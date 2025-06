Was ist eine Wareneingangsbestätigung (GRN) und warum ist sie wichtig?

Fehler bei der Dateneingabe: Drei Kopien der GRN werden für jeden Einkauf von der bestellenden Abteilung, dem Beschaffungsteam und dem Lieferanten ausgestellt. Wenn diese Dateneingabe manuell erfolgt, kann es zu Tippfehlern und Inkonsistenzen kommen, die Diskrepanzen zwischen Bestellungen, Rechnungen und Bestandsaufzeichnungen verursachen. Ein Tippfehler in der Nummer der erhaltenen Elemente auf nur einer Kopie des GRN führt beispielsweise zu einer Diskrepanz mit der Bestellung, was Verwirrung stiftet und zusätzliche Zeit für den Abgleich der Unterschiede erfordert

Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung des GRN-Status und bei Rechnungsstellungsverspätungen: Papierbasierte Wareneingangsbestätigungen oder solche, die in isolierten Systemen gespeichert sind, sind schwer zugänglich, was die Nachverfolgung und Identifizierung von Rechnungsstellungsverspätungen erschwert. Manchmal speichert die beschaffende Organisation GRNs in einem System, das von der Bestell- und Bestandsverwaltungssoftware getrennt ist. Dies kann die Nachverfolgung des Fortschritts und die Sicherstellung, dass alle Informationen übereinstimmen, erschweren