Wir haben die beste HR-Software in Malta getestet

Malta ist ein Land mit einer aufwärtstrend im HR-Bereich. Die Nachfrage nach talentierten HR-Fachkräften steigt, und die Unternehmen sind bereit, für die Besten einen hohen Preis zu zahlen. Auch die Integration von künstlicher Intelligenz und strategisches Personalmanagement rücken immer mehr in den Mittelpunkt.

Aber der Sektor hat immer noch seine Herausforderungen.

Eine Umfrage von Lovin Malta ergab, dass 20% der Befragten fühlten sich bei der Arbeit ausgebrannt - ein Hinweis auf den zunehmenden Stress, mit dem die HR-Mitarbeiter in Malta konfrontiert sind.

Es gibt viele Gründe, die eine Verantwortung des HR-Managers und führen zu Burnout:

Unternehmen stellen möglicherweise massenhaft neue Mitarbeiter ein, was zu einem Anstieg der Einarbeitung und des Papierkrams führt

Mitarbeiter erwarten möglicherweise mehr als nur einen Gehaltsscheck, z. B. ein integrativeres Arbeitsumfeld

Die Zunahme von Remote- und Hybrid-Arbeitsmodellen könnte die Personalabteilung dazu zwingen, neue Richtlinien und Verfahren zu entwickeln

Globale Einstellungen können die Komplexität der HR-Prozesse durch Faktoren wie Zahlungskonformität und Steuerverwaltung erhöhen

Die gute Nachricht ist jedoch, dass viele HR-Plattformen diese Probleme lösen können.

In diesem Blogbeitrag haben mein Team und ich 10 der besten HR-Softwarelösungen auf Malta untersucht, um Ihnen zu helfen, die drängendsten HR-Herausforderungen zu lösen und zu verstehen, welche die beste Lösung für Ihre Prozesse ist.

Worauf sollten Sie bei HR-Software achten?

Wenn es ein Team gibt, das mit Verwaltungsarbeit und operativen Abläufen überfordert ist, dann ist es die Personalabteilung. Wenn Sie zu viel Zeit damit verbringen, mit Tabellen und Dokumenten zu jonglieren, sind Sie bei uns an der richtigen Adresse.

Beim Testen dieser HR-Software-Plattformen haben wir uns vor allem auf diese fünf unverzichtbaren Faktoren konzentriert, mit denen Sie Zeit sparen können:

Mitarbeiterportal : Die Mitarbeiter können auf ihre Gehaltsabrechnungen zugreifen und Details wie Anwesenheit und Urlaubsanträge aktualisieren, ohne dass Sie den Mittelsmann spielen müssen

: Die Mitarbeiter können auf ihre Gehaltsabrechnungen zugreifen und Details wie Anwesenheit und Urlaubsanträge aktualisieren, ohne dass Sie den Mittelsmann spielen müssen Automatisierung : Versuchen Sie, sich wiederholende Aufgaben auszulagern, damit Sie sich nicht in manuellen Prozessen verzetteln müssen

: Versuchen Sie, sich wiederholende Aufgaben auszulagern, damit Sie sich nicht in manuellen Prozessen verzetteln müssen Daten und Berichte : Detaillierte Berichte geben Ihnen sofortigen Zugriff auf wichtige Kennzahlen wie Anwesenheitstrends, Gehaltsbenchmarks und Diversity-Anteile

: Detaillierte Berichte geben Ihnen sofortigen Zugriff auf wichtige Kennzahlen wie Anwesenheitstrends, Gehaltsbenchmarks und Diversity-Anteile GDPR-Konformität : Da Malta Teil der Europäischen Union (EU) ist und somit der GDPR unterliegt, haben mein Team und ich Plattformen bevorzugt, die die neuesten Vorschriften erfüllen

: Da Malta Teil der Europäischen Union (EU) ist und somit der GDPR unterliegt, haben mein Team und ich Plattformen bevorzugt, die die neuesten Vorschriften erfüllen Benutzerfreundlichkeit: Wenn man so viel zu tun hat, ist das Letzte, was man braucht, eine Plattform mit einer steilen Lernkurve. Im Idealfall sollte sie einfach zu bedienen sein und keine zusätzliche Schulung erfordern. Wenn nicht, dann sollte sie zumindest eine gute Unterstützung bei der Einarbeitung bieten

Wir haben auch einige der herausragenden Funktionen der einzelnen Plattformen hervorgehoben, wie z. B. KI-Funktionen und standortspezifische Unterstützung, damit Sie das beste Tool je nach Ihrer Unternehmensstruktur und Ihren Anforderungen auswählen können Ziele des HR-Teams .

Die 10 besten HR-Softwarelösungen für das Jahr 2024

Werfen wir einen Blick auf die 10 besten HR-Softwarelösungen in Malta und erfahren Sie, wie Sie Ihre Arbeitsabläufe verbessern und Zeit sparen können.

1. ClickUp: Am besten für HR-Projektmanagement

Führen Sie Umfragen durch, verwalten Sie Ihre Rekrutierungspipeline und zentralisieren Sie Mitarbeiterdaten mit ClickUp

In meiner beruflichen Laufbahn habe ich gelernt, dass es eine Menge Zeit spart, wenn man den größten Teil seiner Arbeit an einem einzigen Ort verwaltet. Und ClickUp macht genau das!

ClickUp ist eine kombinierte Projekt-, Dokumenten- und Kommunikationsmanagement-Plattform, die Ihnen helfen kann HR-Fachleute planen Projekte , verfolgen ihre Ziele und dokumentieren ihre Arbeitsabläufe.

Da ClickUp Datensilos reduziert, indem es alle Unternehmens- und Mitarbeiterinformationen zusammenführt, wird auch das Onboarding neuer Mitarbeiter reibungsloser.

Hier sind einige Möglichkeiten, die Die HR-Lösung von ClickUp und Vorlagen können Ihnen helfen:

Dokumentieren Sie Ihre Prozesse

Erstellen Sie mit ClickUp Docs öffentliche und private Seiten und Wikis, arbeiten Sie mit Teams an Einstellungsprotokollen zusammen und erstellen Sie zentralisierte HR-Assets wie Mitarbeiterhandbücher

Zu Beginn können Sie umfassende Wikis für verschiedene Aspekte Ihres Einstellungsprozesses erstellen, z. B. für den Interviewprozess, das Onboarding und die Leistungsbeurteilung ClickUp Docs . Diese Dokumentenmanagement-Funktion sorgt für Transparenz und gibt allen Teams einen Überblick darüber, wie Einstellungen in Ihrem Unternehmen ablaufen und an wen sie sich wenden sollten.

Außerdem machen es die Kollaborationsfunktionen von ClickUp Docs, wie z. B. Ko-Erstellung, Ko-Bearbeitung und Kommentare, einfach, diese Dokumente zur Überprüfung und Genehmigung mit der Geschäftsführung zu teilen. Eine weitere Möglichkeit, wie Sie Docs nutzen können, besteht darin erstellung eines Mitarbeiterhandbuchs -mit Details wie Unternehmensprotokollen, Urlaubsregelungen, Abteilungsfunktionen und Leistungsplänen.

Passen Sie die ClickUp-Wissensdatenbankvorlage mit Ihren Unternehmensdaten an und teilen Sie sie mit Mitarbeitern und neuen Mitarbeitern

Die ClickUp Wissensdatenbank-Vorlage ist eine unserer Lieblingsvorlagen für diesen Zweck! Es ermöglicht unserer Personalabteilung, Unternehmensrichtlinien festzulegen und Grundwerte an einem zentralen und leicht zugänglichen Ort zu definieren. Es hilft Ihnen:

Erstellen Sie eine vollständig benutzerdefinierte Mitarbeiterhandbuch mit Details wie Verhaltenskodex, Urlaubsregelungen und rechtlichen Anforderungen

Mitarbeiterhandbuch mit Details wie Verhaltenskodex, Urlaubsregelungen und rechtlichen Anforderungen Zusammenarbeit mit Ihrem Finanzteam oder den Abteilungsleitern , damit diese spezifische Details hinzufügen können, z. B. Ihre Lohnabrechnungsprozesse oder Reiserichtlinien

, damit diese spezifische Details hinzufügen können, z. B. Ihre Lohnabrechnungsprozesse oder Reiserichtlinien Machen Sie die Wissensdatenbank öffentlich und geben Sie sie an potenzielle Bewerber weiter, damit diese sich ein Bild von der Arbeitskultur des Unternehmens machen können Diese Vorlage herunterladen #### Mitarbeiterdaten zentralisieren

Wenn Sie verschiedene Personalverwaltungs-, Rekrutierungs-, Cloud-basierte Gehaltsabrechnungs- und Buchhaltungssoftware verwenden, besteht die Gefahr von Datensilos, Doppelarbeit und Verwirrung. Da ClickUp jedoch mit den meisten HRIS-Systemen integriert werden kann und über Automatisierungsfunktionen verfügt, können Sie alle Daten in einem Dashboard zusammenführen und eine zentrale Mitarbeiterdatenbank erstellen.

Sie können zum Beispiel einen automatischen Trigger einrichten, um neue Mitarbeiter in Ihr Mitarbeiterverzeichnis oder Organigramm in ClickUp aufzunehmen, sobald sie Ihrer Gehaltsabrechnungsplattform hinzugefügt werden. Unserer Erfahrung nach ist die ClickUp-Vorlage für das Mitarbeiterverzeichnis ist hier eine großartige Ressource.

Zentralisieren Sie alle Mitarbeiterdaten, indem Sie eine leicht durchsuchbare Datenbank mit der ClickUp-Vorlage für das Mitarbeiterverzeichnis erstellen

Mit dieser Vorlage können Sie:

Benutzerdefinierte Tags für verschiedene Arten von Mitarbeitern Vollzeit, Freiberufler, Praktikanten - erstellen

persönliche Daten wie Geburtstag, Dienstjubiläum und mehr hinzufügen (und eine Automatisierung planen, um ihnen an diesen Tagen zu gratulieren)

hinzufügen (und eine Automatisierung planen, um ihnen an diesen Tagen zu gratulieren) Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, schnell den richtigen DRI in verschiedenen Teams zu finden fürfunktionsübergreifende ZusammenarbeitDiese Vorlage herunterladen #### Verwalten Sie Ihre Rekrutierungspipeline

Erstellen Sie Aufgaben, Unteraufgaben und Checklisten, um die Rekrutierungsphasen verschiedener Rollen mit ClickUp Tasks zu verfolgen ClickUp-Aufgaben eignet sich hervorragend für die Verwaltung aller HR-Aufgaben an einem Ort, aufgeteilt nach Projekten oder Erledigungsphasen. Mit dieser Funktion können Sie Projekte für verschiedene Rollen erstellen, zusammen mit Unteraufgaben und Checklisten. Sie können auch Automatisierungen verwenden, um Bewerber durch verschiedene Phasen des Interviewprozesses zu leiten oder Interviewer an die nächsten Schritte zu erinnern.

Erleichtern Sie das Onboarding

Verbessern Sie das Onboarding, indem Sie für jeden neuen Mitarbeiter ein neues Onboarding-Projekt mit einem checkliste der Aufgaben in ClickUp -die Werkzeuge, auf die sie zugreifen müssen, die Dokumente, die sie lesen müssen, und vieles mehr.

Neu eingestellte Mitarbeiter (und ihre Manager) können auch die ClickUp-Ziele funktion, um ihre Onboarding-Aufgaben zu verfolgen. Ich nutze diese Funktion zum Beispiel, um Ja/Nein-Ziele festzulegen, die neue Mitarbeiter in meinem Team ankreuzen können, während sie mit ihrem Onboarding-Prozess fortfahren.

Eine andere Idee ist es, ein gemeinsames Ziel für jeden Stapel neuer Mitarbeiter zu erstellen, um einen kumulativen Überblick über ihre Fortschritte zu erhalten.

Setzen Sie einfache Ja/Nein- oder prozentuale Ziele, um den Onboarding-Fortschritt neuer Mitarbeiter mit ClickUp Goals zu verfolgen

Erleichtern Sie sich die Arbeit mit AI

Inhalte entwerfen, Informationen finden und Kommunikation lokalisieren mit ClickUp Brain ClickUp Brain's KI-Funktionen können HR-Teams Zeit sparen und Arbeitsabläufe rationalisieren. Sie können damit lange Dokumente zusammenfassen, Richtlinien entwerfen, indem sie die Details abfragen, die angesprochen werden müssen, und schnell die richtigen Informationen aus Ihren Aufgaben und Projekten finden.

Globale Teams können auch die Übersetzungsfunktionen nutzen, um lokalisierte Richtlinien, Rechnungen und Formulare zu erstellen. Hier sind einige weitere Möglichkeiten, wie ClickUp Brain die Produktivität Ihres HR-Teams steigern kann:

Verbesserte Mitarbeiter-Selbstbedienung: Statten Sie Ihre Mitarbeiter mit einer KI-gestützten Wissensdatenbank aus. Das Brain kann häufig gestellte Fragen zu Leistungen, Richtlinien und Onboarding-Prozessen beantworten und so die Personalabteilung bei Routineanfragen entlasten

Erstellen Sie mit ClickUp Brain eine Wissensdatenbank zur Selbstbedienung, die Ihre Mitarbeiter befähigt

Besseres Onboarding : Verwenden Sie Brain zur Automatisierung und Personalisierung von Onboarding-Aufgaben. Es kann individuelle Willkommens-E-Mails generieren, neue Mitarbeiter durch die Onboarding-Schritte führen und relevante Schulungsmaterialien vorschlagen

: Verwenden Sie Brain zur Automatisierung und Personalisierung von Onboarding-Aufgaben. Es kann individuelle Willkommens-E-Mails generieren, neue Mitarbeiter durch die Onboarding-Schritte führen und relevante Schulungsmaterialien vorschlagen Geringere Voreingenommenheit bei der Personalbeschaffung : Das Gehirn kann bei der Prüfung von Lebensläufen und Bewerbungen auf der Grundlage vordefinierter Kriterien helfen und so unbewusste Voreingenommenheit in der Anfangsphase der Rekrutierung minimieren

: Das Gehirn kann bei der Prüfung von Lebensläufen und Bewerbungen auf der Grundlage vordefinierter Kriterien helfen und so unbewusste Voreingenommenheit in der Anfangsphase der Rekrutierung minimieren Proaktive Problemlösung: ClickUp Brain kann die Stimmung der Mitarbeiter aus internen Umfragen und Feedbacks analysieren. Dies ermöglicht es der Personalabteilung, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu lösen, bevor sie eskalieren

ClickUp beste Eigenschaften

Rekrutierungsprozesse verfolgen : Verwenden SieClickUp-Hierarchie um Ihren Arbeitsbereich mit speziellen Ordnern oder Listen für verschiedene Funktionen wie Rekrutierung und Onboarding, Gehaltsabrechnung, Leistungsmanagement, Offboarding usw. anzupassen. Bauen Sie darauf auf, indem Sie spezifische Aufgaben erstellen und diese den entsprechenden Teammitgliedern zuweisen, um sicherzustellen, dass Sie nichts übersehen

: Verwenden SieClickUp-Hierarchie um Ihren Arbeitsbereich mit speziellen Ordnern oder Listen für verschiedene Funktionen wie Rekrutierung und Onboarding, Gehaltsabrechnung, Leistungsmanagement, Offboarding usw. anzupassen. Bauen Sie darauf auf, indem Sie spezifische Aufgaben erstellen und diese den entsprechenden Teammitgliedern zuweisen, um sicherzustellen, dass Sie nichts übersehen Onboarding von Mitarbeitern : Erstellen Sie Mitarbeiterhandbücher, Organigramme und individuelle Onboarding-Projekte für jeden Mitarbeiter, um einen reibungslosen Onboarding-Prozess zu gewährleisten

: Erstellen Sie Mitarbeiterhandbücher, Organigramme und individuelle Onboarding-Projekte für jeden Mitarbeiter, um einen reibungslosen Onboarding-Prozess zu gewährleisten Sparen Sie Zeit mit ClickUp-Automatisierungen: Legen Sie Automatismen fest, um Personalverantwortliche über den Stand des Vorstellungsgesprächs zu informieren, Daten aus HRIS-Tools zu synchronisieren und sogar Mitarbeitern zum Geburtstag zu gratulieren

ClickUp-Automatisierungen: Legen Sie Automatismen fest, um Personalverantwortliche über den Stand des Vorstellungsgesprächs zu informieren, Daten aus HRIS-Tools zu synchronisieren und sogar Mitarbeitern zum Geburtstag zu gratulieren Leistungsbeurteilungen : Nutzen SieClickUp's kostenlose Vorlagen für Leistungsbeurteilungen zur Planung von Jahresgesprächen und zur Überwachung der Karriereentwicklung eines Mitarbeiters

: Nutzen SieClickUp's kostenlose Vorlagen für Leistungsbeurteilungen zur Planung von Jahresgesprächen und zur Überwachung der Karriereentwicklung eines Mitarbeiters Mitarbeiter-Feedback einholen: Verwenden SieClickUp-Formulare um Umfragen durchzuführen und die Stimmung der Mitarbeiter in Bezug auf die Arbeitskultur, die Unternehmensrichtlinien, das Arbeitsumfeld und mehr zu ermitteln

ClickUp Einschränkungen

Einige Anwender berichten von einer steilen Lernkurve

ClickUp Brain kann noch keine komplexen numerischen Analysen durchführen

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Benutzer pro Monat

: $7/Benutzer pro Monat Business : $12/Benutzer pro Monat

: $12/Benutzer pro Monat Unternehmen : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $7 pro Workspace-Mitglied und Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4000+ Bewertungen)

2. Paychex Flex: Am besten für Unternehmen, die ein Versicherungsmanagement für Unternehmen benötigen

über Paychex Flex Paychex Flex ist eine Personalverwaltungsplattform, die sich durch ihre Unterstützung für das Versicherungsmanagement auszeichnet. **Sie unterstützt nicht nur den Versicherungsschutz für die Gesundheit der Mitarbeiter, sondern auch für den Geschäftsbetrieb, z. B. allgemeine und Cyber-Haftung

Ich habe aus erster Hand gesehen, wie dies Kunden geholfen hat, große Kopfschmerzen zu vermeiden. Eine Datenpanne kann für ein kleines Unternehmen verheerend sein, aber sie konnten sich schnell und ohne finanziellen Ruin erholen, weil sie eine Cyber-Haftpflichtversicherung über Paychex Flex abgeschlossen hatten.

Paychex Flex bietet auch viele Funktionen als Add-Ons, wie z. B. ein Lernmanagementsystem, ein Rentenplanungstool und eine Arbeitsunfallversicherung. Dies macht es zu einer kosteneffektiven Plattform für kleine Unternehmen, und Sie können die Funktionen, die Sie benötigen, auswählen, wenn Sie wachsen.

Die besten Funktionen von Paychex Flex

Verwalten Sie Ihre Gehaltsabrechnungen und Steuererklärungen sowohl von Ihrem Desktop als auch von Ihrem Mobiltelefon aus

Generieren Sie Berichte wie Bargeldbedarf und Stellenkalkulation mit nur einem Klick

Melden Sie Neueinstellungen an Behörden und fügen Sie sie zu Ihren Mitarbeiterleistungen und Rentenplänen hinzu

Paychex Flex Einschränkungen

Zeiterfassung und Anwesenheitsmanagement sind zwei verschiedene Funktionen, was zu einer uneinheitlichen Benutzererfahrung führen kann

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für Berichte, und Sie können sie nicht auch in Excel herunterladen

Paychex Flex Preise

Benutzerdefinierte Preise

Paychex Flex Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (1500+ Bewertungen)

: 4.2/5 (1500+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (1500+ Bewertungen)

3. Justworks: Am besten geeignet für kleine Unternehmen, die eine unkomplizierte Plattform für die Gehaltsabrechnung benötigen

über Justworks Justworks ist eine All-in-One-Plattform für die Verwaltung von Mitarbeitererfahrungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Sie eignet sich für Unternehmen, die die meisten Mitarbeiter an einem Standort haben, aber auch internationale Freiberufler oder Berater beschäftigen, wie z. B. Agenturen und Kreativfirmen.

So erleichtert Justworks beispielsweise US-amerikanischen Unternehmen die Einstellung maltesischer Mitarbeiter und Auftragnehmer, indem es ihnen ermöglicht, das Onboarding-Erlebnis individuell zu gestalten und die maltesischen Sozialversicherungs- und Urlaubsrichtlinien standardmäßig einzuhalten.

Zwei Funktionen der Plattform, die mir gefallen haben, sind die Zeiterfassung und die auf kleine Unternehmen zugeschnittenen Leistungspakete. Sie können die Zeit über Slack, die mobile App und sogar automatische Geofencing-Optionen erfassen, was bedeutet, dass die Uhr beginnt, sobald ein Mitarbeiter das Büro betritt.

Darüber hinaus erhalten Sie Zugang zu leistungsstarken Krankenversicherungsplänen mit Leistungen wie psychische Unterstützung, Primärversorgung und Fruchtbarkeit ohne zusätzliche Kosten. Dies kann ein großer Vorteil sein, wenn es darum geht, Top-Talente zu gewinnen und zu halten, insbesondere angesichts der steigenden Kosten für die Krankenversicherung.

Justworks beste Eigenschaften

Automatisieren Sie die Verwaltung der Gehaltsabrechnung für Mitarbeiter und internationale Auftragnehmer mit Funktionen wie wiederkehrenden und einmaligen Zahlungen und Unterstützung bei der Steuererklärung

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, ihre Leistungspläne über das Self-Service-Portal auszuwählen und zu verwalten

Einrichten von Richtlinien und Verfolgen von Urlaubssalden direkt über die mobile App

Justworks Einschränkungen

Unterstützt keine internationalen Vollzeitmitarbeiter

Einige Benutzer haben berichtet, dass die mobile App fehlerhaft ist

Justworks Preise

Lohnabrechnung : $50 Grundgebühr + $8/Mitarbeiter pro Monat

: $50 Grundgebühr + $8/Mitarbeiter pro Monat PEO Basic : $59/Mitarbeiter pro Monat

: $59/Mitarbeiter pro Monat PEO Plus: $109/Mitarbeiter pro Monat

Justworks Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (500+ Bewertungen)

: 4.6/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (700+ Bewertungen)

4. Rippling: Am besten für Unternehmen, die eine All-in-One-Lösung für Personalwesen, IT und Gehaltsabrechnung benötigen

über Kräuseln Wenn Sie All-in-One-Business-Tools benötigen, die die End-to-End-Anforderungen von HR-, Gehaltsabrechnungs- und IT-Management-Teams erfüllen, sollten Sie Rippling in Betracht ziehen. Meiner Erfahrung nach hat sich Rippling für Unternehmen, die mit komplexen globalen Abläufen jonglieren, als Lebensretter erwiesen.

Sie haben Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen, die von der globalen Personalbeschaffung über die globale Gehaltsabrechnung bis hin zur leistungsüberprüfungen zur Geräteverwaltung und ein Lernmanagementsystem zur Durchführung von Kursen zur Einhaltung der Vorschriften.

Rippling macht es auch super einfach, lokale Auftragnehmer in Malta einzustellen. Von der korrekten Einstufung in der Nationalen Standardverordnung für den Beschäftigungsstatus bis hin zur Registrierung Ihres Unternehmens bei der maltesischen Steuerbehörde (IRD) ist alles möglich. Und die Einführungszeit für neue Auftragnehmer beträgt weniger als fünf Minuten.

Die letzte Funktion ist besonders für Unternehmen mit strengen Compliance- und Sicherheitsprozessen und -richtlinien nützlich. Sie können Mitarbeiter auffordern, Kurse zu Themen wie Sicherheitstraining, Datenschutz und abteilungsspezifische Compliance-Protokolle zu absolvieren, die Teilnahme zu verfolgen und Abzeichen zu vergeben.

Rippling beste Eigenschaften

Zuteilung von Geräten für entfernte Mitarbeiter und deren Einrichtung von jedem beliebigen Ort aus, was das Onboarding zu einem Kinderspiel macht

Anzeige von Mitarbeitern, Auftragnehmern und offenen Rollen in einem Dashboard und einfache Prognose von Einstellungsplänen

Mitarbeiter-Feedback einholen mithilfe automatisierter Umfragen mit regelbasierten Auslösern, z. B. nach Abschluss des Onboardings oder bei der Überprüfung der Mitarbeiterleistung

Einschränkungen durch Rippling

Die Durchführung mehrerer Implementierungszyklen für jedes Land kann zeitaufwändig sein

Die Mitarbeiterliste kann nur sortiert werden, wenn sie gefiltert wird, was die Standardliste unübersichtlich macht

Einige Benutzer haben auch die Preisstruktur von Rippling als kompliziert empfunden

Rippling-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Rippling Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (2300+ Bewertungen)

: 4.8/5 (2300+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (3000+ Bewertungen)

5. Multiplikator: Am besten geeignet für globale Unternehmen, die neben der Lohnabrechnung auch Umzugsdienstleistungen benötigen

über Multiplikator Egal, ob Sie Freiberufler einsetzen, Festangestellte vor Ort einstellen oder sie aus ihrem Heimatland in Ihr Land versetzen, Multiplier rationalisiert den gesamten Prozess. Multiplier ist eine HR-Management-Plattform für Startups und mittelständische Unternehmen, die schnell in globale Märkte expandieren wollen.

Der Employer of Record (EOR) Service von Multiplier ist in über 150 Ländern verfügbar, und die VISA-Unterstützungsdienste sind in über 140 Ländern verfügbar. In beiden Fällen kümmert sich das Expertenteam um alle regionalen Prozesse und Verwaltungsaufgaben. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Fortschritt auf dem Dashboard zu verfolgen.

Außerdem können Sie durch die Auslagerung der lokalen Steuern an Multiplier standardmäßig konform bleiben. Diese Gewissheit ist für viele von unschätzbarem Wert, da sie ihr internationales Team aufgebaut haben.

Multiplier beste Eigenschaften

Generieren Sie globale, grenzüberschreitende, ESOP-bezogene Vergütungspakete

Sicherstellen, dass Ihre Urlaubs- und Anwesenheitsrichtlinien mit den maltesischen Arbeitsgesetzen konform sind

Bieten Sie kostengünstige und Malta-spezifische Versicherungspakete an

Senden Sie Mitarbeitern ihre Firmenlaptops und andere Geräte, bevor sie an Bord kommen

Initiieren Sie Visumsanträge mit nur wenigen Klicks in Multiplier

Einschränkungen von Multiplier

Einige Nutzer haben von Problemen mit wiederkehrenden Zahlungen und verspäteten Zahlungen berichtet

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten. Sie können zum Beispiel keine Ausgaben in Fremdwährungen einreichen

Multiplikator-Preise

Arbeitgeber der Aufzeichnung : Beginnt bei $400/Monat

: Beginnt bei $400/Monat Selbstständige Auftragnehmer : Beginnt bei $40/Monat

: Beginnt bei $40/Monat Globale Gehaltsabrechnung: Kundenspezifische Preise

Multiplier Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (700+ Bewertungen)

: 4.7/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

6. Papaya Global: Am besten für Unternehmen mit großen Belegschaften, die Agent-of-Record-Dienste benötigen

über Papaya Global Papaya Global wurde speziell für Unternehmen im Versorgungs- und Seeverkehrssektor mit Tausenden von Mitarbeitern entwickelt, von denen sich viele im Ausland befinden können. Aus diesem Grund beschäftigt es auch Rechtsberater in den lokalen Regionen, um sicherzustellen, dass die Verträge den lokalen Gesetzen und Vorschriften entsprechen.

Eine der größten Herausforderungen für diese Branchen ist die Sicherstellung einer rechtzeitigen und korrekten Gehaltsabrechnung über die Grenzen hinweg. Papaya Global geht dieses Problem direkt an, indem es grenzüberschreitende direkte Einzahlungen und lokale Zahlungs-Gateways unterstützt.

Papaya Global ist auch eine der wenigen HR-Lösungen, die ich gefunden habe, die über KI-Funktionen verfügen. Die KI-Lösung zur Überwachung der Einhaltung von Vorschriften kann dabei helfen, Probleme zu erkennen, den Zahlungsweg zu optimieren und zukünftige Zahlungen zu prognostizieren.

Eine weitere coole Funktion ist die "Land Date Commitment", die garantiert, dass die Mitarbeiter ihre Gelder pünktlich erhalten.

Die besten Funktionen von Papaya Global

Einzahlung von Zahlungen direkt auf Mitarbeiterkonten in den jeweiligen Ländern ohne Umweg über verschiedene Banken

Umfassende Berichte über Trends bei den Mitarbeiterabwesenheiten, Finanzprognosen und Diversitätskennzahlen

Bezahlen Sie neue Mitarbeiter und Auftragnehmer innerhalb von zwei Tagen, nachdem Sie sie in die Plattform aufgenommen haben

Einschränkungen von Papaya Global

Begrenzte Optionen zur Rechnungsanpassung

Die Aktualisierung von Mitarbeiterdaten ist mühsam, und Sie müssen sich dazu an den Kundensupport wenden

Preise für Papaya Global

Payroll Plus Grow Global: Beginnt bei $25/Mitarbeiter pro Monat Skalieren Global: Ab $20/Mitarbeiter pro Monat Enterprise Global: Ab $15/Mitarbeiter pro Monat

Zahlungen und Verwaltung von Auftragnehmern: 30 $/Auftragnehmer pro Monat

30 $/Auftragnehmer pro Monat Employer of Record (EOR): Ab $599/Mitarbeiter pro Monat

Ab $599/Mitarbeiter pro Monat Globale Zahlungen an Arbeitskräfte : Ab $2,5/Transaktion

: Ab $2,5/Transaktion Agent of Record (AOR): Ab $200/Auftragnehmer pro Monat

Papaya Global Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (31+ Bewertungen)

: 4.5/5 (31+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

7. Patriot Payroll: Am besten für kleine und mittelständische Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern

über Patriot-Gehaltsliste Patriot Payroll wurde für Unternehmen mit grundlegenden HR-Bedürfnissen wie Lohn- und Gehaltsabrechnung, Anwesenheit und Spesenverwaltung entwickelt und ist eine schnörkellose Plattform, bei der die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund steht.

Ich fand sie besonders hilfreich für kleine HR-Teams. Funktionen wie E-Mail-Benachrichtigungen, mit denen Mitarbeiter auf Zeiterfassungsbögen aufmerksam gemacht werden, und Massengenehmigungsfunktionen für Zeiterfassungsbögen und Spesen können für ein- oder zweiköpfige HR-Teams eine große Zeitersparnis darstellen.

Die beste Funktion ist jedoch die Zeitkartenverwaltung. Mitarbeiter können ihre Stundenzettel erstellen und mit dem Lohnbuchhaltungsteam teilen, Zeitzusammenfassungen genehmigen und Überstundengebühren automatisch berechnen. Sie können auch angepasste Überstundenrichtlinien für verschiedene Mitarbeitertypen erstellen, z. B. für Zeitarbeiter, Praktikanten und fest angestellte Mitarbeiter.

Die besten Funktionen von Patriot Payroll

Rationalisierung von Verwaltungsaufgaben durch die Möglichkeit für Mitarbeiter, ihre Zahlungsinformationen zu aktualisieren, und für Manager, Vergütungspakete und Zeitzusammenfassungen zu aktualisieren

Verwalten Sie Gehaltsabrechnung, Anwesenheit und abrechenbare Stunden über eine einzige Plattform

Detaillierte Berichte über Ihre finanzielle Situation mit Fälligkeitsberichten, Zahlungsverläufen und Bilanzen

Einschränkungen von Patriot Payroll

Die Einstellung verschiedener Zahlungszyklen für Mitarbeiter (zweiwöchentlich, monatlich usw.) ist ein manueller Prozess, der auf individueller Basis durchgeführt werden muss

Wenn Sie W2-Mitarbeiter haben, müssen Sie die Gebühr pro Mitarbeiter für ein ganzes Jahr zahlen, auch wenn der Mitarbeiter mittendrin kündigt

Preise für Patriot Payroll

Basic Payroll : $17 (Pauschalgebühr) + $4 pro Mitarbeiter/Auftragnehmer pro Monat

: $17 (Pauschalgebühr) + $4 pro Mitarbeiter/Auftragnehmer pro Monat Ganzheitliche Gehaltsabrechnung: $37 (Pauschalgebühr) + $4 pro Mitarbeiter/Auftragnehmer pro Monat

Patriot Payroll Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (500+ Bewertungen)

: 4.8/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (3400+ Bewertungen)

8. Deel: Am besten für globale Unternehmen mit komplexen HR-Abläufen und Compliance-Anforderungen

über Deel Deel ist eine One-Stop-Plattform für große Unternehmen mit globalen Expansionsplänen. Sie können lokalisierte Verträge erstellen, Steuern in verschiedenen Regionen einreichen und globale Hintergrundprüfungen durchführen. Das macht Deel zu einer großartigen Option für Unternehmen mit strengen Compliance-Prozessen. Noch besser: Deel verspricht eine Einführungszeit von fünf Tagen für Malta - also eine gute Option für Unternehmen, die schnell starten wollen.

Deel ist mit den lokalen maltesischen Vorschriften konform und übernimmt die Steuerabwicklung sofort nach dem Auspacken. Außerdem arbeitet es mit zwei Versicherungsanbietern in Malta zusammen - Unisure und Allianz - was es Ihnen erleichtert, Ihre Mitarbeiter mit einer Krankenversicherung auszustatten.

Obwohl ich die Lohn- und Gehaltsabrechnung nicht direkt über Deel verwaltet habe, habe ich mir die Funktionen während meiner Bewertung angesehen. Eine Funktion, die mir auffiel, war das Slack-Plugin von Deel. Damit können Sie automatisierte Slack-Workflows von Deel aus erstellen, wie z. B. das Teilen von Ankündigungen, das Verfolgen des Engagements und das Einrichten wöchentlicher Check-ins. Cool, oder?

Das bedeutet aber auch, dass Deel einer der teureren Gehaltsabrechnungs- und EOR-Dienste auf dem Markt ist.

Deel beste Eigenschaften

Einhaltung der lokalen maltesischen Vorschriften zu Mindestlöhnen, Überstunden, Urlaub und Steuern

Verwalten Sie alle Lohn- und Gehaltsabrechnungen - Gehaltsabrechnungen, Genehmigungen, Rechnungen und mehr - über eine einzige Plattform

Automatisieren Sie den Zugriff auf die Software, indem Sie Ihren Mitarbeitern den Zugriff auf die benötigten Tools ermöglichen, sobald sie an Bord sind

Behalten Sie die Aktualisierungen des lokalen Arbeitsrechts in Echtzeit im Auge und vermeiden Sie kostspielige Bußgelder

Deel Einschränkungen

Deel bietet nur begrenzte Berichtsfunktionen

Die mobile App ist nur in einigen Ländern verfügbar

Mitarbeiter und Auftragnehmer können ihre Gelder nicht länger als 30 Tage auf der Deel-Plattform halten

Preise von Deel

Deel Auftragnehmerverwaltung : $49/Monat

: $49/Monat Deel EOR : $599/Monat

: $599/Monat Deel Lohnbuchhaltung : $29/Mitarbeiter pro Monat

: $29/Mitarbeiter pro Monat Deel US Payroll: $19/Mitarbeiter pro Monat

$19/Mitarbeiter pro Monat Deel US PEO: $79/Mitarbeiter pro Monat

$79/Mitarbeiter pro Monat Deel HR : Kostenlos

: Kostenlos Deel Engage: $20/Mitarbeiter pro Monat

Deel Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (3300+ Bewertungen)

: 4.8/5 (3300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (700+ Bewertungen)

9. OnPay: Am besten für Buchhaltungsfirmen, die eine All-in-One-Software für die Personalverwaltung benötigen

über OnPay OnPay wurde für Unternehmen entwickelt, die in der Regel vor Ort arbeiten - insbesondere für Buchhalter und andere mittelständische Unternehmen wie Anwaltskanzleien, Zahnärzte, Restaurants und gemeinnützige Organisationen.

Eine Funktion, die ich bei OnPay beeindruckend fand - vor allem, weil sie die manuelle Arbeit reduziert - ist die automatische Synchronisierung zwischen Vergütungspaketen und Gehaltsabrechnung.

Angenommen, Sie nehmen einen neuen Mitarbeiter auf oder passen die Leistungen eines bestehenden Mitarbeiters an -alle Änderungen, die Sie im HR-Modul vornehmen, werden automatisch in der Gehaltsabrechnung aktualisiert. Dadurch können HR-Teams viel Zeit sparen und die Genauigkeit in allen Bereichen sicherstellen.

Wenn Sie eine Buchhaltungsfirma sind, die die Gehaltsabrechnung für verschiedene Unternehmen verwaltet, kann OnPay eine gute Wahl sein. Mit OnPay können Sie alle Ihre Kunden von einem Ort aus verwalten und die Arbeit an verschiedene Personen in Ihrem Team oder im Team Ihres Kunden delegieren.

OnPay beste Eigenschaften

Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, ihre Zahlungen auf mehrere Bankkonten aufzuteilen

Erstellen Sie ein öffentliches Organigramm mit Mitarbeiterdetails und Berichtshierarchien

Einrichtung benutzerdefinierter Onboarding-Workflows, um sicherzustellen, dass jeder neue Mitarbeiter auf der Grundlage seiner Karrierestufe und Abteilung eine individuelle Erfahrung macht

OnPay Einschränkungen

OnPay bietet keine mobile App für Android-Benutzer

Sie können die Gehaltsabrechnung jeweils nur für einen Monat einrichten

OnPay hat eine "Do-it-yourself"-Mentalität und bietet nicht viel Unterstützung bei der Einarbeitung

OnPay-Preise

Gesamtgebühr: $40/Monat (Basis) + $6/Person pro Monat

OnPay Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (200+ Bewertungen)

: 4.8/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (400+ Bewertungen)

10. Oyster HR: Am besten geeignet für Unternehmen, die einen Employer-of-Record-Service suchen

über Auster HR Nachdem ich mit zahlreichen Remote-Teams zusammengearbeitet habe, kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass Oyster HR eine hervorragende Lösung für Unternehmen ist, die eine verteilte Belegschaft aufbauen und verwalten wollen.

Oyster HR ist in erster Linie ein Employer of Record (EOR)-Service für Unternehmen und verteilte Teams. Er unterstützt über 180 Länder (einschließlich Malta) und bietet ein umfassendes Personalmanagement, einschließlich Gehaltsabrechnung, Leistungspakete und Aktienmanagement. Das bedeutet, dass ihr Team die rechtlichen Verfahren abwickelt, wie z. B. die Übermittlung des FS4-Berichts eines neuen Mitarbeiters an die Steuerbehörde (IRD).

Ich fand auch das Mitarbeiterportal ziemlich gut. Es war mit einer einfachen, intuitiven Benutzeroberfläche leicht zu bedienen und erledigte alle grundlegenden Aufgaben, wie z. B. die Erfassung der Anwesenheit, die Einreichung von Erstattungen und den Zugriff auf Gehaltsabrechnungen.

Eine großartige Funktion von Oyster HR ist das Talent Network, das es Ihnen ermöglicht, Ihre Einstellungen an seine Partner in den lokalen Regionen auszulagern. So finden Sie mühelos großartige Talente!

Die besten Funktionen von Oyster HR

Umwandlung von Auftragnehmern in Vollzeitbeschäftigte mit nur wenigen Klicks

Führen Sie globale Gehaltsabrechnungen durch, ohne sich Gedanken über lokale Vorschriften und Bestimmungen zu machen

Erstellen Sie umfassende Vergütungspakete unter Berücksichtigung von Zusatzleistungen, Eigenkapital und sogar Gehaltsunterschieden zu top-Talente zu binden Oyster HR Einschränkungen

Das Fehlen vonHRIS-Plattform integrationen bedeutet, dass Sie möglicherweise Datensilos zwischen Gehaltsabrechnungsdetails und grundlegenden Mitarbeiterdaten finden

Einige Benutzer haben berichtet, dass das Kundensupportteam von Oyster HR nur langsam reagiert

Preise von Oyster HR

Auftragnehmer : $29/Auftragnehmer pro Monat (EUR 27/Auftragnehmer pro Monat)

: $29/Auftragnehmer pro Monat (EUR 27/Auftragnehmer pro Monat) Globale Gehaltsabrechnung : $50/Mitarbeiter pro Monat (EUR 47/Auftragnehmer pro Monat)

: $50/Mitarbeiter pro Monat (EUR 47/Auftragnehmer pro Monat) Arbeitgeber der Aufzeichnungen : $699/Monat (EUR 649/Monat)

: $699/Monat (EUR 649/Monat) Skala: Kundenspezifische Preise

Oyster HR Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (400+ Bewertungen)

: 4.4/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

Verbessern Sie Ihre Personalarbeit mit ClickUp

HR-Plattformen können Verwaltungsaufgaben und die Kommunikation und Zusammenarbeit insgesamt verbessern. Sie können auch die Bandbreite Ihres HR-Teams freisetzen, damit es sich auf andere wichtige Aufgaben konzentrieren kann, z. B. auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter und die Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds.

Aber es reicht nicht aus, einfach irgendeine HR-Tech-Plattform zu wählen. Um die richtigen Tools auszuwählen, müssen Sie Ihre spezifischen Bedürfnisse und die Dynamik Ihres Teams kennen. Außerdem ist es wichtig, Plattformen zu wählen, die Ihnen bei mehreren Funktionen helfen können, damit Sie Ihre Zeit nicht mit dem Jonglieren mit verschiedenen Tools verbringen.

Hier kommt ClickUp ins Spiel - seine All-in-One-Lösung für Projekt-, Kommunikations- und Dokumentenmanagement (zusammen mit kostenlosen HR-Vorlagen und KI-Funktionen) ermöglicht es Ihnen, die meisten Ihrer Personalvorgänge von einem einzigen Ort aus zu verwalten. Registrieren Sie sich bei ClickUp und nutzen Sie die Funktionen und Automatisierungen, um Ihre Arbeit besser und schneller zu erledigen!