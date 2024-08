Wie man die Produktivität mit Bullet Journaling steigert

Sie wachen jeden Morgen energiegeladen und konzentriert auf und sind bereit, Ihren Tag mit gestochen scharfer Effizienz anzugehen. Sie fühlen sich nicht mehr von endlosen To-Do-Listen und verstreuten Prioritäten überwältigt. Können Sie das nicht nachvollziehen? Dann machen Sie sich bereit!

Das ist die Realität für Millionen von Menschen, die die Kraft des Bullet Journaling entdeckt haben.

Das Bullet-Journal-System - auch BuJo genannt - ist eine Produktivitätsmethode, die traditionelles Tagebuchschreiben mit To-Do-Listen kombiniert. Einige Menschen in den sozialen Medien bezeichnen BuJo als den geistigen Cousin von KonMari. Während letzteres Ihnen hilft, Ihren physischen Raum zu organisieren, hilft ersteres Ihnen, Ihren Geist zu entrümpeln.

Durch die Kombination von etwas so Monotonem wie Aufgabenmanagement mit kreativem Ausdruck ist Bullet Journaling zu einem Produktivitätstrend geworden, der sich in die Reihe der wichtigsten Selbstfürsorgepraktiken der 2000er Jahre einreiht - darunter Achtsamkeit, Yoga und eine weitere Journaling-Praxis, die Morgenseiten.

Eine einfache Suche auf YouTube oder Instagram zeigt Tausende von Videos und Beiträgen aus der Bullet-Journal-Community, die erklären, wie man Bullet-Journal-Bögen erstellt und was man in seine Bullet-Journal-Einträge aufnehmen kann. So populär ist es geworden!

Bei so vielen Fans ist es definitiv eine Produktivitätsmethode, die einen Versuch wert ist.

Was ist Bullet Journaling?

Bullet Journaling ist eine analoge Organisationsmethode, die ein einfaches Notizbuch verwendet, um to-Do's zu verfolgen , Pläne und Gedanken, damit Sie zielgerichtet und konzentriert durch Ihren Tag und Ihr Leben gehen können.

Eine innovative drehung des Projektmanagements und Tagebuchführung, es werden Konzepte eingeführt wie:

Rapid Logging: Eine Kurzschriftmethode zur schnellen Erfassung von Notizen unter Verwendung von Symbolen und Abkürzungen

Eine Kurzschriftmethode zur schnellen Erfassung von Notizen unter Verwendung von Symbolen und Abkürzungen Sammlungen: Thematische Listen für Dinge wie zu sehende Filme oder zu lesende Bücher

Thematische Listen für Dinge wie zu sehende Filme oder zu lesende Bücher Zukunftsprotokoll: Spezielle Abschnitte für das Setzen von Zielen und die Planung zukünftiger Ereignisse

Dieses anpassbare System hilft Ihnen, die Informationsflut zu bewältigen, indem es Aufgaben, Ideen und Überlegungen an einem einzigen Ort zusammenfasst, ähnlich wie ein Monatskalender, und so Stress reduziert und die Produktivität steigert.

Laut Ryder Caroll, dem Erfinder dieser Methode, ist das Bullet Journal "teils Organisation, teils Seelensuche, teils Traumweberei".

Geschichte des Bullet Journaling

Seiner Website zufolge hat Ryder Carroll ein kurzes Video zur Erklärung des Bullet Journals methode im Jahr 2013. Schon bald sprachen Leute wie LifeHack.org und FastCo über das Video, das sich viral verbreitet hatte.

Im Jahr 2014 startete Carroll eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung seiner Website (bulletjournal.com) und schenkte jedem Unterstützer ein Leuchtturm-Notizbuch, das für die Bullet-Journal-Methode entwickelt wurde.

Im Jahr 2017 war das Konzept so populär geworden, dass Carroll sogar einen TEDx-Vortrag darüber hielt. Im Jahr 2018 veröffentlichte er das Buch The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future, das bald zu einem internationalen Bestseller wurde.

Dies führte dazu, dass Caroll 2021 ein entsprechendes Notizbuch auf den Markt brachte.

Heute hat die Bullet-Journaling-Community auf Reddit, r/bujo, über 375.000 Abonnenten. Fans teilen häufig YouTube-Videos und soziale Beiträge über ihre Bullet Journals.

Empfohlene Lektüre: Das Bullet Journal von Ryder Carroll

Um mehr über die Bullet-Journaling-Methode zu erfahren und wie sie Ihr Leben verbessern kann, lesen Sie Die Bullet-Journal-Methode: Track the Past, Order the Present, Design the Future von Ryder Carroll.

über Amazon Das Buch ist in mehr als 28 Sprachen erhältlich und wurde von der gesamten Produktivitätsgemeinschaft gelobt. Aber niemand kann die These besser erklären als der Autor selbst:

_Jedes Bullet Journal wird zu einem weiteren Band in der Geschichte Ihres Lebens. Stellt es das Leben dar, das Sie leben wollen? Wenn nicht, dann nutzen Sie die Lektionen, die Sie gelernt haben, um die Erzählung im nächsten Band zu ändern

Ryder Carroll

Das Buch befasst sich mit dem Konzept des "bewussten Lebens", bei dem Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und ein Leben gestalten, das mit Ihren Werten übereinstimmt. Das Buch ist in drei Teile gegliedert:

Vergangenheit aufspüren : Erstellen Sie eine Aufzeichnung Ihrer Gedanken, Aufgaben und Errungenschaften

: Erstellen Sie eine Aufzeichnung Ihrer Gedanken, Aufgaben und Errungenschaften Gegenwart ordnen : Entwickeln Sie ein System, um Ihre täglichen Aufgaben zu bewältigen und Klarheit zu finden

: Entwickeln Sie ein System, um Ihre täglichen Aufgaben zu bewältigen und Klarheit zu finden Die Zukunft gestalten: Sinnvolle Ziele setzen und sie in umsetzbare Schritte unterteilen

Das Buch enthält auch viele hilfreiche Tipps, wie z. B. die schnelle Protokollierung (für schnelle Notizen) und die persönliche Gestaltung des Tagebuchs, um Ihr eigenes System zu schaffen.

Insgesamt ist das Buch eine großartige Lektüre für alle, die mehr über das ursprüngliche Konzept des Bullet Journaling erfahren möchten, bevor es von Social Media- und Produktivitätsgurus zu der heute beliebten Mainstream-Version adaptiert wurde.

Die Kernkomponenten des Bullet Journaling

Bullet Journaling beruht auf einigen grundlegenden Elementen - einige werden täglich für die Organisation und für Rückblicke verwendet, während andere einen jährlichen Fahrplan liefern.

Sammlungen: Dies ist eine thematische Liste von Aufgaben oder eine Reihe von Seiten, die bestimmten Themen gewidmet sind, z. B. einem Ziel, einem Hobby oder einem Projekt Index: Dies ist eine Art Inhaltsverzeichnis, in dem alle wichtigen Seiten mit den entsprechenden Seitenzahlen aufgelistet sind, um das Nachschlagen zu erleichtern Zukunftsprotokoll: Bietet eine Jahresübersicht, um anstehende Ereignisse, Geburtstage und Termine über die Monate hinweg zu verfolgen Monatsprotokoll: Hier wird der aktuelle Monat aufgeschlüsselt, in der Regel mit einem Kalendergitter für Ereignisse und einer Liste detaillierterer Aufgaben und Ziele Tagesprotokoll: Dies ist Ihr Tagesplaner, in dem Sie Ihre täglichen Aufgaben und Prioritäten auflisten

Carroll schlägt außerdem vor, diese Symbole zu verwenden, um den Status oder die Priorität einer Aufgabe zu kennzeichnen:

Ein Aufzählungspunkt (-), um eine Aufgabe zu markieren

Ein Kreuz (x), um zu sagen, dass eine Aufgabe erledigt ist

Ein Sternchen (*), um eine wichtige Aufgabe hervorzuheben

Ein Kreis (o) zur Unterscheidung zwischen einer Aufgabe und einem Ereignis

Ein Größer-als-Zeichen (>), um anzuzeigen, dass Sie die Aufgabe auf den nächsten Tag oder die nächste Woche verschieben

Ein Kleiner-als-Zeichen (<), um anzuzeigen, dass Sie eine Aufgabe auf den vorherigen Tag oder die vorherige Woche verschieben

Dies sind zwar die Grundbausteine eines Bullet Journals, aber Sie können es auch mit einigen Trackern oder Mini-Journalen weiter anpassen. Einige Beispiele hierfür sind:

Dankbarkeits-Tracker

Mahlzeiten-Planer

Budget- und Ausgabentracker

Hautpflege-Routine

Gewohnheitstracker

Die Möglichkeiten sind endlos.

Vorteile von Bullet Journaling

Das Beste an Bullet Journaling ist, dass es ein ganzheitlicher Tracker und ein Ritual zur Selbstfürsorge ist. Es ist nicht so zeitaufwändig, wie jeden Tag fünf Seiten zu schreiben, und es behandelt sowohl Ihre praktischen Ziele als auch Ihre emotionale Gesundheit an einem Ort.

Britischer Life Coach und Life Clubs-Gründer Nina Grunfeld sagt:-

Ein Bullet Journal hilft, den Kopf frei zu bekommen, sich zu konzentrieren und ruhiger zu bleiben.

Nina Grunfeld

Hier sind einige Möglichkeiten, wie die BuJo-Methode Ihr Leben zum Besseren verändern kann:

Personalisiertes System : BuJo gibt Ihnen die Freiheit, Ihre eigene Persönlichkeit in die To-Do-Liste einzubringen, so dass Sie ein System erstellen können, das für Sie funktioniert

: BuJo gibt Ihnen die Freiheit, Ihre eigene Persönlichkeit in die To-Do-Liste einzubringen, so dass Sie ein System erstellen können, das für Sie funktioniert Mehr Klarheit : Da Bullet Journaling Ihnen hilft, große Ziele in mundgerechte Stücke zu zerlegen, hilft es Ihnen, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist

: Da Bullet Journaling Ihnen hilft, große Ziele in mundgerechte Stücke zu zerlegen, hilft es Ihnen, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist Zeitmanagement : Zwischen Arbeit, Besorgungen und Weltuntergangsszenarien kann es schwierig sein, die Zeit zu managen. Bullet Journaling kann Ihnen dabei helfen, Ihre Aufgaben und Fristen zu visualisieren, damit Sie Ihren Tag planen und Hektik in letzter Minute vermeiden können

: Zwischen Arbeit, Besorgungen und Weltuntergangsszenarien kann es schwierig sein, die Zeit zu managen. Bullet Journaling kann Ihnen dabei helfen, Ihre Aufgaben und Fristen zu visualisieren, damit Sie Ihren Tag planen und Hektik in letzter Minute vermeiden können Gewohnheiten verfolgen : Egal, ob Sie einen neuen Fitnesskurs beginnen oder eine Sprache lernen, Sie können in Ihrem Bullet Journal ein System erstellen, um Ihre Fortschritte zu verfolgen und motiviert zu bleiben. Außerdem werden Sie sich in Ihrem Bullet Journal nicht schuldig fühlen

: Egal, ob Sie einen neuen Fitnesskurs beginnen oder eine Sprache lernen, Sie können in Ihrem Bullet Journal ein System erstellen, um Ihre Fortschritte zu verfolgen und motiviert zu bleiben. Außerdem werden Sie sich in Ihrem Bullet Journal nicht schuldig fühlen Ressourcen-Bibliothek : Ein Bullet Journal kann auch ein großartiger Ort sein, um Ihre Leselisten zu führen, wie z. B. Bücher, Artikel und andere Ressourcen, die Sie für später aufbewahren möchten. Wenn Sie zum Beispiel ein Vermarkter sind, möchten Sie vielleicht eine vorlage zum Schreiben von Inhalten oder einen Positionierungsrahmen, auf den Sie später zurückgreifen können

: Ein Bullet Journal kann auch ein großartiger Ort sein, um Ihre Leselisten zu führen, wie z. B. Bücher, Artikel und andere Ressourcen, die Sie für später aufbewahren möchten. Wenn Sie zum Beispiel ein Vermarkter sind, möchten Sie vielleicht eine vorlage zum Schreiben von Inhalten oder einen Positionierungsrahmen, auf den Sie später zurückgreifen können Tägliche Reflexionen: Bullet Journaling kann eine Möglichkeit sein, zu reflektieren und sich selbst zu überprüfen. Wöchentliche Überprüfungen können Ihnen dabei helfen, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und Ihre Ziele anzupassen - ein Achtsamkeits-Booster in weniger als 15 Minuten pro Tag

Jetzt geben wir Ihnen ein paar Tipps, wie Sie Ihre Reise mit Bullet Journaling beginnen können.

Tipps für effektives Bullet Journaling

Wie bei allen Methoden der Selbstfürsorge gilt auch für Bullet Journals, dass man mit der Zeit besser wird. Aber hier sind einige Tipps, die Ihnen den Einstieg in Ihr neues Bullet Journal erleichtern.

Planen Sie Zeit für morgendliche und abendliche Überprüfungen ein

Integrieren Sie Ihr Bullet Journal in Ihre tägliche Routine, um Konsistenz zu schaffen. Besprechungen können hier sehr hilfreich sein.

Morgens Rückblick (5-10 Minuten)

Überprüfen Sie Ihr Tagesprotokoll (und Wochenprotokoll) für den kommenden Tag

Setzen Sie Prioritäten bei den Aufgaben und markieren Sie alles Wichtige

Reservieren Sie sich Zeit für wichtige Aufgaben

Abendliche Überprüfung (5-10 Minuten)

Denken Sie über Ihren Tag nach. Haben Sie alle Ihre Aufgaben erledigt?

Übertragen Sie unerledigte Aufgaben in das Protokoll des nächsten Tages oder der nächsten Woche

Notieren Sie sich alle Notizen, Ideen oder Überlegungen des Tages

Füllen Sie Ihre Tracker und Ihr Dankbarkeitstagebuch aus (falls Sie eines haben)

Layouts vorbereiten

Sparen Sie Zeit und Mühe, indem Sie Layouts erstellen, die sich leicht in einem leeren Tagebuch wiederholen lassen. Sie können Ihren Journaling-Prozess verbessern, und Sie müssen sich nicht für jeden Monat oder jedes Layout neue Designs, Themen oder Ideen ausdenken. Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Druckvorlagen aus Online-Ressourcen.

Möchten Sie es selbst machen? Entwerfen Sie eine Vorlage für jedes Ihrer Monats-, Wochen- und Tagesprotokolle sowie für verschiedene Tracker. Scannen Sie sie ein und verwenden Sie sie für alle Monate. Am Ende des Jahres können Sie sie in ein Notizbuch einbinden.

Eine andere Möglichkeit ist der Kauf von vorformatierten Bullet Journals. Allerdings fehlt es ihnen möglicherweise an Flexibilität.

Investieren Sie in hochwertiges Briefpapier

Da Bullet Journaling ein analoger Prozess ist, können die richtigen Werkzeuge einen großen Unterschied in Ihrer Bullet Journaling-Erfahrung machen. Hier ist, was Sie beachten sollten:

Notizbuch: Wählen Sie ein Notizbuch mit qualitativ hochwertigem, blickdichtem Papier, das für Stifte, Textmarker und Skizzen geeignet ist. Ein Notizbuch mit Rasterung kann Ihnen auch helfen, saubere und ausgerichtete Layouts ohne Lineal zu erstellen

Wählen Sie ein Notizbuch mit qualitativ hochwertigem, blickdichtem Papier, das für Stifte, Textmarker und Skizzen geeignet ist. Ein Notizbuch mit Rasterung kann Ihnen auch helfen, saubere und ausgerichtete Layouts ohne Lineal zu erstellen Stifte und Textmarker: Entscheiden Sie sich für Stifte, die sich gut schreiben lassen und nicht durch das Papier geistern. Textmarker können Ihnen helfen, Aufgaben zu kategorisieren oder wichtige Informationen visuell hervorzuheben.

Entscheiden Sie sich für Stifte, die sich gut schreiben lassen und nicht durch das Papier geistern. Textmarker können Ihnen helfen, Aufgaben zu kategorisieren oder wichtige Informationen visuell hervorzuheben. Andere künstlerische Elemente : Decken Sie sich mit Washi-Tape ein,haftnotizen, Aufkleber und Buntstifte, damit du dein Tagebuch aufhübschen kannst, wenn du möchtest

: Decken Sie sich mit Washi-Tape ein,haftnotizen, Aufkleber und Buntstifte, damit du dein Tagebuch aufhübschen kannst, wenn du möchtest Ein Etui: Füge eine Tasche auf der Rückseite deines Journals hinzu, um Ticketabschnitte, Notizen oder andere Erinnerungsstücke aufzubewahren, die du als Andenken behalten möchtest

Fang klein an

Beim Bullet Journaling geht es vor allem darum, ein System zu entwickeln, das für Sie funktioniert. Versuchen Sie nicht, ausgeklügelte Tabellen zu kopieren, die Sie im Internet sehen. Für die meisten dieser Leute ist Bullet Journaling eher ein Job als eine Selbstfürsorgepraxis.

Hier erfahren Sie, wie Sie sich einarbeiten können:

Beginnen Sie mit einem grundlegenden Zukunfts- und Monatstagebuch

Tragen Sie jeden Tag ein paar wichtige Aufgaben ein

Fügen Sie nach und nach Tracker oder andere Elemente hinzu, wenn Sie sich mit dem System vertraut gemacht haben

Denken Sie daran, dass Ihr Bullet Journal ein persönliches Werkzeug ist, also können Sie es nach Herzenslust anpassen!

Populäre Verwendung und Beispiele für Bullet Journaling

Hier sehen Sie, wie echte Bullet-Journal-Anwender diese Technik anwenden und verfeinern. Dies wird Ihnen Ideen für die Gestaltung Ihres eigenen Bullet Journals geben.

Monatliche Verteilung

Ein einfaches, lustiges Blatt, das leicht zu machen ist und gut aussieht. Außerdem brauchen Sie kein zusätzliches Malzubehör.

über Pinterest Möchten Sie etwas Minimalistisches? Hier ist ein super einfacher, schnörkelloser Brotaufstrich, den Sie in weniger als fünf Minuten zubereiten können.

über Pinterest

Wöchentliches Layout

Dieses einfache Wochenlayout mit Aufgaben, Projekten und sogar einem Kalender kann eine tolle (und unkomplizierte) Ergänzung zu Ihren BuJo-Vorlagen sein.

über Pinterest Wenn du aber kreativ bist, kannst du auch das ausprobieren:

über Pinterest Nachdem wir nun die Grundlagen behandelt haben, sind hier einige Tracker, die du einbauen kannst, um dein Bullet Journal noch individueller zu gestalten.

1. Gewohnheitstracker

Ein Gewohnheitstracker hilft dir, deine Gewohnheitstrends zu visualisieren, z. B. wann du produktiv bist und wann nicht. Du kannst ihn auch mit einem Stimmungs-Tracker kombinieren, um festzustellen, wie sich deine Stimmungen auf deine Gewohnheiten auswirken.

über Pinterest ClickUp's persönliche Gewohnheits-Tracker-Vorlage

kann ebenfalls sehr nützlich sein, wenn du nach einer Alternative für einen digitalen Gewohnheits-Tracker suchst.

Diese Vorlage herunterladen

2. Essensplaner

Eine weitere beliebte Ergänzung von BuJo ist der Mahlzeitenplaner. Er erleichtert die Beantwortung der Frage "Was gibt es heute zu essen?" und kann Ihnen auch bei der Planung Ihrer Lebensmitteleinkäufe helfen.

über Pinterest ClickUp's Vorlage für die Essensplanung

kann ein großartiges Hilfsmittel sein, um Ihre Mahlzeiten im Voraus zu planen und gesünder zu essen.

Rationalisieren Sie den Lebensmitteleinkauf, die Organisation von Rezepten und die Zubereitung von Mahlzeiten mit der ClickUp-Vorlage für die Mahlzeitenplanung

Die Vorlage enthält Platz für die Planung Ihrer Mahlzeiten für die Woche, die Erstellung einer Einkaufsliste und die Erfassung der Zutaten. Sie können die Vorlage auch verwenden, um mit anderen bei der Essensplanung zusammenzuarbeiten.

Diese Vorlage herunterladen

3. Ausgaben-Tracker

Zum Abschluss dieses Abschnitts möchten wir Ihnen die sehr nützliche Ausgabenübersicht vorstellen. Die nachstehende Vorlage hilft Ihnen beispielsweise dabei, Ihre Ausgaben in feste und variable Ausgaben zu unterteilen, und bietet Ihnen eine Seite, auf der Sie Ihre Einsparungen verfolgen können.

über Pinterest ClickUp's Persönliches Budget Vorlage

kann Ihnen auch helfen, Ihre Einnahmen und Ausgaben genauer zu verfolgen, Bereiche zu identifizieren, in denen Sie Ihre Ausgaben reduzieren können, und Sie ermutigen, für Ihre Ziele zu sparen.

Behalten Sie den Überblick über Ihre Finanzen und Ihre Fortschritte auf dem Weg zu größerer finanzieller Unabhängigkeit mit der persönlichen Budgetvorlage von ClickUp

Nutzen Sie die Vorlage, um mit der Erstellung und Einhaltung eines Budgets zu beginnen.

Diese Vorlage herunterladen

Herausforderungen bei der Verwendung von Bullet Journaling

Die Bullet-Journaling-Methode bietet Ihnen zwar ein Ventil, um Ihre Ziele zu verfolgen und sich kreativ auszudrücken, aber sie ist auch mit einigen Herausforderungen verbunden:

Finden Sie Ihr System : Bullet Journaling bietet eine große Flexibilität, die anfangs überwältigend sein kann. Es kann einige Zeit dauern, bis man mit verschiedenen Layouts und Trackern - Gewohnheit, Stimmung, Arbeit, Dankbarkeit - experimentiert, um herauszufinden, welche davon man in sein Tagebuch aufnehmen muss

: Bullet Journaling bietet eine große Flexibilität, die anfangs überwältigend sein kann. Es kann einige Zeit dauern, bis man mit verschiedenen Layouts und Trackern - Gewohnheit, Stimmung, Arbeit, Dankbarkeit - experimentiert, um herauszufinden, welche davon man in sein Tagebuch aufnehmen muss Konstant bleiben : Bullet Journaling ist eine tägliche Gewohnheit, die einen langfristigen Nutzen hat, also müssen Sie Tag für Tag dabei bleiben

: Bullet Journaling ist eine tägliche Gewohnheit, die einen langfristigen Nutzen hat, also müssen Sie Tag für Tag dabei bleiben Vergleiche deine Aufteilung mit anderen : Die sozialen Medien sind voll von unglaublich kreativen Bullet-Journal-Ausdrucken. Das kann dazu führen, dass Sie das Gefühl haben, dass Ihr Tagebuch nicht gut genug ist

: Die sozialen Medien sind voll von unglaublich kreativen Bullet-Journal-Ausdrucken. Das kann dazu führen, dass Sie das Gefühl haben, dass Ihr Tagebuch nicht gut genug ist Perfektion anstreben : Der Fokus auf Ästhetik in der Bullet-Journaling-Gemeinschaft kann dazu führen, dass man viel nachbessert. Denken Sie daran, dass es ein funktionales Werkzeug sein soll, kein Kunstwerk

: Der Fokus auf Ästhetik in der Bullet-Journaling-Gemeinschaft kann dazu führen, dass man viel nachbessert. Denken Sie daran, dass es ein funktionales Werkzeug sein soll, kein Kunstwerk Zeit aufzeichnen : Das Einrichten und Führen eines Bullet Journals kann Zeit in Anspruch nehmen, vor allem, wenn Sie gerade erst anfangen. Seien Sie realistisch, wenn es darum geht, wie viel Zeit Sie jeden Tag dafür aufbringen können. Und fangen Sie klein an, nur mit den Grundlagen. Die komplizierten Layouts und Tracker können Sie später hinzufügen

: Das Einrichten und Führen eines Bullet Journals kann Zeit in Anspruch nehmen, vor allem, wenn Sie gerade erst anfangen. Seien Sie realistisch, wenn es darum geht, wie viel Zeit Sie jeden Tag dafür aufbringen können. Und fangen Sie klein an, nur mit den Grundlagen. Die komplizierten Layouts und Tracker können Sie später hinzufügen Aufgaben verschieben: Beim Bullet Journaling geht es um das Aufschreiben und Wiederaufschreiben von Dingen. Wahrscheinlich werden Sie Ereignisse aus der Jahresansicht in die Monatsansicht und in die Wochenansicht übertragen und Aufgaben von einem Tag auf den anderen verschieben, und so weiter. Das kann sich als mühsam erweisen

Um diese Herausforderungen zu meistern, haben wir eine Lösung, mit der Bullet Journaling Spaß macht.

Wie man Bullet Journaling in ClickUp implementiert

Die im Internet gezeigten Bilder - mit Washi-Tapes, thematischen Layouts und Stickern - können ein Gefühl des Drucks für jeden erzeugen, der neu im Bullet Journaling ist (oder nicht künstlerisch veranlagt ist).

Plötzlich konzentriert man sich mehr auf die Ästhetik des Layouts und das Erstellen von aufwendigen Bullet Journals als auf den eigentlichen Zweck - die Organisation des Lebens. Außerdem kann die Erstellung dieser Layouts Monat für Monat sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.

über Reddit Die Lösung für dieses Dilemma? Unter digitale Aufzeichnungen .

Eine Möglichkeit ist die Nutzung von ClickUp, einer Plattform für Produktivität und Aufgabenmanagement. Sie bietet eine mobile App, Vorlagen und sogar KI-Unterstützung, um Ihnen zu helfen, Ihr Leben besser zu organisieren.

Und mit einem Tool wie ClickUp müssen Sie Aufgaben nicht jedes Mal neu aufschreiben, wenn Sie sie neu planen.

Hier zeigt Matt Ragland, wie er mit ClickUp Bullet Journaling betreibt.

Und wir zeigen Ihnen, wie Sie es auch tun können - in vier einfachen Schritten.

1. Erstellen Sie eine Hauptaufgabenliste (auch Brain Dump genannt)

Sie können zu

ClickUp-Aufgaben

und erstellen Sie eine Liste mit allem, was Sie tun möchten. Fügen Sie alle Ihre Aufgaben hinzu - große und kleine, Hobby und Arbeit. Dabei spielt es keine Rolle, welchen Aspekt Ihres Lebens Sie abdecken oder wann Sie sie erledigen wollen.

Fügen Sie alle Ihre Aufgaben mit Fälligkeitsdatum zu ClickUp Tasks hinzu

Sie können auch einen separaten Bereich für Ereignisse wie Geburtstage, Jahrestage und Reisen einrichten. Sie können diese Aufgaben mit Hilfe von Tags nach Priorität oder ihrem Aspekt in Ihrem Leben kategorisieren.

2. Aufgaben in die Kalenderansicht verschieben

Jetzt, wo Sie für jede Aufgabe ein Fälligkeitsdatum hinzugefügt haben, können Sie auf

ClickUp Kalenderansicht

das monatliche Layout. Einfach, nicht wahr?

Sehen Sie Ihre Aufgaben als monatliches Layout in ClickUp mit einer Kalenderansicht

3. Ein Tagesprotokoll einrichten

Nachdem Sie Ihre monatliche Aufgabenliste zusammengestellt haben, besteht der nächste Schritt darin, ein Tagesprotokoll zu erstellen. Sie können das

ClickUp-Vorlage für den Tagesplaner

um Ihre täglichen Gewohnheiten zusammen mit den spezifischen Aufgaben, die Sie für den Tag hinzugefügt haben, zu verfolgen.

Planen Sie Ihren Tag und bleiben Sie auf Kurs mit der ClickUp Daily Planner-Vorlage

Mit dieser Vorlage können Sie:

Wiederkehrende Aufgaben für Gewohnheiten wie Sport oder die Einnahme von Vitaminen einrichten

wie Sport oder die Einnahme von Vitaminen einrichten Aufgaben mit benutzerdefinierten Tags kategorisieren, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aufgabe arbeitsbezogen oder privat ist

kategorisieren, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aufgabe arbeitsbezogen oder privat ist Alle Aufgaben in einem Kalender anzeigen, damit Sie einen Überblick über Ihren Tagesablauf erhalten

anzeigen, damit Sie einen Überblick über Ihren Tagesablauf erhalten Überwachen Sie den Fortschritt Ihrer Gewohnheiten mit einem Progress Tracker oder sogar mit Meilensteinzielen

Die Verwendung dieser Vorlage bietet außerdem mehrere Vorteile:

Reduziertes Stressniveau

Verbessertes Zeitmanagement

Leichtere Priorisierung von Aufgaben

Bessere Kommunikation und Zusammenarbeit

Höhere Produktivität

Innerhalb der Vorlage können Sie auch benutzerdefinierte Status (Offen und Erledigt), benutzerdefinierte Ansichten (Alle Aufgaben, Kalender und Hier beginnen) und benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um Ihre täglichen Aufgaben zu verfolgen und organisiert zu bleiben. Seien Sie versichert, dass Sie mit dieser Vorlage Ihre täglichen Aufgaben produktiver erledigen können.

Diese Vorlage herunterladen

4. Achtsamkeit üben mit ClickUp Docs

Nachdem Sie nun die organisatorischen Aspekte abgeschlossen haben, ist der nächste Schritt das Hinzufügen Ihrer Journale, wie z. B. Achtsamkeitsseiten oder Dankbarkeitsjournale, zu

ClickUp Docs

. Sie können entweder ein Wiki in Docs mit einer neuen Seite für jeden Eintrag erstellen oder einfach eine Tabelle mit dem Datum und Ihrem Dankeseintrag verwenden.

Fügen Sie verschachtelte Seiten hinzu, um Ihre Gedanken festzuhalten oder Dankbarkeitseinträge mit ClickUp Docs hinzuzufügen

Sie können auch verwenden

ClickUp Gehirn

-ClickUp's eingebauter KI-Assistent-, um nach Aufgaben zu suchen oder Ihnen sogar zu helfen bei

brainstorming-Vorlagen und Eingabeaufforderungen

oder die Analyse Ihrer Tagebucheinträge.

Mit ClickUp Brain wird das Bullet-Journaling unterhaltsamer

Darüber hinaus können Sie ClickUp Docs für Dinge wie die schnelle Protokollierung verwenden, erstellung Ihrer Themen oder Sammlungen, und mehr.

Go Digital with Your Bullet Journalling Using ClickUp

Wenn Sie digitale Werkzeuge den analogen vorziehen, aber trotzdem von Bullet Journals profitieren möchten, kann ClickUp Ihnen helfen.

Außerdem können Sie mit Tools wie ClickUp Brain Ihre täglichen Fortschritte noch besser analysieren und Antworten auf Fragen erhalten, z. B. wie viele Tage in Folge Sie eine Gewohnheit erledigt haben. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und richten Sie Ihr Bullet Journal in weniger als 20 Minuten ein.