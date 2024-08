Wie man Projektverzögerungen vermeidet (mit Strategien und Tools zur Vermeidung von Verzögerungen)

Stellen Sie sich vor, Sie stehen kurz vor einer wichtigen Produkteinführung. Die Aufregung liegt in der Luft, und dann - eine unvorhergesehene Verzögerung. Termine werden verschoben, die Kosten steigen und das Vertrauen des Kunden schwindet.

Ihr Team hat vielleicht monatelang unermüdlich gearbeitet, aber eine unerwartete Verzögerung gefährdet das Projekt. Die Ressourcen sind erschöpft und das Vertrauen der Beteiligten schwindet. Diese Unannehmlichkeiten können sich zu einer Krise auswachsen.

Projektverzögerungen sind ein hartnäckiges und kostspieliges Hindernis, das Ihre Ziele und sorgfältig geplanten Geschäftsinitiativen zum Scheitern zu bringen droht. Sie bringen die Zeitpläne durcheinander, blähen die Budgets auf und beeinträchtigen den Ruf Ihres Teams.

In diesem Blog befassen wir uns mit den häufigsten Ursachen für Projektverzögerungen und den Best Practices, mit denen sich diese Verzögerungen abmildern lassen, um die Produktivität von Einzelpersonen und Abteilungen zu verbessern.

Was verursacht Projektverzögerungen?

Es gibt einige Gründe, warum sich Ihre Projekte verzögern:

Probleme beim Risikomanagement und Optimismus

Das Übersehen potenzieller Risiken ist die Hauptursache für ein unzureichendes Risikomanagement. Dies ist auf einen Mangel an umfassender Risikobewertung oder das Nichtvorhersehen möglicher Gefahren zurückzuführen. Ein proaktiver Ansatz und eine Notfallplanung, um Probleme früher anzugehen, werden Ihnen zu besseren Leistungen verhelfen.

Ein weiteres Problem ist der Optimismus, bei dem Projektmanager und Teams die Kosten, die Zeit und die damit verbundenen Projektrisiken unterschätzen. Diese kognitive Verzerrung führt zu übermäßig optimistischen Zeitplänen und Budgets, die mögliche Rückschläge nicht berücksichtigen.

Schätzung des Zeitplans und der Irrtum bei der Planung

Eine ungenaue Zeitplanung ist ein häufiges Problem, das zu Verzögerungen führt. Meeting von zu knappen Fristen und die wiederholte Zuweisung ähnlicher Fristen trotz früherer Misserfolge sind treibende Faktoren. Sie können dies durch die Zuweisung von Zeitpuffern, die Methode des kritischen Pfades (CPM) und die Programmbewertungs- und -überprüfungstechniken (PERT) lösen, die jeweils zu einer realistischeren Einstellung der Zeitpläne beitragen.

Der Planungsirrtum entsteht oft, weil Sie Ihre Schätzungen auf Best-Case-Szenarien stützen, anstatt mögliche Hindernisse zu berücksichtigen. Best-Case-Situationen sind in der Regel nur Annahmen. Wenn wir davon ausgehen, dass unser Projektplan immer zu unseren Gunsten ausfällt, sind wir auf unerwartete Probleme nicht vorbereitet.

Schlechte Anforderungsanalyse und die Folgen des Optimismus

Der Projektumfang kann sich schleichend vergrößern, wenn Sie es versäumen, die Anforderungen an das Projekt zu erfassen und zu definieren. Eine unvollständige Anforderungsanalyse, die über die ursprünglichen Ziele des Projekts hinausgeht, führt häufig zu Verzögerungen im Projekt.

Ihr Team könnte davon ausgehen, dass bestimmte Funktionen einfacher zu implementieren sind, als sie es sind. Dieser Optimismus kann zu Verzögerungen führen, wenn Ihr Team diese Anforderungen später im Projekt noch einmal überprüft und klärt.

Ressourcenknappheit und Fehlallokationen

Ressourcenknappheit bei Personal, Ausrüstung oder Material führt zu Verzögerungen im Projekt. Ihr Projektmanagement kann darunter leiden, wenn diese Ressourcen nicht angemessen zugewiesen werden oder bei Bedarf nicht zur Verfügung stehen.

Eine unsachgemäße Zuteilung führt auch zu Ineffizienz und Verzögerungen im Projekt. Dies ist häufig der Fall, wenn die Ressourcen nicht auf die Prioritäten des Projekts abgestimmt sind. Ziehen Sie Tools wie Ressourcenabgleich und Ressourcenglättung in Betracht, um dies zu vermeiden engpässe im Projektmanagement .

Verzögerungen bei Lieferanten und Abhängigkeiten von Aufgaben Dritter

Die Abhängigkeit von externen Anbietern und Dritten birgt ein weiteres Risiko für die Zeitleisten eines Projekts. Verzögerungen aus diesen Quellen, sei es aufgrund von Problemen in der Produktion, Unterbrechungen der Lieferkette oder vertraglichen Missverständnissen, können Ihren Projektzeitplan durcheinander bringen.

Auch die Abhängigkeit von Aufgaben Dritter kann die Zeitleisten von Projekten verkomplizieren. Wenn kritische Projektkomponenten von externen Unternehmen abhängen, können Verzögerungen ihrerseits zu erheblichen Rückschlägen im Projekt führen.

Probleme bei der Qualitätskontrolle und Nacharbeit

Unzureichende Qualitätskontrollprozesse für Ihre Leistungen können Sie einige Schritte hinter Ihrem Projektplan zurückwerfen. Mängel und Probleme, die Nacharbeit erfordern, verzögern das Projekt weiter.

Nacharbeit verzögert die Zeitleiste des Projekts, erhöht die Kosten und zehrt an den Ressourcen. Projekte, die sich durch häufige Nacharbeiten verzögern, haben möglicherweise mit einer schlechten Planung und Ausführung in den ersten Phasen zu kämpfen.

Unzureichende Nachverfolgung und Überwachung von Projekten

Beachten Sie, wie projekte ohne angemessene Nachverfolgung und Überwachungsmechanismen sind anfälliger für Verzögerungen. Der Mangel an regelmäßigen Aktualisierungen und Statusberichten kann dazu führen, dass Sie Probleme, die bereits erledigt sind, nicht mehr erkennen.

Trotz zeitmanagement-Techniken und Nachverfolgungssysteme vorhanden sind, bleibt eine ineffektive Überwachung ein drängendes Problem. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Sie die gesammelten Daten nicht umsetzen oder sie nicht richtig analysieren.

Unwirksame Führung und Entscheidungsfindung

Sie brauchen die Führungsqualitäten, um konstruktive Brainstorming-Sitzungen und umsetzbare Strategie-Meetings für Ihr Team zu planen. Mangelnde Führung, Zögerlichkeit und Konfliktlösung können den Aufwand Ihres Teams zunichte machen. Ebenso kann eine langsame oder schlechte Entscheidungsfindung zu weiteren Verzögerungen bei Projekten führen.

Wie Sie Projektverzögerungen abmildern können: Best Practices

Lassen Sie uns einige der Best Practices besprechen, die Sie implementieren können, um diese lästigen Projektverzögerungen zu mindern, und warum die Integration einer robusten Projektmanagement-Software wie ClickUp ein entscheidender Faktor sein kann.

Priorisierung von Aufgaben nach Bedeutung und Terminen

Das Fristenmanagement kann bei mittleren bis großen Projekten zu einer Abwärtsspirale werden. Beginnen Sie mit aufgaben nach Prioritäten ordnen auf der Grundlage ihrer Bedeutung und Fristen.

Idealerweise sollten Sie die kritischen Aufgaben mit den größten Auswirkungen auf den Gesamterfolg des Projekts ermitteln und diese zuerst abschließen. Denken Sie daran, dass nicht jede Aufgabe gleich wichtig ist!

Die Priorisierung hilft dabei, die Aufmerksamkeit und die Ressourcen auf die wesentlichen Elemente des Projekts zu lenken. Um Aufgaben effektiv zu kategorisieren, empfiehlt sich eine Priorisierungsmatrix oder die MoSCoW-Methode (Must have, Should have, Could have, won't have).

Beziehen Sie Ihr Team in diesen Prozess ein, damit jedes Mitglied die Bedeutung der einzelnen Aufgaben versteht.

Überprüfen Sie außerdem regelmäßig die Prioritäten und passen Sie sie an, wenn das Projekt Fortschritte macht und neue Informationen verfügbar werden.

Ermutigen Sie Ihr Team, Aufgaben mit hoher Priorität schon früh im Projektzyklus anzugehen, um ein Durcheinander in letzter Minute zu vermeiden. ClickUp Aufgaben-Prioritäten bietet Flaggen zur Vermeidung von unzeitigen Aufrufen zum Abschließen übrig gebliebener Aufgaben.

nutzen Sie die ClickUp Aufgabenprioritäten, um die Erledigung von Aufgaben nach Prioritäten zu ordnen und so Ihre Zeit und Ressourcen zu maximieren

Verstehen der Unterschiede zwischen schneller Nachverfolgung und Absturz kann auch dazu beitragen, Fristen effektiv zu verwalten und sicherzustellen, dass Sie fundierte Entscheidungen treffen, wenn Sie die Zeitleisten von Projekten beschleunigen wollen.

Die Vorlage für die Prioritätsmatrix von ClickUp hilft Ihnen dabei, Prioritäten für Aufgaben zu setzen und Ressourcen einfacher zu verwalten.

Die Prioritäts Matrix Vorlage von ClickUp ist ein leistungsfähiges tool, das Teams hilft, Aufgaben effektiv zu priorisieren.

Diese Vorlage bietet einen strukturierten Ansatz zur Bewertung von Aufgaben auf der Grundlage ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit. So können sich Teams auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren, Ressourcen effektiver einsetzen und das Risiko von Verzögerungen minimieren.

Einbau buffer Zeiten in den Zeitplan

Der Einbau von Pufferzeiträumen in Ihren Projektplan ist eine proaktive Möglichkeit, mit Unwägbarkeiten umzugehen. Diese Puffer dienen als Sicherheitsnetz für unvorhergesehene Verzögerungen und ermöglichen es Ihrem Team, mit unerwarteten Verzögerungen umzugehen, ohne dass der Fortschritt des Projekts entgleist.

Sie können realistische Zeitleisten für jede Aufgabe abschätzen und dann Pufferzeiten - in der Regel 10-20 % der Gesamtdauer - einplanen, um Rückschläge effizient zu bewältigen. ClickUp für Zeitmanagement hilft, Zeitleisten für Projekte visuell zu planen. Es erlaubt Ihnen, Zeitpläne dynamisch anzupassen und Aufgaben auf Karten abzubilden. Die Drag-and-Drop-Funktionen ermöglichen eine einfache Neuplanung von Aufgaben und machen Ihren Plan für das Projekt realistisch und flexibel.

Noch besser: Sie können Abhängigkeiten und visuelle Roadmaps für mehrere Zeiträume erstellen.

verwenden Sie ClickUp für das Zeitmanagement, um Meilensteine einzustellen und zu verfolgen, auf Timesheets zuzugreifen und Verzögerungen bei Projekten zu vermeiden

Vergessen Sie nicht, Ihrem Team den Zweck dieser Puffer zu vermitteln. Es geht darum, diese Blöcke sinnvoll zu nutzen und sie nicht als zusätzliche kostenlose Zeit zu bewerben.

Überprüfen Sie Ihren Projektplan in regelmäßigen Abständen und passen Sie diese Pufferzeiten entsprechend den neuen Risikobewertungen an.

Klare Verteilung der Rollen und Verantwortlichkeiten unter den Mitgliedern des Teams

Erstellen Sie zunächst eine Karte mit den Anforderungen des Projekts und ermitteln Sie die benötigten Kompetenzen. Verteilen Sie die Aufgaben entsprechend den Stärken und Kenntnissen der einzelnen Mitglieder.

Verwenden Sie ClickUp Aufgaben können Sie den Status von Aufgaben an Ihren Stil des Projektmanagements anpassen. Sie können Aufgabentypen erstellen, um bestimmte Aufgaben zu kategorisieren, und Prioritätsstufen festlegen, um Aufgaben entsprechend ihrer Wichtigkeit abzuschließen.

verwenden Sie die benutzerdefinierten Felder, um zusätzliche Informationen zu Aufgaben hinzuzufügen und Ihr Dashboard als Informationsdrehscheibe zu behandeln

Spielen Sie mit der RACI-Matrix (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed), um die Rollen abzugrenzen und sicherzustellen, dass jeder seine individuellen und kollektiven Pflichten kennt.

Halten Sie regelmäßige Team Meetings ab, um alte und neue Aufgaben zu überprüfen und Überschneidungen oder Lücken zu beseitigen.

Am besten ist es, ein Umfeld der offenen Kommunikation zu fördern. Dies motiviert Ihr Team, etwaige Unannehmlichkeiten in Bezug auf Workload-Herausforderungen anzusprechen. Auf lange Sicht verbessert diese Klarheit die Produktivität und schafft ein starkes Gefühl der Verantwortlichkeit. ClickUp-Ziele hilft Ihnen bei der Organisation und Nachverfolgung der Ziele und Schlüssel-Ergebnisse (OKRs) Ihres Teams oder der vierteljährlichen Ziele.

Sie können Ordner erstellen, um zusammengehörige Ziele zu gruppieren, messbare Einzelziele zur Nachverfolgung des Fortschritts festlegen und Aufgaben oder Listen verknüpfen, um den Fortschritt automatisch zu aktualisieren, wenn die Arbeit abgeschlossen ist. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass sich jeder an den Zielen des Projekts orientiert und sieht, wie seine Arbeit zum Gesamtfortschritt beiträgt.

große Ziele in messbare Einzelziele herunterbrechen und den Fortschritt in ClickUp genau verfolgen

Effektive Kommunikation zur Übermittlung von Projektanforderungen aufrechterhalten

Eine rechtzeitige, punktgenaue Kommunikation ist das A und O, um Ihr Team auf der gleichen Seite zu halten. Sie sollten Kommunikationspläne aufstellen, in denen Sie festlegen, wie Informationen zum Projekt freigegeben werden. Dazu gehören Meeting-Zeitpläne, Formate für die Berichterstellung und Kommunikationstools.

Denken Sie daran, dass Kommunikationstools, die Kalender, Chats und mehr synchronisieren, die Arbeit Ihres Teams am besten unterstützen zeitmanagement-Ziele . ClickUp Kalender Ansicht synchronisiert sich mit dem Google Kalender und fasst Ihre Aufgaben und Meetings nahtlos an einem Ort zusammen. Nutzen Sie das Feature der Farbcodierung, um Ihre Projektzeitpläne nach Teams, Unteraufgaben und mehr zu organisieren.

Vergessen Sie nicht, die Filter zu verwenden, um die Workload Ihres Teams anhand bestimmter Aufgaben und Projekt-Checkpoints zu bewerten.

visualisieren, organisieren und verfolgen Sie Ihre Projektleistungen und Fortschritte, um kostspielige Verzögerungen zu vermeiden

Organisieren Sie regelmäßige Check-Ins und Status-Updates, um Probleme frühzeitig zu erkennen und eine schnelle Lösung sicherzustellen.

Seien Sie offen für Feedback zu Ihren internen Prozessen und lassen Sie keinen Raum für fehlerhafte oder schlecht erstellte Projektbeschreibungen.

Pluspunkt, ClickUp-Erinnerungen können Projektverzögerungen effektiv überwinden, indem sie das rechtzeitige Abschließen von Aufgaben sicherstellen und das Team auf dem Laufenden halten.

verabschieden Sie sich von verpassten Terminen und begrüßen Sie eine nahtlose Projektkoordination mit ClickUp Reminders

Erinnerungen können an Teammitglieder delegiert werden, was die Zuweisung von Aufgaben und die Nachverfolgung des Fortschritts erleichtert. Sie können auch tägliche Zusammenfassungen von fälligen, beginnenden oder überfälligen Aufgaben versenden, um sicherzustellen, dass jeder auf dem Laufenden bleibt und die Zeitleisten des Projekts kennt.

Einrichten eines effektiven Systems zur Leistungsverfolgung

Richten Sie ein System zur Nachverfolgung ein, um den Fortschritt Ihres Projekts zu überwachen. Sie benötigen eine Möglichkeit zur Nachverfolgung der wichtigsten Leistungsindikatoren, wie z. B. die Abschlussrate von Aufgaben und das Erreichen von Meilensteinen. Interessanterweise können Projektmanagement-Tools diese Nachverfolgung automatisieren und Berichte in Echtzeit erstellen.

Mehr dazu, ClickUp Ansichten bietet 15+ vollständig modifizierbare Ansichten zur Anpassung an die von Ihrem Team bevorzugten visuellen Unterstützungskanäle. Testen Sie die wichtigsten Aufgabenansichten wie Liste, Board oder Kalender, und verwenden Sie auch erweiterte Ansichten in den Formaten Box, Tabelle, Gantt, Zeitleiste und Mindmap, um Aufgaben produktiv zu verwalten.

Sie können Richtlinien und Briefing-Dokumente erstellen, indem Sie zusammenarbeiten an ClickUp Whiteboards , die Formulare verteilen, Daten sammeln und in Echtzeit-Chatfenstern kommunizieren.

verwenden Sie Ansichten, um Projektdaten aus verschiedenen Blickwinkeln zu sortieren und zu untersuchen und verzögerte Projektabgaben zu vermeiden

Halten Sie sich bereit, Leistungsdaten zu überprüfen und Trends schnell zu erkennen, um Probleme zu lösen. Dokumentieren Sie diese Daten vor Meetings zur Leistungsüberprüfung, um notwendige Anpassungen vorzunehmen.

Tools wie Gantt-Diagramme, Kanban-Boards und Vorlagen für die Zeiteinteilung bieten visuelle Hilfen für die Planung, Terminierung und Überwachung des Fortschritts von Projekten. Mit diesen Tools für die Zeiterfassung können Teams ihre Arbeitszeit effektiv verwalten.

Viele von ihnen dienen auch als Risikomanagement-Instrumente, mit denen sich potenzielle Probleme erkennen und entschärfen lassen, bevor sie eskalieren. Außerdem helfen sie Projektmanagern wie Ihnen bei der Erstellung detaillierter Pläne und der genauen Zuweisung von Aufgaben durch automatische Aktualisierungsfunktionen.

Die ClickUp Vorlage für die Zeiteinteilung hilft Ihnen, Ihre Zeit und Ressourcen besser zu verwalten.

Die ClickUp Vorlage für die Zeitzuweisung hilft bei der Kategorisierung von Zeitfenstern nach Meetings, Übermittlungen, Nachfassaktionen und anderen Aufgaben. Sie können die Vorlage leicht benutzerdefinieren, um visuelle Datenfenster für die Nachverfolgung von Zeitplänen, die Gestaltung von Zeitleisten für Projekte und die Vermeidung von Verzögerungen zu erstellen.

Vermeiden Sie anwendungen zur Nachverfolgung der Zeiterfassung die keine multifunktionalen Funktionen für Ihr Projektmanagement haben. Im Gegenteil, recherchieren Sie effektive vorlagen für das Zeitmanagement die systematisieren, wie Sie Zeitfenster für bestimmte Aufgaben zuweisen.

Einsatz von Projektmanagement-Software zur Optimierung von Planung und Zusammenarbeit ClickUp's Projektmanagement Software kann eine zentrale Plattform für die Planung, Durchführung und Nachverfolgung von Projekten bieten. Sie verbessert die Sichtbarkeit Ihres Teams über verschiedene Aspekte des Projekts, von der Ressourcenzuweisung bis hin zu

terminverwaltung .

Features wie Echtzeit-Updates, automatische Benachrichtigungen und kollaborative Workspaces sorgen für Synchronität zwischen Ihren Team-Mitgliedern.

Testen Sie die ClickUp Projekt Zeiterfassung feature zum Freischalten vorteile der Projektmanagement-Software über mehrere Geräte hinweg. Nutzen Sie die globale Zeiterfassung USP für eine narrensichere Nachverfolgung von Aufgaben.

verwenden Sie Notizen, Beschreibungen, Sortierfilter und bearbeiten Sie manuell Zeitbereiche für verschiedene Aufgaben mitten im Projekt mit Project Time Tracking

Die ClickUp Vorlage für die Zeiterfassung wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre Zeit effizient zu verwalten und Ihren Zeitplan einzuhalten.

ClickUp's Zeitmanagement Zeitplan Vorlage ist ideal, um Verzögerungen bei Projekten zu vermeiden und die Meilensteine Ihres Teams im Blick zu behalten.

Diese Vorlage hilft Ihnen, erreichbare Ziele für Ihr Projekt festzulegen, von der Priorisierung von Aufgaben für maximale Effektivität bis hin zur Steigerung der Produktivität durch die Eliminierung zeitkritischer und hochwertiger Aufgaben.

Automatisierung zur Erledigung sich wiederholender Aufgaben und zur Zeitersparnis ClickUp Automatisierungen versetzt Teams in die Lage, Workflows zu rationalisieren und Projektverzögerungen zu vermeiden, indem es sich wiederholende Aufgaben automatisiert und eine nahtlose Zusammenarbeit gewährleistet.

Sie können die Automatisierung von Workflows für jeden Space, jeden Ordner oder jede Liste konfigurieren, indem Sie einfach in einfachem Englisch beschreiben, was Sie automatisieren möchten. So können Sie die Verwaltung von Aufgaben rationalisieren, die Zusammenarbeit verbessern, Arbeitsabläufe optimieren, Fehler reduzieren und die Effizienz steigern. Cartoon Network verdoppelte seinen Output in 50 % weniger Zeit mit den benutzerdefinierten Status von ClickUp und einer rasanten Aufgabenverwaltung. Die Erfolgsquote bei der Verwendung der über 1.000 Vorlagen und Dashboards von ClickUp half Cartoon Network, über 2.000 Assets in deutlich kürzerer Zeit zu erstellen und zu veröffentlichen.

Über 100+ Automatisierungen, die Ihre Aufgaben im Projektmanagement in den Autopilot-Modus versetzen

Dieser Mediengigant spart Zeit durch die Automatisierung von doppelten Aufgaben. KI-Unterstützung durch ClickUp Gehirn half ihnen, schnell dokumentierte Unterhaltungen und Prozesse zu entwickeln und zusammenzufassen.

nutzen Sie ClickUp Brain, um Schlüsselpunkte und wichtige Details aus längeren Texten zu extrahieren

Die ClickUp Vorlage für die Projektverfolgung hilft Ihnen, Ihre Projekte an einem Ort zu verfolgen.

ClickUp's Projekt Tracker Vorlage erleichtert Ihr Projektmanagement durch einfach zu studierende visuelle Daten.

Sie können auf Echtzeit-Updates zu Marketing-, Vertriebs-, F&E- und sogar Budgetierungsdaten zugreifen. In den verschiedenen Ansichten können Sie Ineffizienzen bei der Fertigstellung von Aufgaben, Aufgabenbeschreibungen, Zeitleisten usw. erkennen.

Ein Perspektivwechsel: Projektverzögerungen als Chance begreifen

Sie werden Projektverzögerungen oft als Rückschläge empfinden. Es ist nur fair, so zu denken, da uns beigebracht wurde, Unterbrechungen als Hürden zu betrachten, die uns von unserem Ziel fernhalten.

Überlegen Sie sich, wie Sie diese Unterbrechungen mit einer Haltung der verzögerten Belohnung betrachten können. Dieser Gedanke unterstreicht die Bedeutung von langfristigen Vorteilen gegenüber unmittelbaren Ergebnissen. Nehmen Sie die Möglichkeit von Projektverzögerungen an, anstatt sich von ihnen aufhalten zu lassen. Sehen Sie Verzögerungen als Augenöffner für einige einfache Strategien zur besseren Vorbereitung auf künftige Projekte.

Dieser Perspektivwechsel fördert die Geduld und regt die Projektmanager dazu an, sich auf die Nachhaltigkeit der Ergebnisse zu konzentrieren, anstatt sich auf die Einhaltung kurzfristiger Termine zu stürzen.

Kurz gesagt, Projektverzögerungen bieten die Gelegenheit, Ihre Vorgehensweise neu zu bewerten und zu verfeinern. Betrachten Sie die Verzögerung nicht als etwas rein Negatives, sondern als eine Chance, etwas über Ihr Team und Ihre Prozesse zu lernen.

Beschreiben Sie jede Projektverzögerung als einen Moment des Innehaltens und der Reflexion über den Verlauf Ihres Projekts. Diese Pause kann von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, wiederkehrende Engpässe zu erkennen und eine Neubewertung der Workflow-Effizienz vorzunehmen.

Machen Sie sich in diesen Zeiten keinen Stress wegen schlechter vorlaufzeiten in Aufgaben. Der einzige sichere und kurze Weg, um schnelles Nachverfolgen im Projektmanagement ist es, diese unerwarteten Verzögerungen als Indikatoren für die Reflexion zu nutzen.

Nutzen Sie ClickUp, um Ihre Zeitleiste ohne Verzögerung einzuhalten

Sie sollten hoch bewertete Tools und Features für das Projektmanagement verwenden, um zu vermeiden, dass Sie ineffektive Zeitpläne erstellen und Risiken außer Acht lassen.

Ziehen Sie eine Priorisierung der Aufgaben mit Hilfe eines digitalen Tools in Betracht und überprüfen Sie, ob die verteilten Aufgaben mit den Kernkompetenzen des jeweiligen Teams oder Mitarbeiters übereinstimmen.

Projektmanagement-Software wie ClickUp bietet Features wie Erinnerungen und Prioritäten für Aufgaben, um Terminprobleme für Einzelpersonen und Teams zu vermeiden. Die mit vielen Features ausgestattete und leicht zu navigierende Benutzeroberfläche ist so konzipiert, dass Verzögerungen im Projekt vermieden werden können und Ihr Projekt nicht durch ein schlechtes Zeitmanagement gefährdet wird. Kostenlos bei ClickUp anmelden heute!