Wie man die Kundenbindung verbessert

Als Russell Crowe in "Gladiator" seine Frage "Seid ihr gut unterhalten?" brüllte, richtete er sich an viele verschiedene Zuschauer im Kolosseum.

Die Gruppe, die uns am meisten interessiert, ist diejenige, die mit einem begeisterten "Ja!" antwortete, weil sie den Wert dieser Erfahrung erkannte und Unterhaltung erwartete. In Marketingbegriffen wären dies treue Kunden.

Kundenbindung ist eine Metrik für das Wachstumsmarketing von Unternehmen aller Art. In diesem Blogbeitrag untersuchen wir, was Kundenbindung ist, warum sie wichtig ist und wie sie erreicht werden kann. Lassen Sie uns loslegen.

Kundenbindung verstehen

Kundenbindung ist die Tendenz Ihrer Kunden, wiederholt bei Ihrem Unternehmen zu kaufen, selbst wenn es zahlreiche Wettbewerbsalternativen gibt.

Denken Sie daran, dass treue Kunden sich von loyalen Kunden unterscheiden. Treue Kunden entscheiden sich für eine Marke, weil sie einen Wert darin sehen, mit ihr Geschäfte zu machen, z. B. niedrigere Preise, besserer Service, näherer Speicherort als ein konkurrenzfähiger Anbieter usw.

Sie sind keine "treuen" Kunden in dem Sinne, dass sie keine emotionale Bindung zur Marke haben. Wir werden diesen Unterschied weiter unten näher erläutern.

Aber hier liegt das Schlüsselmerkmal der Kundenbindung, das Marken bewerten sollten:

Das Warum: Stickiness untersucht die Gründe für die Tendenz eines Kunden, wiederzukommen, und verstärkt diese. Wenn beispielsweise ein 24/7-Support Ihre Kunden an Sie bindet, sollte Ihr Wachstumsteam mehr in den Erfolg Ihrer Kunden investieren.

Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Kundenbindung ein transaktionsbezogener Faktor ist. Bestehende Kunden sorgen also aufgrund einer bestimmten Bequemlichkeit oder eines bestimmten Werts, den sie aus dem Kauf ziehen, für wiederholte Geschäfte.

Warum Kundenbindung wichtig ist

Jedes Mal, wenn ein Käufer bei Ihnen einkauft, besteht die Chance, dass er wieder bei Ihnen kauft. Eine Studie von Bain hat gezeigt, dass Stammkunden im Bekleidungsgeschäft im Durchschnitt im dritten Jahr ihrer Beziehung zu einer Marke 67 % mehr ausgeben als in den ersten sechs Monaten.

Ähnlich verhalten sich Bekleidungskäufer, die bei ihrem zehnten Einkauf 80 % mehr ausgaben als bei ihrem ersten.

Es liegt auf der Hand, dass die Kundenbindung einen direkten Einfluss auf den Umsatz hat. Aber es gibt noch mehr.

Reduzierung der Kundenabwanderung

Kunden, die Ihnen treu sind, brauchen einen guten Grund, um zur Konkurrenz zu wechseln. Solange sie anderswo keinen höheren Wert finden, werden sie weiterhin mit Ihnen Geschäfte machen und sogar ihre Ausgaben erhöhen, wodurch die Abwanderungsrate sinkt.

Steigert den Customer Lifetime Value

Sticky Customers werden eher zu treuen Kunden (auch dazu später mehr). Als Ergebnis geben sie im Laufe der Zeit tendenziell mehr aus und generieren eine viel höhere Rendite auf die Kundenakquisitionskosten (CAC).

Senkt die Kosten für die Kundenakquise

Die Akquisition neuer Kunden ist fünfmal teurer als die Bindung bestehender Kunden. Die beste Strategie zur Kundengewinnung ist also ironischerweise die Stärkung der Kundenbindung.

Erhöht die Weiterempfehlungen

Ein treuer Kunde wird wahrscheinlich Freunde und Familie weiterempfehlen, wodurch sich sein Lifetime Value erhöht.

Schafft einen Wettbewerbsvorteil

Eine hohe Kundenbindung kann Unternehmen dabei helfen, sich von ihren Mitbewerbern abzuheben und Eintrittsbarrieren für neue Marktteilnehmer zu schaffen.

Wenn das nach Strategien zur Kundenbindung klingt, lassen Sie uns das klarstellen.

Kundenbindung vs. Kundenbindung vs. Loyalität

Stickiness ist, wenn ein bestehender Kunde wiederholt bei einem Unternehmen kauft, weil er einen Wert darin sieht. Dies ist in der Regel in Branchen wie dem Einzelhandel sehr begehrt, in denen Kunden mehrmals im Jahr kaufen.

Wenn Sie immer den nächstgelegenen Lebensmittelladen wählen, obwohl es ein paar Kilometer weiter einen größeren gibt, der bessere Preise bietet, bleiben Sie aus Bequemlichkeit dabei. Dies ist der Wert, der für die Kundenbindung verantwortlich ist.

Kundenbindung bedeutet, dass ein Kunde sich bei jedem weiteren Kauf für ein Geschäft entscheidet. Dies wird häufig in SaaS- und Abonnement-basierten Geschäften verwendet.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihr X (ehemals Twitter) Premium-Abonnement jeden Monat zu verlängern, sind Sie ein Stammkunde!

Loyalität entsteht, wenn man eine starke emotionale Verbindung zu einer Marke hat und deren Produkte unabhängig von Konkurrenzprodukten kauft. Apple gehört mit einer Kundenbindungsrate von 93 % zu den erfolgreichsten Marken in diesem Bereich .

Wenn Sie sich für eine Marke begeistern, an ihre Werte glauben und ausschließlich ihre Produkte kaufen, sind Sie ein treuer Kunde dieses Unternehmens.

Hier sind die Schlüsselunterschiede zwischen Kundenbindung, Loyalität und Kundenbindung.

Kundenbindung Kundenbindung Kundenbindung Definition Ein Kunde kauft wiederholt, weil er einen Wert sieht Ein Kunde kauft ein zweites Mal (ohne Rücksicht auf das Warum) Ein Kunde kauft wiederholt, weil er eine emotionale Bindung zur Marke hat Gemessen als prozentualer Anteil der Kunden, die erneut kaufen (nach wahrgenommenem Wert getrennt) prozent der Kunden, die wieder kaufen prozentualer Anteil loyaler Kunden (in der Regel anhand von Umfragen ermittelt) Beitragende Metriken Täglich aktive NutzerSitzungsdauerE-Mail-Öffnungsrate Net Promoter Score Kundenlebenszeitwert Engagement-Index Net Promoter Score Kundenlebenszeitwert Engagement-Index Häufig verwendet in Einzelhandel und Finanzdienstleistungen Abonnement- und SaaS-Geschäfte Nur wenige große und differenzierte Marken Verbessert von Wert demonstrieren Das Engagement aufrechterhalten Differenzierte Erlebnisse schaffen

Messung der Kundenbindung mit sechs effektiven Metriken

Ein treuer Kunde ist jemand, der wieder kauft, aber ein Unternehmen kann nicht darauf warten, dass der Kunde zurückkommt. Es ist wichtig, über Metriken zu verfügen, die die Kundenbindung während des gesamten Kundenlebenszyklus anzeigen.

Hier sind zunächst einige Beispiele.

1. Aktive Benutzer

Täglich aktive Benutzer (DAU) und monatlich aktive Benutzer (MAU) sind Schlüsselmetriken in der Welt von SaaS. Beide messen die Nummer der einzelnen Benutzer, die während des jeweiligen Zeitraums mit Ihrer Website oder App interagieren.

Wenn eine App 10.000 Mal installiert wurde und 4.000 Benutzer täglich damit interagieren, beträgt die DAU 4.000. Eine hohe Anzahl aktiver Benutzer weist auf eine starke Produktbindung hin. Mit anderen Worten: Viele Benutzer finden Ihre Website so wertvoll, dass sie regelmäßig wiederkommen.

2. Stickiness Ratio

Bei SaaS wird die Kundenbindung in der Regel als Verhältnis von DAU zu MAU gemessen. Wenn Ihre DAU 4000 und Ihre MAU 2000 beträgt, liegt Ihre Kundenbindungsrate bei 2.

Für Apps, die Sie täglich nutzen, wie E-Mail, soziale Medien oder Spiele, eignet sich diese Metrik gut. Wenn Ihr Produkt jedoch für die monatliche Nutzung konzipiert ist, wie beispielsweise eine Gehaltsabrechnungssoftware, passen Sie Ihre Formel für die Stickiness-Rate an die Anzahl der monatlich aktiven Benutzer/jährlich aktiven Benutzer an.

3. Kundenbindungsrate

Dies ist eine einfache Metrik.

CRR = (Anzahl der Kunden am Ende eines Zeitraums – Anzahl der neu gewonnenen Kunden)/Anzahl der Kunden zu Beginn des Zeitraums.

Wenn 80 % der Benutzer, die für Ihre App bezahlt haben, diese am Ende des Jahres noch immer nutzen, beträgt Ihre jährliche Kundenbindungsrate 80 %. Jede Software zur Kundenbindung berechnet dies standardmäßig.

4. Öffnungs- und Klickraten

Ein treuer Kunde achtet auf die Mitteilungen, die Sie ihm per E-Mail oder über soziale Medien senden. Der Prozentsatz der E-Mails, die er öffnet, oder seine Klickrate zeigen, wie wahrscheinlich es ist, dass er bald einen Kauf tätigt.

5. Verteilung der Lness

Die Lness-Verteilung wird verwendet, um die Kundenbindung im Laufe der Zeit auf einer Karte darzustellen. Sie misst die Anzahl der Tage, an denen ein Kunde Ihre Produkte in einem bestimmten Zeitraum genutzt hat.

Wenn ein Benutzer Ihre Website oder App an 22 von 28 Tagen besucht, beträgt der Lness-Wert 22.

6. Zeit zwischen den Käufen

In Branchen wie dem Einzelhandel oder der Schönheitsbranche ist die Zeit zwischen den Käufen eine Schlüsselmetrik für die Kundenbindung. Je kürzer die Zeit zwischen den Käufen, desto höher die Kundenbindung.

Die Basislinie für die Metrik variiert je nach Branche. In einem Schönheitssalon beispielsweise sind 30 Tage ein angemessener Zeitraum zwischen zwei Käufen. Im Investmentbereich könnten jährliche Käufe die Norm sein.

Sobald Sie die Kundenbindung Ihrer Kunden verstanden haben, gibt es Möglichkeiten, diese zu verbessern.

Strategien zur Steigerung der Kundenbindung

Um die Kundenbindung zu verbessern, beginnen Sie mit den Grundlagen. Richten Sie eine robuste CRM-Software wie ClickUp ein, um alle Kundendaten zu konsolidieren. Verwenden Sie diese, um:

Ermitteln Sie anhand einer der oben genannten Metriken Ihre aktuelle Kundenbindungsrate

Segmentieren Sie Ihre Kunden und verstehen Sie die Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen

Sprechen Sie mit Ihren Schlüsselkunden, um zu verstehen, welchen Wert sie am meisten schätzen und der sie immer wieder zurückkommen lässt

Benchmarks und entsprechende Ziele festlegen

Nachdem wir nun die Grundlagen geschaffen haben, wollen wir einige Strategien zur Steigerung der Kundenbindung umsetzen.

1. Fokus auf Service

Die Kundenbindung hängt von dem spezifischen Wert ab, den Sie dem Käufer bieten. Dies kann der Preis, die Benutzererfahrung, ein 24/7-Support usw. sein. Das mag selbstverständlich erscheinen, aber denken Sie daran, dass Kunden nur so lange an eine Marke gebunden sind, wie dieser Wert kontinuierlich geboten wird. Um sicherzustellen, dass Sie regelmäßig einen Mehrwert bieten, konzentrieren Sie sich auf den Service.

Eine todsichere Strategie ist es, durch einen hochgradig personalisierten Onboarding-Prozess einen vorbildlichen Service zu bieten. Verstehen Sie die Ziele des Kunden und konzentrieren Sie das Onboarding auf dieses zentrale Wertversprechen. Beseitigen Sie Reibungspunkte in der Customer Journey. Bieten Sie personalisierten Support in Form von geführten Touren, Tutorials, Ressourcen und Live-Chats.

Warby Parker zum Ausprobieren für zu Hause (Quelle: warbyparker.com )

Warby Parker, eine berühmte Brillenmarke, hat genau das mit seinem "Try-at-Home"-Modell getan. Kunden können auf der Website bis zu fünf Brillenfassungen in der gewünschten Sehstärke bestellen, die ihnen kostenlos zum Ausprobieren zugeschickt werden. Dieses einzigartige Einkaufserlebnis hat den bestehenden Brillenmarkt revolutioniert und die Kundenbindung verbessert.

Um einen erstklassigen Kundenservice zu entwickeln, müssen Sie eine starke technologische Grundlage schaffen.

Ein robustes CRM für Sichtbarkeit, Zusammenarbeit und Automatisierung einrichten

Verwenden Sie ClickUp für den Kundenservice , um Client-Informationen zu konsolidieren, Aufgaben zu priorisieren, Probleme zu lösen und Feedback an einem Ort zu sammeln

Richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, um die Effizienz bei Kundendienstaufgaben zu verbessern

Starten Sie ClickUp Brain , um Ideen zu sammeln, Notizen zusammenzufassen und Antworten auf alle Fragen zu Ihrem Projekt zu finden

Mit ClickUp Whiteboards besser brainstormen, delegieren und Kundenprobleme lösen

Für einen zusätzlichen Kick integrieren Sie KI-Tools für den Kundenservice und erledigen Sie mehr effektiv.

2. Feedback sammeln und analysieren

Wie bereits erwähnt, besteht der Hauptunterschied zwischen Kundenbindung und Kundenbindung im "Warum". Investieren Sie also in Kundenkenntnisse, um die Kundenbindung zu verbessern.

Überprüfen Sie Ihre vorhandenen Daten

Bevor Sie sich an Ihre Kunden wenden, um Einblicke zu gewinnen, sollten Sie alle Daten, die Ihnen bereits zur Verfügung stehen, gründlich durchforsten.

Ihre CRM- oder Kundenerfolgssoftware enthält Informationen über den Kunden, seine Interaktionen und die Tickets, die er bei Ihrem Unternehmen erstellt hat

Google Analytics oder App Analytics zeigen das Kundenverhalten auf der Website/App

Soziale Medienplattformen sagen Ihnen, was Kunden über Ihr Produkt/Ihre Dienstleistung sagen

Bewertungsportale geben Aufschluss über Kundenfeedback und darüber, was Ihrem Produkt/Ihrer Dienstleistung fehlt

Wenn Sie ClickUp verwenden, erhalten Sie auch Einblicke in das Kundenservice-Management. Mit dem ClickUp Dashboard können Sie ganz einfach die Größe von Geschäften, Aufgaben, Umfrageantworten, Tickets, KPIs und vieles mehr visualisieren!

Verfolgen Sie die wichtigen Metriken mit dem Dashboard von ClickUp

Sammeln Sie all diese Daten und vertiefen Sie Ihr Verständnis für den Kunden. Nehmen Sie dann Kontakt zu ihm auf und bitten Sie ihn um Feedback, um das Gelernte zu validieren.

Sammeln Sie regelmäßig Feedback

Nutzen Sie Interviews, Umfragen und Beobachtungsstudien, um Gefühle und Verhaltensweisen zu identifizieren, die in Ihrer Forschung nicht verstanden werden.

Nutzen Sie die Produktfeedback-Umfrage, um Kunden zu fragen, welcher "Wert" sie an Ihr Produkt bindet. Stellen Sie ihnen Multiple-Choice-Fragen, um Ihre Hypothese zum Markenwert zu bestätigen oder zu widerlegen.

Mit der Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen von ClickUp können Sie eine Grundlage dafür schaffen, wie Ihre Kunden Ihr Produkt bewerten.

Eine Net Promoter Score (NPS)-Umfrage könnte fragen: "Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie dieses Produkt Ihrer Familie und Ihren Freunden weiterempfehlen würden?" Sie könnten ähnliche Fragen stellen, um zu verstehen, wie wahrscheinlich es ist, dass der Kunde zu Ihrem Produkt zurückkehrt.

Die ClickUp-Vorlage für Net Promoter Score-Umfragen ist ein großartiges, einsteigerfreundliches Framework für die Durchführung von Kundenumfragen.

Exit-Umfragen sind ebenfalls ein hervorragendes Tool. Setzen Sie Ihre Exit-Umfragen auf Checkout-Seiten oder Seiten mit der höchsten Absprungrate ein. Nutzen Sie die Erkenntnisse, um zu verstehen, was die Abwanderung verursacht.

Suchen Sie etwas anderes? Wählen Sie aus zehn einzigartigen Vorlagen für Feedback-Formulare und passen Sie diese an Ihren Anwendungsfall an.

Von den Neinsagern lernen

Aus negativem Feedback lernen Sie genauso viel wie aus positivem Feedback, wenn nicht sogar mehr. Wenden Sie sich an Kunden, die negative Bewertungen zu Ihrer App abgegeben oder sich in sozialen Medien über Ihre Marke beschwert haben. Fragen Sie sie, warum sie unzufrieden sind, um herauszufinden, wie Sie Kunden binden können.

Auf Feedback reagieren

Reagieren Sie sofort. Nehmen Sie das Feedback zur Kenntnis und zeigen Sie, dass Sie die Meinung des Kunden wertschätzen. Erläutern Sie, wie Sie das Feedback umsetzen werden. So können Sie die Erwartungen des Clients besser steuern.

3. Entwickeln Sie eine starke Markenidentität

Wenn Ihr Alleinstellungsmerkmal (USP) mit dem Wert übereinstimmt, den der Kunde sucht, haben Sie das perfekte Rezept für Kundenbindung. Um die Kundenbindung zu verbessern, arbeiten Sie an Ihrer Markenidentität. Hier erfahren Sie, wie.

Definieren Sie Ihr Alleinstellungsmerkmal

Ihr Alleinstellungsmerkmal ist der entscheidende Faktor, der Ihre Marke für Ihre Kunden wertvoll macht. Es muss selbstbewusst und vertretbar sein.

Ein Beispiel: Das Alleinstellungsmerkmal von Domino's ist frische, heiße Pizza in maximal 30 Minuten, sonst ist sie kostenlos. Ein treuer Kunde schätzt es, wenn er seine heiße Pizza schnell geliefert bekommt.

USP ausrichten

Sobald Sie Ihr Alleinstellungsmerkmal definiert haben, richten Sie es an den Bedürfnissen Ihrer Kunden aus. Achten Sie darauf, dass es:

Geht auf die Probleme, Herausforderungen und Ziele der Kunden ein

Sprechen Sie die Sprache Ihrer potenziellen Kunden

Unterscheiden Sie sich von der Konkurrenz

Kommunizieren Sie Ihr Alleinstellungsmerkmal

Kommunizieren Sie Ihr Alleinstellungsmerkmal klar und deutlich über alle Kontaktpunkte hinweg – Branding, Produkt, Marketing, Vertrieb usw. – testen Sie es mit Kunden, verfeinern Sie es und passen Sie es an.

Die Vorlage zur Produktpositionierung von ClickUp erleichtert es Ihnen, die Wettbewerbsposition Ihres Produkts zu analysieren und die beste Strategie für langfristigen Erfolg zu ermitteln.

Diese Vorlage herunterladen Verwenden Sie die Vorlage zur Produktpositionierung von ClickUp, um sicherzustellen, dass Sie alles haben, was Sie zur Differenzierung Ihres Produkts benötigen

Bonus: Hier finden Sie weitere Informationen zum Kundenkommunikationsmanagement, die Ihnen bei der Entwicklung Ihrer Markenstrategie helfen können.

4. Nutzen Sie Modelle zur Kundenbindung

Während die Kundenbindung vom Wert abhängt, den Sie dem Käufer bieten, spielt auch das Engagement eine Schlüsselrolle. Ein Kunde, der beispielsweise Ihre E-Mail-Kampagne erhält, öffnet und durchklickt, ist mit größerer Wahrscheinlichkeit ein treuer Kunde.

Erlebnisse personalisieren: Personalisieren Sie Inhalte, Services und Interaktionen auf der Grundlage von Kundendaten und Präferenzen. Antizipieren Sie Bedürfnisse und geben Sie relevante Empfehlungen.

Senden Sie beispielsweise eine E-Mail, wenn ein Produkt aus der Wunschliste eines Kunden wieder vorrätig ist oder einen Rabatt erhält.

Erlebnisse vereinheitlichen: Die Kundenerfahrung muss über alle Kanäle hinweg nahtlos sein. Stellen Sie Ihren Teams mit Kundenkontakt alle relevanten Daten zur Verfügung, damit sie unabhängig von ihrer Abteilung denselben Servicestandard bieten können.

Wenn beispielsweise ein Kunde von der Website zu einer mobilen App wechselt und im Chat auf "Chat" klickt, sollte die Unterhaltung nahtlos fortgesetzt werden. Kollaborative CRM-Tools ermöglichen diesen Austausch mühelos für die abteilungsübergreifende Kommunikation und Datenfreigabe.

Liefern Sie wertvolle Inhalte: Unterhaltung ist eine großartige Möglichkeit, die Kundenbindung zu verbessern. Versuchen Sie es mit Gamification, Quizfragen und Wettbewerben, um den Wert des Kundenerlebnisses zu steigern. Integrieren Sie Multimedia-Inhalte in Ihre Marketingstrategien für den Kundenlebenszyklus.

💡 Profi-Tipp: Probieren Sie diese ChatGPT-Prompts von ClickUp für Gamification aus, um die Kundenbindung zu erhöhen!

5. Den Kunden aufklären

Im Zeitalter des Internets ist eine der erfolgreichsten Strategien zur Kundenbindung die Aufklärung. Marken wie Hubspot haben ihre gesamte Inbound-Marketing-Maschinerie mit informativen Inhalten zu den Themen Marketing, Vertrieb und Kundenbeziehungen aufgebaut.

Beziehen Sie also Bildungsinhalte in Ihre Strategie zum Kundenlebenszyklusmanagement ein.

Inhalte erstellen: Entwickeln Sie eine konsistente Content-Strategie, die Informationen zu verwandten Themen bietet. Nutzen Sie diese Inhalte, um sowohl bei bestehenden als auch bei potenziellen Kunden eine Bindung aufzubauen.

Pflegen Sie die Community: Bringen Sie eine Community aus Interessenten und Kunden zu Veranstaltungen oder Konferenzen zusammen, um ihnen weitere Informationen zu Ihrem Produkt zu geben. Ermutigen Sie Kunden, in ihrem Umfeld und in sozialen Medien darüber zu sprechen.

6. Bieten Sie Anreize für Kundenbindung

Die Märkte sind heute mit Produkten und Dienstleistungen überflutet, und jeden Tag kommen neue hinzu. Manchmal braucht sogar ein bisher treuer Kunde einen Anreiz, um zu bleiben.

Bieten Sie Belohnungen an: Treueprogramme leisten hier hervorragende Arbeit, indem sie für jeden Einkauf Punkte vergeben und Kunden so zu weiteren Käufen animieren. Sie können auch Vorteile wie kostenlose Lieferung nach Hause, Gratisgeschenke, Rabatte zum Geburtstag usw. anbieten, um Kunden zu binden.

Verdoppeln Sie den Wert: Richten Sie Ihre Belohnungen auf den Wert aus, den zufriedene Kunden von Ihnen erwarten. Costco beispielsweise hat sein Kernversprechen – beste Qualität zu möglichst niedrigen Preisen – mit seinem nur für Mitglieder zugänglichen Großhandelsclub mit riesigen Lagerhallen verdoppelt. Im Jahr 2022 lag die Verlängerungsrate der Mitgliedschaften bei 93 %, was eine extrem hohe Kundenbindung bedeutet.

Belohnungen anpassen: Gestalten Sie Belohnungen relevant für den Kunden. Passen Sie sie anhand der Kaufhistorie, der Interaktion, des Lifetime Value, demografischer Daten oder Kundendaten an.

Mithilfe fortschrittlicher Datenanalysen können Sie die Kommunikation segmentbasiert personalisieren. Vorhersagemodelle können das Kundenverhalten prognostizieren, sodass Sie Belohnungen mit höheren Erfolgschancen erstellen können.

Die Verwaltung mehrerer personalisierter Treueprogramme oder Prämieninitiativen kann eine gewaltige Aufgabe sein. Deshalb haben wir Hilfe bereitgestellt. Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage "Verwaltung mehrerer Engagements ", um:

Visualisieren Sie Aufgaben über mehrere Engagements hinweg

Priorisieren Sie Workloads, um sicherzustellen, dass Fristen eingehalten werden

Ressourcen organisieren und mit Teams in Echtzeit zusammenarbeiten

Diese Vorlage herunterladen Verwalten Sie mehrere Engagements mit ClickUp

7. Das Abonnement-Modell nutzen

Die Softwareindustrie ist mit SaaS fast vollständig zum Abonnement-Modell übergegangen. Vielleicht inspiriert durch diesen Erfolg, haben Unternehmen aus verschiedenen Branchen, wie der Hundefutterhersteller BarkBox und der Hersteller gesunder Snacks SnackNation, diesen Weg eingeschlagen.

Studien zeigen, dass 75 % der Direct-to-Consumer-Marken (DTC) bald auf ein Abonnement-Modell umsteigen könnten, und das aus gutem Grund. Das Abonnement-Modell begünstigt Unternehmen, die ein starkes Wertversprechen bieten. Es hilft dabei, die Kundenbindung in nachweisbare Geschäftseinnahmen umzuwandeln.

Mit ClickUp von Kundenbindung zu langfristiger Loyalität

Der größte Wert, den Russel Crowes Figur in "Gladiator" bietet, ist Unterhaltung. Ihr Wert könnte Effizienz, Kosteneinsparungen, Benutzerfreundlichkeit, räumliche Nähe, Kundenservice oder gute alte Innovation sein.

Um die Kundenbindung aufrechtzuerhalten, müssen Sie den Wert identifizieren, den Ihre Kunden am meisten schätzen, und darauf aufbauen. Dies erfordert eine Strategie zur Kundenbindung, genaue Kundendaten und ein robustes CRM.

In diesem Artikel haben wir sieben bewährte Strategien zur Verbesserung der Kundenbindung untersucht. Für Kundendaten und ein CRM sollten Sie ClickUp in Betracht ziehen.

Mit hochgradig anpassbaren Funktionen, benutzerdefinierten Vorlagen und zahlreichen datengesteuerten Features ist ClickUp das Sprungbrett, das Sie für die Kundenbindung benötigen. Verwandeln Sie Kundenbindung in Loyalität und schließlich in Kundenempfehlungen. Probieren Sie ClickUp noch heute aus!