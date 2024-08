Wie man KI im HR-Bereich einsetzt (Anwendungsfälle & Tools)

In vielen Unternehmen arbeitet die Personalabteilung heute noch reaktiv. Viele Aktivitäten und Maßnahmen werden erst nach dem Eintreten bestimmter Ereignisse veranlasst. Das ist nicht ideal, vor allem in einer sich schnell verändernden und digitalen Arbeitswelt. Aber das liegt nicht daran, dass Ihr HR-Team sich nicht kümmert. Sie sind einfach zu sehr mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt oder konzentrieren sich auf die Planung von Vorstellungsgesprächen, die Bearbeitung von Papierkram, das Versenden von Erinnerungen und andere sich wiederholende Aktivitäten. KI-Tools für HR können dazu beitragen, die Dinge zum Besseren zu wenden. Sie können das Tagesgeschäft übernehmen, z. B. die Verwaltung von Gehaltsabrechnungen und Sozialleistungen, Einstellungsabläufe, Mitarbeiterbindung usw. So können sich Ihre HR-Teams auf die wichtigsten Aktivitäten konzentrieren, z. B. auf die Analyse von Mitarbeiterfeedback, die Talententwicklung und die Verbesserung von Unternehmensprozessen. Der Einsatz dieser HR-Automatisierungstools hilft Unternehmen, Zeit und Geld zu sparen. Darüber hinaus werden die Auswirkungen menschlicher Fehler und persönlicher Voreingenommenheit am Arbeitsplatz verringert und ein förderliches Umfeld geschaffen.

Kann KI also wirklich neue Möglichkeiten für Ihre Personalprozesse erschließen? In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie KI im Personalwesen einsetzen können, um eine zukunftssichere Personalabteilung und ein florierendes Arbeitsumfeld zu schaffen.

KI im Personalwesen verstehen

Künstliche Intelligenz (KI) umfasst eine Reihe von Technologien, die es Maschinen ermöglichen, die menschliche Intelligenz zu simulieren. KI kann riesige Datenmengen analysieren, Muster erkennen und Aufgaben automatisieren, so dass sich HR-Teams auf strategische Initiativen konzentrieren können. Dies führt zu einer Art seismischer Verschiebung.

KI wird eingesetzt, um langwierige und sich wiederholende manuelle Prozesse zu automatisieren, datengestützte Entscheidungen zu ermöglichen und ein gesundes Mitarbeitererlebnis zu schaffen.

Dies hat einige entscheidende Vorteile für Unternehmen, darunter:

Verbesserter Talentakquisitionsprozess : MitKI-Tools für die Personalbeschaffungkönnen Sie einen größeren Kandidatenpool durchsuchen und die Kandidaten mit den wichtigsten Fähigkeiten identifizieren. Dies führt zu schnelleren Einstellungszyklen, geringeren Kosten und einer qualitativ hochwertigeren Belegschaft

: MitKI-Tools für die Personalbeschaffungkönnen Sie einen größeren Kandidatenpool durchsuchen und die Kandidaten mit den wichtigsten Fähigkeiten identifizieren. Dies führt zu schnelleren Einstellungszyklen, geringeren Kosten und einer qualitativ hochwertigeren Belegschaft Verbesserte Mitarbeiterbindung: Eine zufriedene und engagierte Belegschaft ist auch produktiv. KI kann Ihnen dabei helfen, potenzielle Fluchtrisiken zu erkennen und proaktiv auf deren Bedenken einzugehen. Darüber hinaus können KI-gestützte Tools Entwicklungspläne für Mitarbeiter personalisieren und eine Kultur des kontinuierlichen Lernens fördern, was die Mitarbeiterzufriedenheit, die Mitarbeiterbindung und die Karriereentwicklung verbessert. Viele Unternehmen setzen heute auch KI-Tools ein, um Mitarbeiter einzubinden und regelmäßig den Puls zu fühlen

Eine zufriedene und engagierte Belegschaft ist auch produktiv. KI kann Ihnen dabei helfen, potenzielle Fluchtrisiken zu erkennen und proaktiv auf deren Bedenken einzugehen. Darüber hinaus können KI-gestützte Tools Entwicklungspläne für Mitarbeiter personalisieren und eine Kultur des kontinuierlichen Lernens fördern, was die Mitarbeiterzufriedenheit, die Mitarbeiterbindung und die Karriereentwicklung verbessert. Viele Unternehmen setzen heute auch KI-Tools ein, um Mitarbeiter einzubinden und regelmäßig den Puls zu fühlen Datengestützte Personalplanung: HR-Technologien, die auf künstlicher Intelligenz basieren, können die Leistung von Mitarbeitern auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten, Ergebnisse und anderer Parameter analysieren. Dieser proaktive Ansatz ermöglicht es Ihnen, gezielte Strategien zur Talentakquise und Weiterbildungsprogramme zu entwickeln und die Erwartungen der Mitarbeiter an diese Übungen zu verstehen

HR-Technologien, die auf künstlicher Intelligenz basieren, können die Leistung von Mitarbeitern auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten, Ergebnisse und anderer Parameter analysieren. Dieser proaktive Ansatz ermöglicht es Ihnen, gezielte Strategien zur Talentakquise und Weiterbildungsprogramme zu entwickeln und die Erwartungen der Mitarbeiter an diese Übungen zu verstehen Reduzierter Verwaltungsaufwand: KI-Technologien können grundlegende und sich wiederholende Aufgaben der Personalabteilung übernehmen, wie z. B. die Planung von Vorstellungsgesprächen, die Suche nach Bewerbern, das Onboarding von Mitarbeitern usw. Die Personalabteilung kann sich dann mehr auf das Engagement der Mitarbeiter, die Weiterbildung und die Entwicklung der erfolgreichsten Akquisitions- und Bindungsstrategien konzentrieren

KI-Technologien können grundlegende und sich wiederholende Aufgaben der Personalabteilung übernehmen, wie z. B. die Planung von Vorstellungsgesprächen, die Suche nach Bewerbern, das Onboarding von Mitarbeitern usw. Die Personalabteilung kann sich dann mehr auf das Engagement der Mitarbeiter, die Weiterbildung und die Entwicklung der erfolgreichsten Akquisitions- und Bindungsstrategien konzentrieren Minderung von Voreingenommenheit in HR-Prozessen: Unbewusste Voreingenommenheit kann sich in verschiedene HR-Funktionen einschleichen und die Bemühungen um Vielfalt und Integration behindern. KI kann dazu beitragen, Voreingenommenheit zu reduzieren, indem sie Personen auf der Grundlage objektiver Kriterien bewertet, was zu einem vielfältigeren und gerechteren Arbeitsplatz führt

Wie man KI in der Personalabteilung für verschiedene Anwendungsfälle nutzen kann

Es ist wichtig, daran zu denken, dass KI menschliches Fachwissen nicht ersetzen kann. Personalverantwortliche bringen unschätzbare menschliche Qualitäten wie Einfühlungsvermögen, Urteilsvermögen und kritisches Denken mit. Laut einer jüngsten Umfrage setzen 49 % der Unternehmen KI in der Personalabteilung ein und betrachten sie als eine Möglichkeit, die menschliche Arbeitskraft zu fördern.

Durch den Einsatz von KI als leistungsstarkes Werkzeug können sich HR-Experten auf das konzentrieren, was sie am besten können: Beziehungen zu Mitarbeitern aufbauen, eine positive Arbeitskultur fördern und strategische Initiativen vorantreiben, die das Unternehmen voranbringen. Im Folgenden finden Sie einige Kernprozesse im Personalwesen, bei denen HR-Technologie und künstliche Intelligenz eine erfolgreiche Kombination bilden:

Einstellungsprozesse

Verfolgen Sie Ihre Rekrutierungsaktivitäten und Arbeitsbelastung mit anpassbaren ClickUp Dashboards

Ein wichtiger Bereich, in dem KI eingesetzt wird, ist planung von Humanressourcen ist der Einstellungs- und Rekrutierungsprozess. Sie kann den Prozess erheblich rationalisieren, indem sie sich auf bestimmte Bereiche konzentriert wie:

Lebenslaufscreening und Kandidatenabgleich: KI-gestützte Tools für das Lebenslaufscreening können Lebensläufe nach Schlüsselwörtern, Fähigkeiten und Erfahrungsstufen analysieren, unqualifizierte Kandidaten herausfiltern und Personalverantwortlichen unzählige Stunden ersparen. Betrachten Sie sie als ATS auf Steroiden! Diese Tools können auch fortschrittliche Algorithmen nutzen, um Kandidaten mit spezifischen Stellenbeschreibungen abzugleichen und so eine bessere Übereinstimmung zwischen Qualifikationen und Anforderungen zu gewährleisten. Auf diese Weise können sich Personalverantwortliche auf wichtige Entscheidungen konzentrieren, anstatt jeden Lebenslauf zu überprüfen

KI-gestützte Tools für das Lebenslaufscreening können Lebensläufe nach Schlüsselwörtern, Fähigkeiten und Erfahrungsstufen analysieren, unqualifizierte Kandidaten herausfiltern und Personalverantwortlichen unzählige Stunden ersparen. Betrachten Sie sie als ATS auf Steroiden! Diese Tools können auch fortschrittliche Algorithmen nutzen, um Kandidaten mit spezifischen Stellenbeschreibungen abzugleichen und so eine bessere Übereinstimmung zwischen Qualifikationen und Anforderungen zu gewährleisten. Auf diese Weise können sich Personalverantwortliche auf wichtige Entscheidungen konzentrieren, anstatt jeden Lebenslauf zu überprüfen Aufbau eines vielfältigen Talentpools: KI kann unbewusste Voreingenommenheit bei der Rekrutierung beseitigen, indem sie die Kandidaten objektiv auf der Grundlage der Stellenbeschreibung bewertet. Dadurch können HR-Teams einen vielfältigeren Pool an qualifizierten Bewerbern anziehen

KI kann unbewusste Voreingenommenheit bei der Rekrutierung beseitigen, indem sie die Kandidaten objektiv auf der Grundlage der Stellenbeschreibung bewertet. Dadurch können HR-Teams einen vielfältigeren Pool an qualifizierten Bewerbern anziehen Eingängige Bewerbererfahrung: KI-Chatbots können erste Anfragen von Bewerbern bearbeiten und häufig gestellte Fragen beantworten. Sie können auch automatisch Vorstellungsgespräche planen, indem sie sich mitKI-Tools für Meetings. So können Personalverantwortliche mit den in die engere Wahl gekommenen Kandidaten interagieren und einen positiven ersten Eindruck vom Unternehmen vermitteln

KI-Chatbots können erste Anfragen von Bewerbern bearbeiten und häufig gestellte Fragen beantworten. Sie können auch automatisch Vorstellungsgespräche planen, indem sie sich mitKI-Tools für Meetings. So können Personalverantwortliche mit den in die engere Wahl gekommenen Kandidaten interagieren und einen positiven ersten Eindruck vom Unternehmen vermitteln Vorhersagende Analysen für den Einstellungserfolg: Künstliche Intelligenz kann frühere Einstellungsunterlagen untersuchen, um Trends zu erkennen und vorherzusagen, welche Bewerber für eine bestimmte Stelle erfolgreich sein werden. Auf diese Weise können Personalverantwortliche datengestützte Entscheidungen treffen und ihre Einstellungsbemühungen auf Kandidaten mit hohem Potenzial ausrichten

Unilever, ein weltweit führender Hersteller von Konsumgütern, war in den letzten Jahren in den Nachrichten wegen seiner einsatz von KI in HR-Prozessen insbesondere in Bereichen wie Personalbeschaffung und -bewertung. Das Unternehmen, das 250.000 Bewerbungen sichten musste, um 3500 Personen für die letzten Runden auszuwählen, entschied sich für den Einsatz von KI für seine Beurteilungen. Um ihre Beurteilungs- und Testmethoden zu verbessern, setzten sie KI ein, um:

Spielerische Bewertungen : Unilever ging eine Partnerschaft mit Pemetrics ein, um mit Hilfe der spielerischen Plattform von Pemetrics die Problemlösungs-, Logik- und Risikofähigkeiten der Bewerber durch unterhaltsame, interaktive Spiele zu bewerten. Dies brachte nicht nur die natürlichen Fähigkeiten der Bewerber zum Vorschein, sondern verringerte auch den Stress für sie erheblich und ermöglichte es ihnen, ihr wahres Potenzial zu zeigen

: Unilever ging eine Partnerschaft mit Pemetrics ein, um mit Hilfe der spielerischen Plattform von Pemetrics die Problemlösungs-, Logik- und Risikofähigkeiten der Bewerber durch unterhaltsame, interaktive Spiele zu bewerten. Dies brachte nicht nur die natürlichen Fähigkeiten der Bewerber zum Vorschein, sondern verringerte auch den Stress für sie erheblich und ermöglichte es ihnen, ihr wahres Potenzial zu zeigen Videoanalyse für Vorstellungsgespräche: Unilever arbeitete mit Higher View zusammen, um eine Video-Intelligenz-Plattform zu entwickeln, die die nonverbalen Signale der Bewerber, wie Körpersprache und Tonfall, analysiert. Dies half Unilever, über Lebensläufe hinauszugehen und fundiertere Einstellungsentscheidungen zu treffen

Das Ergebnis? Unilever sparte über einen Zeitraum von 18 Monaten erstaunliche 50.000 Stunden an Zeit für Bewerbungsgespräche ein. Dies verhalf dem Unternehmen zu einem kosteneinsparung von 1 Million Pfund jährlich . Außerdem wurde eine bemerkenswerte Steigerung der Einstellungsvielfalt um 16 % erreicht. Mit einer Abschlussquote von 96 % (im Vergleich zu den herkömmlichen 50 %) ist klar, dass der neue Ansatz für alle Beteiligten effizient und ansprechend war!

Schreiben Sie effektive Stellenbeschreibungen oder gestalten Sie ansprechende Social Posts mit der ClickUp ChatGPT-Vorlage für Recruiter

Um KI für Ihre Rekrutierungs- und Talentmanagement-Prozesse zu nutzen, empfehlen wir die ChatGPT-Vorlage für Recruiter . Diese Vorlage enthält ChatGPT-Eingabeaufforderungen, die Sie an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen können. Sie wird Ihnen dabei helfen, Ideen und Inhalte zu generieren, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Dies kann Ihnen helfen:

Einfaches Erstellen von Stellenausschreibungen, die die Aufmerksamkeit von Top-Talenten erregen

Ideen zu entwickeln, um die richtigen Talente zu gewinnen und eine stärkere Arbeitgebermarke aufzubauen

Veröffentlichung von Stellenausschreibungen über mehrere Kanäle, die auf die jeweilige Plattform zugeschnitten sind, um eine maximale Reichweite zu gewährleisten

Mit dieser Vorlage können Sie mithilfe von KI die perfekten Stellenausschreibungen erstellen und sogar eine zweite Meinung zu Ihren bestehenden Stellenanzeigen und Inhalten einholen. Diese Vorlage herunterladen

Einführungs- und Schulungsprozesse

Das Onboarding von Mitarbeitern ist ein wichtiger Prozess für jedes Unternehmen, da es den Ton für die Erfahrungen und Erwartungen eines neuen Mitarbeiters an das Unternehmen angibt. Zusätzlich zu Wissensdatenbanken und Onboarding-Workflows kann KI diese Reise persönlicher und spannender gestalten. Dies kann Folgendes beinhalten:

Personalisierte Onboarding-Programme: KI kann Daten aus Mitarbeiterprofilen und Jobrollen nutzen, um personalisierte Onboarding-Erfahrungen zu schaffen. Dazu könnte gehören, dass Lernmaterialien auf die Rolle des Bewerbers zugeschnitten werden, Einführungen mit Kollegen organisiert werden und gezielte Ressourcen bereitgestellt werden, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten

KI kann Daten aus Mitarbeiterprofilen und Jobrollen nutzen, um personalisierte Onboarding-Erfahrungen zu schaffen. Dazu könnte gehören, dass Lernmaterialien auf die Rolle des Bewerbers zugeschnitten werden, Einführungen mit Kollegen organisiert werden und gezielte Ressourcen bereitgestellt werden, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten Maßgeschneidertes Lernen und Entwicklung: KI kann die Fähigkeiten, Wissenslücken und Karriereziele eines Mitarbeiters analysieren, um personalisierte Lernmöglichkeiten zu empfehlen. So wird sichergestellt, dass die Mitarbeiter die Schulungen erhalten, die sie benötigen, um sich in ihren Rollen auszuzeichnen und ihre Fähigkeiten kontinuierlich weiterzuentwickeln

Mit ClickUp Gehirn mit ClickUp Brain erhält Ihr gesamtes Team einen KI-gestützten Assistenten, der genaue und sofortige Antworten basierend auf dem Kontext liefert. Dieser Assistent kann Informationen aus all Ihren organisatorischen Dateien und Dokumenten scannen, einschließlich Wiki, Dokumente, Projekte, Aufgaben und andere Bereiche. Wenn Ihre neuen Mitarbeiter also spezifische Fragen haben, kann der KI-Assistent genaue Antworten geben und Ihren Teammitgliedern Zeit sparen.

nutzen Sie ClickUp Brain, um Ihre personalbezogenen Fragen zu stellen, Dokumente zu finden, Einblicke in organisatorische Abläufe und andere unternehmensbezogene Informationen zu erhalten

Leistungsmanagement

Herkömmliche Leistungsbeurteilungen sind oft reaktiv, d.h. die Mitarbeiter erhalten erst am Jahresende oder kurz vor der Beurteilung ein Feedback. Dieser Prozess ist oft sehr zeitaufwändig und wirkt sich sowohl auf die Mitarbeiter als auch auf die Führungskräfte negativ aus.

Mit KI-Tools kann dieser Prozess reibungsloser und effizienter gestaltet werden, indem man sich auf Aspekte wie:

Datengestütztes Feedback und kontinuierliche Verbesserung: KI kann Daten analysieren, darunter Leistungskennzahlen, Zielfortschritte und Selbsteinschätzungen der Mitarbeiter. Anhand dieser Daten können objektive und aufschlussreiche Berichte erstellt werden, die die Stärken der Mitarbeiter und die verbesserungswürdigen Bereiche hervorheben. So könnte KI beispielsweise frühzeitig Alarm schlagen, wenn sie eine deutliche Abweichung von der erwarteten Zielerreichung feststellt. Solche datengestützten Einblicke ermöglichen es Managern, gezielteres und umsetzbares Feedback zu geben und verhindern, dass Voreingenommenheit in Beurteilungen einfließt

KI kann Daten analysieren, darunter Leistungskennzahlen, Zielfortschritte und Selbsteinschätzungen der Mitarbeiter. Anhand dieser Daten können objektive und aufschlussreiche Berichte erstellt werden, die die Stärken der Mitarbeiter und die verbesserungswürdigen Bereiche hervorheben. So könnte KI beispielsweise frühzeitig Alarm schlagen, wenn sie eine deutliche Abweichung von der erwarteten Zielerreichung feststellt. Solche datengestützten Einblicke ermöglichen es Managern, gezielteres und umsetzbares Feedback zu geben und verhindern, dass Voreingenommenheit in Beurteilungen einfließt Echtzeit-Coaching und -Feedback: KI-gestützte Leistungsmanagementsysteme können eine häufigere Feedbackschleife ermöglichen. Stellen Sie sich vor, Sie erhalten das ganze Jahr über Echtzeit-Feedback zu Ihrer Leistung, anstatt auf eine einzige jährliche Beurteilung zu warten. Dies fördert eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und hilft den Mitarbeitern, ihren Kurs zu korrigieren und ihre Verhaltensweisen bei Bedarf anzupassen

Verwaltungsaufgaben & Arbeitsbelastung

Personalverantwortliche sind oft mit Verwaltungsaufgaben überfordert. KI kann diese sich wiederholenden Prozesse automatisieren und so wertvolle Zeit für strategischere Initiativen freisetzen:

Planung und Verwaltung von Vorstellungsgesprächen: KI-gestützte Planungstools können die Planung von Vorstellungsgesprächen automatisieren und so die Hin- und Her-Kommunikation sowohl für Bewerber als auch für Personalverantwortliche reduzieren

KI-gestützte Planungstools können die Planung von Vorstellungsgesprächen automatisieren und so die Hin- und Her-Kommunikation sowohl für Bewerber als auch für Personalverantwortliche reduzieren Urlaubsmanagement und Verwaltung von Sozialleistungen: KI-Chatbots können Fragen von Mitarbeitern zu Urlaubsregelungen und Sozialleistungen beantworten und so den Verwaltungsaufwand für HR-Teams verringern

Acme seinen Einstellungsprozess umgestaltet mit einer KI-gesteuerten Einstellungsplattform und ersetzte damit das veraltete manuelle System, das das Unternehmen Spitzenkräfte kostete. Diese innovative Lösung automatisierte Aufgaben wie die Überprüfung von Lebensläufen und die Planung von Vorstellungsgesprächen, was zu beeindruckenden Ergebnissen führte:

Die Zahl der qualifizierten Bewerber stieg um 63 %

Die Zeit bis zur Einstellung verringerte sich um 55 %

Die Annahmequote von Angeboten stieg um 47 %

Mitarbeiterbindung und -bindung

Von Personalleitern wird erwartet, dass sie die Stimmung und das Engagement der Mitarbeiter verstehen und fördern. In großen Organisationen oder verteilten Teams kann die Personalabteilung jedoch mit einer Kommunikationslücke zu den Mitarbeitern konfrontiert sein. Um diese Lücke zu schließen, können HR-Teams maschinelles Lernen nutzen, um Daten aus 360-Grad-Umfragen oder anonymen Feedback-Formularen zu analysieren.

Gewinnen Sie Einblicke in die Stimmungen und Gedanken Ihrer Mitarbeiter mit der benutzerfreundlichen Vorlage für Mitarbeiterfeedback auf ClickUp

Pro-Tipp: Verwenden Sie die Mitarbeiter-Feedback-Vorlage auf ClickUp um ein Forum für offene Diskussionen zwischen Managern und Mitarbeitern zu schaffen. Mit dieser Vorlage können Sie:

aussagekräftiges Feedback von Mitarbeitern einholen

die Stimmung der Mitarbeiter im Laufe der Zeit mit aussagekräftigen Visualisierungen nachverfolgen

eine Kultur der Transparenz und des Vertrauens zwischen Mitarbeitern, Management und HR-Teams aufbauen Diese Vorlage herunterladen Mit einer tiefer gehenden Analyse können HR-Teams die Stimmung unter den Mitarbeitern einschätzen und entsprechend Abhilfe schaffen. So können sie proaktiv auf die Bedenken der Mitarbeiter eingehen und eine positivere Arbeitskultur fördern.

KI kann auch eine stärker personalisierte Kommunikation mit Mitarbeitern ermöglichen, die auf deren Interessen, Bedürfnissen usw. basiert. Zum Beispiel kann sie scannen mitarbeiterdatenbanken für anstehende Geburtstage, Jahrestage und andere wichtige Ereignisse. Es kann dann gezielte Nachrichten an die jeweiligen Teammitglieder senden. Dies hilft dem Talentteam, individuelle Beiträge anzuerkennen und die Prozesse zur Mitarbeiterbindung zu verbessern.

Wellness und psychische Gesundheit der Mitarbeiter

Das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit der Mitarbeiter sind nicht mehr nur ein zweitrangiges Anliegen von Unternehmen. Heutzutage müssen sich HR-Teams auch mit Richtlinien und der Durchsetzung von Verfahren befassen, die sich auf die allgemeine Gesundheit der Mitarbeiter auswirken. Durch die Implementierung von KI-Tools mit Software für Mitarbeiter-Wellness können Unternehmen das Wohlbefinden der Mitarbeiter verbessern in mehrfacher Hinsicht, wie zum Beispiel:

Frühzeitige Anzeichen von Burnout erkennen: KI kann die Kommunikationsmuster der Mitarbeiter, die geleisteten Arbeitsstunden und die Arbeitsleistung analysieren, um mögliche Anzeichen von Burnout zu erkennen. Dies ermöglicht es Personalverantwortlichen und Managern, frühzeitig einzugreifen und den betroffenen Mitarbeitern Ressourcen und Unterstützung zu bieten. Teams können auch proaktive Entscheidungen treffen und überlastete Mitarbeiter zu Pausen ermutigen. Dies trägt zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben bei

KI kann die Kommunikationsmuster der Mitarbeiter, die geleisteten Arbeitsstunden und die Arbeitsleistung analysieren, um mögliche Anzeichen von Burnout zu erkennen. Dies ermöglicht es Personalverantwortlichen und Managern, frühzeitig einzugreifen und den betroffenen Mitarbeitern Ressourcen und Unterstützung zu bieten. Teams können auch proaktive Entscheidungen treffen und überlastete Mitarbeiter zu Pausen ermutigen. Dies trägt zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben bei Personalisierte Ressourcen für die psychische Gesundheit: Durch die Analyse der demografischen Daten der Mitarbeiter, ihres Arbeitsstils und ihrer individuellen Präferenzen kann die KI personalisierte Ressourcen für die psychische Gesundheit und Unterstützungsprogramme empfehlen. Dies könnte z. B. die Empfehlung von Achtsamkeits-Apps, die Verbindung von Mitarbeitern mit relevanten Workshops oder den Zugang zu Employee Assistance Programs (EAPs) umfassen

Verwendung von KI-Software für HR

Die möglichen Anwendungen von KI im Personalwesen entwickeln sich ständig weiter. Mit der Weiterentwicklung von KI-Tools können wir davon ausgehen, dass es in Zukunft noch mehr innovative Anwendungsfälle geben wird. Bei der Einführung von KI geht es jedoch um mehr als nur um Technologie. Das Personalmanagement muss auch sicherstellen, dass es diese fortschrittlichen Technologien richtig einsetzt.

Hier sind einige wichtige HR-Automatisierungstrends angetrieben durch KI, die die Prozesse im Personalwesen verbessern kann:

1. Vom reaktiven zum prädiktiven HR

Mit KI-gestützten Personalmanagement-Tools können Unternehmen von einem reaktiven zu einem vorausschauenden Personalmanagement übergehen, indem sie KI nutzen, um wichtige, in ihren Mitarbeiterdaten verborgene Erkenntnisse zu gewinnen.

Nehmen wir zum Beispiel, Die KI-basierte Plattform von Praisidio die HR-Teams bei der Personalplanung und -analyse unterstützt. Die Plattform sammelt Ihre Daten und ermöglicht es Ihnen, Erkenntnisse aus der vorausschauenden Personalplanung zu nutzen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sie können dem KI-Chatbot Fragen stellen, Ihre Prozesse mit einem Drilldown für jedes Problem oder jede Frage überprüfen und die Leistung steigern. Durch den Einsatz von KI in der Personalabteilung hat das Tool Unternehmen geholfen,:

100-mal schnellere Bearbeitungszeiten im Vergleich zu manuellen Prozessen

Senkung der Kosten auf 1/10 der Kosten für herkömmliche Personalanalysesoftware

Sofortige Antworten auf talentbezogene Geschäftsfragen zu geben

/via_ {\an8}Das ist eine gute Idee So können Unternehmen von reaktiv zu proaktiv übergehen, indem sie ihre Daten und Mitarbeitererkenntnisse richtig nutzen. An dieser Stelle kommt eine All-in-One-Plattform wie ClickUp ins Spiel. Es handelt sich um eine umfassende Lösung, die KI nahtlos mit leistungsstarken Aufgabenverwaltungsfunktionen integriert, um HR-Teams zu unterstützen. ClickUp für Human Resources-Teams ist eine umfassende HR-Management-Software, die HR-Teams die Möglichkeit bietet,:

Förderung und Verfolgung von Mitarbeiterleistung, -engagement und -entwicklung mit anpassbaren Ansichten und Dashboards

Rationalisierung der Rekrutierungspipeline durch erweiterte Funktionen zum Organisieren von Bewerbern, Filtern relevanter Bewerbungen und Automatisierung von Prozessen

Anpassen des HR-Systems durch Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldern zu jeder Ansicht, benutzerdefinierten Status für Ihre Aktivitäten, Automatisierungsworkflows, Erinnerungen, Checklisten, Vorlagen und mehr

des HR-Systems durch Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldern zu jeder Ansicht, benutzerdefinierten Status für Ihre Aktivitäten, Automatisierungsworkflows, Erinnerungen, Checklisten, Vorlagen und mehr Sammeln Sie Feedback und Input von Ihren Mitarbeitern, um zu verstehen, was sie von Ihren HR-Prozessen erwarten. Verwenden SieClickUp Forms um diese Informationen zu erfassen und in Ihrem System zu speichern. Mit interaktiven und ansprechenden Feedback-Formularen können Sie die Rücklaufquote erhöhen und sicherstellen, dass die Mitarbeiter ihre Erkenntnisse in einem klar definierten Format mitteilen können. Sie können den Mitarbeitern sogar gestatten, ihre Angaben zu bestimmten Abschnitten anonym zu machen, so dass ihre Vertraulichkeit gewahrt bleibt

Durch die Schaffung eines sicheren Raums, in dem die Stimmen der Mitarbeiter gehört werden, kann die Personalabteilung datengestützte Entscheidungen treffen, die zu einer engagierteren, produktiveren und erfolgreicheren Belegschaft führen.

2. Schaffen Sie positive Erfahrungen beim Onboarding

Der erste Eindruck zählt, und der erste Eindruck, den ein Mitarbeiter von Ihrem Unternehmen gewinnt, ist ausschlaggebend für die gesamte Mitarbeitererfahrung. KI und HR-Management-Tools können dabei helfen, die Einarbeitung von Mitarbeitern zu personalisieren und das Gesamterlebnis zu verbessern.

So können Sie beispielsweise anstelle eines einfachen Durchgangs durch alle HR-Dokumente und -Richtlinien eine Onboarding- und Schulungsvorlage erstellen. Dadurch erhalten Ihre Mitarbeiter einen standardisierten Überblick über die gesamte HR-Wissensbasis. Dazu gehören das Personalhandbuch, Richtliniendokumente, FAQs und andere Materialien. Mit ClickUp-Dokumente und ClickUp-Clips können Sie detaillierte Durchgänge erstellen und alle Ihre Onboarding-Dokumente an einem Ort verwalten, so dass Ihr gesamtes Unternehmen problemlos auf diese Daten zugreifen kann.

Beginnen Sie mit der Erstellung des Wissenszentrums Ihrer Organisation mit der ClickUp Knowledge Base-Vorlage

Sie können die ClickUp Knowledge Base Vorlage um die Wissensdatenbank Ihrer Organisation zu erstellen. Die Vorlage wurde entwickelt, um Sie bei der Dokumentation und Nachverfolgung von HR-Richtlinien, Verfahren und Prozessen zu unterstützen, mit der Möglichkeit

Schaffung einer zentralen Informationsquelle, auf die Ihre gesamte Personalabteilung und alle Teams zugreifen können

Sicherstellen, dass alle Personalleiter und Teammitglieder über die neuesten Änderungen der Personalrichtlinien und -vorschriften informiert sind Diese Vorlage herunterladen Pro-Tipp: Leverage KlickUp-Aufgaben um Aufgaben für die Einarbeitung zuzuweisen und den Fortschritt nahtlos zu verfolgen, um einen reibungslosen Übergang für neue Mitarbeiter zu schaffen

3. Automatisieren und optimieren Sie HR-Aktivitäten

Zwar gibt es zahlreiche Möglichkeiten, administrative und sich wiederholende Tätigkeiten zu rationalisieren, doch tun sich Unternehmen oft schwer damit, da selbst bei automatisierten Workflows menschliches Eingreifen erforderlich ist. Hier können KI-Tools Ihr Assistent sein, der Ihre Personalteams effizienter macht und dabei Zeit spart.

Wenn Sie beispielsweise eine unternehmensweite E-Mail über eine neue Initiative verfassen möchten, warum nicht einen KI-Schreibassistenten einsetzen, der Ihnen hilft, Ihre Kommunikation zu verfeinern?

schreiben, bearbeiten und zusammenfassen von Inhalten mit ClickUp Brain, dem fortschrittlichen KI-Assistenten der Plattform

Mit ClickUp Gehirn mit ClickUp Brain, einem integrierten KI-Assistenten, können Sie zeitaufwändige Aufgaben vereinfachen, Prozesse optimieren und wertvolle Erkenntnisse gewinnen, um die Effizienz Ihrer HR-Teams zu verbessern.

Diese leistungsstarken KI-Funktionen können bei verschiedenen HR-Aktivitäten eingesetzt werden, sodass Ihre Teams Folgendes tun können:

Effizienzsteigerung: Reduzieren Sie den manuellen Arbeitsaufwand mit den Automatisierungsfunktionen von ClickUp Brain. Automatisieren Sie Aufgaben wie das Versenden von Onboarding-Erinnerungen, das Planen von Leistungsbeurteilungen oder das Weiterleiten von Anfragen an das zuständige Teammitglied

Reduzieren Sie den manuellen Arbeitsaufwand mit den Automatisierungsfunktionen von ClickUp Brain. Automatisieren Sie Aufgaben wie das Versenden von Onboarding-Erinnerungen, das Planen von Leistungsbeurteilungen oder das Weiterleiten von Anfragen an das zuständige Teammitglied Datengestützte HR-Entscheidungen treffen: Analysieren Sie HR-Daten innerhalb der ClickUp-Plattform, um Trends und Muster zu erkennen. Die Plattform kann Ihr zweites Gehirn sein, das Ihnen ermöglicht, rollenspezifische Abfragen zu verwenden, um Erkenntnisse zu gewinnen. Sie können damit potenzielle Fluchtrisiken, leistungsstarke Mitarbeiter oder Qualifikationslücken innerhalb Ihrer Belegschaft identifizieren. Anhand dieser Erkenntnisse können Personalverantwortliche fundierte Entscheidungen in Bezug auf Rekrutierungs-, Bindungsstrategien und Talententwicklungsprogramme treffen und so die Ergebnisse der Personalarbeit insgesamt verbessern

Analysieren Sie HR-Daten innerhalb der ClickUp-Plattform, um Trends und Muster zu erkennen. Die Plattform kann Ihr zweites Gehirn sein, das Ihnen ermöglicht, rollenspezifische Abfragen zu verwenden, um Erkenntnisse zu gewinnen. Sie können damit potenzielle Fluchtrisiken, leistungsstarke Mitarbeiter oder Qualifikationslücken innerhalb Ihrer Belegschaft identifizieren. Anhand dieser Erkenntnisse können Personalverantwortliche fundierte Entscheidungen in Bezug auf Rekrutierungs-, Bindungsstrategien und Talententwicklungsprogramme treffen und so die Ergebnisse der Personalarbeit insgesamt verbessern Personalisierung der Kommunikation: Verwenden Sie generative KI, um die Stimme und den Tonfall von Nachrichten oder Aufgabenbeschreibungen automatisch zu ändern und sicherzustellen, dass Ihre Kommunikation präzise und einfühlsam ist

e-Mails in Sekundenschnelle generieren mit ClickUp Brains AI Writer

Darüber hinaus hat ClickUp mehrere einfach zu bedienende und kostenlose HR-Vorlagen die es Ihnen ermöglichen, schneller und intelligenter zu arbeiten. Zum Beispiel die ClickUp HR-Handbuch-Vorlage kann Ihnen helfen, ein umfassendes Personalhandbuch mit nur wenigen Klicks zu erstellen.

Nutzen Sie die gebrauchsfertige ClickUp HR-Handbuchvorlage, um sofort mit der Schulung und Verwaltung Ihrer Mitarbeiter zu beginnen

Die Vorlage hilft Ihnen:

Zugang zu aktuellen Informationen über Personalpolitik und -verfahren zu erhalten

Das Verhalten und die Leistung der Mitarbeiter zu verfolgen

Klarheit über Leistungen, Urlaubsgeld und andere Details zu schaffen Diese Vorlage herunterladen ## ClickUp: Die All-in-One-Plattform für moderne HR-Teams

Der Einsatz von KI in HR-Prozessen ermöglicht es Unternehmen, ihre Effizienz und Entscheidungsfindung deutlich zu verbessern und die Erfahrungen ihrer Mitarbeiter zu personalisieren. Mit KI-gestützten Projektmanagement-Tools wie ClickUp werden alle organisatorischen Prozesse einfacher und effektiver.

ClickUp hilft HR-Teams, mit den sich entwickelnden organisatorischen Anforderungen Schritt zu halten und in einem dynamischen Umfeld erfolgreich zu sein. Durch den Einsatz von KI und einer umfassenden Suite von HR-Management-Funktionen werden HR-Experten zu strategischen Partnern, die eine engagierte, produktive und zukunftssichere Belegschaft fördern.

Sind Sie bereit, das Potenzial von KI in Ihrer HR-Abteilung zu erschließen? Registrieren Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto und erleben Sie die Zukunft des HR-Managements!