen)

4.7/5 (8500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (7000+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Grammarly?

_Grammarly ist in jeder Hinsicht einfach zu benutzen, hilft uns bei der Verbesserung unseres Wortschatzes und hilft uns bei der Verbesserung unserer Schreibfähigkeiten. Ein tool, das die Sache einfach macht, indem es die Details für mehr Transparenz umschreibt und so hilft, die Informationen besser zu verstehen. Die Verwendung von Grammarly ist ein Gewinn für jeden. Ich benutze Grammarly alle 2 Stunden. Die API-Konfiguration von Grammarly über die Erweiterung erleichtert die Arbeit, da wir uns immer wieder auf der Website anmelden müssen

Himanshu D auf G2

Suche nach dem perfekten KI-Assistenten jenseits von ChatGPT

Wenn Sie sich zwischen diesen verschiedenen KI-Schreibassistenten entscheiden, denken Sie daran, dass die "beste" Alternative von Ihren spezifischen Bedürfnissen und Prioritäten abhängt.

Legen Sie Wert auf Effizienz und die Erstellung von Inhalten in langer Form? Oder liegt Ihre Priorität auf Sicherheit, Transparenz und einem verantwortungsvollen Umgang mit KI? Vielleicht legen Sie mehr Wert auf kreative Flexibilität und eine benutzerfreundliche Oberfläche als auf alles andere.

Auch wenn KI-Schreibassistenten leistungsstarke Tools sein können, sollten Sie nicht vergessen, wie wichtig Projektmanagement ist, um die Erstellung von Inhalten zu organisieren und auf Kurs zu halten.

ClickUp ist eine Projektmanagement-Plattform, die sich nahtlos in viele KI-Tools integrieren lässt und es Ihnen ermöglicht, Aufgaben zu zentralisieren, mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und den Fortschritt mühelos nachzuverfolgen - und das alles innerhalb einer einzigen Plattform. Anmeldung bei ClickUp heute!