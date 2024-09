Beispiele für Konzeptkarten zur Präsentation Ihrer Projektideen

Glauben Sie, dass Sie ein visueller Denker sind? Haben Sie oft das Gefühl, dass es einfacher ist, ein Diagramm zu zeichnen oder Ideen auf einem Whiteboard zu verbinden, als ein Dokument zu schreiben?

Dann werden Sie feststellen, dass eine Concept Map ein fantastisches Produktivitätsinstrument ist. Natürlich können Sie auch auf einen Notizblock zeichnen und ein Bild anklicken, aber es gibt eine bessere Methode.

Schauen wir uns die Vorteile und den Nutzen einer digitalen Concept Map an. Wir haben auch einige Beispiele zur Inspiration mitgebracht.

Was ist eine Concept Map?

Eine Concept Map ist eine visuelle Darstellung einer Idee, eines Prozesses oder eines Prinzips, die die Bedeutungen und Verbindungen zwischen den verschiedenen Elementen veranschaulicht. Eine Concept Map kann ein Prozessablaufdiagramm, eine Organisationshierarchie oder eine Mind Map für ein neues Produkt/Feature sein.

Schlüsselelemente einer Concept Map sind:

Hauptidee/Konzept

Verwandte Ideen/Konzepte

Linien oder Pfeile, die Verbindungen zwischen ihnen darstellen

Warum eine Concept Map?

Die Verwendung einer Concept Map bietet unzählige Vorteile, wie z. B.:

Vereinfachung der Komplexität

Nehmen wir das Beispiel eines Produktentwicklungsteams. Selbst ein einfaches Produkt kann Dutzende von Funktionen haben, jede mit mehreren User Stories und Akzeptanzkriterien. All diese Informationen können sehr unübersichtlich werden. Eine Concept Map hilft dabei, diese Informationen visuell zu vereinfachen und dennoch zusammenhängend darzustellen.

Besseres Verständnis

Concept Maps helfen, komplexe Informationen zu verstehen, indem sie die Beziehungen zwischen verschiedenen Konzepten visuell darstellen.

Bei einem Bauprojekt könnte die Konzeptkarte beispielsweise die Vorbereitung des Standorts, die Fundamentarbeiten, den Rohbau und die Fertigstellung umfassen. Diese einteilige Ansicht verbindet die Konzepte und hilft dem Team, das Gesamtbild und die Abfolge der Aktivitäten klar zu verstehen.

Effektive Problemlösung

Mit Hilfe von Konzeptkarten können Teams Probleme systematisch in kleinere, überschaubare Teile zerlegen und mögliche Lösungen visualisieren. Im Gegensatz zu einer Gliederung, die einem linearen Pfad folgt, können Sie mit Concept Maps verschiedene komplexe Ideen miteinander verbinden, auch wenn sie nicht miteinander vereinbar sind.

Sinnvolle Zusammenarbeit

Manchmal ist es besser, etwas zu sehen, als darüber zu hören/lesen. Concept Maps ermöglichen dies. Concept Maps stellen sicher, dass jeder das gleiche Bild malt.

Rechenschaftspflicht

Hierarchische Concept Maps der Organisationsstruktur können sicherstellen, dass jeder die gleiche Sicht auf die Verantwortlichkeiten der anderen hat. Dies hilft dem Team, als Einheit zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig im Prozess zu unterstützen.

Wofür können Concept Maps verwendet werden?

Im Grunde genommen ist eine Concept Map lediglich eine visuelle Darstellung einer Idee oder eines Prozesses. Das bedeutet, dass Sie sie für eine Vielzahl von Zwecken verwenden können, wie z. B.:

Planung einer Projekt-Roadmap

Dokumentieren eines komplexen Prozesses

Organisieren einer Veranstaltung

Brainstorming für ein neues Logo

Vorbereiten einer Präsentation für die nächste Vorstandssitzung

Wer kann von Concept Maps profitieren?

Eine Concept Map eignet sich für alle, die einer größeren Gruppe von Personen eine Idee erläutern müssen, z. B. Projektmanager, Finanzfachleute, IT-Teams, Betriebsleiter usw.

Das ist eine Menge guter Worte. Lassen Sie uns nun Concept Maps in Aktion sehen.

10 Concept Map-Beispiele für verschiedene Anwendungsfälle

In diesem Abschnitt haben wir zehn der nützlichsten Concept Maps für Projektmanager, IT-Experten und Betriebsleiter zusammengestellt. Wir haben auch Links zu ClickUp-Vorlagen eingefügt, mit denen Sie diese Beispiele auf Ihre Bedürfnisse anwenden können.

1. Concept Map für einfache Beziehungen

Quelle: JamesClear.com James Clear, während er über Gewohnheiten schreibt, sagt dass "man unglaubliche Fortschritte machen kann, wenn man konsequent und geduldig ist" Er veranschaulicht dies anhand einer Konzeptkarte, die den Zusammenhang zwischen der Nachhaltigkeit und dem Aufwand für jede Gewohnheit verdeutlicht.

Ein einfaches Diagramm aus zwei Linien und einer Kurve ist in zweierlei Hinsicht hilfreich:

Das Konzept eindeutig zu erläutern

Hilft, sich das Konzept langfristig zu merken

Wenn Ihnen das zu einfach erscheint, lassen Sie uns zu komplexeren Konzepten übergehen.

2. Konzeptkarte mit verwandten Bereichen

Quelle: Wikimedia Commons Die wissenschaftliche Disziplin der chemischen Biologie besteht aus vier Komponenten, die Sie in der obigen Abbildung sehen. Dieses Spinnenkonzept ist ein großartiges Beispiel, weil es die grundlegende Idee einfach und klar erklärt. Die Illustrationen, die die einzelnen Komponenten darstellen, machen es außerdem leichter, sie sich zu merken.

Ein weiterer wichtiger Vorteil dieser Concept Map ist, dass sie sich gut erweitern lässt. Wenn Sie zum Beispiel die Komponenten der Biochemie einbeziehen möchten, können Sie einfach eine weitere Verbindungslinie hinzufügen.

Sie haben eine Idee im Kopf? Die ClickUp-Konzeptkartenvorlage ist für Sie gemacht! Sie ist anfängerfreundlich, vollständig anpassbar und kann für eine Reihe von Anwendungsfällen verwendet werden.

clickUp Konzeptkarten-Vorlage_ Diese Vorlage herunterladen

3. Konzeptkarten für organisatorische Rahmenwerke

Quelle: Latoya Bowlah auf Medium Vermarkter haben lange Zeit das Trichtermodell (ein Konzeptplan an sich) verwendet. Heute hat sich als Erweiterung des Trichters das Sanduhrmodell entwickelt. Die Produktmarketingexpertin Latoya Bowlah veranschaulicht es so, wie Sie es oben sehen.

Dies ist ein großartiges Beispiel, nicht nur, weil es das Konzept außerordentlich klar macht, sondern auch, weil es zukünftige Pläne viel einfacher macht.

So können Sie beispielsweise Elemente wie Kampagnenideen oder Messaging für jede Phase hinzufügen. Sie können verwandte Kampagnen, wie z. B. Retention- und Advocacy-E-Mails, miteinander verknüpfen, um ein vollständiges Bild zu zeichnen. ClickUp's Brainstorming-Vorlage zum Kampagnenstart kann Sie ans Ziel bringen!

4. Konzeptkarten für Prozesse

Eine Konzeptkarte kann eine transformative werkzeug zur Prozessverbesserung . Während eine Prozesslandkarte eher eine lineare Schritt-für-Schritt-Darstellung ist, kann eine Konzeptlandkarte freier sein. Sie kann also ein guter Ausgangspunkt sein, um den Prozess herauszukristallisieren.

Quelle: Wikimedia Commons In diesem Beispiel sehen Sie, dass die Prozesslandkarte durch Informationen über aktuelle Werkzeuge, menschliche Lösungen und verfügbare technische Lösungen unterstützt wird. Die Verknüpfung von Wörtern, die miteinander in Beziehung stehen, hilft bei der Visualisierung von Faktoren, die den Prozess beeinflussen.

Mit verschiedenen Formen, Farben und Verbindungen können Sie eine umfassende Dokumentation des Prozesses erstellen, den Sie entwerfen möchten. In diesem Sinne kann eine Concept Map auch zu einem effektiven werkzeug zur Prozessabbildung .

Für Softwareentwicklungsteams, ClickUp's Konzept für die Fehler- und Problemverfolgung wäre ein guter Ausgangspunkt für die Gestaltung des Qualitätsprozesses.

5. Entscheidungsbaum-Konzeptkarten

Quelle: Dave Gray auf Flickr Entscheidungsbäume ergeben umsetzbare Konzeptkarten. Einfach ausgedrückt, ist ein Entscheidungsbaum die Aufschlüsselung einer Frage in kleinere Unterkomponenten, um alle möglichen Entscheidungen zu untersuchen.

In der Welt der outsourcing des Projektmanagements entscheidungsbaum-Konzeptkarten können dem erweiterten Team helfen, das Richtige im Sinne der Unternehmenspolitik und -kultur zu tun. Der obige Entscheidungsbaum dient als ein solches Beispiel für Kundendienstteams.

Er ist eine großartige Inspiration, weil er nicht nur die möglichen Entscheidungen, sondern auch deren Konsequenzen aufzeigt. Das Bild eines traurigen, "unzufriedenen Kunden" unten rechts bringt sicher jeden dazu, noch einmal über das Aufgeben nachzudenken.

Erstellen Sie Ihre Frameworks mit ClickUp's Entscheidungsbaum-Konzeptkarte .

6. Konzeptkarten für Anwendungsfälle des Lernens

quelle: [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Concept_Map%283%29.jpg) Die obige Concept Map mit Haftnotizen ist ein einfaches Beispiel für einen Lehrplan im Hochschulbereich. Es ist ein großartiges Beispiel, weil es als hervorragende Grundlage für die Erstellung von Unterrichtsplänen und Schulungsmodulen dient.

Wenn Sie z. B. in einem Unternehmen Ausbilder für Kommunikationspraktiken sind, könnte Ihre Konzeptkarte verbale Kommunikation, nonverbale Kommunikation, Körpersprache, integrative Sprache usw. umfassen. Sie können dann jedes dieser Module umreißen und die Lektionen erweitern.

7. Get Things Done Konzeptkarte

Quelle: Ammon Beckstrom auf Flickr Getting Things Done" von David Allen ist ein sehr beliebtes und branchenübergreifend verwendetes Konzept. Das Konzept umfasst eine Reihe von Faktoren, darunter die Durchführbarkeit, die benötigte Zeit, die nächsten Maßnahmen usw.

Nehmen wir zum Beispiel an, dass Sie auf E-Mail-Anfragen reagieren. So könnte es ablaufen.

Was ist es? Antrag auf Erstattung von Ausgaben

Antrag auf Erstattung von Ausgaben Ist es verfolgbar? Ja

Ja Was ist die nächste Aktion? Antrag genehmigen oder ablehnen

Antrag genehmigen oder ablehnen Wird es weniger als 2 Minuten dauern? Ja

Ja Erledigen Sie es! Geben Sie die Genehmigung

Das Konzeptdiagramm von Ammon Beckstrom veranschaulicht dies deutlich in einem Flussdiagramm und macht die Anwendung einfacher und konsistenter. Wenn Sie dieses Flussdiagramm einige Male verwenden, prägen Sie es sich ein, so dass zukünftige Entscheidungen wesentlich schneller und effektiver getroffen werden können.

8. Konzeptkarten für Aktivitäten

In jeder Organisation führen Teams eine Reihe von Aufgaben und Aktivitäten durch. Jedes Projekt setzt sich aus mehreren Aktivitäten und Meilensteinen zusammen. Konzeptkarten können dabei helfen, die Bedeutung der einzelnen Aktivitäten zu verdeutlichen und zu skizzieren, was zu tun ist.

Die folgende Concept Map versucht, die zentrale Frage zu beantworten: Was kann ein UX-Dokument beschreiben?

Quelle: Boon Yew Chew auf Flickr Sie zeigt die durchzuführenden Aktivitäten und ihre Verbindungen zueinander auf. Ein Produktteam kann diese Concept Map verwenden, um umfassende und konsistente UX-Dokumente zu erstellen, die auf das Produkt bzw. die Organisation zugeschnitten sind.

9. Softwarearchitektur-Konzeptkarte

Quelle: Wikimedia Commons Jedes Softwareteam erstellt ein Architekturdiagramm für die Produkte, die es entwickelt. Dieses wird dann von den Entwicklungs-, Test- und DevOps-Teams verwendet.

Das obige Konzeptdiagramm ist ein aussagekräftiges Beispiel für die Visualisierung eines Ansatzes/eines Denkprozesses und nicht für ein spezifisches Design selbst. Eine ähnliche Concept Map, die die Grundphilosophie des Architekturdesigns des Unternehmens umreißt, ist eine hervorragende Ergänzung der Produktdokumentation. Sie wird den Teams der Zukunft helfen, sinnvoll zu lernen, um darauf aufzubauen oder produktbezogene Probleme zu beheben.

10. Customer Journey-Konzeptkarte

ClickUp's Kundenreise-Konzeptkarte

In der heutigen Geschäftswelt ist die Customer Journey ein Schlüsselfaktor für die Bemühungen des Wachstumsteams. Jeder in Vertrieb, Marketing und Kundenerfolg versucht, die verschiedenen Schritte zu beeinflussen.

So kann das Vertriebsteam beispielsweise über spezifische Vorlagen/Prozesse für die Kundenfindung verfügen, die dann als wichtiger Input für die Onboarding- und Adoptionsgespräche dienen. Diese Concept Map hilft Ihnen, verwandte Konzepte zu verknüpfen und die gesamte Reise richtig zu gestalten. Diese Vorlage herunterladen Haben Sie schon Lust bekommen, Concept Maps zu erstellen? Wenn ja, dann sehen wir uns an, wie das geht.

Wie man eine Concept Map erstellt

Um eine Concept Map zu erstellen, brauchen Sie nur Stift und Papier. Für die gemeinsame Nutzung, die Zusammenarbeit, die Verbesserung und den effektiven Einsatz der Concept Map sind Sie jedoch mit einem digitalen Concept Mapping Tool besser bedient.

ClickUp's All-in-One KI-Projektmanagement-Tool enthält ein Whiteboard, ein Mind-Mapping-Tool und mehrere concept-Map-Vorlagen um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

ClickUp Whiteboard

ClickUp ist eine der besten Whiteboard-Software mit vielseitigen Funktionen für die visuelle Zusammenarbeit. Sie ermöglicht es Ihnen, Formen, Text, Haftnotizen, Bilder, Aufgaben und sogar Dokumente zu erstellen und zu verbinden.

Mit ClickUp-Whiteboard können Sie die Elemente, die Sie für einen klaren Konzeptplan benötigen, einfach per Drag & Drop einfügen. Sobald Sie fertig sind, wandeln Sie allgemeine Konzepte in spezifische Aufgaben um, um sie umsetzbar zu machen und den Fortschritt direkt in ClickUp zu verwalten.

Anpassbare Vorlagen

Und was noch mehr? ClickUp bietet außerdem eine Reihe von whiteboard-Vorlagen damit Sie nicht mit einem leeren Blatt anfangen müssen.

ClickUp Mind Maps

Eine weitere Möglichkeit, Ihre Concept Map zu erstellen, ist die Verwendung von mind-Mapping-Software . ClickUp Mind Maps ermöglicht Ihnen:

Diagramme zu erstellen, die mit einer zentralen Idee beginnen

Verzweigen Sie in verwandte Schlüsselkonzepte und Unterthemen

Vorhandene Diagramme/Arbeitsabläufe mit einer einfachen Drag-and-Drop-Funktion bearbeiten

Referenzpunkte als Knotenpunkte erstellen, um wichtige Punkte hervorzuheben

Konvertieren Sie sie bei Bedarf in Aufgaben

Anpassbare Vorlagen

Zum ersten Mal Mind-Mapper? Wir haben Hilfe mit mehreren anpassbaren mindmap-Vorlagen .

Mit ClickUp sicher durch komplexe Konzepte gehen

Die Wissensarbeiter von heute arbeiten täglich mit Dutzenden von Konzepten und Frameworks. Zum Beispiel könnte das Produktteam die Agile/Scrum-Methodik anwenden. Das Inhaltsteam folgt vielleicht der Storybrand-Philosophie. Die Einarbeitung eines neuen Teammitglieds in jedes dieser Konzepte kann eine Herausforderung sein.

Eine gute Konzeptkarte, die in einen virtuellen Arbeitsbereich wie ClickUp integriert ist, kann als Schulungsinstrument und als ständige Erinnerung für alle Teammitglieder dienen.

Durch die Darstellung von Projektkomponenten, Beziehungen und Abhängigkeiten können Sie den Projektumfang und die Projektstruktur umfassend darstellen und so für Klarheit und Abstimmung zwischen allen Beteiligten sorgen.

Sehen Sie, wie Sie die Funktionen von ClickUp nutzen können, um Ihre eigene Concept Map zu erstellen und für Klarheit und Abstimmung in Ihrem Unternehmen zu sorgen. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos .